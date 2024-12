Sarrazin conscient mais sous surveillance ++ Kololli au FC Sion

Une victoire précieuse pour Fribourg-Gottéron L'éternel Julien Sprunger (à gauche) à la lutte avec Olli Nikupeteri. Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Au lendemain de sa défaite au shootout face à Pardubice pour son entrée en lice dans la Coupe Spengler, Fribourg a relevé la tête. Il s’est imposé 6-4 devant Kärpät Oulu. Menés à trois reprises au score par les Finlandais, les Fribourgeois ont témoigné d’une réelle force de caractère pour cueillir une victoire qui fera du bien pour le moral et qui leur offre une chance de se qualifier directement pour les demi-finales. A condition que Pardubice se prenne les pieds dans le tapis samedi après-midi contre Kärpät Oulu. Après un premier tiers temps laborieux au cours duquel Loïc Galley n’a pas eu le bon rôle avec une responsabilité engagée sur deux des trois buts adverses, Fribourg-Gottéron a eu l’immense mérite de ne rien lâcher à l’image de Kevin Nicolet, auteur du 3-3 pour son premier but de la saison et qui a obtenu la première étoile. Le tournant du match est intervenu à la 46e minute. A quatre contre cinq en raison d’une pénalité de match infligée à Marcus Sörensen, Jacob de la Rose signait le 5-3 pour donner de l’air à ses couleurs. Avec un Loïc Galley cette fois pleinement à son affaire dans la cage, les Fribourgeois pouvaient conserver la main pour le plus grand bonheur de leur formidable public. La question désormais est de savoir si les joueurs de Lars Leuenberger auront droit à un ou à deux jours de repos avant de retrouver la glace.

Cyprien Sarrazin souffre d'un hématome sous dural Le service médical évacue Cyprien Sarrazin après sa chute. Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Cyprien Sarrazin souffre d'un "hématome sous dural". Il est hospitalisé "en réanimation neurologique pour le moment", annonce la Fédération française de ski (FFS). "Cyprien est conscient, il reste sous surveillance", a précisé Stéphane Bulle, le médecin des équipes de France de ski, dans un message partagé par la FFS. Lors de l'entraînement de la descente de Bor, Cyprien Sarrazin a été déséquilibré sur l'une plus grosses difficultés de la piste et a perdu le contrôle de ses skis avant de rebondir sur une bosse. Il a atterri violement sur la piste, ce qui a déclenché son airbag de sécurité, avant de s'immobiliser après une longue glissade dans les filets de sécurité. Il a été ensuite héliporté vers l'hôpital de la commune voisine de Sondalo.

Décès d'Eric Hänni, vice-champion olympique en 1964 Eric Hänni (ici en 2021) est décédé à l'âge de 86 ans Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Le judo helvétique est en deuil. Médaillé d'argent des Jeux olympiques de Tokyo en 1964, Eric Hänni est décédé le 25 décembre à l'âge de 86 ans, a annoncé la Fédération suisse de judo & ju-jitsu. Eric Hänni était l'une des figures centrales du judo suisse. Sa médaille d'argent remportée à Tokyo fut la première de l'histoire olympique pour la Suisse dans ce sport. La même année, il avait également décroché le bronze aux Championnats d'Europe, consolidant ainsi sa réputation de judoka de classe mondiale. Hänni était particulièrement connu pour sa spécialité technique, l'uchi-mata. Pour ses mérites, il a été décoré du neuvième dan, l'un des plus grands honneurs dans le milieu du judo. "Il était une source d'inspiration et un modèle pour beaucoup", écrit la fédération sur son site internet.

