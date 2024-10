Pas de finale pour Gogniat ++ Une enquête est en cours à Stockholm

Le parquet confirme une enquête pour "viol" sans citer de nom Le parquet suédois a confirmé l'ouverture d'une enquête pour viol mais ne cite pas le nom de Kylian Mbappé Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Une enquête pour "viol" est en cours sur des faits survenus dans le centre de Stockholm après le passage de Kylian Mbappé et son entourage dans la capitale suédoise. Le parquet suédois l'a confirmé mardi, mais sans citer de nom, en réaction à des informations de presse visant le joueur. "A la suite de la publication dans les médias (d'informations autour d'un) viol suspecté à Stockholm, la procureure peut confirmer qu'une plainte pour viol a été reçue par la police" et qu'"une enquête" est en cours, a indiqué le parquet dans un communiqué. L'incident a eu lieu le 10 octobre 2024 dans un hôtel du centre-ville.

Pas de finale pour Audrey Gogniat à New Delhi Audrey Gogniat (ici lors des JO de Paris) a manqu Image: KEYSTONE/EPA/VASSIL DONEV Audrey Gogniat a manqué son affaire à la carabine à 10 m lors de la finale de la Coupe du monde à New Delhi. La Jurassienne, médaillée de bronze olympique dans la discipline, a échoué dès les qualifications mardi. Audrey Gogniat (21 ans) a pris la 11e et dernière place des qualifications, alors que les huit premières se qualifiaient pour la finale. Elle n'est d'ailleurs parvenue à se classer parmi les huit meilleures après aucune des six séries. La championne olympique, la Sud-Coréenne Ban Hyojin, n'a pas participé à cette finale de la Coupe du monde, remportée par la médaillée d'argent de Paris 2024 Huan Yuting. La Suédoise Anna Janssen a amélioré le record du monde lors des qualifications mais a dû se contenter de la 7e place en finale.

George et Capela lourdement battus lundi Clint Capela a marqué 10 points lundi en pré-saison face aux Sixers Image: KEYSTONE/AP/John Bazemore Kyshawn George et Clint Capela ont tous deux connu la défaite lundi en pré-saison de NBA. Le Valaisan et les Wizards ont été écrasés 131-92 à Brooklyn, alors que le Genevois et les Hawks ont subi à domicile la loi de Philadelphia (104-89). Promu dans le cinq de base de Washington trois jours plus tôt face à Toronto, le "rookie" Kyshawn George est sorti du banc face aux Nets. Aligné durant 18 minutes, il est resté discret avec 4 points, 2 assists et 1 rebond. Il a notamment manqué d'adresse à Brooklyn, manquant ses quatre tentatives à 3 points. Clint Capela a quant à lui eu droit à 21 minutes de jeu face aux 76ers, qui étaient privés de Joël Embiid et ont dû composer dès le deuxième quart sans Paul George (blessure à un genou). L'intérieur genevois a cumulé 10 points, 9 rebonds et 3 passes décisives dans cette deuxième partie de pré-saison livrée par Atlanta.

