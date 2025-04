Salah prolonge ++ Le LS doit absolument gagner

Liverpool: nouveau contrat de deux ans pour Mohamed Salah Mohamed Salah et Liverpool: l'histoire se poursuit Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN L'histoire continue entre Liverpool et Mohamed Salah. L'attaquant égyptien a signé un nouveau contrat de deux ans avec les Reds, pour qui il joue depuis l'été 2017. Le précédent contrat de Salah (32 ans) arrivait à échéance au terme de la saison en cours. Le joueur a plusieurs fois répété ces derniers mois son envie de poursuivre l'aventure à Anfield Road. Après de longues négociations, un accord a donc finalement été trouvé. "Je suis évidemment très excité. Nous avons une grande équipe actuellement. J'ai signé parce que je pense vraiment que nous avons une chance de remporter d'autres trophées. J'ai du plaisir à jouer mon football ici, où j'ai passé les meilleures années de ma carrière", a expliqué l'Egyptien sur le site du club. Salah, qui a commencé sa carrière en Europe avec le FC Bâle (2012-2014), figure au troisième rang des buteurs de l'histoire de Liverpool avec 243 réussites en 394 apparitions. Cette saison, il a inscrit 32 buts toutes compétitions confondues. Il en a mis 27 en Premier League pour le club qui est leader avec 11 points d'avance sur Arsenal à 7 matches de la fin. Depuis son arrivée chez les Reds, Salah a notamment gagné la Ligue des champions (2019), le championnat d'Angleterre (2020), la Coupe du monde des clubs (2019), la Coupe d'Angleterre (2022) et la Coupe de la Ligue anglaise (2022, 2024).

Super League: succès impératif pour le Lausanne-Sport ce soir Les Lausannois espèrent pouvoir fêter un succès ce soir Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Lausanne-Sport doit absolument gagner ce soir (18h00) à Winterthour lors de la 32e journée de Super League. Prendre les trois points permettrait aux Vaudois d'encore croire à finir dans le top 6. A la Schützenwiese, sur la pelouse de la lanterne rouge (24 pts), les hommes de Ludovic Magnin vont donc jouer gros. Classés au 7e rang avec 44 points, ils en comptent trois de retard sur le FC Zurich et quatre sur le duo Lucerne - Lugano. Le LS doit donc comptabiliser et espérer qu'un de ses rivaux s'effondre lors des deux dernières journées avant la séparation en deux groupes. Simultanément, Yverdon (10e/33 pts) reçoit Grasshopper (11e/30 pts) dans un duel de bas de classement. Les Sauterelles ont l'occasion de rejoindre les Vaudois et de leur abandonner la place de barragiste. Dès 20h30, le FC Zurich (6e/47 pts) affrontera le FC Bâle (1er/55 pts) dans le "Klassiker" du football helvétique. Le club des bords de la Limmat a besoin de points dans l'optique de la barre, mais les Rhénans veulent continuer à gagner pour se rapprocher du titre.

Taylor Fritz revient à Genève Avec Casper Ruud, un autre finaliste en Grand Chelem disputera le Geneva Open (17 au 24 mai). No 4 mondial et finaliste l’an dernier de l’US Open, Taylor Fritz revient pour la troisième fois à Genève. Demi-finaliste du Geneva Open en 2023, le Californien de 27 ans est l’un des joueurs les plus spectaculaires du Circuit. Son tennis d’attaque basé sur un service et un coup droit percutants lui a permis de tutoyer les sommets. Son palmarès est riche de 8 titres, dont le Masters 1000 d’Indian Wells en 2022. En 2024, il s’est également hissé en finale du Masters de Turin. Au fil des années, Taylor Fritz est parvenu à apprivoiser la terre battue. Finaliste l’an dernier à Munich, il a déjà atteint les demi-finales des Masters 1000 de Monte-Carlo et de Madrid. A Genève, il sait qu’il trouvera des conditions idéales pour développer son jeu dans l’espoir de devenir le deuxième Américain à s’imposer au Parc des Eaux-Vives 41 ans après Aaron Krickstein. Avec Tylor Fritz et Casper Ruud (ATP 7), le Gonet Geneva Open est d’ores et déjà assuré de la présence de deux joueurs du top ten pour sa dixième édition. On rappellera aussi que Grigor Dimitrov (ATP 18) sera également de la partie. Cette liste des joueurs s’étoffera encore ces prochaines semaines.

