Pogacar champion d'Europe ++ Genève sombre à Bienne

Super League: Servette battu 3-0 à domicile par Bâle Albian Ajeti exulte après l'ouverture du score Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Coup d'arrêt pour Servette, qui visait une troisième victoire d'affilée en Super League. Les Grenat ont été défaits 3-0 à domicile par Bâle lors de la 8e journée.

Les hommes de Jocelyn Gourvennec n'ont pas trouvé la clé pour faire douter un FCB qui n'a pas dû forcer son talent pour s'imposer grâce à des réussites d'Ajeti (5e) et Otele (41e/59e). Bâle remonte ainsi sur le podium provisoire avec 15 points, à égalité avec Saint-Gall, et une longueur derrière le leader Thoune.

Pris à froid En première période, les Grenat ont été pris à froid par Ajeti dès la 5e. Oublié par la défense devant les buts, l'attaquant bâlois, déjé buteur jeudi contre Stuttgart en Europa League, a ouvert la marque sur un centre de Vouilloz.

Les Rhénans ont laissé la possession aux Genevois, mais ces derniers n'ont pas tiré une seule fois au but de toute la première période. À la 41e, Otele a repris de la tête un centre de Shaqiri pour inscrire le 2-0.

En deuxième mi-temps, Servette a évolué de manière beaucoup plus offensive. Mais Otele a à nouveau pris le dessus sur Mall sur une frappe puissante pour sceller le score final à la 59e.

Après la trêve internationale, Servette se rendra dans l’Oberland bernois affronter Thoune, à nouveau leader du championnat après son succès 2-1 samedi à Saint-Gall.



Liga: Barcelone chute sur la pelouse du FC Séville Ruben Vargas face à Ronald Araujo Image: KEYSTONE/EPA/RAUL CARO Le FC Barcelone a manqué l'occasion de reprendre la tête de la Liga lors de la 8e journée. Les Catalans ont perdu 4-1 sur la pelouse du FC Séville, pour qui Ruben Vargas a donné un assist.

L'international suisse, remplacé à la 73e, a servi Romero pour le 2-0 à la 36e. Séville, avec Djibril Sow jusqu'à la 61e, avait ouvert le score par Sanchez sur penalty (13e). Les visiteurs ont réduit l'écart avant la pause par Rashford (45e). Lewandowski a ensuite manqué un penalty (76e) avant les réussites de Carmona (90e) et Adams (96e).

Le Barça, battu pour la première fois cette saison en championnat, accuse donc deux points de retard au classement sur son éternel rival Real Madrid.



Tadej Pogacar, évidemment Tadej Pogacar le plus fort une fois encore Image: KEYSTONE/AP/THIBAULT CAMUS Tadej Pogacar a été sacré champion d'Europe dimanche à Guilherand-Granges, en Ardèche. Le Slovène a de nouveau fait un numéro.

Le plus fort, c'est "Pogi". Une fois encore, le maître du cyclisme a réalisé une masterclass pour aller chercher un titre continental. Celui qui a remporté quatre Tour de France et deux titres de champion du monde consécutifs en 2024 et 2025 au Rwanda il y a une semaine a attaqué à 75 km de l'arrivée pour s'offrir sa 106e victoire chez les professionnels.

Comme bien souvent, celui qui se positionne de plus en plus comme le plus grand de son art, n'a pas attendu les derniers instants pour faire la différence. Non, Pogacar attaque de loin et constate ensuite les dégâts. Cette chevauchée solitaire rappelle celle des Strade Bianche de l'an passé où il avait filé seul à 81 km de la ligne. Deuxième, Remco Evenepoel a fait ce qu'il a pu en terminant juste sous les trente secondes. Le bronze est revenu au jeune talent français Paul Seixas (19 ans).



Genève sombre à Bienne Toni Rajala a passé un bel après-midi Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Genève-Servette a coulé à Bienne pour une journée dominicale à trois matches en National League. Les Aigles ont été battus 8-0 par les Seelandais.

Le 11-0 pris contre Lausanne n'était finalement pas un écueil sur le chemin des Grenat. A Bienne, Genève a de nouveau présenté le pire visage possible.