Suisse - Danemark: en quête de rachat Trois jours après un triste revers en Serbie, la Suisse doit se racheter à St-Gall face au Danemark. Tout autre résultat qu’un succès laissera penser que l’Euro ne fut qu’une parenthèse enchantée. Battue 2-0 à Copenhague le 5 septembre pour son premier match de cette campagne de Ligue des Nations qui n’est pas loin d'être funeste, la Suisse entend rendre la monnaie de leur pièce à leurs adversaires du soir. Granit Xhaka et ses coéquipiers n’ont pas oublié que les Danois n’avaient pas voulu sortir le ballon pour permettre à Breel Embolo de se relever sur l’action qui a amené l'ouverture du score. Cette attitude avait été perçue comme un manque de fair-play par les Suisses et, surtout, conduit leur capitaine à commettre l’irréparable sur son homologue Pierre-Emile Höjbjerg. "Les Danois avaient été tout simplement les plus malins", ironise Murat Yakin. Copenhague le début de la fin? Ce match de Copenhague sonne un peu, si l’on veut peindre le diable sur la muraille, comme le début de la fin pour les Suisses. Sans Granit Xhaka suspendu, ils furent beaucoup trop "tendres" trois jours plus tard face à l’Espagne (1-4). Avant de tomber bien bas samedi dernier à Leskovac face à la Serbie (0-2). Une quatrième défaite de rang, pratiquement synonyme de relégation directe en Ligue B, fera par ailleurs tache dans le bilan de Murat Yakin. Perdre quatre matches de suite n’est jamais arrivé à ses deux prédécesseurs. Le dernier à avoir connu cette infortune est Köbi Kuhn. Entre octobre 2007 et mars 2008 dans une campagne de préparation bien laborieuse pour l’Euro 2008 à domicile, la Suisse s’était successivement inclinée 1-0 devant les Etats-Unis, 1-0 devant le Nigeria, 2-1 devant l’Angleterre et 4-0 devant l'Allemagne. Le soir où l'on prendra congé officiellement de Yann Sommer, de Fabian Schär et de Xherdan Shaqiri n'est pas le bon soir pour écrire une page aussi noire. "Nous ne devons pas chercher d'excuses" Murat Yakin sait bien sûr que le doit d’erreur n’existe plus désormais. "Nous avons mené des discussions individuelles qui ont été fructueuses depuis samedi, dit-il. Nous avons bien sûr analysé la rencontre. Les enseignements que l’on peut tirer sont simples: nous prenons trop de buts "évitables" et nous manquons d’efficience dans le dernier geste. Nous ne devons pas chercher d'excuses. Seulement jouer mardi avec davantage d’intensité. Le stade sera plein avec un public qui va pousser. A nous d’en profiter." Le sélectionneur n’a évidemment pas dévoilé ses intentions quant aux choix qu’il arrêtera. Il devra toutefois remplacer Silvan Widmer, suspendu, sur le flanc droit de la défense. Son absence et les performances trop timorées de Michel Aebischer sur l'autre flanc pourraient l’inciter à modifier son système pour revenir à une défense à quatre. "C’est une possibilité, dit-il. Je prendrai ma décision demain. Il y aura peut-être des surprises." Il est temps que le Bâlois retrouve sa baguette magique.

L'Allemagne en quarts, l'Italie et la France pas encore La joie de Jamie Leweling après son but contre les Pays-Bas Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER L'Allemagne s'est imposée 1-0 lundi soir à Munich contre les Pays-Bas lors de la 4e journée de la Ligue des nations. Elle s'est du coup qualifiée pour les quarts de finale. Le but allemand a été inscrit par Jamie Leweling (64e), qui a parfaitement réussi ses débuts en sélection à 23 ans. Avec 10 points au compteur, la Mannschaft est assurée de finir à l'une des deux premières places du groupe 3, qui compte également les Pays-Bas (5 pts), la Hongrie (5 pts) et la Bosnie-Herégovine (1 pt). A Udine, l'Italie a elle conforté sa première place du groupe A2 en dominant Israël 4-1. Mateo Retegui, sur penalty (41e), Giovanni Di Lorenzo, avec un doublé (54 et 79e), et Davide Frattesi (72e) ont offert à la Nazionale sa troisième victoire en quatre matches depuis sa piteuse élimination en huitièmes de finale de l'Euro 2024 face à la Suisse. L'Italie, tenue en échec (2-2) par la Belgique à Rome jeudi après avoir mené 2-0, totalise dix points, avant d'affronter en novembre ses deux rivaux directs pour l'accession aux quarts de finale, la Belgique et la France. La France, en difficulté en première période, s'est de son côté imposée 2-1 à Bruxelles. Alors que les Diables rouges s'étaient jusque-là créé de nombreuses occasions, dont un pénalty manqué par Youri Tielemans, les Bleus ont ouvert la marque sur un pénalty de Randal Kolo Muani avant l'égalisation des Belges par Loïs Openda dans le temps additionnel de la première période. Kolo Muani, encore lui, a offert la victoire à la France d'un coup de tête à la 62e.

