Paris facile vainqueur ++ Russell s'impose au Canada

Mondial des clubs: Botafogo bat Seattle 2-1 Igor Jesus c閘鑒re son but pour Botafogo Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun Botafogo a entamé victorieusement le Mondial des clubs. A Seattle, les Brésiliens ont battu les Seattle Sounders 2-1 dans le groupe B, qui comprend aussi notamment le Paris Saint-Germain.

Botafogo, vainqueur de la Copa Libertadores, a pris l'avantage à la 28e sur une tête de Cunha. Toujours de la tête, Jesus a signé le 2-0 juste avant la pause (44e). Le gardien suisse des Sounders, Stefan Frei, n'a rien pu faire.

Seattle s'est montré plus dynamique en seconde période et a réduit l'écart sur une tête de Roldan (75e). Les Sounders ont eu plusieurs occasions d'égaliser en fin de rencontre, mais ils ont fait preuve d'une coupable maladresse.

Dans le groupe A, Porto et Palmeiras en sont restés à 0-0 à East Rutherford. Les deux équipes ont été maladroites et brouillonnes dans un match où le spectacle n'a pas été au rendez-vous.



J.J. Spaun remporte un US Open dantesque La grande émotion de J.J. Spaun après sa victoire Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER L'Américain J.J. Spaun a remporté l'US Open après un dernier tour rendu dantesque par la météo sur le parcours d'Oakmont, en Pennsylvanie. Un dernier putt magique lui a assuré le trophée.

Spaun (34 ans) est le seul joueur à avoir achevé sous le par le tournoi disputé sur le parcours déjà exigeant d'Oakmont après un dernier tour rendu épique par la pluie. Spaun a fini en -1 total, deux coups devant l'Ecossais Robert MacIntyre et trois devant le Norvégien Viktor Hovland.

"Je ne pensais jamais pouvoir soulever ce trophée. Je suis fier d'avoir été persévérant durant ma carrière", a réagi Spaun, originaire de Los Angeles, qui a gagné pour la première fois un tournoi majeur.

L'Américain avait connu un très mauvais début de quatrième tour avec trois bogeys sur les trois premiers trous, et même cinq bogeys sur les six premiers. Mais un excellent retour (quatre birdies, un bogey) combiné aux malheurs de ses rivaux Sam Burns et Adam Scott, qui partageaient la dernière partie, lui a permis de s'offrir le titre. "Je ne pense pas avoir particulièrement gardé mon calme, j'ai puisé profond en moi", a-t-il expliqué.

Un dernier coup "de rêve" Spaun a conquis le trophée avec classe en rentrant un dernier putt superbe de près de 20 mètres pour birdie au no 18. "C'est un dernier coup de rêve. D'habitude on regarde d'autres le faire, ces moments de folie. Avoir mon propre moment sur ce tournoi, je ne l'oublierai jamais", a commenté le vainqueur.

L'Américain, qui empoche ainsi un chèque de 4,3 millions de dollars, séchait les larmes qui coulaient sur ses joues en sortant du green pendant que les spectateurs restés malgré la pluie battante chantaient son nom. Le 25e mondial n'avait remporté qu'un seul tournoi sur le circuit PGA jusqu'ici, l'Open du Texas en 2022.

Burns chute La météo, terrible à cause de la pluie, a entraîné dimanche une pause de 96 minutes lors du quatrième tour et considérablement gêné les joueurs. Mais pas Spaun, qui y a trouvé un certain repos et a indiqué que la coupure avait "complètement changé la dynamique de la journée".

Sam Burns notamment, en tête vendredi et samedi soir, s'est lui effondré lors du retour avec trois bogeys et deux double bogeys, piégé dans les "roughs" du parcours. Il a terminé à la septième place à cinq coups de Spaun, comme le 1 mondial américain Scottie Scheffler ou encore l'Espagnol Jon Rahm.



Mondial des clubs: le PSG bat facilement l'Atlético Madrid Vitinha inscrit le deuxième but parisien Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN Le Paris Saint-Germain a réussi son départ dans le Mondial des clubs. Sous la chaleur de Pasadena, les vainqueurs de la Ligue des champions ont battu l'Atlético Madrid 3-0 dans le groupe B.

Cette rencontre s'est disputée sur un rythme assez lent en raison des conditions météorologiques qui régnaient dans le Rose Bowl. Les Parisiens ont eu le bonheur de trouver l'ouverture lors de leurs rares accélérations, d'abord par Ruiz (19e) puis par Vitinha (45e).

En seconde période, les hommes de Luis Enrique ont parfaitement géré leur avance pour aller cueillir un succès que l'Atlético n'a jamais semblé en mesure de contester. Mayulu (87e) et Lee (96e/pen) ont d'ailleurs encore salé l'addition.