Justin Rose leader après le 1er tour Justin Rose pointe en tête du Masters après le 1er tour Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Justin Rose a volé la vedette à Scottie Scheffler et Rory McIlroy jeudi dans le 1er tour du Masters, premier Majeur de l'année. L'Anglais de 44 ans a pris les commandes en égalant son record sur le parcours d'Augusta en Géorgie, avec 7 coups sous le par (65). Le champion olympique de Rio 2016 compte trois coups d'avance sur un trio de poursuivants composé de l'Américain Scottie Scheffler, du Canadien Corey Conners et du Suédois Ludvig Aberg. Scheffler, qui vise une troisième veste verte en quatre ans, n'a pas commis le moindre bogey jeudi. McIlroy, qui rêve de remporter enfin ce Masters pour compléter son Grand Chelem de carrière, ne pointe en revanche qu'au 27e rang. Le Nord-Irlandais se trouve dans le par, alors qu'il était parfaitement dans le coup jusqu'au trou no 14. Mais deux bogey commis sur les nos 15 et 17 l'ont repoussé à cinq coups de la tête. "Une bonne journée de golf" Régulier tout au long de la journée, dans des conditions météo idéales, Justin Rose n'a pas boudé son plaisir. "Ca a vraiment été une bonne journée de golf... et si vous regardez l'ensemble du classement, il n'y a pas eu beaucoup de scores bas", a-t-il commenté. Le no 1 mondial Scottie Scheffler, qui tente à 28 ans de devenir le quatrième joueur seulement à conserver son titre à Augusta après Jack Nicklaus, Tiger Woods et Nick Faldo, s'est lui aussi dit satisfait de sa première journée: "Chaque fois que vous pouvez rendre une carte propre ici, c'est vraiment un bon point."

Deux supporters tués dans un mouvement de foule Deux supporters sont décédés à la suite d'un mouvement de foule jeudi au Chili Image: KEYSTONE/AP/Esteban Felix Deux jeunes ont été tués jeudi dans un mouvement de foule au Chili dans un stade de Santiago où se jouait un match de la Copa Libertadores, ont annoncé les autorités. Les deux supporters, âgés de 13 et 18 ans, ont été écrasés par une barrière. Une centaine de supporters ont tenté de forcer l'entrée du stade Monumental dans la capitale chilienne où se disputait un match entre l'équipe chilienne de Colo Colo et les Brésiliens de Fortaleza. La police est alors intervenue pour contenir les supporters et les empêcher d'entrer. Au cours de l'opération, une bousculade a provoqué la chute d'une barrière, écrasant les deux victimes. "Le parquet enquête sur les raisons de la mort de deux personnes. Ce que l'on sait, c'est qu'une des grilles a écrasé ces deux jeunes gens", a déclaré à la presse le procureur Francisco Morales. "Nous cherchons à savoir si une voiture de police a été impliquée" dans l'incident, a-t-il indiqué. Le directeur général de la police, Alex Bahamondes, a déclaré aux journalistes qu'un agent avait été inculpé. La police mise en cause Barbara Perez, soeur de l'une des victimes, a affirmé qu'un véhicule de police avait roulé sur la clôture, provoquant son effondrement sur sa soeur, âgée de 18 ans. "Elle est arrivée à l'hôpital sans signes vitaux. Elle avait un billet en main et sa carte d'identité", a déclaré Mme Perez à des journalistes à l'extérieur du centre médical où elle a été transportée. La Fédération chilienne (ANFP) a fait état dans un communiqué de "sa condamnation la plus catégorique de tout acte de violence dans le cadre du football, tant sur le terrain qu'en dehors". Le match a été interrompu à la 65e à la suite d'un envahissement de terrain par des supporters de Colo Colo, sur le score de 0-0. A l'extérieur du stade, des affrontements ont opposé des ultras à la police, qui a fait usage de canons à eau, a constaté un photographe de l'AFP. La Confédération sud-américaine (Conmebol) a finalement annoncé l'annulation du match.

