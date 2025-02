Pius Suter décisif ++ Capela reste à Atlanta

Un succès précieux pour Vancouver 14 buts et 11 assists cette sasion pour Pius Suter (au premier plan). Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Pius Suter a comptabilisé son 25e point de la saison lors du succès 2-1 de Vancouver à San Jose. Le Zurichois a délivré une 11e passe décisive sur l’ouverture du score de Dakota Joshua à la 49e. Il fut, en revanche, sur la glace lors de l’égalisation de Tyler Toffoli à 1'28’’ de la sirène. Mais Pius Suter et les Canucks devaient rafler la mise sur un penalty de Drew O’Connor après 33’’ de jeu dans la prolongation. Cette 25e victoire permet à Vancouver de basculer du bon côté de la barre avec une marge de 2 points sur Calgary. Dans les autres rencontres de la soirée, New Jersey, sans ses blessés Nico Hischier et Jonas Siegenthaler, s’est incliné 3-1 à domicile devant Vegas. Timo Meier n’a pas été impliqué sur le but des Devils inscrit par Ondej Palat à la 56e alors que le score était déjà de 3-0. L’Appenzellois a accusé un bilan de -1. Un 879e but pour Alex Ovechkin A Pittsburgh où Washington s’est imposé 4-3, Alex Ovechkin a fait un pas de plus vers le record des 894 buts de Wayne Gretzky. Le Russe a inscrit le 1-1 pour son 879e goal, le 26e de la saison. Buteur lors des quatre derniers matches des Capitals, Alex Ovechkin patine dans le bon rythme pour battre encore ce printemps ce fabuleux record. La prochaine étape de cette quête sera la réception de Utah dimanche à 12h.30.

Pas de transfert de dernière minute pour Clint Capela Clint Capela terminera la saison avec Atlanta. Image: KEYSTONE/AP/Rob Gray Clint Capela n’a pas été impliqué dans un transfert de dernière minute avec un deadline fixé à jeudi. Le pivot reste donc un joueur des Hawks même si son statut au sein du club s’est dégradé. Ecarté du cinq de base depuis un mois, Clint Capela n’a pas disputé les cinq derniers matches d’Atlanta, les quatre premières pour des douleurs dorsales, le cinquième pour des raisons personnelles. Cette absence contre San Antonio accréditait la thèse d’un départ imminent pour le pivot de 30 ans au bénéfice d’un contrat annuel de 22,3 millions de dollars qui court jusqu’au mois de juin. Après ses débuts en NBA à Houston, Clint Capela a rejoint Atlanta en 2020. En 2021, il a été l’un des artisans de la qualification des Hawks pour la finale de la Conférence Est face à Milwaukee. Mais depuis cette finale perdue en six matches, Atlanta n’a plus passé un tour en play-off. Cette saison, Atlanta occupe la 9e place de la Conférence Est avec 23 victoires contre 28 défaites. Tout indique que les Hawks devront à nouveau passer par la case des play-in.

