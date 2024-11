Rune élimine de Minaur ++ Verstappen pénalisé

Neuf supporters de l'Atlético bannis à vie Neuf supporters de l'Atlético Madrid ont été bannis à vie Image: KEYSTONE/EPA/Julio Munoz L'Atlético Madrid a annoncé vendredi avoir banni à vie neuf supporters. Ces fans sont sanctionnés pour des actes violents et racistes commis fin septembre et début octobre, notamment à l'occasion du derby contre le Real. Lors du match de Liga entre les deux grands clubs rivaux de la capitale espagnole, au Stade Metropolitano de l'Atlético le 29 septembre, des projectiles avaient été lancés depuis l'une des tribunes où se trouvaient les supporters des Colchoneros. L'une des personnes impliquées avait été bannie à vie par le club, qui avait lui écopé de la fermeture pour trois matches de la tribune concernée. Quelques jours plus tard, le 2 octobre, lors du déplacement de l'Atlético à Benfica en Ligue des champions, des gestes considérés par l'UEFA comme "racistes et discriminatoires" avaient été observés, ce qui avait cette fois valu une amende au club madrilène, qui a parallèlement ouvert une enquête interne afin d'identifier les "personnes impliquées dans ces événements". Cela a conduit à l'annonce vendredi "d'une procédure d'expulsion définitive de neuf supporters abonnés (socios) pour des actes très graves contrevenant au règlement interne du club", a expliqué l'Atlético Madrid sur son site internet.

Rune sort De Minaur et garde espoir Rune jouera une deuxième demi-finale à Bercy Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Titré en 2022, Holger Rune (ATP 13) s'est hissé une deuxième fois dans le dernier carré du Masters 1000 de Paris-Bercy. Le Danois, qui affrontera Alexander Zverev (ATP 3) samedi pour une place en finale, se relance ainsi dans la course à la qualification pour le Masters ATP de Turin (10-17 novembre). Holger Rune s'est imposé 6-4 4-6 7-5 vendredi en quart de finale face à Alex De Minaur (ATP 10). Il a su garder son calme après avoir vu son adversaire effacer un premier break dans le troisième set pour recoller à 3-3. Il s'est emparé une dernière fois du service adverse à 5-5 avant de conclure sur un jeu de service blanc. Le Danois de 21 ans, qui vise une deuxième participation aux ATP Finals après 2022, reste virtuellement 13e de la Race. Mais il peut encore espérer grimper lundi jusqu'au 10e rang du classement qualificatif pour le Masters ATP. Il a en outre empêché Alex De Minaur, 8e du classement 2024, de grimper en 6e position et de valider quasiment son ticket pour ces Finales ATP.

Verstappen pénalisé de cinq places au départ dimanche Verstappen sera pénalisé de 5 places sur la grille dimanche au Brésil Image: KEYSTONE/EPA/Isaac Fontana Max Verstappen (Red Bull), leader au championnat du monde de F1, partira avec cinq places de pénalité dimanche sur la grille de départ du GP du Brésil. Le Néerlandais est sanctionné en raison d'un changement de moteur à combustion interne. Red Bull a installé sur la monoplace du triple champion en titre un sixième moteur à combustion interne, au-delà des quatre autorisés par saison, lui valant une pénalité sur la grille de départ, ont indiqué vendredi les officiels dans un communiqué. Cette sanction est tout sauf une surprise pour Verstappen puisque plus tôt dans la semaine, le conseiller spécial de Red Bull Helmut Marko avait assuré que son pilote allait écoper d'une pénalité pour un tel changement. L'information n'avait toutefois pas été officiellement confirmée jusque-là. Lors de la première journée d'essais du GP du Mexique vendredi dernier, le Néerlandais avait souffert d'un problème moteur, obligeant son équipe à puiser dans son stock d'anciens moteurs, et évitant ainsi une sanction. Contrairement au tracé de Mexico, le circuit d'Interlagos est davantage propice aux dépassements. S'il ne partira qu'au mieux 6e du GP dimanche, "Mad Max" peut ainsi espérer remonter dans la hiérarchie, d'autant que la pluie - sous laquelle le Néerlandais peut se révéler performant - est attendue à Sao Paulo.

