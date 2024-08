Ronaldo va recevoir une distinction ++ Hug et Kratter porte-drapeau

Meilleur buteur de l'histoire de la C1, Cristiano Ronaldo distingué Cristiano Ronaldo sera honoré par l'UEFA pour ses exploits en Champions League Image: KEYSTONE/AP/ANDREW MEDICHINI Cristiano Ronaldo recevra jeudi une "distinction spéciale". Ceci à l'occasion du tirage au sort de la Ligue des Champions à Monaco, compétition dont il détient le record de buts, a annoncé l'UEFA. Avec 140 buts inscrits en 183 rencontres dans le plus prestigieux des tournois européens, l'attaquant de 39 ans devance de onze réalisations son grand rival, l'Argentin Lionel Messi, et de 46 le Polonais Robert Lewandowski. Le quintuple vainqueur de l'épreuve - une fois avec Manchester United (2008) et quatre avec le Real Madrid (2014, 2016, 2017, 2018) - évolue depuis janvier 2023 au sein du club saoudien d'Al-Nassr, avec lequel il a remporté la Coupe arabe des clubs champions. Ronaldo "détient également le record de la plus longue série de buts" en Ligue des champions, "avec des réussites lors de onze matches consécutifs, de juin 2017 à avril 2018", précise l'UEFA. Le quintuple Ballon d'Or avait par ailleurs marqué 17 fois lors de la compétition reine en 2013/14 avec le Real Madrid, son record en une saison. "Son excellence constante au plus haut niveau témoigne de sa quête inlassable de titres collectifs et individuels. Pendant plus de deux décennies, il n'a cessé d'évoluer et d'améliorer son jeu", a salué le patron de l'instance européenne, Aleksander Ceferin. Le tirage au sort de la C1 jeudi à Monaco inaugurera la nouvelle formule de l'épreuve, avec un passage de 32 à 36 équipes et le remplacement de la phase de poules par un "mini-championnat" où chaque club affrontera huit adversaires différents.

Hug et Kratter porteront le drapeau suisse Elena Kratter et Marcel Hug posent avec le drapeau suisse Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Marcel Hug et Elena Kratter porteront le drapeau suisse lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris, mercredi. Un grand honneur pour les deux athlètes. C'était un secret bien gardé depuis longtemps dans le camp de la délégation suisse. Mais mardi matin, le chef de mission Peter Läuppi l'a dévoilé à la Maison Suisse, située sur le site de l'ambassade suisse, non loin de la Seine et de l'imposant Hôtel des Invalides. Marcel Hug et Elena Kratter ont été choisis parmi les 27 membres de l'équipe de Suisse pour porter le drapeau à croix blanche lors de la cérémonie d'ouverture. C'est la sixième fois que Hug participe aux Jeux paralympiques, et pourtant ce sera une première pour le Thurgovien en tant que porte-drapeau. "C'est un grand honneur pour moi de pouvoir conduire l'équipe de Suisse avec Elena", a déclaré l'athlète de 38 ans, qui fera ensuite sa première apparition au Stade de France vendredi, lors de l'épreuve préliminaire du 5000 m en fauteuil roulant. "C'est très important pour moi de pouvoir assister à la cérémonie d'ouverture, a déclaré le Thurgovien. C'est comme le coup d'envoi de tout ce qui va se passer dans les jours à venir." Le programme parisien de Hug est chargé avec trois courses sur piste, ainsi que le marathon. En 2016, lors des Jeux paralympiques de Rio, le quadruple médaillé d'or de Tokyo 2021 avait porté le drapeau suisse lors de la cérémonie de clôture. Pour Elena Kratter aussi, c'est un privilège de porter l'étendard helvétique. Celle-ci conduira les athlètes des Champs-Elysées à la Concorde. Il y a trois ans, la Schwytzoise de 28 ans avait créé la surprise en décrochant le bronze à la longueur. A Paris, Kratter participera également à la longueur et au 100 m.