Fiala inscrit ses 31e et 32e buts de la saison Kevin Fiala (22) a signé un doublé jeudi en NHL Image: KEYSTONE/AP/Jayne Kamin-Oncea Kevin Fiala a signé un doublé jeudi en NHL. Le St-Gallois fut l'un des artisans du succès des Los Angeles Kings, qui ont cueilli face aux Ducks Anaheim (6-1) leur 30e victoire de la saison à domicile. Fiala a inscrit le 3-1 (26e) et le 5-1 (42e), à chaque fois en supériorité numérique, sur des reprises directes. Avec désormais 32 réussites à son tableau de chasse 2024/25, il n'est désormais plus qu'à un but de son record sur une saison établi en 2021/22 alors qu'il jouait encore sous le maillot de Minnesota. Deuxième meilleur buteur suisse de la saison en NHL derrière Nico Hischier (35), Kevin Fiala a été désigné première étoile de cette rencontre. Les deux autres sont revenus à ses coéquipiers Adrian Kempe et Andrei Kuzmenko, qui ont tous les deux réalisé trois assists face à Anaheim. Nino Niederreiter a quant à lui retrouvé le chemin des filets après sept matches sans le moindre but marqué. L'attaquant grison a ouvert la marque pour les Winnpieg Jets, qui se sont imposés 4-0 face aux Dallas Stars de Lian Bichsel, en déviant un tir de Josh Morrissey après 18'37 pour sa 16e réussite de la saison. A noter aussi la vaine victoire des Vancouver Canucks de Pius Suter (4-1 sur la glace de l'Avalanche du Colorado). La franchise canadienne ne verra pas les play-off pour la quatrième fois dans les cinq dernières saisons.

Ricardo Rodriguez peut toujours rêver Ricardo Rodriguez: un titre europ閑n avec le Betis S関ille ? Image: KEYSTONE/EPA EFE Ricardo Rodriguez courronnera-t-il sa carrière avec un titre européen ? Le Zurichois et le Betis Séville poursuivent en tout cas leur route en Conférence League. Sur leur pelouse, les Andalous ont battu les Polonais du Jagiellonia Bialystok 2-0 pour prendre une option très sérieuse sur leur qualification pour les demi-finales. Titularisés sur le flanc gauche de la défense à quatre de Manuel Pellegrini, Ricardo Rodriguez a enclenché l’action du 2-0 de son homonyme Jesus Rodriguez dans le temps additionnel de la première période. L’ouverture du score avait été l’œuvre du Congolais et ex-Marseillais Cédric Bakambu. En demi-finale, le Betis devrait affronter la Fiorentina qui s’est imposée 2-1 en Slovénien face à Celje, le "tombeur" du FC Lugano.

Dario Rohrbach: un premier but qui tombe à pic Une premi鑽e victoire pour Patrick Fischer et la Suisse sur la route du Danemark. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse a entamé sa campagne de préparation pour le Mondial au Danemark avec une victoire qui fera du bien. Elle s’est imposée 4-3 en prolongation face à la Slovaquie à Herisau. Dario Rohrbach a forcé la décision après 2’18’’ de jeu dans la prolongation. Il s’agit de la première réussite en sélection du top-scorer de Langnau. Marc Marchon (25e), Sven Senteler (37e) et Dario Simon (48e) furent les autres buteurs suisses de la soirée. Patrick Fischer regrettera sans doute les erreurs de Rodwin Dionicio sur l’ouverture du score et de Marchon sur le 2-3. Mais au final, les Suisses ont infligé aux Slovaques leur première défaite de la saison après une série vertueuse de dix victoires. Les deux équipes s’affronteront à nouveau ce vendredi, toujours à Herisau.

