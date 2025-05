Pedersen victorieux ++ Alcaraz en demi-finale

Le "hat trick" pour Pedersen Mads Pedersen a signé mercredi son 3e succès sur ce Giro Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Mads Pedersen (Lidl-Treck) a remporté la 5e étape du Giro mercredi à Matera.

Le Danois a réglé au sprint un premier peloton pour signer son troisième succès depuis le début de l'épreuve et conforter son maillot rose de leader du général.

En difficulté lors de la dernière difficulté de la journée à 2 km de l'arrivée, Mads Pedersen a profité du travail de son coéquipier Mathias Vacek pour revenir aux avant-postes. Le champion du monde 2019 s'est ensuite montré le plus rapide dans l'emballage final, devançant toutefois de très peu l'Italien Edoardo Zambanini.

Pedersen est l'un des rares sprinters à avoir tenu le choc dans l'ultime bosse du jour, dans laquelle le Slovène Primoz Roglic est passé à l'attaque. La 3e place de l'étape est d'ailleurs revenue au Britannique Tom Pidcock, leader de la formation suisse Q36.5.



Alcaraz sort Draper et se hisse dans le dernier carré Carlos Alcaraz jouera les demi-finales à Rome Image: KEYSTONE/EPA/FABIO FRUSTACI Forfait sur blessure à Madrid, Carlos Alcaraz (ATP 3) s'est pleinement rassuré en se hissant en demi-finales du Masters 1000 de Rome. L'Espagnol a battu Jack Draper (ATP 5) mercredi en quarts.

Alcaraz s'est imposé 6-4 6-4 sur la terre battue du Foro Italico devant le gaucher britannique, finaliste malheureux du Masters 1000 de Madrid dix jours plus tôt. Il restait sur une défaite face à ce même adversaire, subie en demi-finale à Indian Wells où Draper avait cueilli son premier grand titre en mars.

Draper a pourtant réussi le premier break pour mener 4-2 service à suivre. Mais la réaction d'Alcaraz fut remarquable, l'Espagnol empochant cinq jeux d'affilée en signant trois breaks au passage. Draper a stoppé l'hémorragie en égalisant à 1-1 au deuxième set, mais il a lâché une dernière fois son service à 4-4.

Tenant du titre à Roland-Garros, Carlos Alcaraz affrontera Alexander Zverev (ATP 2) ou Lorenzo Musetti (ATP 9) pour une place en finale. L'Espagnol est en quête d'un troisième titre cette saison, après ceux conquis dans l'ATP 500 de Rotterdam et dans le premier Masters 1000 disputé sur terre battue (Monte-Carlo).

Gauff assure Chez les dames, Coco Gauff (WTA 3) s'est qualifiée pour la troisième fois pour les demi-finales du WTA 1000 romain. L'Américaine, assurée de grimper à la 2e place mondiale à l'issue de ce tournoi, s'est imposée 6-4 7-6 (7/5) face à la prodige russe de 18 ans Mirra Andreeva (WTA 7) mercredi en quarts.

Coco Gauff tentera jeudi de décrocher une place en finale face à la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 1) ou à la Chinoise Zheng Qinwen (WTA 8). L'autre demi-finale opposera l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 5) à la surprise de ce tournoi, l'Américaine Peyton Stearns (WTA 42).



La Suisse connaît ses adversaires potentiels pour les qualifs La Suisse d'Ilias Papatheodorou conna羡 ses adversaires potentiels sur le chemin menant au Mondial 2027 Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'équipe de Suisse masculine connaît ses adversaires potentiels pour les qualifications de la Coupe du monde 2027.

Elle se retrouverait soit dans la poule A, dont le favori sera l'Espagne, soit dans le groupe B, dont l'équipe à battre sera la Serbie.

Avant de songer aux "vraies" éliminatoires, la Suisse devra tout d'abord passer le 2e tour des pré-qualifications en août. La troupe d'Ilias Papatheodorou devra terminer à l'une des deux premières places du groupe A, qui comprend également la Slovaquie et l'Ukraine, pour poursuivre l'aventure.

