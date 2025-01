Premiers pas de Lewis Hamilton chez Ferrari ++ Vlhova déclare forfait

Deux prolongations et deux arrivées à Lugano Cole Cormier a prolongé son bail avec Lugano Image: KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY Lugano continue de construire son effectif pour la saison prochaine. Le club tessinois a prolongé les contrats des attaquants Stéphane Patry et Cole Cormier. Débarqué de Genève en 2022, Stéphane Patry (24 ans) a disputé 37 parties cette saison pour 4 points (1 but). Il a prolongé son bail d'un an, jusqu'en 2026. Fils de l'ancien joueur de Sierre Derek Cormier, Cole Cormier joue actuellement sa deuxième saison avec les Bianconeri et a prolongé de deux saisons, soit jusqu'en 2027. Il compte un but en 29 matches. Les Tessinois ont aussi mis sous contrat jusqu'en 2027 le jeune gardien Alessio Beglieri, formé à Bienne, et le défenseur Enea Togni.

Premiers pas de Lewis Hamilton chez Ferrari Lewis Hamilton a vécu sa première journée en tant que pilote Ferrari Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Le septuple champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a fait ses premiers pas lundi en tant que pilote Ferrari. Il est apparu pour la première fois à Maranello, le siège de la Scuderia. Le Britannique (40 ans), qui portait un long pardessus, un costume et une cravate sombres avec une chemise blanche, est apparu très élégant et a posé devant l'ancienne maison d'Enzo Ferrari, le fondateur de la célèbre marque au cheval cabré, selon des photos diffusées par sa nouvelle écurie qu'il a rejointe cette année après 12 saisons chez Mercedes. Hamilton s'est ensuite rendu au circuit de Fiorano pour rencontrer le patron de l'équipe, le Français Frédéric Vasseur, et le directeur général de Ferrari, l'Italien Benedetto Vigna. A Maranello, il a aussi pu échanger avec plusieurs membres de l'équipe qu'il côtoiera dans les semaines à venir, et notamment Riccardo Adami qui sera son ingénieur de piste. Le septuple champion du monde pilotera pour la première fois une monoplace Ferrari mercredi sur le circuit de Fiorano, où il aura droit à 1000 kilomètres maximum avec la F1 de la saison 2022. "Il y a des journées dont vous savez que vous vous souviendrez toute votre vie et celle d'aujourd'hui, mes débuts en tant que pilote Ferrari, en fait partie. J'ai eu la chance de réussir des choses que je ne pensais jamais possible dans ma carrière, mais une part de moi a toujours eu ce rêve de courir en rouge", a expliqué Hamilton dans le communiqué de Ferrari et sur sa page Instagram. "Je ne pourrais être plus heureux de réaliser ce rêve aujourd'hui. Aujourd'hui, nous entamons une nouvelle ère dans l'histoire de cette équipe légendaire et je suis impatient de voir quelle histoire nous écrirons ensemble", a-t-il ajouté. Le Britannique fera ses débuts officiels au volant de la nouvelle monoplace Ferrari à l'occasion des tests de pré-saison à Bahreïn du 26 au 28 février, deux semaines avant de disputer son premier Grand Prix avec la Scuderia en Australie.

Vlhova déclare forfait pour les Mondiaux Petra Vlhova a déclaré forfait pour les Mondiaux Image: KEYSTONE/AP/ALESSANDRO TROVATI Petra Vlhova doit déclarer forfait pour les championnats du monde de Saalbach. La championne olympique de slalom et ancienne championne du monde de géant ne sera pas remise à temps après une déchirure des ligaments croisés. Vlhova a ainsi perdu la bataille contre le temps, comme l'a expliqué son entraîneur Mauro Pini dans un communiqué publié par le management de la Slovaque. "La rééducation de son genou va enfin dans la bonne direction", a déclaré le Tessinois, "mais les contretemps de décembre et janvier l'empêchent de participer aux Championnats du monde". Petra Vlhova a désormais déjà en ligne de mire les Jeux olympiques qui se dérouleront dans un an à Cortina d'Ampezzo. La gagnante du classement général de la Coupe du monde 2021 s'était déchiré les ligaments croisés et internes il y a exactement un an lors de sa course à domicile à Jasna.

