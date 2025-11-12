Rubiales attaque ++ Une prodige bat un record

Luis Rubiales crie au complot de "l'extrême gauche" Luis Rubiales crie au complot de l'extr麥e gauche Image: KEYSTONE/AP POOL EFE/CHEMA MOYA L'ex-président de la Fédération espagnole Luis Rubiales, condamné pour agression sexuelle pour un baiser imposé à la joueuse Jenni Hermoso, a de nouveau minimisé les faits dans un entretien télévisé.

Rubiales estime avoir été victime d'un complot "de l'extrême gauche".

Condamné en première instance puis en appel à une amende de 10'800 euros pour avoir embrassé de force la joueuse après la finale du Mondial féminin à Sydney le 20 août 2023, Rubiales a de nouveau martelé jeudi soir sur le plateau de l'émission El Chiringuito que ce baiser était "consenti". Ce qu'avait démenti Jenni Hermoso, suivie en cela par la justice espagnole.

"Comme président, j'aurais dû me comporter plus froidement, de manière plus institutionnelle. Mais non, je ne demande pas pardon à Jenni Hermoso, parce que je lui ai demandé si je pouvais l'embrasser et elle m'a dit +d'accord+", a répété l'ex-homme fort du football espagnol, qui a écrit un livre pour dénoncer l'"assassinat public" dont il aurait été victime.

"Quand il y a un jugement, nous avons tous l'obligation de le respecter, mais l'Etat de droit nous permet de le contester si nous ne sommes pas d'accord et pensons effectivement que ce n'est pas une agression sexuelle", a poursuivi Rubiales, dont l'avocate avait affirmé à l'AFP qu'elle allait se pourvoir en cassation.

"Ecran de fumée" Interrogé sur le propos de son livre, intitulé "Tuer Rubiales", l'ancien dirigeant de la RFEF a assuré, sans preuve, qu'il avait été victime d'un "mouvement soudain de l'extrême gauche" ayant créé une "réalité parallèle" pour s'emparer de cette affaire, dénonçant un "écran de fumée" supposément créé pour protéger le Premier ministre socialiste Pedro Sanchez.

Depuis une réforme du Code pénal espagnol, un baiser non consenti peut être considéré comme une agression sexuelle, catégorie pénale regroupant tous les types de violence sexuelle.

Luis Rubiales est par ailleurs poursuivi dans une autre affaire, de corruption cette fois-ci, autour du contrat de délocalisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite. L'enquête porte sur une série de contrats irréguliers conclus par la Fédération espagnole (RFEF) pendant son mandat de président, entre 2018 et 2023.



A 13 ans, la sensation Yu Zidi bat un record d'Asie A 13 ans, Zidi Yu a battu le record d'Asie 閘ite du 200 m 4 nages Image: KEYSTONE/EPA/FAZRY ISMAIL Prodige de la natation âgée de 13 ans, la Chinoise Yu Zidi a de nouveau frappé les esprits mardi. Elle a battu le record d'Asie du 200 m 4 nages lors d'une compétition nationale.

Yu Zidi a réalisé un temps de 2'07''41 lors des Jeux nationaux de Chine, un événement multisports organisé tous les quatre ans, dont l'édition 2025 se tient à Shenzhen. Le précédent record d'Asie (2'07''57) avait été établi par sa compatriote Ye Shiwen durant les JO de Londres en 2012... quelques mois avant la naissance de Yu Zidi.

Sa performance est la neuvième meilleure de tous les temps. Elle fait aussi d'elle la deuxième nageuse la plus rapide de l'année au niveau mondial, derrière la Canadienne et détentrice du record du monde Summer McIntosh.

Yu Zidi a amélioré de près de deux secondes son meilleur temps personnel, établi en juillet à Singapour lors des Mondiaux. Elle y avait fait sensation en devenant la plus jeune nageuse de l'histoire à obtenir une médaille durant des championnats du monde. La jeune athlète avait décroché le bronze avec le relais 4x200 m libre.

L'adolescente s'était également classée quatrième dans trois épreuves individuelles: 400 m 4 nages, 200 m papillon et 200 m 4 nages.

