Servette et le LS qualifiés ++ Ndoye déjà buteur

Coupe de Suisse: Servette et le LS passent le premier tour Lilian Njoh et Servette n'ont pas connu de difficulté pour se défaire de Dardania Lausanne. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Servette et le Lausanne-Sport n'ont pas failli lors du 1er tour de la Coupe de Suisse dimanche. Les Grenat ont dominé Dardania Lausanne (2e ligue int.) 5-0 et le LS s'est imposé 2-1 à Vevey (PL).

A Chavannes-près-Renens, Servette a dû attendre la 35e minute pour faire la différence. Micha Stevanovic a ouvert le score de la tête avant qu'Ablie Jallow ne mette les Genevois à l'abri à la 44e. Florian Ayé (47e), Dylan Bronn (74e) et Alonzo Vincent (87e) ont salé l'addition en deuxième période pour offrir à Jocelyn Gourvennec un premier succès à la tête du SFC.

Lausanne a eu plus de peine à se défaire de Vevey-Sports, qui milite en Promotion League. Après avoir été sauvée par un poteau, la formation de Peter Zeidler a marqué deux jolis buts signés Gaoussou Diakité (36e) et Muhannad Al Saad (45e). Un but veveysan en fin de match (Kali/87e) a toutefois donné quelques sueurs froides aux Lausannois, qui ont dû faire le dos rond pour composter leur billet pour les 16es de finale.

YB s'en sort aussi Le FC Courtételle, qui évolue en première ligue, a aussi pu croire à l'exploit face à Young Boys. Les Jurassiens ont tenu leurs adversaires de Super League en échec jusqu'à la 79e avant que les Bernois ne passent l'épaule en fin de match (4-1).



Ndoye ne manque pas sa première Dan Ndoye n'a pas manqué ses débuts en Angleterre Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Dan Ndoye n'a pas manqué ses débuts en Premier League. L'attaquant vaudois a marqué un but pour Nottingham Forest lors de la victoire 3-1 sur Brentford.

Celui qui a quitté Bologne cet été a inscrit le deuxième but de son équipe à la 42e. L'ancien junior du LS a repris de la tête une passe précise de Morgan Gibbs-White. Il a été aligné durant 79 minutes

Les deux autres buts de Nottingham ont également été marqués avant la pause par l'attaquant néo-zélandais Chris Wood.



Lugano prend déjà la porte en Coupe de Suisse Renato Steffen (au centre) et Lugano se sont pris les pieds dans le tapis à Cham. Image: KEYSTONE/PHILIPP SCHMIDLI Le FC Lugano n'est toujours pas guéri de ses maux. Les Tessinois ont été éliminés dès le premier tour de la Coupe de Suisse dimanche face au SC Cham, pensionnaire de Promotion League (3-2).

La victoire face au FC Bâle dimanche dernier en Super League (3-1) n'a pas suffi à remettre les Bianconeri sur le droit chemin. Les hommes de Mattia Corci-Torti, vainqueurs du trophée en 2022 et finalistes en 2023 et 2024, sont retombés dans leurs travers en terre zougoise.

Lugano croyait sans doute avoir fait le plus dur lorsque Anto Grgic a égalisé à 2-2 sur penalty au début du temps additionnel, alors que Cham menait 2-1 depuis la 50e. Mais un troisième but signé Joël Ris à la 93e a permis aux Zougois de créer l'exploit.



Imbattable, Marc Marquez remporte le Grand Prix d'Autriche Marc Marquez poursuit sa domination en MotoGP (archives). Image: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER L'Espagnol Marc Marquez (Ducati) a remporté dimanche le Grand Prix d'Autriche à Spielberg. Imbattable, le leader du championnat du monde de MotoGP a enlevé son sixième Grand Prix d'affilée.

