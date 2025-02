Pas de médaille pour les Suissesses ++ Hasler argentée en bob

Regez s'impose devant Fiva, comme à Pékin 2022 Ryan Regez a cueilli la victoire samedi à Val di Fassa Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Suisses ont dominé les débats samedi en Coupe du monde à Val di Fassa. Ryan Regez a triomphé devant Alex Fiva, le Bernois et le Grison signant ainsi le même doublé que lors des JO de Pékin 2022. Chez les dames, Fanny Smith doit se contenter d'un 5e rang dans une épreuve gagnée par la leader de la Coupe du monde Marielle Thompson. Respectivement 5e et 6e des qualifications, Ryan Regez (32 ans) et Alex Fiva (39 ans) ont maîtrisé leur sujet tout au long de la phase à élimination directe. Regez s'est imposé en patron en finale, devançant de 0''41 Fiva pour cueillir sa première victoire depuis son sacre olympique de février 2022, la première en Coupe du monde depuis janvier 2022. Fanny Smith n'est quant à elle pas parvenue à se mêler à la lutte pour la victoire. La Vaudoise, auteure du meilleur temps des qualifications et victorieuse de son quart de finale, a été stoppée pour quelques centièmes en demi-finale. Sa 1re place dans la petite finale ne l'a pas franchement consolée.

Breezy Johnson titrée en descente, Corinne Suter 7e Breezy Johnson savait qu'elle avait frappé un grand coup en franchissant la ligne Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Breezy Johnson est la nouvelle championne du monde de descente. L'Américaine de 29 ans a mis tout le monde d'accord avec son dossard 1 samedi à Saalbach. Meilleure Suissesse, Corinne Suter s'est classée 7e, alors que Lara Gut-Behrami a été éliminée. Suspendue d'octobre 2023 à décembre 2024 par les instances antidopage pour un défaut de localisation, Breezy Johnson a fait parler ses qualités de glisseuse sur la piste Ulli Maier. Elle ne compte aucune victoire en Coupe du monde, où elle a décroché au total sept podiums. Johnson s'est imposée avec 0''15 d'avance sur Mirjam Puchner (2e), qui offre à l'Autriche sa troisième médaille dans ces joutes après l'or du super-G dames (Stephanie Venier) et l'argent du super-G messieurs (Raphael Haaser). Le bronze est revenu à la polyvalente Tchèque Ester Ledecka (à 0''21). La championne du monde 2021 Corinne Suter a quant à elle livré sa meilleure manche de la semaine. Mais la Schwytzoise n'a pas pris suffisamment de risques pour aller chercher son quatrième podium d'affilée dans une descente mondiale. Elle échoue à 0''41 du top 3. Malorie Blanc (19e) et Priska Ming-Nufer (21e) ont fini plus loin. Lara Gut-Behrami a pour sa part connu l'élimination sur le bas d'un parcours qui n'était pas taillé pour elle, commettant une faute après un mouvement de terrain. La Tessinoise, qui a évité au forceps une chute qui aurait pu avoir de graves conséquences, abattra sa dernière carte dans ces joutes jeudi en géant.

Noah Rod ne jouera pas cette saison Noah Rod s'était grièvement blessé le 13 février 2024 Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Noah Rod ne jouera pas cette saison, a annoncé Genève-Servette dans un communiqué. L'attaquant neuchâtelois de 28 ans a été opéré à son épaule gauche la semaine passée. "Les chances de le voir sur la glace la saison prochaine sont très élevées", écrit le GSHC. Rod s'était gravement blessé le 13 février 2024 en heurtant la bande lors d'un match à Ajoie. Il avait perdu l'usage de son bras gauche, son épaule s'étant déboîtée et les nerfs ayant été sectionnés, rappelle Genève-Servette dans son communiqué. Après de longs mois de soins et de rééducation, Noah Rod est à nouveau en mesure de tenir une canne après que ses nerfs ont repoussé. Il a pu être soigné pour son épaule démise, et a été opéré avec succès afin de stabiliser son articulation. Le GSHC espère pouvoir aligner son capitaine pour entamer l'exercice 2025/26.

Melanie Hasler se pare d'argent en monobob Melanie Hasler s'est parée d'argent aux Européens de monobob Image: KEYSTONE/MAYK WENDT L'Argovienn Melanie Hasler s'est parée d'argent samedi à Lillehammer dans les Européens de monobob, décrochant ainsi sa première médaille continentale dans la discipline. Seule l'Allemande Laura Nolte s'est montrée plus rapide parmi les pilotes du Vieux continent. Quatrième d'une course remportée par l'Australienne Breeana Walker et l'Américaine Kaysha Love, 1res ex-aequo, Melanie Hasler a concédé 0''08 à Laura Nolte. il s'agit de sa troisième breloque conquise dans des championnats d'Europe après les deux glanées en bob à 2 (argent en 2023, bronze en 2024). La Schwytzoise Debora Annen, championne du monde junior, a quant à elle échoué au pied du podium continental. Neuvième de l'épreuve, elle a tout de même concédé 0''36 à la médaillée de bronze européenne, l'Allemande Lisa Buckwitz.

