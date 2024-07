Pogacar frappe un grand coup ++ Krejcikova est de retour

Tour de France: Tadej Pogacar frappe un grand coup Tadej Pogacar: irrésistible samedi dans les Pyrénées Image: KEYSTONE/EPA Tadej Pogacar a remporté en solitaire la 14e étape du Tour de Frabce entre Pau et Saint-Lary-Soulan (152 km). Le Slovène a ainsi renforcé son maillot jaune de leader. Cette première étape dans les Pyrénées a donné lieu au duel attendu entre Pogacar, vainqueur de la Grande Boucle en 2020 et 2021, et le Danois Jonas Vingegaard, lauréat en 2022 et 2023. Tout s'est décidé dans l'ultime ascension de la journée (10,6 km à 7,8% de moyenne). Pogacar a attaqué à 4,6 km du sommet, et son rival n'a pas pu prendre sa roue. Vingegaard a ensuite régulièrement perdu du terrain pour terminer à 39 secondes du vainqueur, qui a gagné pour la 13e fois sur le Tour. Le Belge Remco Evenepoel a pris la troisième place à 1'10. Conséquence au général, Tadej Pogacar porte son avance sur Vingegaard à 1'57. Evenepoel se retrouve à 2'22. Le Slovène a donc vraiment frappé un grand coup samedi. Dimanche, la 15e étape proposera pas moins de cinq cols, quatre de première catégorie et un hors catégorie. Et ça commence très fort avec le col de Peyresourde d'entrée (6,9 km à 7,8%), suivi des deux montées très raides, le col de Menté (9,3 km à 9,1%) et celui de Portet-d'Aspet (4,3 km à 9,6%). Après un bout de vallée, il restera ensuite encore le col d'Agnes (10 km à 8,2%) et la montée finale vers le Plateau de Beille (15,8 km à 7,9%) où les favoris devraient s'expliquer une fois encore.

Krejcikova signe un retour triomphal à Londres A Londres, Barbora Krejcikova a signé son deuxième succès en Grand Chelem. Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL La Tchèque Barbora Krejcikova, 32e mondiale, a remporté samedi à Wimbledon son deuxième titre du Grand Chelem en battant en finale l'Italienne Jasmine Paolini (7e) 6-2 2-6 6-4. Krejcikova, 28 ans, avait remporté Roland-Garros en 2021. Ancienne N.2 mondiale, elle retrouvera lundi la 10e place du classement. Quant à Paolini, elle a ainsi perdu sa deuxième finale majeure d'affilée après Roland-Garros où elle avait été nettement dominée par Iga Swiatek. Elle sera 5e mondiale lundi, son meilleur classement. Krejcikova devient ainsi la première joueuse tchèque à remporter deux titres du Grand Chelem en simple dans deux Majeurs différents. Paolini, première Italienne à jouer la finale à Wimbledon, est aussi la cinquième joueuse depuis 1999 et la première depuis Serena Williams en 2016 à enchaîner les finales à Roland-Garros et Wimbledon. Départ canon Samedi dans le premier set, Krejcikova a immédiatement pris le match en mains avec un break confirmé pour mener 2-0. A 0/30 sur son second service, Paolini a enfin semblé trouver un début de solution: elle a marqué trois points d'affilée, mais a encore dû sauver deux balles de break avant de finalement sauver sa mise en jeu. Ce n'était que partie remise puisque la Tchèque a réussi le double break un peu plus tard pour mener 5-1. Avec le soutien appuyé du public, Paolini s'est accrochée, mais n'a pu refaire son retard dans cette première manche où elle a été complètement dominée. Etonnamment, c'est Paolini qui a pris les devants d'entrée dans la deuxième manche avec un break pour se détacher 3-0. Krejcikova est comme tombée dans une forme d'apathie dont a profité parfaitement l'Italienne. Paolini en tête dans l'ultime set En difficulté sur son service, la Tchèque a tenté par moments de redevenir plus agressive, de changer de rythme, de monter au filet, mais a commis trop de fautes et laissé Paolini égaliser à un set partout sur un double break. L'Italienne a donc entamé la manche décisive sur son service pour faire la course devant. Mais elle a craqué dans le septième jeu en offrant le break à son adversaire sur une double faute. Son adversaire tchèque a fini par conclure sur sa troisième balle de match et en ayant sauvé deux balles de débreak.