Les éliminatoires du Mondial 2027 démarreront en novembre prochain et s'achèveront en juillet 2026. Outre l'Espagne, la Géorgie ainsi qu'une autre équipe issue des "pre qualifiers" figureront dans la poule A. La Turquie et la Bosnie-Herzégovine seront les adversaires de la Serbie dans le groupe C.



Le pape reçoit Jannik Sinner, mais décline son offre de jouer Le pape a reçu Jannik Sinner mercredi au Vatican Image: KEYSTONE/EPA/VATICAN MEDIA Le pape Léon XIV a reçu mercredi le no 1 mondial Jannik Sinner, actuellement en lice au Masters 1000 de Rome. Il a reçu une raquette de la part de l'Italien, a annoncé le service de presse du Vatican.

Lors de cette audience au Vatican, Jannik Sinner lui a demandé, en lui remettant la raquette accompagnée d'une balle, "s'il voulait jouer un peu". Regardant autour de lui, dans une salle richement décorée, Léon XIV a répondu en souriant: "Il ne vaut mieux pas".

Le nouveau souverain pontife, âgé de 69 ans, a pourtant "un excellent revers et est un redoutable compétiteur", selon le quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport.

Le président de la Fédération italienne de tennis et de padel, Angelo Binaghi, était également présent à l'audience de mercredi. Les deux coupes remportées par l'Italie en 2024, la Coupe Davis et la Billie Jean King Cup, avaient été apportées pour cette audience.

Interrogé plus tard dans la journée par la radio publique Rai sur la possibilité de voir les deux hommes jouer au tennis ensemble au Vatican, M. Binaghi a exclu cette possibilité. "Il y a un problème technique: le seul court de tennis qu'il y avait au Vatican a été transformé en court de padel", a-t-il expliqué.

Jeu de mots Lundi, lors d'une audience accordée à la presse internationale, le premier pape américain s'était vu proposer par une journaliste de participer à un tournoi de charité.

"Certainement", avait répondu le pape. "Je viendrai avec Agassi", avait relancé la journaliste. "Du moment que ça n'est pas Sinner", avait répliqué en plaisantant le pape, jouant sur le fait que Sinner en anglais signifie "pécheur".

Dans une interview accordée après son élévation au cardinalat en 2023, au site des Augustins, l'ordre religieux auquel il appartient, il avait affirmé: "Je me considère comme un joueur amateur de tennis. Depuis que j'ai quitté le Pérou, j'ai peu d'occasions de jouer mais j'ai hâte de retourner sur un court."



Mads Pedersen finira sa carrière avec l'équipe Lidl-Trek Mads Pedersen finira sa carri Image: KEYSTONE/EPA/GEORGI LICOVSKI Le Danois Mads Pedersen, actuel leader du Tour d'Italie, a prolongé son contrat avec Lidl-Trek jusqu'à la fin de sa carrière. Il n'a connu que cette équipe depuis ses débuts en World Tour en 2017.

Agé de 29 ans, le champion du monde 2019 a débuté en World Tour en 2017 quand la formation américaine s'appelait encore Trek-Segafredo. "La décision de rester chez Lidl-Trek jusqu'à la fin de ma carrière a été facile à prendre. Cette équipe est devenue une deuxième famille", explique dans un communiqué Mads Pedersen, qui réalise une saison remarquable jusque-là.

Gagner un Monument Vainqueur du Tour de la Provence, de Gand-Wevelgem, deuxième du Tour des Flandres et troisième de Paris-Roubaix, il a aussi gagné deux étapes au Giro, dont il porte actuellement le maillot rose. "Mon grand objectif pour les prochaines années est de gagner ce Monument pour lequel je me bats et en général de remporter un maximum de victoires", ajoute-t-il.

Le Danois compte 52 succès chez les professionnels. Il court toujours derrière une victoire dans l'une des cinq plus grandes classiques du cyclisme.

Le Belge Wout Van Aert avait lui aussi signé l'année dernière un tel "contrat à vie" avec l'équipe Visma-Lease a bike.



Qualification du Mondial: la Suisse entamera sa campagne à domicile Murat Yakin: la Suisse débutera la qualification de la Coupe du monde à domicile Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER La Suisse entamera la qualification pour la Coupe du monde 2026 avec deux rencontres à domicile. Elle recevra le Kosovo à Bâle le vendredi 5 septembre et la Slovénie à Genève le lundi 8.