Jeux paralympiques: deux millions de billets vendus Tony Estanguet heureux de voir l'engouement autour des Paralympiques Image: KEYSTONE/EPA/ANDRE PAIN Environ 2 millions de billets pour assister aux épreuves des Jeux paralympiques de Paris ont été vendus à la veille de la cérémonie d'ouverture. C'est ce qu'a annoncé mardi Tony Estanguet. "On a d'ores et déjà vendu environ deux millions de billets. On a des stades qui seront pleins", a déclaré Tony Estanguet au cours d'une conférence de presse en compagnie du président du Comité international paralympique, Andrew Parsons. En début d'après-midi, Paris 2024 va mettre en vente de nouvelles places pour les sites les plus demandés, comme le Grand Palais, le stade tour Eiffel, les Invalides et le Château de Versailles, qui étaient jusqu'ici indisponibles à la vente. Parmi les spectateurs, "200'000 écoliers" seront dans les stades, afin de "capitaliser sur la rentrée scolaire" le lundi 2 septembre, a précisé Tony Estanguet. "C'est aussi un moyen de faire passer un message sur cette classe d'âge, le changement de regard dépend aussi de cette génération." Encore 500'000 billets sont encore disponibles, notamment dans des sports comme la Boccia, sport uniquement paralympique et qui s'apparente à la pétanque, la para-haltérophilie, ou au Stade de France pour le para-athlétisme. "La Boccia était un hit à Tokyo. Cela demande de l'adresse, de la stratégie (...) dans les Jeux, la première impression du public est souvent la surprise, mais ensuite la connexion se produit avec les athlètes", a défendu M. Parsons. "Je sais qu'on va continuer de vendre des tickets même pendant la compétition et jusqu'à la fin, comme pour les Jeux olympiques", a assuré M. Estanguet. La cérémonie d'ouverture a lieu mercredi et les épreuves se dérouleront jusqu'au dimanche 8 septembre.

Une entame en douceur pour Novak Djokovic Novak Djokovic: un premier tour sans histoire pour l'homme aux 24 titres du Grand Chelem. Image: KEYSTONE/AP/Matt Rourke Novak Djokovic a franchi tranquillement le 1er tour de l'US Open. Le tenant du titre s'est imposé 6-2 6-2 6-4 le qualifié moldave Radu Albot (ATP 138). Médaillé d'or en simple aux Jeux olympiques de Paris il y a un mois, Novak Djokovic vise à Flushing Meadows un 25e titre du Grand Chelem. Un cinquième sacre à New York lui permettrait de détenir seul le record absolu de succès en Majeurs devant l'Australienne Margaret Court (24). Après avoir déroulé lors des deux premières manches, le Serbe âgé de 37 ans a eu un peu plus de difficultés, sans toutefois trembler, lors du troisième set, pour boucler la rencontre en 2h07'. Son prochain adversaire sera son compatriote Laslo Djere (ATP 109). Abandon de Lulu Sun Moins de quarante-huit heures après sa finale perdue au WTA 500 de Monterrey, Lulu Sun (WTA 41) est tombée avant la limite. La joueuse de la Côte, qui défend désormais les couleurs néo-zélandaises, a abandonné après la perte du premier set 6-3 contre l’Italienne Lucia Bronzetti (WTA 76). Elle souffrait du dos, victime surtout d’une programmation bien injuste.

