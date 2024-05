Pogacar s'offre la première étape de montagne ++ Nadal espère défendre ses chances

Tadej Pogacar remporte la première étape de montagne Tadej Pogacar a signé son troisième succès sur les routes du Giro. Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari Tadej Pogacar a remporté samedi la 8e étape du Tour d'Italie, la première en montagne disputée entre Spoleto et Prati di Tivo (152 km). Le maillot rose slovène a réglé au sprint le groupe des favoris. Pogacar et sa formation UAE ont parfaitement géré cette première étape de montagne dans les Abruzzes, maintenant l'échappée d'une quinzaine de coureurs à moins de deux minutes. Les fuyards ont d'ailleurs été rattrapés au pied de la dernière ascension du jour. Tout en gestion, le maillot rose n'a pas attaqué les autres membres du top 10 du général dans ce col de première catégorie. Sûr de ses forces au sprint, le Slovène a attendu le dernier moment pour produire son effort et lever une troisième fois les bras sur ce Tour d'Italie. Les quelques secondes de bonifications accordées au vainqueur d'étape lui permettent même de conforter son maillot rose de leader.

"Je pense que je serai à Roland Garros", espère Nadal Nadal espère bien défendre ses chances à Roland-Garros Image: KEYSTONE/EPA/FABIO FRUSTACI Rafael Nadal (ATP 305) n'a pas encore pris une décision définitive. Mais il pense disputer Roland-Garros (26 mai-9 juin) une dernière fois, "le tournoi le plus important de (sa) carrière", a-t-il déclaré samedi après sa défaite au 2e tour du Masters 1000 de Rome. "Il y a deux options, l'une c'est de dire +je ne joue pas assez bien, je ne suis pas prêt+ et alors la décision est de ne pas jouer Roland-Garros", a expliqué l'ancien no 1 mondial après sa défaite face à Hubert Hurkacz 6-1 6-3. "L'autre (option) est d'accepter où j'en suis maintenant, de travailler de la bonne façon pour être prêt dans deux semaines", a poursuivi le gaucher majorquin. "La décision, comme vous pouvez l'imaginer, n'est pas claire dans mon esprit aujourd'hui. Si je dois vous dire ce que je pense en ce moment, je pense que je serai à Roland Garros pour donner le meilleur de moi-même", a poursuivi l'Espagnol, vainqueur à 14 reprises en son jardin parisien. "Physiquement j'ai des problèmes, mais pas assez sérieux pour dire que je ne jouerai pas le tournoi le plus important de ma carrière. On va voir ce qui va se passer, comment je me sentirai demain, dans une semaine, je vais essayer d'être là", a-t-il conclu. Nadal, bientôt 38 ans, a fait son retour sur le circuit le mois dernier après une pause forcée de plus de trois mois pour soigner une blessure abdominale. Il a chuté dès le 2e tour à Barcelone, a atteint les 8e de finale du Masters 1000 de Madrid, avant de chuter à nouveau dès son deuxième match à Rome.

Jorge Martin gagne le sprint au Mans Jorge Martin a remporté samedi le sprint du GP de France Image: KEYSTONE/EPA/ADAM DAVIS L'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a remporté samedi depuis la pole position le sprint du Grand Prix de France. Le leader du championnat du monde de MotoGP a devancé ses compatriotes Marc Marquez et Maverick Viñales sur le circuit Bugatti du Mans. Intouchable de bout en bout, Jorge Martin n'a laissé aucune chance pour la victoire à la star espagnole Marc Marquez, qui s'était élancée d'une lointaine 13e place avec sa Ducati-Gresini. Au guidon de son Aprilia, Viñales complète un podium 100% espagnol en terres françaises. Au général, grâce à cette victoire, Martin compte désormais 28 points d'avance sur son nouveau dauphin, l'Italien Enea Bastianini (Ducati), 4e à l'issue de cette course de 13 tours seulement. L'autre Ducati officielle, celle du champion du monde italien Francesco Bagnaia, a abandonné.

