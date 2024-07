Pas de vainqueur au Letzigrund ++ Une première ligne Leclerc-Perez

Challenger de Zoug: Kym en finale, mais pas Hüsler Le Challenger de Zoug ne sera pas le théâtre d'une finale 100% suisse. Jérome Kym (ATP 278) sera bien présent au rendez-vous dimanche, mais pas Marc-Andrea Hüsler (ATP 226). Sacré à Prostejov début juin, Jérôme Kym vise un deuxième titre sur le front des Challengers. L'Argovien de 21 ans a dominé le Belge Joris De Loore (ATP 192) 6-3 7-6 (7/3) samedi en demi-finale sur la terre battue de Zoug. Kym se frottera dimanche à l'Argentin Roman Andres Burruchaga (ATP 148), tête de série no 3 du tableau. Ce dernier a renversé le Zurichois Marc-Andrea Hüsler 3-6 6-1 6-4 samedi soir dans la deuxième demi-finale.

Ledecky battue sur 400 m libre Katie Ledecky n'est pas parvenue à conquérir un 8e titre olympique samedi soir à Paris. La star américaine a même dû se contenter du bronze sur 400 m libre, où l'or est revenu à Ariarne Titmus. Déjà sacrée sur cette distance à Tokyo, où elle avait signé le doublé 200/400 m libre, Ariarne Titmus a même survolé les débats dans cette finale. L'Australienne de 23 ans s'est imposée en 3'57''49, devant la Canadienne Summer McIntosh (3'58''37). Katie Ledecky (27 ans) n'a pu faire mieux que 4'00''86, devançant de justesse la Néo-Zélandaise Erika Fairweather (4'01''12). L'Américaine tentera de rebondir notamment à l'occasion du 800 m libre, dont elle est la triple tenante du titre olympique. La finale du 400 m libre messieurs, la première disputée dans La Défense Arena, a souri à Lukas Maertens. Premier Allemand sacré dans la discipline aux Jeux, Maertens a triomphé en 3'41''78, devant l'Australien Elijah Winnington (3'42''12) et le Coréen Kim Woomin (3'42''50). Malade, Antonio Djakovic a échoué dès les séries.

Les Bleus apportent à la France sa première médaille d'or La France s'est adjugé le titre olympique du rugby à VII grâce à sa victoire contre les Fidji (28-7), doubles vainqueurs sortants, samedi au Stade de France. Antoine Dupont a inscrit un doublé. Il s'agit de la première médaille d'or pour la France dans ses JO à domicile après l'argent et le bronze respectivement décrochés par les judokas Luka Mkheidze et Shirine Boukli plus tôt dans la journée. Sous les yeux du président Emmanuel Macron, les Bleus ont été cueillis à froid par un essai de Joseva Talacolo. Mais ils encore une fois su réagir, d'abord grâce à Jefferson-Lee Joseph, bien servi par Andy Timo. Dupont, qui est entré à la mi-temps, s'est immédiatement distingué d'une longue percée avant de servir sur un plateau Aaron Grandidier, l'un des autres grands hommes du tournoi côté français. La star du rugby français et mondial s'est chargée elle-même d'inscrire les deux essais suivants pour infliger aux Fidjiens la première défaite de leur histoire aux JO, où le rugby à VII a été introduit en 2016.

Super League: Sion écrase le LS 4-0 Sion se montre convaincant pour son retour en Super League. Lors de la 2e journée, les Valaisans ont remporté le derby contre Lausanne-Sport 4-0 et comptent ainsi le maximum de six points. Les hommes de Didier Tholot, très dynamiques, ont pris un départ idéal, profitant des largesses défensives de leurs adversaires. Ils ont ouvert le score dès la 7e par Berdayes, lancé en profondeur par Sorgic. Sur penalty, Kabacalman a peu après doublé l'avantage des siens (10e). Les promus ont enfoncé le clou en fin de match par Souza (84e) et Lavanchy (90e). Et sans les nombreuses parades de Letica, de loin le meilleur élément de son équipe, le LS aurait pu rejoindre les vestiaires avec une addition encore plus sévère! A la pause, les chiffres étaient éloquents avec six tirs cadrés à zéro en faveur des Sédunois. Discrétion Ludovic Magnin n'a sans doute pas ménagé ses mots durant la mi-temps, car son équipe a montré ensuite une ébauche de réaction. Mais cela n'a débouché sur rien de vraiment concret: très séduisants contre Bâle le week-end dernier, les attaquants lausannois ont cette fois brillé par leur discrétion. Une victoire historique à Berne contre YB pour commencer suivie de ce succès pour le retour à Tourbillon (devant 10'200 spectateurs), le FC Sion connaît un début de saison presque inespéré. La nouvelle stabilité en vogue dans le club semble porter ses fruits... Pas de vainqueur au Letzigrund Au Letzigrund de Zurich, Grasshopper et Lucerne ont fait match nul 2-2. Les deux clubs avaient perdu lors de la 1re journée. Les visiteurs ont marqué par Villiger (42e), avant la réaction des Sauterelles matérialisée par les buts de Muci (54e) et Schürpf (70e). Mais Klidje a permis aux Lucernois d'arracher un point (85e).