Lors de la déroute à Lausanne, les Genevois n'avaient montré aucun sentiment de révolte. Cette fois, malheureusement, c'est Noah Rod qui a décidé de "provoquer" quelque chose en administrant une charge à la tête de Linus Hultström. Après avoir visionné les images, les arbitres ont renvoyé le capitaine grenat sous la douche.

A ce moment-là, il y avait déjà 6-0 pour les Bernois avec notamment un triplé de Lias Andersson. Un autre attaquant a eu la chance d'en planter trois durant cette rencontre: Toni Rajala.

La question qui se pose maintenant c'est de savoir si Yorick Treille va survivre à ce second naufrage. Car au-delà du résultat, c'est le jeu et l'attitude genevoise qui interpelle.

Et à Genève, Ville Peltonen officie déjà comme assistant, ce qui pourrait faciliter la transition si les dirigeants genevois décidaient de limoger l'entraîneur français.



Super League: Lausanne-Sport écrase YB 5-0 Un hat trick pour Theo Bair Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Le Lausanne-Sport a enfin renoué avec la victoire en Super League. Lors de la 8e journée, les Vaudois ont écrasé les Young Boys 5-0 à la Tuilière grâce notamment à un triplé de Theo Bair.

L'attaquant canadien a été le bourreau des Bernois avec un hat trick classique (6e/12e/47e). Depuis son arrivée, il n'avait pas encore marqué en championnat mais avait inscrit un but en Coupe et un autre en Conference League. Le solide avant-centre (1m94), prêté par Auxerre, est déjà en passe de conquérir les fans lausannois. Diakité (74e) et Butler-Oyedeji (78e) ont encore salé l'addition.

YB, qui aurait pris la tête en cas de victoire, est tombé de haut. Les hommes de Giorgio Contini ont été dominés dans tous les compartiments du jeu. Le LS n'avait pourtant plus gagné en championnat depuis le 27 juillet, un 3-2 contre Winterthour lors de la journée initiale.



George Russell remporte le GP de Singapour Une course souveraine pour George Russell Image: KEYSTONE/EPA/TOM WHITE Parti de la pole position, George Russell (Mercedes) a remporté le Grand Prix de Singapour de manière souveraine. L'Anglais a célébré le cinquième succès de sa carrière en formule 1.

Russell s'était déjà imposé cette année à Montréal lors du GP du Canada, sur un circuit aux mêmes caractéristiques. Il a dominé la course d'un bout à l'autre, ne cédant le commandement que lors de son unique changement de pneus.

Le vainqueur a précédé Max Verstappen (Red Bull-Honda) et les McLaren-Mercedes de Lando Norris et Oscar Piastri. Celui-ci a conservé la tête du championnat avec 22 points d'avance sur Norris et 63 sur Verstappen alors que six courses restent au programme. Une décision est déjà tombée: McLaren s'est assuré le titre des constructeurs pour la deuxième année consécutive.

Singapour n'a pas été favorable pour l'écurie suisse Sauber-Ferrari, dont les deux pilotes ont fini loin des meilleurs: Gabriel Bortoleto s'est classé 17e et Nico Hülkenberg 20e et dernier d'une épreuve qui n'a connu aucun abandon.



Challenger de Suzhou: victoire en finale pour Golubic Un succès bienvenu pour Viktorija Golubic Image: KEYSTONE/AP/SETH WENIG Viktorija Golubic (WTA 70) a remporté le tournoi Challenger de Suzhou. En finale, la Zurichoise a battu l'Américaine Katie Volynets (WTA 107) 4-6 6-4 6-4.

C'est le cinquième titre de Golubic (32 ans) à ce niveau. Elle a cependant eu un peu de chance en finale dimanche. Après avoir perdu la manche initiale, elle était menée 4-3 après avoir subi un break.

Son adversaire californienne a connu un problème physique. Après une courte pause, la Suissesse a gagné les neuf points suivants et s'est ensuite adjugée le deuxième set. Dans le troisième, Viktorija Golubic a rapidement mené 5-1, mais elle a alors un peu tremblé. Elle a converti sa deuxième balle de match pour l'emporter après plus de trois heures de jeu.

