Pogacar participera à Paris-Roubaix ++ Tout roule pour Fiala

Paris - Roubaix: Pogacar au départ pour la première fois Tadej Pogacar espère ajouter Paris - Roubaix à son palmarès Image: KEYSTONE/AP LaPresse Tadej Pogacar (26 ans) participera pour la première fois de sa carrière à Paris - Roubaix le 13 avril. L'équipe UAE du champion du monde slovène l'a indiqué mercredi. "Après des discussions (en interne), il a été décidé qu'il ajusterait son programme pour se concentrer sur le Tour des Flandres et Paris - Roubaix", est-il indiqué sur le site internet de sa formation. Sur l'Enfer du Nord, "Pogi" retrouvera notamment son rival néerlandais Mathieu van der Poel, qui vient de le priver de la victoire à Milan - San Remo. Pogacar a déjà remporté sept Monuments, dont le Tour des Flandres en 2023. Il a donc déjà démontré pouvoir rouler avec les meilleurs sur les pavés. Et s'il dispute Paris - Roubaix, ce n'est pour faire de la figuration: le Slovène fera obligatoirement partie des favoris. Afin de se préparer au mieux avant ces deux grandes classiques prévues le 6 et le 13 avril, Pogacar a renoncé à courir l'E3 Classic vendredi et Gand - Wevelgem dimanche.

Doublé pour Fiala, les Kings sur leur lancée Kevin Fiala (à gauche) a signé un doublé face aux Rangers Image: KEYSTONE/AP/Jayne Kamin-Oncea Tout roule pour Kevin Fiala et les Los Angeles Kings. Auteur d'un doublé mardi en NHL face aux New York Rangers (3-1), le St-Gallois a permis à son équipe de cueillir un quatrième succès consécutif, le neuvième dans leurs dix derniers matches. Désigné troisième étoile, Kevin Fiala a signé ses 27e et 28e buts dans cet exercice 2024/25 pour atteindre pour la cinquième fois la barre des 50 points. Il a marqué le 1-1 à la 31e minute en supériorité numérique, en profitant d'une passe d'Andrei Kuzmenko, avant de sceller le score dans une cage vide à 15'' de la fin. Les Kings, qui ont inscrit au moins 1 point au cours de leurs 15 dernières rencontres disputées à domicile (un record de la franchise), ont fait un pas de plus vers les play-off. Désormais 2e de la Pacific Division, la franchise de L.A. compte 10 longueurs d'avance sur le 9e de la Conférence Ouest Calgary. Leaders à l'Ouest avec 8 points d'avance sur leurs plus proches poursuivants, les Jets de Nino Niederreiter ont quant à eux validé mardi leur ticket pour les séries finales. Winnipeg s'est imposé 3-2 après prolongation face aux Washington Capitals, grâce notamment au 18e assist réalisé cette saison par leur attaquant grison. Cette rencontre a également été marquée par le 889e but inscrit en saison régulière par Alex Ovechkin. Le capitaine des Capitals n'est plus qu'à cinq buts du record du légendaire Wayne Gretzky. Washington - qui est déjà qualifié pour les play-off - a encore 11 matches à disputer dans ce championnat régulier. Un point pour Moser Janis Moser a quant à lui signé un assist - son 10e de la saison, pour son 12e point au total - mardi lors du large succès (6-1) fêté par le Lightning face à Pittsburgh. Il s'agit du deuxième point du défenseur seelandais du Lightning depuis son retour de blessure à la fin février.