Affaire de viol en Suède, Mbappé dénonce une "fake news" le liant Kylian Mbappé a parlé de fake news au sujet d'une affaire de viol en Suède avec son nom apparaissant Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Kylian Mbappé s'est dit victime d'une "fake news" lundi à la suite d'un article du quotidien suédois "Aftonbladet". Ce dernier avançait qu'une enquête pour viol avait été ouverte par la police suédoise après le passage de la star avec son entourage à Stockholm, la semaine passée. "FAKE NEWS!!!! Ça en devient tellement prévisible, veille d'audience comme par hasard", s'est insurgé le joueur du Real Madrid sur le réseau social X (Twitter), établissant un lien entre cet article et l'audience programmée mardi devant une commission de la Ligue de football professionnel (LFP) dans le litige financier qui l'oppose au PSG. L'ancien attaquant parisien réclame à son ancien club 55 millions d'euros de salaires impayés et autres primes. Jeudi soir, Mbappé se trouvait avec un groupe de personnes au restaurant Chez Jolie, dans la capitale suédoise, avant de se rendre au club "V" où ils ont rencontré d'autres personnes, affirme "Aftonbladet". Le viol aurait été commis jeudi soir "dans le centre de Stockholm", selon une plainte qu'"Aftonbladet" affirme avoir consultée. "La police s'est saisie de la plainte samedi après que la femme s'est fait soigner", ajoute le journal, qui ne dit pas qui est soupçonné dans cette affaire. "Une enquête est en cours sur un crime qui a été signalé le 10 octobre dans le centre de Stockholm", a indiqué de son côté la procureure chargée de l'affaire sans donner plus de détails. Contactée, la police de Stockholm n'a souhaité "ni confirmer ni infirmer" ces informations. "En général, si nous avons reçu une plainte et décidé de mener des interrogatoires et que nous le faisons savoir (au public), il se peut que les personnes impliquées dans l'affaire prennent des mesures qui retardent et compliquent l'enquête", a expliqué Carina Skagerlind, porte-parole. Selon des photos publiées par "Aftonbladet", la police était lundi devant l'hôtel où séjournaient Mbappé et son entourage. Devant l'ampleur que commence à prendre cette affaire sur les réseaux sociaux en France, l'entourage du joueur a tenu à fermement réagir. "Ce jour, une nouvelle rumeur calomnieuse commence à enflammer la toile en partant du média suédois "Aftonbladet", explique-t-il dans un communiqué. Ces accusations sont totalement fausses et irresponsables, et leur propagation est inacceptable." "Afin de mettre un terme à cette destruction méthodique de (l')image (de Kylian Mbappé), toutes les actions légales nécessaires seront entreprises pour rétablir la vérité et poursuivre toute personne ou média impliqué dans le harcèlement moral et le traitement diffamatoire que Kylian Mbappé subit de manière répétée", prévient-il encore. Indirectement mis en cause par le joueur dans son tweet, le PSG préfère "l'ignorer et garder sa classe et sa dignité", a confié une source proche du club.

Hischier et Fiala buteurs Kevin Fiala buteur avec les Kings Image: KEYSTONE/AP/PATRICK DOYLE Nico Hischier et Kevin Fiala ont trouvé le chemin des filets en NHL. Les Devils ont infligé à Utah sa première défaite (3-0), tandis que les Kings font pour l'instant match nul avec les Senators. Buteur lors de l'ouverture de la saison à Prague face aux Sabres, Nico Hischier a dû attendre son cinquième match pour inscrire sa deuxième réussite. Parfaitement servi par Jack Hughes en power-play, le Valaisan n'a pas tremblé. Il a également délivré une passe décisive. Timo Meier et Jonas SIegenthaler sont eux restés muets. Kevin Fiala a lui signé un doublé en power-play avec Los Angeles lors de son troisième match de la saison. En déplacement à Ottawa, les Kings ont eu une attaque de feu, mais une défense un peu plus chancelante. La partie n'est pas encore terminée et le score est actuellement de 6-6, alors qu'il reste dix minutes à jouer dans le troisième tiers.