"S'entraîner dur" En constante progression, elle pourrait devenir l'une des stars de son sport. Celle qui jongle entre ses entraînements et sa scolarité avait commencé la natation à six ans, un peu par hasard, pour échapper à la chaleur estivale.

Révélée l'an dernier, elle est déjà comparée à Ye Shiwen, qui à 16 ans était devenue la plus jeune nageuse chinoise à remporter une médaille olympique avec ses deux titres en individuel à Londres 2012."Je suis très contente, super excitée. Je ne m'attendais pas à obtenir un résultat aussi bon", a confié Yu Zidi à la télévision publique chinoise CCTV après sa victoire.

Sa performance a suscité un grand engouement en Chine. Mercredi après-midi, le hashtag lié à sa victoire et à son nouveau record d'Asie avait été vu 11 millions de fois sur la plateforme Weibo. Interrogée par CCTV sur sa façon de gérer sa notoriété, Yu Zidi a simplement déclaré "faire de son mieux" et "s'entraîner dur".



Un deuxième match face au Pays de Galles La Suisse de Rafael Navarro affrontera le Pays de Galles début décembre à Jerez Image: KEYSTONE/AP/Anthont Anex Le programme automnal de l'équipe de Suisse dames est connu. Les Suissesses affronteront le Pays de Galles le 2 décembre à Jerez, où elles se seront mesurées à la Belgique le 28 novembre.

La sélection du nouveau coach Rafael Navarro entamera son camp d'entraînement en Espagne le 24 novembre.

L'équipe de Suisse dames garde d'excellents souvenirs de son dernier affrontement face au Pays de Galles. En octobre 2022 au Letzigrund de Zurich, les Suissesses avaient décroché leur ticket pour le Mondial 2023 en battant les Galloises en barrage grâce à un but de dernière minute de Fabienne Humm.

Ces deux matches amicaux face à la Belgique et au Pays de Galles auront une importance toute particulière. Ils permettront à Rafael Navarro d'en savoir plus sur ses joueuses et d'imposer rapidement sa patte, alors que les éliminatoires de la Coupe du monde 2027 démarreront en mars prochain déjà.



Nouveau format pour le All-Star Game Adam Silver et la NBA modifient le format du All-Star Game Image: KEYSTONE/FR171660 AP Le 75e All-Star Game, qui se tiendra en février prochain, adoptera un nouveau format de tournoi à trois équipes.

Deux formations composées de joueurs américains et une équipe mondiale regroupant des talents internationaux se mesureront, a annoncé mardi la NBA.

Le tournoi, composé de quatre matches de 12 minutes, sera organisé le 15 février à l'Intuit Dome, antre des Los Angeles Clippers, qui a ouvert ses portes l'année dernière à Inglewood en Californie.

Deux équipes s'affronteront lors du premier match, la troisième équipe rencontrant ensuite le vainqueur du match d'ouverture, puis le perdant du match d'ouverture. La finale opposera les deux meilleures équipes en fonction de leurs résultats ou de leur différence de points, en cas d'égalité.

Pour ce All-Star Game 2026, la NBA maintiendra une sélection d'au moins 24 joueurs - douze par conférence -, mais le choix des participants ne tiendra plus compte de leur poste. Tous les joueurs seront désormais choisis uniquement sur leur mérite, chaque équipe comptant au moins huit représentants.

Silver pourrait trancher Cinq joueurs seront désignés comme "titulaires" et sélectionnés parmi les Conférences Est et Ouest. Les fans auront 50% des voix, les joueurs 25% et un panel de journalistes les 25% restants. Sept joueurs par Conférence seront retenus comme "remplaçants" et sélectionnés par les entraîneurs.

Le processus d'affectation des joueurs américains à l'une ou l'autre équipe sera déterminé à une date ultérieure, a précisé la ligue.

Si le processus de vote ne permet pas de sélectionner 16 joueurs américains et huit joueurs internationaux, le commissaire de la NBA, Adam Silver, choisira des joueurs supplémentaires pour rejoindre l'un ou l'autre groupe afin d'atteindre ce minimum.