Djokovic en quarts, Sabalenka en demies Novak Djokovic jouera les quarts de finale à Miami Image: KEYSTONE/EPA Novak Djokovic a retrouvé les quarts de finale du Masters 1000 de Miami, au cours d'une journée de mardi marquée par le mauvais temps. Aryna Sabalenka atteint quant à elle les demi-finales pour la première fois en Floride. Le tournoi floridien a été interrompu pendant environ 3h30 par la pluie mardi, qui a bouleversé le programme. Le dernier huitième de finale masculin entre Alexander Zverev et Arthur Fils a d'ailleurs été repoussé à mercredi. Les autres matchs ont eu lieu normalement: après les gouttes, Novak Djokovic (ATP 5) a triomphé contre l'Italien Lorenzo Musetti (ATP 16) 6-2 6-2. "Ca a été difficile, notamment les sept, huit premiers jeux du match. Mais je pense qu'avoir réussi le break pour revenir à 2-2, puis de nouveau pour mener 4-2, a été un moment décisif et a inversé la dynamique", a commenté le Serbe. A 37 ans, Djokovic retrouve des sensations à Miami après avoir été éliminé d'entrée à Doha en février, puis à Indian Wells. L'ex-no 1 mondial, qui n'avait plus atteint les quarts de finale du tournoi floridien depuis 2016, n'est plus qu'à trois matchs de décrocher le 100e trophée de sa carrière. Il affrontera en quart de finale Sebastian Korda, tombeur du vétéran français Gaël Monfils. Sabalenka face à Paolini Chez les dames, Jasmine Paolini (WTA 6) a été la première à se qualifier pour les demi-finales dans le tableau féminin avec un succès 6-3 6-2 contre la Polonaise Magda Linette (WTA 34). L'Italienne, finaliste à Roland-Garros et Wimbledon l'an passé, n'a eu besoin que de 77 minutes pour passer l'épaule. Paolini affrontera en demi-finale le no 1 mondial Aryna Sabalenka, qui a dominé la Chinoise Zheng Qinwen (WTA 9) 6-2 7-5. La Bélarusse a ainsi gagné pour la sixième fois en six duels livrés face à la championne olympique 2024 pour atteindra les demi-finales à Miami pour la première fois.

Qualifiée, l'Argentine domine à nouveau le Brésil La joie de Giuliano Simeone, auteur d'un des quatre buts argentins face au Brésil Image: KEYSTONE/AP/Natacha Pisarenko L'Argentine a de nouveau dominé le Brésil dans le Clasico des Amériques, avec une nette victoire (4-1) mardi lors des qualifications sud-américaines pour la Coupe du monde 2026. Les champions du monde en titre avaient validé leur ticket pour cette phase finale avant le début de cette rencontre. Après un succès en Uruguay (1-0) vendredi, l'Argentine a confirmé sa domination sur le football sud-américain et compte désormais 31 points en tête de la poule unique. Malgré le forfait de leur maître à jouer Lionel Messi, des buts d'Alvarez, Enzo Fernandez, Mac Allister et Simeone sont venus punir une équipe du Brésil au visage offensif - mais totalement stérile - et aux errements défensifs. Depuis 2019 et une finale de la Copa América gagnée 1-0, le Brésil n'a plus gagné face à son rival historique continental (4 défaites, 1 nul) La Seleçao, qui avait su gagner dans les arrêts de jeu en fin de semaine dernière face à la Colombie (2-1), est toujours dans le groupe des six directement qualifiés pour la Coupe du monde aux Etats-Unis, Mexique et Canada, avec 21 points, à égalité à la 3e place avec l'Uruguay et le Paraguay qui ont respectivement fait match nul en Bolivie (0-0) et en Colombie (2-2). L'Equateur est 2e (23 points), la Colombie 6e et dernière directement qualifiée (20 points).

Fribourg n'a plus rien à perdre Fribourg doit croire en sa bonne étoile pour le 7e acte de son quart de finale des play-off contre Berne mercredi soir. Mais les statistiques ne parlent pas en faveur du club visiteur. Il faudra du courage et de l'abnégation dans les rangs fribourgeois à la PostFinance Arena. Depuis l'introduction du best of 7 lors de la saison 97/98, il y a eu 47 matches VII. L'équipe visiteuse ne s'est imposée que 8 fois. Dernier exploit en date? Lors des séries de 2022 lorsque Davos avait battu Rapperswil. Les Grisons avaient en outre réussi le prodige de remonter de 0-3 à 4-3 pour enlever cette série. Pour rendre possible l'impossible, les joueurs de Lars Leuenberger devront entrer dans ce match de la même manière que lors de l'acte VI lundi soir ou faire en sorte de ne pas trop subir la pression que les Bernois ne manqueront pas de mettre. Impérial depuis le début des play-off, Reto Berra sera particulièrement attendu. Bardé d'expérience, le gardien zurichois devra tenir le fort. Mais il s'agira aussi de marquer. Et si la première ligne fribourgeoise Sörensen-Wallmark-Schmid est impressionnante, il faudrait que les autres triplettes amènent un peu plus. Notamment la ligne de Bertschy avec Lilja et Vey. Le système défensif mis en place par Leuenberger a permis à Gottéron de retrouver de la superbe et une place en play-off. Il faudra l'appliquer à la lettre dans un match qui pourrait se jouer sur des détails ou sur un goal de raccroc. Si Fribourg venait à se faire éliminer, la saison fribourgeoise ne serait malgré tout pas ratée compte tenu du déroulement de celle-ci et du fait que les Dragons ont dû cravacher pour se hisser dans le top 6.