Ligue des champions: YB pour un immense exploit "Lanterne rouge" de Super League, les Young Boys signeront-ils ce mardi à Istanbul l’un des plus grands exploits de leur riche histoire? Eliminer Galatasaray ferait effectivement date. Six jours après leur succès 3-2 au match aller acquis sur un doublé de Joël Monteiro et sur un penalty de Filip Ugrinic, les Bernois sont convaincus que le coup sera jouable dans ce match retour où l’enfer leur est promis. Malgré toutes ses individualités, Galatasray a en effet laissé entrevoir bien des manques au Wankdorf, dus à la fois à un jeu collectif déficient et à une suffisance coupable. Mais portés par leur public, les Turcs devraient, en toute logique, renverser la situation pour se qualifier pour la phase de poules de la Ligue des Champions dont le ticket d’entrée se chiffre à 18,6 millions d’euros. Une preuve à apporter Les Young Boys devront vraiment livrer le match parfait pour gagner un quatrième play-off en Ligue des Champions après leurs succès contre le Dinamo Zagreb en 2018, Ferencvaros en 2021 et le Maccabi Haïfa l’an dernier. Seulement, ils n’ont pas encore apporté la preuve depuis le début de la saison qu’ils étaient capables de bien défendre. Mardi dernier, ils furent ainsi incapables de neutraliser le joker Michy Batshuayi. Introduit à la 66e, le Belge a signé un doublé pour remettre son équipe dans le match. S’il est associé d’entrée de jeu ce mardi avec Mauro Icardi, les défenseurs bernois risquent de traverser une soirée bien pénible. La grande question est de savoir qui défendra la cage bernoise. Touché à l’épaule mercredi dernier en première mi-temps, David Von Ballmoos a dû céder sa place à Marvin Keller, auteur d’une performance contrastée dans la mesure où il a réussi des arrêts déterminants avant que sa responsabilité ne soit engagée sur les deux buts de Batshuayi. A 22 ans, le Zurichois, s’il est effectivement titularisé, saura-t-il faire face à la pression de l’enjeu? Son entraîneur, qui l’a dirigé la saison dernière à Winterhour, en est pleinement convaincu. A Ugrinic et à Monteiro de jouer Les Bernois savent parfaitement qu’ils ne pourront pas uniquement défendre le 0-0 pour avoir une chance de se qualifier. Leur salut passera par le jeu. Brillant au match aller, Filip Ugrinic sera l’atout maître des Bernois. L’international, qui évolue un cran plus haut désormais, sait trouver les bons décalages, sait aussi exploiter la vitesse d’un Monteiro. En l’absence de Meschack Elia blessé et qui ne semble plus vraiment depuis quelques semaines être pleinement impliqué dans le projet YB, le Valaisan doit endosser désormais de nouvelles responsabilités. A deux jours de l’annonce de la liste de Murat Yakin pour les deux premières rencontres de la Ligue des Nations, Joël Monteiro, comme Filip Ugrinic d'ailleurs, serait bien avisé de briller à Istanbul. Les deux hommes ont, faut-il le rappeler, raté le train de l'Euro.

Trois jeux seulement pour Viktorija Golubic Viktorija Golubic dépassée dans ce 1er tour à l'US Open. Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson Une défaite 6-0 6-3 concédée en seulement 69 minutes : l’US Open 2024 de Viktorija Golubic (WTA 73) ne restera pas dans les annales. La Zurichoise a été battue sur ce score sans appel par Paula Badosa (WTA 29). Revenue au premier plan après des mois d’errance, la fiancée de Stefanos Tsitsipas n’a pratiquement rencontré aucune opposition dans ce 1er tour. Elle a su imposer sa puissance pour signer un succès sans histoire. Trop vulnérable sur son service, Viktorija Golubic fut une proie bien trop facile pour l’Espagnole. Finaliste au WTA 500 de Washington et demi-finaliste du WTA 1000 de Cincinnati, Paula Badosa s’avance comme l’une des outsiders du tournoi. Elle a parfaitement livré la marchandise dans ce premier tour face à une Viktorija Golubic qui n’a toujours pas, en sept participations, gagné un match dans le tableau principal de l’US Open. Celle qui fut quart de finaliste à Wimbledon en 2021 ne quitte toutefois pas New York les poches vides. Les 100'000 dollars attribués aux perdantes du 1er tour la fera oublier très vite son match sans relief.