Granit Xhaxa: "Nous n'avons pas fait tout faux" Granit Xhaka espère que la Suisse va enfin gagner en Ligue des Nations Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER "J’aurais été surpris de ne pas être sifflé..." Malgré la défaite de Leskovac, Granit Xhaka n’a pas perdu son sens de l’humour à la question de son ressenti sur l’accueil en Serbie. "Le match fut fair-play, je pense. J’aurais bien sûr voulu rentrer en Suisse avec les 3 points, regrette-t-il. Nous n’avons pas fait tout faux depuis le début de cette campagne. Ainsi, je reste convaincu que nous étions la meilleure équipe sur le terrain au Danemark. Seulement, cela semble parfois trop facile de nous marquer des buts. Il sera important demain de réussir un "clean sheet" pour se rassurer. De soigner les détails qui font toutes les différences." Le capitaine est revenu sur l’épisode du penalty manqué par Breel Embolo samedi à Leskovac. "C’est l’entraîneur qui nomme les frappeurs. Il y a une liste de trois noms, explique-t-il. Samedi, Breel n’était pas sur la liste, mais il m’a dit qu’il se sentait prêt à le tirer. Nous ne pouvons pas lui jeter la pierre. Il ne sera pas le dernier à rater un penalty." Granit Xhaka affirme qu’il assumera ses responsabilités si la Suisse bénéficie à nouveau d’un penalty mardi même s’il n’en a plus frappé un seul avec l’équipe de Suisse depuis la séance de tirs au but perdue contre l’Angleterre le 9 juin 2019 à Guimaraes en Ligue des Nations. Le Bâlois avait réussi sa frappe. "Je vous rassure: tirer un penalty ne me fait pas peur", lâche-t-il. On le croit volontiers.

Dominic Stricker passe le premier tour Dominic Stricker, ici lors d'un entraînement de la Coupe Davis en septembre, a signé un succès important en Suède (archives). Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Dominic Stricker reprend du poil de la bête. Le Bernois de 22 ans (ATP 317) a battu l'Américain Aleksandar Kovacecic (ATP 90) lundi au 1er tour du tournoi de Stockholm, en trois sets (6-4 5-7 6-4). Stricker, qui a manqué la première moitié de la saison en raison d'une blessure au dos, n'avait remporté qu'un match sur le circuit ATP cette année (en août à Winston-Salem). Cette victoire lui permet de se rassurer après son abandon il y a deux semaines au premier tour du Challenger de Tiburon (Etats-Unis), où il avait cru rechuter après l'apparition d'une vive douleur dorsale. Le huitième de finaliste de l'US Open 2023 a fait preuve de résilience face à un adversaire qu'il avait déjà battu lors d'un Challenger à Bienne en 2022. Il a pilonné avec succès le revers à une main de l'Américain de 26 ans pour s'emparer du premier set avant de concéder le break et le set en fin de deuxième manche. Dans le set décisif, Stricker a corrigé le tir sur sa mise en jeu et a converti une de ses six balles de break pour finalement s'imposer en 2h20' de jeu. Au deuxième tour, le Bernois affrontera un Italien: Matteo Berrettini (ATP 42) ou Luciano Darderi (ATP 44).