Formule 1: George Russell victorieux à Montréal Parti de la pole, George Russell a gagné le GP du Canada Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi George Russell (Mercedes) a remporté le Grand Prix du Canada à Montréal. Le pilote anglais a ainsi fêté sa quatrième victoire en formule 1, la première cette saison.

La course s'est conclue derrière la voiture de sécurité au terme des 70 tours. Celle-ci est entrée en piste après la sortie de route de Lando Norris (McLaren-Mercedes), qui luttait pour la quatrième place avec son coéquipier Oscar Piastri, le leader du championnat. L'Anglais a admis avoir commis une erreur qui le laisse désormais à 22 points de l'Australien...

Russell a précédé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda) et son jeune coéquipier italien Kimi Antonelli (Mercedes), qui est ainsi monté sur son premier podium à l'occasion de sa dixième course en F1. Piastri a terminé juste ensuite devant les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton, qui ont manqué de rythme.

Nico Hülkenberg (Sauber-Ferrari) a apporté quatre nouveaux points à l'équipe d'Hinwil grâce à un bon huitième rang. Son coéquipier brésilien Gabriel Bortoleto a pris la quatorzième place.

Le résultat pourrait toutefois être remis en cause, car Verstappen a dépassé Russell de quelques mètres derrière la safety car, ce qui est interdit. Les commissaires pourraient devoir juger cette manoeuvre.



Mondial des clubs: le Bayern inflige une correction à Auckland City Jamal Musiala transforme un penalty Image: KEYSTONE/AP/Joshua A. Bickel Le Bayern Munich a écrasé Auckland City 10-0 pour son entrée dans le Mondial des clubs à Cincinnati (groupe C). Le score indique bien que les Bavarois ont remporté une parodie de match.

Les amateurs néo-zélandais n'ont pas eu voix au chapitre. Ils étaient déjà menés 4-0 après 21 minutes de jeu à sens unique. Entré à la 61e pour un Kane resté pour une fois muet, Musiala a signé un triplé (68e/73e pen/84e).

Trois joueurs ont marqué deux fois, soit Coman (6e/21e), Olise (20e/45e) et le vétéran Müller (45e/89e). Boey a inscrit l'autre réussite des champions d'Allemagne (18e). Le scénario de cette rencontre conclue sur un "Stängeli" ne parle pas en faveur de cette nouvelle et controversée épreuve mise en place par la FIFA.



Duplantis porte son record du monde à 6m28 à Stockholm Armand Duplantis toujours plus haut Image: KEYSTONE/EPA Incroyable Mondo Duplantis! La superstar suédoise de la perche a porté son record du monde à 6m28 lors du meeting Diamond League de Stockholm.

A domicile, Duplantis n'a eu besoin que d'un essai pour effacer la barre à une hauteur que seul lui peut atteindre. Il a malgré tout touché légèrement la barre avant d'enrouler. Il a explosé de joie une fois sur le tapis en enlevant son haut et en partant saluer sa famille du côté de sa maman.

Il s'agit de son 12e record du monde.



Romain Grégoire remporte la première étape en solitaire Romain Grégoire a fait coup double à Küssnacht am Rigi Image: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER Romain Grégoire a remporté dimanche la première étape du Tour de Suisse. Le Français a pris tous les risques dans la dernière descente de la journée à Küssnacht et endosse le maillot jaune de leader.

Son compatriote Kévin Vauquelin a pris la deuxième place à 20 secondes, devant le Néerlandais Bart Lemmen. Julian Alaphilippe a lui échoué au pied du podium.

Annoncé comme un prétendant au classement général, l'Australien Ben O'Connor a pris une belle option en ayant réussi à se glisser dans l'échappée, il compte 1'50 d'avance sur le reste des favoris au soir de cette première étape.



Duaphiné: la 8e étape pour Martinez, le jaune pour Pogacar Lenny Martinez: à la dérive samedi, vainqueur dimanche Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Tadej Pogacar a ajouté une ligne à son imposant palmarès. Le champion du monde a remporté la 77e édition du Dauphiné, dont la 8e et dernière étape a souri au Français Lenny Martinez.

Vainqueur de trois étapes au total, Pogacar a survolé la course. Le Slovène s'est imposé au classement général final avec 59 secondes d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard, marquant ainsi les esprits à trois semaines du départ du Tour de France. L'Allemand Florian Lipowitz a complété le podium à 2'38 devant le Belge Remco Evenepoel, quatrième à 4'21.

A la dérive samedi, vainqueur dimanche La dernière étape a été remportée par Martinez qui termine sur une excellente note un Dauphiné pour le reste compliqué. A la dérive la veille dans l'étape reine, où il a perdu plus de 35 minutes, le jeune grimpeur de 21 ans s'est plus que rassuré pour décrocher la neuvième victoire de sa carrière, lui qui s'était déjà imposé sur le Tour de Romandie et sur Paris-Nice cette année.

