Ronaldo signe un doublé ++ Mujinga Kambundji reine du 200m

Ronaldo se met en jambes avec un doublé Cristiano Ronaldo double buteur Image: KEYSTONE/AP/Luis Vieira Le Portugal a conclu sa préparation pour l'Euro en battant l'Irlande (3-0) à Aveiro. Auteur d'un doublé, Cristiano Ronaldo est apparu très en forme après avoir manqué les précédents tests. En marquant deux superbes buts après l'ouverture du score signée Joao Felix (18e), le quintuple Ballon d'or de 39 ans a annoncé qu'il a bien l'intention à briller cet été en Allemagne, pour son 11e grand tournoi international. La première réalisation de "CR7" a rappelé ses heures de gloire à Manchester United et au Real Madrid: un défenseur effacé d'un dribble suivi d'une somptueuse frappe enroulée dans la lucarne opposée du portier irlandais (50e). La deuxième, une frappe sèche à nouveau du gauche en réponse à un bon appel de Diogo Jota, a montré qu'il reste un finisseur redoutable malgré son départ au club saoudien d'Al-Nassr en janvier (60e). Le Portugal, qui avait remporté l'intégralité de ses rencontres de qualification en étant la meilleure attaque (36 buts inscrits) et la meilleure défense (2 buts encaissés), a cette semaine privilégié le ménagement du temps de jeu des uns et des autres, mais aussi les essais tactiques du sélectionneur espagnol Roberto Martinez. Sans son capitaine, qui n'a rejoint que vendredi le stage de préparation pour l'Euro, la Seleçao avait réussi son premier test face, avec une victoire face à la Finlande (4-2) mardi dernier, mais s'était inclinée samedi devant la Croatie de Luka Modric (2-1). Au-delà du résultat de mardi, l'entrée en scène de Cristiano Ronaldo, qui a joué l'ensemble de la rencontre, a confirmé toute sa valeur ajoutée pour l'attaque portugaise et donné des gages sur son inépuisable ambition. A l'Euro, le Portugal entrera en lice le 18 juillet face à la République tchèque, avant d'affronter la Turquie puis la Géorgie au sein du groupe F.

Mujinga Kambundji conserve son titre européen du 200 m Le sourire de Mujinga Kambundji, championne d'Europe du 200 m Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Mujinga Kambundji a décroché l'or du 200 m des Championnats d'Europe à Rome. La Bernoise a défendu son titre avec brio en coupant la ligne en 22''49. Un cassé sur la ligne pour devancer d'un centième la Britannique Daryll Neita, puis un sourire contagieux. Mujinga Kambundji est bien une athlète de grands championnats. Bronzée aux Mondiaux de Doha en 2019 sur 200 m, championne du monde en salle du 60 m en 2022, 2e du 100 m aux Européens de Munich, titrée sur 200 m, championne d'Europe en salle du 60 m l'an dernier, "Muji" sait clairement comment être prête le jour J. La Bernoise de 32 ans n'était pas forcément dans la forme de sa vie avant ces compétitions continentales, mais elle est montée en puissance. Qualifiée pour la finale sur 100 m, Kambundji a laissé le processus se faire. Sa grande rivale Daryll Neita lui a logiquement mené la vie dure, mais Kambundji a su puiser dans ses ressources pour se garder un minuscule avantage décisif sur la fin. Des stars bien présentes Les deux grandes stars européennes des haies n'ont pas déçu. Protégée de Laurent Meuwly, Femke Bol a survolé son 400 m haies pour enlever l'or en 52''49. La médaillée d'argent, la Française Louise Maraval, a couru en 54''23. Chez les messieurs, Karsten Warholm l'a emporté en 46''98. L'Italien Alessandro Sibilio a pris la 2e place en 47''50. Le concours du triple saut fut très disputé avec deux hommes à plus de 18 m. Pedro Pichardo pensait peut-être que ses 18m04 suffiraient, mais l'Espagnol Jordan Alejandro Diaz Fortun s'est posé à 18m18, la troisième meilleure distance de tous les temps. A la hauteur masculine, l'idole locale Gianmarco Tamberi s'est imposée avec 2m37. Il s'est fait une frayeur à 2m29 en passant au 3e essai. Au décathlon, victoire de l'Estonien Johannes Erm (8764 pts). A noter la 5e place du recordman du monde Kevin Mayer et la 14e du Bâlois Finley Gaio (7934).