L'AMA ne fera pas appel après la suspension de Swiatek L'AMA ne fera pas appel après la suspension d'un mois infligée à Iga Swiatek Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian L'Agence mondiale antidopage (AMA) a annoncé lundi qu'elle ne ferait pas appel après la suspension d'un mois d'Iga Swiatek. La Polonaise, actuelle 2e joueuse mondiale, avait été sanctionnée pour un contrôle positif à une substance interdite effectué mi-août 2024. Les experts scientifiques de l'AMA ont estimé que la raison invoquée par la joueuse polonaise, une contamination médicamenteuse, était "plausible" et "qu'il n'y aurait aucun motif scientifique de le contester devant le TAS (Tribunal arbitral du sport)". Swiatek, 23 ans, avait été contrôlée positive à la trimétazidine (TMZ), un médicament pour le coeur, dans un échantillon prélevé hors compétition en août, alors qu'elle était no 1 mondial. L'affaire n'a été révélée que trois mois plus tard, après que la joueuse a accepté une suspension d'un mois. Absente de trois tournois en Asie, elle avait alors argué de motifs personnels. Pour sa défense, Swiatek avait ensuite souligné que le résultat du contrôle était accidentel et qu'il avait été provoqué par la contamination d'une substance en vente libre, la melatonine, utilisée pour lutter contre les problèmes de sommeil. Un scénario accepté "L'AMA a procédé à un examen complet du dossier relatif à la décision de l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia), qu'elle a reçue le 29 novembre. Les experts scientifiques de l'AMA ont confirmé que le scénario spécifique de la mélatonine contaminée, tel que présenté par la joueuse et accepté par l'Itia, est plausible et qu'il n'y a pas de raisons scientifiques de le contester devant le TAS", a expliqué l'AMA dans un communiqué. Dans une affaire semblable, Jannik Sinner, numéro un mondial chez les hommes, avait été contrôlé positif à deux reprises en mars dernier en raison de traces du stéroïde clostébol. Il avait ensuite été disculpé par l'Itia, mais l'AMA a néanmoins fait appel et celui-ci sera examiné les 16 et 17 avril par le TAS.

Swiatek déroule en 8e de finale Iga Swiatek a décroché son ticket pour les quarts en moins d'une heure Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Iga Swiatek (WTA 2) n'a pas perdu son temps lundi à Melbourne. La Polonaise n'a mis que 59 minutes pour valider son ticket pour les quarts de finale de l'Open d'Australie. La quintuple lauréate en Grand Chelem s'est imposée 6-0 6-1 au 4e tour devant la "lucky loser" allemande Eva Lys (WTA 128), remportant les neuf premiers jeux du match en à peine plus de 40 minutes. Elle vise une première finale à Melbourne, où sa meilleure performance demeure une demi-finale en 2022. Sevrée de trophée en simple depuis son quatrième sacre à Roland-Garros en juin dernier, Iga Swiatek abordera néanmoins en pleine confiance son quart de finale après n'avoir lâché que 11 jeux dans ses quatre premiers tours. La Polonaise de 23 ans affrontera mercredi l'Américaine Emma Navarro (WTA 8).