Les Mavericks ont viré leur manager général Nico Harrison n'est plus le manager général des Mavericks Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez "Coupable" d'avoir cédé Luka Doncic aux Lakers, Nico Harrison n'est pas le manager général des Dallas Mavericks. La franchise texane de NBA l'a licencié mardi.

La décision a été prise après une réunion entre Nico Harrison et le patron de l'équipe Patrick Dumont, selon ESPN. "La décision reflète notre engagement continu à construire une organisation de haut niveau, qui soit à la hauteur des attentes de nos joueurs, de nos partenaires et surtout de nos fans", a déclaré Dumont dans un communiqué.

Nico Harrison est sous le feu des critiques des fans des Mavericks depuis qu'il a échangé Luka Doncic aux Lakers de Los Angeles le 2 février, quelques mois après que l'arrière All Star slovène avait mené la franchise à une participation aux finales de la NBA. Cette colère ne s'est depuis jamais dissipée.

Patrick Dumont avait donné son accord après que Nico Harrison l'avait convaincu que la signature d'une prolongation de contrat "supermax" pour Doncic serait un mauvais investissement en raison des problèmes de condition physique persistants de la superstar alors blessée. Dumont a depuis admis en privé qu'il avait des remords à ce sujet.

Destins croisés Principale monnaie d'échange dans cette transaction, Anthony Davis n'a disputé que 14 matches avec les Mavs depuis son arrivée à Dallas en raison de différentes blessures. Autre star de l'équipe, Kyrie Irving a subi une déchirure du ligament croisé antérieur d'un genou au début du mois de mars, et est toujours sur la touche.

L'arrivée du prometteur Cooper Flagg, no 1 de la dernière draft, n'a pas permis d'inverser la tendance. Les Mavericks affichent un bilan de trois victoires pour huit défaites depuis le début de la saison. Les Lakers de Luka Doncic, bien que privés de LeBron James jusqu'à maintenant, en sont à huit succès pour trois défaites...



Un 8e but pour Kevin Fiala Kevin Fiala a inscrit son 8e but de la saison mardi à Montréal Image: KEYSTONE/AP/Christinne Muschi Kevin Fiala tient la forme en ce début de saison de NHL.

Deux jours après être devenu le deuxième Suisse après Roman Josi à atteindre la barre des 500 points en saison régulière, l'attaquant des Kings a inscrit mardi son 8e but dans cet exercice 2025/26.

Le St-Gallois a marqué le 3-1 de Los Angeles, qui est allé s'imposer 5-1 sur la glace des Canadiens de Montréal. Il a repris à bout portant un puck qui trainait dans le slot pour signer son 13e point de la saison. Menés 1-0 après le premier tiers, les Kings ont inversé la tendance en marquant trois fois entre la 22e et la 26e.

Nino Niederreiter a également trouvé le chemin des filets mardi, après cinq matches de disette. L'attaquant grison a inscrit le "game winning goal" pour les Jets de Winnipeg, qui ont mis fin à une série de trois défaites en s'imposant 5-3 à Vancouver. Il a marqué le 3-2 (35e) en redirigeant un tir d'Adam Lowry.

El Nino a également signé la passe décisive sur le 5-3, marqué par Alex Iafallo dans une cage vide à 48 secondes de la fin du match. Il en est désormais à 11 points dans ce championnat 2025/26, et à 491 au total en 985 matches de saison régulière.

Un troisième Suisse s'est illustré sur le plan comptable mardi. Pius Suter a été crédité d'un assist sur le premier but de St. Louis, qui a mené 3-0 dès la 28e minute face à Calgary avant de l'emporter sur le score de 3-2. Le centre zurichois a atteint la barre des 10 points cette saison.



Johan Manzambi, de joker à titulaire? Indispensable en club, Johan Manzambi est encore un remplaçant avec la Suisse. Il pourrait toutefois profiter des nombreuses absences au milieu pour débuter samedi contre la Suède, chez lui, à Genève.

L'impressionnant vivier helvétique dans l'entrejeu avait confiné Johan Manzambi à un rôle d'ailier qui n'est pas vraiment le sien en club. Cela ne l'avait pas empêché de faire étalage de son talent dès ses premiers pas sous le maillot suisse, lors de la tournée américaine de juin. Et de confirmer les promesses de l'été à chacune de ses entrées lors des quatre premiers matches de qualification pour la Coupe du monde 2026.

