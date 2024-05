Scottie Scheffler arrêté par la police ++ Klopp part en paix

La direction sportive du club bavarois, incarnée par Max Eberl et Christoph Freund, va donc devoir se remettre en quête d'un nouvel entraîneur pour la saison 2024/25. Le Bayern voudra reconquérir le titre de champion d'Allemagne, cédé pour la première fois depuis 2013, au Bayer Leverkusen de Granit Xhaka, et se hisser en finale de la Ligue des champions qui se déroulera dans son Allianz Arena.

"C'est ma dernière conférence de presse à la Säbener Strasse (siège du Bayern Munich). On reste sur l'accord trouvé en février. Il y a encore eu des discussions ces dernières semaines, mais on n'a pas trouvé d'entente pour poursuivre le travail ensemble, et donc on reste sur l'accord de février", a expliqué Thomas Tuchel.

Le no 1 mondial Scottie Scheffler a été arrêté et menotté vendredi matin, selon les médias américains.

Quand on est entraîneur à Liverpool, "avant de poser le pied sur le terrain, les gens t'aiment, jusqu'à ce que tu les déçoives. Nous ne les avons jamais vraiment déçus", a dit l'entraîneur, vainqueur de la Premier League, des Coupes nationales et de la Ligue des champions, entre autres, à la tête des Reds.

"Une décennie dans votre vie, c'est énorme, et je n'oublierai pas un jour de cette période, parce que j'ai trouvé les meilleures personnes que j'ai jamais rencontrées. Et je l'ai fait pour le meilleur club que j'aurais pu imaginer, dans une ville merveilleuse, très, très, très spéciale", a-t-il ajouté.

"Hier, j'avais LFC TV avec moi pour lire les lettres. Sur l'une d'elles, j'ai fondu en larmes", a souligné Klopp, qui s'est ému de "toutes les histoires qui se cachent derrière, ce que cela signifiait pour les gens, ce que nous avons fait pendant ces neuf années, et comment leur vie a changé au cours de ces neuf années. Je sais que le football peut faire ça aux gens, à une ville, et c'est ce que nous avons fait".

Avec un rassemblement qui débutera le 27 mai en l'absence notamment des trois gardiens qui iront à l'Euro (Yann Sommer, Gregor Kobel et Yvon Mvogo) ou de Xherdan Shaqiri, Murat Yakin a voulu s'offrir un maximum de possibilités. Les blessures de Breel Embolo et de Denis Zakaria laissent aussi quelques questions ouvertes.

Le Brésil avait obtenu une meilleure note technique (4/5 contre 3,7/5) des experts de l'instance, notamment grâce à des stades jugés plus performants. Le dossier auriverde s'appuie sur dix enceintes qui ont déjà servi lors de la Coupe du monde masculine en 2014, dont le mythique Maracana, à Rio de Janeiro, proposé pour accueillir le match d'ouverture et la finale.

La mise en concurrence pour accueillir de grandes compétitions de football est devenue rare. Les éditions 2028 et 2032 de l'Euro masculin ont été attribuées l'an dernier à des dossiers uniques, en attendant les Mondiaux 2030 et 2034 pour lesquels ne figure à chaque fois qu'une seule partie prétendante.

Pour sa dixième édition, la compétition s'apprête ainsi à explorer un nouveau continent. Dans la foulée du succès de la cuvée 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, qui a battu des records commerciaux et d'audience, sous un format à 32 équipes utilisé pour la première fois.

"Je me sens extrêmement ému, nous savons que ça allait être très difficile. C'est une victoire pour le football latino-américain, et pour le football féminin en Amérique latine", a déclaré le président de la Fédération brésilienne, Ednaldo Rodrigues.

