Rapperswil vire son coach ++ Zogg 3e du slalom parallèle

Rapperswil-Jona se sépare de Stefan Hedlund Stefan Hedlund prend la porte à Rappi Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Les Rapperswil-Jona Lakers libèrent leur entraîneur Stefan Hedlund de ses fonctions avec effet immédiat. Ils annoncent confier l'intérim à Johan Lundskog, Fabian Gunnarsson et Janick Steinmann. Stefan Hedlund avait rejoint les Lakers il y a plus de trois ans. Le Suédois de 49 ans avait conduit le club dans le groupe de tête de la National League et deux fois en Champions Hockey League lors de ses deux premières saisons. Mais la situation est compliquée depuis plusieurs semaines: seules trois victoires ont été enregistrées lors des 15 derniers matches. Et dimanche soir, sur la glace de Genève-Servette, les Saint-Gallois, avant-derniers du classement, tenteront d'éviter une huitième défaite consécutive.

Zogg 3e du slalom parallèle de Yanqing, Baetschi 4e Julie Zogg a terminé 3e du slalom parallèle de Yanqing dimanche Image: KEYSTONE/EPA PAP/LUKASZ GAGULSKI Le slalom parallèle de Yanqing a été le théâtre d'une "petite finale" 100% helvétique chez les dames. L'aînée Julie Zogg (32 ans) a pris le meilleur sur la cadette Flurina Neva Baetschi (21 ans) pour décrocher la 3e place dimanche en Chine. Double championne du monde de la discipline (2019, 2023), Julie Zogg a battu sa compatriote de trois centièmes seulement pour arracher son 35e podium individuel en Coupe du monde. La St-Galloise avait terminé au même rang une semaine plus tôt à Mylin pour le premier slalom de la saison. Flurina Neva Baetschi devrait rapidement oublier ce cruel échec. La Grisonne, 14e à Mylin dans la discipline, affichait jusqu'ici un 11e rang - en janvier 2023 à Bad Gastein - comme meilleur résultat en Coupe du monde. Elle a désormais son ticket pour les Mondiaux prévus en mars prochain en Engadine en poche. La victoire est revenue à Tsubaki Miki. La Japonaise, tombeuse pour 0''01 de Julie Zogg en demi-finale, a battu en finale l'éternelle Claudia Riegler (51 ans !). Chez les hommes, l'Italie a signé un doublé, Daniele Bagozza battant Gabriel Messner en finale.

Un 6e titre pour le LA Galaxy Le LA Galaxy a Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN Le Los Angeles Galaxy a conquis samedi un sixième titre record en MLS. La franchise californienne a battu les New York Red Bulls 2-1 lors de la finale du championnat nord-américain, à Los Angeles. Deux buts tombés très rapidement de Joseph Paintsil (9e) et Dejan Joveljic (13e) face à une réalisation de Sean Nealis (28e) ont offert au Galaxy son premier titre depuis 2014, résultat d'une transformation spectaculaire. L'an dernier, le Galaxy avait terminé avant-dernier de la Conférence Ouest et été privé de play-off. Face au boycott des fans et à un certain déclin local avec la montée en puissance du Los Angeles FC, le Galaxy avait entamé son rebond en nommant un nouveau manager, Will Kuntz, en mai 2023. Alors qu'il avait souvent accueilli des stars en déclin (Beckham, Gerrard, Ibrahimovic), le Galaxy a commencé la partie sans joueur de renom sur la pelouse, avant la rentrée de Marco Reus à la 75e minute. L'entraîneur Greg Vanney a ainsi conquis son premier titre après avoir perdu trois finales avec le Galaxy en tant que joueur (1996, 1999, 2001). Son club avait pris la 2e place de la Conférence Ouest en saison régulière, avant de battre Colorado, Minnesota et les Seattle Sounders de Stefan Frei au fil des tours.