Le Grand Prix de Valence annulé à cause des inondations meurtrières Francesco Bagnaia avait gagné le titre l'an dernier à Valence, mais le GP n'aura pas lieu cette année en raison des inondations Image: KEYSTONE/EPA EFE/BIEL ALINO Le Grand Prix MotoGP de Valence, prévu pour être la dernière manche du championnat du monde du 15 au 17 novembre, a été annulé. Ceci en raison des inondations meurtrières qui ont touché la région. Un nouveau circuit sera annoncé prochainement pour accueillir l'ultime course de la saison, a annoncé vendredi le promoteur du championnat MotoGP. La région de Valence, dans le sud-est de l'Espagne, a été touchée cette semaine par des inondations qui ont fait au moins 205 morts et des dizaines de disparus, selon un dernier bilan. Le championnat MotoGP est actuellement très disputé entre l'Espagnol Jorge Martin et l'Italien Francesco Bagnaia et le titre pourrait devoir attendre la dernière manche pour être attribué.

Le Portugais Ruben Amorim nouvel entraîneur de Manchester United Ruben Amorim va quitter le Sporting pour reprendre Manchester United Image: KEYSTONE/EPA/JOSE SENA GOULAO Le Portugais Ruben Amorim, actuel entraîneur du Sporting, a été nommé entraîneur de Manchester United jusqu'en juin 2027. Il remplace Erik ten Hag, écarté lundi, a annoncé vendredi le club anglais. "C'est fait. Bem-vindo ao Manchester United, Ruben Amorim", a tweeté le club anglais, précisant dans un communiqué que le technicien portugais de 39 ans prendrait ses fonctions le 11 novembre. Ruud van Nistelrooy continuera son intérim à la tête de l'équipe jusqu'à cette date. Le nom du jeune technicien portugais s'est rapidement imposé en Angleterre pour prendre la succession de ten Hag, limogé lundi par Manchester United après une nouvelle défaite 2-1 contre West Ham en championnat. Les Mancuniens occupent la 14e place de Premier League où ils n'ont obtenu que trois victoires en neuf rencontres depuis le début de saison. D'ici au 11 novembre, Amorim devrait assurer les trois dernières rencontres du Sporting avant la trêve internationale dont le choc de Ligue des champions contre Manchester City mardi et le déplacement à Braga le week-end prochain en championnat avant de débarquer en Angleterre. Il pourrait diriger son premier match avec Manchester United lors du déplacement le 24 novembre à Ipswich. Jeune entraîneur, il a remporté une première coupe de la Ligue avec Braga en 2020, avant d'exploser la saison suivante à la tête du Sporting, en réalisant le doublé coupe de la Ligue-championnat en 2021. Il a encore permis au club lisboète de remporter un nouveau championnat la saison dernière en 2024. Le Portugais devra également permettre au club de retrouver de son lustre, lui qui n'a plus remporté le titre de champion d'Angleterre depuis 2013. C'était alors Alex Ferguson, son emblématique manager qui était à sa tête. Une éternité.

Débouté par le TAS, Vevey Riviera jouera en 1re ligue Le TAS a confirmé la relégation administrative de Vevey en 1re ligue Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Vevey Riviera n'a pas obtenu gain de cause devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le club vaudois devra donc jouer en 1re ligue. Il aura fallu attendre quelques semaines et le début du championnat de SBL, mais la décision est tombée: Vevey Riviera devra jouer en 1re ligue et non pas dans la plus haute division du pays. Pour rappel, le club des Galeries du Rivage n'avait pas reçu sa licence en août dernier auprès de la fédération. L'instance estimait notamment les dettes trop importantes. Vevey avait contesté cette décision et décidé d'aller devant le TAS. L'audience s'est tenue mercredi 30 octobre à Lausanne et a confirmé la décision de la Commision d'opposition de Swiss Basketball. Il n'y aura donc que neuf équipes cette saison en première division. Secrétaire général de Swiss Basketball, Erik Lehmann regrette de voir un club au riche passé comme Vevey devoir repartir en troisième division: "Ce n'est jamais un bon signal de voir un club subir une relégation administrative. Nous les avons soutenus, mais nous devons être corrects vis-à-vis des autres clubs de l'élite. Mais avec leur mouvement juniors et en se mettant en règle, j'espère bien que Vevey va pouvoir remonter les échelons."

