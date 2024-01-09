Patrick Vieira remercié ++ Golubic s'incline en demi-finale

en partie ensoleillé12°
epa12491684 Genoa&#039;s coach Patrick Vieira looks on before the Italian Serie A soccer match between Genoa CFC and US Cremonese in Genoa, Italy, 29 October 2025. EPA/LUCA ZENNARO
Keystone
Elles sont là, elles sont fraîches! Les infos sportives à ne pas rater.
09.01.2024, 14:2801.11.2025, 13:24
team watson / ats

Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur du Genoa

Patrick Vieira a été viré par le Genoa samedi
Patrick Vieira a été viré par le Genoa samediImage: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO

L'ancien international français Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur du Genoa. Le club du gardien suisse Benjamin Siegrist, 20e et dernier du Championnat d'Italie, l'a annoncé samedi.
"Le Genoa annonce que Patrick Vieira n'est plus en charge de son équipe première", a indiqué dans un bref communiqué le club de Gênes que Vieira (49 ans), avait rejoint en mars dernier.
Depuis le coup d'envoi de la saison, le Genoa n'a empoché que trois points en neuf matches (trois nuls et six défaites), soit le plus mauvais début de saison de son histoire. Vieira était en sursis depuis la défaite de son équipe à domicile contre la Cremonese (2-0) mercredi.
Vendredi, le Genoa avait licencié son directeur sportif et son remplaçant s'était entretenu avec l'ancien joueur d'Arsenal pour le confirmer dans ses fonctions. Mais selon la presse italienne, Vieira et ses dirigeants se sont entretenus de nouveau samedi matin et ont décidé de mettre un terme à leur collaboration.
Le technicien français sera remplacé à titre provisoire par Roberto Murgita et Mimmo Criscito, ancien joueur emblématique du club, actuellement à la tête des moins de 17 ans, pour le prochain match du Genoa lundi à Sassuolo, en attendant la nomination d'un nouvel entraîneur.

Golubic s'incline en demi-finale, malgré trois balles de match

Viktorija Golubic a été stoppée en demi-finale à Jiujiang
Viktorija Golubic a été stoppée en demi-finale à JiujiangImage: KEYSTONE/AP/JULIA NIKHINSON

Viktorija Golubic (WTA 53) a été stoppée au stade des demi-finales à Jiujiang.
Tenante du titre en Chine, la Zurichoise a subi la loi de l'espoir Lilli Tagger (WTA 235), championne junior de Roland-Garros 2025, après avoir pourtant bénéficié de trois balles de match.
En quête d'une sixième finale sur le circuit principal (WTA 250 ou plus), Viktorija Golubic (33 ans) s'est inclinée 6-1 4-6 7-5 devant l'Autrichienne de 17 ans, qui a comme elle la particularité de frapper son revers à une main. Cette défaite va lui "coûter" une quinzaine de place au classement WTA.
La vice-championne olympique 2021 de double s'est retrouvée trois fois de suite à un point de la victoire, à 5-4 0/40 sur le service adverse dans la manche décisive, sans parvenir à conclure. Elle s'est même effondrée, Lilli Tagger s'adjugeant les 13 derniers points du match.
Viktorija Golubic (WTA 53), qui était revenue de loin après avoir été menée 6-1 4-3 service Tagger à suivre, en reste donc à cinq finales et deux titres conquis sur le circuit WTA. Lilli Tagger, qui est entraînée par l'ancienne championne de Roland-Garros Francesca Schiavone, disputera pour sa part sa première finale, pour sa première apparition dans le tableau principal d'un tournoi WTA.

Wawrinka face à van de Zandschulp au 1er tour à Athènes

Stan Wawrinka sera en lice à Athènes la semaine prochaine
Stan Wawrinka sera en lice à Athènes la semaine prochaineImage: KEYSTONE/EPA/GEORGIOS KEFALAS

Stan Wawrinka (ATP 158) affrontera Botic van der Zandschulp (ATP 84) au 1er tour de l'ATP 250 d'Athènes la semaine prochaine. Il s'agira du deuxième face-à-face entre le Vaudois et le Néerlandais.
L'ex-no 3 mondial a remporté leur seul précédent duel, mais c'était il y a plus de cinq ans dans le Challenger de Prague. S'il s'impose, il aura l'occasion de défier en 8e de finale le no 8 mondial Lorenzo Musetti, qui jouera sa place au Masters ATP de Turin.
La tête de série no 1 du tableau n'est autre que Novak Djokovic (ATP 5. La famille du Serbe de 38 ans détient les droits de ce tournoi, déplacé cette année de Belgrade à Athènes.