Une défaite mortifiante pour Dominic Stricker Dominic Stricker: une défaite qu'il aurait dû éviter... Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson Rien ne va plus pour Dominic Stricker (ATP 169) ! Le Bernois a été sorti sans gloire au 1er tour de l’US Open, une année après un parcours magnifique qui l’avait emmené jusqu’en huitième de finale. Dominic Stricker s’est incliné en 4-6 6-3 7-6 (7/4) 6-3 devant l’Argentin Francisco Comesana (ATP 108), un joueur qui ne présentait pratiquement aucune référence sur les revêtements en dur. Trop inconstant et trahi par un service médiocre qui lui a coûté 10 doubles fautes, dont 3 dans le jeu qui a permis à son adversaire de signer le break au quatrième set, le gaucher a creusé sa propre tombe. Avec un soupçon de rigueur en plus, il n’aurait jamais dû perdre ce match. Il a, ainsi, mené 6-4 3-2 service à suivre avant de perdre quatre jeux d’affilée et offrir sur un plateau la possibilité à Francisco Comesna d’égaliser à une manche partout. Au troisième set, il a cette fois confirmé son break pour mener 4-1. Mais une fois de plus, il n’a pas su conclure pour perdre le contrôle du match malgré une balle de set en sa faveur qu’il perdait avec un retour trop faible sur un deuxième service bien "neutre". Cette défaite est vraiment mortifiante avec le gaucher. Comme il n’a pu défendre que 10 des 205 points qui avaient récompensé son huitième de finale de 2023, Dominic Stricker sera classé au-delà de la 320e place mondiale dans quinze jours. Autant dire que le Bernois devra reprendre tout à zéro. Sur le flanc lors des six premiers mois de l’année en raison de sa blessure au dos, il n’imaginait pas que son retour aux affaires épouse le scénario du pire.

Albane Valenzuela retenue pour la Solheim Cup Albane Valenzuela , ici aux JO de Paris, fera partie du Team Europe à la Solheim Cup Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Albane Valenzuela a reçu une prestigieuse invitation. La golfeuse genevoise fera en effet partie de la sélection européenne pour la Solheim Cup, le pendant féminin de la Ryder Cup à la mi-septembre. C'est à Gainesville en Virginie que la Genevoise de 26 ans représentera la Suisse au sein du Team Europe. Elle fait partie des quatre captain's picks de Suzann Pettersen. C'est la première fois qu'un golfeur ou une golfeuse helvétique est sélectionné pour la Solheim ou la Ryder Cup. "C’est un rêve d’enfant qui se réalise, a déclaré Albane Valenzuela dans un communiqué de la fédération suisse. Représenter l'Europe à la Solheim Cup ou à la Ryder Cup, c’est l'un des plus grands honneurs qui puissent exister pour une golfeuse ou un golfeur. A l'époque, quand j’avais disputé la Junior Solheim Cup, c’était clair: je voulais faire pareil chez les grandes. J’ai joué tous les Majeurs, les JO, et maintenant je vais participer à la Solheim Cup. C’est énorme!" A Gainesville, Albane Valenzuela et le Team Europe tenteront de conserver le trophée de la Solheim Cup, un an après avoir partagé l’enjeu face aux Etats-Unis en Andalousie (14-14).

Cameron Puertas signe en Arabie saoudite Cameron Puertas va jouer en Arabie saoudite Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Cameron Puertas va découvrir l'Arabie saoudite. Le Lausannois, vice-champion de Belgique avec l'Union Saint-Gilloise, a signé pour trois ans avec Al Qadsiah. Désigné meilleur joueur du dernier championnat de Belgique, auteur de 14 buts et de 23 passes décisives, le Vaudois de 26 ans était très demandé. Dans le club de la ville de Khobar, à un pont du Bahreïn, Puertas retrouvera des noms connus comme le défenseur espagnol Nacho ou encore l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

