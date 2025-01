Osaka contrainte à l'abandon ++ Les Hawks battus

1re manche du slalom: Holdener en tête, Rast 3e Wendy Holdener a signé le meilleur temps de la 1re manche du slalom de Kranjska Gora Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Les Suissesses jouent les premiers rôles dans le slalom de Kranjska Gora. Wendy Holdener a réalisé le meilleur temps de la première manche, à égalité avec Zrinka Ljutic, alors que Camille Rast et Mélanie Meillard pointent respectivement aux 3e et 6e rangs. Partie avec le dossard 1 dimanche matin, Wendy Holdener a signé un chrono de référence que la Croate Zrinka Ljutic, victorieuse à Semmering dimanche dernier, a égalé dans la foulée. La Schwytzoise vise une troisième victoire dans sa discipline fétiche et un 37e podium. Leader de la Coupe du monde de slalom grâce notamment à son triomphe de Killington, Camille Rast est elle aussi parfaitement dans le coup. La Valaisanne, jamais moins bien classée que 5e cet hiver en spécial, n'accuse que 32 centièmes de retard sur les co-leaders avant une seconde manche programmée à 13h. Toujours en quête d'un premier podium dans une discipline traditionnelle, Mélanie Meillard peut elle aussi frapper un grand coup. La skieuse d'Hérémence accuse 0''78 de retard sur le duo Holdener/Ljutic. Elle est à égalité avec la gagnante du géant de la veille, la Suédoise Sara Hector. Cela s'est en revanche moins bien passé pour Michelle Gisin. L'Obwaldienne, modeste 26e en géant samedi, a lâché 1''66 pour se retrouver 16e après le passage de 35 concurrentes. Elena Stoffel (24e à 2''19) devrait aussi voir la deuxième manche, mais pas Aline Danioth (31e à 3''34).

Neuf Suisses en lice en qualifications à Melbourne Viktorija Golubic joue gros à Melbourne Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Pas moins de neuf Suisses tenteront leur chance dès lundi dans les qualifications de l'Open d'Australie. Viktorija Golubic, qui avait atteint les 16es de finale à Melbourne en 2024, joue gros. Tête de série no 2 de ce tableau de qualifications, Viktorija Golubic (WTA 90) remet 130 points en jeu dans cette première levée du Grand Chelem de l'année. Elle pourrait chuter au-delà de la 110e place mondiale en cas d'échec prématuré. La Zurichoise de 32 ans affrontera au 1er tour des qualifs l'Ukrainienne Anastasiia Sobolieva (WTA 216). Elle a brillé trop tard cet automne (2 titres, dans le WTA 250 de Jiangxi et le Challenger de Limoges) pour intégrer directement le tableau final. Six autres Suissesses seront en lice. Susan Bandecchi affrontera la Russe Polina Kudermetova, Rebeka Masarova l'Espagnole Irene Burillo Escorihuela, Simone Waltert la Tchèque Barbora Palicova, Jil Teichmann la Chinoise Shi Han, Céline Naef la Serbe Nina Stojanovic et Léonie Küng la Roumaine Elena-Gabriela Ruse. Chez les hommes, seuls Jérôme Kym et Marc-Andrea Hüsler seront engagés. Tête de série no 27, l'Argovien se mesurera au Néerlandais Tim van Rijthoven. Le Zurichois en découdra pour sa part avec le Monégasque Valentin Vacherot.

