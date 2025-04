Pogacar gagne la Flèche Wallonne ++ Bencic facile

Rebeka Masarova rejoint Belinda Bencic Rebeka Masarova: une victoire qui lui assure un gain de 20 places dans le prochain classement. Image: KEYSTONE/EPA EFE/JULIAN PEREZ Rebeka Masarova (WTA 153) sera, comme Belinda Bencic, au rendez-vous du 2e tour du WTA 1000 de Madrid. Issue des qualifications, la Bâloise a battu Ajla Tomljanovic (WTA 79). Elle s’est imposée 6-3 1-6 7-5 devant l’Australienne. Elle a su réagir immédiatement après la perte de son engagement lors du premier jeu du troisième set. Après être passée à deux points de la victoire à 5-4 15-30, elle a su conclure sur sa première balle de match deux jeux plus tard. Son parcours à Madrid lui assure déjà un gain de 20 places dans le prochain classement WTA. Mais rien ne dit qu'elle va s'arrêter là. Vendredi, Rebeka Masarova sera opposée à Yulia Puntintseva (WTA 24). Elle ne partira pas battue devant la Kazakhe dans la mesure où elle l’avait dominée lors de leur seule confrontation à ce jour, l’an dernier lors des qualifications du WTA 500 d’Abu Dhabi.

Une deuxième Flèche Wallonne pour Tadej Pogacar Tadej Pogacar irrésistible dans le mur de Huy. Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Tadej Pogacar a retrouvé le chemin de la victoire. Après ses deuxièmes places à Paris – Roubaix et à l’Amstel Gold Race, le Slovène a enlevé la Flèche Wallonne. Il a porté son attaque à 500 m de la ligne dans le mur de Huy. Le no 1 mondial a bénéficié du concours de son coéquipier Jan Christen. L’Argovien de 20 ans a durci la course dans le final pour préparer le terrain à son leader. A moins d’une semaine du Tour de Romandie, Jan Christen a démontré lors de cette Flèche Wallonne l’excellence de sa forme. Déjà victorieux sur les pentes terribles du Mur de Huy, Tadej Pogacar et son équipe n’ont laissé aucune chance à Remco Evenepoel. Le double Champion olympique a lâché prise dès les premiers coups de pédale de Pogacar. Victime d’une chute à 40 km de l’arrivée, le vainqueur de l’Amstel Gold Race Mattias Skjelmose a été, pour sa part, contraint à l’abandon. Le Français Kevin Vauquelin a pris la deuxième place devant le Britannique Tom Pidcock.

WTA 1000 à Madrid: Belinda Bencic passe le 1er tour sans trembler Une victoire sans histoire pour Belinda Bencic Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Belinda Bencic (WTA 42) a franchi aisément le 1er tour du tournoi WTA 1000 de Madrid. La Saint-Galloise a battu la Turque Zeynep Sonmez (WTA 77) en deux sets, 6-0 6-2. La pause que Bencic s'est octroyée - elle a renoncé à la Billie Jean King Cup - semble lui avoir permis de recharger ses batteries après un début d'année chargé. Elle a ainsi bouclé le set initial en 26 minutes seulement dans la capitale espagnole, alors que le match s'est terminé après une heure de jeu. Au 2e tour, la Suissesse sera aux prises avec la Danoise Clara Tauson (WTA 23). Celle-ci a remporté en trois sets le seul duel précédent avec Bencic en 2022 à Doha.

