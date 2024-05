Phil Foden joueur de l'année ++ Carlos Alcaraz déclare forfait

Chez les femmes, le titre de "Footballer of the Year" a été décerné à l'attaquante Khadija Shaw. La Jamaïcaine de 27 ans, qui évolue aussi à Manchester City, est de loin la meilleure buteuse de la saison en cours avec 21 réalisations.

L'attaquant des Citizens a pris la lumière cette saison lorsque Kevin De Bruyne, le maître à jouer de City, était bloqué à l'infirmerie. Il réalise son meilleur exercice d'un point de vue statistique, autant en Premier League (16 buts et 7 passes décisives) qu'en Ligue des champions (5 buts et 3 assists).

L'Anglais de 23 ans a recueilli 42% des suffrages du vote organisé par la Football Writers' Association. Il devance Declan Rice, milieu d'Arsenal, et Rodri qui joue avec lui à Manchester City. Martin Odegaard, Ollie Watkins et Cole Palmer arrivent derrière.

"J'ai passé des examens et j'ai un oedème musculaire au pronateur rond (réd: un muscle de l'avant-bras), conséquence de ma récente blessure. J'ai besoin de repos pour récupérer et pouvoir jouer sans aucune douleur", a-t-il ajouté.

A six semaines du début de l'Euro, c'est une autre mauvaise nouvelle pour le sélectionneur de la Nati Murat Yakin. Avec Newcastle, le défenseur saint-gallois a en effet réalisé l'une des meilleures saisons de sa carrière, disputant 45 matches et marquant 5 buts.

Les huit meilleures équipes des séries qui se tiendront samedi seront directement qualifiées pour les Jeux de Paris. Les six autres billets seront distribués dimanche lors d'un tour de repêchage. En cas d'échec aux Bahamas, deux derniers sésames pourront être obtenus via le classement de World Athletics.

Le 4x100 m féminin, quatrième aux JO de Tokyo 2021, vise l'un des quatorze sésames (sur seize au total) distribués aux Bahamas. Comme lors des derniers Mondiaux de Budapest 2023, où elles avaient été disqualifiées en finale, les Suissesses seront privées de Mujinga Kambundji et Ajla Del Ponte pour ces joutes qualificatives. Si la première a fait son retour sur la piste en Ligue de diamant et devrait prendre part au relais lors de la suite de la saison, la Tessinoise n'a pas encore repris la compétition.

Un nouveau récital pour Jalen Brunson

Jalen Brunson: l'atout maître des Knicks. Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum

New York et Indiana s’affronteront en demi-finale de la Conférence Est. Les Knicks et les Pacers ont conclu leur série devant respectivement Philadelphia et Milwaukee lors de l’Acte VI.

A Philadelphie, New York s’est imposé 118-115 grâce à un panier à 3 points de Josh Hart à 24’’4 du buzzer. Auteur de 41 points, Jalen Brunson a été l’homme du match. Après ses 47 et 40 points lors des deux matches précédents, l’arrière fut à nouveau irrésistible.

New York ouvrira la série contre Indiana lundi dans son antre du Madison Square Garden. Face à un Milwaukee toujours privé de Giannis Antetokounmpo et avec un Damian Lillard diminué, les Pacers ont eu la partie facile. Ils ont toujours mené dans cette rencontre pour gagner enfin une série de play-off après une longue attente de dix ans.