Naomi Osaka contrainte à l'abandon en finale Naomi Osaka a été contrainte à l'abandon en finale à Auckland Image: KEYSTONE/AP/Alan Lee Naomi Osaka (WTA 57) a subi un crève-coeur dimanche en finale à Auckland. La Japonaise, qui visait un premier titre depuis l'Open d'Australie 2021, a été contrainte à l'abandon alors qu'elle venait de gagner le premier set face à la Danoise Clara Tauson (WTA 50). L'ex-no 1 mondial, qui disputait sa première finale sur le circuit depuis trois ans, s'est retiré "en raison d'une blessure abdominale" selon la WTA. Il s'agit d'un coup dur à une semaine du début de l'Open d'Australie, où Naomi Osaka (27 ans) s'est imposée en 2019 et donc en 2021. La Japonaise a fait appel au kiné après avoir remporté le premier set 6-4, alors qu'elle avait joué sans problème apparent pendant les 35 minutes de la première manche, s'emparant du service de Tauson à deux reprises grâce à de puissants coups de fond de court. Au moment du changement de côté, elle s'est levée et a effectué une série d'étirements pendant un temps mort médical. Elle a finalement abandonné et serré la main de Tauson, qui décroche ainsi à 22 ans son troisième titre WTA et son premier depuis 2021. Naomi Osaka n'a pas dévoilé les détails de ce qui l'a obligée à se retirer lors d'une brève interview sur le court. Cependant, dans un communiqué, la WTA a indiqué qu'elle s'était retirée "en raison d'une blessure abdominale". La semaine s'est donc achevée sur une note négative pour Osaka, qui cherchait à remporter son premier titre depuis trois ans. Sa dernière apparition en finale avait eu lieu à Miami en mars 2022, avant qu'elle ne prenne une pause de 15 mois afin de donner naissance à son premier enfant au milieu de l'année 2023.

Les Hawks lourdements battus par les Clippers Clint Capela (à gauche) et les Hawks ont été lourdement battus par les Clippers de Kawhi Leonard samedi Image: KEYSTONE/AP/Jayne Kamin-Oncea Battus 119-102 par les Lakers vendredi, les Hawks de Clint Capela ont été dominés plus nettement encore par l'autre franchise de Los Angeles samedi en NBA. Atlanta s'est incliné 131-105 sur le parquet des Clippers pour subir sa troisième défaite d'affilée. Les Clippers d'Ivica Zubac (18 points, 18 rebonds, 4 assists) ont forcé la décision dans un deuxième quart-temps remporté 45-26. Ils ont alors notamment signé un partiel de 14-0 pour faire passer le score de 49-39 à 63-39. A 74-54 à la mi-temps, la messe était dite. Clint Capela a passé une soirée bien compliquée, réussissant 6 points et 7 rebonds mais commettant 4 "turnovers". L'intérieur genevois affiche un différentiel de -15 en n'ayant passé que 19 minutes sur le parquet, le pivot croate des Clippers Ivica Zubac ayant quant à lui terminé le match avec un +25 en 32' de jeu.

Une 4e défaite d'affilée pour les Devils Nico Hischier (13) a marqué samedi à San Jose, mais ses Devils ont subi une 4e défaite d'affilée Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu Les Devils ont bien mal digéré la courte pause de Noël en NHL. New Jersey a subi samedi sa quatrième défaite consécutive, la troisième d'affilée en Californie, s'inclinant 3-2 à San Jose. Jonas Siegenthaler fut le héros malheureux de cette rencontre. C'est un puck perdu par le défenseur zurichois, lequel est tombé tout seul dans sa zone de défense, qui a permis aux Sharks d'inscrire le 3-2 à 25 secondes de la fin du temps réglementaire. Alexander Wennberg a alors récupéré le palet pour servir le buteur décisif Cody Ceci. New Jersey était pourtant parvenu à deux reprises à effacer un handicap d'un but. C'est son capitaine valaisan Nico Hischier qui avait marqué le 1-1 à la 25e, signant sa 19e réussite de la saison - son 35e point au total - en supériorité numérique. Nino Niederreiter fut le seul autre Helvète à s'illustrer sur le plan comptable samedi. Le Grison a été crédité d'un assist - son troisième dans ses trois dernières sorties - lors d'un match perdu 4-2 par les Jets à Winnipeg face aux Detroit Red Wings. Kevin Fiala et Roman Josi sont restés "muets", mais ils ont connu les joies de la victoire. Fiala et les Kings ont cueilli face à Tampa Bay (2-1) leur neuvième succès de rang à domicile, Josi et les Preds enchaînant une deuxième victoire à l'extérieur en 24 heures en allant s'imposer 4-1 à Calgary. Ovechkin à 22 longueurs de Gretzky Alex Ovechkin s'est par ailleurs rapproché samedi à 22 longueurs du record de buts marqués en saison régulière détenu par Wayne Gretzky (894). L'ailier russe a marqué le 5-3 pour les Capitals, qui ont dominé les New York Rangers 7-4 samedi. Il en est donc à 872 réussites en saison régulière, dont 19 en 23 matches cette saison.