Niederreiter marque, les Jets gagnent Nino Niederreiter (au centre) est félicité par ses coéquipiers après avoir inscrit le but de l'égalisation à 2-2 face à Chicago Image: KEYSTONE/AP/Charles Rex Arbogast Nino Niederreiter a signé son 10e but de la saison samedi en NHL, au cours d'un match remporté 4-2 par Winnipeg sur la glace des Chicago Blackhawks de Philipp Kurashev. Les Jets sont la première équipe à atteindre les 20 succès dans cet exercice 2024/25. Menés 2-1 à l'issue du premier tiers, les Jets ont égalisé à 2-2 à la 34e grâce à un joli tir du revers de Nino Niederreiter. L'attaquant grison, qui en est à 16 points au total dans ce championnat, n'avait pas marqué dans ses cinq dernières sorties. Winnipeg a pris pour la première fois l'avantage à la 51e, le 4-2 tombant dans une cage vide. Les Jets enchaînent ainsi un deuxième succès consécutif, après avoir concédé quatre défaites d'affilée pour céder la 1re place de la Ligue au Minnesota Wild. Chicago, qui évoluait pour la première fois sous la houlette de son nouveau coach Anders Sorensen, affiche pour sa part le pire bilan de la NHL avec 18 points en 27 matches. Battus pour la cinquième fois d'affilée, les Blackhawks restent toutefois à deux longueurs des Predators de Roman Josi, qui évoluent dans la même Division. Un assist pour Fiala Nashville a en effet subi samedi un septième revers d'affilée, le 21e au total en 28 matches. Les Preds se sont inclinés 3-1 sur la glace d'Ottawa, qui a pu compter sur les 37 arrêts de Linus Ullmark pour faire la différence. Roman Josi affichait un bilan de -2 au terme de ce match. Il en est à -20 sur l'ensemble de la saison... La soirée fut plus belle pour Kevin Fiala et les Kings, qui ont décroché face à Minnesota un cinquième succès consécutif (4-1). L'attaquant saint-gallois a réussi son 17e point de la saison, signant un assist sur le 2-0 inscrit en supériorité numérique par Alex Laferriere à la 28e minute.

Les Wizards renouent avec la victoire 56 points de Nikola Jokic (15) n'ont pas suffi à Denver pour battre Washington samedi Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Les Wizards ont enfin renoué avec la victoire samedi en NBA, après une série de 16 défaites. Toujours privée du Valaisan Kyshawn George (touché à la cheville gauche), la franchise de Washington a battu122-113 une équipe de Denver pourtant portée par un Nikola Jokic XXL. Le pivot serbe a en effet inscrit 56 points, son record en NBA, ajoutant 16 rebonds et 8 passes décisives. Mais "j'ai forcé mes shoots à la fin", a-t-il admis au terme d'un match dans lequel il a tenté 38 tirs - là aussi son record - pour un taux de réussite de 57,9% (22/38, avec un 3/5 à 3 points). C'est sur le plan défensif que les Nuggets ont péché face aux Wizards, dont le dernier succès remontait au 30 octobre et à une deuxième victoire de suite face aux Hawks de Clint Capela. Les Wizards en restent à 16 défaites d'affilée, comme la saison dernière lorsqu'ils avaient égalé la pire série de l'histoire de la franchise. Washington a pu compter sur un grand Jordan Poole pour forcer la décision et cueillir son 3e succès de la saison en 21 sorties. L'arrière a inscrit 39 points, convertissant notamment 9 tirs primés (son record). Nikola Jokic fut quant à lui bien trop seul dans le camp des Nuggets, qui ont dû composer sans trois joueurs majeurs blessés dont leur meneur Jamal Murray.

Beaver Creek: Odermatt pour une revanche en géant Eliminé en première manche à Sölden en ouverture de saison, Marco Odermatt a une revanche à prendre en géant dimanche à Beaver Creek. Le Nidwaldien sera forcément l'homme à battre. Marco Odermatt reste même sur deux sorties de piste consécutives dans la discipline, lui qui était parti à la faute en deuxième manche du géant des finales de Saalbach en mars après avoir signé le meilleur temps sur le premier parcours. L'heure est à la rédemption. Le champion olympique et champion du monde en titre de la spécialité avait auparavant fêté 12 succès d'affilée en Coupe du monde de géant, une série victorieuse entamée en mars 2023 à Kranjska Gora. Il espère bien reprendre sa marche en avant à Beaver Creek, mais il n'a jamais disputé de géant dans la station du Colorado. Le dernier géant organisé à Beaver Creek remonte en effet à la saison 2019/20. Il avait vu l'Américain Tommy Ford triompher devant deux Norvégiens, Henrik Kristoffersen et Leif Kristian Nestvold-Haugen, alors que le meilleur Suisse (Gino Caviezel) s'était classé 9e. Cinq ans plus tard, les Norvégiens seront à nouveau à suivre de près à Beaver Creek, eux qui ont signé un triplé historique fin octobre à Sölden (Steen Olsen devant Kristoffersen et McGrath). Les regards seront aussi braqués sur Loïc Meillard, 3e (Levi) puis 5e (Gurgl) en slalom après avoir dû déclarer forfait pour le géant de Sölden.