Les Dodgers forcent un match 7 face aux Blue Jays

Yoshinobu Yamamoto fut l&#039;homme du match vendredi pour les Dodgers
Yoshinobu Yamamoto fut l'homme du match vendredi pour les DodgersImage: KEYSTONE/EPA/EDUARDO LIMA

Un match 7 sera nécessaire pour désigner le vainqueur des World Series.
Les Dodgers de Los Angeles, tenants du titre, ont égalisé à 3-3 en battant les Blue Jays 3-1 vendredi à Toronto en finale du championnat nord-américain (MLB).
Lors du sixième match, les Dodgers ont notamment pu s'appuyer sur leur lanceur Yoshinobu Yamamoto pour faire la différence. L'acte VII, le premier depuis 2019 dans les World Series, est prévu dans la nuit de samedi à dimanche, toujours au Canada.
Les Blue Jays espèrent décrocher un premier titre depuis leurs deux sacres consécutifs en 1992 et 1993. Les Dodgers visent quant à eux un 9e titre, qui serait le deuxième d'affilée.

Yanic Konan Niederhäuser blessé à une cheville

La joie de Kawhi Leonard, auteur du panier de la victoire face aux Pelicans
La joie de Kawhi Leonard, auteur du panier de la victoire face aux PelicansImage: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill

Yanic Konan Niederhäuser s'est retrouvé au repos forcé vendredi en NBA. Le "rookie" fribourgeois des Clippers est touché à la cheville gauche. La gravité de sa blessure n'a pas été révélée.
En son absence, la franchise de Los Angeles s'est imposée 126-124 face aux New Orleans Pelicans, lesquels ont ainsi concédé leur cinquième défaite en autant de parties disputées depuis le début de la saison. Les Clippers ont quant à eux signé leur troisième succès en cinq matches, le troisième à domicile.
L'équipe californienne doit son salut à l'une de ses stars, Kawhi Leonard. Meilleur marqueur du match avec ses 34 points, l'ailier de 34 ans a inscrit le panier de la victoire au "buzzer". Il a également réussi 6 interceptions, 5 passes décisives et 5 rebonds. James Harden s'est, lui, fait l'auteur de 24 points et 14 assists.

Sion chez le leader, Servette et le LS aussi en déplacement

La 12e journée de Super League commence samedi avec les trois Romands à l'extérieur. Sion se rend à Thoune, Servette à Winterthour et le LS à Zurich.
La bataille pour accrocher le Championship Group et donc le top 6 fait toujours rage. Pour Sion, 4e, se déplacer chez le néo-promu thounois signifie aussi se rendre chez le leader. Car oui le club bernois caracole en tête après onze journées avec 25 points, soit quatre de plus que St-Gall et Bâle.
Pour Sion, battu par les Thounois 1-0 à Tourbillon il y a moins d'une semaine, ce match sonne comme une belle occasion de prendre une revanche. Les Sédunois ont su rebondir mardi ont disposant de St-Gall 3-2.
Chez la lanterne rouge Winterthour, Servette a l'occasion d'enchaîner un troisième succès de rang et de pourquoi pas monter dans le top 6. Battu par les Genevois mercredi soir lors du derby lémanique, le LS se déplace à Zurich pour y affronter un club qui couche sur quatre revers consécutifs. Les hommes de Peter Zeidler doivent faire mieux que ce qu'ils ont montré face aux Grenat. En cas de victoire, ils s'éloigneraient de la zone dangereuse.

National League: Fribourg Gottéron remporte un match bloqué

Reto Berra s&#039;est montré intraitable à Rapperswil
Reto Berra s'est montré intraitable à RapperswilImage: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER

Fribourg Gottéron s'est imposé 1-0 tab sur la glace des Rapperswil-Jona Lakers en National League. Les Dragons ont parfaitement négocié la séance de tirs au but.
Dorthe, Kapla et Borgström ont réussi leur essai, alors que Berra, impeccable, a repoussé toutes les tentatives des Saint-Gallois. Comme le score le laisse imager, ce duel a été très défensif sur les bords du lac de Zurich. "Rappi", qui restait sur quatre revers consécutifs, ne voulait pas se découvrir.
Et comme les Fribourgeois, handicapés par plusieurs absences dont celle de Sörensen, ne regorgent pas de confiance actuellement devant la cage adverse, la prudence et la tactique ont caractérisé cette rencontre peu spectaculaire et dans laquelle les deux gardiens Punnenovs et Berra (30 arrêts) ont été sans reproche.
En marge du match, Rapperswil a annoncé la prolongation de contrat de son attaquant Tyler Moy. Courtisé par de nombreux clubs, il a signé un nouveau bail de quatre ans avec les Lakers.
Ajoie craque à 24 secondes de la fin Ajoie n'est pas parvenu à gagner pour la première fois deux matches consécutifs cette saison. Pourtant, les Jurassiens ont mené 3-1 puis 4-3 contre Ambri-Piotta... avant de concéder le but de la défaite inscrit par Landry à 5 contre 4 à 24 secondes de la sirène. Cruel pour les Ajoulots.
Le derby entre Bienne et Berne, très animé, a souri aux visiteurs (6-5 tab). Les Ours ont mené 3-0 puis 4-2, mais les Seelandais n'ont jamais baissé les bras. Ils ont pris l'avantage dans l'ultime période grâce à des réussites de Kneubühler (46e/4-4) et Andersson (48e/5-4). Mais Loeffel a arraché les prolongations à neuf secondes de la fin, signant son deuxième but de la soirée et de sa saison, avant de réussir le premier tir au but.
Les Zurich Lions semblent avoir retrouvé la bonne carburation. Ils ont signé un troisième succès consécutif en dominant les Langnau Tigers 4-2.

Moto3: des nouvelles rassurantes pour Noah Dettwiler

De bonnes nouvelles pour Noah Dettwiler
De bonnes nouvelles pour Noah DettwilerImage: KEYSTONE/EPA EFE

Noah Dettwiler va mieux. Le pilote bâlois de Moto3 accidenté dimanche et hospitalisé depuis à Kuala Lumpur a pu quitter l'unité des soins intensifs, a indiqué son équipe CIP Green Power.
Son pronostic vital n'était plus en jeu depuis mercredi. Depuis, le pilote a effectué des "progrès remarquables", selon son management. Il est désormais réveillé et peut communiquer avec sa famille et les médecins. Dettwiler a été transféré dans une clinique privée où il va poursuivre sa guérison.
Après de nouvelles radios, les médecins ont constaté une déchirure au col du Suisse. Il devra dès lors porter un collier cervical pendant quelques semaines. De plus, une nouvelle opération à une jambe est nécessaire. Il n'est pas encore clair de savoir quand le pilote pourra être rapatrié en Suisse et si l'opération se déroulera en Malaisie ou à son retour au pays.
Dettwiler, au ralenti en raison d'un problème mécanique, avait été percuté par l'arrière dans le tour de mise en place avant la course Moto3. Le champion du monde espagnol José Antonio Rueda ne l'a pas vu et lui est rentré dedans. Le pilote suisse avait subi des blessures qui avaient fait craindre pour sa vie, mais les médecins ont pu le sauver malgré plusieurs arrêts cardiaques.

Mbappé reçoit son premier Soulier d'Or européen

Kylian Mbappé avec le Soulier d&#039;Or
Kylian Mbappé avec le Soulier d'OrImage: KEYSTONE/EPA/JAVIER LIZON

L'attaquant du Real Madrid Kylian Mbappé a reçu vendredi son premier Soulier d'Or européen. Une récompense pour le meilleur buteur de la saison écoulée.
"C'est un grand plaisir de recevoir le Soulier d'Or. C'est un moment important, car c'est la première fois que je remporte ce prix qui signifie beaucoup pour moi en tant qu'attaquant", a déclaré Mbappé, meilleur buteur du championnat espagnol la saison passée avec 31 buts en 34 matches.
L'attaquant français a remercié ses coéquipiers de lui permettre d'être "la meilleure version" de lui-même, espérant remporter ce genre de prix "pendant encore de nombreuses années", à commencer par l'an prochain.
Auteur du meilleur début de saison de sa carrière au plan statistique (16 buts en 13 matches), Mbappé s'est dit "heureux" de pouvoir "aider le Real Madrid à gagner" tous les trophées possibles cette saison.
"Nous avons un groupe incroyable, et j'espère que nous allons remporter beaucoup de trophées cette année, car le plus important sont les trophées collectifs. Et je crois qu'avec toutes les personnes que je vois ici nous pouvons en gagner beaucoup", a-t-il affirmé devant ses coéquipiers.
Le président de la Maison Blanche Florentino Pérez a félicité Mbappé pour son prix, assurant qu'il "représentait à la perfection les valeurs" du Real Madrid et en souhaitant que le capitaine des Bleus continue à rendre "encore plus grande" l'histoire du club.