Manchester City met la pression sur Arsenal Josko Gvardiol a signé un doublé pour Manchester City samedi Image: KEYSTONE/EPA/DAVID CLIFF Manchester City a mis la pression sur Arsenal en Premier League. Les hommes de Pep Guardiola se sont imposés aisément 4-0 samedi sur la pelouse de Fulham pour prendre provisoirement la tête du classement avec deux points d'avance sur les "Gunners", qui iront défier Manchester United à Old Trafford dimanche. Les Cityzens, chez qui Manuel Akanji a disputé l'intégralité du match, n'ont pas eu à forcer leur talent. Ils ont ouvert la marque dès la 13e minute sur une réussite de Josko Gvardiol, le défenseur croate inscrivant même un deuxième but à la 71e pour le 3-0. Erling Haaland est pourtant resté "muet" samedi après-midi. En quête d'un quatrième titre consécutif, Manchester City reste donc maître de son destin. Les Cityzens pourraient se retrouver à un point d'Arsenal dimanche soir. Mais ils auront alors encore deux matches au programme dont un à rattraper mardi à Tottenham, contre un seul pour leurs rivaux. City accueillera West Ham le 19 mai lors de l'ultime journée, Arsenal recevant Everton dans le même temps.

Hurkacz trop fort pour Nadal Nadal a été lourdement battu au 2e tour à Rome Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini Rafael Nadal (ATP 305) n'a pas pesé lourd face à Hubert Hurkacz au 2e tour à Rome, où il a triomphé dix fois. L'ex-no 1 mondial s'est incliné 6-1 6-3 devant le Polonais, 9e de la hiérarchie. Ce premier face-à-face entre les deux hommes a tourné court. Hubert Hurkacz, qui a cueilli en avril à Estoril son premier titre ATP sur terre battue, n'a mis que 93 minutes pour vaincre la résistance de l'homme aux 14 sacres à Roland-Garros. Il a notamment claqué 9 aces, remportant 85% des points joués derrière sa première balle. Déjà en difficulté dans son 1er tour face au qualifié belge Zizou Bergs (ATP 108), Rafael Nadal a pourtant eu sa chance face au Polonais. Les deux hommes se sont ainsi procuré le même nombre de balles de break (7). Mais Hubert Hurkacz en a converti quatre, et son légendaire adversaire aucune... Ce n'est donc pas à Rome, où il enchaînait son troisième tournoi depuis son retour aux affaires à Barcelone à la mi-avril, que Rafa a pu se rassurer pleinement. Le gaucher majorquin a certes gagné cinq matches en trois tournois dont un face à un top 15 (Alex De Minaur à Madrid). Mais s'estimera-t-il en mesure de défendre véritablement ses chances à Roland-Garros dès le 26 mai? Rien n'est moins sûr.

Le Canada bat la Grande-Bretagne 4-2 pour son entrée en lice Connor Bedard (de dos) a signé un doublé face aux Britanniques Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Tenant du titre, le Canada a entamé en douceur le championnat du monde 2024. Les joueurs à la feuille d'érable ont battu la Grande-Bretagne 4-2 samedi en début d'après-midi à Prague. Comme de coutume, le Canada a démarré son Mondial en mode diesel après une préparation forcément courte. Les hommes du coach André Tourigny ont même concédé l'ouverture du score à la 8e minute, Liam Kirk trouvant la faille sur la première supériorité numérique britannique du jour. Mais ils ont réagi très vite. Les Canadiens ont égalisé 30'' plus tard. Et, comme la Suisse la veille face à la Norvège, ils ont fait la différence dans le tiers médian grâce notamment à un doublé de Connor Bedard (32e 3-1, 36e 4-1). Mais, s'ils n'ont concédé que 15 tirs cadrés, leur portier Joel Hofer tout de même encaissé un deuxième but au troisième tiers. Le Canada, que la Suisse affrontera le dimanche 19 mai pour son avant-dernier match dans la phase de groupes, disputera sa deuxième partie dimanche après-midi face au Danemark. Les Britanniques se frotteront quant à eux à la Finlande dimanche.