Un 2e "five-by-five" pour Wembanyama Victor Wembanyama a réussi un 2e five-by-five en carrière Image: KEYSTONE/AP/Rick Egan Auteur d'un début de saison poussif, Victor Wembanyama a brillé lors de la victoire de San Antonio face au Utah Jazz 106-88. Le Français s'est offert un second "five-by-five" en carrière. Au lendemain d'un match raté face à Oklahoma City (6 points), Victor Wembanyama a rebondi face au Jazz, privé de son leader Lauri Markkanen. Le phénomène français a cumulé 25 points, 9 rebonds, 7 passes, 5 interceptions et 5 contres, en tentant beaucoup de tirs à trois points (4 sur 13). Les Américains ont un nom pour cette ligne de statistique rare avec plus de cinq unités dans cinq secteurs différents: le "five-by-five". Et pour se rendre compte à quel point cette performance est rare, il faut se dire qu'elle n'a eu lieu que 23 fois dans l'histoire de la NBA. A noter que la NBA n'a enregistré les interceptions et les contres qu'à partir de la saison 1973/74, ce qui fait que l'on ne retrouve ni Wilt Chamberlain, ni Bill Russell. Alors celui qui en a comptabilisé le plus est Hakeem Olajuwon avec 6. Derrière on retrouve Andreï Kirilenko avec 3 et donc Wembanyama avec 2. Ces trois hommes sont les seuls à en avoir plus qu'un dans leur carrière. Le Français avait réussi son premier le 23 février dernier contre les Los Angeles Lakers.

Golubic dans le dernier carré du WTA 250 de Jiujiang Viktorija Golubic jouera les demi-finales à Jiujiang Image: KEYSTONE/EPA/WU HAO Viktorija Golubic (WTA 168) figure dans le dernier carré du tournoi WTA 250 de Jiujiang en Chine. La Zurichoise de 32 ans a battu Arantxa Rus (WTA 83) 7-5 4-6 7-6 (7/5) vendredi en quart de finale. La vice-championne olympique 2021 de double a eu besoin de 3h25' pour vaincre la résistance de la Néerlandaise, tête de série no 6 du tableau. Elle se hisse ainsi pour la première fois depuis le mois de juin 2022 - à Birmingham - en demi-finale d'une épreuve de cette importance (WTA 250 ou plus). Vainqueure sur abandon de Jessica Bouzas Maneiro au 2e tour, Viktorija Golubic a pourtant connu une énorme baisse de régime alors qu'elle menait 5-1 au troisième set. Elle a manqué deux balles de match à 5-4 sur son service avant de voir Arantxa Rus recoller à 5-5. Mais elle s'est accrochée pour conclure sur sa troisième opportunité. Golubic, qui affrontera Marie Bouzkova (WTA 49) ou Khamilla Rakhimova (WTA 63) samedi pour une place en finale, est assurée de gagner une trentaine de places dans la hiérarchie grâce à ces trois victoires consécutives. Elle est virtuellement au coude à coude avec Jil Teichmann, qui lorgne quant à elle les demi-finales à Merida au Mexique.