Belinda Bencic rejoint le tableau principal à Adelaide Belinda Bencic a maîtrisé son sujet en qualifications à Adelaide Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Belinda Bencic (WTA 489) s'est hissée sans trembler dans le tableau principal du WTA 500 d'Adelaide. La championne olympique 2021 a dominé Laura Siegemund (WTA 80) 6-2 6-3 dimanche au 2e tour des qualifications. La St-Galloise de 27 ans, qui avait battu la Japonaise Moyuka Uchijima (WTA 62) sur le même score samedi au 1er tour, a eu besoin de 87 minutes pour vaincre la résistance de l'Allemande de 36 ans. Elle n'a lâché qu'une seule fois son service dans ce match, alors qu'elle menait 6-2 4-1. Ecrasée 6-1 6-1 par la 4e mondiale Jasmine Paolini dimanche dernier à Sydney pour son troisième match en deux jours en United Cup (deux simples, un double), Belinda Bencic a donc parfaitement réagi en battant coup sur coup deux membres du top 80. Elle en est désormais à 11 succès en 14 parties disputées depuis son retour de maternité.

Marco Odermatt pour l'histoire Marco Odermatt entrera-t-il ce soir dans l’histoire des Sports Awards ? Il pourrait devenir le premier à réussir la passe de quatre lors de cette soirée qui honore les meilleurs sportifs de l’année. Marco Odermatt pourrait, en effet, être honoré une quatrième année consécutive, une performance que n’ont pas accomplie Vreni Schneider, cinq fois lauréate, et, surtout, Roger Federer qui a été désigné à... sept reprises sportif de l’année. En 2005, le tennisman bâlois avait été devancé à la surprise générale par Tom Lüthi, 19 ans à l’époque et Champion du monde des 125 cc, la troisième division du sport motocyclisme. Roger Federer n’a jamais caché avoir été désagréablement surpris par ce verdict qui avait été jugé aberrant par tous les observateurs étrangers. Après avoir signé l’an dernier le troisième triplé de l'histoire des Sports Awards pour égaler le cycliste Tony Rominger (1992/1993/1994) et la gymnaste Ariella Kaeslin (2008/2009/2010), Marco Odermatt a encore les faveurs du pronostic. Le skieur a remporté une nouvelle Coupe du monde à l’issue d’un hiver pleinement abouti. Noè Ponti "victime" du règlement Triple Champion du monde en petit bassin le mois dernier à Budapest, Noü Ponti aurait pu être sur la même ligne que le Nidwaldien. Seulement, ce sont les résultats obtenus entre novembre 2023 et octobre 2024 qui entrent en ligne de compte pour ces Awards. Par ailleurs, le Tessinois a échoué au pied du podium aux Jeux de Paris. Les quatre autres nominés sont les athlètes Dominic Lobalu et Simon Ehammer et deux médaillés aux Jeux de Paris, le cavalier jurassien Steve Guerdat et le nageur genevois Roman Mityukov. Lara Gut-Behrami favorite à sa propre succession Sportive de l’année 2023, Lara Gut-Behrami sera également favorite à sa propre succession. Comme Marco Odermatt, la Tessinoise a remporté la Coupe du monde avec une marge conséquente. La spécialiste du freestyle Mathilde Gremaud, les athlètes Mujinga Kambundji et Angelica Moser figurent pami les six nominées comme les deux médaillées des Jeux de Paris, la vice-Championne olympique de triathlon Julie Derron et la Championne olympique de tir Chiara Leone.Quatre récompenses seront décernées dimanche. Elles iront à l’équipe de l’année, à l’athlète paralympique, à l’entraîneur de l’année et au MVP de l’année. Brillante quart de finaliste à l’Euro, l’équipe de Suisse de football fera le match avec celle de hockey sur glace, finaliste du Mondial de Prague. Mais ce duel entre le football et le hockey ne doit pas faire oublier que la Suisse demeure, plus que jamais, un peuple de skieurs.