TdR 2025: Evenepoel face à deux anciens vainqueurs Le directeur du Tour de Romandie, Richard Chassot, s'attend à une belle course Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Annoncé favori du Tour de Romandie (29 avril - 4 mai), Remco Evenepoel n'aura pas la partie facile. Le Belge fera notamment face à deux anciens vainqueurs de la boucle romande. Le double champion olympique de Paris 2024, qui a repris la compétition la semaine dernière et a immédiatement démontré être en forme (1er de la Flèche brabançonne, 3e de l'Amstel Gold Race), aura face à lui le vainqueur sortant, l'Espagnol Carlos Rodriguez, ainsi que le lauréat de l'édition 2022, le Russe Aleksandr Vlasov. Un autre ancien vainqueur (2021), le Britannique Geraint Thomas, figure pour sa part sur la liste des remplaçants. Il pourrait donc potentiellement aussi prendre le départ, ont indiqué les organisateurs dans leur communiqué. Plusieurs coureurs français s'aligneront aussi avec l'ambition de jouer la vie dure aux favoris. On peut ainsi citer Lenny Martinez, David Gaudu ou encore Aurélien Paret-Peintre. Le Portugais Joao Almeida aura sans doute également son mot à dire. Jan Christen espère briller Côté suisse, les têtes d'affiche seront les rouleurs Stefan Küng (malgré un nez fracturé lors de sa chute sur Paris - Roubaix) et Stefan Bissegger. Tous deux sont attendus surtout sur le prologue et le chrono final. Mais pour le classement général, les espoirs reposent principalement sur le jeune Argovien Jan Christen (20 ans), qui s'est illustré en début de saison sur le Tour d'Algarve en gagnant une étape et portant le maillot jaune. Il a ensuite été victime d'une fracture de la clavicule en chutant le 2 mars lors de la Faun Ardèche Classic. Décision à Thyon 2000? Le Tour de Romandie 2025 proposera un total de 683 km et plus de 13'000 m de dénivellation. La victoire finale devrait se décider lors de la 4e étape entre Sion et Thyon 2000 le samedi 3 mai, ou lors du contre-la-montre final le lendemain à Genève. L'épreuve débutera mardi 29 avril par un prologue à Saint-Imier. La 1re étape reliera Münchenstein à Fribourg et sera l'occasion d'honorer le centenaire de la naissance de l'artiste fribourgeois Jean Tinguely. Deux étapes en boucles suivront, la première autour de la Grande Béroche (NE), l'autre autour de Cossonay (VD).

Finale des play-off: Lausanne doit gagner trois matches de suite Plus de droit à l'erreur pour le LHC Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Mené 3-1 en finale des play-off de National League, Lausanne n'a plus le choix. Il doit s'imposer en sept matches pour espérer décrocher un premier titre de champion de Suisse. La défaite concédée lors de l'acte IV mardi à Zurich (3-1) place les Lions vaudois au pied du mur. Mais ces derniers ont déjà prouvé être capables de retourner des séries mal embarquées pour finalement remporter la mise au match numéro 7. N'ont-ils pas, l'an dernier, été menés 3-2 par Davos en quart de finale avant d'enchaîner deux succès consécutifs? N'ont-ils pas, il y a de cela quelques jours, renversé un Fribourg-Gottéron qui pensait avoir fait le plus dur lorsqu'il menait 3-1 en demi-finale? D'ailleurs, le LHC version Geoff Ward semble abonné aux séries à rallonges. Une seule ne s'est pas décidée au septième match depuis l'arrivée de l'entraîneur canadien à la bande, la demi-finale de 2024 contre Fribourg (4-1). "Peut-être qu’on n’est tout simplement pas capables de conclure plus tôt", avait déclaré l'Ontarien en préambule de cette finale, sur un ton mêlant autodérision et réalisme. Meilleur dos au mur S'il veut prendre sa revanche sur Zurich, le LHC va donc devoir rééditer l'exploit signé face aux Dragons. L'avantage de la glace acquis grâce au premier rang de la saison régulière a encore son importance. Lausanne doit gagner trois matches, mais seulement un à l'extérieur. Et sa victoire lors de l'acte III (4-2) a prouvé qu'il pouvait à nouveau briller devant son public. Les performances lausannoises lors de l'acte VII contre Langnau en quart de finale et lors des deux derniers duels face à Gottéron ont également indiqué que le LHC savait se transcender lorsqu'il se trouvait au pied du mur. "Les joueurs ont plutôt bien géré l'adversité au fil du temps. Le plus important est d'accepter la situation dans laquelle nous nous trouvons et de prendre les choses au jour le jour. Pour nous ce match est terminé, et nous attendons le prochain avec impatience", a appuyé Geoff Ward mardi, à l'issue du quatrième acte. Damien Riat semble lui aussi convaincu qu'un renversement de situation est tout à fait possible. "Il y a du caractère dans cette équipe et nous l'avons déjà montré plusieurs fois. Nous ne sommes vraiment pas abattus, mais pleinement concentrés sur le cinquième match", a assuré le numéro 9. Retour aux fondamentaux Le LHC pouvait tout de même légitimement se montrer frustré après cette défaite. Pour la troisième fois de la série, il a adressé davantage de tirs au but que les Zurichois (35 à 18). "Nous pouvons les déranger. Il nous a manqué un peu de trafic devant le but de (Simon) Hrubec, qui a vu trop souvent le départ de nos tirs", a souligné Aurélien Marti. Le défenseur a également regretté les erreurs individuelles qui ont une nouvelle fois plombé les espoirs vaudois. "Nous voulons parfois forcer des jolis jeux qui ne fonctionnent pas tout le temps. En début de match, il faut peut-être jouer plus simplement, sortir de notre zone défensive plus proprement", a-t-il estimé. Les Lausannois doivent toutefois se dire qu'il y a de la place pour faire vaciller des Lions zurichois qui n'ont de loin pas semblé tout-puissant mardi. "Une chose est sûre, nous n'allons rien lâcher. Nous allons jouer ce match 5 jeudi le couteau entre les dents et donner notre maximum", a promis Damien Riat. Trois finales à gagner au sein même d'une finale, sans filet ni droit à l'erreur. Tel est l'ultime défi de la saison du LHC.