Djokovic "va bien" et donne rendez-vous à dimanche Djokovic sera en mesure de jouer dimanche Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI Novak Djokovic, assommé involontairement par la gourde d'un spectateur vendredi en marge du Masters 1000 de Rome, va "bien". Le no 1 mondial sera en mesure de jouer son prochain match dimanche, a-t-il indiqué samedi sur X (ex-Twitter). "Merci pour vos messages s'inquiétant pour moi. C'était un accident et je vais bien, je me repose à l'hôtel avec une poche de glace (sur la tête)", a écrit le Serbe dans un message publié dans la nuit de vendredi à samedi. "On se voit dimanche", a-t-il ajouté, en référence à son match du 3e tour prévu contre le Chilien Alejandro Tabilo, 32e mondial. A l'issue de son entrée en lice dans le tournoi romain, un match facilement remporté face au Français Corentin Moutet 6-3, 6-1, Djokovic a été victime d'un accident insolite. Alors qu'il signait des autographes à des spectateurs situés en tribunes au-dessus de lui, il a reçu sur la tête une gourde tombée de sac à dos d'un de ces spectateurs. Sous la violence du choc, il est tombé à terre, est resté prostré de longues secondes, avant de reprendre ses esprits et de regagner les vestiaires en marchant. Les organisateurs du tournoi ont ensuite indiqué que Djokovic avait une blessure sur le haut de la tête qui avait nécessité l'emploi de colle chirurgicale, mais qu'il n'avait pas été transporté dans un hôpital. Nole n'a pas participé à la conférence de presse d'après-match et a rejoint son hôtel.

Edmonton renverse Vancouver dans l'acte II La joie des Oilers, vainqueurs des Canucks en prolongation vendredi Image: KEYSTONE/AP/ETHAN CAIRNS Vancouver a perdu l'avantage de la glace face à Edmonton en demi-finale de la Conférence Ouest de NHL. Pius Suter et les Canucks se sont inclinés 4-3 après prolongation vendredi face aux Oilers, qui égalisent ainsi à 1-1 dans la série. Menés 1-0, 2-1 puis 3-2 dans cette partie, les Oilers ont trouvé les ressources pour renverser la table grâce surtout à leur duo Leon Draisaitl/Connor McDavid. L'Allemand et le Canadien ont tous deux réussi un but et trois assists vendredi. Pius Suter est, lui, resté "muet" dans le camp des Canucks, mais avec un bilan de +1. Le but de la victoire a été inscrit après 5'38'' en "overtime" par le défenseur Evan Bouchard, sur des assists de Draisaitl (19 points désormais dans ces play-off) et McDavid (17). Il s'agissait du 31e tir cadré par les Oilers, dont le portier Stuart Skinner n'a été sollicité que 19 fois (dont 15 sur les deux premiers tiers). A l'Est, Florida est allé s'imposer 6-2 sur la glace de Boston pour reprendre l'avantage de la glace dans la série (2-1). Les Panthers ont cadré deux fois plus de tirs que les Bruins (33-17) et ont parfaitement exploité l'indiscipline de leurs adversaires en marquant quatre fois en supériorité numérique.

Denver réagit en champion face à Minnesota Nikola Jokic (15) let les Nuggets ont survolé les débats face à Minnesota vendredi Image: KEYSTONE/AP/Abbie Parr Denver a réagi en champion dans la demi-finale de la Conférence Ouest de NBA qui l'oppose à Minnesota. Battus deux fois à domicile en ouverture de la série, les Nuggets sont allés s'imposer sur le parquet des Timberwolves vendredi dans l'acte III. Denver a même écrasé Minnesota de 27 points (117-90) pour revenir à 1-2 dans la série. Le désormais triple MVP de la saison régulière Nikola Jokic a montré la voie à suivre en cumulant 24 points, 14 rebonds, 9 assists, 3 interceptions et 3 contres pour un différentiel de +30. Jamal Murray (24 points) et Michael Porter Jr (21 points) se sont également illustrés dans le camp de Denver, qui a dominé les débats dans la raquette (40 rebonds, contre 32 pour les Wolves). Les intérieurs de Minnesota Karl-Anthony Towns (14 points, 5 rebonds) et Rudy Gobert (6 points, 4 rebonds) n'ont ainsi pas pesé sur ce match. A l'Est, les Pacers ont également décroché un premier succès face aux New York Knicks pour revenir à 1-2 dans la série. Toujours invaincu à domicile dans ces play-off, Indiana s'est imposé 111-106 à Indianapolis vendredi, grâce notamment aux 35 points et 7 passes décisives du meneur All Star Tyrese Haliburton.