Bonne entame de Felix Vogg Pour ses troisièmes Jeux, Felix Vogg hausse le niveau. L'Helvète domicilié en Allemagne est sorti 5e du dressage samedi, première épreuve du triptyque du concours complet. Montant Dao de l'Océan, Vogg (34 ans) a totalisé 22,10 points de pénalité, 3,6 de plus que la Britannique Laura Collett, qui mène le bal avant le cross-country de dimanche et le saut de lundi. Il y a trois ans à Tokyo, Vogg s'était classé 8e du dressage, avant de finir au 19e rang. Les deux Romands de l'équipe devront se montrer sous un meilleur jour dimanche. La Valdo-Valaisanne Mélody Johner (17e à Tokyo) a manqué son affaire (55e place provisoire), tandis que le Fribourgeois Robin Godel occupe le 20e rang. Par équipes, les Suisses ont toujours une carte à jouer. Ils pointent à la 7e place provisoire.

La France commence par un succès La France a commencé ses Jeux par un succès 78-66 sur le Brésil. A Lille devant 27'000 spectateurs, les Bleus ont eu les Sud-Américains à l'usure. Après un premier quart raté, les Tricolores se sont retrouvés menés 27-15 à la 12e. Mais grâce à leur vedette Victor Wembanyama, les Français ont recollé à 27-26. La star des San Antonio Spurs a rempli la feuille de stats avec 19 points, 9 rebonds, 4 interceptions et 3 contres. Nicolas Batum a lui aussi réussi 19 points. Les joueurs de Vincent Collet ont également offert une solide troisième période remportée 18-9. A un moment, les Brésiliens n'ont tenu que par leurs tirs extérieurs, bien incapables d'aller chatouiller les Français sous les panneaux. Pour son deuxième match, la France affronte le Japon mardi à 17h15. Les Nippons ont été battus 97-77 par les Allemands plus tôt dans la journée.

Première étape franchie pour Alena Marx Alena Marx s'est qualifiée sans coup férir et comme prévu pour les demi-finales olympiques du slalom en kayak monoplace, qui auront lieu dimanche. La Bernoise de 23 ans a signé le 17e chrono. Ces séries éliminatoires étaient davantage un tour de chauffe qu'autre chose. Sachant que 22 des 25 kayakistes en lice passaient la rampe, il n'y avait guère de suspense quant à la qualification de la Bernoise. Son objectif sera bien d'entrer en finale, qui réunira les douze meilleures au terme des demies de dimanche. Sur sa première descente samedi, cette polyvalente athlète - elle s'alignera aussi en canoë - a commis une faute, qui lui a valu une pénalité de 2 secondes. Son deuxième parcours a été meilleur (1'38''22), mais sans qu'elle puisse sensiblement progresser au classement, sur un plan d'eau assez technique. Le meilleur temps a été signé par la favorite australienne Jessica Fox (1'32''18).

Evenepoel gagne le contre-la-montre, les Suisses déçoivent Remco Evenepoel s'est paré d'or lors du contre-la-montre olympique à Paris. Stefan Bissegger (6e) et Stefan Küng (8e) n'ont pas pu lutter pour les médailles. Troisième du dernier Tour de France il y a six jours, champion du monde de la discipline, Remco Evenepoel était le favori de la course et le Belge a fait honneur à son rang. Dès les premiers coups de pédale sous une pluie battante, le coureur de 24 ans a fait valoir sa puissance et sa position parfaite sur le vélo. Il a aussi su jouer avec les conditions pour finalement l'emporter devant Filippo Ganna à environ 15 secondes. L'Italien, lui aussi très bon dans l'effort solitaire, a failli tomber contre une barrière, mais il s'est bien repris pour terminer en force et empêcher un doublé belge. Car Wout van Aert, adepte du cyclo-cross, a été excellent sur les routes glissantes pour échouer à un peu plus de 25 secondes de son compatriote. Les deux Suisses ont dû se contenter des accessits. Malgré son vélo révolutionnaire, Stefan Küng n'a pas pu lutter avec les meilleurs et a dû se contenter de la 8e place à un peu plus d'1'35. Il a même été battu par Stefan Bissegger, 6e à 1'26.