Le sextuple champion du monde de la catégorie a devancé son jeune compatriote Fermin Aldeguer (Ducati-Gresini), deuxième et qui décroche son meilleur classement en MotoGP pour sa première saison dans l'élite. Parti en pole position, Marco Bezzecchi (Aprilia) a finalement terminé troisième après avoir passé plus de la moitié de la course en tête avec Marquez dans sa roue.

L'autre Ducati officielle, celle du double champion du monde 2022-2023 Francesco Bagnaia, a terminé à une lointaine 8e place après avoir longtemps été troisième. Victime d'une chute, le champion en titre Jorge Martin a quant à lui abandonné. L'Espagnol a été conduit au centre médical du circuit par précaution.

Au championnat des pilotes, Marc Marquez compte désormais une avance de 142 points sur son dauphin et cadet Alex, 10e du GP avec sa Ducati-Gresini. L'écart monte à 197 points avec Francesco Bagnaia, troisième.

Dettwiler toujours sans point En Moto3, Noah Dettwiler est toujours à la recherche de son premier point cette saison. Le pilote bâlois de 20 ans n'a pas pu faire mieux qu'une 23e place dimanche lors de la victoire de l'Espagnol Angel Piqueras, deuxième au classement du championnat du monde.



Elise Chabbey remporte le classement général Elise Chabbey a remporté le Tour de Romandie féminin! Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Magnifique Elise Chabbey! La Genevoise a remporté la 4e édition du Tour de Romandie féminin dimanche à Aigle en terminant à la 3e place de la dernière étape, gagnée par la Hongroise Blanka Vas.

Victorieuse de la 2e étape samedi à La Tzoumaz, Elise Chabbey comptait 8 secondes de retard sur la maillot jaune slovène Urska Zigart au départ de cette 3e et dernière étape disputée autour d'Aigle. Un débours qu'elle a su compenser grâce à une fin de course parfaite.

Alors que le peloton venait de rattraper les dernières échappées à 13 km de l'arrivée, la coureuse de 32 ans a placé une attaque dans la montée d'Antagnes, dernière difficulté du jour. Accompagnée par l'Espagnole Paula Blasi, elle a creusé l'écart dans la descente tandis que Zigart a perdu du temps avec une sortie de route qui lui a sans doute coûté la victoire finale.

L'étape est revenue à Blanka Vas, qui a rejoint Blasi et Chabbey dans la dernière ligne droite, mais c'est bien la Suissesse qui termine en tête du classement général avec 7 secondes d'avance sur Zigart et 10 sur la Néerlandaise Yara Kastelijn. La Genevoise remporte ainsi une course à étapes pour la première fois de sa carrière.



Alcaraz rejoint Sinner en finale à Cincinnati Carlos Alcaraz retrouvera Jannik Sinner en finale à Cincinnati Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS Carlos Alcaraz retrouvera mondial Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Cincinnati lundi. L'Espagnol a dominé l'Allemand Alexander Zverev, visiblement diminué, 6-4 6-3 samedi en demi-finale.

Dans un match décousu, d'abord interrompu 13 minutes pour prêter assistance à un spectateur, Carlos Alcaraz a réussi à surmonter quelques difficultés au service, à sauver trois balles de break d'affilée au quatrième jeu de la première manche, avant de prendre la main.

A 6-4 1-2, Alexander Zverev est sorti plusieurs minutes du court avec un médecin, avant de réapparaître mais de jouer visiblement diminué. "Ca ne fait jamais plaisir de gagner contre quelqu'un qui n'est pas à 100%. On avait bien commencé à jouer du bon tennis puis d'un coup il ne s'est pas senti bien", a commenté Alcaraz.

L'Espagnol, qui vise un sixième titre cette année, va donc retrouver Jannik Sinner, qu'il a battu huit fois en 13 rencontres, dont une déjà légendaire en finale à Roland-Garros au printemps. Mais il reste sur un échec au stade ultime à Wimbledon, où il était pourtant double tenant du titre.