Tour de France: Tom Pidcock renonce en raison du Covid-19 Tom Pidcock: un abandon qui tombe mal avant les JO Image: KEYSTONE/EPA Le Britannique Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) a quitté le Tour de France samedi au matin de la 14e étape. La décision a été prise en raison de "symptômes de Covid-19", a annoncé son équipe. "Tom présente des symptômes de Covid-19 et, sur les conseils de notre équipe médicale, va maintenant rentrer chez lui pour se rétablir", a écrit la formation Ineos Grenadiers sur X. Vainqueur au sommet de l'Alpe d'Huez sur le Tour de France 2022, Pidcock était 35e du classement général à 54:40 du leader Tadej Pogacar. Le Britannique avait terminé deuxième de l'étape des chemins blancs autour de Troyes dimanche, derrière le Français Anthony Turgis. Pidcock doit participer aux JO de Paris où il s'alignera sur route dans la course en ligne et en VTT.

Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder vont jouer pour la victoire au tournoi Elite16 à Vienne. En demi, le duo suisse a réalisé une belle remontée contre les Américaines Terese Cannon et Megan Kraft. Après avoir perdu le premier set, les Suissesses sont montées en puissance et ont remporté ce duel 16-21 21-17 15-12. Il s'agit de leur première participation à une finale depuis l'introduction des tournois Elite16 comme niveau de compétition le plus élevé. Pour le duo, c'est également une maigre consolation pour avoir manqué les Jeux olympiques de Paris. La finale dans la capitale autrichienne les opposera samedi dès 17h30 aux Allemandes Svenja Müller et Cinja Tillmann.

Un coup à jouer pour les Suisses à Gstaad Stan Wawrinka: le bon air de Gsaad l'inspirera-t-il à nouveau ? Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le Swiss Open de Gstaad 2024 sera bien le tournoi des Suisses ! Quatre d’entre eux sont admis directement dans le tableau principal du tournoi ATP 250 de l’Oberland qui débutera lundi. Stan Wawrinka (ATP 95), Leandro Riedi (ATP 137). Dominic Stricker (ATP 149) et Marc-Andrea Hüsler (ATP 229) auront vraiment une carte à jouer dans un tableau dont les deux premières têtes de série sont Stefanos Tsitsipas (ATP 11) et Ugo Humbert (ATP 16). Le Grec et le Français seront les hommes à battre dans un tournoi qui a dû déplorer les forfaits de dernière minute de Hubert Hurkacz (ATP 7), Alex de Minaur (ATP 9), Tommy Paul (ATP 13) et Nicolas Jarry (ATP 20). Tête de série no 8 d’un tournoi dont il fut le finaliste il y a... dix-neuf ans, Stan Wawrinka affrontera le Slovaque Lukas Klein (ATP 128). Leandro Riedi sera opposé au Français Grégoire Barrère (ATP 130), Dominic Stricker au Néerlandais Botic van de Zandschulp (ATP 97) et Marc-Andreas Hüsler au Serbe Hamad Medjedovic (ATP 126). Comme les têtes de série no3 Félix Auger-Aliassime (ATP 17) et no 4 Tomas Etcheverry (ATP 31), Stefanos Tsitsipas et Ugo Humbert sont exemptés du premier tour. Tsitsipas pourrait entamer son tournoi face à Hüsler si ce dernier s’impose contre Medjedovic. A noter enfin que le tenant du titre Pedro Cachin (ATP 117) affrontera au premier tour Matteo Berrettini (ATP 59) , vainqueur du tournoi en 2018.