Dominic Stricker à nouveau battu Dominic Stricker n'est pas dans la forme de sa vie Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS La saison 2024 de Dominic Stricker ressemble à un calvaire. Après son deuxième tournoi sur gazon, le Bernois est à nouveau en difficulté. Des douleurs dorsales et un retour à la compétition sans cesse repoussé ont fait que Stricker n'a disputé son premier simple de l'année qu'il y a une semaine au Challenger de Surbiton. Après avoir été battu 7-5 6-3 par son compatriote Leandro Riedi, Stricker a tout de même remporté un set dans sa défaite cette semaine à Nottingham lors de son match contre le Britannique Dan Evans, autrefois 21e joueur mondial. Cette défaite contre Evans, tête de série n°2, a dû se finir mardi en raison de la nuit lundi. Lors de la reprise, Stricker est tombé à 3-3 et a dû être été soigné. Le Bernois de 21 ans a tenu à terminer sa partie, mais il n'a plus gagné un seul jeu. Dominic Stricker sera sous pression dans les semaines à venir. Déjà relégué au 144e rang ATP, il doit défendre 320 de ses 417 points d'ici fin août sur le gazon anglais, puis à Gstaad et enfin à l'US Open.

3e étape: Thibau Nys s'impose, Bettiol en jaune Thibau Nys le plus costaud Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Thibau Nys a remporté la 3e étape du Tour de Suisse entre Steinmaur et Rüschlikon (161,7 km). Le Belge de 21 ans a été le plus fort dans un sprint en montée. Le jeune coureur de l'équipe Lidl-Trek n'a pas franchement eu de rivaux dans les derniers hectomètres. Très puissant, le Belge a dominé la concurrence et fait parler sa force. Stephen Williams et Alberto Bettiol ont complété le podium. Le public a cru un moment que Marc Hirschi allait peut-être pouvoir l'emporter. Mais le coéquipier de Tadej Pogacar, qui a attaqué à 3 km de l'arrivée, s'est fait rattraper à 800 m de la ligne. Le meilleur Suisse se nomme Jan Christen, 16e de l'étape à 3 secondes des meilleurs. Christen progresse de six rangs au général et pointe désormais à la 9e place d'un classement dominé par Alberto Bettiol. Christen est à 11 secondes du Transalpin qui ne devrait pas conserver le maillot jaune plus de 24 heures avec l'étape qui s'annonce mercredi. Le peloton attaquera en effet la quatrième étape de 171 km entre Rüschlikon et le sommet du col du Gothard. Une étape de montagne avec une arrivée en côte à plus de 2000 m d'altitude.

Tournoi WTA de Nottingham: Golubic déjà éliminée Viktorija Golubic: pas à l'aise récemment sur gazon Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Viktorija Golubic (WTA 73) n'a pas passé le cap du 1er tour au tournoi sur herbe de Nottingham. La Zurichoise a été battue par la Canadienne Rebecca Marino (WTA 157) 6-1 6-4. Golubic, qui avait déjà été perdu d'entrée à Surbiton la semaine passée pour son retour sur gazon, avait passé un tour à Roland-Garros La Zurichoise de 31 ans est pourtant normalement à l'aise sur herbe: quart de finaliste à Wimbledon en 2021, elle avait atteint les demi-finales à Nottingham en 2022 et les quarts en 2023 Rebecca Marino (33 ans), issue des qualifications, n'avait pour sa part pas gagné de match dans un tableau final sur le circuit principal depuis le 12 septembre 2023 à Osaka.

CE Rome: des Suisses en verve mardi matin Lore Hoffmann courra la finale du 800 m à Rome Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lore Hoffmann (27 ans) s'est qualifiée pour la finale du 800 m des championnats d'Europe de Rome. La Valaisanne a fini 3e de sa demi-finale en 2'00''41. La finale aura lieu mercredi à 21h25. Comme attendu, Annik Kälin a elle aussi obtenu son billet pour une finale, celle de la longueur en l'occurrence. Lors de la qualification, la Grisonne a sauté à 6m83, soit à un centimètre de son record de Suisse établi lors de l'heptathlon samedi. Le relais masculin 4 x 100 m disputera également la finale à Rome. Pascal Mancini, Felix Svensson, Bradley Lestrade et Timothé Mumenthaler ont couru en 38''70 et pris la 4e place de leur demi-finale. Ils devront battre le record national (38''36) en finale pour se qualifier pour les JO de Paris Les Suissesses du 4 x 100 m ont décroché une place en finale avec un temps de 42''76, juste derrière la Grande-Bretagne. Echec par contre pour le relais messieurs 4 x 400 m.