Murat Yakin: "Une semaine très intéressante" Murat Yakin a aimé ce qu'il a vu mardi à Saint-Gall. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Murat Yakin a apprécié la victoire de ses joueurs mardi face au Luxembourg (3-1). Le sélectionneur de l'équipe de Suisse tire un bilan positif de ce premier rassemblement de l'année. "Notre football et nos principes, sur lesquels nous avons travaillé ces derniers jours, ont bien fonctionné. J'ai vu de bonnes séquences et j'ai reçu de bonnes informations lors de ces deux matches. Dans l'ensemble, c'était une semaine très intéressante", a déclaré Murat Yakin en conférence de presse d'après-match. Le début de match canon de ses hommes a évidemment facilité les choses face à des Lions rouges. "C'était idéal d'ouvrir le score dès notre première situation offensive. Cela a été bénéfique pour notre jeu", a relevé le Bâlois, qui a particulièrement apprécié la performance de Miro Muheim, passeur décisif sur le 1-0 et buteur heureux sur le 3-0. "C'était le meilleur joueur sur le terrain, en défense comme en attaque. Nous avions déjà vu hier à l'entraînement qu'il était dans le rythme. Il a tout simplement du plaisir à jouer", a applaudi Yakin. Le latéral gauche du SV Hambourg, actuel leader de deuxième Bundesliga, est même passé proche du doublé en seconde période, le soir de sa deuxième sélection. Des options supplémentaires L'entraîneur de l'équipe de Suisse avait opté pour une défense à trois et deux pistons, notamment pour voir Stefan Gartenmann dans une autre position que celle que l'arrière de Ferencvaros avait occupée vendredi à Belfast. "Il a très bien fait son travail. Il s'est très bien intégré au groupe et il est une option supplémentaire pour nous en défense", a jugé Yakin. Privé de plusieurs de ses cadres, "Muri" a profité de ces deux duels pour tester un maximum de joueurs et de systèmes en vue des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Son prochain objectif sera de trouver son onze-type qui débutera ces qualifications le 5 septembre face au Kosovo. Les deux matches amicaux prévus en juin contre le Mexique et les Etats-Unis feront office de répétitions générales. Murat Yakin espère donc pouvoir compter sur un effectif au complet lors de cette tournée américaine. "J'espère et je souhaite que Manu (Akanji), Granit (Xhaka), Amdouni et Remo Freuler seront à nouveau disponibles. Ce sont ces joueurs importants qui, s'ils sont dans le rythme et en forme, peuvent permettre à l'équipe de passer au niveau supérieur", a souligné le Bâlois. "Mais c'était quand même important de trouver des solutions en cas d'autres absences, d'être prêts et de ne pas avoir à essayer tout cela en juin, au dernier moment."