Le Stade de Genève sera aussi le théâtre du troisième match à domicile de la sélection de Murat Yakin. Celle-ci accueillera la Suède le samedi 15 novembre. Les lieux des parties à l'extérieur ne sont pas encore connus.

La Coupe du monde 2026 aura lieu aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.



Tour de France: la dernière étape passera par la butte Montmartre Le passage par Montmartre avait attiré la grande foule lors des JO 2024 Image: KEYSTONE/EPA/ANDRE PAIN Le Tour de France passera bien par la butte Montmartre lors de la dernière étape de l'édition 2025 le 27 juillet. Les cyclistes avaient déjà roulé à cet endroit lors des JO 2024.

Ce passage a été décidé pour "fêter le cinquantième anniversaire de la première arrivée finale sur les Champs-Elysées", ont annoncé mercredi les organisateurs d'Amaury Sport Organisation (ASO). "Un an après le succès et les frissons de la foule sur la course olympique de Paris 2024, le peloton fera son retour dans la capitale sur un parcours passant par la butte Montmartre", indique ASO dans un communiqué.

Cinquante ans après la première arrivée finale sur l'avenue des Champs-Elysées, succédant à celles au Parc des Princes et au vélodrome de la Cipale, "un parcours exceptionnel a été dessiné, inspiré du tracé de la course en ligne des Jeux olympiques 2024 qui avait réuni plus de 500'000 spectateurs en août dernier", ajoutent les organisateurs.

Rompre avec les habitudes "Les coureurs seront amenés à enjamber la butte Montmartre et à passer au pied du Sacré-Coeur avant de se disputer une étape dont le scénario pourrait rompre avec les habitudes prises depuis 50 ans au coeur de la capitale", soulignent-ils encore. Pour connaître le détail de ce parcours inédit sur le Tour de France, ASO renvoie à la conférence qui sera organisée mercredi prochain dans les salons de l'Hôtel de Ville en présence de la maire de Paris Anne Hidalgo, du directeur du Tour de France Christian Prudhomme et du préfet de police Laurent Nuñez.

Le 3 août dernier, les rues étroites de Montmartre s'étaient embrasées au passage de l'épreuve olympique, notamment lors des trois ascensions de la raide rue Lepic, dans une ambiance digne des plus grands cols du Tour de France. De quoi faire germer dans la tête des organisateurs l'idée de revisiter la traditionnelle procession vers le sprint massif sur les Champs-Élysées.

Mais ce changement de parcours pose un certain nombre de défis sécuritaires et logistiques, car le peloton du Tour de France comporte deux fois plus de coureurs que celui des JO et est suivi d'un important cortège de véhicules d'assistance.



Rohan Dennis condamné avec sursis après la mort de sa femme Rohan Dennis durant le Tour de Romandie 2022 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Rohan Dennis a écopé de 17 mois d'emprisonnement avec sursis. Il a été condamné après la mort fin 2023 de son épouse Melissa Hoskins, percutée par le véhicule qu'il conduisait, durant une dispute.

Le tribunal d'Adelaïde a tenu compte du fait que Dennis (34 ans) avait plaidé coupable du chef d'accusation aggravé "de création d'un risque de préjudice", mais écarté les accusations d'homicide. Il a également pris en compte les regrets exprimés par l'ancien double champion du monde du contre-la-montre (2014 et 2015), ainsi que son statut de seul parent de jeunes enfants.

Devant le tribunal, le juge Ian Press a détaillé les "évènements tragiques" du 30 décembre 2023, survenus lors d'une dispute du couple relative à des travaux de rénovation de leur domicile. Selon ce même juge, Melissa Hoskins, elle aussi une ancienne cycliste sur piste, s'est agrippée au capot de la voiture de Rohan Dennis, qui cherchait à quitter les lieux.

Celui-ci a alors continué à rouler à vitesse lente durant une dizaine de secondes - un acte qualifié d'"intrinsèquement dangereux" par le juge -, avant que son épouse ne tente d'ouvrir une portière.