Super-G: Odermatt et la concurrence suisse Le Super-G masculin des Mondiaux de Saalbach se tient vendredi. Les Suisses font clairement partie des favoris avec comme chef de file Marco Odermatt qui vise sa première médaille dans la discipline. En jetant un coup d'oeil au palmarès de Marco Odermatt, on pourrait penser à une erreur. 24 podiums, 14 victoires, deux globes de la discipline, mais aucune médaille en Super-G. "Odi", 11e à Cortina en 2021, 4e il y a deux ans à Courchevel et éliminé aux JO de Pékin alors qu'il pouvait viser du métal, n'a pas encore su dompter le Super-G lors des grands rendez-vous comme il a su le faire en géant. Pour se rendre compte du crime de lèse-majesté, sur ses 22 derniers Super-G, Odermatt est monté à 17 reprises sur le podium. Il a encore fait deux fois 4e, deux fois 5e et une fois 7e à Wengen cette année pour son pire résultat en...trois ans. Le Nidwaldien a concédé devant la presse que le fait d'avoir déjà remporté des médailles d'or aux Mondiaux en France voici deux ans lui enlevait un peu de pression: "J'ai deux médailles d'or à la maison et j'espère bien compléter ma collection. Je suis en forme avec un super mois de janvier et des succès à Adelboden, Wengen et Kitzbühel." Un quatuor de choc Une chose a pourtant changé cet hiver, c'est la montée en puissance des autres spécialistes de vitesse dans les rangs de Swiss-Ski. Sur les cinq courses de Coupe du monde qui ont eu lieu jusqu'ici, les Helvètes en ont remporté trois. Odermatt a glané deux succès et Franjo von Allmen un. Mais surtout, les Suisses sont à chaque fois montés sur le podium. Odermatt n'est de toute façon pas dupe et n'utilise pas le passé pour justifier l'avenir: "Tout recommence à zéro. Peu importe ce qui s'est passé avant." Pour accompagner le prodige du ski mondial, Franjo von Allmen, Stefan Rogentin et Alexis Monney seront non seulement des équipiers, mais surtout des adversaires de valeur pour "Super Marco". Car pour avoir le droit de défendre les couleurs de la croix blanche, il fallait compter un podium cette saison. Cela signifie qu'un Justin Murisier, 13e de la discipline, ne peut pas s'élancer parce que quatre autres athlètes sont meilleurs que lui. La densité suisse est si folle que Loïc Meillard et Arnaud Boisset, 2e et 3e des finales de l'an dernier à Saalbach, n'ont jamais pu considérer une sélection. Attention aux Nord-Américains Représentant de l'ancienne garde à seulement 30 ans, Stefan Rogentin pourrait bien tirer son épingle du jeu. Vainqueur du Super-G des finales de la saison passée, le Grison affiche une régularité déconcertante. Dans l'ombre d'autres coureurs plus charismatiques, le skieur de Lenzerheide pourrait se révéler et utiliser le soleil autrichien pour entrer dans la lumière. Parmi les autres contradicteurs des Suisses, l'Américain Ryan Cochran-Siegle, en argent à Pékin et vainqueur des deux entraînements de descente, le tenant du titre canadien James Crawford, son compatriote Cameron Alexander et les Autrichiens avec notamment Vincent Kriechmayr ne se laisseront pas faire.

Coupe de la Ligue anglaise: Liverpool rejoint Newcastle en finale Mo Salah inscrit le 2-0 sur penalty Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Liverpool s'est qualifié avec la manière pour la finale de la Coupe de la Ligue anglaise, dont il est le tenant. A Anfield Road, les Reds ont battu Tottenham 4-0 en demi-finale retour. Battu 1-0 à Londres à l'aller, Liverpool a largement dominé les Spurs jeudi. Les buts ont été marqués par Gakpo (34e), Salah (51e/pen), Szoboszlai (75e) et le capitaine van Dijk (80e). L'équipe d'Arne Slot tentera le 16 mars à Wembley de décrocher une 11e Coupe de la Ligue face à Newcastle, qui avait sorti Arsenal mercredi.

Serie A: mauvaise affaire pour l'Inter Un doublé pour Moise Kean Image: KEYSTONE/EPA/CLAUDIO GIOVANNINI L'Inter Milan a fait une mauvaise opération dans la course au titre de Serie A. Yann Sommer et les siens ont subi leur deuxième défaite de la saison sur la pelouse de la Fiorentina (3-0). En cas de succès dans ce match en retard de la 14e journée, l'Inter aurait rejoint Naples en tête. Ce revers laisse donc les nerazzurri à trois longueurs du leader. L'équipe de Simone Inzaghi a concédé un premier but sur un corner repris instantanément par Ranieri (59e). Ensuite, Kean, transformé depuis qu'il a quitté la Juventus l'été dernier, a mis KO les champions d'Italie en titre avec ses 14e et 15e buts de la saison en Serie A (68e/89e).