"Prêt" à être titulaire Les absences combinées de Denis Zakaria (adducteurs) et Ardon Jashari (péroné), auxquelles se sont récemment ajoutées celles de Remo Freuler (clavicule) et Vincent Sierro (mollet), pourraient toutefois donner envie au sélectionneur Murat Yakin de faire débuter Johan Manzambi au poste qu'il occupe en Bundesliga, celui de milieu défensif.

Le principal intéressé, qui a répondu aux questions des journalistes mardi à Lausanne, se dit "prêt" à endosser un statut de titulaire. "Mais les choix de l'entraîneur ont été bons dernièrement, a-t-il insisté. Je suis encore le jeune de l'équipe de Suisse. Alors s'il me voit comme un joker, je serai un joker."

C'est pourtant Pierluigi Tami, le directeur des équipes nationales, qui a suggéré lundi devant la presse que le Genevois de 20 ans était une option crédible pour remplacer Remo Freuler au côté de Granit Xhaka. Les autres candidats se nomment Djibril Sow, Michel Aebischer et Simon Sohm.

Inamovible à Fribourg Au pied de la Forêt-Noire, où il évolue depuis ses 17 ans et son départ du Servette FC, Johan Manzambi est déjà indispensable à son entraîneur Julian Schuster. Le technicien allemand était d'ailleurs bien embêté lorsque son protégé a dû purger deux matches de suspension en septembre pour un carton rouge. Les deux seuls matches qu'il a manqués depuis le 4 avril, date de son premier but en Bundesliga, et première étape de sa fulgurante ascension.

Sur les pelouses allemandes, Manzambi brille comme milieu de terrain "box-to-box", capable de faire remonter le ballon de son propre camp jusqu'à la surface adverse. Mais il est aussi capable d'évoluer comme no 10 ou sur l'aile, où ses qualités de dribbleur et son sens de but semblent particulièrement plaire à Murat Yakin.

Cette polyvalence a toujours été l'une de ses forces. "J'ai joué à tous les postes quand j'étais jeune", raconte le Genevois, qui a même chauffé les gants de gardien durant sa formation. Mais sa technique balle au pied l'a vite replacé au milieu du pré. "Je n'ai pas vraiment de préférence. Franchement, tant que je joue, je suis content", assure-t-il, sourire sincère.

Une première à Genève C'est aussi pour son humeur toujours positive et sa maîtrise de l'allemand que Johan Manzambi est désormais l'un des premiers noms que le sélectionneur couche sur ses listes. Il est déjà possible d'affirmer que si la Suisse venait à se qualifier pour la Coupe du monde, seule une blessure l'empêcherait d'être de la partie en Amérique du Nord, l'un "des grands objectifs" de sa carrière.

Avant de songer à retourner aux Etats-Unis, là où son histoire avec la sélection a débuté, Johan Manzambi s'apprête à fouler pour la première fois un stade qu'il connaît bien, mais dans lequel il n'a encore jamais joué. A Genève, devant le public romand, il aura l'occasion de fêter une qualification qui tend les bras à la Suisse. Que ce soit comme titulaire ou comme joker.



Alcaraz renverse Fritz et cueille un 2e succès à Turin Carlos Alcaraz a renversé Taylor Fritz pour cueillir son 2e succès dans le Masters 2025 Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Carlos Alcaraz a fait un premier pas vers les demi-finales du Masters ATP à Turin. Le no 1 mondial a battu Taylor Fritz mardi dans le duel des vainqueurs de la 1re journée du groupe Jimmy Connors.

L'Espagnol s'est imposé 6-7 (2/7) 7-5 6-3 en 2h48' devant l'Américain, qui a raté le coche dans la deuxième manche. Taylor Fritz n'a pas su saisir sa chance alors qu'il a dominé les débats pendant plus d'un set et demi, notamment sur la première des deux balles de break dont il a bénéficié à 2-2 dans ce deuxième set.