Aucune intention de tuer "L'accusation reconnaît qu'à votre insu, votre femme s'est accrochée à la voiture pendant que vous avanciez en pleine rue. C'est à ce moment-là qu'elle est tombée avant de perdre la vie", a déclaré le magistrat. Durant le procès, l'avocat de la défense avait déclaré que Rohan Dennis s'était montré imprudent mais qu'il n'avait eu aucune intention de tuer son épouse.

Agée de 32 ans, Melissa Hoskins, qui avait représenté l'Australie aux JO 2012 et 2016 avant de prendre sa retraite sportive l'année suivante, est décédée dans un hôpital d'Adélaïde des suites de ses graves blessures. Egalement spécialiste de la piste à ses débuts, Rohan Dennis a lui décroché deux titres de champion du monde de poursuite par équipes en 2010 et 2011, ainsi qu'une médaille d'argent dans cette spécialité aux JO 2012.

Sur route, il a remporté plusieurs étapes dans les Grands Tours, dont une au Tour de France en 2015, et une médaille d'argent aux JO de 2021. Coureur de l'équipe Jumbo-Visma, il avait annoncé sa retraite fin 2022.



Saison terminée pour Tatum (Boston) Jayson Tatum est sur la touche pour de longs mois en raison d'une rupture d'un tendon d'Achille Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II La saison de Jayson Tatum aura pris fin lundi soir.

Blessé lundi lors du match 4 de la série face aux Knew York Knicks, l'ailier All-Star des Boston Celtics Jayson Tatum a été opéré mardi d'une rupture du tendon d'Achille, a annoncé son équipe.

"Jayson Tatum a été opéré aujourd'hui (mardi) avec succès pour réparer son tendon d'Achille droit rompu", écrit la franchise du Massachusetts, menée 3-1 par les Knicks en finale à l'Est avant l'acte V prévu mercredi. "Aucune date de retour n'est programmée, il devra attendre une guérison complète", précisent les Celtics.

Lundi soir, à trois minutes de la fin d'un match perdu par Boston, Tatum s'est retrouvé à terre après une reprise d'appuis, avant de sortir sans poser le pied droit au sol puis d'être escorté en chaise roulante vers les vestiaires, très ému. L'historique franchise au trèfle, vainqueur d'un 18e titre record l'an passé, devra faire sans Tatum a priori pendant de longs mois.

En juin 2019, Kevin Durant avait ainsi souffert d'une rupture d'un tendon d'Achille lors de la finale NBA avec les Golden State Warriors. La star américaine, toujours en activité à 36 ans, avait manqué une saison entière avant de retrouver les parquets en décembre 2020, 18 mois après la blessure.

Jayson Tatum (27 ans), six fois All-Star, est le leader offensif des Celtics, avec 26,8 points de moyenne par match en saison régulière et 28,1 points de moyenne en play-offs cette année. Il a également été sacré deux fois champion olympique avec les Etats-Unis à Tokyo en 2021 puis l'été dernier à Paris.



Indiana élimine Cleveland et passe en finale de Conférence Tyrese Haliburton (0) et les Pacers sont en finale de Conférence Image: KEYSTONE/AP/Sue Ogrocki Les Pacers joueront une deuxième finale de Conférence consécutive en NBA. Indiana est allé s'imposer 114-105 mardi sur le parquet de Cleveland, tête de série no 1 à l'Est, pour remporter la série 4-1.

La désillusion est immense pour Cleveland, méconnaissable lors de cette série. Même avec la présence de Donovan Mitchell, longtemps incertain à cause d'une blessure à une cheville, et de Darius Garland, qui joue diminué par un problème à un pied depuis plusieurs jours, les Cavaliers n'ont pas réussi à résister aux Pacers.

Les "Cavs" ont pourtant compté jusqu'à 19 points d'avance au deuxième quart-temps (44-25), avant de laisser les visiteurs revenir à 4 points à la pause (56-52) grâce à Tyrese Haliburton (31 points et 8 assists au final). Après une bonne reprise, les Cavaliers ont subi un terrible 19-2 au coeur du troisième quart-temps.

Un dernier effort de Donovan Mitchell (35 points, 9 rebonds) a permis au public d'y croire, mais les Pacers ont tenu bon. Ils affronteront en finale à l'Est soit les New York Knicks soit le champion en titre Boston, qui est mené 3-1 avant le match 5 prévu mercredi dans le Massachusetts.