Une 8e victoire d'affilée pour les Jets La joie des Winnipeg Jets, qui ont cueilli vendredi leur 8e succès d'affilée en NHL Image: KEYSTONE/AP/JOHN WOODS Winnipeg a décroché vendredi sa huitième victoire d'affilée pour conforter sa 1re place dans la NHL. Les Jets de Nino Niederreiter se sont imposés 4-3 face aux New York Islanders. La franchise du Manitoba a pu compter sur un Connor Hellebuyck en grande forme: le gardien américain a effectué 32 arrêts, dont 18 dans un troisième tiers entamé sur le score de 4-2. Les Jets avaient fait la différence dans la période médiane, remportée 3-0. Gabriel Vilardi a signé un doublé dans ce deuxième tiers, l'ancien Biennois Nikolaj Ehlers inscrivant quant à lui le 3-2. Nino Niederreiter a passé une soirée plus compliquée: le Grison a terminé cette partie avec un bilan de -2. Kevin Fiala est quant à lui en pleine forme en ce mois de février. L'attaquant saint-gallois des Kings, auteur d'un doublé dans chacun de ses deux derniers matches, a réussi 2 points (1 but, 1 assist) avant d'inscrire le penalty victorieux face aux Dallas Stars de Lian Bichsel (5-4 aux tirs au but). Fiala pensait même avoir validé plus rapidement ce troisième succès d'affilée des Kings: il avait trouvé une deuxième fois le chemin des filets à 36 secondes de la fin de la prolongation, mais cette réussite a été annulée pour une obstruction sur le gardien de Dallas Jake Oettinger. Le St-Gallois s'est "vengé" dans le "shootout". Kurashev bat Josi Le deuxième "derby" suisse de la soirée a par ailleurs été remporté par Philipp Kurashev. De retour dans l'alignement de Chicago, l'attaquant bernois ne s'est cependant pas illustré dans un match gagné 6-2 par les Blackhawks face aux Nashville Predators de Roman Josi. Pour Nashville, il s'agissait de la sixième défaite d'affilée.

Fin de série pour Washington Kyshawn George a inscrit 17 points face à Cleveland, en vain Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass Washington n'est pas parvenu à cueillir un quatrième succès d'affilée en NBA. Kyshawn George et les Wizards ont logiquement subi la loi de la meilleure équipe de la Conférence Est, Cleveland. Les Cavaliers se sont imposés 134-124 vendredi sur le parquet de Washington pour cueillir une sixième victoire dans leurs sept derniers matches. Ils ont pourtant dû composer avec un effectif réduit à la suite de l'échange qui leur a permis de faire venir De'Andre Hunter, ce dernier n'étant pas encore arrivé d'Atlanta. Washington - qui n'a pas non plus aligné ses nouveaux venus Marcus Smart et Khris Middleton - a pourtant pu compter sur un Jordan Poole en feu (45 points). Mais l'arrière fut la seule véritable menace offensive pour les Cavaliers de Donovan Mitchell (33 points) et Evan Mobley (27 points). Deuxième meilleur marqueur des Wizards, Kyshawn George a quant à lui inscrit 17 points, comme deux jours plus tôt face à Brooklyn. Une nouvelle fois dans le cinq de base de son équipe, le "rookie" valaisan a livré la marchandise: il a également réussi 5 rebonds, 3 interceptions et 2 passes décisives pour un différentiel de +2. Toujours privé de Clint Capela, Atlanta a pour sa part cueilli vendredi une deuxième victoire en trois matches, la deuxième dans leurs onze dernières parties. Les Hawks ont battu les Milwaukee Bucks 115-110 grâce notamment aux 24 points et 7 assists de Trae Young.