Genève-Servette rechute à Langnau Marc-Antoine Pouliot (à gauche) et le GSHC n'ont pas trouvé la faille face au portier de Langnau Stéphane Charlin. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Genève-Servette n'a pas confirmé après son succès obtenu contre Bienne en National League jeudi pour la première de l'après-Jan Cadieux. Les Grenat sont restés muets samedi à Langnau 3-0. Le GSHC n'a pas réussi à tromper la vigilance de Stéphane Charlin dans l'Emmental. Le meilleur gardien du championnat, formé chez les Aigles, a détourné les 26 tentatives qui lui ont été adressées. Le portier de 24 ans a toutefois été bien aidé par sa défense, qui n'a pas vraiment été mise en difficulté devant son public. Langnau a forcé la décision en début de troisième tiers-temps, grâce à Flavio Schmutz. Après avoir raté un penalty et vu son ouverture du score être annulée pour une obstruction avant le premier thé, le numéro 40 des Tigers a remporté un engagement dans le camp genevois et son homonyme Julian Schmutz a armé un tir sur réception qui s'est logé dans la lucarne de Raanta (44e). Aleksi Saarala a ensuite donné un double avantage aux Emmentalois au terme d'un mouvement collectif de belle facture (47e), avant le 3-0 d'Harri Pesonen dans la cage vide (60e). Genève-Servette aura l'occasion de rebondir dès dimanche lors de la deuxième rencontre de ce "back-to-back" contre Langnau prévu aux Vernets (15h45). Un succès est nécessaire pour rester à portée du top 6. Bienne battu aux tirs au but Bienne s'est également incliné contre Rapperswil, à domicile. Les Seelandais ont perdu 3-2 après une séance de tirs au but, un exercice qui ne réussissait pourtant pas aux Lakers jusqu'à présent (0/5 cette saison). Les Biennois, qui ont désormais perdu 11 de leurs 14 derniers matches, avaient pourtant ouvert le score grâce à leur capitaine et top-scorer Toni Rajala, puis pris l'avantage à 2-1 après le premier but de Yanick Sablatnig sous le chandail du HCB. Mais Rapperswil a aussi pu compter sur un artificier nordique de grande classe en la personne de Malte Strömwall. Le Suédois a égalisé à deux reprises, avant que Tyler Moy ne marque l'unique penalty lors de la séance de tirs au but. Les problèmes s'accumulent aussi au HC Davos, battu 4-1 à Zoug. Les Grisons ont perdu leurs six derniers matches de National League. Dans un match du haut de classement, Berne a pour sa part renversé Kloten (5-4) grâce à un but décisif de Romain Loeffel.

Premier League: Brighton freine les Gunners Joao Pedro marque sur penalty Image: KEYSTONE/EPA/VINCE MIGNOTT Arsenal a égaré deux points précieux dans la course au titre de Premier League. Les Gunners ont en effet été accrochés 1-1 à Brighton lors de la 20e journée. Les visiteurs ont pris l'avantage grâce au jeune Nwaneri (17 ans) à la 16e, titulaire en raison de la blessure de Saka. Les Seagulls ont égalisé sur un penalty de Joao Pedro (61e) concédé par Saliba. Brighton a ensuite poussé jusqu'au bout Arsenal, qui restait sur trois victoires consécutives, sans parvenir à faire craquer totalement les Londoniens. Ils se retrouvent à cinq points de Liverpool en ayant joué deux matches de plus. Le leader aura l'occasion d'augmenter son avance dimanche lors de la venue de Manchester United à Anfield Road.

Klaebo creuse l'écart, Johaug prend les commandes Johannes Klaebo devrait sauf surprise remporter le Tour de Ski. Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati La victoire finale n'échappera pas à Johannes Klaebo sur le Tour de Ski. Le Norvégien a remporté samedi à Val di Fiemme l'avant-dernière étape pour porter son avance à plus de 2 minutes au général. Klaebo a maîtrisé son sujet tout au long des 20 km de ce skiathlon (10 en classique, 10 en skating). Il a placé une attaque décisive dans l'ultime montée pour devancer son dauphin italien Federico Pellegrino de 2''4. Septième à 7''1, son compatriote Erik Valnes est désormais 2e du général à 2'18, Haavard Moseby (3e) et Mika Vermeulent (4e) accusant tous deux 2'29 de retard. Côté suisse, Beda Klee a terminé 29e de ce skiathlon à 1'53''5 du vainqueur du jour. Johaug prend les commandes Chez les femmes, la victoire est revenue à la revenante Therese Johaug, qui n'avait pas encore levé les bras sur ce Tour de Ski (deux fois 2e). La Norvégienne a fait la différence sur la partie de skating, laissant derrière elle un trio de poursuivantes composé de sa compatriote Astrid Slind, de l'Autrichienne Teresa Stadlober et de la Suédoise Ebba Andersson. Ces trois fondeuses ont terminé à plus de 30 secondes de Johaug, qui prend ainsi les commandes du général avec 22 secondes d'avance sur Slind avant la dernière épreuve de dimanche, une mass-start de 10 km en skating. Au lendemain de sa superbe victoire en sprint, Nadine Fähndrich s'est classée 24e, à plus de 5 minutes de Johaug et un rang devant Anja Weber, l'autre Suissesse au départ.