Parti dans l'échappée, il a décroché l'Espagnol Enric Mas à huit kilomètres de l'arrivée pour décrocher la première victoire française dans ce Dauphiné. Derrière, Vingegaard a tenté une accélération, mais n'a pas mis en difficulté Pogacar. Le Danois et le Slovène ne se sont ensuite plus attaqués pour terminer ensemble et dans cet ordre à 34 secondes de Martinez.

99 victoires Quatrième en 2020 lors de sa seule participation jusque-là, Pogacar compte désormais 99 victoires à son palmarès. C'est un record pour un coureur en activité, à seulement 26 ans. Il confirme avec ce succès son statut de grand favori du Tour de France (5-27 juillet).



24 Heures du Mans: Kubica offre la victoire à Ferrari La Ferrari no 83 victorieuse au Mans Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Ferrari a remporté les 24 Heures du Mans pour la troisième fois de suite. La voiture no 83 de l'écurie AF Corse l'a emporté avec le trio Robert Kubica (POL) - Yifei Ye (CHN) - Phil Hanson (GBR).

Le Polonais âgé de 40 ans, ancien pilote de formule 1, avait vu sa carrière brisée en 2011 dans un terrible accident de rallye. Il est revenu sur les circuits près de cinq ans plus tard, après plusieurs opérations.

Premier Polonais à s'imposer dans la Sarthe, Kubica a été le grand artisan de cette victoire, avec notamment un dernier relais d'un peu plus de trois heures et demie. Son coéquipier Yifei Ye est pour sa part devenu le premier Chinois à inscrire son nom au palmarès de la mythique course.

Cinq voitures dans le même tour L'épreuve a été aussi disputée que serrée. Les cinq premières voitures ont en effet fini dans le même tour. Les vainqueurs ont devancé la Porsche no 6 de 14''084 et les deux Ferrari officielles, la 51 et la 50, de respectivement 28''487 et 29''666.

Les deux pilotes suisses en lice en Hypercar ont terminé plus loin. Neel Jani (Porsche Proton) a pris la 14e place à 4 tours alors que Sébastien Buemi (Toyota) a dû se contenter du 16e rang à 7 tours. Le Vaudois et ses coéquipiers ont pourtant figuré dans le top 6 jusque peu avant midi avant de perdre une roue et de subir une crevaison.

Dans la catégorie LMP2, le Genevois Louis Delétraz (AO by TF) est monté sur le podium en finissant au 3e rang. La victoire a souri au team Inter Europol Competition devant le VDS Panis Racing.



Italie: Gennaro Gattuso au chevet de l'équipe nationale Gennaro Gattuso va amener sa rage de vaincre à l'équipe d'Italie Image: KEYSTONE/AP/DANIEL COLE L'ancien international italien Gennaro Gattuso (47 ans) est le nouveau sélectionneur de la Squadra azzurra. L'homme est réputé pour sa rage de vaincre et son tempérament volcanique.

Il doit remettre les Italiens sur la bonne voie dans la course à la qualification pour le Mondial 2026. Gattuso, passé par le FC Sion où il avait débuté sa carrière d'entraîneur en 2013, a ensuite entraîné notamment Palerme, l'AC Milan, Naples, Valence et Marseille.

Membre de la Nazionale sacrée championne du monde en 2006, Gattuso, "est un symbole du football italien, son professionnalisme et son expérience seront essentiels pour les prochains défis à relever", a indiqué la Fédération italienne (FIGC) qui n'a pas précisé la durée de son contrat.

Gattuso (73 sélections, un but) sera présenté à la presse jeudi à Rome. Il aura pour mission de qualifier l'Italie, quadruple championne du monde et double championne d'Europe, pour sa première Coupe du monde depuis 2014.

Mais la Nazionale a mal débuté les éliminatoires pour le Mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique, avec une lourde défaite contre la Norvège à Oslo (3-0). Cette déroute a été fatale à Luciano Spalletti, en poste depuis août 2023, qui a dirigé une dernière fois la sélection italienne lundi dernier contre la Moldavie (2-0) avant de quitter ses fonctions.



Marlen Reusser remporte son deuxième Tour de Suisse Marlen Reusser a remporté son deuxième Tour de Suisse Image: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER Marlen Reusser a remporté pour la 2e fois le Tour de Suisse féminin. Après la première étape, la Bernoise de 33 ans a également enlevé la 4e et dernière étape pour s'assurer la victoire finale.