OKC mène 3-2 face aux Nuggets A l'Ouest, la meilleure équipe de la saison régulière Oklahoma City a pris pour la première fois l'avantage (3-2) face à Denver. Le Thunder a gagné l'acte V 112-105 mardi à domicile, malgré les 44 points (à 5/7 derrière l'arc) et 15 rebonds du pivot serbe des Nuggets Nikola Jokic.

OKC a forcé la décision dans un ultime quart remporté 34-19, concluant le match sur un partiel de 9-2 alors que le score était de 103-103 à 1'40 du "buzzer" après un panier primé de Jokic. Shai Gilgeous a marqué 5 des 6 derniers points du Thunder pour terminer avec 31 points (ainsi que 7 assists et 6 rebonds).



Les Jets menés 3-1 par les Stars en demi-finale de Conférence Mikael Granlund a signé un triplé mardi face aux Jets Image: KEYSTONE/AP/Gareth Patterson Meilleure équipe de la saison régulière, les Jets de Nino Niederreiter sont au bord du précipice au 2e tour des play-off de NHL.

Winnipeg s'est incliné 3-1 mardi sur la glace des Dallas Stars de Lian Bichsel pour se retrouver mené 3-1 dans la série.

L'homme du match fut Mikael Granlund. L'attaquant finlandais de 33 ans a signé un triplé, son premier dans le cadre des play-off et le premier depuis décembre 2017. Il a ouvert la marque après 8'36, inscrit le 2-1 à la 38e minute et scellé le score à la 48e en supériorité numérique.

Le "rookie" Lian Bichsel a eu droit à un temps de jeu très limité (7'50) dans cette partie. Le défenseur soleurois a fait les frais du retour aux affaires du Finlandais Miro Heiskanen, qui avait manqué les 42 derniers matches de Dallas en raison d'une blessure à un genou subie à la fin janvier. Heiskanen s'est signalé en réussissant la passe décisive sur le 3-1.

"Muet" pour la première fois dans cette demi-finale de Conférence, Nino Niederreiter a quant à lui été aligné durant 15'00 au sein d'une équipe des Jets qui n'a gagné aucun des cinq matches qu'elle a disputés à l'extérieur dans ces séries finales 2025. Son gardien Connor Hellebuyck en est ainsi à neuf défaites consécutives dans des matches de play-off disputés à l'extérieur.



La force de cette sélection, c'est son nombre de couteaux suisses La Suisse a bien commencé son Mondial à Herning, grâce en particulier à la polyvalence de ses joueurs. Christoph Bertschy par exemple excelle dans plusieurs registres, mais il n'est pas le seul.

Après une courte défaite face aux champions du monde tchèques (5-4 ap), les joueurs de Patrick Fischer ont disposé du Danemark (5-2) et des Etats-Unis (3-0) grâce à une belle performance d'équipe.

Plusieurs facteurs expliquent la réussite de cette sélection sous les ordres de Patrick Fischer, mais il est clair que la polyvalence des joueurs est l'élément clé. Des joueurs "couteau suisse" en somme. Car pour composer sa sélection, le Zougois se doit de parer à certaines éventualités comme des blessures qui pourraient intervenir en cours de tournoi.

Avec l'arrivée de Kevin Fiala, celui qui dirige la Suisse depuis 2016 a choisi de rebrasser ses cartes et de changer ses lignes. Plutôt que de simplement ajouter Fiala sur la première ligne avec Nico Hischier et Timo Meier pour composer un trio 100% NHL, Fischer a dissocié le binôme des New Jersey Devils pour placer Fiala à la droite de Hischier. Il a donc envoyé Meier en deuxième ligne avec Denis Malgin et Sven Andrighetto et placé Damien Riat en troisième ligne avec Ken Jäger et Simon Knak pour une triplette new look.

Accepter n'importe quel rôle Ces multiples rocades n'ont absolument pas déréglé l'alchimie de l'équipe et c'est certainement ça le plus impressionnant. Parce que les joueurs acceptent non seulement leur nouveau rôle, mais surtout parce qu'ils sont entièrement capables de le remplir. Passer de Malgin à Jäger comme centre n'a par exemple pas empêché Riat d'inscrire son troisième but en autant de rencontres.