LeBron James appelle à voter Kamala Harris LeBron James a appelé jeudi à voter Kamala Harris Image: KEYSTONE/AP/Sue Ogrocki LeBron James a appelé jeudi à voter pour la candidate démocrate à la Maison Blanche Kamala Harris. Il s'est exprimé sur ses réseaux sociaux à cinq jours de l'élection présidentielle américaine. "Quand je pense à mes enfants et à ma famille, à leur futur, pour moi le choix est clair. VOTEZ KAMALA HARRIS!!!", a écrit le "King". Ce message est accompagné d'un montage vidéo dénonçant notamment le caractère raciste du grand meeting de Donald Trump tenu dimanche dans le Madison Square Garden de New York, suivi d'images historiques de la lutte pour les droits civiques et du mouvement Black Lives Matter. A 39 ans, LeBron James, sacré champion olympique pour la 3e fois avec les Etats-Unis cet été à Paris, a entamé la semaine dernière sa 22e saison NBA. Il avait déjà apporté dans le passé son soutien à des candidats démocrates et critiqué Donald Trump, notamment en 2017 lorsqu'il avait écrit qu'être reçu à la Maison Blanche (en tant que champion NBA), "était un grand honneur, jusqu'à ce que vous y entriez". Plusieurs voix influentes en NBA ont apporté récemment leur soutien à Kamala Harris, notamment l'ex-étoile des parquets Magic Johnson, ou encore la star des Golden State Warriors Stephen Curry et son entraîneur Steve Kerr. La vice-présidente affiche une proximité de longue date avec l'équipe-phare de la baie de San Francisco, sa région natale. L'historique entraîneur des San Antonio Spurs Gregg Popovich a lui de nouveau tancé Donald Trump cette semaine, le qualifiant "d'individu pathétique".

Une 7e défaite en 10 matches pour les Predators Josi (à droite) et Nahville ont subi jeudi une 7e défaite en 10 matches Image: KEYSTONE/AP/George Walker IV Les Predators sont retombés dans leurs travers. Battus 5-1 à domicile par Edmonton, Roman Josi et ses coéquipiers ont subi jeudi leur septième défaite de la saison en NHL en dix matches disputés. Annoncés parmi les outsiders de la Ligue après un recrutement XXL (Jonathan Marchessault, Steven Stamkos et Brady Skjei), les Predators pensaient peut-être avoir lancé leur saison en enchaînant trois succès d'affilée après leurs cinq défaites initiales. Ils doivent déchanter. Jeudi à Nashville, les Preds affrontaient pourtant des Oilers privés de la superstar Connor McDavid (blessé). Mais l'autre homme fort d'Edmonton, l'Allemand Leon Draisaitl, a brillé avec deux buts - le 3-1 et le 4-1 - et une passe décisive sur le 1-0 marqué après 37 secondes de jeu par l'ex-Predator Viktor Arvidsson. Roman Josi, qui a terminé cette partie avec un bilan de -2, ne cachait pas son insatisfaction au terme de cette partie. "Nous ne jouons toujours pas notre jeu. Nous aimerions être dominants, mais nous n'y parvenons pas", constatait le capitaine des Predators, cité sur le site de la NHL. "Nous ne pouvons pas toujours dire +nous ne nous sommes pas encore trouvés, l'alchimie dans les lignes n'est pas encore là+. La saison compte déjà 10 matches. Nous devons bien jouer dès maintenant, dès le prochain match", concluait-il. Nashville occupe l'avant-dernière place tant dans la Central Division que dans la Conférence Ouest avec 7 unités à leur compteur. Seuls les Chicago Blackhawks de Philip Kurashev, battus 3-2 jeudi par les San Jose Sharks, ont fait moins bien avec 7 points mais conquis en 11 matches.

Super League: deux matches nuls jeudi soir Dereck Kutesa exulte après le 2-2 Image: KEYSTONE/Valentin Flauraud Servette a été accroché 2-2 au Stade de Genève par Lucerne lors de la 12e journée de Super League. Les Grenat perdent ainsi la tête du classement au profit du FC Zurich. Les Genevois ont pourtant nettement dominé avant la pause et auraient pu voire dû se mettre à l'abri. Ils ont ouvert le score après une belle action collective conclue par Stevanovic (29e). Mais les visiteurs ont égalisé contre le cours du jeu sur une tête de Jaquez (37e). Les débats se sont un peu équilibrés ensuite. A peine entré sur la pelouse, Spadanuda a donné l'avantage aux Lucernois (77e). L'inévitable Kutesa a permis à Servette de revenir peu après (79e). Dans l'autre rencontre de la soirée, Grasshopper et Lugano se sont séparés sur un nul 1-1. Les Zurichois ont mené par Muci (30e) alors que les Tessinois ont répliqué par Aliseda (52e). Au classement, Zurich (différence de buts: +7) et Servette (+3) comptent 24 points. Lugano suit à deux longueurs.