Demi-finaliste à Wimbledon en 2021 et quart de finaliste à l’Open d’Australie en 2022 et à l’US Open 2020, le Canadien a souvent brillé dans les grands rendez-vous, Son palmarès s’orne d’un titre - Stockholm 2019 - et de cinq finales, dont celles de Genève en 2021 contre Casper Ruud et du Masters 1000 de Bercy en 2019 face à Novak Djokovic.

Alors que le syndicat mondial des joueurs FIFpro et l'Association mondiale des ligues ont sommé cette semaine la FIFA de revoir le calendrier de son Mondial masculin des clubs 2025 à 32 équipes, Gianni Infantino a affirmé que l'instance organisait seulement "1% des matches des plus grands clubs au monde".

La soirée a donc été tranquille pour Minnesota, qui s'est cependant fait peur dans le troisième quart-temps quand Edwards a chuté la tête la première. Il s'est tenu le bas du dos et a rejoint momentanément le banc, avant de revenir sur le terrain pour tirer deux lancers et continuer la rencontre sans gêne apparente.

Le Nord-Irlandais et no 2 mondial Rory McIlroy, l'un des favoris du tournoi, suit à quatre coups (-5), à la cinquième place. Le no 1 Scottie Scheffler, sacré à Augusta, pointe au 12e rang (-4), tout comme le tenant du titre Brooks Koepka. La légende Tiger Woods est bien loin du compte avec une carte de 72 (+1). Le "Tigre" est relégué à la 85e place.

"C'est génial (...) Si on m'avait dit que je ferais -9, j'aurais pris. C'est un super début pour un grand tournoi", a apprécié Schauffele, qui a égalé le meilleur score de l'histoire dans un tour de Majeur et établi le nouveau record du PGA Championship.

Tout cela sera bien entendu à vérifier plus tard dans le tournoi et très vraisemblablement lors des rencontres à élimination directe. Mais avec des joueurs comme Roman Josi, Kevin Fiala, Nico Hischier ou Nino Niederreiter, la Suisse ne manque assurément pas de talent et encore moins de leadership.

Pendant un entraînement, Schwitter exige des joueurs une concentration totale, chaque exercice doit être effectué avec attention histoire d'aiguiser précisément la concentration. Car en fin de compte, le but pendant un match est d'être toujours dans le présent et de ne pas se laisser distraire, même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu.

Schwitter est également responsable de la condition physique des joueurs. "Pendant la préparation, nous avons beaucoup fait pour que les muscles remplissent leur fonction et que les gars conservent leur vivacité, analyse-t-il. Maintenant, il ne reste plus qu'à aborder les matches dans un bon état de fraîcheur." Les mots-clés: activer et mobiliser.

Il doit maintenant aider l'équipe de Suisse à se débarrasser du "blocage des quarts". "L'état d'esprit est essentiel, il faut l'entraîner, explique Schwitter. Le problème, c'est que la plupart des choses se passent dans le subconscient, d'autant plus quand on est sous pression. Il s'agit donc de le programmer correctement. Cela ne peut se faire que par la répétition."

C'est pourquoi le staff a été renforcé par Stefan Schwitter. Le Zurichois, né en 1983, a été catcheur pendant sept ans, de 2008 à 2010 en tant que professionnel, et a vécu en grande partie aux Etats-Unis. Il a fait des shows dans plus d'une douzaine de pays et a vécu selon la devise "No pain, no gain" que l'on peut traduire par "Pas de douleur, pas de récompense". Il en a donc toujours fait un peu plus (trop), négligeant la régénération, et il en a payé le prix. "Cela s'est traduit par un grand déséquilibre. Des soucis physiques qui affectaient mon mental", raconte Schwitter dans un entretien avec l'agence de presse Keystone-ATS.

Les Suisses ont désormais tout ce qu'il faut en termes de physique, de fond de jeu et de tactique pour devenir champions du monde. Il s'agit maintenant de franchir l'étape la plus difficile du point de vue du sélectionneur Patrick Fischer, à savoir "réussir en tant que favori sous une pression maximale". Mais aimer les situations de défi, à la manière des Canadiens, n'est pas une caractéristique typiquement suisse.