Monfils contraint à l'abandon en 8e de finale Gaël Monfils a été contraint à l'abandon face à Ben Shelton Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Gaël Monfils n'a pas pu rejoindre son épouse Elina Svitolina en quart de finale de l'Open d'Australie. Le parcours du Français de 38 ans s'est arrêté au 4e tour lundi. A bout de forces, il a été contraint à l'abandon face à Ben Shelton (ATP 20), jetant l'éponge alors qu'il était mené 7-6 (7/3) 6-7 (3/7) 7-6 (7/2) 1-0. Le neuvième match livré en 14 jours fut celui de trop pour Gaël Monfils (ATP 41). Le Vaudois d'adoption, qui avait conquis le titre à Auckland neuf jours plus tôt, a cédé sur le plan physique lundi dans la Margaret Court Arena. Il a tenu tant bien que mal le choc jusqu'au tie-break du troisième set. Monfils, qui avait passé plus de neuf heures sur le court dans ses trois premiers matches à Melbourne, n'avait plus les armes pour renverser la vapeur. Après un passage par les vestiaires, il a concédé son service dès le premier jeu de la quatrième manche, signifiant dans la foulée son abandon à Ben Shelton. Demi-finaliste de l'US Open en 2023, Ben Shelton disputera mercredi son troisième quart de finale dans un Majeur. Le gaucher, qui avait déjà atteint les quarts de finale à Melbourne en 2023, se mesurera à l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 55) pour une place dans le dernier carré. Tombeur de Stan Wawrinka en quatre sets au 1er tour, Lorenzo Sonego s'est qualifié sans trop de difficultés pour son premier quart de finale en Grand Chelem. L'Italien de 29 ans a dominé le qualifié américain Learner Tien (ATP 121) 6-3 6-2 3-6 6-1 lundi.

Un 10e quart de finale majeur pour Sinner Jannik Sinner disputera mercredi son 10e quart de finale en Grand Chelem Image: KEYSTONE/AP Tenant du titre à l'Open d'Australie, Jannik Sinner jouera mercredi à Melbourne son 10e quart de finale de Grand Chelem. Le no 1 mondial a battu Holger Rune (ATP 13) 6-3 3-6 6-3 6-2 lundi au 4e tour. Jannik Sinner, qui vise une cinquième demi-finale dans un Majeur, a nettement dominé les débats après la perte du deuxième set. Même si le long temps-mort médical qu'il a pris au cours de la troisième manche alors que son adversaire s'apprêtait à servir ne manquera pas de faire jaser. L'Italien de 23 ans, qui avait également conquis le titre à l'US Open puis lors du Masters ATP l'an dernier, n'a pas concédé son jeu de service dans les deux derniers sets. Invaincu depuis la finale du tournoi de Pékin l'automne dernier, il en est désormais à 19 victoires consécutives sur le circuit. Jannik Sinner - qui est d'ores et déjà le joueur italien comptant le plus de quarts de finale en Grand Chelem (à égalité avec Nicola Pietrangeli) - partira forcément avec les faveurs du pronostic mercredi au tour suivant. Il se frottera soit à Alex De Minaur (ATP 8), qu'il a battu neuf fois en neuf duels, soit à Alex Michelsen (ATP 42), face à qui il s'est imposé deux fois en deux affrontements. Keys-Svitolina en quart Finaliste en 2023 à Melbourne dans le simple dames, Elena Rybakina (WTA 7) a par ailleurs connu l'élimination lundi au 4e tour. La Kazakhe s'est inclinée 6-3 1-6 6-3 devant l'Américaine Madison Keys (WTA 14), qui affrontera mercredi l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 27) pour une place dans le dernier carré.