Lausanne arrache un 7e match, Zurich en finale Un grand Kevin Pasche lors de l'Acte VI. Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Il y aura un 7e match pour départager Lausanne et Fribourg en demi-finale des play-off de National League. Les Vaudois sont allés gagner 4-1 à Fribourg. Le Lion n'est pas mort ce soir. Dos au mur, les Lausannois sont parvenus à remporter un troisième match. Le LHC a mené au score et a su tenir cet avantage jusqu'au bout grâce à un très bon Kevin Pasche. La délivrance est venue de la canne d'Oksanen dans la cage vide. Le Finlandais a été récompensé, lui qui pensait avoir marqué à la 54e mais qui a vu son but refusé pour une crosse haute. Mais comme d'habitude, ce sont les Fribourgeois qui ont été les premiers à se mettre en évidence. Sur leur premier power-play, les Fribourgeois ont trouvé la faille. Le 1-0 n'est pas venu à la suite d'une séquence de possession, mais d'une géniale combinaison entre Sörensen et Vey et alors que Genazzi avait encore une seconde à purger sur le banc des pénalités. Le top scorer suédois est entré comme il faut dans la zone, a foncé sur le but avant de recevoir une offrande parfaite de Vey. Cette ouverture du score aurait pu plonger les Lausannois dans le doute et leur rappeler les précédentes rencontres où Fribourg a souvent pris les devants en premier. Mais à la 15e, c'est Théo Rochette qui a pu égaliser au terme d'un temps fort du LHC dans la zone fribourgeoise. Et comme les Dragons, les joueurs de Geoff Ward ont pu profiter de leur premier power-play pour virer en tête. A la 27e, Suomela a tiré sur Berra qui a laissé un rebond. Oksanen a pu servir Riat qui a poussé le puck dans la cage vide. Quelques instants plus tard, Lars Leuenberger a choisi de prendre son temps-mort, sentant que son équipe pouvait potentiellement perdre un peu le fil. Maîtrisant l'art du contre, Gottéron a bien failli niveler la marque sur un mauvais changement de ligne lausannois avec un Bertschy qui a tout de suite senti le coup, mais qui s'est brisé sur Pasche. La fin fut à nouveau haletante avec des Dragons qui ont poussé avec l'énergie du désespoir. Cela n'a pas suffi et les deux formations se retrouveront samedi à Malley pour un acte VII forcément décisif. Zurich en finale Dans l'autre demi-finale, Zurich a passé l'écueil davosien. Lors du 6e match, dans les Grisons, les joueurs de Marco Bayer se sont imposés 6-4 et ont gagné le droit de défendre leur titre en enlevant la série 4-2. Les Lions ont pu compter sur un jeu de puissance efficace. Fröden a ainsi inscrit le 0-1 et Malgin le 1-3 avec un homme de plus sur la glace. Et à la passe? Sven Andrighetto bien entendu. L'ailier du "Z" est actuellement le meilleur compteur des play-off avec 18 points (7 buts/11 assists), puisqu'il a encore ajouté une assistance sur le 2-4 de Balcers. Les Lions ont clairement fait la différence dans le troisième tiers en faisant passer le score de 2-3 à 2-6. Les deux derniers goals grisons n'ont rien changé à l'issue de la partie, si ce n'est qu'Andres Ambühl a inscrit un dernier but à son ultime match en National League.

Ajoie et Hazen concluent en beauté Jonathan Hazen inscrit le 2-0. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le HC Ajoie enchainera une cinquième saison au sein de l’élite. Les Jurassiens ont assuré leur maintien à la faveur de leur large succès à Porrentruy 5-1 lors de l’Acte V du playout contre Viège. Face à des Valaisans affaiblis par le poids des absences, celle de leur gardien titulaire Robin Meyer en premier lieu, le HC Ajoie a réussi le K.O. d’entrée. Auteur des... quatre premières réussites de son équipe, Jonathan Hazen a ouvert le score après seulement 20 secondes de jeu. Il doublait la mise à la 6e pour rendre la vie bien plus facile à ses couleurs. Les Jurassiens ont, par ailleurs, inscrit deux réussites à cinq contre quatre pour enfoncer le clou. Plongé dans le grand bain, Alessio Beglieri ne gardera pas un souvenir lumineux de son dernier match sous les couleurs du HC Viège. Le futur Luganais n’a pas réussi de miracle. Sa malchance fut d’être titularisé le soir où Jonathan Hazen a touché au sublime. Son quadruplé a scellé l’issue d’une série que les Jurassiens avaient entamée de mauvais patin. On rappellera, en effet, qu’ils avaient été battus lors du premier match avant d’être menés 3-0 dans l’Acte II à Viège... Presque un papier collé à l'envers du barrage perdu contre Lugano pour le HC Ajoie !

