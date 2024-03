Polémique autour de Simona Halep ++ Zoug se reprend à Berne

Des commentaires peu appréciés par Simona Halep. "Pourquoi a-t-elle dit cela ? Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai pas triché. Je ne me suis pas dopée. Il faut bien lire la décision du TAS, c'était un complément alimentaire contaminé, je ne me suis pas dopée."

Les Bernois n'ont pas réédité leur exploit du premier match de la série, lors duquel ils avaient réussi à remonter un retard de deux buts dans le troisième tiers. Cette fois, les réussites d'Andreas Eder et de Dario Simion inscrites en l'espace de 58 secondes à la mi-match ont suffi à assommer les Ours.

Si l'on se fie aux statistiques de la ligue, les Lausannois ont tiré six fois au but contre seulement quatre tentatives du côté grison.

Et puis il y a eu un power-play lausannois efficace, chose assez rare ces derniers temps. A la 8e, Michael Raffl a pu pousser le puck derrière Sandro Aeschlimann après un lancer pernicieux de Pilut. A la 32e, c'est Suomela qui a enfin retrouvé le chemin des filets, lui qui n'avait plus marqué depuis le 23 janvier contre Davos à domicile.

Six sur six pour la Suisse au Championnat du monde dames de Sydney en Nouvelle-Ecosse! Silvana Tirinzoni et ses coéquipières ont battu le Japon 10-3 puis la Norvège 6-3.

Les experts de l'instance olympique projettent, "selon le scénario le plus probable", que 36 Russes et 22 Bélarusses franchiront au total cet obstacle, et qu'au "maximum", ils seront respectivement 55 et 28, a poursuivi le responsable lors d'un point presse.

Championne du monde M18 en 2015 et championne d'Europe M23 en 2019, Géraldine Ruckstuhl a connu des dernières saisons difficiles, avec des blessures et deux infections au Covid. Elle n'avait pas été retenue pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Elle ne verra donc pas non plus ceux de Paris cet été.

Ils se sont inclinés 136-105 dans une rencontre très largement dominée par LeBron James (25 points/10 rebonds/7 assists) et ses coéquipiers. Ce succès des Lakers a été rendu encore plus beau avec le record de D’Angelo Russell. L’arrière a, en effet, égalé le record de la franchise pour les paniers à 3 points inscrits lors d’une saison. Il en a réussi 6 lundi soir pour égaler le total des 183 tirs primés de Nick van Exel lors de la saison 1994/1995.

"Nous sommes en deuil, a-t-elle écrit sur son site internet. La Fédération bélarusse de hockey exprime ses plus sincères condoléances à la famille, aux amis et à tous ceux qui ont connu et travaillé avec Konstantin". Au cours de sa carrière, Konstantin Koltsov avait joué à Pittsburgh en NHL.

Ce fut différent par la suite. Au cours des vingt minutes suivantes, Zurich a adressé 14 tirs sur le but biennois contre seulement trois tentatives seelandaises. Les locaux ont pourtant égalisé à la 44e par Jérémie Bärtschi, mais ils ne sont pas parvenus à construire là-dessus. Une pénalité contre Künzle, la seule côté biennois, a permis à Balcers d'enfiler le 2-1 à la 52e. Puis 60 secondes plus tard c'est Fröden qui a mis fin aux espoirs bernois.

Un tiers médian maîtrisé et voilà Fribourg dans une position très confortable. Soudainement limité et sans beaucoup d'idées, Lugano a craqué. A la 24e, Lucas Wallmark a ouvert le score en power-play dans la même position que l'un de ses buts samedi soir.

Vainqueur sur route notamment de quatre "Monuments", les classiques les plus prestigieuses de la saison (deux Tours des Flandres, un Paris-Roubaix, un Milan-Sanremo), Mathieu van der Poel a débuté sa saison 2024 le week-end dernier justement sur Milan-Sanremo, une course remportée par son coéquipier Jasper Philipsen et que le Néerlandais a fini à la 10e place après s'être mué dans le final en équipier de luxe pour le sprinteur belge.