Une première demi-heure de feu pour la Suisse Ruben Vargas: une ouverture du score qui a bien facilité les choses. Image: KEYSTONE/TIL BUERGY La Suisse a mis fin à sa série de huit matches sans victoire mardi à Saint-Gall. Les hommes de Murat Yakin ont battu le Luxembourg 3-1 grâce à trois buts inscrits en première période. Le sélectionneur bâlois l'avait répété maintes fois: il voulait profiter de ces deux premiers matches amicaux de l'année pour voir le maximum de joueurs à l'oeuvre, notamment en défense. C'est donc tout naturellement qu'il a décidé de changer de système, troquant la défense à quatre alignée en Irlande du Nord (1-1) pour un 3-4-3 avec cinq joueurs à vocation défensive. Stefan Gartenmann, Eray Cömert et Ricardo Rodriguez ont commencé la partie dans l'axe. Les deux pistons choisis par Yakin, Lucas Blondel (à droite) et Miro Muheim (à gauche), ont toutefois rapidement montré que la Suisse n'allait pas afficher un visage défensif. A la 9e minute, Muheim a ainsi hérité du ballon dans la surface adverse. Le latéral du SV Hambourg a adressé un centre à ras terre qui a pris à contre-pied l'arrière-garde luxembourgeoise. A la réception, Ruben Vargas ne s'est pas fait prier pour ouvrir le score d'une jolie reprise du pied gauche. Privés de doublés Ce premier but rapide a perturbé des Lions rouges qui restaient pourtant sur une victoire acquise samedi face à la Suède (1-0), futur adversaire de la Suisse en qualifications pour la Coupe du monde 2026. Héros de ce succès historique, Seid Korac a cette fois commis l'irréparable deux minutes après le 1-0 en faisant tomber Breel Embolo dans la surface. L'attaquant de l'AS Monaco, qui a remplacé au pied levé Andi Zeqiri forfait, a parfaitement transformé le penalty (12e). Le Bâlois a même cru s'offrir un doublé après un bel enchaînement à l'entrée de la surface (18e) sur lequel le gardien du Luxembourg Anthony Moris a dû s'avouer vaincu. Mais Ruben Vargas, qui l'avait placé en position idéale, a été signalé hors-jeu. En difficulté à Belfast, l'ailier du FC Séville a livré un excellent match dans une enceinte saint-galloise clairsemée. Il est lui aussi passé tout proche du doublé en croyant inscrire le 3-0 après un beau mouvement helvétique. Pas de hors-jeu cette fois, mais une légère déviation de Muheim - dans tous les bons coups mardi - qui a surpris Moris. Occasions manquées Murat Yakin a profité de la tournure des évènements pour poursuivre sa revue d'effectif. Il a ainsi offert à Albian Hajdari ses premières minutes sous le maillot rouge à croix blanche. En contrôle, la Suisse aurait même pu alourdir le score à plusieurs reprises. Mais Dan Ndoye a manqué un face-à-face (42e), Embolo n'a pas transformé une offrande de Muheim (55e) qui a lui-même raté la cible de peu (65e) et le tir appliqué de Vargas n'a trouvé que les gants de Tiago Pereira (77e). Reste que les satisfactions sont nombreuses à l'issue de ce deuxième match de préparation disputé sans de nombreux titulaires (Xhaka, Akanji, Freuler, entre autres). Titulaire dans les buts à la place de Gregor Kobel, Yvon Mvogo pourra juste regretter ce penalty concédé par Aurèle Amenda, entré en jeu en fin de match. Le gardien fribourgeois, qui avait empêché les Lions rouges de relancer la partie à la 24e d'une belle parade, est parti du bon côté sans toutefois pouvoir détourner le tir de Danel Sinani (89e).

Ajoie jouera sa place en National League contre Viège Ajoie a souvent mis la défense luganaise en difficulté, mais sans résultat Image: KEYSTONE/PostFinance Lugano a assuré sa place en National League. Les Tessinois sont allés gagner 2-1 à Porrentruy contre Ajoie pour remporter le play-out 4-2. Les Jurassiens n'ont plus que les yeux pour pleurer. Ils avaient pourtant idéalement entamé la série en s'adjugeant les deux premières rencontres. Mais Lugano a su se reprendre pour aligner quatre succès. Mardi, les bianconeri ont ouvert le score par Aebischer (20e) avant que Bellemare ne remette les deux équipes à égalité (30e). La décision est venue de la canne de Peltonen (46e). Les Ajoulots devront cependant vite se remobiliser. Ils vont jouer leur appartenance à l'élite dans une série promotion-relégation de tous les dangers contre Viège, tout frais champion de Swiss League. Les Valaisans sont sur une dynamique positive, et les Jurassiens auront vraiment intérêt à se méfier.