La Zurichoise compte désormais deux titres sur le circuit principal WTA et cinq en Challenger, le deuxième échelon. Ce succès lui permettra de gagner six places au prochain classement WTA.



Dominic Lobalu et Fabienne Schlumpf s'imposent à Fribourg Belle victoire de Dominic Lobalu Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Les Suisses ont brillé dimanche matin lors de Morat - Fribourg. Ils ont réussi un doublé tant chez les hommes que chez les femmes. Dominic Lobalu et Fabienne Schlumpf ont gagné.

Considéré comme le favori, Lobalu l'a emporté dans le temps de 52'37. Le champion d'Europe 2024 du 10'000 m a précédé de 10''5 Matthias Kyburz, le multiple champion du monde de course d'orientation. Le podium a été complété par le Kényan Moses Cheruiyot, à 18''4.

Côté féminin, la Zurichoise Fabienne Schlumpf a franchi la ligne en 1h00'17. La Valaisanne Oria Liaci a suivi avec 21 secondes de retard. La troisième place est revenue à la Kényane Vivian Cheruiyot, qui a fini à 1'14''1.



Un premier succès pour Aldeguer, Marquez chute lourdement Fermin Aldeguer a fêté dimanche son 1er succès en MotoGP Image: KEYSTONE/EPA/ADI WEDA/ADI WEDA Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini) a signé son premier succès en MotoGP dimanche à l'occasion du Grand Prix d'Indonésie.

Mais cette course a surtout été marquée par la lourde chute de Marc Marquez. Le désormais septuple champion du monde serait touché aux ligaments de l'épaule droite.

Deuxième du sprint samedi, Fermin Aldeguer a notamment profité des abandons de Marco Bezzecchi et de Marc Marquez, qui se sont accrochés dès le 1er tour, pour devenir à 20 ans et 183 jours le deuxième plus jeune vainqueur de l'histoire à s'imposer en MotoGP derrière... Marc Marquez (20 ans et 63 jours).

Mais Fermin Aldeguer, qui dispute sa première saison en MotoGP, a maîtrisé son sujet sur le circuit de Mandalika. Le natif de Murcie, battu sur le fil par Marco Bezzecchi samedi, a devancé de près de 7'' son dauphin et compatriote Pedro Acosta (KTM). La 3e place est revenue à un autre Espagnol, Alex Marquez (Ducati-Gresini).

Assuré de décrocher son septième titre mondial depuis le week-end précédent au champion du monde, Marc Marquez a donc chuté lourdement. Le poleman Marco Bezzecchi, parti en pole position, a touché dès le 1er tour la roue arrière de la Ducati de l'Espagnol, et les deux pilotes sont tombés violemment.

Marc Marquez s'est relevé difficilement en se tenant l'épaule droite, celle qui a été opérée plusieurs fois en le tenant écarté des pistes pendant de longs mois.



McLaren vise le sacre à Singapour, Verstappen la remontada Portée par son duo Piastri-Norris, McLaren est en passe d'être à nouveau titrée championne du monde de F1 chez les constructeurs ce week-end à Singapour.

Mais Red Bull pourrait contre toute attente "commencer à rêver" d'un cinquième sacre pour Max Verstappen.

Jamais deux sans trois? Vainqueur des deux derniers Grands Prix - en Italie et en Azerbaïdjan - Verstappen débarque avec un objectif clair lors de cette course nocturne à Singapour: refaire son retard sur le leader au championnat, l'Australien Oscar Piastri, et son poursuivant britannique Lando Norris.

Troisième du général derrière les deux pilotes McLaren, le quadruple champion en titre néerlandais est revenu à 69 points de Piastri et 44 points de Norris - alors qu'il comptait encore plus de 100 points de retard sur le leader début septembre.

"Une voiture rapide" De quoi cultiver l'espoir de conserver sa couronne mondiale? "Je ne me fie pas à l'espoir, mais il reste sept manches à disputer et 69 points, c'est beaucoup", avait-il balayé à l'issue du dernier GP.

Dans le clan McLaren, on n'exclut pas de voir revenir "Mad Max" dans le match: "il ne faut pas oublier qu'il s'agit de Max Verstappen, champion du monde depuis quatre ans, au volant d'une voiture rapide", a rappelé le patron de McLaren Andrea Stella le mois dernier.