Carlos Alcaraz s'est accroché, et a su attendre son heure. Celle-ci est venue dans le douzième jeu de la deuxième manche: Taylor Fritz a alors livré un mauvais jeu de service pour laisser son adversaire revenir à hauteur. Le scenario s'est répété au troisième set, Fritz craquant sur son engagement dès le sixième jeu.

Carlos Alcaraz sera assuré dès mardi soir de disputer les demi-finales si Alex De Minaur bat Lorenzo Musetti dans le deuxième simple de cette journée. Il ne lui manque par ailleurs plus qu'une victoire - soit dans son troisième match de poule, soit en demi-finale - pour terminer l'année à la 1re place mondiale.



Linus Omark ne reviendra pas à Lugano Linus Omark ne va pas signer de nouveau contrat à Lugano Image: KEYSTONE/Pablo Gianinazzi Linus Omark ne portera plus les couleurs du HC Lugano. Le club tessinois a annoncé mardi que l'attaquant suédois l'avait informé de sa décision de ne pas revenir au Tessin.

Omark (38 ans), qui fut l'un des artisans du sacre national de Genève-Servette en 2022/23, s'était engagé le 21 septembre auprès de Lugano avec un contrat portant jusqu'au 1er novembre. Il a réussi 11 points en 15 matches de National League.

La décision de ne pas signer un nouveau contrat pour le reste de la saison a été prise uniquement pour des raisons familiales, souligne le HCL dans son communiqué. La famille Omark estime notamment que les solutions de scolarisation proposées en Suisse ne conviennent pas à leurs enfants, est-il souligné.



L'Atalanta parie sur Rafaele Palladino Raffaele Palladino est le nouveau coach de l'Atalanta Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton L'Atalanta Bergame, décevante 13e du Championnat d'Italie, a nommé mardi Rafaele Palladino au d'entraîneur. Le technicien italien de 41 ans succède au Croate Ivan Juric, licencié la veille.

"Raffaele Palladino s'est engagé avec le club nerazzurro avec un contrat expirant le 30 juin 2027", a précisé le vainqueur de l'Europa League 2024 dans son communiqué.

Ancien international italien, Palladino a fait ses gammes d'entraîneur à Monza, d'abord dans les équipes de jeunes avant de prendre la direction de l'équipe première en 2022 et de disputer deux saisons dans l'élite. Il a ensuite rejoint la Fiorentina avec qui il a terminé à la 6e place de la Serie A avant de quitter son poste à la surprise générale en juillet après seulement une saison.



Cristiano Ronaldo affirme que le Mondial 2026 sera son dernier Cristiano Ronaldo a déclaré que le Mondial 2026 serait son dernier Image: KEYSTONE/AP/Armando Franca Cristiano Ronaldo a déclaré mardi que la Coupe du Monde 2026 serait la dernière de sa carrière. Ceci alors qu'il entame la fin de l'un des parcours les plus exceptionnels de l'histoire du football.

Interrogé par visio-conférence lors d'un forum sur le tourisme à Ryad pour savoir si le Mondial 2026, qui aura lieu cet été aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada, serait son dernier, le quintuple ballon d'or a répondu: "Oui, à coup sûr, j'aurai 41 ans et je pense que ça sera le moment".

Ronaldo a également évoqué sa retraite, réaffirmant qu'il raccrocherait bientôt les crampons "Soyons honnêtes, quand je dis bientôt, cela signifie probablement encore un ou deux ans", a-t-il affirmé.

Le Portugal n'est pas encore qualifié pour la prochaine Coupe du monde, mais pourrait l'être en battant l'Irlande jeudi.

Ronaldo a rejoint le club saoudien d'Al-Nassr en 2023 après son deuxième passage à Manchester United.

Depuis son arrivée en grande pompe en Arabie saoudite, d'autres joueurs de renom l'ont rejoint dans la Saudi Pro League, à l'image de son ancien coéquipier au Real Madrid Karim Benzema, et le royaume s'est vu attribuer l'organisation de la Coupe du monde 2034.

Sous l'impulsion du prince héritier et dirigeant de facto du royaume, Mohammed ben Salmane, le plan de réformes Vision 2030 ambitionne d'ouvrir le pays et diversifier son économie largement dépendante du pétrole. Le sport tient une place prépondérante dans cette stratégie.