Quintessence du joueur polyvalent, couteau suisse et bilingue du canton de Fribourg, Christoph Bertschy fait partie de ces joueurs que Fischer apprécie. Comme un Andres Ambühl. Peu importe où on lui dit de jouer, l'attaquant se plie à la volonté de son coach avec bonheur. "Des fois ça va et des fois pas, commente-t-il en parlant de ce brassage des lignes qui a souri aux Suisses face aux Américains. Parfois tu changes quelque chose et ça fonctionne directement, d'autres fois il n'y a plus rien qui marche."

Mais avec de la confiance et un désir de jouer pour les autres, tout est plus facile. "Si on joue comme ça à tous les matches, on sera difficile à battre, relevait-il au sortir de la partie contre les USA. On aurait battu les Tchèques et le Danemark bien plus facilement avec une telle performance."

Certains patinent sur des nuages Patineur énergique et réputé pour sa vitesse, Bertschy a de la concurrence entre Hischier, Fiala, Malgin et Andrighetto. "Ils patinent comme sur des nuages, c'est impressionnant, image-t-il. La ligne de Jäger, ce sont des travailleurs. Et puis nous en 4e ligne, on a beaucoup forechecké et gagné des duels."

A 31 ans et après une saison décevante sur le plan comptable avec Fribourg (12 buts en 66 matches), le Singinois ne serait bien sûr pas contre un goal pour aider l'équipe et retrouver cette confiance qui permet d'aller loin. "Avant le match contre les Etats-Unis, j'ai eu trois fois un deux contre un, je dois réussir quelque chose, peste-t-il. J'ai des chances alors ça me donne de l'envie d'en faire plus et ça me montre aussi que je fais des bonnes choses."

En quatrième ligne, Bertschy a joué avec Sandro Schmid et Nicolas Baechler, deux nouveaux visages dans la sélection et deux jeunes joueurs ou en tous les cas plus jeune que lui, le trentenaire. "Les nouveaux s'adaptent bien et amènent de l'énergie, c'est ce qu'on attendait d'eux aussi", conclut-il. "Tous ont eu une bonne saison. Sandro a même connu une saison incroyable et il arrive avec beaucoup de confiance. Non vraiment, tout le monde s'adapte à tout le monde et on a une bonne communication dans le vestiaire."



Soirée cruciale pour le LS et Yverdon Les deux matches de l'antépénultième journée de Super League, mercredi soir, vaudront leur pesant de suspense pour les clubs vaudois.

Avant-dernier, Yverdon ira jouer une partie capitale à Zurich contre "la lanterne rouge", GC.

Quant au Lausanne-Sport, il aura une revanche à prendre, à domicile, face à Bâle. Les Rhénans avaient éliminé le LS en demi-finale de la Coupe de Suisse (3-2 ap). Assurés d'être champions, ils ne jetteront peut-être pas toutes leurs forces dans la bataille mercredi soir (20h30) à la Tuilière, face à des Lausanne toujours en course pour accrocher une des trois places restantes donnant accès aux Coupes d'Europe.



Challenger de Bordeaux: Wawrinka mord la poussière Une défaite d'entrée pour Wawrinka à Bordeaux Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Stan Wawrinka n'a pas su rebondir à Bordeaux, dix jours après sa défaite subie en finale à Aix-en-Provence. Le Vaudois de 40 ans s'est incliné d'entrée sur la terre battue bordelaise.

L'ex-no 3 mondial a été battu 3-6 6-2 6-1 par le Britannique Billy Harris (ATP 105) mardi soir au 1er tour de ce Challenger doté de plus de 220'000 euros. Wawrinka restait sur un échec mortifiant en finale à Aix-en-Provence, où il avait subi la loi de Borna Coric après plus de 3h de lutte (7-6 au troisième set).

Stan Wawrinka met cette semaine une touche finale à sa préparation pour Roland-Garros (25 mai-8 juin). Il a reç une invitation pour le grand rendez-vous parisien, dix ans après son sacre face à Novak Djokovic en finale.