"Je pense que c'est de l'optimisme de la part d'Andrea", avait alors répondu le conseiller de Red Bull Helmut Marko, on verra ça après Singapour", où son pilote vedette ne s'est encore jamais imposé. "Si nous sommes compétitifs à Singapour, alors peut-être pourrons-nous commencer à rêver."

Car contrairement aux deux dernières manches, le circuit de "Singapour est très différent" en raison d'un fort appui aérodynamique, a expliqué Verstappen cette semaine, quelques jours seulement après avoir participé - et gagné - en Allemagne à sa première course en GT3.

Oscar Piastri en mission rachat Le retour en grâce du champion s'est notamment fait à la faveur d'une Red Bull améliorée, conjuguée aux déboires de ses concurrents - à commencer par Piastri.

Après une prestation catastrophique en Azerbaïdjan où il a terminé deux fois dans le mur - lors des qualifications et quelques instants après le départ le lendemain - le leader du général a offert une belle occasion à Verstappen de revenir.

Occasion dont n'a pas su profiter son équipier Norris, qui a terminé seulement 7e.

A sept courses de la fin, si l'identité du champion est encore loin d'être décidée, celle de l'écurie qui remportera le titre chez les constructeurs ne fait en revanche guère de doute. En Azerbaïdjan, McLaren avait une première chance théorique de décrocher son deuxième titre de rang.

Ce week-end, l'écurie dispose d'une nouvelle chance pour remporter le 10e titre de son histoire. Pour y arriver, elle doit devancer Mercedes d'au moins 13 points dimanche - sachant qu'elle peut en récupérer jusqu'à 43 si le duo Piastri-Norris termine pour la huitième fois cette saison aux deux premières places.



Super League: les clubs lémaniques à domicile cet après-midi Les clubs lémaniques évolueront à domicile cet après-midi lors de la 8e journée de Super League. Le Lausanne-Sport et Servette recevront respectivement les Young Boys et le FC Bâle.

LS-YB mettra aux prises dès 14h00 deux équipes qui ont fêté une belle victoire jeudi sur la scène européenne. Cette saison, les Vaudois étonnent en Conference League, mais cela fonctionne moins bien en championnat puisqu'ils n'ont récolté que 5 points et gagné une seule rencontre. Les Bernois ont quant à eux accumulé 14 points et seront donc favoris à la Tuilière.

Dès 16h30, Servette (8 pts) accueillera Bâle (12 pts), qui s'est signalé jeudi en battant le VfB Stuttgart en Europa League. Les Genevois ont réagi après un mauvais début de saison, remportant leurs deux derniers matches en Super League.

Enfin, la lanterne rouge Winterthour (2 pts) devra absolument enfin gagner un match lors de la venue de Lugano (7 pts) à la Schützenwiese (16h30). Les Zurichois devront en premier lieu resserrer les boulons derrière: leur défense est la pire de la Ligue, avec déjà 21 buts reçus.



Super League: le derby zurichois pour Grasshopper Jonathan Asp Jensen jubile après avoir marqué le 1-0 Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Grasshopper a obtenu un succès de prestige en s'adjugeant le derby zurichois de la 8e journée de Super League. Les Sauterelles ont battu un pâle FC Zurich 3-0.

La logique du classement n'a pas été respectée au Letzigrund. GC s'est montré plus actif et efficace que son rival local. Des réussites de Jensen (35e), Marques (55e) et Muci (82e/penalty) ont concrétisé l'emprise des hommes de Gerald Scheiblehner sur la rencontre.

Cette victoire, qui n'est que la deuxième de la saison, permet à Grasshopper de comptabiliser désormais neuf points. Le FCZ, qui a manqué l'occasion de rejoindre Thoune en tête du classement, reste pour sa part scotché à treize unités.



Lausanne et Fribourg s'inclinent encore Antti Suomela soutenu par des membres du staff pour sortir de la glace Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Mauvaise soirée de National League pour les Romands. Lausanne a été battu 3-1 par Zurich, Fribourg a subi le même sort à Davos (4-2) et Ajoie aussi à domicile contre Zoug (3-1).