Euro 2024: "La Suisse peut nourrir des ambitions", selon Freuler Remo Freuler: le sourire à quelques jours de commencer l'Euro Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Après une parenthèse d’une année à Nottingham, Remo Freuler est revenu en Italie pour retrouver son rang : celui de l’un des meilleurs demis du Calcio. Comme à l’Atalanta, le Zurichois de 32 ans s’est très vite imposé comme le régulateur du jeu de Bologne. Sous la férule de Thiago Motta, il a traversé une saison magnifique conclue à la cinquième place du classement, synonyme de qualification pour la phase finale de la Ligue des Champions. "Le club attendait de vivre une telle saison depuis des décennies. La fête des tifosi fut à la hauteur de leurs espérances", sourit Remo Freuler. Le Zurichois n’a pas savouré très longtemps cette magnifique campagne. Il a dû basculer en mode Euro avec l’espoir de rééditer le parcours de 2021 qui a conduit la Suisse jusqu’au stade des quarts de finale. "Je ne sais pas si l’équipe de 2021 était plus forte que celle d’aujourd’hui. Je veux croire que non, lâche-t-il. J’ai le sentiment que nous n’avons pas encore atteint notre zénith. Nous avons trouvé une belle alchimie au sein de cette équipe. Le camp de St. Gall s’est, en tout cas, parfaitement déroulé." Comme le bon vin Samedi contre la Hongrie, il sera associé en ligne médiane à son capitaine Granit Xhaka - "Granit est comme le bon vin ; il se bonifie avec l’âge", dit-il -, pour ordonner le jeu de l’équipe de Suisse. "Il convient d’abord de veiller à ne pas prendre de but", glisse-t-il pour confirmer l’impression que dégage cette équipe de Suisse cette année avec sa défense à trois. Il ne sera pas aisé de lui marquer un but... Ses huit saisons dans le Calcio lui ont enseigné que c’est bien la défense qui fait gagner des titres. "Cette équipe de Suisse n’a aucune raison de se cacher, poursuit-il. Elle peut nourrir de réelles ambitions. Je sais que plusieurs observateurs affirment que nous serons l’équipe surprise de cet Euro. On verra bien. Il faut tout d’abord sortir de la phase de poules. Avec la Hongrie, l’Ecosse et l’Allemagne, nous figurons dans un groupe très équilibré. Il n’y a pas de favoris. La forme du jour décidera."

L'équipe de Suisse reste au Gazi Stadion Ruben Vargas (à gauche) et Denis Zakaria s'accordent un break sur cette fameuse pelouse du Gazi Stadion. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Faire contre mauvaise fortune bon cœur : telle est l’attitude adoptée par l’équipe de Suisse face au problème suscité par la qualité de la pelouse de son stade d’entraînement à Stuttgart. "Nous avons adressé un courrier officiel à l’UEFA pour déplorer la situation. L’instance a promis de faire le maximum pour améliorer cette pelouse, indique le responsable de la communication de l’ASF Adrian Arnold. Nous restons pour l’instant au Gazi Stadion. Une alternative serait de s’entraîner dans le complexe du VfB Stuttgart. Mais une telle option nous ferait perdre beaucoup de temps dans le trafic." "Nous souhaitons maintenant regarder vers l’avant. Ne plus perdre d’énergie avec cette problématique", poursuit Adrian Arnold. Remo Freuler évoque, pour sa part, un "petit problème qui va se résoudre ces prochains jours. "*Nous devons tout simplement accepter la situation", poursuit le Zurichois. Le Conseil des joueurs, auquel il appartient, a signalé sa volonté de rester au Gazi Stadium. L’entrainement de mardi a donc été maintenu sur cette pelouse jugée "indigne des standards de l’UEFA" par le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami. Il s’est effectué sans Steven Zuber. Touché au mollet samedi à St. Gall face à l’Autriche, le Zurichois souffre d’une petite lésion musculaire. Selon le staff de l’équipe de Suisse, il s’entraîne individuellement "avec une intensité de plus en plus relevée". Malgré ce discours rassurant, sa titularisation samedi contre la Hongrie semble bien compromise. Au même titre que celles de Breel Embolo et de Denis Zakaria qui sont toujours en phase de reprise.