Super League: le Lausanne-Sport accueille Yverdon dès 18h00 La 23e journée de Super League débute ce soir avec le derby vaudois entre le Lausanne-Sport et Yverdon (18h00). Les deux équipes ont un urgent besoin de points. Tout proche de la tête à fin 2024, le LS (6e/32 points) éprouve davantage de peine depuis la reprise: en quatre matches, l'équipe de Ludovic Magnin n'a récolté que deux points. Sa place au-dessus de la barre ne tient plus qu'à un fil, de sorte qu'un succès contre Yverdon (11e/21 pts) semble impératif. Mais les visiteurs voudront eux aussi récolter quelque chose, histoire de creuser encore l'écart sur la lanterne rouge Winterthour (12e/14 pts). Après avoir perdu la tête cette semaine, Lugano (2e/38 pts) espère se relancer en accueillant Grasshopper (10e/21 pts). Les Sauterelles n'ont pas perdu depuis la reprise - un succès et trois nuls - et pourraient donc poser des problèmes aux bianconeri. A 20h30, les Young Boys (8e/31 pts) recevront Sion (9e/27 pts) pour tenter de se rapprocher encore du top 6. Les Bernois ont pris huit points en 2025, contre un seul pour les Valaisans. Ces derniers auront donc fort à faire au Wankdorf.

Deux titres à défendre pour les Suisses Le premier week-end des Mondiaux de Saalbach va amener un peu de pression dans le camp suisse. Car les athlètes de Swiss-Ski ont deux titres à défendre en descente. Deux ans plus tôt à Méribel-Courchevel, c'était la surprise et la confirmation. Loin de faire partie du cercle des favorites, Jasmine Flury avait remporté l'or, alors que Marco Odermatt avait obtenu la juste récompense de ses efforts et de son talent en allant chercher sa première victoire dans la discipline. Aujourd'hui, la donne est différente chez les dames. Jasmine Flury, après une lourde blessure, ne peut défendre ses chances en Autriche. La lumière se tourne donc comme bien souvent sur Lara Gut-Behrami et Corinne Suter. Le Super-G de jeudi n'a pas permis aux deux femmes de dénicher du métal, ce qui augmente un peu la pression. Sans être les plus rapides, les deux Suissesses pourront lutter pour les médailles samedi, mais il faudra réaliser une course quasi parfaite et absorber avec douceur les mouvements de terrain. Même si le troisième et dernier entraînement n'est pas le plus significatif, Ester Ledecka a malgré tout montré la voie à suivre, tout comme l'Allemande Emma Aicher qui a freiné en fin de parcours alors qu'elle avait le meilleur temps. Toujours placée, Federica Brignone visera une deuxième médaille après l'argent du Super-G, alors que Mirjam Puchner dans le camp autrichien et Breezy Johnson chez les Américaines seront deux femmes à suivre avec attention. Odermatt en chef de meute Chez les messieurs, les chances helvétiques semblent plus grandes. Grâce au titre d'Odermatt en France, les Suisses sont cinq au départ. Et hormis peut-être Justin Murisier, même si celui-ci est monté en puissance au fil des entraînements, tous peuvent monter sur le podium dimanche. Odermatt, Franjo von Allmen, Alexis Monney et Justin Murisier comptent une victoire cet hiver. Quant à Stefan Rogentin, plus à l'aise en Super-G, il apprécie cette piste de Saalbach et l'a démontré lors des entraînements. Mais bien évidemment qu'avec son titre en Super-G vendredi, Marco Odermatt se présente comme le grand favori à sa propre succession. Les bookmakers ne s'y sont pas trompés puisque le tenant du titre a une cote très basse. Derrière le patron du ski mondial, on retrouve Franjo von Allmen, l'Autrichien Vincent Kriechmayr, 4e du Super-G, et l'Américain Ryan Cochran-Siegle qui a remporté les deux premiers galops d'essai. Alexis Monney et Stefan Rogentin suivent. S'il parvient à gommer certaines petites imperfections, le Fribourgeois peut se glisser tout devant. Comme il l'a laissé entendre, son matériel (réd: il skie sur la même marque qu'Odermatt) marche bien et même si la topographie ne ressemble ni à Bormio, ni à Kitzbühel, Monney s'impose de plus en plus comme un skieur tout-terrain.

Denis Zakaria: un but pour rien Denis Zakaria arme sa frappe victorieuse pour le 1-1. Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Malgré une réussite de son capitaine Denis Zakaria, l’AS Monaco a concédé sa troisième défaite de la saison devant le PSG. Au Parc des Princes, les Parisiens se sont imposés 4-1. Denis Zakaria a signé le 1-1 à la 17e minute. Lancé sur la droite, le Genevois a trompé au premier poteau Gianluigi Donnarumma. Seulement, le PSG a forcé la décision en l’espace de trois minutes après le repos avec le premier but sous ses nouvelles couleurs de Kvicha Kvaratskhelia (54e) et une nouvelle réussite d’Ousmane Dembélé (57e) qui traverse en ce début d’année la plus belle période de sa carrière. C’est d’ailleurs lui qui devait sceller le score dans le temps additionnel. Après cette défaite, Monaco accuse désormais... 16 points de retard sur le PSG. En cette année 2025, le PSG commence à faire vraiment peur.