GP de Belgique: une première ligne Leclerc - Perez Charles Leclerc (Ferrari) a décroché la pole position en vue du Grand Prix de Belgique. C'est la 25e fois de sa carrière qu'il pourra s'élancer en tête d'une course. Sur un circuit de Spa-Francorchamps rendu glissant par la pluie, Leclarc a certes été devancé par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda), plus rapide de 0''595. Mais le triple champion du monde a subi une pénalité de dix places pour un changement de moteur sur sa monoplace. Leclerc aura à ses côtés le Mexicain Sergio Perez (Red Bull-Honda), qui a enfin réussi une performance digne du niveau de sa voiture. La deuxième ligne sera occupée par les Anglais Lewis Hamilton (Mercedes) et Lando Norris (McLaren-Mercedes). Du côté de l'écurie suisse Sauber, Valtteri Bottas partira 14e. Le Finlandais a réussi à se hisser en Q2, ce qui n'était pas évident. Son coéquipier chinois Guanyu Zhou n'est pas parvenu à sortir de Q1. Il partira en 19e position.

Elena Hartmann n'a pas fait oublier Marlen Reusser Remplaçante de Marlen Reusser, Elena Hartmann s'est contentée de la 17e place du contre-la-montre féminin des JO de Paris. Le titre est revenu à l'Australienne Grace Brown. Appelée à remplacer la vice-championne olympique de Tokyo 2021 Marlen Reusser, forfait à cause d'une infection virale, Elena Hartmann n'est pas parvenue à créer la surprise à l'occasion du contre-la-montre féminin des JO de Paris. La Grisonne (33 ans) a obtenu le 17e rang (à 3'20'') d'une course disputée entre le coeur de la capitale française et le bois de Vincennes, sur 32,4 km. Sur un parcours quasi totalement plat, rendu extrêmement glissant par la pluie, le titre est revenu à Grace Brown. A la moyenne de 49 km/h, la spécialiste australienne de l'effort solitaire a devancé de respectivement de 1'31'' l'Anglaise Anna Henderson et de 1'32'' l'Américaine Chloé Dygert, victime d'une chute, dans un virage.

Promenades de santé pour Djokovic et Alcaraz Novak Djokovic (ATP 3) et Carlos Alcaraz (ATP 2), deux des favoris du tournoi olympique, n'ont pas eu trop de mal à se qualifier pour le 2e tour. Ils ont éliminé facilement leurs deux adversaires. Le Serbe a infligé un cinglant 6-0 6-1 à Matthew Ebden, un Australien de 36 ans, qui ne devait initialement pas participer aux JO. Ce spécialiste du double, ancien 34e joueur mondial en simple en 2018 mais depuis hors du classement ATP, plutôt adepte des surfaces rapides, a dû remplacer au pied levé l'un de ses compatriotes forfait. Comme prévu, l'Australien n'a pas fait le poids face à Djokovic sur le court Chatrier. Le Serbe, en quête d'or olympique, seul trophée qui lui échappe, s'est baladé et va désormais attendre le match de Rafael Nadal dimanche en simple pour savoir s'il affrontera bien son meilleur ennemi au 2e tour. L'Espagnol, dont l'état de forme semble très fragile, qui a annulé un entraînement jeudi avant de fouler de nouveau les courts vendredi, devra d'abord passer l'écueil du Hongrois Marton Fuscovics (83e mondial), un vrai test pour le Majorquin qui vit a priori ses derniers JO. Son compatriote Carlos Alcaraz, avec qui il doit jouer samedi en début de soirée en double, a lui aussi connu un premier tour des plus tranquilles. Opposé au Libanais Hady Habib (ATP 275), le tenant du titre à Roland Garros cette année, et vainqueur de Wimbledon, n'a pas traîné, en s'imposant 6-3 6-1 quasi en simultané avec Djokovic qui jouait lui sur le Lenglen. En raison de la pluie qui s'abat sur Paris depuis la fin de la matinée, seuls les matches prévus sur les deux courts couverts de Roland-Garros ont eu lieu, les autres matches prévus sur les courts extérieurs devaient débuter vers 16h15. Plus tôt dans la journée, la no 1 mondiale Iga Swiatek a battu la Roumaine Irina-Camelia Begu 6-2 7-5. Elle affrontera au deuxième tour la Français Diane Parry ou l'Argentine Nadia Podoroska.

