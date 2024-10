Ponti bat un record d'Europe ++ Une première en foot suisse

Wawrinka s'offre une première demi-finale depuis juillet 2023 Toute la hargne de Stan Wawrinka, qui jouera samedi sa 64e demi-finale sur l'ATP Tour Image: KEYSTONE/EPA/ANDERS WIKLUND Stan Wawrinka (ATP 217) s'est hissé dans le dernier carré de l'ATP 250 de Stockholm. Le Vaudois de 39 ans s'est imposé 7-6 (7/5) 7-6 (7/5) devant le no 7 mondial Andrey Rublev en quart de finale. Cette semaine suédoise est-elle celle de la renaissance ? Stan Wawrinka, qui n'avait plus gagné deux matches d'affilée depuis l'US Open 2023 il y a 13 mois, s'est en tout cas offert sa première demi-finale depuis juillet 2023 à Umag en décrochant un troisième succès de rang à Stockholm. L'ex-no 3 mondial - qui s'était même hissé jusqu'en finale à Umag en 2023 - n'avait par ailleurs plus battu de joueur figurant parmi les 10 meilleurs mondiaux depuis l'été 2023 également (Frances Tiafoe à Cincinnati). Vendredi, il a dominé un joueur qui lutte pour une place au Masters ATP de Turin. Stan Wawrinka s'est montré le plus solide dans les moments décisifs face à Andrey Rublev. Même s'il a eu besoin de quatre balles de set pour conclure la première manche, dans laquelle il mena 6/2 au tie-break. Et même s'il n'est pas parvenu à conserver un break d'avance dans le deuxième set, où il mena 2-0 service à suivre. Mais le Vaudois n'a rien lâché. Il a conclu sur sa première balle de match après 1h52' de jeu pour devenir le joueur le plus âgé à battre un membre du top 10 au XXIe siècle et se hisser pour la.. 64e fois en demi-finale d'un tournoi ATP. Son prochain adversaire sera l'Américain Tommy Paul (ATP 13).

Team New Zealand est à un succès du titre Team New Zealand est à un succès d'une 3e Coupe de l'America consécutive Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Team New Zealand est à un succès d'un troisième sacre consécutif dans la Coupe de l'America. Le "Defender" a remporté les deux régates disputées vendredi à Barcelone face au "Challenger" Britannia pour mener désormais 6-2 dans une série prévue en "best of 13". Les Kiwis ont ainsi parfaitement réagi après avoir perdu les deux duels programmés mercredi et vu leurs adversaires revenir de 4-0 à 4-2. Ils bénéficieront de la première de leurs quatre balles de match dès samedi.

Antoine Bellier met fin à sa carrière Antoine Bellier a annoncé la fin de sa carrière sportive Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Antoine Bellier met fin avec effet immédiat à sa carrière. Le Genevois de 27 ans l'a annoncé vendredi sur ses réseaux sociaux, sans plus d'explications. "Après 10 années passées sur le circuit professionnel, le moment est venu pour moi de ranger la raquette. Ce parcours a été passionnant; représenter mon pays en Coupe Davis et participer aux qualifications des 4 tournois du Grand Chelem m'ont offert des souvenirs inoubliables", écrit-il. Actuellement 347e du classement ATP, Antoine Bellier s'est hissé jusqu'au 168e rang en avril 2023. Il n'a disputé au total que 13 matches de simple sur le circuit principal, y compris les quatre parties qu'il a jouées en Coupe Davis. Il avait notamment remporté un cinquième match décisif en Ouzbékistan en barrage en 2016. Le gaucher a gagné deux titres sur le circuit Challenger, à San Luis Potosi en 2022 et à Ismaning à l'automne 2023. Il a signé son plus bel exploit en juin 2022, se hissant jusqu'en demi-finale du tournoi ATP 250 sur gazon de Majorque, en battant quatre top 100 - dont un top 20, Pablo Carreño Busta - au passage. "A ma famille - mes parents et mes deux sœurs: merci d'avoir toujours été à mes côtés, à travers les victoires comme les moments plus difficiles. Grâce à vous, j’ai pu vivre pleinement ma passion", écrit encore Antoine Bellier. "Je me tourne désormais vers l’avenir, impatient de découvrir le prochain chapitre de ma vie", conclut-il.

Yverdon - Lugano sera dirigé par un quatuor féminin Désirée Grundbacher dirigera Yverdon - Lugano dimanche Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Un quatuor féminin dirigera le match de Super League entre Yverdon et Lugano dimanche (16h30), a annoncé l'ASF. Ce sera une première à ce niveau dans le football suisse. La partie aura Désirée Grundbacher comme arbitre principale. Elle sera assistée par Susanne Küng et Linda Schmid, alors que Déborah Anex officiera comme quatrième officielle. Cette désignation ouvre aussi la "Week of the Referee" à laquelle l'ASF participe.