Euro Hockey Tour: une Suisse muette contre la Finlande Les Suisses n'ont pas réussi à battre le gardien Lehtinen Image: KEYSTONE/EPA/PETER SCHNEIDER L'équipe de Suisse a courbé l'échine jeudi soir à Langnau pour le début de l'Euro Hockey Tour. Face à la Finlande, les hommes de Patrick Fischer se sont inclinés 1-0 tab. Côté positif, la Suisse n'a pas encaissé de but dans le jeu. Côté négatif, la Suisse n'est pas parvenue à marquer de but dans le jeu et elle a fini par se faire battre aux tirs au but. Les 6000 personnes massées à l'Ilfis ont d'ailleurs longtemps dû lutter contre des attaques de paupières. Et ce n'est pas le poteau de Nicolas Baechler qui a eu le don de les réveiller lors des deux premiers tiers. Non, il a fallu attendre la troisième période pour voir du hockey engagé. Les choses se sont un peu accélérées à la 42e pour assister à la première pénalité du match. Les Suisses ont même bénéficié de quatre minutes de supériorité numérique avec une deuxième faute finlandaise, mais les joueurs de Patrick Fischer ont eu énormément de peine à proposer quelque chose de cohérent avec un homme de plus sur la glace. Les Finlandais ont fait montre d'une très belle agressivité pour contrer les velléités helvétiques. Les joueurs du Nord ont parfois gagné trop facilement leurs engagements, ce qui leur a souvent permis de porter rapidement le danger sur la cage de Sandro Aeschlimann. Equipe expérimentale Contraint d'aligner une équipe plus expérimentale en raison des play-off qui approchent, Fischer a accordé du temps de jeu à tout le monde. Néophyte et appelé de dernière minute, Jonas Taibel fut l'une des bonnes surprises de cette partie côté helvétique. L'attaquant de Rapperswil a même eu droit de jouer avec Thürkauf et Bertschy au cours du troisième tiers. La Suisse pensait l'emporter à la 61e lorsque Dominik Egli a pu pousser le puck au fond, mais les arbitres ont logiquement annulé cette réussite pour une présence de Bertschy dans la zone du gardien. Au cours de la séance de tirs au but, seul Dario Rohrbach a pu trouver la faille côté suisse. Une jolie histoire pour le joueur de Langnau qui a été acclamé quand il a marqué son penalty qui s'est avéré inutile au final. La Suisse va partir vendredi pour la Suède où elle doit affronter le pays hôte samedi et la Tchéquie dimanche.

Super League: Bâle nouveau leader Xherdan Shaqiri: deux buts sur penalty Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le FC Bâle est le nouveau leader de la Super League au terme de la 22e journée. Les Rhénans ont battu Lucerne 2-1 jeudi soir. Dans le même temps, Zurich a gagné 2-0 à Winterthour. Au Parc Saint-Jacques, le FCB n'a pas été perturbé par l'ouverture du score de Winkler après une trentaine de secondes de jeu seulement, sur un tir dévié par deux défenseurs bâlois. L'équipe de Fabio Celestini a eu le bonheur de bénéficier très rapidement d'un penalty sévère - obtenu par Kevin Carlos - que Shaqiri transformait sur une audacieuse Panenka (4e). Rebelote en seconde période: après recours à la VAR, Kevin Carlos se voyait attribuer un nouveau penalty. Cette fois, Shaqiri prenait Lorentz à contre-pied (57e) pour inscrire son huitième but de la saison. Au classement, Bâle totalise 40 points. Lugano suit avec 38 alors que Lucerne en possède 36. Pour sa part, Winterthour semble glisser vers la Challenge League. L'équipe d'Uli Forte a été battue 2-0 à la Schützenwiese par le FC Zurich. Les buts ont été inscrits après la pause par Tsawa (64e) et Zuber (80e). Avec désormais 33 points, le FCZ rejoint Servette au 4e rang alors que Winterthour reste à 7 longueurs de Grasshopper et Yverdon.

35 millions d'euros pour la Ferrari qui a gagné Le Mans en 1965 La Ferrari no 21 en route pour la victoire au Mans Image: KEYSTONE/AP NY/UNCREDITED La Ferrari 250 LM qui a remporté les 24 Heures du Mans en 1965 a été vendue 34,9 millions d'euros lors d'une vente aux enchères à Paris. Il s'agit d'un record pour ce modèle construit à 32 exemplaires "Cette 250 LM pilotée par l'Américain Masten Gregory et l'Autrichien Jochen Rindt pour l'écurie North American Racing Team avait offert une sixième victoire consécutive à Ferrari au Mans. Elle était la dernière Ferrari à s'être imposée dans la Sarthe jusqu'à la victoire en 2023 de la 499P, 58 ans plus tard", a précisé le constructeur italien au lendemain de la vente aux enchères. Cette voiture était exposée depuis 1970 au Musée du circuit automobile d'Indianapolis aux Etats-Unis, a ajouté Ferrari dans un communiqué. Aucune précision n'a été donnée sur l'identité de l'acheteur.