Bielsa étrille les organisateurs après les violences en tribune Marcelo Bielsa a critiqué la Conmebol pour son organisation après les incidents de mercredi en Copa America Image: KEYSTONE/AP/Jacob Kupferman Marcelo Bielsa a étrillé vendredi les organisateurs de la Copa America, disputée aux Etats-Unis. Le sélectionneur de l'Uruguay s'est exprimé deux jours après les violences en tribunes impliquant joueurs et spectateurs lors de la demi-finale perdue face à la Colombie à Charlotte. Après la victoire de la Colombie (1-0), des violences ont éclaté en tribunes entre supporters uruguayens et colombiens, qui n'étaient pas séparés. Des joueurs uruguayens, parmi lesquels l'attaquant de Liverpool Darwin Nunez, ont participé aux échauffourées, expliquant avoir voulu protéger des membres de leur famille. La Confédération sud-américaine (Conmebol), organisatrice de la compétition, a ouvert une procédure disciplinaire contre une douzaine de joueurs de l'Uruguay, de quoi faire sortir Bielsa de ses gonds en conférence de presse vendredi avant le match pour la 3e place prévu samedi face au Canada. "Les joueurs ont réagi comme l'aurait fait tout être humain. Si vous voyez votre femme, votre mère, votre soeur ou votre enfant être attaqué, sans que personne ne les aide, qu'étaient-ils supposés faire?", a-t-il lancé. "La sécurité des spectateurs n'est pas du ressort des équipes ou des fédérations, vous savez qui est responsable de ça", a-t-il cinglé en visant la Conmebol, à qui il a ensuite reproché la faiblesse de l'organisation et les pressions opposées à toute critique. Bielsa a notamment déploré la qualité des pelouses, souvent un gazon posé par-dessus un synthétique, et vilipendé des terrains d'entraînement "désastreux".

Kyshawn George a fait ses débuts en Summer League Kyshawn George (18) a marqué 7 points pour son premier match avec Washington, en Summer League Image: KEYSTONE/AP/David Becker No 24 de la draft 2024, Kyshawn George a fait ses débuts sous le maillot de Washington vendredi à Las Vegas lors de la Summer League de NBA. Le Valaisan a cumulé 7 points, 5 passes décisives, 3 rebonds et 2 interceptions dans un match gagné 94-88 face à Atlanta. Kyshawn George ne faisait pas partie du cinq majeur des Wizards contrairement aux deux autres joueurs choisis au 1er tour par Washington, le no 2 Alexandre Sarr (12 points vendredi) et le no 14 Bub Carrington (19 points, 9 rebonds, 8 assists). Sixième homme de son équipe, il a tout de même passé près de 22' sur le parquet. L'ailier de 20 ans a manqué d'adresse au tir, ne rentrant qu'une seule de ses cinq tentatives à 3 points, et il doit déplorer 4 pertes de balle. Mais celui qui devrait devenir le troisième Suisse à évoluer en NBA a démontré toute sa polyvalence face aux Hawks du no 1 de la draft Zaccharie Risacher (18 points, 5 rebonds). Le deuxième match de Washington dans cette Summer League est programmé dimanche soir, face aux Houston Rockets. La saison régulière, dont le calendrier n'a pas été dévoilé, démarrera en octobre. Les Wizards ont déjà un rendez-vous fixé: ils iront affronter Miami à Mexico City le 2 novembre.