Benjamin Kololli de retour au FC Sion Benjamin Kololli est de retour à Sion Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Benjamin Kololli est de retour au FC Sion. Le milieu offensif kosovar quitte le FC Bâle et s'engage avec effet immédiat auprès du club sédunois, ont annoncé les deux clubs. Il a signé jusqu'en juin 2026, précise le FC Sion. Kololli (32 ans) était arrivé à Bâle en janvier 2024, après avoir passé deux saisons et demie au sein du Shimizu S-Pulse en 2e division japonaise. Il a disputé 21 matches de Super League et de Coupe de Suisse sous le maillot rhénan, inscrivant trois buts. Il rejoint une équipe qui pointe au 7e rang à la trêve. Né à Aigle, Benjamin Kololli a été formé au FC Sion, avec qui il a fait ses premières apparitions en Super League en 2013. Il est aussi passé par Le Mont, Bienne, Young Boys, Lausanne et Zurich. "C'est un honneur pour moi de rejoindre le club de mes débuts", déclare-t-il, cité dans le communiqué du club sédunois. "Le projet valaisan mis en place depuis quelque temps me plaît beaucoup."

Laurent Meuwly prolonge l'aventure néerlandaise Laurent Meuwly continuera d'entraîner Femke Bol aux Pays-Bas Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Laurent Meuwly prolonge son aventure néerlandaise. Le technicien fribourgeois a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il avait signé un nouveau contrat portant jusqu'à la fin 2028, soit après les Jeux de Los Angeles, avec la fédération des Pays-Bas. Il est en charge du sprint, des haies et des relais. Initiateur du projet du 4x100 m féminin au sein de Swiss Athletics, Laurent Meuwly (50 ans) avait rejoint les Pays-Bas au printemps 2019. L'ancien coach de Lea Sprunger a notamment permis l'éclosion de la Néerlandaise Femke Bol, principale rivale de Sydney McLaughlin-Levrone sur 400 m haies. Sous sa férule, le relais 4x400 m mixte néerlandais a en outre cueilli l'or aux JO de Paris. S'il est coach national aux Pays-Bas, Laurent Meuwly n'a jamais cessé d'entraîner des athlètes suisses. La désormais retraitée Lea Sprunger l'avait ainsi accompagné à Papendal, tout comme la 5e du 100 m des JO 2021 Ajla Del Ponte qui tente de revenir au premier plan. Un autre Tessinois, le spécialiste du tour de piste Ricky Petrucciani, a même récemment rejoint son groupe.

Lourde chute de Sarrazin à l'entraînement à Bormio Cyprien Sarrazin a chuté lourdement à l'entraînement vendredi à Bormio Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Cyprien Sarrazin a lourdement chuté lors du second entraînement en vue de la descente de Coupe du monde de Bormio. Le Français s'était imposé il y a un an sur la Stelvio dans la discipline-reine. Meilleur temps du premier entraînement la veille, Cyprien Sarrazin a perdu le contrôle de ses skis sur un mouvement de terrain dans le final alors qu'il était en tête à tous les intermédiaires. Ils s'est littéralement envolé sur une bosse et a ensuite violemment rebondi sur la piste, avant de terminer sa course dans les bâches et filets de protection après une longue glissade. Le Français, no 2 mondial de la descente l'hiver dernier - derrière Marco Odermatt - et vainqueur de quatre courses en 2023/24, a été rejoint par les services de secours. Il a été évacué par hélicoptère. Aucune information n'était encore disponible sur son état de santé vendredi à midi.