Golubic battue au 2e tour à Cluj-Napoca Viktorija Golubic a été battue au 2e tour à Cluj-Napoca Image: KEYSTONE/AP/Manish Swarup Viktorija Golubic (WTA 113) a été sortie en 8e de finale du tournoi WTA 250 de Cluj-Napoca. La Zurichoise s'est inclinée 6-4 7-5 devant la tête de série no 1 du tableau, Anastasia Potapova (WTA 32). Miraculée dans un 1er tour où elle a écarté deux balles de match face à Arantxa Rus, Viktorija Golubic a eu sa chance jeudi face à la Russe. Elle a, ainsi, mené 5-1 dans la deuxième manche. Mais elle fut incapable de porter l'estocade. La vice-championne olympique 2021 de double a même bénéficié de quatre balles de set, toutes à la relance. Après s'être procuré sa dernière occasion d'égaliser à une manche partout, elle s'est effondrée en perdant les 15 derniers points du match.

Les Suissesses battues en super-G, Venier sacrée La joie de la championne du monde de super-G Stephanie Venier Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Suissesses ont manqué leur affaire dans le super-G des Mondiaux de Saalbach. Lara Gut-Behrami, qui faisait partie des grandes favorites, n'a pu faire mieux que 8e. Le titre est revenu à l'Autrichienne Stephanie Venier. Partie avec le dossard 7, Stephanie Venier a fait vibrer son public, qui ne s'attendait pas à pareille issue, en battant de 0''10 le chrono réalisé par l'autre favorite Federica Brignone. L'Autrichienne s'offre ainsi, à 31 ans, un premier titre mondial pour le moins inattendu. Le sacre de Stephanie Venier, laquelle s'était parée d'argent en descente lors des Mondiaux 2017 à St-Moritz, offrira une grosse bouffée d'oxygène à toute la délégation autrichienne. Celle-ci, à la peine en Coupe du monde, avait bien mal entamé ces joutes en échouant dès les quarts de finale du Team Event. Lauréate du dernier super-G disputé en Coupe du monde et championne du monde 2021 de la discipline, Lara Gut-Behrami n'a en revanche pas trouvé le bon tempo sur un tracé trop facile. La Tessinoise a terminé à 0''70 de Venier et à 0''46 de la troisième marche du podium, occupée par l'Américaine Lauren Macuga et la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie. Pas d'exploit non plus pour les trois autres Suissesses engagées dans la première épreuve individuelle de ces joutes. Belle performance toutefois pour la championne du monde junior Malorie Blanc, 12e à 1''19. La Valaisanne a fait mieux que Corinne Suter (14e à 1''26), qui cherchera à se racheter samedi en descente, et que Michelle Gisin (17e à 1''64).

Belinda Bencic jouera les demi-finales à Abou Dhabi Belinda Bencic figure dans le dernier carré à Abou Dhabi Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Belinda Bencic (WTA 157) figure dans le dernier carré à Abou Dhabi. La St-Galloise a dominé la Tchèque Marketa Vondrousouva (WTA 37), lauréate de Wimbledon en 2023, 7-5 6-3 jeudi en quart de finale. Sacrée en 2023 dans ce tournoi WTA 500 émirati, Belinda Bencic jouera sa première demi-finale sur le circuit principal son retour après la naissance de sa fille Bella, la première depuis avril 2023 à Charleston. La championne olympique 2021 avait alors atteint la finale, s'inclinant en deux sets devant Ons Jabeur. Belinda Bencic, qui retrouvera soit la Tunisienne soit la Kazakhe Elena Rybakina vendredi pour une place en finale, a pourtant concédé pas moins de quatre jeux de service face à Marketa Vondrousova. Dont trois dans une première manche où la Tchèque a effacé à trois reprises un break de retard. Impériale mercredi avec ce 6-0 6-0 infligé à Veronika Kudermetova, Belinda Bencic a également fait la course en tête dans la deuxième manche. Elle a perdu un dernier jeu de service pour voir son adversaire recoller à 2-2, mais a signé un nouveau break dans la foulée pour s'envoler vers la victoire. Cette place de demi-finaliste ne suffira pas à Belinda Bencic pour retrouver le top 100 du classement WTA. La St-Galloise, qui grimpera jusqu'à la 113e place si elle s'arrête là, doit atteindre la finale pour faire son retour parmi les 100 meilleures joueuses du monde.