Un nouveau récital de Luka Doncic Luka Doncic dans ses oeuvres. Image: KEYSTONE/AP/Eric Thayer Luka Doncic et les Lakers ont su rebondir ! Largement dominés dimanche par Minnesota dans une rencontre perdue 117-95, ils tiennent leur revanche. Sur son parquet, la franchise de L.A. s’est imposée 94-85 devant les Timberwolves dans l’Acte II. Les Lakers ont réussi le K.O. d’entrée de jeu pour conclure le premier quarter sur le score sans appel de 34-15. Avec 31 points, 12 rebonds et 9 assists, Luka Doncic a délivré un récital qui permet aux Lakers de reprendre pied dans cette série. LeBron James a, pour sa part, inscrit 21 points. Le vétéran a livré comme ses coéquipiers une performance défensive de premier choix. A eux de la rééditer vendredi à Minneaoplis.

New Jersey mené 2-0 Encore une défaite pour Jacob Markstrom et New Jersey à Raleigh. Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Cela se complique pour New Jersey ! Battus 3-1 à Raleigh par Carolina, les Devils sont désormais menés 2-0 dans leur quart de finale de Conference. Ils ont déjà épuisé tous leurs droits à l’erreur. Quarante-huit heures après un Acte I perdu 4-1 et qui fut presque à sens unique, le capitaine Nico Hischier et ses coéquipiers ont eu le bonheur d’ouvrir le score à la 4e par le Suédois Jesper Bratt. Mais les Hurricanes ont renversé la table en l’espace de moins de 3 minutes dans le deuxième tiers par Shayne Gostisbehere (23e) et Jordan Martinok (26e) avant de sceller le score dans la cage vide par Seth Jarvis. Les Devils peuvent, contrairement à dimanche, nourrir une montagne de regrets. Ils ont, en effet, concédé le 2-1 sur un puck perdu par Nico Hischier alors qu’ils évoluaient en supériorité numérique. Ce but a constitué le grand tournant de la rencontre. Crédités tous deux d’un bilan de -2, Nico Hischier et Timo Meier sont désormais au pied du mur. Le Valaisan et l’Appenzellois doivent élever le curseur vendredi lors de l’Acte III à Newark qui sera déjà le match de la dernière chance. Janis Moser perd aussi Janis Moser a également connu une soirée difficile. Le Seelandais et Tampa Bay se sont inclinés 6-2 sur leur glace devant Florida lors de l'Acte I de ce derby. Pour son premier après avoir soigné pendant plus de deux mois une blessure en bas du court, Matthew Tkachuk a mené le Champion en titre vers la victoire avec deux buts inscrits en power play et un assist. Aligné durant 13'41'', Janis Moser a rendu un bilan neutre.

Rebeka Masarova dans le tableau principal Rebeka Masarova dans le tableau principal à Madrid Image: KEYSTONE/EPA EFE/JULIAN PEREZ Rebeka Masarova (WTA 153) s'est qualifiée pour le tableau principal du tournoi de Madrid. La Bâloise de 26 ans a dominé la jeune Tchèque Sara Bejlek (WTA 146) 6-2 5-7 6-2. Après avoir manqué d'un rien la qualification à Stuttgart, Masarova n'a cette fois pas laissé passer sa chance. Menée 2-1 dans le troisième set, elle a su se ressaisir pour empocher les cinq jeux suivants et conclure sur sa troisième balle de match sur le service de son adversaire. Elle sera opposée au premier tour à l'Australienne Ajla Tomljanovic (WTA 79), au bénéfice d'une wild card. Quant à Belinda Bencic (WTA 42), elle en découdra avec la Turque Zeynep Sonmez (WTA 77). Les deux Suissesses n'ont jamais affronté ces adversaires.