National League: nouvelle défaite pour Fribourg Duels acharnés entre Fribourgeois et joueurs de Kloten Image: KEYSTONE/� Adrien Perritaz Fribourg Gottéron n'a toujours pas retrouvé son rythme de croisière en National League. Les Dragons ont en effet perdu 3-2 chez eux contre Kloten, deux jours après leur convaincant succès à Bienne. Comme trop souvent depuis le début de la saison, les Fribourgeois ont encaissé le premier but, inscrit par Diem (4e). Ils ont ainsi dû cravacher pour revenir. Streule est parvenu à égaliser (25e), mais les Aviateurs ont repris les devants grâce à Aaltonen (28e) et Morley (45e). En power-play, Sörensen a redonné espoir à Gottéron (50e) avec son huitième but de l'exercice. Mais malgré la sortie de Reto Berra à plus de deux minutes de la sirène, les hommes de Pat Emond n'ont pas réussi à arracher la prolongation. Ce nouveau revers contre un adversaire qui possédait un point de plus au coup d'envoi va encore renforcer la pression sur une équipe qui est loin d'évoluer avec la confiance nécessaire.

Pierre-Edouard Bellemare renforce Ajoie, Greg Ireland nouveau coach Pierre-Edouard Bellemare, ici sous le maillot du Kraken, rejoint Ajoie Image: KEYSTONE/AP/LINDSEY WASSON Ajoie a réussi un joli coup sur le marché des transferts. Le club jurassien a enrôlé jusqu'au terme de la saison l'attaquant français Pierre-Edouard Bellemare qui a disputé 785 matches de NHL. A 39 ans, Bellemare n'a pas obtenu de contrat en NHL, une ligue au sein de laquelle il a évolué pendant dix ans. Après huit ans en Suède, le Français a joué pour Philadelphie, Vegas, Colorado, Tampa Bay et Seattle. Lors de sa meilleure saison en 2019/20 avec l'Avalanche, il a inscrit 22 points (9 buts) en 69 matches. Il a joué et perdu deux finales avec Vegas en 2018 et avec Tampa Bay en 2022. A Porrentruy, il sera le huitième étranger avec TJ Brennan, Anttoni Honka, Phil-Michael Devos, Jonathan Hazen, Jerry Turkulainen, Oula Palve et Julius Nättinen. Greg Ireland nouveau coach Le club jurassien annonce également jusqu'à la fin de la saison l'arrivée de son nouveau coach, le Canadien de 59 ans Greg Ireland. Ce dernier n'est pas un inconnu en Suisse puisqu'il avait coaché quatre saisons à Lugano et donc Julien Vauclair, le directeur sportif qui assure l'intérim après le limogeage de Christan Wohlwend. Sa dernière expérience comme entraîneur principal s'est passée lors de la saison 2022/23 avec le Kunlun Red Star en Chine.

Bencic sortie à Hambourg pour son deuxième match Belinda Bencic a dû s'incliner en huitièmes de finale à Hambourg Image: KEYSTONE/dpa/Gregor Fischer L'aventure hambourgeoise a pris fin pour Belinda Bencic. En 8es de finale de ce tournoi ITF, la championne olympique 2021 s'est inclinée 6-3 6-4 face à la Finlandaise Anastasia Kulikova (WTA 296). Moins de 20 heures après un retour convaincant et 415 jours de pause, Bencic s'est bien battue contre la Russe d'origine lors de ce tournoi indoor doté de 60'000 dollars, mais cela n'a pas suffi. Menée 3-1 dans le deuxième set, la Saint-Galloise de 27 ans a rattrapé son retard avant de concéder immédiatement son service. Elle a finalement perdu après 80 minutes. Ce revers n'est pas totalement surprenant. "Je ne suis évidemment pas encore à 100% physiquement", avait déclaré mercredi celle qui est devenue mère pour la première fois en avril. Bencic poursuivra la semaine prochaine avec le tournoi ITF de Pétange. Au Luxembourg, elle bénéficie comme à Hambourg d'une wild card. Ensuite, elle jouera la Billie Jean King Cup à Bienne avec l'équipe de Suisse contre la Serbie. Elle aimerait ensuite se rapprocher le plus possible de son meilleur niveau pour attaquer comme il se doit la nouvelle année en Australie.