Un grand entraîneur s'en est allé Leo Beenhakker: il fut l'un des plus grands entraîneurs des années 80. Image: KEYSTONE/AP/MATT DUNHAM Ancien entraîneur des Grasshoppers, Leo Beenhakker est décédé à l'âge de 82 ans. Le Néerlandais fut l'un des entraîneurs les plus reconnus des années 80. Après avoir oeuvré au Feyenoord et à l'Ajax, il a gagné trois Championnats d'Espagne à la tête du Real Madrid entre 1987 et 1989. Il a rejoint les Grasshoppers lors de la saison 1992/1993. Appelé à jouer un rôle de pompier après le limogeage d'Oldrich Svab, il n'avait pas pu empêcher le club zurichois de se retrouver du mauvais côté de la barre, dans le tour de promotion/relégation, malgré la présence de joueurs aussi brillants que Giovane Elber, Ciriaco Sforza, Mats Gren ou Murat Yakin. Son expérience aux Grasshoppers ne devait pas se prolonger plus longtemps que lors de cette saison "maudite".

C'est déjà fini pour les Suissesses Viktorija Golubic n'a pas tenu la distance face à Magda Linette. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI A moins d’un miracle, la Suisse ne disputera pas la phase finale de la Billie Jean King Cup à Shenghen. Battue 2-0 à Radom face à la Pologne, elle se retrouve dans une situation désespérée. Dans le duel des numéros 1, face à Magda Linette, Viktorija Golubic (WTA 93) n’est pas parvenue à gommer la défaite initiale de Jil Teichmann (WTA 96) devant Katarzyna Kawa (WTA 156). Après une bonne entame de match, la Zurichoise a cédé face à une joueuse qui restait sur un quart de finale au WTA 1000 de Miami grâce notamment à une victoire sur la no 3 mondiale Coco Gauff. Après avoir tenu le score jusqu’à 4-4, Viktorija Golubic a perdu cinq jeux d’affilée pour ouvrir une voie royale à son adversaire. Il est vrai aussi qu’elle évoluait sur une surface, la terre battue indoor, qui n’est pas celle sur laquelle elle peut le mieux développer son jeu tout en toucher. Même si mathématiquement un espoir subsiste, cette défaite contre la Pologne sonne le glas des espoirs de l’équipe de Suisse. Pour l’équipe qui avait remporté l’épreuve en 2022, l’absence de Belinda Bencic représente un handicap insurmontable. On pourra malheureusement le vérifier encore samedi lors du match contre l’Ukraine. Sans sa leader et avec une Jil Teichmann trop fébrile, le capitaine Heinz Günthardt ne bénéficie pas vraiment d’une réelle marge de manœuvre.

Jil Teichmann déçoit Un match à oublier pour Jil Teichmann. Image: KEYSTONE/EPA/Piotr Polak C’est mal parti pour la Suisse à Radom lors des Qualifiers de la Billie Jean King Cup. Elle est menée 1-0 par la Pologne après la défaite de Jil Teichmann (WTA 96). La gauchère s’est inclinée 5-7 6-4 6-2 devant Katarzyna Kawa (WTA 156) qui a disputé et perdu dimanche la finale du WTA 250 de Bogota. Trop irrégulière dans l’échange, Jil Teichmann n’a pas pu capitaliser sur le gain du premier set, un premier set au cours duquel elle avait pourtant été menée 5-3. Viktorija Golubic (WTA 93) n’a pas le droit à l’erreur désormais. La Zurichoise affronte Magda Linette (WTA 30) dans le duel des numéros 1.

Dettwiler démarrera la saison au Qatar Noah Dettwiler va démarrer sa saison au Qatar ce week-end Image: KEYSTONE/EPA EFE/SIU WU Noah Dettwiler pourra enfin faire ses débuts dans la saison ce week-end au Qatar. Le Bâlois de 19 ans est prêt pour la course dans la catégorie Moto3 après sa pause forcée. Il y a près de deux mois, Dettwiler avait subi une fracture du poignet gauche et une blessure au coude droit lors d'une violente chute pendant les essais à Jerez en Andalousie. Ces blessures ont nécessité une opération et l'ont contraint à renoncer à prendre le départ des trois premiers Grands Prix.