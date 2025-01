Rudi Garcia nommé sélectionneur ++ Nashville gagne

Damien Brunner prend sa retraite avec effet immédiat Damien Brunner prend sa retraite sportive avec effet immédiat Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Damien Brunner a décidé de mettre fin avec effet immédiat à sa carrière de sportif professionnel, annonce le HC Bienne. L'attaquant de 38 ans, diminué physiquement, n'a disputé que 6 matches cette saison. "Pendant sa rééducation, il a dû constater une nouvelle régression de sa condition physique, qui ne lui permet plus de revenir au niveau du sport de haut niveau", écrit dans un communiqué le HC Bienne, où Damien Brunner évoluait depuis l'été 2019. Aucun détail n'est donné sur la nature de la blessure, Bienne ayant simplement évoqué des soucis musculaires le 11 janvier dernier. Né à Kloten, Brunner avait fait ses débuts dans l'élite du hockey helvétique sous le maillot des Flyers durant la saison 2006/2007. L'ancien international (84 sélections, avec cinq Mondiaux ainsi que les JO 2014) s'est véritablement révélé avec Zoug, terminant même meilleur compteur du championnat 2011/2012 avec 60 points en saison régulière et 14 en play-off. Le mari de la médaillée olympique de beachvolley Nina Brunner (ex-Betschart) avait ensuite tenté sa chance en NHL, disputant 135 matches (pour 67 points) dans la prestigieuse Ligue nord-américaine en trois ans avec Detroit puis New Jersey. Il était rentré en Suisse en décembre 2014, passant trois saisons et demie à Lugano avant de rejoindre Bienne qu'il a mené en finale du championnat en 2023.

Rudi Garcia nommé sélectionneur de la Belgique Rudi Garcia est le nouveau sélectionneur de la Belgique Image: KEYSTONE/AP/DMITRI LOVETSKY Rudi Garcia sera le nouveau sélectionneur de la Belgique, a annoncé vendredi la Fédération belge du football (RBFA). Le Français a notamment entraîné Lyon, Lille, Marseille et l'AS Rome. Garcia (60 ans) remplace Domenico Tedesco dont le limogeage avait été annoncé la semaine dernière sur fond de crise pour les Diables Rouges, éliminés dès les 8es de finale lors du dernier Euro. "Bienvenue, Rudi", écrit dans un communiqué la RBFA, se disant "fière d'annoncer que Rudi Garcia a été nommé en tant que nouvel entraîneur fédéral des Diables Rouges". Le Français devait être présenté à la presse à la mi-journée à Tubize, au sud de Bruxelles, où la RBFA a son centre d'entraînement. Il était libre de tout engagement depuis quatorze mois et la fin de sa courte collaboration avec Naples.

Un 5e succès d'affilée pour Nashville Roman Josi (à droite) et les Predators ont cueilli jeudi leur 5e succès consécutif Image: KEYSTONE/AP/Jeff Chiu Nashville a décroché de haute lutte un cinquième succès consécutif jeudi en NHL. Les Predators du capitaine Roman Josi se sont imposés 6-5 sur la glace des San Jose Sharks. Les Predators, qui menaient 3-0 après 6'53 puis 5-2 après 27'07, ont pourtant vu les Sharks revenir à 5-5 avant même la fin du deuxième tiers-temps. Ils ont finalement fait la différence sur une réussite signée Fedor Svechkov à la 49e minute, en supériorité numérique. Le "powerplay" de Nashville a d'ailleurs bien fonctionné jeudi, avec trois buts marqués dans cette situation. Parmi lesquels le 5-2 inscrit par Steven Stamkos, sur lequel Roman Josi a été crédité d'un assist pour son 35e point de la saison. Un autre Suisse s'est illustré sur le plan comptable jeudi. Le centre zurichois de Vancouver Pius Suter a réussi un assist au cours d'un match perdu 6-2 par les Canucks à Edmonton. Il s'agit de son 20e point de la saison, mais du premier depuis le 21 décembre (soit 13 matches de disette). Un 875e pour Ovechkin A noter aussi le 875e but marqué en saison régulière par Alex Ovechkin, qui a scellé le score dans une cage vide pour Washington à Seattle (3-0). Le Russe - qui en est à 22 réalisations durant cet exercice 2024/25 - n'est donc plus qu'à 19 longueurs du record de la légende Wayne Gretzky.