Le président du LHC Patrick de Preux se retire après 14 ans au club Patrick de Preux se retire de la présidence du LHC Image: KEYSTONE/PIERRE ALBOUY C'est une page qui se tourne à Lausanne. Après 14 années de présidence, Patrick de Preux a décidé de se retirer. Il n'est pas erroné de dire que le désormais ex-président a tout vécu. Arrivé alors que le club était encore en LNB (ex-Swiss League), le Vaudois de 69 ans a connu les joies de la promotion en 2013, une première participation aux play-off dans la foulée, trois patinoires avec l'ancien Malley, Malley 2.0 et la nouvelle enceinte inaugurée en 2019, le covid et enfin une finale de National League perdue au 7e match contre Zurich. C'est notamment grâce à lui que le propriétaire Gregory Finger a accepté de soutenir financièrement le club. "Avoir eu l’honneur d’être président du LHC a été un apprentissage de vie fantastique, confie-t-il dans le communiqué. J’ai eu énormément de plaisir à faire quelque chose qui, de mon point de vue, est réussi, même s’il reste encore un titre à aller chercher, et un équilibre financier à retrouver." Le nouveau président, qui prendra ses fonctions le 2 septembre, sera annoncé officiellement en fin de semaine. Il sera également présent à la conférence de presse d’avant-saison du LHC, qui se tiendra le mardi 3 septembre, précise le club dans son communiqué.

Retraite internationale pour Fabian Schär Fabian Schär a disputé son dernier match avec la Suisse contre l'Angleterre de Cole Palmer lors de l'Euro Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA Fabian Schär (32 ans) a annoncé sur Instagram prendre sa retraite internationale. Le défenseur de Newcastle a été sélectionné 86 fois en équipe de Suisse et inscrit 8 buts. Schär a donc imité ses coéquipiers Xherdan Shaqiri et Yann Sommer en refermant le chapitre de l'équipe nationale. Le défenseur central a indiqué vouloir se concentrer pleinement sur son club de Newcastle, dans lequel il évolue depuis 2018. "Après plus de dix ans et 86 matches avec la Suisse, le moment est venu de faire mes adieux. J'ai pu représenter mon pays lors de trois Coupes du monde et de trois Euros. Cela m'a rempli d'une grande fierté. Les émotions que j'ai pu vivre m'accompagneront toute ma vie", a notamment déclaré Fabian Schär. "Fabian a joué un rôle important dans notre équipe en tant que joueur, mais aussi comme personnalité. Même si c'est difficile pour moi en tant qu'entraîneur, je respecte sa décision et le remercie chaleureusement pour son engagement et ses performances", a réagi le sélectionneur Murat Yakin dans un communiqué de l'ASF.

Sven-Göran Eriksson a perdu son dernier match Sven-Göran Eriksson en mai dernier à Rome Image: KEYSTONE/EPA ANSA/FABIO FRUSTACI Sven-Göran Eriksson est décédé dans son pays des suites d'un cancer. L'ancien entraîneur était âgé de 76 ans. Il avait notamment dirigé l'AS Rome, Benfica Lisbonne, Lazio Rome et l'Angleterre. Eriksson avait annoncé en janvier être atteint d'un cancer incurable du pancréas. Les médecins lui donnaient au mieux un an à vivre. De 2001 à 2006, il avait été le premier sélectionneur étranger de l'Angleterre, qu'il avait mené en quarts de finale des Coupes du monde 2002 et 2006, ainsi qu'en quarts de finale de l'Euro 2004. Son palmarès comme technicien était impressionnant. Il avait ainsi remporté la Coupe des Coupes en 1999 avec la Lazio et celle de l'UEFA en 1982 avec IFK Göteborg, club avec lequel il s'est fait remarquer. Sven-Göran Eriksson a été champion dans trois pays différents. En Suède avec IFK Göteborg (1981, 1982), au Portugal avec le Benfica (1983, 1984, 1991) et en Italie avec la Lazio (2000). Il a aussi remporté la Coupe en Suède (1979, 1982) avec I`FK Göteborg, au Portugal avec Benfica (1983) et en Italie avec l'AS Rome (1986), la Sampdoria (1994) et la Lazio (1998, 2000).