Play-off: Lausanne écarte Langnau et rejoint le dernier carré Le 4-1 inscrit par Tim Bozon Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Lausanne a validé son ticket pour les demi-finales des play-off de National League. A domicile face à Langnau pour l'acte VII des quarts, le LHC a enfin maîtrisé son sujet pour s'imposer 6-2. Pour le 48e match VII de l'histoire des play-off du championnat de Suisse, Lausanne a confirmé la tendance qui veut que le club à domicile à plus de 80% de chance de l'emporter. Avec ce succès, c'est donc 40/48 en faveur de celui qui joue devant son public. A voir demain à Berne si Fribourg peut réussir un coup de maître. Si Stéphane Charlin a longtemps retardé l'échéance, le dernier rempart des Tigres n'est pas non plus un magicien. Quand on se fait canarder par plus de 50 tirs, il y a des chances pour que certains finissent au fond. Et Lausanne a attaqué cette rencontre pied au plancher. Et à la 5e minute, Rochette et Riat avaient déjà trouvé la faille. Les Lions ont attrapé les Tigres à la jugulaire en faisant passer Langnau pour une équipe de Swiss League. Comme si les Vaudois patinaient 5 km/h plus vite, faisaient dix kilos de plus et ressortaient de tous les duels avec le puck. Nombre de tirs après le premier tiers, 20 à 1 en faveur du LHC mais seulement 2-0 au tableau d'affichage. Le verrou a finalement sauté Et forcément, le club qui mène n'est pas à l'abri d'un retour adverse sur une demi-occasion. Là c'est Bayreuther qui a offert quatre minutes de supériorité numérique en prenant une pénalité stupide à la toute fin du tiers initial. Langnau a eu de la peine à poser son power-play, mais à la 23e c'est Saarijärvi qui a pu réduire la marque. Toujours offensif, Lausanne s'est cassé les dents sur l'incroyable Stéphane Charlin. Le portier emmentalois a frustré Prassl à la 35e, puis dans la foulée et 70 secondes de double supériorité numérique pour les Lausannois, il a maintenu son équipe en vie, alors que la pression vaudoise était intense. Le verrou a fini par sauter définitivement lors du troisième tiers. Heldner (44e), Bozon (50e) et Riat (53e) ont logiquement donné une réelle ampleur au score. Les réussites de Saarela et Rochette, dans la cage vide, ne furent que garniture. Qualifié pour les demi-finales, Lausanne attend maintenant de connaître son adversaire. Si Berne s'impose mercredi soir, les Vaudois joueront contre Davos dès samedi. Si Fribourg mate les Ours, alors Vaudois et Fribourgeois se retrouveront pour une revanche de la saison passée.

Swiss League: la finale pour Viège, qui tentera la promotion Les joueurs de Viège célèbrent leur succès Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Viège est champion de Swiss League. Les Valaisans se sont imposés 4-3 à Bâle dans l'acte V de la finale des play-off. Ils remportent ainsi la série 4-1. Pourtant, Bâle, qui avait fini la qualification en tête, a mené 2-0 puis 3-2, s'appuyant sur une efficacité redoutable en supériorité numérique. Les trois réussites rhénanes ont été inscrites à 5 contre 4. Mais les visiteurs n'ont jamais baissé les bras. Ils ont retourné la situation dans l'ultime tiers grâce à Gähler (3-3/48e) et Riatsch (4-3/57e). Viège pourra tenter d'obtenir sa promotion en National League via le barrage contre le perdant du play-out.

Géant des finales de Coupe du monde: beau succès de LGB Une victoire de plus pour Lara Gut-Behrami Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lara Gut-Behrami a conclu en beauté sa saison. La Tessinoise a remporté le géant des finales de Coupe du monde à Sun Valley. Elle a ainsi signé un troisième succès cet hiver. En tête après la manche initiale, Lara Gut-Behrami (33 ans) n'a pas craqué malgré une piste qui se détériorait en raison de la forte chaleur. Elle a conservé 0''14 d'avance sur Federica Brignone, la plus rapide en finale. L'Italienne s'est ainsi adjugée le globe de la spécialité, profitant de l'élimination en 1re manche de sa seule rivale, la Néo-Zélandaise Alice Robinson. Brignone a vraiment dominé l'hiver puisqu'elle a aussi remporté le classement général et celui de la descente. Un 100e podium Avec ce succès, son troisième de la saison et le 48e de sa carrière, Lara Gut-Behrami est entrée dans un club très fermé: elle est en effet monté sur le podium pour la 100e fois. Côté suisse, seule Vreni Schneider a fait mieux avec... 101 places dans le top 3. La Tessinoise s'est aussi imposée pour la 10e fois en géant. Elle est la première skieuse à avoir gagné au moins dix fois dans trois disciplines différentes, puisqu'elle compte 13 succès en descente et 24 en super-G. Wendy Holdener a pour sa part réussi son meilleur résultat de la saison en géant avec la 7e place. Camille Rast a été éliminée en finale. Le podium de cette course a été complété par la Suédoise Sara Hector, à 0''80 de la grande gagnante.