Touché à un genou, Capela n'a pas joué face aux Raptors Touché à un genou, Clint Capela n'a pas été aligné face à Toronto jeudi Image: KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II Clint Capela a manqué son premier match de la saison de NBA jeudi soir. Touché au genou droit, le pivot genevois d'Atlanta a été ménagé dans un match perdu 122-119 par les Hawks face à Toronto. Cette blessure tombe au plus mauvais moment pour Capela, qui a perdu cette semaine sa place dans le cinq de départ d'Atlanta au profit d'un Onyeka Okongwu en constante progression. Pour mémoire, le Meyrinois sera en fin de contrat chez les Hawks au terme de la saison. En son absence, Okongwu a compilé 19 points, 12 rebonds et 4 passes décisives face à Toronto. Il a néanmoins manqué au "buzzer" un tir à 3 points qui aurait permis aux Hawks, battus pour la troisième fois consécutive, d'arracher une prolongation. Les Wizards de Kyshawn George ont quant à eux subi leur 12e défaite consécutive jeudi, sur le parquet des Los Angeles Clippers (110-93). Le "rookie" valaisan a inscrit 5 points et réussi 3 interceptions, en 24 minutes de jeu.

Djokovic abandonne, Zverev en finale Novak Djokovic a abandonné en demi-finale à Melbourne vendredi Image: KEYSTONE/AP Touché aux adducteurs, Novak Djokovic a abandonné en demi-finale de l'Open d'Australie. Le Serbe de 37 ans a jeté l'éponge après avoir perdu le premier set face à Alexander Zverev, qui affrontera Jannik Sinner ou Ben Shelton dimanche en finale. Blessé en quart de finale face à Carlos Alcaraz, Novak Djokovic (ATP 7) s'est résigné au terme d'un premier set qui a duré pas moins de 82 minutes. L'homme aux 25 sacres en Majeur avait compris qu'il n'était pas en mesure de gagner trois manches pour aller chercher une 38e finale de Grand Chelem. "J'ai remarqué qu'il bougeait moins bien dans le tie-break", a relevé sur le court Alexander Zverev (ATP 2), qui soulignait - avec le sourire - ne s'être imposé que 7/5 au jeu décisif en ayant livré son meilleur set du tournoi face à un adversaire qui n'était pourtant pas à 100%. Toujours en quête à 27 ans d'un premier trophée majeur, Alexander Zverev disputera donc sa troisième finale de Grand Chelem après celles perdues en 2020 à New York face à Dominic Thiem et en 2024 à Paris face à Carlos Alcaraz, à chaque fois en cinq sets. Il se mesurera dimanche au tenant du titre Jannik Sinner (ATP 1) ou au gaucher Ben Shelton (ATP 20).

Djokovic pour une 11e finale, Sinner pour conserver son titre Les demi-finales de l'Open d'Australie promettent leur lot d'émotions. D'un côté, Novak Djokovic rêve d'une 11e finale après en avoir gagné 10. De l'autre, Jannik Sinner veut conserver son titre. Le vétéran serbe Djokovic (ATP 7), âgé de 37 ans, affrontera cette nuit dès 04h30 (heure suisse) l'Allemand Alexander Zverev (ATP 2), toujours à la recherche quant à lui d'un premier trophée en Grand Chelem. Tous deux se sont qualifiés pour le dernier carré à la faveur de succès en quatre sets, respectivement face à l'Espagnol Carlos Alcaraz et l'Américain Tommy Paul. Djokovic espère ne pas être handicapé par une blessure à la jambe gauche, qui lui a causé des problèmes dans sa rencontre face à Alcaraz. Zverev (27 ans), champion olympique en 2021 à Tokyo, a perdu deux finales en Grand Chelem, à l'US Open en 2020 et à Roland-Garros l'an passé. Sinner (23 ans) sera pour sa part engagé ce matin, dès 09h30, dans la deuxième demi-finale sur la Rod Laver Arena. L'Italien, no 1 mondial, sera aux prises avec le puissant Américain Ben Shelton (ATP 20), d'un an son cadet. Sinner reste sur 19 victoires consécutives, dont une très convaincante en quart de finale contre l'Australien Alex de Minaur, qui n'a pas eu voix au chapitre. Shelton a quant à lui sorti en quatre manches un autre Italien, Lorenzo Sonego.

Odermatt veut enfin s'imposer à Kitzbühel Trois fois deuxième sur la Streif, Marco Odermatt entend bien réparer cette anomalie. Et ce dès vendredi avec le Super-G au programme des courses de Kitzbühel. Roi de Wengen, le Nidwaldien aimerait accrocher la mythique Streif à son impressionnant tableau de chasse. Et si la descente constitue bien entendu le point d'orgue de son week-end, le leader du classement de la Coupe du monde ne dirait pas non à un succès en Super-G. Mais dans cette discipline où son instinct fait merveille, Odermatt connaît plus de problèmes qu'à l'accoutumée avec une 5e place à Bormio et une 7e à Wengen. Deuxième en 2021 à l'occasion du dernier Super-G disputé à Kitzbühel, Odermatt peut espérer l'emporter puisque ses deux plus grands rivaux sur la Streif sont actuellement en convalescence. Brillant vainqueur des deux descentes l'an dernier, Cyprien Sarrazin ne va plus courir de l'hiver après sa sortie de piste à Bormio. Quant à Vincent Kriechmayer, vainqueur de la descente en 2023 et du Super-G en 2021, sa chute à Wengen le voit dans l'incapacité de lutter lors des courses du Hahnenkamm. L'Autrichien espère pouvoir participer aux Mondiaux de Saalbach. Mais Odermatt aura tout de même de la concurrence, à commencer par ses propres coéquipiers comme Justin Murisier ou Alexis Monney, très à l'aise sur cette piste. On peut encore citer les Canadiens Carwaford et Alexander, ainsi que l'Autrichien Babinsky.