Wimbledon: Krejcikova - Paolini, finale ouverte cet après-midi Barbora Krejcikova ou Jasmine Paolini? Pour la huitième fois en autant d'éditions, Wimbledon va sacrer cet après-midi une championne différente. Ce sera une nouvelle surprise, au point que les joueuses elles-mêmes ont du mal à y croire. Si on vous avait dit il y a un an que vous seriez en finale de Wimbledon ? "Même il y a deux mois, je vous aurais dit que vous êtes fou !", répond Paolini, première Italienne à atteindre la finale dames, et deuxième représentante de son pays à y parvenir après Matteo Berrettini en 2021. Il faut dire qu'avant d'atteindre les demi-finales à Eastbourne avec deux victoires, la semaine avant le Majeur sur gazon, Paolini n'avait pas gagné le moindre match sur gazon de sa carrière à 28 ans et neuf saisons sur le circuit. Mais depuis quelques mois, elle est sur une pente ascendante: il y a un an, elle tournait autour de la cinquantième place mondiale et elle a atteint la septième après sa finale en juin à Roland-Garros. Au contraire, Krejcikova a remporté les Internationaux de France en 2021 et atteint la deuxième place mondiale en 2022. Ces derniers mois, blessures et maladies ont largement tronqué sa saison et elle jouait à Wimbledon en tant que 32e mondiale. "Une autre" "J'ai eu des moments très compliqués, reconnaît-elle. Je n'aurais jamais imaginé, il y a encore quatre semaines, que je serais capable d'atteindre la finale à Wimbledon, que je serais devenue une autre joueuse". Tandis que Paolini se hissait en finale à Paris, Krejcikova, elle, quittait le tournoi dès le premier tour. "Mais je suis super contente de m'être battue, d'avoir traversé cette période et d'être là maintenant", s'empresse-t-elle de préciser. Car là est le point commun entre la bouillonnante Italienne et la plus placide Tchèque: l'esprit combatif. Au-delà de créer la surprise, les deux finalistes ont affiché durant la quinzaine des qualités certaines au premier rang desquelles la volonté de ne jamais rien lâcher.

Espagne - Angleterre: une finale prometteuse demain L'Euro 2024 trouvera son épilogue demain dès 21h00 à Berlin. L'Espagne et l'Angleterre vont s'affronter dans une finale prometteuse dans la capitale allemande. Sur le papier, l'Espagne doit être considérée comme favorite. Depuis le début du tournoi, la Roja a été l'équipe la plus convaincante. Elle semble disposer de tous les arguments pour remporter un quatrième titre continental qui constituerait un record. Sous la houlette du sélectionneur Luis de la Fuente, les Espagnols ont apporté davantage de percussion et de verticalité dans leur traditionnel jeu de possession. Le groupe est un savant mélange entre joueurs d'expérience comme Carvajal, Nacho, Rodri ou Morata et les jeunes comme les rapides ailiers Lamine Yamal - qui fête ce samedi son 17e anniversaire - et Nico Williams (22 ans). Les Anglais en outsiders Face à l'armada espagnole, l'Angleterre arrive avec le costume de l'outsider. Les Three Lions n'ont pas épaté la galerie jusqu'ici, mais ils ont fait preuve de solidité et de grandes ressources morales. Cela leur a permis de gagner leurs trois matches de la phase à élimination directe après avoir concédé l'ouverture du score. Moins cohérents collectivement que les Espagnols, les Anglais peuvent compter sur des individualités capables de faire la différence, comme Bellingham, Saka, Foden ou le capitaine Kane. Ils ont aussi un banc duquel peut venir la décision, comme en demi-finale contre les Pays-Bas, quand Palmer a servi Watkins pour le but décisif. Tous deux étaient entrés à la 80e... Toujours dans l'attente d'un titre depuis la lointaine Coupe du monde 1966, l'Angleterre voudra aussi éviter de perdre une deuxième finale consécutive à l'Euro après le traumatisme de 2021 à Wembley contre l'Italie et une défaite aux tirs au but.