Tournée des Quatre Tremplins: Deschwanden toujours dans le coup Gregor Deschwanden a conservé sa 4e place dans la Tournée des Quatre Tremplins Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Gregor Deschwanden a sans doute vu ses rêves de victoire finale dans la Tournée des Quatre Tremplins se briser à Innsbruck. Mais le Lucernois, 4e samedi, a conservé sa 4e place au classement général. Il possède une marge de 10,8 points sur le 5e Johann Andre Forfang avant le dernier concours prévu lundi à Bischofshofen. Sixième à Oberstdorf en ouverture de cette Tournée et surtout 2e à Garmisch-Partenkirchen le 1er janvier, Gregor Deschwanden a signé une nouvelle performance de choix samedi. Il aurait même pu faire mieux si les conditions aérologiques ne lui avaient pas été autant défavorables en première manche. Le Lucernois, 10e après un premier saut mesuré à 126 mètres, a parfaitement rectifié le tir en se posant à 129 mètres en finale. Il a d'ailleurs serré le poing juste après son atterrissage. Mais sa belle remontée ne devrait sauf accident pas suffire pour lorgner le podium final de la Tournée. Quatrième après les deux concours allemands à 13,6 points de la tête, Deschwanden accuse désormais 23,8 points de retard sur le nouveau leader Stefan Kraft. Déjà vainqueur à Oberstdorf, Kraft a pris le pouvoir en s'imposant à Innsbruck grâce à un deuxième envol à 132,5 mètres. La "Wunderteam" autrichienne a d'ailleurs continué sur sa lancée. Déjà auteurs d'un triplé à Oberstdorf - et à Engelberg quelques jours plus tôt, les Aigles ont à nouveau survolé les débats, Kraft devançant Jan Hörl (2e) de 1,4 point et Daniel Tschofenig de 10 points. Les trois hommes se classent dans cet ordre au général également, 1,3 point seulement séparant Kraft de Tschofenig! Peier 31e Deuxième Helvète en lice sur le tremplin du Bergisel après la disqualification de Felix Trunz la veille en qualification, Killian Peier a quant à lui manqué son affaire. Le Vaudois, 12e à Oberstdorf et 30e à Garmisch, a dû se contenter d'un saut à 117,5 mètres en première manche. Il a terminé 31e.

Miami suspend Butler pour sept matches Jimmy Butler devrait bientôt quitter Miami Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky L'ailier All-Star Jimmy Butler a été suspendu par son équipe de Miami pour sept matches vendredi en raison de sa conduite jugée "préjudiciable" à la franchise floridienne. Le Heat a indiqué par ailleurs qu'il allait maintenant étudier d'éventuelles offres d'échange. Butler a expliqué jeudi à l'issue d'une défaite à domicile contre les Indiana Pacers (128-115) qu'il avait perdu le plaisir de jouer en NBA et qu'il n'allait "probablement pas" le retrouver en restant sous contrat avec le Heat. Arrivé à l'été 2019 à Miami, il a mené son équipe jusqu'aux finales NBA en 2020 et 2023, respectivement perdues face aux Los Angeles Lakers et aux Denver Nuggets. "Nous avons suspendu Jimmy Butler pour sept matchs en raison de son comportement préjudiciable à l'équipe au cours de la saison et en particulier au cours des dernières semaines", a déclaré le Heat dans un communiqué. "Par ses actions et ses déclarations, il a montré qu'il ne voulait plus faire partie de cette équipe. Jimmy Butler et son représentant ont indiqué qu'ils souhaitaient être échangés, et nous écouterons donc les offres", précise le texte. Butler, qui n'a marqué que 9 points en 27 minutes lors du revers de jeudi contre Indiana, ne reviendra donc pas sur les parquets avant le match à la maison du 17 janvier contre Denver. Il est tout à fait possible que le Heat ait trouvé d'ici là un accord d'échange avec une autre équipe pour sa star, qui dispute sa 15e saison en NBA.