Encore battu à Zurich, Lausanne est dos au mur Le 3-0 zurichois signé Zehnder Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Lausanne n'a plus le droit à l'erreur. Battus une nouvelle fois à Zurich mardi (3-1), les Lions vaudois sont désormais menés 3-1 en finale des play-off de National League. La défaite concédée à Malley lors de l'acte I pourrait bien coûter cher au LHC. Car il ne parvient toujours pas à trouver la solution pour gagner un match de play-off à Zurich, où le "Z" a signé une 16e victoire consécutive dans le cadre des séries éliminatoires. S'ils entendent s'imposer à l'extérieur dans cette finale, les Lausannois doivent en premier lieu cesser d'offrir des buts aux champions en titre en début de match. Cette fois, c'est Lukas Frick qui a tenté une relance bien hasardeuse dans l'axe à la 5e minute, au terme d'une entame canon des locaux. Il n'a trouvé que la canne de Vinzenz Rohrer, qui n'a eu qu'à transmettre le puck à Willy Riedi, seul à côté du poteau de Kevin Pasche. Hrubec dégoûte Perlini Contrairement à l'acte II, Lausanne n'est pas parvenu à effacer rapidement cette bévue, et ce malgré une certaine domination. Le deuxième trio offensif du LHC, Rochette-Kahun-Perlini, s'est procuré les meilleures occasions d'égaliser. Mais le Canadien a buté par deux fois sur un Simon Hrubec en pleine possession de ses moyens (8e, 19e). Les Vaudois ont payé cash ce manque d'efficacité, concédant le 2-0 peu après la première pause. Nicolas Baechler a pénétré trop facilement dans le slot avant de glisser le puck entre les jambes de Pasche (23e). La réaction lausannoise - un tir sur le poteau d'Andrea Glauser (24e) - n'a duré que quelques secondes, avant que le "Z" ne reprenne le contrôle du match. Le box-play cède Et alors qu'il s'était montré particulièrement solide en infériorité numérique lors des deux derniers matches (16 minutes d'imperméabilité à 4 contre 5), le LHC a concédé un but malheureux dès sa première pénalité. Un lancer de Rudolfs Balcers a été doublement dévié, par la canne de Yannick Zehner puis la hanche de David Sklenicka, avant de terminer au fond des filets de Pasche (37e). A 3-0, la tâche est devenue bien compliquée pour les joueurs de Geoff Ward, qui ont quand même repris espoir à la 56e grâce à un but de Gavin Bayreuther, à 6 contre 5. Le défenseur américain a toutefois dû quitter la glace deux minutes plus tard, le nez ensanglanté par un puck reçu en plein visage, et les Zurichois ont conservé leur avantage. Désormais dos au mur, le LHC devra remporter ses trois derniers matches de la saison pour espérer décrocher un premier titre de champion de Suisse. L'opération survie commence jeudi à Lausanne.

Pully Lausanne et les Lions de Genève font le break Bryan Colon a de nouveau été très prolifique pour Pully Lausanne Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Pully Lausanne a enlevé l'acte II des quarts de finale des play-off de SBL messieurs. Les Foxes se sont imposés 100-64 face aux Starwings et mènent 2-0 dans la série (best of 5). Les Vaudois ont une fois encore survolé les débats à la Vallée de la Jeunesse. Et le meneur Bryan Colon s'est à nouveau signalé avec ses 24 points. Jamal George, frère de Kyshawn, mérite lui aussi la citation avec ses 14 points, 10 rebonds, 4 assists et 4 interceptions. Dauphins d'Olympic en saison régulière, les Lions de Genève sont eux aussi à un succès des demi-finales. Les Genevois ont dominé Union Neuchâtel 78-70. Cinq joueurs des Lions ont marqué 10 points ou plus.