Noè Ponti bat un record d'Europe à Shanghai Un bon retour aux affaires pour Ponti Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Noè Ponti a amélioré son record d'Europe du 100 m papillon en petit bassin à Shanghai en Coupe du monde. Le Tessinois a nagé en 48''40, soit sept centièmes de mieux que son précédent record. Après sa quatrième place aux JO de Paris, suivie de vacances et d'un mois d'entraînement, Ponti a ainsi réussi son retour à la compétition. Son chrono lui a aussi valu de gagner la course malgré une concurrence de qualité avec le Néerlandais Nyls Korstanje et le Sud-Africain Chad Le Clos.

Billie Jean King Cup: Belinda Bencic est dans le groupe suisse Belinda Bencic est de retour Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Belinda Bencic fera son retour en Billie Jean King Cup les 15 et 16 novembre à Bienne. La championne olympique 2021 fait partie de l'équipe de Suisse qui sera opposée à la Serbie en barrage. Outre Bencic, de retour après avoir donné naissance à son premier enfant, le capitaine Heinz Günthardt a retenu Viktorija Golubic (WTA 124), Jil Teichmann (WTA 144), Simona Waltert (WTA 215) et Céline Naef (WTA 234). Belinda Bencic faisait partie de l'équipe qui avait gagné la Billie Jean King Cup à Glasgow en 2022. Ce sera la première fois que la Suisse affrontera la Serbie. La rencontre aura un côté particulier pour Viktorija Golubic, dont la maman est serbe. La joueuse serbe la mieux classée actuellement est Olga Danilovic (WTA 86).

Bordeaux: Andy Carroll en 4e division "par amour du jeu" Andy Carroll a notamment évolué avec West Ham Image: KEYSTONE/AP/TIM IRELAND Andy Carroll (35 ans) a donné une nouvelle direction à sa carrière. L'ancien international anglais évolue désormais en 4e division française avec Bordeaux. A l'âge où d'autres négocient un dernier contrat juteux dans une destination exotique, Carroll voyage en autocar avec Bordeaux pour affronter ses adversaires amateurs en 4e division française. Pour lui, c'est un choix assumé par "amour du foot". Idylle improbable Avec deux doublés lors de ses deux premiers matches, l'ancien attaquant de Newcastle, Liverpool et West Ham a déjà conquis le coeur des supporters. Il fait ainsi le buzz bien au-delà de la Gironde sur les réseaux sociaux. L'idylle semblait pourtant improbable entre l'ancienne star de Premier League et les Girondins, sextuples champions de France en redressement judiciaire accompagné d'un plan social. A première vue, ils n'étaient pas faits pour se rencontrer. Mais Andy, plus motivé que jamais pour continuer de prendre du plaisir sur un terrain après des années de galère liées aux blessures, a dit "oui". Comme dans la chanson. "Je n'ai pas eu peur de la situation, du risque de disparition du club. Je la connaissais, j'avais confiance", a indiqué Carroll à l'AFP. "Cela correspond à mon style de vie et ma manière d'apprécier le football, c'était une bonne chance pour moi", poursuit-il, comprenant complètement que ce choix ait pu surprendre. "Mais c'était une décision facile pour moi". Comme dans un rêve A Bordeaux (14e de N2 avec deux matches en retard), l'ancien international (9 sélections, 2 buts) est très loin des émoluments qu'il aurait pu percevoir dans le Golfe ou aux Etats-Unis. Mais il n'en a cure, préférant surfer sur "l'amour du foot qui ne mourra jamais". A l'évocation des sept heures de car prévues pour un déplacement en Bretagne, Carroll sourit: "Je suis habitué. Je l'ai déjà vécu la saison dernière en Coupe de France avec Amiens (son club précédent, en Ligue 2, ndlr). Et puis, quand j'étais enfant, c'est ce que l'on faisait avec l'Académie, c'est ce que je fais maintenant". Ses débuts avec les Girondins se sont déroulés comme dans un rêve: deux doublés de rang - ce qu'il n'avait jamais réalisé en 248 matches de Premier League - "mais ça aurait été mieux si on avait gagné le premier (2-2)". "L'équipe est très bonne, les fans ont été brillants lors des deux matches que j'ai joués. Je suis heureux d'être impliqué dans ce projet", avoue Carroll, adopté par tous.