Pays-Bas: Frenkie de Jong forfait sur blessure Frenkie de Jong est forfait pour l'Euro Image: KEYSTONE/AP/Lewis Joly Les Pays-Bas devront composer sans Frenkie de Jong lors de l'Euro, a annoncé la fédération néerlandaise (KNVB). Le milieu de terrain du Barça est insuffisamment rétabli d'une blessure à une cheville. Les tests médicaux effectués dimanche et lundi ont montré que sa cheville blessée n'est pas encore suffisamment résistante, a indiqué la KNVB après la victoire en match amical contre l'Islande (4-0) à Rotterdam. De Jong va désormais rentrer en Espagne pour préparer la saison prochaine. Le sélectionneur batave Ronald Koeman doit également déplorer la blessure d'un autre milieu de terrain, Teun Koopmeiners, qui s'est blessé à l'aine lors de l'échauffement lundi soir. La participation du joueur de l'Atalanta à l'Euro est incertaine.

Les Panthers à deux succès d'une première Coupe Stanley Les Panthers sont à deux succès d'une première Coupe Stanley Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Les Panthers sont à deux succès de la première Coupe Stanley de leur histoire. Florida s'est imposé une deuxième fois à domicile face à Edmonton (4-1) pour mener 2-0 en finale des play-off de NHL. Edmonton, qui s'était incliné 3-0 samedi à Sunrise, a pourtant ouvert la marque lors de ce match no 2 par l'intermédiaire de Mattias Ekholm. Le défenseur suédois a trouvé la faille en contre-attaque sur le premier tir cadré par les Oilers dans cette partie, après 11'17'' de jeu. Mais Sergei Bobrovsky a repoussé les 18 autres tirs cadrés par les Oilers, qui sont restés "muets" en supériorité numérique malgré quatre opportunités. Les Panthers ont égalisé à la 30e sur une réussite de Niko Mikkola, avant de forcer la décision au troisième tiers sur un doublé d'Evan Rodrigues (44e, 2-1/53e, 3-1). Tout ne fut pas rose pour Florida, qui a scellé le score dans un filet désert à 2'28'' de la sirène finale. Les Panthers ont en effet perdu leur capitaine Aleksander Barkov, victime d'une lourde charge de Leon Draisaitl au troisième tiers. Les Oilers doivent quant à eux composer avec la blessure de leur défenseur Darnell Nurse. 1-8 jusqu'ici Balayés 4-0 par Colorado en 1996 et dominés 4-1 par Vegas l'an dernier, les Panthers ont donc d'ores et déjà fait mieux que lors de leurs deux précédentes apparitions au stade ultime. Ils tenteront d'assommer les Oilers, dont le dernier sacre remonte à 1990, jeudi en Alberta pour l'acte III de la série. Les statistiques parlent en tout cas largement en faveur de Florida. L'équipe ayant gagné les deux premiers matches d'une série en mode "best of 7" en NHL en est sortie vainqueure 86% du temps (352/408). Le taux de réussite passe à 92,9% lorsqu'une équipe mène 2-0 en finale après avoir livré deux matches à domicile (39-3).