Murat Yakin aligne cinq défenseurs Stefan Gartenmann a été reconduit par Murat Yakin, mais cette fois au sein d'une défense à trois. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Murat Yakin a opté pour une composition défensive pour défier le Luxembourg mardi à Saint-Gall. Cinq défenseurs sont titulaires, dont Lucas Blondel et Stefan Gartenmann. Le Danois de naissance a droit à une deuxième chance après sa performance en demi-tente vendredi en Irlande du Nord. Il évoluera au sein d'une défense à trois centraux aux côtés d'Eray Cömert et Ricardo Rodriguez. Miro Muheim et Lucas Blondel joueront les rôles de pistons. Vincent Sierro et Djibril Sow feront la paire au milieu du terrain, dans cette composition qui devrait s'apparenter à un 3-4-3. Andi Zeqiri forfait en raison d'une blessure musculaire, Murat Yakin a reconduit le même trident offensif qu'à Belfast: Dan Ndoye, Breel Embolo et Ruben Vargas. A noter qu'Yvon Mvogo gardera le but helvétique. Le Fribourgeois fêtera sa 11e sélection avec l'équipe de Suisse. La composition d'équipe: Mvogo; Gartenmann, Cömert, Rodriguez; Blondel, Sow, Sierro, Muheim; Ndoye, Embolo, Vargas.

Tour de Catalogne: Vernon gagne la 2e étape devant Brennan Ethan Vernon peut jubiler Image: KEYSTONE/EPA/Siu Wu Le Britannique Ethan Vernon a remporté au sprint la 2e étape du Tour de Catalogne à Figueres. Il a devancé son compatriote Matthew Brennan, qui reste en tête du classement général. Le coureur de l'équipe Israel-Premier Tech s'est imposé au sprint sur la ligne, juste devant Brennan et l'Australien Kaden Groves au terme d'une étape de 177 km longeant la célèbre Costa Brava. Mercredi, les coureurs vont prendre de la hauteur lors de la 3e étape entre Viladecans et La Molina, sur 218 km. Plusieurs ascensions figurent au menu, dont la montée finale (12,2 km à 4,4%) vers une arrivée jugée à 1694 m.

Lara Gut-Behrami mène le géant des finales de Coupe du monde Une très belle manche pour Lara Gut-Behrami Image: KEYSTONE/AP/John Locher Lara Gut-Behrami s'est montrée la plus rapide lors de la 1re manche du géant des finales de Coupe du monde à Sun Valley. La Tessinoise a précédé de 0''45 l'Italienne Federica Brignone. C'est sur le dernier secteur que la Suissesse a fait la différence, reprenant ainsi 0''98 à Brignone. Celle-ci a commis plusieurs fautes sur le bas, ce qui lui a coûté cher. Le podium provisoire est complété par la Suédoise Sara Hector, à 0''68 de Lara Gut-Behrami. Les trois premières sont les seules à être dans la même seconde. Les deux autres Helvètes engagées ont perdu pas mal de temps sur ce tracé aussi atypique que difficile. Camille Rast (7e) a concédé 2''41 et Wendy Holdener (9e) 3''02. Dans la lutte pour le globe de cristal de la spécialité, Federica Brignone est idéalement placée. Sa seule rivale, la Néo-Zélandaise Alice Robinson, a été éliminée, comme sept autres skieuses. L'Italienne n'aura donc besoin que d'assurer au minimum une 13e place lors de la 2e manche pour s'adjuger un nouveau globe après ceux du classement général et de la descente.