Swiatek ne s'attend pas à un appel de l'AMA Swiatek estime que l'AMA ne fera pas appel dans son affaire de dopage Image: KEYSTONE/EPA/MICK TSIKAS Iga Swiatek (WTA 2) a insisté vendredi sur son envie de tourner la page de son affaire de dopage. Il n'y a selon elle aucune raison pour que l'Agence mondiale antidopage (AMA) fasse appel. La Polonaise de 23 ans a été contrôlée positive à la trimétazidine (TMZ), un médicament pour le coeur, dans un échantillon prélevé hors compétition en août alors qu'elle était no 1 mondial. L'affaire n'a été révélée que trois mois plus tard, après que la joueuse a été suspendue un mois. Absente de trois tournois en Asie, elle avait à l'époque avancé des motifs personnels. Après l'annonce de ce contrôle positif, l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia) a estimé que l'infraction n'était pas intentionnelle, dans une affaire semblable à celle survenue un peu plus tôt dans la saison au no 1 mondial masculin Jannik Sinner. L'Italien avait été contrôlé positif à deux reprises en mars en raison de traces du stéroïde clostebol, mais avait été disculpé par l'Itia. L'AMA a néanmoins fait appel en septembre, la décision restant en attente. Alors qu'elle s'apprête à lancer sa saison lors de la United Cup à Sydney, Iga Swiatek a affirmé ne pas s'attendre à ce que l'AMA suive le même chemin dans son cas de figure. "J'ai fourni toutes les preuves possibles et il n'y a pas grand-chose, honnêtement, à faire de plus", a-t-elle plaidé. "Je n'ai aucune influence" "J'ai réussi à fournir la source (de la contamination) assez rapidement. C'est pourquoi l'affaire a été classée assez vite", selon elle. "Je ne m'attends donc pas à un appel, mais je n'ai aucune influence sur ce qui va se passer. Je peux dire, d'après les procédures que j'ai suivies et la façon dont ils m'ont traitée depuis le début, que cela m'a semblé juste", a-t-elle ajouté. Iga Swiatek a également déclaré que, bien que l'incident avait été "mentalement difficile", la réaction du public avait été généralement positive, apaisant ses craintes. "Je pense que la plupart des gens sont compréhensifs", a dit la quintuple lauréate en Grand Chelem.

Ancien coach de l'équipe de Suisse, Renato Carettoni est décédé Renato Carettoni est décédé à l'âge de 72 ans Image: KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY Le basketball helvétique pleure l'un de ses grands messieurs. Ancien coach de l'équipe de Suisse masculine, Renato Carettoni est décédé à l'âge de 72 ans, ont révélé les médias tessinois. Le volcanique Tessinois aura passé cinquante ans au bord des parquets de son canton. Après une carrière de joueur à Massagno, il avait rejoint le staff technique du club de la banlieue de Lugano dès 1972. Devenu coach principal de la SAM en 1986, il mena l'équipe en finale de la Coupe de Suisse en 1992. Renato Carettoni a ensuite entraîné les Lugano Tigers et Viganello, avant de prendre pendant quatre ans les rênes de l'équipe de Suisse (2000-2004) après deux ans comme adjoint de Dusko Ivanovic. Il est revenu au Tessin en 2004, surtout dans un rôle d'assistant puis auprès des équipes de jeunes de Lugano et de Viganello.

La Suisse lourdement battue par la Tchéquie Le gardien suisse Elijah Neuenschwander a souffert face aux Tchèques Image: KEYSTONE/AP/Spencer Colby La Suisse s'est lourdement inclinée (5-1) face à la Tchéquie jeudi soir à Ottawa pour son entrée en lice dans le championnat du monde M20. La sélection de Marcel Jenni tentera de se relancer dès vendredi après-midi, face à la Slovaquie, à 19h heure suisse. L'équipe de Suisse n'a jamais pu croire en l'exploit jeudi, subissant sa cinquième défaite d'affilée face aux Tchèques dans cette compétition. La Tchéquie a ouvert la marque après 4'46 et a forcé la décision avant la mi-match en inscrivant deux buts en l'espace de 78 secondes pour mener 3-0 à la 28e. Le gardien tchèque Michael Hrabal fut l'homme du match avec ses 25 arrêts. Le no 38 de la draft 2023 de NHL ne s'est incliné que sur une réussite de l'attaquant chaux-de-fonnier Léo Braillard (Lethbrisge Hurricanes/WHL), auteur du 4-1 à la 48e. L'équipe de Suisse vise les quarts de finale dans ce championnat du monde. Si la logique est respectée, une victoire en quatre matches dans la phase préliminaire devrait suffire. Les ambitieux espoirs helvétiques espèrent la décrocher dès vendredi face à la Slovaquie, qui a pour sa part été battue 5-2 par la Suède jeudi.