Gerardo Seoane de retour à YB

Gerardo Seoane revient à YB
Gerardo Seoane revient à YBImage: KEYSTONE/MARCEL BIERI

A peine deux heures après le licenciement de Giorgio Contini, Young Boys annonce le nom de son successeur. C'est Gerardo Seoane qui fait son retour à Berne.
Seoane avait entraîné le club entre 2018 et 2021, remportant quatre titres. Le Lucernois avait ensuite rejoint la Bundesliga, où il a d'abord été entraîneur du Bayer Leverkusen, puis du Borussia Mönchengladbach.
Le coach de 47 ans a signé un contrat valable jusqu'en 2028.

YB limoge Contini

Giorgio Contini n&#039;est plus l&#039;entraîneur de Young Boys
Giorgio Contini n'est plus l'entraîneur de Young BoysImage: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Giorgio Contini n'est plus l'entraîneur des Young Boys. Au lendemain du nul 3-3 contre GC, le club bernois a pris une décision radicale et licencié l'entraîneur de 51 ans avec effet immédiat.
C'est ce qu'a annoncé le club vendredi. Contini avait pris les rênes de YB en décembre dernier. Il avait ensuite mené les Bernois dans le top 6 et les avait qualifiés pour l'Europa League. Après onze journées, YB occupe actuellement la 5e place de Super League.

Une nouvelle finale brésilienne, entre Flamengo et Palmeiras

Raphael Veiga de Palmeiras c閘鑒re son goal
Raphael Veiga de Palmeiras c閘鑒re son goalImage: KEYSTONE/EPA/Isaac Fontana

La finale de la Copa Libertadores sera de nouveau 100% brésilienne. Ceci après la qualification de Palmeiras jeudi dans cet équivalent sud-américain de la Ligue des champions.
Palmeiras affrontera donc Flamengo le 29 novembre à Lima, lors de la septième finale d'affilée à se jouer entre deux clubs brésiliens.
Les deux équipes les plus cotées du continent ont chacune remporté le titre trois fois. Elles s'étaient déjà affrontées en finale en 2021, alors remportée par Palmeiras, club de Sao Paulo.
Dirigés par l'entraîneur le plus titré de leur histoire, le Portugais Abel Ferreira, les joueurs de Palmeiras arriveront en pleine euphorie après une impressionnante "remontada".
Ils ont battu l'équipe équatorienne de Quito 4-0 jeudi à Sao Paulo, un résultat qui a fait oublier la surprenante défaite 3-0 subie la semaine précédente.
Mais attention, car leur adversaire, club de Rio de Janeiro, les a battus 3-2 à la mi-octobre en championnat et a souffert en demi-finale contre le Racing argentin (1-0).
Quel qu'il soit, le vainqueur à Lima deviendra l'équipe brésilienne la plus titrée de cette compétition, avec quatre victoires.
La Copa Libertadores a été marquée en avril par la mort de deux jeunes supporters, tués dans un mouvement de foule au Chili quand des supporters ont tenté d'entrer de force dans un stade pour un match du tournoi.

Kurashev et Suter s'illustrent

Philipp Kurashev félicité par ses coéquipiers
Philipp Kurashev félicité par ses coéquipiersImage: KEYSTONE/AP/Godofredo A. Vásque