Quatre longueurs d'avance pour Team New Zealand Rien ne semble pouvoir arrêter le bateau du Team New Zealand à Barcelone. Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Le Team New Zealand n'est plus qu'à trois victoires de soulever à nouveau la Coupe de l'America à Barcelone. Les "Kiwis" ont remporté la quatrième manche mardi face à Britannia et mènent 4-0. L'équipage britannique mené par Sir Ben Ainslie (47 ans) pouvait légitimement espérer empocher son premier point dans cette finale lorsque les deux équipes se tenaient dans un mouchoir de poche en début de régate. Mais lors du troisième bord, les Néo-Zélandais ont construit une avance qu'ils n'ont cessé de creuser. Ils ont finalement franchi la ligne d'arrivée avec 23 secondes d'avance. Le skipper Peter Burling (33 ans) et ses marins ont encore besoin de trois victoires pour apporter à la Nouvelle-Zélande une troisième Coupe de l'America d'affilée. Ils auront l'occasion de s'en rapprocher un peu plus mercredi lors des deux prochaines courses.

La capitaine Lia Wälti fait son retour en sélection La Suisse pourra à nouveau compter sur Lia Wälti (archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Suisse pourra compter sur un renfort de poids pour ses deux matches amicaux de fin octobre contre l'Australie et la France. La capitaine Lia Wälti est de retour après sa blessure à un genou. La sélectionneuse Pia Sundhage a annoncé lundi la liste des 25 joueuses convoquées pour ce rassemblement. La joueuse de 31 ans aux 119 sélections en fait partie, elle qui s'était blessée au mois de mars à l'entraînement avec son club d'Arsenal. "Lia joue bien à Arsenal, même si elles ne gagnent plus autant. Elle va changer un peu le milieu de terrain et ce sera intéressant de voir comment elle va bonifier le collectif", a déclaré la coach suédoise. Retour d'Iman Beney Outre Wälti, Sundhage a fait appel à cinq autres revenantes, dont deux Romandes: la Valaisanne Iman Beney (18 ans) et la Vaudoise Sandrine Mauron (27 ans). Beney, qui évolue à Young Boys, retrouve le maillot de la Nati pour la première fois depuis juillet 2023, lorsqu'elle s'était gravement blessée au genou droit et avait dû renoncer à la Coupe du monde. "J'attends beaucoup d'Iman. C'est bien qu'elle puisse être de retour et cela aide qu'elle ait déjà été présente par le passé", a déclaré Sundhage, qui a également rappelé Lara Marti, Alayah Pilgrim et Noemi Benz. Des adversaires de premier plan La Suisse, qui continue de préparer "son" Euro 2025, affronte l'Australie, quatrième du dernier Mondial, à Zurich vendredi 25 octobre (20h00). Quatre jours plus tard, elle défiera l'équipe de France à Genève (21h00). Pia Sundhage se réjouit de ces matches contre des nations de premier plan. "C'est une chance pour nous de jouer contre des adversaires aussi bons. Ces équipes sont très différentes, nous pouvons donc nous entraîner à des tactiques différentes. Nous devrons être flexibles, ce qui sera très important lors de l'Euro", a-t-elle souligné.