Le journaliste épinglé par Djokovic réitère ses "excuses" Le journaliste épinglé par Novak Djokovic a présenté ses excuses Image: KEYSTONE/EPA/LUKAS COCH Le journaliste épinglé dimanche par Novak Djokovic a réitéré lundi ses excuses. Le Serbe avait boycotté la veille la traditionnelle interview effectuée sur le court, en raison de commentaires d'un présentateur qu'il a jugés "insultants". Depuis vendredi soir, une vidéo montrant le présentateur de Channel 9 Tony Jones se moquer des supporters de Novak Djokovic circule sur les réseaux sociaux. "Nous sommes de retour à Melbourne Park, où vous pouvez voir les fans de Novak Djokovic chanter à pleine voix", déclare le journaliste, employé par le diffuseur officiel du premier Grand Chelem de la saison, alors que des images des supporters défilent en arrière-plan. "Les chants sont assez extraordinaires: +Novak est surcoté+, +Novak c'est du passé+, +Novak expulsez-le+", poursuit Tony Jones, trois ans après que le Serbe s'était fait renvoyer d'Australie pour son refus de se faire vacciner contre le Covid-19. "Je suis content qu'ils ne puissent pas m'entendre", conclut le présentateur. Dimanche après sa victoire en 8es de finale de l'Open d'Australie, Novak Djokovic a coupé court à la traditionnelle interview d'après-match, en raison de ces "commentaires" selon lui "insultants" du journaliste à son égard et envers les supporters serbes. L'ex-N.1 mondial a ajouté qu'il ne donnerait plus d'interview à Channel 9 tant que des excuses publiques n'auraient pas été présentées. "Du chambrage" Lundi matin, Tony Jones a affirmé lors d'une émission qu'il considérait ses commentaires de vendredi comme relevant du "chambrage". "J'ai estimé que c'était de l'humour, comme j'en fais souvent" en direct, a-t-il ajouté. "Ceci étant dit, j'ai été informé samedi matin que Djokovic et son équipe étaient très en colère." "J'ai immédiatement pris contact avec l'équipe de Djokovic pour leur présenter mes excuses - il y a 48h - pour tout manque de respect ressenti par Novak et dont je suis à l'origine. Aujourd'hui (lundi), je ne peux que réitérer ces excuses à Novak", a poursuivi Tony Jones. "Je dois aussi ajouter que le manque de respect a aussi touché, par de nombreux aspects, les supporters serbes, avec qui le journaliste assure avoir "construit une belle relation". "On se chambre mutuellement, et j'ai cru que ce que je disais s'inscrivait dans ce cadre. Clairement, ça n'a pas été interprété ainsi. J'ai le sentiment d'avoir déçu les supporters serbes, c'est malheureux", a conclu Tony Jones.

Dix de chute pour les Washington Wizards Kyshawn George (à gauche) et les Wizards ont subi dimanche leur 10e défaite d'affilée Image: KEYSTONE/AP/Sara Nevis Washington ne trouve plus le chemin de la victoire en NBA. Kyshawn George et les Wizards ont subi dimanche leur 10e défaite consécutive, la 35e en 41 parties, s'inclinant 123-100 à Sacramento. Les Wizards, qui avaient vécu une pire série cet automne (16 revers d'affilée), ont pourtant pris un bon départ en marquant les six premiers points du match. Mais ils accusaient déjà 11 longueurs de retard à 1'36 de la fin du premier quart (30-19). Washington n'a ensuite jamais pu croire en une "remontada", plombé par son manque d'adresse au tir (36%, avec un piètre 23,8% à 3 points). Le "rookie" valaisan Kyshawn George (6 points) a marqué 2 des 10 paniers primés rentrés par les Wizards, ajoutant 3 rebonds et 3 assists pour un différentiel de -16 en 24' passées sur le parquet. L'homme du match fut Domantas Sabonis, fils de la légende lituanienne Arvydas Sabonis. L'ailier fort de Sacramento a cumulé 29 points, 18 rebonds et 4 passes décisives. George fut quant à lui le deuxième meilleur marqueur des Wizards derrière Jonas Valuncianas (23 points, 12 rebonds).

L'Inter reste dans le sillage du Napoli Marcus Thuram a inscrit le 3e but de l'Inter face à Empoli Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'Inter de Yann Sommer reste à trois longueurs de Naples, leader du championnat d'Italie. Les Milanais se sont imposés 3-1 dimanche soir face à Empoli, répondant ainsi au succès fêté par les Napolitains samedi à Bergame face à l'Atalanta. Laborieux en première période, l'Inter a surclassé Empoli après la pause. Il a fallu attendre la 55e minute pour que Lautaro Martinez libère San Siro d'une frappe limpide. Denzel Dumfries a doublé la mise de la tête (79e), avant que Sebastiano Esposito ne réduise l'écart (83e). Six minutes plus tard, Marcus Thuram a définitivement rassuré les tifosi nerazzurri avec son 13e but de la saison. Grâce à cette quatorzième victoire de l'exercice pour une seule défaite, l'Inter empêche Naples de prendre le large. Le leader a par ailleurs disputé un match de plus que les Milanais, dont le calendrier est toutefois surchargé depuis le début de l'année.