National League: cela ne s'arrange pas pour les Grenat Les Luganais ont pris trois points importants Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Genève-Servette patine toujours de travers. A Lugano, les Genevois ont été battus 5-2 par les bianconeri dans un match opposant deux clubs qui ont un urgent besoin de points. Une fois encore, les Grenat ont payé un lourd tribut à leur indiscipline. Alors qu'ils menaient, un peu contre le cours du jeu, après une réussite de Praplan (12e) en supériorité numérique, ils se sont effondrés en fin de période intermédiaire, encaissant trois buts en 5'06. Alatalo (35e), Patry (38e) et Thürkauf (40e) ont enfin concrétisé la domination tessinoise. Le 1-1 et le 3-1 sont tombés alors qu'un Genevois purgeait une pénalité mineure. Berni a réduit l'écart à la 46e, à nouveau lors d'un power-play, mais Peltonen a répliqué 1'13 plus tard. Zohorna a ensuite mis fin à toute incertitude (57e). Sans un Robert Mayer très inspiré devant son filet, les visiteurs auraient subi une défaite encore plus nette. Au classement, Genève-Servette reste scotché au 12e rang avec 50 points. Lugano suit à deux longueurs.

Mondiaux 2025: le Danemark corrige la Suisse Felix Aellen tente un tir malgré la défense danoise Image: KEYSTONE/AP/Bo Amstrup La Suisse n'a pas réussi un improbable exploit aux Mondiaux à Herning. Pour son deuxième match du tour principal, elle a été battue 39-28 par le Danemark, champion olympique et du monde en titre. Les meilleurs marqueurs côté suisse ont été Noam Leopold et Felix Aellen, tous deux auteurs de cinq buts. Cette défaite attendue met fin aux minces espoirs de la sélection dirigée par Andy Schmid d'accrocher une place pour les quarts de finale. Elle jouera la troisième place du groupe 1 samedi dans son ultime match, contre l'Italie. Devant leur public, les Danois sont quasiment intouchables. Depuis 2014, ils ont gagné 22 matches sur 24 à Herning, pour un nul et un revers.

Mikaela Shiffrin annonce son retour à Courchevel le 30 janvier Blessée à Killington, Mikaela Shiffrin est de retour à Courchevel Image: KEYSTONE/AP/ROBERT F. BUKATY Mikaela Shiffrin, blessée fin novembre, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'elle serait au départ du slalom de Courchevel le 30 janvier. Ceci quelques jours avant le début des Mondiaux de Saalbach. "Courchevel 30/01... A bientôt", a écrit l'Américaine sur Instagram après avoir annoncé sur la NBC qu'elle allait "bientôt partir en Europe pour courir (sa) première Coupe du monde". Alors qu'elle se dirigeait vers sa 100e victoire en Coupe du monde lors du géant de Killington le 30 novembre, Mikaela Shiffrin a chuté, d'abord a priori sans gravité. Mais le lendemain, la Fédération américaine de ski a annoncé qu'elle souffrait d'une "sévère blessure musculaire" et d'une plaie "profonde" au ventre. Lors de la chute, les muscles abdominaux obliques de la skieuse ont été perforés, sans doute par l'accroche d'un filet ou un élément d'un piquet: "J'ai été empalée", avait expliqué la skieuse de 29 ans le 30 décembre, toujours sur ses réseaux sociaux. "On ne savait pas vraiment si je pourrais revenir dès cette saison mais j'ai pu retourner sur la neige et m'entraîner un petit peu la semaine passée donc je vais partir en Europe dans les prochains jours pour ma première Coupe du monde", a indiqué jeudi la quintuple lauréate du gros globe dans l'émission TODAY de la chaîne NBC. "Je pense que je vais devoir faire avec les conséquences de cette blessure jusqu'à la fin de l'hiver mais ce n'est pas douloureux", a-t-elle ajouté. "J'ai pu reprendre un peu de mes forces donc physiquement je vais très bien." Son retour en Coupe du monde le 30 janvier, où elle peut théoriquement aller chercher une 100e victoire record sur le circuit, intervient juste avant les Championnats du monde de ski, qui débutent le 4 février à Saalbach en Autriche.