Atlanta renverse Chicago grâce à un dernier quart de feu Capela et les Hawks ont renversé Chicago dans le dernier quart jeudi Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta a réussi un dernier quart-temps de folie jeudi en NBA. Encore menés de 17 points par Chicago à 6'32 de la fin du match, Clint Capela et les Hawks ont renversé les Bulls en inscrivant 50 points dans le dernier quart-temps. Ils se sont imposés 141-133. Menés 124-107 après un panier primé de Zach LaVine, les Hawks ont conclu cette partie sur un partiel de 23-2 pour cueillir leur 16e succès de la saison en 31 sorties, le deuxième d'affilée après une série de trois défaites. Atlanta avait accusé jusqu'à 21 longueurs de retard à 1'12 de la fin du troisième quarter (108-87). Le grand homme du match du côté d'Atlanta fut l'ailier Jalen Johnson, auteur de 30 points (son record en NBA) et de 15 rebonds. Trae Young a ajouté 27 points (avec 13 passes décisives), alors que Clint Capela est resté discret avec 8 points et seulement 4 rebonds en 25' passées sur le parquet. En face, Zach LaVine a cumulé 37 points, 7 assists et 5 rebonds. Les Wizards du Valaisan Kyshawn George ont pour leur part décroché jeudi leur 5e victoire dans cet exercice 2024/25, en 28 parties disputées. Washington a battu Charlotte 113-110 grâce à un tir à 3 points réussi par Jordan Poole à 8''1 du "buzzer". George n'a pas marqué le moindre point (0/5 au tir), réussissant tout de même 4 rebonds et 2 passes décisives en 24' de jeu.

Hubert Waeber: "Nous sommes revenus à nos fondamentaux" Fribourg-Gottéron participe pour la troisième fois à la Coupe Spengler. Pour le président Hubert Waeber, le rendez-vous de Davos est à la fois une affaire de cœur et une vitrine formidable. Keystone-ATS s’est entretenu avec le président fribourgeois durant la récente pause internationale, soit avant le remplacement de l’entraîneur Pat Emond par Lars Leuenberger. Même si l’actualité de ces derniers jours n’est pas évoquée, le dirigeant singinois aborde des sujets qui comptent, notamment les raisons du départ de Christian Dubé et la bonne santé financière du club. Pourquoi avoir attendu douze ans pour rejouer la Coupe Spengler ? "Comme membre fondateur, nous avons été engagés sur les premières éditions de la Ligue des Champions. A l’époque, il avait été estimé qu’il n’était pas judicieux de disputer durant une même saison la Ligue des Champions et la Coupe Spengler. Mais nous avons toujours formulé aux dirigeants davosiens notre souhait de rejouer la Coupe Spengler." Que peut apporter la Coupe Spengler à Fribourg ? "Nos deux premières participations avaient suscité un immense engouement. Par ailleurs, le rayonnement de la Coupe Spengler peut nous aider dans la recherche d’un nouveau sponsor ou dans le recrutement d’un joueur étranger." La Ligue des Champions était également à votre programme cette saison. N’avez-vous pas redouté de courir trop de lièvres à la fois ? "Non. Nous possédons un cadre élargi. L’idée aussi est de donner une chance à notre relève. Ces dernières saisons, Christian Dubé avait intégré plusieurs jeunes dans l’entraînement de la première équipe. Mais leur temps de jeu est resté modeste." Le départ de Christian Dubé a fait couler beaucoup d’encre... "Christian Dubé mérite toute notre reconnaissance pour le travail accompli. Je suis un grand fan de Christian Dubé. J’apprécie sa personnalité et son management. Mais nous avons décidé de mettre un terme à l’expérience du double mandat, celui d’entraîneur et de directeur sportif. Avec Gerd Zenhäusern, nous avons trouvé le directeur sportif qui répond parfaitement à la philosophie du club. Nous avons alors décidé d’ouvrir une nouvelle page." Sans Christian Dubé ? "Nous voulions terminer le cycle avec Christian Dubé. Nous avons aussi trouvé un terrain d’entente avec Roger Rönnberg pour la place d’entraîneur à partir de la saison 2025/2026. La question était alors de savoir s’il fallait travailler encore une année avec Christian Dubé. Christian Dubé a toutefois trouvé que Gerd Zenhäusern aurait dû lui faire part de ses intentions plus tôt." Les turbulences sur le plan sportif traversées par le club affectent-elles ses finances ? "Non. Nos finances sont saines. J’ai toujours dit qu’il n’y aura pas un troisième "Sauvez Gottéron". La nouvelle patinoire nous offre une plus grande marge de manœuvre. Nous pouvons compter ainsi aujourd’hui sur le soutien de 640 sponsors. Aucun autre club en Suisse ne possède autant de sponsors. Par le passé, le club a investi avant tout dans la première équipe avec l’espoir de remporter enfin le titre. Malgré deux finales, nous n’y sommes pas parvenus. Nous sommes maintenant revenus aux fondamentaux, c’est-à-dire développer le club comme il se doit et mettre l’accent sur la relève." Pourquoi le hockey marche-t-il si bien à Fribourg ? "A Gottéron, nous avons l’avantage de ne pas être en concurrence avec un club de football. La patinoire est le carrefour des deux communautés linguistiques du canton, des jeunes et des moins jeunes, de l’ouvrier et du CEO. Il y a un véritable esprit de famille que nous nous attachons à cultiver."