Bâle en déplacement, Servette face à Winterthour La Super League connaîtra-t-elle un nouveau changement de leader au terme de la 17e journée? Réponse peu avant 18h30, au terme des duels St-Gall - Bâle et Servette - Winterthour. La situation est on ne peut plus serrée à deux journées de la trêve hivernale. Leader après 16 rondes, Bâle ne comptait qu'un point d'avance sur le duo Lugano/Servette, deux sur Zurich et trois sur Lucerne dimanche soir passé. Les Rhénans restent sur quatre matches sans défaite: trois victoires consécutives, suivies d'un nul face à Lausanne au Parc St-Jacques. Ils affrontent dès 16h30 un FC St-Gall qui doit s'imposer pour ne pas voir le top 6 s'éloigner trop dangereusement. Convaincant tombeur de Lugano (3-0) une semaine plus tôt, Servette aura peut-être l'occasion de se retrouver seul aux commandes dimanche soir. Toute autre issue qu'une victoire face à Winterthour constituerait un échec pour les Grenat. Les deux équipes qui seront opposées dès 14h15, Lausanne et Zurich, sont pour leur part en mesure de profiter d'un éventuel faux-pas bâlois ou genevois. Le LS, qui veut conforter sa place dans le top 6, pointe à cinq longueurs seulement du FCB avant cette journée.

Le FC Lugano a nouveau leader Anto Grgic ouvre le score sur penalty. Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER Entre deux déplacements à Yverdon et à Varsovie, le FC Lugano a fait le plein de confiance. Les Tessinois se sont imposés 4-1 à Lucerne pour reprendre provisoirement la tête du classement. Deux penalties d’Anto Grgic et de Renato Steffen et des réussites de Mohamed Belhaj Mahmoud et de Mattia Bottani ont donné la victoire à des Luganais plus cliniques que jamais. Mais le match aurait pu épouser un autre scénario si la frappe de Kevni Spadanuda au terme d’une action fantastique à la 19e minute n’avait pas été repoussée par le poteau de Sebastian Osigwe, le remplaçant d’Amir Saipi blessé. On en était encore à 0-0 et les Lugano commençaient seulement à tisser leur toile. A la faveur de ce succès, le FC Lugano possède deux points d’avance sur le FC Bâle, qui se déplace à St. Gall ce dimanche, et trois sur le Servette FC, qui recevra le FC Winterthour. Les Tessinois bénéficient, par ailleurs, à nouveau d’une marge conséquente de... 11 points sur les Young Boys, le Champion en titre.

Fribourg renverse Berne dans le derby des Zähringen Ryan Gunderson a inscrit le but de la victoire à Berne. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Fribourg a renversé la vapeur pour s'imposer 4-3 après prolongation à Berne. Menés 3-1, Julien Sprunger et ses coéquipiers n'ont pas abdiqué pour revenir de la capitale avec deux points. Le capitaine des Dragons a signé un doublé rempli d'opportunisme dans le troisième tiers qui a permis aux Dragons de revenir à 3-3. Ryan Gunderson est ensuite sorti de sa tanière pour inscrire le but de la victoire, son premier de la saison. Fribourg était pourtant privé de son top-scorer Marcus Sörensen, annoncé à nouveau blessé après avoir été laissé au repos et en tribunes mercredi à Langnau (défaite 4-1). Pat Emond avait en outre fait le choix de propulser son troisième gardien Loïc Galley devant le filet en raison des difficultés connues par Reto Berra et Bryan Rüegger. La bourde de Vey Pour sa deuxième titularisation en National League, le jeune gardien qui évolue du côté de Thurgovie en Swiss League, a connu un début de match compliqué, laissant filer entre ses jambières un envoi presque anodin de Marco Lehmann après seulement 72 secondes de jeu (1-0). Il a ensuite accordé un rebond que Simon Moser a parfaitement exploité à la 15e minute (2-1), après l'égalisation de Jacob de la Rose (5e). Il n'a pas non plus été aidé par le Suédois Linden Vey, auteur d'une perte de puck grossière dont les Bernois ont profité pour inscrire le 3-1 (48e Baumgartner). Mais son arrêt décisif devant le top-scorer des Ours Austin Czarnik juste avant la sirène finale aura été décisif. Bienne se rassure Le HC Bienne, qui avait perdu 7 de ses 8 derniers matches et restait sur trois revers de rang, s'est remis en confiance en écrasant une équipe de Kloten pourtant en forme (5-0). Les Seelandais ont dû toutefois attendre le deuxième tiers-temps pour concrétiser une outrageuse domination dans leur patinoire. L'étincelle est venue d'Anthony Greco, qui a trouvé le trou entre le poteau et le flanc gauche de Ludovic Waeber (24e). Le cerbère des Aviateurs n'a ensuite rien pu faire face à un envoi remarquable de Robin Grossmann en pleine lucarne. Ces deux réussites - les premières de la saison pour les deux hommes - ont eu pour effet de débloquer les Biennois, qui ont ajouté deux autres buts en l'espace de 29 secondes (Rajala à 5 contre 4 et Bachofner). Luca Christen a même corsé l'addition après le deuxième thé. Battu 1-0 à Ambri, Davos a vu Zurich revenir à hauteur en tête du classement. Le "Z" a lui gagné au Tessin contre Lugano (5-2) grâce à trois buts inscrits dans le tiers médian. Enfin Zoug s'est imposé 4-2 sur la glace de Langnau.