Une domination de vingt ans révolue Vainqueur de Roland-Garros dimanche, Carlos Alcaraz compte désormais trois titres du Grand Chelem à seulement 21 ans. Avec l'avènement de Jannik Sinner au rang de no 1 mondial et le déclin amorcé de Novak Djokovic, l'ère du "Big 3" n'a jamais été aussi proche de la fin. La victoire de l'Espagnol, qui est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à remporter trois Majeurs sur trois surfaces différentes après ses sacres à l'US Open en 2022 et à Wimbledon en 2023, est d'autant plus impressionnante qu'il était arrivé à Paris dans la peau d'un outsider. Ses trois seules victoires obtenues sur terre battue ce printemps et les incertitudes entourant son bras droit endolori n'incitaient pas à l'optimisme. Ce succès témoigne donc de la marge dont il dispose sur la grande majorité de ses rivaux lorsqu'il évolue au maximum de ses capacités. "Le trophée dont je suis le plus fier" "Remporter Roland-Garros en sachant ce que j'ai traversé... C'est peut-être le trophée dont je suis le plus fier. Il y a eu beaucoup de discussions avec mon équipe, sur si je devais m'entraîner ou pas. Ca a été très difficile pour moi", a-t-il avoué en conférence de presse après la finale. Une finale lors de laquelle la qualité de retour du Murcien a fait la différence, malgré une bonne performance de Zverev au service (73% de première balle). Les coups d'éclat de l'Allemand en revers, notamment en long de ligne, n'ont pas suffi à contrebalancer l'inventivité d'Alcaraz, nettement supérieur en coup droit. "L'intensité avec laquelle il joue au tennis est différente des autres, il peut faire tellement de choses différentes", a confirmé Zverev devant les médias. Zverev sans regrets L'Allemand n'avait toutefois pas autant de regrets qu'après sa première défaite en finale d'un tournoi de Grand Chelem, à l'US Open 2021, où il avait servi pour le trophée face à Dominic Thiem. "J'ai l'impression d'avoir fait tout ce que j'ai pu aujourd'hui", a-t-il affirmé, malgré des moments où il "a joué de malchance". Mené 2-1 dans le cinquième set, il aurait en effet pu effacer le break réalisé un jeu plus tôt par Alcaraz, mais une double faute de l'Espagnol a été jugée bonne. L'image du "hawk-eye" montrée par certains diffuseurs étrangers aurait sans doute donné tort à l'arbitre de chaise. "C'est comme ça, il a super bien joué, mieux que moi dans les quatrième et cinquième sets", a admis le natif de Berlin, bon perdant. Il reste qu'à 27 ans, le champion olympique en titre n'a pas "encore" triomphé en Grand Chelem. Il paraît de surcroît difficile de le voir débloquer son compteur à Wimbledon, où il n'a jamais dépassé le stade des huitièmes de finale. Un nouveau "Big 2"? Sur le gazon londonien, où les débats commenceront dans trois semaines, la probable absence de Novak Djokovic, opéré au genou droit, devrait faire d'Alcaraz le favori à sa propre succession. Il sera suivi de près par Jannik Sinner, le nouveau numéro 1 mondial. L'Italien et l'Espagnol forment-ils un nouveau "Big 2" après des années de domination du "Big 3"? S'il est évidemment trop tôt pour l'affirmer, une statistique donne en tout cas une indication claire que le tennis masculin a basculé dans une nouvelle ère. Entre 2006 et 2023, 34 des 36 éditions de l'Open d'Australie et de Roland-Garros avaient en effet été enlevées par Roger Federer, Rafael Nadal et Djokovic (les deux autres par Stan Wawrinka). Et il faut remonter à 2003 pour retrouver la trace d'une année où aucun des deux premiers trophées du Grand Chelem n'avait été soulevé par un membre du "Big 3". Deux décennies de domination désormais révolue.

Angelica Moser se pare de l'or à la perche à Rome Angelica Moser en or à la perche aux Européens à Rome Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Angelica Moser a décroché la médaille d'or au concours à la perche des Championnats d'Europe à Rome. La championne d'Europe en indoor en 2021, 26 ans, fut la seule à effacer les 4m78. A la voir se prendre la tête dans les mains, on imagine volontiers que la Zurichoise a eu de la peine à y croire. Parce qu'Angelica Moser a bien failli connaître une immense déception en ne passant 4m43 qu'à son troisième essai! Après avoir passé 4m58 puis 4m68, Moser a buté une première fois à 4m73. Elle a préféré faire l'impasse et tenter 4m78. Bien lui en a pris puisqu'elle a effacé cette hauteur en battant son record personnel et en égalant le record national en extérieur de Nicole Bühler. L'argent est allé à la Grecque Aikaterini Stefanidi et le bronze à la Britannique Molly Caudery. Deuxième Suissesse engagée dans ce concours, Pascale Stöcklin n'a passé qu'une barre à 4m28 avant de bugger à 4m43. Spitz 8e, Kambundji solide Sur 400 m et pour sa deuxième finale continentale, Lionel Spitz n'a pas pu faire mieux qu'en 2022. Septième il y a deux ans, Spitz a "perdu" un rang cette fois-ci. Il a terminé 8e en 45''69. Mujinga Kambundji a réussi une très bonne demi-finale sur 200 m. La Bernoise, championne d'Europe en titre, s'est imposée dans sa série en 22''52 pour son meilleur chrono de la saison. Malheureusement, Kambundji fut la seule des trois Suissesses à se qualifier pour la finale. Léonie Pointet a terminé 5e de sa course en 23''17, alors que Sarah Atcho-Jaquier a dû se contenter de 23''21 pour une 6e place dans sa demi-finale.