Les Suissesses valident leur retour en Ligue A Pia Sundhage et les Suissesses ont maîtrisé leur sujet en Turquie Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE L'équipe de Suisse s'est imposée de manière convaincante (2-0) en Turquie vendredi dans le cadre des qualifications pour l'Euro. Avec cette quatrième victoire en cinq matches, les Suissesses sont assurées de retrouver la Ligue A de la Nations League. Après une première mi-temps timide, les joueuses de Pia Sundhage ont fait honneur à leur rôle de favorites après la pause à Izmit. Elles ont forcé la décision en marquant deux fois en moins de dix minutes, grâce à Lilian Schertenleib (58e) et à Ramona Bachmann (65e). La "revenante" Ana-Maria Crnogorcevic est impliquée sur ces deux réussites. Sur le premier, elle a adressé un centre parfait pour que Schertenleib. Sur le deuxième, elle a trompé la gardienne adverse avant que Bachmann ne dévie le ballon du genou. En tant que pays hôte, la Suisse est assurée de disputer la phase finale du championnat d'Europe l'année prochaine. Le retour dans l'élite de la Ligue des Nations constituait l'objectif principal de cette campagne qualificative.

Moser s'envole à 4m88 et bat le record de Suisse Angelica Moser est entrée dans une nouvelle dimension en passant 4m88 à Monaco Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Angelica Moser est entrée dans une nouvelle dimension à deux semaines des JO de Paris. La championne d'Europe du saut à la perche a pulvérisé le record de Suisse en franchissant 4m88 vendredi à Monaco, effaçant les 4m80 réalisés en salle par Nicole Büchler en mars 2016. La performance d'Angelica Moser est tout simplement remarquable. Avec ces 4m88, effacés au troisième essai, elle est tout simplement devenue la 13e meilleure performeuse de l'histoire dans la discipline. Elle égale notamment la championne du monde 2003 et double médaillée olympique Svetlana Feofanova. La Zurichoise de 26 ans, qui fera partie des candidates au podium olympique à Paris, a amélioré de 10 cm son record personnel établi lors des récents Européens de Rome. En deux temps, puisqu'elle s'est approprié le record national en passant tout d'abord 4m83 à sa première tentative vendredi soir dans la Principauté. Angelica Moser, qui avait frisé le code à 4m76, a ensuite échoué à trois reprises devant une barre placée à 4m93. Mais elle saura certainement se contenter de la 2e place de ce concours, remporté par l'Australienne Nina Kennedy (4m88, mais au premier essai).

Djokovic rejoint Alcaraz en finale à Wimbledon Djokovic défiera Alcaraz en finale à Wimbledon, comme l'an dernier Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy La finale de Wimbledon opposera comme l'an dernier Carlos Alcaraz et Novak Djokovic. Le Serbe a rejoint le tenant du titre espagnol en battant Lorenzo Musetti 6-4 7-6 (7/2) 6-4 en demi-finale. Novak Djokovic (37 ans) jouera donc sa 139e finale sur le circuit principal - mais la première d'une année jusqu'ici compliquée pour lui -, la 37e en Grand Chelem et la 10e sur le gazon londonien. Il vise un huitième sacre à Wimbledon, qui lui permettrait d'égaler le record de l'ancien maître des lieux Roger Federer. "Nole", qui semble ne plus souffrir de son genou droit récemment opéré, sera une nouvelle fois sous pression dimanche. Les opportunités d'effacer l'Australienne Margaret Court et de devenir le seul détenteur du record de titres du Grand Chelem (24 jusqu'ici) se feront forcément de plus en plus rares. Vendredi, Novak Djokovic s'en est sorti en trois sets, mais sans livrer un grand match. Lorenzo Musetti (ATP 25), qui disputait sa première demi-finale de Grand Chelem, lui a rendu la vie difficile. Jouant sans complexe, il a ainsi signé le break d'entrée dans la deuxième manche avant de mener 3-1. Mais Djokovic a su, comme souvent, serrer sa garde dans les moments décisifs. Il a ainsi conclu la première manche sur un break, après avoir gâché deux balles de set sur son service à 5-3. Et après avoir survolé les débats dans le jeu décisif de la deuxième manche, il a enfoncé le clou avec un break réussi d'entrée de troisième set.