Cochran-Siegle encore à la fête, Rogentin confirme Stefan Rogentin a décroché le 5e ticket suisse pour la descente de dimanche Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le 2e entraînement en vue de la descente des Mondiaux a encore souri à Ryan Cochran-Siegle. Franjo von Allmen s'est classé 2e, alors que Stefan Rogentin (5e) a gagné sa place pour dimanche. Très à l'aise sur le haut, au point avec ses lignes, Franjo von Allmen aurait certainement pu aller chercher la première place s'il n'avait pas ralenti dans le schuss final. Le skieur du Simmental a impressionné par la douceur de son ski, sans donner le sentiment de forcer, pour finir à 0''43 de l'Américain. A la 5e place (à 0''80), Stefan Rogentin a lui prouvé qu'il était à l'aise sur cette piste et cette topographie. Le Grison a confirmé sa 4e place de la veille et composté son billet pour la descente de dimanche en tant que cinquième Helvète, puisque Marco Kohler n'a pas terminé et que Lars Rösti est au-delà de la 18e place. Comme von Allmen, Marco Odermatt (8e à 0''92) a été très efficace sur le haut et un peu moins sur le bas. Mais le champion du monde fera partie des favoris dimanche à Saalbach. 13e à 1''22, Alexis Monney a fait comme ses camarades en étant solide sur le haut et plus prudent sur le bas. 21e à 1''63, Justin Murisier s'est nettement amélioré par rapport à la veille tout en faisant un petit chasse-neige avant la ligne.

La belle semaine de Kevin Fiala 20 buts désormais pour Kevin Fiala (au centre). Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Un deuxième doublé en deux jours : Kevin Fiala traverse une bien belle semaine. Après les deux buts inscrits lundi à Raleigh lors de la victoire 4-2 contre Carolina, le St. Gallois s’est à nouveau montré décisif lors du succès 6-3 de Los Angeles à domicile face à Montréal. Il a inscrit le 4-2 et le 5-3 pour ses 19e et 20e réalisations de la saison et pour obtenir la première étoile de la soirée. Il atteint, ainsi, pour la sixième année consécutive le seuil des 20 buts. A la faveur de ce succès, les Kings possèdent une marge de 3 points sur la barre. Kevin Fiala et ses coéquipiers vont enchaîner cinq autres rencontres sur leur glace avec la ferme ambition d’assurer leur place pour les séries finales.

L'une des performances les plus abouties de Kyshawn George 17 points pour Kyshawn George à Brooklyn. Image: KEYSTONE/AP/Nell Redmond Troisième succès de rang pour Washington ! Kyshawn George et ses coéquipiers se sont imposés 119-102 à Brooklyn pour signer pour la première fois cette saison une série aussi vertueuse. Titularisé dans le cinq de base, Kyshawn George a livré l’une de ses performances les plus abouties de la saison. Auteur de 17 points avec notamment un 5 sur 7 derrière la ligne des 3 points, le Valaisan, qui a également capté 7 rebonds, a été crédité d’un différentiel de +17. Après les victoires contre Minnesota, Charlotte et Brookyln, les Wizards vont tenter la passe de quatre vendredi avec la réception de Cleveland. Le défi est de taille dans la mesure où les Cavaliens sont aujourd’hui la meilleure équipe de la Ligue... Utah pour Clint Capela ? Atlanta s’est, pour sa part, incliné 126-125 sur son parquet face à San Antonio sur un lancer-franc de Victor Wembanyama à 2’’4 du buzzer. Clint Capela n’a pas disputé cette rencontre. Le Genevois devrait être transféré ce jeudi. Selon plusieurs sources, son futur s’écrira à Salt Lake City sous les couleurs de l’Utah Jazz, avant-dernier de la Conférence Ouest avec 12 victoires contre 37 défaites. Jimmy Butler à Golden State Le plus grand transfert de la journée concerne Jimmy Butler. Même si elle n’est pas encore officialisée, l’arrivée du joueur de Miami où il était devenu indésirable à Golden State va redistribuer bien des cartes. Le duo qu’il va former avec Stephen Curry s’annonce redoutable.