La Suisse s'entraîne sur une pelouse "indigne" Le "Gezi Stadion" et sa pelouse qui pose problème. Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Premier couac pour l’équipe de Suisse dans cet Euro 2024 sans que sa responsabilité ne soit engagée. Elle s’entraîne à Stuttgart sur une pelouse en souffrance. "Cette pelouse n’est pas digne du standing demandé par l’UEFA, explique le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami. Elle accorde trop de rebonds. Les joueurs ont été désagréablement surpris... L’UEFA s’est excusée et elle a promis de réagir. Nous n’excluons pas d’aller voir ailleurs." Le "Gazi-Stadion" ne serait pas le seul terrain d’entraînement qui pose un problème apparemment dans cet Euro 2024. Inauguré en... 1905, ce stade où évolue le Kickers Stuttgart (D4) est le plus vieux d’Allemagne. Les problèmes rencontrés par la pelouse viennent de l’imperfection des rouleaux de gazon. "Il faut vraiment faire quelque chose, poursuit Pierluigi Tami. Même si les joueurs ne risquent pas vraiment de se blesser, on voit mal s’entraîner dix jours encore sur une telle pelouse..." Toujours l'incertitude pour Steven Zuber Suivi par 3800 spectateurs, le premier entraînement de l’équipe de Suisse s’est fait sans Steven Zuber, touché au mollet samedi à St. Gall contre l’Autriche. Présent à Stuttgart, le Zurichois est dans l’attente des résultats d’une IRM pour savoir s’il sera en mesure de tenir sa place samedi à Cologne contre la Hongrie pour les trois coups de l’équipe de Suisse dans cet Euro. "Nous sommes toujours dans l’incertitude, lâche Pierluigi Tami. Je veux croire en sa présence samedi. Steven est d'ailleurs assez optimisme sur ses chances de jouer." Ecarté pratiquement depuis deux ans de la sélection, Steven Zuber a rappelé, même s’il n’a joué que deux mi-temps contre l’Estonie et l’Autriche, combien il pouvait apporter à cette équipe de Suisse parfois en souffrance dans les trente derniers mètres. "Le revoir livrer de telles performances nous a fait du bien", glisse Pierluigi Tami. Quant à Breel Embolo et à Denis Zakaria, ils ne sont toujours pas en mesure de participer pleinement aux entraînements collectifs. L’attaquant est apparemment plus près d’un retour que le demi. Mais sa titularisation pour samedi semble toujours aussi illusoire. Son jeu très "physique" implique une condition au-dessus de tout soupçon. "Il convient d’être patient", reconnaît Pierluigi Tami.

Thomas Häberli succède à René Weiler Thomas Häberli le nouvel entraîneur du Servette FC. Image: KEYSTONE/EPA/URS FLUEELER René Weiler n’a pas tardé à opérer son choix. Le nouveau directeur sportif du Servette FC a trouvé son successeur sur le banc de touche en la personne de Thomas Häberli. Après trois ans à la tête de l’Estonie, le Lucernois de 50 ans revient au pays dans un rôle qui ne sera pas simple. Il devra, en effet, trouver sa place dans le sillage de René Weiler, qui s’est avancé comme l’homme fort du club après l’avoir mené à la victoire en Coupe de Suisse et en huitième de finale de la Conference League. International suisse à une reprise, Thomas Häberli maitrise le français après avoir notamment joué une saison au Mont. Il fut ensuite l’entraîneur du FC Lucerne où il avait succédé à... René Weiler en février 2019 avant de vivre cette aventure de trois ans en Estonie. Il a dirigé une dernière fois la sélection balte lors de la défaite 4-0 mardi dernier face à la Suisse. Il fera la connaissance de ses nouveaux joueurs le 23 juin lors du premier jour du stage organisé à Crans-Montana. Le Servette FC communique, par ailleurs, l’accession à la présidence du club de Hervé Broch, le coprésident de la Fédération genevoise des Banques Raiffesen, et la nomination comme secrétaire général de Steven Guignard.