Yakin: "Breel sera présent à l'Euro" Qui évoluera à la pointe de l'attaque de l'équipe de Suisse lors de l'Euro en Allemagne ? Murat Yakin a confié ses certitudes et ses doutes concernant son secteur offensif à Keystone-ATS. Le championnat d'Europe, dont le match d'ouverture est prévu le 14 juin, approche. Le premier rassemblement de l'équipe de Suisse est prévu le 27 mai déjà, à Saint-Gall. D'ici là, Murat Yakin aura fait ses choix. "L'ossature est en place, même s'il me reste une petite marge de manoeuvre", glisse le sélectionneur. Sa principale préoccupation concerne l'efficacité offensive. Seuls trois buts ont été marqués lors des cinq derniers matches. Meilleur buteur de la phase qualificative, Zeki Amdouni (6 réalisations), a connu une saison difficile avec Burnley, perdant sa place de titulaire aussi bien en club qu'en équipe nationale. Derrière lui, on retrouve Renato Steffen et Ruben Vargas, tous deux auteurs de trois buts dans ces éliminatoires. Confiance totale en Embolo En théorie, la donne est simple: Breel Embolo, l'attaquant sur lequel la Nati a toujours pu compter ces dernières années, est de retour sur les terrains. Avec quatre buts lors de ses six dernières capes, il a aidé l'équipe à remporter des succès importants contre l'Espagne, la Tchéquie, le Cameroun et la Serbie. Cependant, le Bâlois de 27 ans n'a guère eu l'occasion de jouer cette saison: après sa rupture des ligaments croisés, il n'a fait que quatre apparitions partielles avec Monaco, avec qui il a néanmoins déjà marqué un but. Murat Yakin est d'ailleurs très clair à ce sujet: il ne peut et ne veut pas se passer d'Embolo. "Breel sera présent à l'Euro", affirme-t-il déjà, à condition bien sûr qu'il ne subisse pas de pépin physique lors des matches restants. Ces derniers temps, Embolo a surtout fait les gros titres en dehors du terrain. Son nom est apparu dans des procès pour menaces et pour des certificats Covid prétendument falsifiés. Mais le sélectionneur national ne veut pas s'y attarder: "Ce sont des affaires qui remontent à quelques années", balaye Yakin. Embolo a maintenant "vieilli et mûri", glisse-t-il, doutant que le chouchou des supporters puisse maintenant être dédaigné: "Dès qu'il marquera son premier but à l'Euro, beaucoup de choses seront oubliées." Possible retour de Seferovic Murat Yakin ne peut toutefois pas se permettre de composer une équipe dépendant de l'efficacité d'un joueur ayant manqué presque toute la saison. Le fait que des noms comme Haris Seferovic ou Joël Monteiro aient soudain été évoqués lors du dernier rassemblement montre à quel point la situation est complexe. Seferovic n'a pourtant obtenu qu'une demi-heure de temps de jeu lors des qualifications, et n'a plus été pris en compte depuis son départ pour les Emirats arabes unis à l'été 2023. Et Monteiro ne dispose toujours pas du passeport suisse, même si cet obstacle devrait être très vite surmonté. "La porte n'a jamais été fermée pour Haris", confirme Yakin, qui garde un oeil sur lui comme sur les autres sélectionnables. "Nous observons chaque week-end et collectons les données de tous les joueurs". Haris Seferovic est ainsi en passe de devenir champion avec Al-Wasl, notamment grâce à ses neuf buts marqués en 21 matches de championnat (quatre autres en Coupe). Mais que valent-ils à ce niveau? Yakin assure que de tels facteurs sont pris en compte dans l'évaluation interne. En revanche, ses 93 sélections et sa connaissance du groupe parlent en sa faveur. Joël Monteiro (24 ans) n'a, évidemment, pas la même expérience que le Lucernois. L'attaquant d'YB possède néanmoins des qualités que Yakin apprécie. "Il a de bonnes capacités physiques, il est grand et rapide, ce sont des éléments importants pour un attaquant", explique le sélectionneur. Et avec douze buts en championnat, Monteiro présente également une fiche statistique appréciable. "Malheureusement, il s'est maintenant blessé (réd: à une cheville) à un moment très défavorable", rappelle Yakin, qui n'aura finalement peut-être pas d'autre choix que de sortir une surprise de son chapeau lors de l'annonce de sa sélection la semaine prochaine à Lausanne.