Philipp Kurashev et Pius Suter se sont illustrés en NHL avec chacun un but et un assist. Les Sharks ont battu les Devils 5-2, alors que les Blues ont été dominés 4-3 tab par Vancouver.
En allant en Californie, Kurashev est-il en train de relancer sa carrière? Pas qu'à 26 ans l'attaquant aux racines russes soit vieux, mais après un très bel exercice 23/24 auréolé de 54 points en 75 matches, il n'avait inscrit que 14 points en 51 rencontres la saison passée. Là après neuf parties, il compte déjà six points (3 buts et 3 assists).
Passeur sur le 1-0 d'Eklund qui a pris de vitesse Siegenthaler, puis buteur sur le 2-0, Kurashev a obtenu la deuxième étoile de la rencontre. Soirée compliquée pour les trois Suisses qui finissent sans point et avec des bilans négatifs.
Si St-louis a connu sa sixième défaite de rang, Pius Suter s'est mis en évidence. Le Zurichois avait à coeur de bien jouer face à son ancienne équipe des Canucks. Passeur sur le 1-0, c'est lui qui a égalisé en power-play à 3-3 en sautant sur un rebond dans le troisième tiers. Après 11 rencontres, Suter comptabilise 7 points (4 buts). Il est dans les clous pour faire mieux que ses 46 points de l'an dernier.
Kevin Fiala a lui aussi perdu aux tirs au but (4-3) avec les Los Angeles Kings face aux Detroit Red Wings. Le St-Gallois a été crédité d'un assist. L'ailier de LA pensait avoir donné le point supplémentaire en prolongation, mais son but a été annulé pour une obstruction sur le gardien. Il a ensuite manqué son penalty.
Niederreiter et les Jets vont toujours bien avec un succès 6-3 sur Chicago. Il s'agit de la huitième victoire en 11 matches pour les Canadiens. Le Grison a obtenu une mention d'aide et en est actuellement à 8 points (3 buts).
Dans le duel entre les défenseurs helvétiques Moser et Bichsel, ce sont les Floridiens de JJ Moser qui se sont imposés 2-1 ap face à Dallas. Les deux arrières n'ont pas inscrit de point.

Golubic dans le dernier carré à Jiujiang

Viktorija Golubic jouera à nouveau les demi-finales à Jiujiang
Viktorija Golubic jouera à nouveau les demi-finales à JiujiangImage: KEYSTONE/AP/YUKI IWAMURA

Tenante du titre, Viktorija Golubic (WTA 53) figure à nouveau dans le dernier carré du WTA 250 de Jiujiang. La Zurichoise a battu Yulia Putintseva (WTA 75) 7-5 6-2 vendredi en quart de finale.
Cette partie avait pourtant commencé de la pire des manières pour la vice-championne olympique 2021 de double. Elle s'est en effet retrouvée menée 4-0 puis 5-1. Mais elle a renversé la vapeur en gagnant 12 des 14 derniers jeux du match pour cueillir son troisième succès en quatre duels livrés face à la Kazakhe.
Viktorija Golubic ne sait en revanche certainement pas grand-chose de sa prochaine adversaire. Elle se frottera en demi-finale à la surprenante "teenager" Lilli Tagger, 17 ans et 235e mondiale. Il s'agira forcément de son premier affrontement avec l'Autrichienne, qui va gagner une centaine de rangs au classement.
La Zurichoise de 33 ans, qui en est à huit victoires consécutives à Jiujiang, est quant à elle assurée de se retrouver au pire à la 67e place mondiale lundi prochain. Elle joue gros cette semaine, avec 250 points à défendre, et doit défendre victorieusement son titre pour ne pas perdre de places dans la hiérarchie.

OKC trop fort pour George et les Wizards

Kyshawn George (à droite) et les Wizards ont subi la loi d&#039;OKC jeudi
Kyshawn George (à droite) et les Wizards ont subi la loi d'OKC jeudiImage: KEYSTONE/AP/Kyle Phillips

La marche était trop haute pour Kyshawn George et les Wizards jeudi en NBA. Opposé au champion en titre Oklahoma City, Washington s'est incliné 127-108 sur le parquet du Thunder.
Kyshawn George a pourtant livré la marchandise jeudi. Joueur le plus utilisé de son équipe avec 31 minutes passées sur le terrain, l'ailier valaisan a compilé 12 points (à 3/5 à 3 points), 7 rebonds, 6 passes décisives et 1 contre. Mais les Wizards en restent à une victoire en cinq matches joués cette saison.
Emmené par son MVP Shai Gilgeous-Alexander (31 points, 7 assists), Oklahoma City a pour sa part cueilli son sixième succès en six sorties. Mais tout n'est pas rose pour le Thunder: son manager Sam Presti a annoncé avant cette partie que l'arrière Nikola Topic souffre d'un cancer des testicules et doit se soumettre à une chimiothérapie.

Voici Kevin, le mouton qui fait rire les réseaux sociaux
Video: watson