Janzen en quart de finale, les 4 de couple en repêchage Première rameuse à pointer le bout de son bateau sur le plan d'eau olympique de Paris 2024 situé à Vaires-sur-Marne, Aurélia-Maxima Janzen a franchi le cap des éliminatoires du skiff, décrochant son billet pour les quarts de finale. La jeune Bernoise de 20 ans s'est classée deuxième de sa série. Une position qu'elle a occupée durant toute sa course. La championne du monde U23 de 2023 n'a été devancée que par la Hollandaise Karolien Florijn, l'une des grandes favorites aux médailles. En repêchage De son côté, le quatre de couple masculin formé de Scott Baerlocher, Dominic Condrau, Maurin Lange et de Jonah Plock n'est pas parvenu à terminer dans les deux premiers de sa série de demi-finales, donnant un accès direct à la finale. Nettement dominé par l'Italie et la Pologne, le quatuor helvétique (3e) se retrouve ainsi en repêchage, lundi. Dans la même épreuve, mais chez les dames, Lisa Loetscher, Pascale Walker, Célia Dupré et Fabienne Schweizer ont également échoué dans leur quête d'un accès direct à la finale, terminant troisièmes de leur série derrière la Grande-Bretagne et l'Allemagne, Auteurs d'une excellente course, les Suissesses étaient encore deuxièmes à quelque 300 mètres de l'arrivée. C'est de bon augure pour leur repêchage également prévu lundi. La Genevoise Célia Dupré peut donc toujours rêver de finale.

Malade, Djakovic est éliminé en séries du 400 m libre Immense déception pour Antonio Djakovic samedi aux JO de Paris. Malade, le Zurichois a été éliminé dès les séries du 400 m libre, alors qu'il espérait se mêler à la lutte pour les médailles en soirée. Premier nageur suisse en lice dans La Défense Arena, Djakovic n'a pu faire mieux que le 23e temps de séries, en 3'49''77. Il est ainsi resté près de 6 secondes de son record de Suisse établi en finale des Européens 2022 à Rome, où il s'était paré d'argent (3'43''93). "C'est très dur", a lâché le quadruple médaillé européen en grand bassin, en larmes à l'heure de se présenter devant la presse en zone mixte. "Je me sentais pourtant bien durant la préparation. Mais j'ai commencé à avoir mal à la gorge et à renifler lundi dernier", a-t-il souligné. "J'espérais que ça irait mieux. Je pensais pouvoir donner le meilleur de moi-même et espérais que ça suffirait pour passer en finale. Mais après 250-300 mètres je n'avais plus de force. Je n'avais plus assez d'énergie pour me battre jusqu'au bout", a-t-il poursuivi. "Je pense les avoir déçus" Déçu, Antonio Djakovic l'était aussi pour son entourage. "Ma famille et mes amis sont là. Je pense les avoir déçus avec un tel chrono", a encore lâché le Zurichois de 21 ans. "Je pensais pouvoir être plus rapide de 4-5 secondes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mes bras et mes jambes m'ont lâché après 250-300 mètres." Difficile dans ces conditions de se projeter sur le 200 m libre, dont les séries sont prévues dimanche matin déjà. "Je vais essayer de récupérer. J'espère que mon état de santé va s'améliorer. Mais c'est dur d'être prêt à 100% quand on n'est pas physiquement à 100%. Je donnerai tout, peut-être que cela suffira pour atteindre les demi-finales", a-t-il conclu, le souffle court.

Robin Le Normand signe à l'Atlético de Madrid Néo-champion d'Europe avec l'Espagne, le défenseur international Robin Le Normand quitte le Pays basque pour Madrid. Robin Le Normand change de club au sein de la Liga. Le défenseur, champion d'Europe avec l'Espagne il y a quinze jours, s'en va à l'Atlético Madrid après huit saisons passées à la Real Sociedad. Le montant et la durée de son contrat n'ont pas été communiqués par son nouveau club.