Début du procès pour agression sexuelle de 5 joueurs dont Formenton Michael McLeod, Carter Hart, Alex Formenton, Dillon Dube et Cal Foote sur le banc des accusés Image: KEYSTONE/AP/Alexandra Newbould Le procès de cinq anciens joueurs canadiens de NHL accusés d'avoir agressé sexuellement une femme, s'est ouvert mardi. Ceci plus de six ans après les faits. L'affaire avait provoqué une onde de choc dans tout le Canada au moment de sa révélation en 2022, soulevant des questions sur la culture toxique du sport national et sur la gestion par la police de ce type de dossier impliquant des célébrités. A l'ouverture du procès à London, dans l'Ontario, l'ancien joueur d'Ambri Alex Formenton, Carter Hart, Dillon Dube, Michael McLeod et Cal Foote ont plaidé non coupable, ont rapporté plusieurs médias canadiens. Ces anciens membres de l'équipe canadienne junior avaient été inculpés en janvier 2024 d'agression sexuelle pour des faits remontant à 2018. Le procès, qui doit durer huit semaines, commence mardi avec la sélection du jury. Selon les documents déposés dans le cadre d'un autre procès, au civil cette fois, la victime a expliqué avoir rencontré les joueurs dans un bar et s'être rendue avec l'un d'entre eux dans sa chambre d'hôtel où ils ont eu des relations sexuelles consenties. Mais à son insu, le joueur avait également invité plusieurs de ses coéquipiers dans la chambre où ils l'auraient agressée et humiliée. Elle avait porté plainte immédiatement après les faits, mais l'affaire a été classée après une première enquête en 2019. Elle a été rouverte après la publication en 2022 d'informations dans la presse révélant que la fédération Hockey Canada avait discrètement réglé une poursuite civile intentée par la victime. En 2024, le chef de la police de London, Thai Truong, s'est excusé publiquement auprès de l'accusatrice. "Cela ne devrait pas prendre des années et des années pour arriver à ce résultat", avait-il déclaré. Cette affaire avait déclenché des auditions parlementaires des dirigeants d'Hockey Canada accusés d'avoir tenté d'étouffer l'affaire en concluant un accord confidentiel de plusieurs millions de dollars avec la victime. Peu après, le président de la fédération avait dû démissionner et le financement public de l'institution sportive avait été suspendu dix mois par le gouvernement canadien.

Luca Gianinazzi à la tête du HC Viège Luca Gianinazzi: le Valais après le Tessin. Image: KEYSTONE/TI-PRESS Champion de Swiss League, le HC Viège a trouvé son nouveau coach. Luca Gianinazzi succèdera à Heinz Ehlers qui est retourné au Danemark. Son contrat porte sur une année. Le Tessinois de 32 ans sort d’une expérience de deux ans et demi à la tête du HC Lugano. En Valais, il pourra bénéficier du concours de Kevin Hecquefeuille qui a prolongé pour une année son contrat d’entraîneur-assistant. "Luca Gianinazzi représente une génération d’entraîneurs modernes et orientés vers la performance. Ses valeurs- intensité, discipline et engagement collectif – correspondent parfaitement à l’ADN du HC Viège", écrit le club valaisan. Le HC Viège annonce par ailleurs les venues du gardien finlandais à licence suisse Juho Markkanen (JoKP), du défenseur Darren Bross (La Chaux-de-Fonds) et de l’attaquant Lenn Zehnder (GCK Lions).

