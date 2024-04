Scandale en athlétisme ++ Mark Daigneault coach de l'année NBA

"Cette minorité d’individus ne saurait représenter l’écrasante majorité des supporters genevois qui ont fait le déplacement dimanche à Winterthour et qui se sont comportés de manière exemplaire. La fête de tout le monde, des supporters aux joueurs, a été gâchée", conclut le Servette FC, qui se met "à disposition des responsables de la sécurité et des autorités pour faire la lumière sur ces évènements."

Le club grenat est "profondément choqué par ces agissements et attitudes provocantes qui ne reflètent pas ses valeurs. En outre, ces actions décrédibilisent le travail du SFC et de ses partenaires pour garantir le bon déroulement de ses matches", souligne-t-il.

La Suisse a encore trois matches au programme avant d'entamer le Mondial le 10 mai face à la Norvège. Elle affrontera la Suède (ce jeudi à Kloten) puis la Finlande et la République tchèque (samedi et dimanche à Brno) dans le cadre du Euro Hockey Tour.

Le gardien Philip Wüthrich (Berne) et l'attaquant Marc Marchon (Kloten) s'en vont à moins de deux semaines du début du championnat du monde en République tchèque (10-26 mai). L'arrivée de Nico Hischier, Jonas Siegenthaler, Akira Schmid (New Jersey Devils) et Philipp Kurashev (Chicago Blackhawks) avait été annoncée la semaine dernière, tout comme le forfait de Timo Meier.

La police, qui avait ouvert une enquête, a décidé de mettre Geir Ingebrigtsen en examen pour un cas de mauvais traitements sur un de ses proches, a-t-elle indiqué dans un communiqué lundi. Selon les médias, l'épisode en question ne concerne pas le trio d'athlètes mais un autre frère plus jeune. Les versions diffèrent toutefois sur la nature des faits reprochés et la date à laquelle ils auraient eu lieu. La police de la région d'où la famille est originaire précise avoir classé les autres épisodes sur lesquels elle a enquêté, faute de preuves ou à cause de la prescription.

"Nous avons grandi avec un père très agressif et autoritaire, qui a eu recours à la violence physique et aux menaces dans le cadre de son éducation", écrivaient-il dans le journal Verdens Gang (VG), disant être toujours habités par un "malaise" et par la "peur".

Gjert est le père et ex-entraîneur de Jakob Ingebrigtsen, champion olympique du 1500 m. Jakob et deux de ses frères également athlètes, Henrik et Filip, avaient fait sensation en octobre dernier en accusant leur père de violences dans une tribune parue dans la presse.

Les New York Knicks ont quant à eux remporté un nouveau match dingue face à leurs rivaux de Philadelphie (97-92) pour mener 3-1 et se rapprocher des demi-finales de conférence. Dans une rencontre à haute intensité, le meneur All-Star des Knicks Jalen Brunson a confirmé sa montée en puissance avec 47 points (et 10 passes), record de sa franchise lors d'un match de phase finale.

Toujours à l'Ouest, les Los Angeles Clippers, qui ont laissé fondre une avance de 31 points, ont failli être humiliés par la plus grande remontée de l'histoire des play-off avant de s'imposer dans une fin de match brûlante face à Dallas (116-111). Ils égalisent à 2-2 et reprennent l'avantage du terrain.

Lausanne s'est donné le droit de rêver

En remportant l'acte VI de la finale à Malley samedi soir (5-3), Lausanne s'est donné le droit de rêver au titre. Tout se jouera mardi soir à Zurich dans une finalissima qui promet.

Plus qu'une marche. La dernière. La plus difficile à gravir. Mais aussi probablement la plus excitante, celle que tout joueur ambitionne de vivre dans une carrière. Mardi à Zurich, cela sera quoi qu'il arrive la dernière manche du championnat et comme dans Highlander, il ne pourra en rester qu'un.

Pour parvenir à cette conclusion, il a fallu que le LHC renverse une troisième fois le "Z" à domicile. Durant cette finale, le LHC a profité à plein de son public. Samedi, tout a tourné en sa faveur, malgré une frayeur en fin de match. Suomela a ouvert la marque après cinq minutes. Puis dans le tiers médian, les Lions de Malley ont rugi comme jamais. Ils ont ainsi marqué quatre buts sans réplique et ont vu une réussite annulée pour une obstruction sur le gardien. Marc Crawford, le coach zurichois, a préféré reposer son titulaire Simon Hrubec à la suite du 4-0 vaudois.

Ne rien changer

Le LHC a contraint Zurich à faire des erreurs. Les Vaudois ont mis de l'intensité dans leur jeu et les joueurs de Crawford ont parfois précipité leurs gestes, d'où certaines erreurs. Mardi, la situation sera tout autre. Le coach zurichois aura le dernier changement de ligne et la possibilité de choisir quel quintette envoyer. On ne sait pas si Yannick Weber, Rudolfs Balcers et Yannick Zehnder, absents samedi, pourront être sur la glace. Mais Zurich possède assez de joueurs pour faire face à ces problèmes avec notamment Scott Harrington en défense.

"On n'aura rien à perdre, assène Damien Riat, double buteur lors de ce match VI. On ne va rien faire de différent, il faudra jouer le même jeu qu'à la maison. Il nous reste une étape. On n'a encore rien fait." Interrogé sur ce qui lui est passé par la tête au moment du 2-0, l'attaquant genevois n'a pas trouvé les mots: "C'était malade avec cette ambiance, je ne réalise pas encore."

Confiance en chacun

Ce que le numéro 9 des Lions lausannois réalise en revanche, c'est le chemin parcouru depuis le début de la saison. "Jamais je n'aurais cru à une telle issue lorsqu'on a commencé au mois de septembre, confie-t-il. On est monté crescendo au cours de la saison. Et depuis le début, notre état d'esprit fait notre force. On est une équipe. Quand on est face au mur, on sait qu'on va tout donner. On a confiance en ce groupe, en chacun de nous."

Jeudi à Zurich après la défaite 3-0 du LHC, Damien Riat avait donné rendez-vous à la presse mardi soir à Zurich. Samedi soir à 22h30, sa prophétie s'est révélée exacte. Alors, peut-on parler de prophète Riat? "J'ai un peu dit ça sur le ton de la boutade, tout en sachant que c'était clairement faisable pour nous, reconnaît-il. Maintenant on va récupérer et se préparer pour 60 minutes de bataille. Il n'y aura rien à perdre pour les deux équipes et je pense qu'on est prêt pour ça."