Mayence doit réintégrer El Ghazi Mayence doit réintégrer Anwar El Ghazi (ici sous le maillot du PSV) dans son effectif Image: KEYSTONE/EPA ANP Anwar El Ghazi a gagné vendredi son procès contre Mayence, a annoncé le conseil de prud'hommes local. Le club de Bundesliga, dont Silvan Widmer était le capitaine la saison dernière, avait limogé son joueur néerlandais en novembre pour ses prises de position concernant le conflit Israël-Hamas. Le tribunal de cette ville de l'ouest de l'Allemagne a annoncé dans un communiqué avoir annulé le "licenciement exceptionnel, sans préavis" du joueur de 29 ans. Ce dernier avait porté plainte contre l'interruption de son contrat et du versement de son salaire décidée après une publication pro-palestinienne sur les réseaux sociaux. Celle-ci est "couverte par la liberté d'expression", note le tribunal, pour qui le licenciement est injustifié et le contrat demeure valable. Le club devra donc dédommager l'ancien international néerlandais d'au moins 1,5 million d'euros et renouer le contrat, selon l'agence allemande SID. Dans un message sur son compte Instagram le 17 octobre, l'ailier droit avait apporté son soutien aux Palestiniens, terminant par la formule "Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre". Ce slogan est vu par certains comme un appel à la destruction d'Israël, et par d'autres comme un appel à une égalité des droits entre Palestiniens et Israéliens. Les prud'hommes n'ont pas statué sur ce post, mais sur le suivant, daté du 1er novembre: le joueur déclarait alors "n'avoir aucun regret ni remord sur [sa] position" et renouvelait son soutien, inacceptable pour le club, 13e de Bundesliga cette saison.

Les deux joueurs inculpés pour viol aggravé Hugo Auradou (porté ici par ses équipiers) et Oscar Jegou risquent jusqu'à 20 ans de prison Image: KEYSTONE/AP/Gustavo Garello Les joueurs de l'équipe de France Hugo Auradou et Oscar Jegou ont été inculpés de viol aggravé, car commis en réunion, par le parquet de Mendoza à l'issue d'une audience de mise en accusation. Les deux hommes encourent jusqu'à 20 ans de prison. "L'unité du parquet de Mendoza chargée des délits contre l'intégrité sexuelle (...) a procédé à l'inculpation formelle des deux citoyens français qui font l'objet d'une enquête du parquet de Mendoza pour violence sexuelle avec pénétration, aggravée par la participation de deux personnes", a indiqué dans un communiqué le parquet de Mendoza. Poursuivis au départ de l'affaire pour "violences sexuelles", ils sont désormais inculpés de "viol aggravé", les faits les plus graves pouvant leur être reprochés. En droit argentin, les violences sexuelles peuvent caractériser des faits allant de l'agression sexuelle au viol aggravé. "Les citoyens ont choisi de ne pas témoigner", comme ils pouvaient le faire, ajoute le communiqué du parquet qui précise que les deux joueurs "resteront en détention" pendant l'étude de la demande de placement en résidence surveillée déposée par la défense. Les autorités judiciaires ont en outre précisé qu'elles "ne feront aucune déclaration aux médias afin de ne pas affecter le cours de l'enquête et de ne pas nuire à la plaignante". Les suspects nient toute forme de violence Le deuxième ligne de Pau Hugo Auradou, 20 ans, et le troisième ligne de La Rochelle Oscar Jegou, 21 ans, reconnaissent avoir eu "une relation sexuelle". Mais ils ont "fermement nié toute forme de violence" dans la nuit de samedi à dimanche au Diplomatic Hotel de Mendoza où logeaient joueurs et staff français après une rencontre du XV de France face à l'Argentine. L'avocat de la plaignante Me Natacha Romano avait dénoncé des "violences sexuelles particulièrement atroces" avec des "coups" portés à la victime présumée âgée de 39 ans.