Dopage: Mathias Flückiger lavé de tout soupçon Mathias Flückiger est enfin soulagé Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Mathias Flückiger (36 ans) est lavé de tout soupçon après avoir été accusé de violation des dispositions antidopage. Le Bernois est ainsi soulagé après plus de 800 jours de batailles juridiques. La Fédération internationale (UCI) et l'agence mondiale antidopage (WADA) ne transmettront pas le cas au Tribunal arbitral du sport, suivant ainsi la décision de Swiss Sports Integrity. Comme les délais sont désormais prescrits, Flückiger est ainsi acquitté après un combat de plus de deux ans. "La charge mentale lors des deux dernières années a été incroyablement grosse. Arriver à sortir de cette affaire, avec de nombreux obstacles, a été de loin le combat le plus difficile et le plus long de ma carrière", a expliqué le Bernois dans un communiqué. "Je suis reconnaissant d'avoir eu une bonne équipe à mes côtés avec ma famille et mon amie. Grâce à eux, la vérité a gagné à la fin." Au final, toutes les parties sont arrivées à la conclusion que les échantillons recueillis sur le coureur le 5 juin 2022 n'étaient pas utilisables. Jamais un résultat positif n'aurait dû être annoncé. "Je suis fier de ne jamais avoir abandonné et d'avoir eu la force de croire aussi longtemps à la justice. Et aussi d'avoir pu surmonter durant cette période autant de revers sur le plan mental", a encore dit le Bernois.

Le point bonus du meilleur tour disparaîtra en 2025 Il n'y aura plus de point de bonus attribué en 2025 Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian L'attribution d'un point bonus au championnat pour le pilote ayant réalisé le meilleur tour en course lors des Grands Prix de Formule 1 disparaîtra à partir de 2025. La Fédération internationale (FIA) l'a annoncé à l'issue du Conseil mondial du sport auto jeudi, sans toutefois donner d'explication quant à la suppression de la mesure. La règle, introduite en 2019, accorde un point supplémentaire à l'auteur du tour le plus rapide en course s'il se classe parmi les dix premiers et ne fait pas l'objet d'une pénalité. Son but est de prolonger le suspense jusqu'au bout des GP. Mais le dispositif peut aussi se révéler être un élément stratégique pour les équipes, comme ce fut le cas lors du GP de Singapour en septembre. A Marina Bay, Daniel Ricciardo (Racing Bulls) a ainsi privé de ce point bonus Lando Norris (McLaren), à la lutte pour le titre derrière Max Verstappen (Red Bull), créant un imbroglio puisque Racing Bulls n'est autre que l'écurie-soeur de Red Bull.

Une soirée de rêve pour Janis Moser Janis Moser (au 1er plan) devance Keegan Kolesar dans une rencontre qu'il n'oubliera pas de sitôt. Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Après le dur apprentissage à Arizona, Janis Moser patine désormais dans une équipe qui gagne. Le Seelandais a été l’un des deux grands artisans du troisième succès en trois rencontres de Tampa Bay. Sur sa glace, le Lightning s’est imposé 4-3 devant Vegas. Mené à... trois reprises au score, Tampa Bay a forcé la décision grâce à un final à couper le souffle avec l’égalisation de Brandon Hagel à la 58e et le 4-3 de Nikita Kucherov à 55’’ de la sirène. Janis Moser a signé deux assists sur ces deux réussites pour couronner une soirée de rêve. Le défenseur avait, en effet, ouvert son compteur cette saison avec un premier but sous ses nouvelles couleurs pour le 1-1 de la 11e. Il a été récompensé par la deuxième étoile, la première revenant à Kucherov qui a, pour sa part, réussi un doublé pour totaliser déjà six buts. Nashville et Roman Josi à la peine Si Janis Moser et Tampa Bay marchent sur l’eau, Roman Josi et Nashville traversent un début de saison aux allures de cauchemar avec quatre défaites en quatre rencontres. Devant leurs partisans, les Predators se sont inclinés 4-2 devant Edmonton. Auteur de deux passes décisives pour obtenir la troisième étoile, Roman Josi, en bon capitaine, se doit de sonner la révolte. Il faut remonter à 2002 pour retrouver la trace d’un départ aussi désolant de la part des Predators. Un troisième Suisse a comptabilisé un point jeudi soir. Timo Meier a délivré un assist lors du succès 3-1 de New Jersey à Ottawa. Les Devils ont fêté une cinquième victoire en sept rencontres. Ils la doivent en grande partie au brio de leur gardien suédois Jacob Markstrom, auteur de 30 arrêts.