"Ce qui est important aussi, c'est qu'Alpecin-Deceuninck est une équipe présente dans plusieurs disciplines, c'est l'équipe parfaite pour que je continue à courir sur route, en VTT et en cyclo-cross", a ajouté le petit-fils de Raymond Poulidor, six fois champion du monde de cyclo-cross.

"Pour moi, Murat est la première option, et je suis également confiant que l'on continuera avec lui. Après la qualification, il s'est beaucoup penché sur les résultats et a cherché des solutions. Il est clair que cette situation contractuelle peu claire comporte des risques. Mais en fin de compte, on n'est jamais sûr de rien dans le football. Son prédécesseur, Vladimir Petkovic, avait un contrat valable lorsqu'il a décidé de s'en aller. Là aussi, j'ai dû trouver une solution en peu de temps."

"J'ai eu de bons entretiens avec Murat au cours desquels nous avons également discuté de son avenir en équipe nationale. Son souhait était toutefois de ne clarifier définitivement ce point qu'après l'Euro et j'étais d'accord avec cela. Après le tournoi, nous pourrons évaluer le développement de l'équipe et prendre les décisions nécessaires."

"Après la qualification, où nous avons rencontré des adversaires qui ont surtout joué défensivement, nous voulions affronter deux équipes plus actives sur le terrain. C'est justement devant leur public que le Danemark et l'Irlande ont toujours montré de belles choses. Nous devons élever notre niveau de jeu. C'est un bon test en vue de l'Euro où des adversaires tout aussi redoutables nous attendent."

"Les conditions sont agréables et nous profitons d'un beau centre d'entraînement. De nombreux joueurs ont dû jouer ces dernières semaines par des températures assez basses. Ca leur fait un peu de changement et le soleil est bon pour le moral."

Nottingham Forest avait été renvoyé en janvier devant une commission indépendante après avoir annoncé des pertes financières dépassant le montant autorisé. En Premier League, les clubs ne peuvent pas perdre plus de 105 millions de livres (environ 120 millions de francs) sur une période de trois ans. Comme Nottingham n'a été promu qu'en 2022 et que le montant est moins élevé en Championship, le championnat de deuxième division, la limite pour le club était de 61 millions de livres sur une période de trois ans jusqu'à la saison 2022/23.

"On ne sait pas lorsqu'une telle situation va se représenter"

Responsable du 3x3 suisse, Domenico Marcario est confronté à de multiples défis Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le 3x3 masculin helvétique est à la croisée des chemins. Admise dans deux Tournois de Qualification Olympique, l'équipe de Suisse doit concrétiser son rêve.

La concurrence se fait de plus en plus grande, et la génération de la star suisse de la discipline Westher Molteni (36 ans) est plutôt en fin de cycle.

"Les JO, c'est notre voeu, c'est notre souhait. C'est un rêve qui est devenu un objectif. Avec ces entraînements spécifiques, c'est vraiment du concret", explique Domenico Marcario, responsable du 3x3 à Swiss Basketball, qui a ouvert ses portes à Keystone-ATS à l'occasion de l'un des quelque 30 entraînements spécifiques programmés à Lausanne dans l'optique de ces TQO.

"On a mis quelque chose en place, il y a une feuille de route, il y a un plan d'action et nous avons deux opportunités de nous qualifier pour les Jeux de Paris", poursuit le Québécois, conscient que le premier TQO (12-14 avril à Hong Kong) sera plus difficile à négocier que le troisième et dernier (16-19 mai à Debrecen).

D'une part, un seul ticket pour Paris sera attribué à Hong Kong, où huit équipes seront engagées et où la Suisse figurera dans un groupe très relevé avec les Pays-Bas et l'Autriche en favoris. D'autre part, si les membres de la Team Lausanne de 3x3 sont bien présents à Beaulieu pour cette première phase de préparation, ce n'est pas le cas des joueurs engagés avec Fribourg Olympic en basket "classique".