Florentino Pérez réélu à la présidence du Real Madrid Florentino Perez a été réélu à la présidence du Real Madrid Image: KEYSTONE/EPA/Chema Moya Le président du Real Madrid Florentino Pérez a été réélu dimanche pour un cinquième mandat d'affilée courant jusqu'en 2029. Il était le seul candidat à sa succession. "Comme il n'y avait qu'une candidature, (Florentino Pérez) est élu président du Real Madrid," a indiqué le club champion d'Europe et d'Espagne dans un communiqué publié après la large victoire (4-1) des "Merengues" contre Las Palmas qui leur permet de revenir en tête de la Liga. M. Perez, âgé de 77 ans, a été réélu à la tête du club madrilène sans discontinuer et sans opposition (2013, 2017, 2021 and 2025) depuis son retour en 2009. L'homme d'affaires avait été élu une première fois en 2000 à la présidence des "Galactiques", qui ont remporté 2 titres nationaux (2001, 2003) et une Ligue des champions (2002), avant de démissionner en 2006. Depuis 2009, le Real a enlevé cinq titres de champion d'Espagne et six Ligues des champions dont trois consécutives (2016, 2017, 2018).

Une 4e défaite d'affilée pour les Devils Timo Meier (28) et les Devils ont subi dimanche leur 4e défaite consécutive Image: KEYSTONE/AP/Pamela Smith New Jersey est décidément dans le dur en ce début d'année 2025. Les Devils et leur colonie suisse ont subi dimanche leur quatrième défaite d'affilée en NHL, s'inclinant 2-1 face à Ottawa à Newark. Battus 3-1 par Philadelphie samedi après-midi dans un match où ils n'avaient cadré que 13 tirs au total, les Devils ont pourtant entamé leur duel avec les Senators de la meilleure des manières: ils ont ainsi adressé pas moins de 17 tirs en direction de la cage adverse dans le premier tiers, contre 2 pour leurs adversaires. Mais Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler et leurs coéquipiers manquent cruellement d'efficacité depuis quelques semaines. Et les Devils n'ont cadré que 9 tirs au cours des deux dernières périodes dimanche, Tomas Tatar inscrivant leur seul but à la 35e pour le 1-1. Brillant à la mi-décembre avec une série de six victoires en sept matches, New Jersey marque nettement le pas depuis Noël. Avec seulement deux succès dans leurs onze dernières sorties, les Devils restent néanmoins pour l'instant bien installés dans le top 3 de la Metropolitan Division.

Manchester City atomise Ipswich (6-0) avant le PSG Phil Foden a brillé face à Ipswich Town Image: KEYSTONE/EPA/NEIL HALL Les joueurs offensifs de Manchester City se sont régalés à Ipswich (6-0), dimanche en Premier League. Il s'agissait pour la troupe de Pep Guardiola de l'ultime galop d'essai avant le choc contre le Paris St-Germain mercredi en Ligue des champions. Les quadruples champions d'Angleterre en titre repoussent davantage le souvenir d'une première moitié de saison complètement ratée et remontent à la quatrième place avec 38 points, à six longueurs du troisième Nottingham Forest. En 2025, ils ont inscrit vingt buts en quatre matches. Le calendrier était certes accommodant, avec West Ham, Salford (4e division) en Coupe, et le promu Ipswich parmi les derniers adversaires. Mais tous les voyants sont au vert avant l'affiche de mercredi au Parc des Princes, déterminante pour l'avenir européen des deux équipes. Phil Foden, désigné homme du match, s'est offert un deuxième doublé de suite, cinq jours après celui à Brentford (2-2). Le meilleur joueur de la saison dernière n'avait marqué que deux buts depuis le début du championnat. Manuel Akanji a quant à lui passé une après-midi tranquille au sein de la défense des Cityzens, avant d'être remplacé à la 72e minute.