Reusser, qui a entamé l'étape finale de 129 kilomètres à Küssnacht am Rigi avec une très courte avance de trois secondes sur la dominatrice de la saison Demi Vollering, a placé une attaque décisive à 9,5 kilomètres de l'arrivée. Elle a ainsi pu créer en peu de temps un écart considérable et décisif.

Vollering a finalement franchi la ligne d'arrivée en 3e position avec 28 secondes de retard, battue également au sprint par la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, 3e au classement général.

Avec son deuxième triomphe sur le Tour de Suisse après 2023, Reusser, qui s'est améliorée depuis son changement d'équipe de SD Worx à Movistar, a poursuivi ses excellentes performances des dernières semaines pour sa saison de retour après une année 2024 compliquée en raison d'un syndrome post-covid. En l'absence de Vollering, elle avait déjà remporté - haut la main - le tour de Burgos de quatre jours fin mai.

Vollering, qui était encore la coéquipière de Reusser chez SD Worx la saison dernière et qui est maintenant sous contrat avec l'équipe FDJ-Suez, était encore invaincue dans les courses à étapes avant le Tour de Suisse cette année. Lors du Tour de Valence et du Tour d'Espagne, la Néerlandaise de 28 ans avait à chaque fois relégué Reusser à la deuxième place.



Lammikko quitte Zurich pour la NHL Juho Lammikko retourne tenter sa chance en Am Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Coup dur pour les Zurich Lions. Les doubles champions de Suisse doivent composer avec le départ de leur attaquant finlandais Juho Lammikko pour la NHL et les New Jersey Devils.

Après deux titres de champion, Lammikko a décidé de retenter sa chance outre-Atlantique. Agé de 29 ans, le Finlandais avait été drafté en 2014 par les Florida Panthers (3e tour, 65e). Il a disputé trois saisons en Amérique du Nord avec les Panthers et les Vancouver Canucks.

Cette fois il rejoint la franchise des New Jersey Devils avec les Suisses Nico Hischier, Timo Meier et Jonas Siegenthaler. Il a signé pour un an.

En vertu d'un accord avec la NHL, les joueurs de National League qui ont une clause peuvent l'activer avant le 15 juin. Lammikko possède un contrat valable avec les Zurichois jusqu'en 2028.



L'ancien roi du MotoGP Valentino Rossi abandonne Valentino Rossi n'a pas terminé les 24 Heures du Mans Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Valentino Rossi a quitté les 24 Heures du Mans dans la nuit de samedi à dimanche. Sa BMW du team WRT a été contrainte à l'abandon pour un problème mécanique.

Il s'agit du deuxième abandon en deux ans pour l'Italien aux 24 Heures du Mans, où il est engagé en catégorie LMGT3, celle qui regroupe des pilotes professionnels et amateurs sur des voitures dérivées de véhicules de série. Légende de la course moto, Rossi s'est reconverti depuis 2022 en pilote automobile,

L'an dernier, son coéquipier Ahmad Al Harthy était sorti de piste et n'avait pas pu repartir.



Nul vierge entre Miami et Al Ahly, malgré Messi Lionel Messi a tout tenté, mais il y a eu 0-0 entre Miami et Al Ahly Image: KEYSTONE/EPA Un stade finalement quasi-plein, mais zéro but: le match d'ouverture du Mondial des clubs, entre l'Inter Miami et Al Ahly, a accouché d'un 0-0, malgré les efforts de Lionel Messi qui a touché du bois.

Il n'aura manqué qu'un but pour donner un peu plus de clinquant à cette affiche pour le moins exotique, censée symboliser la mondialisation du football voulue par le patron de la FIFA Gianni Infantino, persuadé que cette compétition élargie à 32 clubs "va ouvrir une nouvelle ère".

L'avenir le dira. Mais pour cette première, dans la moiteur de Miami et devant 60'927 personnes, s'il y en a un qui a tout fait pour assurer le spectacle, c'est Messi. On imagine qu'à 37 ans, il dispute sa première et probablement déjà sa dernière Coupe du monde des clubs dans cette nouvelle formule.

L'astre argentin, au geste toujours juste, a ainsi bien cru débloquer la situation sur un coup franc à l'heure de jeu, qui a fait trembler les filets après avoir embrassé le poteau, mais du mauvais côté. Au grand dam des fans de l'Inter qui ont exulté sur le coup avant que la déception ne les gagne.

Ils y ont encore cru très fort, à six minutes de la fin du temps réglementaire, quand il a délicieusement déposé son centre sur la tête piquée de l'Haïtien Fafa Picault qui venait d'entrer en jeu, mais Mohamed El Shenawy a repoussé la tentative d'une claquette.

Et pour finir, le gardien égyptien a encore joué les sauveurs en repoussant sur le haut de sa transversale un centre-tir enroulé de "La Pulga", lors du temps additionnel.