C'était l'affiche des deux dernières finales du championnat à Malley. Le double champion en titre face à sa victime préférée. Et ce match entre deux adversaires de très haut calibre a débouché sur une partie qui ressemblait presque à un match de play-off avec pas mal d'émotions.

Emotions positives tout d'abord avec l'ouverture du score des Vaudois signée Riat à la 8e, puis des émotions plus mitigées pour les joueurs de Geoff Ward après la sortie sur blessure d'Antti Suomela qui a vu son genou gauche entrer en collision avec Yannick Weber. Les tensions sont apparues sur la glace, mais les Zurichois n'ont pu trouver la faille qu'à la mi-match grâce à Hollenstein. Et moins d'une minute plus tard, Drake Caggiula a adressé un check à Baltisberger qui n'a pas échappé aux arbitres. Le Canadien a pu partir sous la douche et les Zurichois ont pris les devants via Aberg à la fin de ce power-play de cinq minutes.

Privés de deux de ses meilleurs éléments, le LHC a dû cravacher. En vain. Zurich n'a jamais donné l'impression de perdre son flegme et Kukan a pu mettre le 3-1 pour enterrer les derniers espoirs vaudois.

Fribourg tombe face au leader Toujours sans Biasca ni Wallmark, Fribourg connaît un peu le même contrecoup que le LHC. Et dans les Grisons en ce début de saison, c'est loin d'être évident. Au cours du tiers médian, les Dragons peuvent remercier leur gardien Reto Berra qui s'est fendu de plusieurs arrêts décisifs devant notamment Nussbaumer et Zadina qui se sont présentés seuls face au Zurichois.

Le futur gardien de Kloten a dû s'avouer vaincu une deuxième fois durant le troisième tiers et alors que Fribourg était en supériorité numérique. Bertschy a cassé sa canne à la ligne bleue ce qui fait qu'il n'a pas pu bloquer Stransky qui a inscrit un fort joli but. Fribourg a poussé en sortant son gardien, mais Ryfors et Stransky ont pu ajouter deux réussites, alors que celle de Marchon à quelques secondes de la fin ne fut que cosmétique.

Ajoie encore battu Ajoie a lui subi sa 11e défaite de la saison...en douze matches. Les Jurassiens ont été battus à Porrentruy par Zoug 3-1. Les joueurs de l'Est ont fait le boulot du côté du club de la Suisse centrale. Tout d'abord Tomas Tatar à la 8e pour l'ouverture du score sur une passe de Kovar, puis Kubalik à la 33e sur des assistances des deux premiers cités. Entre ces deux buts, une réussite de Matteo Romanenghi pour des Jurassiens toujours privés de leur Finlandais Jerry Turkulainen. Zoug a scellé le score dans la cage vide par Wingerli.

Dans le derby Bernois, Berne ne s'est pas forcément rassuré mais la victoire 2-1 contre Langnau permet de compter trois points. Quant à Rapperswil, surprenant 3e du championnat, il s'est imposé 4-2 à domicile contre Ambri.



Bundesliga: le Bayern Munich creuse déjà l'écart Un 11e but cette saison en Bundesliga pour Harry Kane Image: KEYSTONE/AP/Michael Probst Six sur six pour le Bayern Munich en Bundesliga! Les Bavarois ont aligné un nouveau succès en s'imposant 3-0 sur la pelouse de l'Eintracht Francfort. Cela leur permet de déjà s'échapper en tête.

Le tenant du titre n'a pas attendu pour frapper: Diaz a marqué dès la 1re minute. L'inévitable Kane a ajouté le numéro deux (27e) pour son 11e but de l'exercice en championnat. Diaz a scellé le score final (88e).

Le Borussia Dortmund a égaré deux points pour la première fois depuis la journée inaugurale. A domicile, Gregor Kobel et ses coéquipiers ont fait 1-1 contre le RB Leipzig. Les visiteurs ont ouvert le score par Baumgartner (7e), alors que Couto a égalisé pour le BVB (24e).

Au classement, le Bayern Munich compte ainsi déjà quatre points d'avance sur Borussia Dortmund et cinq sur Leipzig.