Keys use Swiatek pour s'offrir une finale contre Sabalenka Madison Keys aux anges Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Finale inattendue à l'Open d'Australie. La double tenante du titre Aryna Sabalenka, no 1 mondiale, affrontera l'Américaine Madison Keys (14e), qui a réussi l'exploit d'éliminer jeudi Iga Swiatek (2e). Après la qualification facile de la Bélarusse contre l'Espagnole Paula Badosa (12e) en début de programme, tout semblait indiquer que sa rivale polonaise, impitoyable depuis le début du tournoi et lauréate 7-5 de la première manche, allait la rejoindre pour lui disputer le titre. Mais la quintuple lauréate en Grand Chelem (4 Roland-Garros et 1 US Open) a complètement déjoué dans le deuxième set contre Keys, perdu 6-1 en 27 minutes, avant de concéder la dernière manche au super tie-break après avoir gaspillé une balle de match. Battue 5-7 6-1 7-6 (10/8), la 2e joueuse mondiale reste donc coincée au stade des demi-finales à Melbourne, déjà atteint en 2022 mais jamais dépassé. La Varsovienne de 23 ans perd aussi une occasion de récupérer le trône de no 1 mondiale, dont Sabalenka l'a fait choir en octobre mais qu'elle aurait regagné si elle avait battu la Bélarusse en finale. "Je suis encore en train d'essayer de réaliser ce qui se passe. Oui, je suis en finale!" a lancé, incrédule, Madison Keys. Sept ans et demi après sa première finale en Grand Chelem, perdue contre Sloane Stephens à l'US Open 2017, la tombeuse de Swiatek s'offre à 29 ans une deuxième chance de décrocher un titre en Grand Chelem.

Aryna Sabalenka encore en finale Aryna Sabalenka encore en finale à Melbourne Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT Aryna Sabalenka visera samedi son troisième titre consécutif à l'Open d'Australie. La numéro un mondiale s'est imposée en demi-finale face à l'Espagnole Paula Badosa 6-4 6-2. La Biélorusse de 26 ans n'a concédé qu'une seule défaite en Australie lors de ses six derniers tournois "Down Under". Elle a remporté jeudi son 20e succès consécutif à Melbourne contre sa bonne copine Badosa (WTA 12). Samedi, elle affrontera soit la Polonaise Iga Swiatek, deuxième au classement WTA, soit l'Américaine Madison Keys pour remporter son quatrième titre majeur. En demi-finale, Sabalenka n'a jamais été mise en danger. Elle a dû surmonter le moment le plus délicat en début de rencontre, lorsque Badosa a eu trois occasions d'affilée de mener 3-0. L'Espagnole a ensuite été impuissante, notamment sur le service de Sabalenka. Après un début de match intéressant, elle n'a réussi à marquer que dix points sur ses jeux de retour.

Omar Marmoush signe à Manchester City jusqu'en 2029 Omar Marmoush rejoint Manchester City Image: KEYSTONE/DPA/TOM WELLER Manchester City a recruté l'Egyptien Omar Marmoush, actuel deuxième meilleur buteur du championnat d'Allemagne avec l'Eintracht Francfort. Ceci pour diversifier ses options au poste d'avant-centre. Le prolifique attaquant de 25 ans s'est engagé pour quatre saisons et demie, a précisé Manchester City dans un communiqué, soit jusqu'à l'été 2029. Le montant du transfert n'a pas été dévoilé. Selon les presses allemande et britannique, il atteint entre 70 et 80 millions d'euros (dont 5 millions d'euros de bonus).

Butler de nouveau suspendu par Miami Jimmy Butler a de nouveau été suspendu par le Heat Image: KEYSTONE/AP/Lynne Sladky Le bras de fer se poursuit entre Jimmy Butler et le Heat, sur fond de tension autour d'un possible départ du joueur. La star de Miami a de nouveau été suspendue mercredi par sa franchise, cette fois pour deux matches, à cause d'un avion raté. Butler (35 ans) avait déjà été suspendu sept matches par le Heat au début du mois en raison de déclarations où il expliquait vouloir quitter l'équipe. Il avait mené le Heat à deux finales perdues en 2020 et 2023. "Nous avons suspendu Jimmy Butler pour deux matches pour des manquements répétés au respect des règles internes, conduite insubordonnée et préjudiciable à l'équipe, en manquant notamment le vol d'aujourd'hui pour Milwaukee", écrit le Heat dans un communiqué diffusé mercredi. Sa situation et son très probable départ animent depuis plusieurs semaines le marché des transferts en NBA, alors que plusieurs équipes aimeraient attirer l'ailier pour se renforcer dans la course au titre.