Une finale pour Belinda Bencic Une performance XXL pour Belinda Bencic. Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER On a retrouvé la grande Belinda Bencic (WTA 157) ! La St. Galloise a battu la no 5 mondiale Elena Rybakina pour se hisser en finale du WTA 500 d’Abu Dhabi à la faveur d’une performance XXL. Dans un duel qui opposait les deux dernières gagnantes du tournoi, Belinda Bencic s’est imposée 3-6 6-3 6-4 après 2h07’ de jeu pour assurer son retour dans le top-100. Agressive dès qu’elle le pouvait dans l'échange mais aussi remarquable en défense, la maman de Bella a su parfaitement digérer la perte du premier set pour ne laisser aucune chance à la championne de Wimbledon 2022. Elle a signé son premier break au deuxième jeu du deuxième set pour prendre la main dans cette demi-finale. Malgré sa puissance, Elena Rybakina a toujours accusé une longueur de retard sur la St. Galloise. Battue par Jasmina Paolini et par Coco Gauff lors de la tournée australienne, Belinda Bencic a cueilli son premier succès de l’année sur une joueuse du top-ten. D’autres devraient suivre très vite. Mais samedi à 17h00 (14h00 en Suisse), ce n’est pas une top-ten qui l’attend mais la 51e mondiale Ashlyn Krueger. Face à l’Américaine de 21 ans qu’elle affrontera pour la première fois, Belinda Bencic disputera sa 19e finale. Elle nourrit l’ambition de cueillir un neuvième titre qui donnerait vraiment du corps à son discours. Eloignée des courts pendant dix-huit pour en raison de sa maternité, Belinda Bencic entretient toujours le rêve de gagner un titre du Grand Chelem. A bientôt 28 ans - elle les fêtera le 10 mars prochain -, la Championne olympique de Toyko veut croire que le plus beau reste à venir. Qui peut lui donner tort après cette demi-finale magnifique ?

Super-G des Mondiaux: Marco Odermatt aux anges L'heure de savourer son bonheur pour Marco Odermatt Image: KEYSTONE/EPA Champion du monde de Super-G, Marco Odermatt a une fois encore répondu présent lors d'un grand rendez-vous. Et face à la presse, le Nidwaldien ne boudait pas son plaisir. "J'ai vraiment eu de bonnes sensations sous les skis, a expliqué le vainqueur du jour. Dès la troisième porte, je savais que je pouvais skier comme je le voulais. Et dans ces moments-là, tu te sens bien et tu peux attaquer. Quand j'ai coupé la ligne, je savais que j'avais fait une course parfaite et qu'il serait difficile pour les autres de faire mieux que moi." En se parant d'or pour la troisième fois dans une troisième discipline (réd: après la descente et le géant à Courchevel en 2023), Odermatt a réussi une performance que seules les légendes Pirmin Zurbriggen, Bode Miller et Hermann Maier avaient faite avant lui. "Avoir trois médailles d'or dans les disciplines que je pratique, c'est incroyable, c'est un autre rêve d'accompli", a-t-il confié. Un gros écart Le patron de la Coupe du monde a reconnu qu'il se sentait bien ce matin, qu'il était détendu parce que "tout fonctionnait bien". Mais de là à repousser ses adversaires à la seconde? "C'est clair qu'une seconde, c'est vraiment beaucoup en Super-G, mais le matériel a bien marché et sur un Super-G aussi long, c'est possible d'avoir de gros écarts." Hyper heureux de ce troisième titre mondial, le skieur d'Hergiswil s'est quand même dit un peu moins retourné émotionnellement qu'à Courchevel il y a deux ans: "Les émotions étaient particulières. C'était spécial parce que c'était mes premières médailles mondiales. Mais attention, aujourd'hui c'est bien évidemment incroyablement génial." Débarrassé de la pression d'un titre, Marco Odermatt peut maintenant aborder la descente de dimanche avec une certaine décontraction. Est-il prêt pour le doublé? "C'est sûr que ce serait génial, mais là au moins j'ai déjà un titre et je vais bien entendu prendre tout ce qui va venir."