Premier League: Liverpool renforce sa place de leader Mo Salah inscrit le but du 3-1 Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Liverpool a pleinement profité de la défaite de Chelsea lors du Boxing Day. Les Reds ont battu Leicester 3-1 dans le brouillard d'Anfield Road pour renforcer leur place de leader. Après 18 journées, l'équipe d'Arne Slot compte en effet désormais sept points d'avance sur Chelsea en tête de la Premier League, avec un match en moins. Pourtant, Liverpool a été surpris dès la 6e par une réussite d'Ayew pour les Foxes. Les Reds ont ensuite poussé tant et plus, touchant les montants par Robertson puis Salah. D'une superbe frappe, Gakpo a égalisé juste avant la pause (45e). Et dès la reprise, Jones a donné l'avantage à Liverpool (49e). L'inévitable Salah y est ensuite allé de son but pour assurer la victoire (82e). L'Egyptien mène le classement des buteurs avec déjà 16 réussites.

Coupe Spengler: le Team Canada domine nettement Davos Les Canadiens ont largement domin Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Tenant du trophée, le HC Davos s'est incliné pour son entrée en lice à la Coupe Spengler. Les Grisons ont été nettement dominés 6-2 par le Team Canada dans un duel moins équilibré que prévu. Palve a certes ouvert le score pour le HCD (9e), mais les Canadiens ont vite répliqué. Hazen (11e) et Carr (13e) ont en effet trouvé l'ouverture. Zadina a égalisé à la 30e, mais ensuite le Team Canada a frappé trois fois avant la fin du tiers médian par Hudon (31e), Shaw (33e) et Hudon encore (39e), s'assurant un avantage décisif qui a encore été augmenté par Fritz (52e). Davos aura l'occasion de se reprendre dès vendredi soir. Les hommes de Josh Holden affronteront les Allemands de Straubing Tigers.

Premier League: Chelsea surpris par son voisin Fulham Cole Palmer a marqué en vain pour Chelsea Image: KEYSTONE/EPA/DAVID CLIFF Le Boxing Day n'a pas souri à Chelsea. Les Blues, 2es de Premier League, ont été surpris à domicile par leur voisin Fulham, qui l'a emporté 2-1 lors de la 18e journée de Premier League. Chelsea avait pourtant ouvert le score grâce à Palmer (16e). Mais les hommes d'Enzo Maresca ont peut-être eu le tort de trop reculer après la pause. Après plusieurs occasions manquées, les visiteurs ont fini par égaliser grâce à Wilson (82e) avant d'arracher la victoire dans les arrêts de jeu par Muniz (95e).