Malgré une carrière exceptionnelle, Ronaldo, capitaine des Lusitaniens, n'a pas encore réussi à mener le Portugal à la victoire en Coupe du monde. Il s'était toutefois approché du trophée en 2006, lorsque le Portugal s'était incliné face à la France en demi-finale. Il a en revanche remporté l'Euro 2016 avec son pays.



Gauthier reste à Ajoie, Schmutz prolonge à Langnau Frédérik Gauthier reste à Porrentruy jusqu'à la fin de la saison Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Au bénéfice d'un contrat jusqu'à mi-novembre avec Ajoie, Frédérik Gauthier va prolonger son séjour. Le club jurassien et l'attaquant québécois ont prolongé le bail jusqu'à la fin de la saison.

L'attaquant de 30 ans a disputé 18 matchs avec les Ajoulots. Il a inscrit 6 points, dont 3 buts.

Schmutz reste à Langnau A Langnau, c'est Julian Schmutz qui va rester. L'attaquant bernois, dont le contrat arrivait à échéance en 2026, a prolongé son bail de trois ans.

Celui qui a 31 ans va donc griffer la glace de l'Ilfis jusqu'en 2029. Schmutz est l'un des bons attaquants suisses de Langnau. Il a inscrit 11 points (5 buts) en 21 parties cette saison. L'an dernier il avait mis 23 points et la saison d'avant 38 points dont 21 buts.



Kyshawn George malheureux Kyshawn George, ici face à Cunningham, a été malheureux en fin de match contre les Pistons Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun Les Washington Wizards ont dû s'incliner 137-135 ap face aux Detroit Pistons. Auteur de 14 points, Kyshawn George a malheureusement manqué un lancer franc décisif.

Alors qu'il ne restait que 2,2 secondes à jouer et que Washington menait de deux points, George a eu droit à deux lancers francs pour une faute de Cade Cunningham. Le Chablaisien a inscrit le premier, mais a raté le second qui a permis aux Pistons de récupérer la balle et de tenter un dernier tir à distance pour égaliser. C'est ce qu'a réussi Daniss Jenkins à 1,3 seconde de la fin du quatrième quart.

Detroit a finalement remporté la prolongation. Washington a essuyé un neuvième revers de rang, tandis que Detroit a composté une septième victoire consécutive.

Omniprésent pour les Pistons, Cade Cunningham a sorti un triple double (46 pts, 12 rebonds, 11 assists). Kyshawn George a lui inscrit 14 points, pris 4 rebonds, délivré 6 assists et bloqué un tir.

Placé en G League aux San Diego Clippers, le club-ferme de LA, Yanic Konan Niederhäuser n'a pas participé à la défaite 105-102 des Los Angeles Clippers contre les Atlanta Hawks. Et pour cause, le rookie fribourgeois était engagé à Stockton au sud de Sacramento face aux Kings. Il a joué 32 minutes pour une fiche de 20 pts, 8 rebonds et 4 contres, mais son équipe s'est inclinée 117-108.



Les Devils battus à domicile Timo Meier buteur face aux Islanders Image: KEYSTONE/AP/Yuki Iwamura Première défaite à domicile en huit matches pour New Jersey. Les Devils se sont inclinés 3-2 ap malgré deux points de Timo Meier.

Dès la 3e minute, l'Appenzellois a ouvert le score en power-play pour son 5e but de la saison. Menés 2-1, les Devils ont dû attendre la toute fin de la troisième période pour égaliser par Simon Nemec. Meier a offert un deuxième assist sur cette réussite tombée à cinq secondes de la sirène.

Il n'a fallu que 77 secondes de prolongation pour que Mathew Barzal ne trouve l'ouverture. Avec près de 25 minutes de glace, Nico Hischier a été l'attaquant le plus utilisé. Il termine toutefois sans point, comme Jonas Siegenthaler qui a même eu droit à 16 secondes d'avantage numérique.

Nashville ne parvient toujours pas à trouver son rythme. Sans leur capitaine Roman Josi, toujours blessé, l'équipe du Tennessee a subi sa cinquième défaite consécutive, s'inclinant 6-3 face aux New York Rangers.