Un troisième succès de rang pour le HC Bienne Toni Rajala: un lancer imparable pour donner la victoire au HC Bienne. Image: KEYSTONE/PostFinance Victorieux 4-3 à Berne dans un derby qui a tenu toutes ses promesses, le HC Bienne a confirmé son retour au premier plan. Les Seelandais ont, en effet, cueilli leur troisième succès de rang. Il a été acquis grâce à une réussite de Toni Rajala sur une séquence à 4 contre 3 après 1’24’’ de jeu dans la prolongation. Berne, qui a mené deux fois au score, a, en effet, payé un très lourd tribut à la pénalité infligée à Roman Loeffel à l’ultime seconde du temps réglementaire. Même s’il a concédé trois buts, Harri Säteri a été, une fois de plus, l’homme fort du HC Bienne. Auteur de 43 arrêts, le Finlandais a notamment été décisif dans une ultime période très largement dominée par les Bernois. Le seul point noir de la soirée pour le HC Bienne réside dans la blessure de Viktor Lööv. Le défenseur suédois est mal retombé sur la bande après une charge au début du deuxième tiers. Il n’est plus revenu sur la glace.

Stéphane Charlin signe un contrat de 3 ans avec Genève-Servette Stéphane Charlin: il revient à Genève par la grande porte. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Stéphane Charlin revient au bercail. Le portier de Langnau a signé un contrat pour les trois prochaines saisons avec le Genève-Servette HC, son club formateur. Brillant depuis le début de saison, le portier de 24 ans a été international à deux reprises. Il évolue dans le club bernois depuis 2022. "Stéphane a très bien progressé au cours de dernières saisons et il est devenu l’un des meilleurs gardiens de la ligue", souligne le directeur sportif de Genève-Servette Marc Gautschi.

Une victoire sans prix pour Stan Wawrinka Stan Wawrinka enchaîne enfin ! Image: KEYSTONE/AP/Andy Wong Stan Wawrinka (ATP 217) rugit encore ! Pour la première fois depuis plus de treize mois, le Vaudois a gagné deux matches de suite sur le Circuit. Il s’est qualifié pour les quarts de finale de l’ATP 250 de Stockholm. Victorieux 6-4 3-6 7-5 de l’Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (ATP 64) après 2h13 de match, l’homme aux trois titres du Grand Chelem sera opposé vendredi au vainqueur de la rencontre entre le no 7 mondial Andrey Rublev et le Français Alexandre Muller (ATP 70). Il rejoint ainsi Dominic Stricker parmi les qualifiés pour les quarts de finale la semaine où le tennis suisse n'a plus aucun représentant dans le top 100 de l'ATP et de la WTA. Face à Davidovich-Fokina qu’il rencontrait pour la première fois, Stan Wawrinka a eu l’immense mérite de ne pas lâcher prise dans un troisième set qu’il avait entamé de la pire des manières. Il a, en effet, perdu d’entrée son engagement avant de sauver deux balles de double break qui aurait permis à son adversaire de mener 3-0 service à suivre. Le Vaudois revenait à 2-2 avant toutefois de concéder à nouveau le break. Mené 4-2, il a trouvé les ressources pour retourner la situation alors que tout semblait perdu. Avec 31 coups gagnants contre 39 erreurs directes, Stan Wawrinka n’a sans doute pas livré le match de sa vie. Mais il l’a gagné grâce à son efficience sur les balles de break en sa faveur. Il a tout simplement remporté les quatre qu’il a jouées pour signer un succès sans prix. Il démontre que le poids de ses 39 ans ne l’empêche pas encore de briller sur un court de tennis, là sans doute où est toujours son royaume.

Philipp Köhn n'est plus le gardien titulaire de Monaco Philipp Köhn: un dur retour sur terre. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Philipp Köhn ne sera plus le gardien titulaire de l’AS Monaco. Le no 3 de l’équipe de Suisse lors du rassemblement d’octobre doit céder sa place à Radoslaw Majecki. L’entraîneur monégasque Adi Hütter a confirmé que le Polonais sera titularisé vendredi ors de la venue de Lille. Majecki s’était blessé à la cheville cet été. Il est désormais complètement rétabli. "Philipp était notre no 1 lorsqu'il est arrivé la saison dernière. Ses performances nous ont fait douter de lui. On a changé. Radek, devenu no 1, a joué un rôle très important dans la qualification en Ligue des Champions, explique Adi Hütter. Mais désormais, il est en forme et sera notre no 1. » L’ancien mentor ne cache pas que cette décision a été « difficile à prendre ». Philipp Köhn a livré neuf matches cette saison avec l’AS Monaco. Le bilan du portier de 26 ans est remarquable avec sept victoires et deux nuls. Adi Hütter confirme que l’ancien joueur de Wil « n’était pas heureux de cette décision ». Par ailleurs, Denis Zakaria, absent du rassemblement de l’équipe de Suisse, tiendra sa place face à Lille. Le capitaine avait été touché au genou il y a deux semaines contre Rennes.