Natan Jurkovitz et Jonathan Kazadi étaient bien là lors du rassemblement en février. Mais pas Arnaud Cotture, qui a décliné cette convocation. Tous trois ne rentrent de toute manière pas en compte pour le TQO de Hong Kong, qui débutera six jours après la finale de Coupe de Suisse entre Olympic et les Lions de Genève. Ils seront en revanche disponibles pour la préparation au TQO prévu en mai, soit après la finale des play-off de SBL.

Un défi au quotidien

Si feuille de route il y a, elle reste difficile à esquisser. Entre les engagements à cinq, les tournois internationaux de 3x3 et les obligations professionnelles de ceux - nombreux - qui ne vivent pas que du basket, le coach Vladimir Ruzicic a une petite dizaine de joueurs sous ses ordres chaque lundi et chaque mardi.

"Ce n'est pas toujours simple à gérer", regrette Domenico Marcario, qui a dû convoquer des internationaux M23 dans un cadre élargi comprenant aussi Brunelle Tutonda, Tshi Kashama ou Titouan Vannay. "Il y a des défis logistiques, avec des joueurs qui ne jouent qu'au 3x3, et d'autres qui évoluent en club à cinq contre cinq et ne jouent que pendant l'été au 3x3", rappelle-t-il.

"Avec des tournois comme le premier TQO (réd: pour lequel la Suisse a récupéré une place initialement réservée à Israël) qui se déroulent en pleine saison de cinq contre cinq, il fallait trouver des solutions. C'est notre réalité et on en est là, avec certains joueurs qui ont pu être libérés par leur club (réd: Jonathan Dubas et Thomas Jurkovitz) et certains qui le seront plus tard", poursuit Domenico Marcario.

Il s'agit de saisir pleinement cette double opportunité. "On ne sait pas lorsqu'une telle situation va se représenter. Maintenant, il faut se focaliser sur notre premier objectif, qui est de performer dans le premier TQO, et on aura ensuite une éventuelle deuxième opportunité. Mais le fait d'avoir ces deux occasions montre qu'on a mis en place les choses nécessaires pour atteindre les plus hauts sommets que sont les JO", se réjouit Domenico Marcario.

Un trio indispensable

Est ce l'année ou jamais pour le 3x3 masculin suisse? "Je pense que oui", répond Westher Molteni, habitué aux tracas logistiques puisqu'il vit au Tessin tout en s'entraînant à Lausanne. "Quand le 3x3 a commencé à se développer, la Suisse était en avance sur de nombreux pays, mais nous sommes désormais un peu en retard", souligne-t-il.

"De plus en plus de nations ont des joueurs qui pratiquent exclusivement le 3x3, de manière professionnelle, alors qu'en Suisse le 3x3 dépend avant tout des initiatives privées. En Suisse, seuls la Team Lausanne et Montreux jouent au 3x3 toute l'année. Les autres équipes n'évoluent dans cette discipline que l'été, alors que la saison de 3x3 a déjà commencé", rappelle "King Wes".

L'expérience de la Team Lausanne est d'ailleurs indispensable. Sauf accident, la Suisse alignera le trio lausannois Westher Molteni-Gilles Martin-Marco Lehmann à Hong Kong, au côté d'un quatrième homme qui reste à désigner. "Nous connaissons nos adversaires, et les avons déjà tous battus", lâche Molteni.

Le Tessinois ne cache pas sa déception que tout le monde n'ait pas pleinement joué le jeu du 3x3 dès cette fin d'hiver. "La Suisse peut aller aux JO aujourd'hui, et dans l'avenir je ne vois pas vraiment d'autre option pour aller aux JO que le 3x3. C'est peut-être notre seule chance: le niveau moyen des autres pays augmente vraiment. Mais je comprends les clubs, leurs intérêts sont dans le cinq contre cinq. Et ils ont déjà fait un sacré pas en avant en libérant certains joueurs pour cette préparation", conclut-il.