Young Boys peut devenir champion ce week-end YB, qui accueille samedi Lugano, peut être sacré champion ce week-end. Une victoire contre les Tessinois et un nul ou une défaite de Servette dimanche à Saint-Gall offriraient le titre aux Bernois. Les hommes de Joël Magnin retrouvent Lugano (20h30) trois mois après un match spectaculaire qui avait vu les deux équipes se quitter dos à dos (3-3). Leur premier duel cette saison s'était d'ailleurs aussi conclu sur un match nul au Wankdorf, en octobre (1-1). Jamais deux sans trois? A moins que les Tessinois ne remettent un peu de suspense dans la course au titre en s'imposant dans la capitale. Mais le véritable objectif des joueurs de Mattia Croci-Torti est sans nul doute la deuxième place, qu'ils ont cédée au Servette FC le week-end dernier. Le glas sonne pour le SLO Dans le Relegation Group, le glas sonne pour le SLO qui affronte dans le même temps Yverdon à la Pontaise. Une défaite condamnerait officiellement les Stadistes à la relégation en Challenge League. On voit mal comment les Lausannois y échapperaient, d'autant plus que les Nord-Vaudois ont remporté le dernier derby le 20 avril (3-0).

Un succès de prestige pour la République tchèque Roman Cervenka toujours aussi décisif malgré le poids de ses 38 ans. Image: KEYSTONE/AP/MATT SLOCUM La République tchèque a entamé "son" championnat du monde de bon patin. A Prague, elle a battu la Finlande, Championne olympique en titre, 1-0 aux tirs au but. Lors du shootout, le portier du HC Bienne Harri Säteri a dû s’incliner à deux reprises, la seconde fois devant l’attaquant de Rapperswil-Jona Roman Cervenka. Son vis-à-vis a, en revanche, détourné toutes les tentatives des Finlandais. A Ostrava dans un groupe considéré comme plus faible, la Suède a battu les Etats-Unis 5-2 dans le choc des favoris. Plus tôt dans la journée, l’Allemagne, finaliste l’an dernier, s’était imposée 6-4 devant la Slovaquie grâce notamment aux réussites de Dominik Kahun (Berne) et de Marc Michaelis (Zoug).

Un 19 clean sheet en Serie A pour Yann Sommer Yann Sommer: encore une grande performance avec l'Inter. Image: KEYSTONE/AP/Fabrizio Corradetti Yann Sommer soigne toujours ses statistiques. Pour son premier match du mois, il a fêté un 19e clean sheet en Serie A. Malgré l'ampleur du score, le portier de l'équipe de Suisse a été l'un des artisans du succès 5-0 de l'Inter à Frosinone. Il a, en effet, été décisif lors d'une première période largement dominée par les néo-promus. Plus clinique que jamais, l'Inter a marqué par Frattesi, Arnautovic, Buchanan, Martinez et Thuram.

Une nouvelle inquiétude pour Murat Yakin Murat Yakin pourra-t-il compter sur Ruben Vargas à l'Euro ? Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Après Denis Zakaria et Fabian Schär, un troisième international suisse s'est blessé. Ruben Vargas a dû céder sa place à la demi-heure lors de la défaite 1-0 d'Augsbourg devant le VfB Stuttgart. On ignore toutefois la nature et la gravité de la blessure du Lucernois. Mais à une semaine de dévoiler sa liste des 26 sélectionnés pour l'Euro, Murat Yakin se serait bien passé de ce nouveau coup du sort. Battu sur la 26e réussite de la saison de Serhou Giuirassy qui permet au VfB Stuttgart de s'emparer provisoirement de la deuxième place du classement, Augsbourg a sans doute laissé passer sa dernière chance de se qualifier pour la Conference League. Kevin Mbabu dans les rangs d'Augsbourg et Leonidas Stergiou dans ceux du VfB étaient titulaires.