Golubic et Stricker jouent leur 1er tour lundi à New York Viktorija Golubic (WTA 174) et Dominic Stricker (ATP 186) entreront en lice dès lundi à l'US Open. Stan Wawrinka (ATP 178) disputera en revanche son 1er tour mardi. Toujours en quête d'un premier succès dans le tableau principal à Flushing Meadows, Viktorija Golubic se frottera à l'ex-no 2 mondial Paula Badosa (no 26), titrée à Washington et finaliste à Cincinnati cet été. Ce duel, programmé sur le Grandstand, le troisième plus grand court new-yorkais, devrait commencer vers 19h30 heure suisse. Huitième de finaliste l'an dernier à New York, Dominic Stricker devra quant à lui se contenter du court no 4 pour son premier match. Son premier face-à-face avec l'Argentin Francisco Comesana (ATP 101) démarrera dès 11h (17h en Suisse). Les tenants du titre seront également sur le front dès lundi, dans le stade Arthur Ashe. Coco Gauff (no 3) affrontera la Française Varvara Gracheva aux alentours de 21h en Suisse, alors que le duel entre Novak Djokovic (no 2) et le Moldave Radu Albot conclura la "night session" vers 1h du matin heure suisse. Stan Wawrinka (ATP 178), qui n'a pas gagné deux matches d'affilée sur le circuit depuis son accession au 3e tour de l'US Open 2023, ne connaît pour sa part pas l'horaire de son affrontement avec le qualifié italien Mattia Bellucci (ATP 102). Ce match se disputera mardi, ni dans le stade Arthur Ashe ni dans le Louis Armstrong.

Yates remporte la 9e étape en solitaire, O'Connor toujours en rouge Adam Yates vainqueur à Grenade Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Adam Yates a réalisé un joli coup sur la Vuelta en s'imposant en solitaire lors de la 9e étape entre Motril et Grenade. Il se replace au général, toujours dominé par l'Australien Ben O'Connor. Seulement 27e à 9'27 du maillot rouge avant l'étape, le coureur d'UAE, devenu le seul leader de son équipe après l'abandon de Joao Almeida, positif au covid, a assumé son nouveau rôle en profitant de la première étape de montagne pour tenter sa chance dans une échappée. Parti avec 25 autres coureurs après seulement une vingtaine de kilomètres, et aidé dans un premier temps de ses coéquipiers Marc Soler et Jay Vine, Yates a pris le large dans l'ascension de l'Alto de Hazallanas, larguant le Français David Gaudu, le dernier à le suivre dans les pentes les plus ardues. Carapaz se replace Près de 58 kilomètres et une nouvelle ascension de l'Alto de Hazallanas plus tard, il a franchi la ligne d'arrivée en solitaire, avec 1'39 d'avance sur l'Equatorien Richard Carapaz, lui aussi auteur d'une sacrée étape après avoir remonté seul tous les échappés, hormis le Britannique. A présent 7e au général, à 5'30 du leader O'Connor, Yates se réaffirme comme un concurrent sérieux pour la victoire finale, à la veille d'une journée de repos bienvenue avant de nouvelles excursions en montagne. Dans une étape très animée avec trois ascensions au programme, l'Australien Ben O'Connor, qui avait perdu près d'une minute la veille sur Primoz Roglic, a tenu le choc, et conserve le maillot rouge en prenant la troisième place de l'étape. Le Slovène, triple vainqueur de la Vuelta (2019, 2020, 2021), a réussi à limiter la casse dans la descente vers Grenade, reprenant Enric Mas et David Gaudu, même s'il a perdu près de quatre minutes sur Yates et Carapaz, qui remonte lui à la 3e place au général.