Kyrgios veut "faire taire" les sceptiques et vise un Grand Chelem Nick Kyrgios n'a plus joué depuis juin 2023 et une défaite au premier tour du tournoi de Stuttgart (archives). Image: KEYSTONE/DPA/MARIJAN MURAT Le fantasque tennisman australien Nick Kyrgios a annoncé lundi qu'il prévoit de faire son retour sur les courts en décembre. Il veut remporter un Grand Chelem et "faire taire" ceux qui doutent de lui. L'ancien numéro 13 mondial n'a disputé qu'un seul match en simple sur le circuit ATP en deux ans, après avoir subi des blessures au genou, au pied et au poignet. Alors qu'il avait laissé entendre à plusieurs reprises qu'il allait prendre sa retraite, le joueur de 29 ans a déclaré à l'émission Code Sports qu'il reviendrait pour le tournoi d'exhibition de la World Tennis League en décembre avant de tenter sa chance à l'Open d'Australie en janvier. "Je reviens parce qu'il y a quelque chose qui me retient dans le jeu", a affirmé celui qui s'est fait une réputation sulfureuse pour ses accès de colère et ses crises de nerfs en plein match au début de sa carrière. Finaliste à Wimbledon en 2022 "J'ai battu pratiquement toutes les personnes qui m'ont été présentées, je suis arrivé en finale d'un Grand Chelem, j'ai gagné un titre en double dans un Grand Chelem (réd: Open d'Australie 2022 avec son compatriote Thanasi Kokkinakis), j'ai gagné plusieurs titres et j'ai gagné de l'argent", a rappelé Kyrgios. "Mais je pense que la seule chose que je vise maintenant, c'est un Grand Chelem. Je pense que c'est la seule chose qui fera taire enfin les gens", a ajouté le natif de Canberra. "Ce sera ma motivation profonde", a-t-il promis. Kyrgios, qui a travaillé comme commentateur pendant son absence, a atteint sa seule finale de Grand Chelem en simple à Wimbledon en 2022. Il s'était incliné en quatre sets face au Serbe Novak Djokovic.

Un sans-faute pour Winnipeg et Nino Niederreiter Nino Niederreiter (au premier plan) s'est jeté sur tous les pucks: le secret sans doute de la réussite des Jets en ce début de saison. Image: KEYSTONE/AP/FRED GREENSLADE Début de saison parfait pour le Winnipeg de Nino Niederreiter ! Victorieux 2-1 de Minnesota sur leur glace, les Jets ont cueilli un troisième succès en trois rencontres. Winnipeg s’est imposé grâce à une réussite de Kyle Connor après 51’’ de jeu dans la prolongation dans une séquence de jeu à 4 contre 3. Les Jets avaient également inscrit leur premier but sur une situation spéciale. A 2’’9 de la sirène de la première période, Connor Hellebuyck a, en effet, quitté sa cage pour laisser sa place à un sixième homme. Adam Lowry devait gagner l’engagement pour permettre à Mark Scheifele d’égaliser et fêter ainsi dignement son 800e match en NHL. Auteur de 2 assists lors de l’ouverture de la saison à Edmonton, Nino Niederreiter n’a pas, comme lors du succès 2-1 devant Chicago, comptabilisé le moindre point. Le Grison a bénéficié d’un temps de jeu de 12’03’’ pour rendre un bilan neutre.

L'Angleterre se rassure en Finlande Jack Grealisha fête son but en Finlande Image: KEYSTONE/EPA/Kimmo Brandt L'Angleterre, qui restait sur une défaite à domicile contre la Grèce (2-1), s'est rassurée. Elle s'est imposée contre la Finlande à Helsinki (3-1) lors de la 4e journée de la Ligue des nations. Victorieuse de l'Irlande (2-0) et de la Finlande, déjà, à domicile (2-0) lors de ses deux premiers matches, l'équipe du sélectionneur intérimaire Lee Carsley revient provisoirement à égalité de points avec la Grèce (1re), opposée à l'Irlande en soirée (20h45). L'attaquant de Manchester City Jack Grealish a ouvert la marque d'un plat du pied parfait dans la surface de réparation (18e), puis le défenseur de Liverpool Trent Alexander-Arnold a doublé la marque d'un splendide coup franc (74e). Declan Rice a ajouté un troisième but pour les Three Lions (84e) mais Arttu Hoskonen a sauvé l'honneur pour la Finlande d'une superbe tête à la réception d'un corner (87e). Lors de la prochaine journée du groupe 2 de la Ligue B, l'Angleterre jouera en Grèce le 14 novembre et la Finlande en Irlande le même jour. Lee Carsley (50 ans), à la tête de la sélection d'Angleterre depuis le départ de Gareth Southgate après l'Euro, n'a pour l'heure pas présenté sa candidature au poste de sélectionneur.