Malade contre les Tchèques, le soldat Scherwey a bien transpiré

Tristan Scherwey (en rouge) a retrouvé la glace contre les Britanniques mercredi après avoir été au repos forcé. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Absent lundi soir face à la Tchéquie au Championnat du monde à Prague, Tristan Scherwey est revenu contre les Britanniques mercredi soir. Et le Fribourgeois a bien transpiré.

A le voir dégoulinant face aux micros en zone mixte après la victoire 3-0 face à la Grande-Bretagne, on pourrait penser que Tristan Scherwey vient de se faire verser un seau d'eau sur la tête. Des gouttes naissent en permanence de son front et perlent tant sur sa visière qu'au bout de son nez. "C'est qu'il fait tellement chaud dans cette patinoire", lance l'attaquant pour expliquer cette sudation extrême.

Et puis il y a aussi le fait que Scherwey appartient à cette caste de joueurs qui donnent tout sur la glace, peu importe l'adversaire. S'il faisait du sport automobile, on l'imaginerait avec le pied en permanence sur l'accélérateur. L'attaquant du CP Berne est un fidèle de l'équipe de Suisse depuis le Mondial 2018 et la médaille d'argent à Copenhague. Il fait partie de ses joueurs capables de se mettre au service de l'équipe en faisant abstraction de ses statistiques personnelles pour le bien du collectif.

Essayer de gérer la maladie

En 2022 à Helsinki, le Fribourgeois de 33 ans s'était fracturé le pied droit durant la compétition. Et l'an dernier, il n'était pas venu car son amie mettait au monde leur petite fille. Cela signifie que Tristan Scherwey a comme du temps à rattraper avec cette équipe nationale qu'il aime tant.

Après un bon match et un but face aux Norvégiens vendredi dernier, celui que les Alémaniques appellent affectueusement "Trischa" a senti que quelque chose allait moins bien. "Le premier match, tout était parfait, raconte-t-il. Mais dès samedi, j'ai senti que ça arrivait. Dimanche matin je me suis entraîné et je pensais que ça irait, mais l'après-midi je sentais que ce n'était pas vraiment ça. Je voulais jouer contre l'Autriche. J'ai dit au coach de décider et il a voulu que je joue. J'ai essayé de gérer mentalement, mais j'étais un peu déçu parce que je n'ai pas pu donner ce que j'ambitionnais de donner. Et le lendemain, ça n'allait pas vraiment mieux donc j'ai dit que cela ne servait à rien et je suis resté au lit pour me reposer."

Chasser les bactéries

Lui le compétiteur a dû se résoudre à déposer temporairement les armes pour son bien et celui de l'équipe. Ce qui fait qu'il n'a pas pu affronter la Tchéquie lundi soir à domicile dans une patinoire pleine dans une ambiance survoltée. "C'est sûr que j'aurais voulu le jouer, regrette-t-il. Je n'étais pas dans mon meilleur état, mais ce n'est pas la première fois que cela m'arrive en tant que professionnel et des fois tu dois trouver un chemin mentalement pour gérer ça. J'étais persuadé que j'allais pouvoir bien le gérer. Je n'ai pas mal joué contre les Autrichiens, mais je suis dur avec moi-même et je savais que je pouvais apporter davantage que ça. C'est donc pour cette raison que j'ai dit au staff que je préférais me reposer pour revenir avec assez d'énergie."

Le sourire vissé aux lèvres, Scherwey a participé au quatrième succès helvétique. La Suisse a joué avec sérieux et le Fribourgeois a pu se remettre dans le rythme. "Les premiers shifts, ça allait bien, concède-t-il. Après, avec la chaleur, c'était plus difficile. Mais je suis content, parce que j'ai pu transpirer et sortir les mauvaises bactéries. Maintenant, cela ira de mieux en mieux."