Un tableau qui a du corps Seize des cinquante meilleurs joueurs du monde participeront au Geneva Open. L’entry list publiée par l’ATP donne encore plus de corps au tournoi qui se déroulera du 17 au 24 mai prochain. Un ancien vainqueur – Nicolas Jarry (ATP 57) – et deux anciens finalistes – Tomas Machac (ATP 20) et Denis Shapovalov (ATP 30) – figurent parmi les vingt-et-un joueurs admis directement dans le tableau. Les premières têtes d’affiche ont été dévoilées ces dernières semaines. On rappellera que le no 4 mondial Taylor Fritz, le triple vainqueur et tenant du titre Casper Ruud (ATP 15), Grigor Dimitrov (ATP 16) et le récent demi-finaliste de l’ATP 500 de Barcelone Karen Khachanov (ATP 25) ont confirmé leur présence au Parc des Eaux-Vives. Deux vainqueurs d’un tournoi Masters 1000, Alexei Popyrin (ATP 26) et Hubert Hurkacz (ATP 28), seront également de la partie. Au même titre que les Italiens Lorenzo Sonego (ATP 43) et Matteo Arnaldi (ATP 44) qui peuvent également nourrir de réelles ambitions. Les organisateurs bénéficient encore de 3 wild cards pour étoffer le tableau. Ils précisent, ainsi, que la porte est toujours ouverte pour Stan Wawrinka, victorieux du tournoi en 2016 et en 2017. Par ailleurs, le déroulement du Masters 1000 de Rome peut leur offrir comme l’an dernier une réelle opportunité d’attirer d’autres joueurs de tout premier plan. On précisera enfin que le Champion juniors de l’Open d’Australie Henry Bernet est bien placé pour bénéficier de la seconde wild card pour figurer dans le tableau des qualifications qui s’annonce également très dense. La première a été attribuée à Leo Borg. L’entry list du Geneva Open: 1. Taylor Fritz (USA/ATP 4). 2. Casper Ruud (NOR/ATP 15). 3. Grigor Dimitrov (BUL/ATP 16). 4. Tomas Machac (CZE/ATP 20). 5. Karen Khachanov (RUS/ATP 25). 6. Alexei Popyrin (AUS/ATP 26). 7. Hubert Hurkacz (POL/ATP 28). 8. Denis Shapovalov (CAN/ATP 30). 9. Tallon Griekspoor (NED/ATP 34). 10. Alex Michelsen (USA/ATP 38). 11 Jordan Thompson (AUS/ATP 40). 12. Nuno Borges (POR/ATP 41). 13 Lorenzo Sonego (ITA/ATP 43). 14. Matteo Arnaldi (ITA/ATP 44). 15. Miomir Kecmanovic (SER/ATP 47). 16. Zizou Bergs (BEL/ATP 50). 17. Quentin Halys (FRA/ATP 52). 18. Jaume Munar (ATP 53). 19. Nicolas Jarry (CHI/ATP 57). 20. Juncheng Shang (CHN/ATP 60). 21. Benjamin Bonzi (FRA/ATP 62). Ce tableau sera complété par quatre joueurs issus des qualifications et de trois au bénéfice d’une wild card.

Kevin Fiala et Los Angeles gagnent un match de folie Un but et un assist pour Kevin Fiala dans l'ivresse d'un match de folie. Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Carton plein pour les Suisses lundi soir en NHL Kevin Fiala, Nino Niederreiter et Lian Bichsel ont savouré les délices d’une victoire en play-off. A Los Angeles, Kevin Fiala et les Kings ont remporté un match de folie pour ouvrir victorieusement leur série face à Edmonton. Los Angeles a mené 5-2 à la 45e grâce à une réussite de Kevin Fiala à 5 contre 3. Mais les Kings devaient concéder l’égalisation face à des Oilers qui ont marqué à deux reprises alors qu’ils avaient sorti leur gardien... A 42’’ de la sirène, Phillip Danault pouvait redonner l’avantage aux Kings pour une victoire 6-5 presque improbable. Auteur également d’un assist sur l’ouverture du score d’Andrei Kuzmenko, Kevin Fiala a encore brillé de mille feux. Le Saint-Gallois a comptabilisé 12 points lors de ses 9 derniers matches pour s'avancer comme l'atout maître des Kings. 2-0 pour Winnipeg et Niederreiter Au bénéfice d’un temps de jeu de 14’13’’, Nino Niederreiter a été, pour sa part, crédité d’un bilan neutre lors du succès 2-1 de Winnipeg face à St. Louis. La meilleure équipe de la saison régulière mène désormais 2-0 dans cette série avant les deux prochains matches dans le Missouri. Comme lors de l’Acte I remporté 5-3, Mark Scheifele a inscrit le but de la victoire. Le centre ontarien a signé le 2-1 à 3’28’’ de la sirène. A Dallas, Lian Bichsel et les Stars ont égalisé face à Colorado. Dallas a remporté l’Acte II 4-3 sur une réussite de Colin Blackwell après 17’46’’ de jeu dans la prolongation. Aligné durant 14’52’’, Lian Bichsel a rendu un bilan de +1. Alex Ovechkin frappe toujours Enfin à Washington, Alex Ovechkin a inscrit son premier but dans une prolongation en play-off. Le Russe a donné la victoire 3-2 aux Capitals lors de leur premier match face à Montréal. L’homme qui détient désormais le record des buts inscrits en NHL a frappé après 3’26’’ dans la prolongation. C’est déjà lui qui avait ouvert le score à la 19e.