Dan Ndoye marque à Turin contre la Juventus La joie de Dan Ndoye après son but. Image: KEYSTONE/AP/Spada Une semaine après son doublé face à Venise, Dan Ndoye a, à nouveau, trouvé le chemin des filets en Série A. Le Vaudois a ouvert le score lors du 2-2 de Bologne à Turin face à la Juventus. L’international suisse a armé une frappe limpide au premier poteau pour battre le gardien Mattia Perrin à la 30e minute. Il est le deuxième joueur de Murat Yakin à marquer dans l’antre de la Juve cette saison après Simon Sohm avec Parme le 30 octobre dernier. Bologne a mené 2-0 avant de concéder l’égalisation à la 92e sur une réussite du Belge Samuel Mbangula.

Un 38e succès pour Odermatt, 1er du super-G de Beaver Creek Marco Odermatt a cueilli samedi son 38e succès en Coupe du monde Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Battu par son pote Justin Murisier vendredi en descente, Marco Odermatt a retrouvé "sa" place au centre du podium 24 heures plus tard à Beaver Creek. Le Nidwaldien a remporté le premier super-G de l'hiver pour cueillir son 38e succès en Coupe du monde. Marco Odermatt était déjà le septième skieur le plus titré de l'histoire sur le Cirque blanc avant cette 38e victoire, qui le rapproche à deux longueurs du no 1 helvétique Pirmin Zurbriggen. Seules Vreni Schneider (55 succès) et Lara Gut-Behrami (45) ont fait mieux côté suisse. Samedi, Marco Odermatt est le seul Suisse à s'être illustré dans la station sur la piste "Birds of Prey". Le Grison Gino Caviezel a rendu une copie propre, terminant 7e mais à 0''36 du top 3. Justin Murisier s'est quant à lui classé 16e (à 1''30) au lendemain de sa première victoire en Coupe du monde. Le Bagnard partage d'ailleurs le 16e rang avec le Fribourgeois Alexis Monney, qui n'a pu s'élancer qu'à la suite du forfait d'Arnaud Boisset. Stefan Rogentin et Loïc Meillard, respectivement 1er et 2e du super-G des finales de Saalbach ce printemps (devant Boisset), ont en revanche échoué hors du top 20. La différence sur le bas Marco Odermatt a forcé la décision sur le bas du parcours samedi, à la glisse. Devancé de 22 centièmes par Cyprien Sarrazin au dernier pointage intermédiaire, il a été flashé à 113,73 km/h - soit la meilleure vitesse instantanée - juste avant la ligne d'arrivée et a devancé son rival français de 18 centièmes. Sarrazin s'est ainsi parfaitement repris après sa décevante 9e place en descente. Le podium est complété par le surprenant Autrichien Lukas Feuerstein, porteur du dossard no 24, qui a concédé 0''47 à Odermatt. Les modestes Fredrik Moeller (dossard 32) et Giovanni Franzoni (34) sont quant à eux ex-aequo au 4e rang.