Alan Roura revient sur son Vendée Globe Alan Roura: fier d'avoir bouclé un troisième Vendée Globe Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Quelques jours après son arrivée aux Sables d'Olonne, où il a pris la 18e place du Vendée Globe, Alan Roura a répondu aux questions de Keystone-ATS. Il s'est dit à la fois content et déçu. "Je suis très content d'avoir bouclé un troisième Vendée Globe, c'est quand même dingue, c'est une belle histoire. Je suis déçu forcément de la place, je ne partais pas pour ça", a-t-il expliqué. "Mais en même temps, on m'aurait dit tu vas finir 18e et perdre deux places sur la ligne mais en vivant le tour du monde que tu as vécu, j'aurais signé tout de suite. En fait, j'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis surpassé tous les jours à pousser la machine, à pousser le bonhomme et je n'ai jamais lâché, vraiment, depuis le jour du départ jusqu'à l'arrivée", a poursuivi le navigateur genevois. "Je suis très content de ce tour du monde. Il y a encore plein de choses à apprendre et je n'ai que 31 ans." Roura est aussi revenu sur la stratégie adoptée en début de course. "J'ai pris une option qui n'a pas payé dès le début. En fait, j'ai raté le premier wagon, le groupe des dix premiers est parti. Cela a été une course à l'élastique, on n'a jamais réussi à recoller ce groupe-là. Cela fait partie du truc." Le Genevois a battu son record lors de cette troisième participation. "Chaque fois, j'ai mis dix jours de moins, c'est cool", a-t-il rigolé. Ses meilleurs souvenirs, c'est d'une part le passage du cap Horn. "Il y a beaucoup d'émotion déjà de revoir la côte, parce que depuis le départ je n'avais vu aucune terre." Et l'autre, l'arrivée "qui est toujours un moment magique."

Mondiaux de Saalbach: Odermatt sans rival sur le super-G Marco Odermatt a réussi une course parfaite Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Marco Odermatt a écrasé le super-G des Mondiaux à Saalbach. Le Nidwaldien a réussi la course parfaite pour devancer l'Autrichien Raphael Haaser de 1''00 et le Norvégien Adrian Sejersted de 1''15. Odermatt (27 ans) a ainsi fêté de superbe manière le troisième titre mondial de sa carrière. Celui-ci n'a jamais été remis en doute. Personne n'a en effet pu approcher le chrono du grand dominateur du ski mondial, lequel a pu attendre sans trembler que ses rivaux tentent en vain de venir le déloger. "C'était vraiment une manche de rêve. Peut-être le meilleur ski de ma carrière en super-G", a déclaré en français le vainqueur, tout sourire, au micro de la RTS. Il a aussi indiqué n'avoir pas ressenti de nervosité avant le départ. Monney éliminé Si Odermatt a été fidèle à son rang, les autres Suisses au départ ont été moins en vue. Le Fribourgeois Alexis Monney a ainsi été éliminé après avoir manqué une porte. Selon ses premiers temps intermédiaires, il semblait avoir les moyens de venir viser le podium. Par contre, tant le Grison Stefan Rogentin (9e à 1''68) que le Bernois Franjo von Allmen (12e à 2''05) ont nettement raté le coche dans la station autrichienne. Les trois Helvètes auront donc une revanche à prendre lors de la descente dominicale, pour laquelle le grand favori devrait évidemment encore être Marco Odermatt...

Un succès précieux pour Vancouver 14 buts et 11 assists cette sasion pour Pius Suter (au premier plan). Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Pius Suter a comptabilisé son 25e point de la saison lors du succès 2-1 de Vancouver à San Jose. Le Zurichois a délivré une 11e passe décisive sur l’ouverture du score de Dakota Joshua à la 49e. Il fut, en revanche, sur la glace lors de l’égalisation de Tyler Toffoli à 1'28’’ de la sirène. Mais Pius Suter et les Canucks devaient rafler la mise sur un penalty de Drew O’Connor après 33’’ de jeu dans la prolongation. Cette 25e victoire permet à Vancouver de basculer du bon côté de la barre avec une marge de 2 points sur Calgary. Dans les autres rencontres de la soirée, New Jersey, sans ses blessés Nico Hischier et Jonas Siegenthaler, s’est incliné 3-1 à domicile devant Vegas. Timo Meier n’a pas été impliqué sur le but des Devils inscrit par Ondej Palat à la 56e alors que le score était déjà de 3-0. L’Appenzellois a accusé un bilan de -1. Un 879e but pour Alex Ovechkin A Pittsburgh où Washington s’est imposé 4-3, Alex Ovechkin a fait un pas de plus vers le record des 894 buts de Wayne Gretzky. Le Russe a inscrit le 1-1 pour son 879e goal, le 26e de la saison. Buteur lors des quatre derniers matches des Capitals, Alex Ovechkin patine dans le bon rythme pour battre encore ce printemps ce fabuleux record. La prochaine étape de cette quête sera la réception de Utah dimanche à 12h.30.