Hector triomphe, Gut-Behrami 6e et Rast 8e La joie de Sara Hector, qui a fêté samedi son 7e succès en Coupe du monde Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Sara Hector a signé sa septième victoire en Coupe du monde en remportant le géant de Kranjska Gora. La Suédoise prend ainsi la tête du général ainsi que celle du classement de la discipline. Meilleure Suissesse samedi, Lara Gut-Behrami a terminé 6e, alors que Camille Rast s'est classée 8e. Largement en tête après le premier tracé (1''13 d'avance sur Lara Colturi), Sara Hector a parfaitement maîtrisé son sujet en deuxième manche pour s'imposer avec une marge de 1''42 sur la jeune Albanaise (18 ans). La Suédoise avait déjà connu les joies de la victoire à la fin novembre à Killington, en géant déjà. Le podium est complété par Alice Robinson, qui a lâché 1''52 au final. Cinquième le matin, Lara Gut-Behrami n'a donc pas su profiter d'un second parcours piqueté pour elle par son entraîneur et père, Pauli Gut. La Tessinoise, qui a concédé 2''11 sur Sara Hector, obtient néanmoins son meilleur résultat de l'hiver en géant. Rast du 15e au 8e rang Désormais ex-leader du classement général, Camille Rast a quant à elle montré un visage plus conquérant en deuxième qu'en deuxième manche sur la neige slovène. La Valaisanne a grappillé sept places pour terminer 8e (à 2''67), retrouvant le top 10 en géant après sa décevante 17e place de Semmering. Wendy Holdener, probante 10e sur un premier parcours très tournant, n'a en revanche pas confirmé sur le second tracé. La Schwytzoise a reculé au 18e rang final, signant néanmoins son deuxième top 20 de l'hiver dans la discipline. Quatrième et dernière Suissesse qualifiée pour cette deuxième, Michelle Gisin n'a pu faire mieux que 26e. L'Obwaldienne, qui s'est mise en pause entre Noël et Nouvel An et avait zappé les courses de Semmering, est toujours en quête d'un premier top 15 dans une discipline technique cet hiver.

Une finale Etats-Unis - Pologne La Pologne d'Iga Swiatek défiera les Etats-Unis en finale de la United Cup Image: KEYSTONE/EPA/MARCIN CHOLEWINSKI Les Etats-Unis de Coco Gauff et Taylor Fritz affronteront la Pologne d'Iga Swiatek et Hubert Hurkacz dimanche à Sydney en finale de la United Cup. La Team USA a vaincu la République tchèque en demi-finale, la Pologne dominant le Kazakhstan. Les deux demi-finales étaient pliées après les matches de simple. Côté américain, Coco Gauff (WTA 3) a battu Karolina Muchova (WTA 22) 6-1 6-4 avant que Taylor Fritz (ATP 4) ne s'impose après l'abandon sur crampes de Tomas Machac (ATP 25). Celui-ci s'est montré très énervé à la fin d'une rencontre dans laquelle il a manqué deux balles de match à 7-6 5-2. Il a jeté l'éponge à 7-6 5-6. Auparavant, Iga Swiatek (WTA 2), toujours invaincue en simple depuis le début de ce tournoi par équipes mixtes, avait apporté le point de la qualification en battant Elena Rybakina (WTA 6) 7-6 (7/5) 6-4. La Pologne tentera de faire mieux que l'an passé, où elle avait échoué en finale contre l'Allemagne. Iga Swiatek a joué avec la cuisse droite bandée, un bandage qu'elle s'était fait poser la veille pendant le troisième set d'un match éprouvant de près de trois heures contre la Britannique Katie Boulter. Hubert Hurkacz (ATP 16) avait ouvert le score pour la Pologne en dominant largement 6-3 6-2 Alexander Shevchenko (ATP 78).