Le FC Sion déclasse les Young Boys Une première mi-temps de gala à Tourbillon pour Joël Schmied, Théo Berdayes et Théo Bouchlarhem (de gauche à droite). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Moins de trois jours après une élimination mortifiante en Coupe de Suisse, les FC Sion a réagi de la plus belle des manières. Il a déclassé les Young Boys à Tourbillon pour s’imposer 3-1. Champions en titre, les Bernois concèdent leur deuxième défaite de la saison face au néo-promu après le 2-1 au Wankdorf du 21 juillet dernier. En Valais, ils ont livré une première mi-temps catastrophique, indigne de leur rang, pour être menés 3-0 avant la demi-heure après les réussites de Gora Diouf, de Joël Schmied et de Nyas Chouaref. On peut redouter le pire pour cette équipe sans âme lors de ses deux derniers matches de l’année, à Stuttgart mercredi et face au Servette FC dimanche au Wankdorf. Eliminé aux tirs au but jeudi soir par le FC Bâle dans un huitième de finale qu’il n’aurait jamais dû perdre, le FC Sion revient pleinement dans la lutte à la sixième place à la faveur de ce succès. L’affirmation de Liam Chipperfield et le brio de Chouaref font croire que cette course au top 6 est loin d’être perdue. Un bon point pour Yverdon Au Letzigrund, Yverdon a arraché un point précieux face aux Grasshoppers (1-1) pour conserver au classement ses cinq longueurs d’avance sur son adversaire du soir et sur le FC Winterthour. Mitchy Ntelo, qui venait d’entrer, a surgi à la 83e pour répondre à l’ouverture du score improbable de l’Argentin Tomas Veron Lupi juste avant le quart d’heure. Le but du Belge offre surtout un répit à son entraîneur Alessandro Mangiarratti. Le Tessinois aurait-il survécu à un septième revers en huit maches toutes compétitions confondues ? Son choix de se priver à Zurich de ses deux grognards William Le Pogam et Anthony Sauthier aurait très bien pu se retourner contre lui.

Samedi contrasté pour les Suisses de l'AS Monaco Breel Embolo à droite); un but qui va lui faire du bien. Image: KEYSTONE/EPA Sans Denis Zakaria touché à la cuisse à l’échauffement, l’AS Monaco a renoué avec la victoire. Sur sa pelouse, la formation de la Principauté s’est imposée 2-0 devant le Toulouse de Vincent Sierro. Sorti du banc peu après l’heure de jeu, Breel Embolo a signé le 2-0 à la 82e. Le Bâlois a devancé le gardien Guillaume Restes de la tête pour inscrire son deuxième but de la saison en Ligue 1. A la faveur de ce succès, les Monégasques reviennent à 5 points du PSG, tenu en échec vendredi à Auxerre et qu’ils recevront le 18 décembre. Il convient d’espérer que Denis Zakaria sera en mesure de tenir sa place pour ce choc. Le capitaine a, pour la deuxième fois déjà cette saison, dû renoncer à jouer en raison d’une blessure contractée à l’échauffement. Il avait connu la même infortune le 27 octobre à Nice.

Snowboard: Julie Zogg 6e à Yanqing en géant parallèle Julie Zogg a manqué de peu la finale en géant parallèle (archives). Image: KEYSTONE/EPA PAP/LUKASZ GAGULSKI Julie Zogg a dû se contenter du 6e rang lors du géant parallèle de Yanqing, toujours en Chine. D'autres Suisses ont signé des tops 10 dans les disciplines hivernales ce samedi. Les snowboarders suisses n'ont pas signé d'exploit samedi dans le géant parallèle de Yanqing. Julie Zogg est la seule à avoir passé l'écueil des 8es de finale, mais elle a échoué dès le stade suivant pour terminer au 6e rang. La St-Galloise et ses coéquipiers tenteront de prendre leur revanche dimanche en slalom parallèle, leur discipline forte. Les fondeurs suisses ont pour leur part manqué leur affaire dans le sprint en skating de Lillehammer, en l'absence de leur leader Nadine Fähndrich (malade). Seul Valerio Grond est parvenu à passer le 1er tour de la phase à élimination directe, mais il a échoué en demi-finale pour se classer 11e. Son compère Janik Riebli (16e) a quant à lui été sorti en quart. Häcki-Gross un peu trop lente Lena Häcki-Gross a signé une jolie 9e place lors du sprint de 7,5 km disputé à Kontiohlati, en Finlande. La meilleure biathlète du pays a été parfaite au tir, mais a perdu du temps en fond, ne signant que le 34e temps sur les lattes. Aita Gasparin (18e), Elisa Gasparin (35e) et Amy Baserga (39e) ont terminé plus loin. Les deux bobs à deux suisses ont par ailleurs bien commencé la saison de Coupe du monde à Altenberg, en Allemagne. Le Grison Cédric Follador et son pousseur Luca Rolli ont pris la 9e place de cette première course de l'hiver, juste devant le Zougois Timo Rohner et son coéquipier Mathieu Hersperger. La Schwytzoise Debora Annen a pris pour sa part le 6e rang en monobob, à 0''64 du podium. En luge, la Zurichoise Natalie Maag s'est aussi classée 6e lors de l'étape de Coupe du monde disputée à Innsbruck, en Autriche.