"J'ai hâte d'affronter Jannik. Je pense que les gens aiment regarder nos matches, on pratique du beau tennis, au sommet, je suis prêt pour ce challenge", a ajouté Carlitos, interrogé sur le court à l'issue de cette rencontre qui lui a permis de se hisser pour la 29e fois en finale (21 titres).

Jannik Sinner s'attaque quant à lui à sa 28e finale sur le circuit ATP (20 titres pour l'instant). Il espère soulever son premier trophée en Masters 1000 de la saison, durant laquelle il aura connu les succès en Majeur mais aussi une suspension de trois mois pour dopage entre février et mai.



Stan Wawrinka stoppé en demi-finales à Cancun Stan Wawrinka s'est incliné en demi-finales à Cancun Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (ATP 152) a été stoppé en demi-finales du Challenger ATP de Cancun. Le Vaudois de 40 ans s'est incliné 6-3 6-3 devant l'Argentin Thiago Agustin Tirante (ATP 135) samedi.

Impressionnant jusque-là sur les courts en dur mexicains avec trois succès obtenus en deux sets, Stan Wawrinka a été largement dominé par Thiago Agustin Tirante pour sa troisième demi-finale de l'année sur le front des Challengers. L'ex-no 3 mondial a signé un seul break, alors qu'il était mené 6-3 5-1.

Le triple vainqueur de Grand Chelem a quant à lui perdu quatre fois son service dans cette partie, qui a duré 82 minutes. Il a résisté jusqu'à 3-3 dans le premier set, avant de perdre huit des neuf jeux suivants pour se retrouver dos au mur. Il a sauvé une première balle de match à 5-2, avant de céder sur la troisième à la relance.



Jannik Sinner met fin au joli parcours de Térence Atmane Jannik Sinner a remporté un 26e match de rang sur dur. Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS Le parcours de Térence Atmane, sensation du Masters 1000 de Cincinnati, a pris fin samedi. Le Français a été stoppé en demi-finale par le no 1 mondial Jannik Sinner 7-6 (7/4) 6-2.

Atmane (23 ans), qui a tenu le choc dans le premier set face au tenant du titre, va tout de même bondir au prochain classement mondial, de la 136e à la 70e place au moins.

Sinner, victorieux de ses 26 derniers matches sur dur, disputera lui la finale du tournoi lundi soit face à son grand rival espagnol Carlos Alcaraz, soit face à l'Allemand Alexander Zverev, avant de se tourner vers l'US Open (24 août - 7 septembre).



Le Bayern remporte la Supercoupe à Stuttgart Luis Diaz (à gauche), arrivée en provenance de Liverpool durant l'intersaison, a inscrit le 2-0 pour le Bayern. Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Le Bayern Munich a remporté samedi soir la Supercoupe Franz-Beckenbauer sur la pelouse de Stuttgart (2-1). Harry Kane et la recrue estivale Luis Diaz ont marqué les deux buts bavarois.

Les Munichois remportent pour la 11e fois de leur histoire le match entre le champion en titre et le vainqueur de la Coupe, et qui lance traditionnellement la saison suivante en Allemagne, portant pour la première fois le nom de la légende du football allemand, décédé en janvier 2024 à 78 ans.

La réduction du score tardive du VfB Stuttgart, qui évoluait avec le Lucernois Luca Jaquez en défense centrale, n'a pas perturbé les hommes de Vincent Kompany. Ces derniers entameront la défense de leur titre en Bundesliga vendredi prochain contre le RB Leipzig.



Aucun suspense dans le remake de la finale Les Bâlois n'ont pas traîné pour écarter le FC Bienne. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le remake de la dernière finale de la Coupe de Suisse lors du premier tour de l'édition 2025/26 n'a pas laissé place au suspense. Le FC Bâle a facilement battu Bienne au Parc Saint-Jacques (6-1).

Les Seelandais, dont le parcours héroïque la saison passée s'était achevé par une défaite 4-1 contre ce même FC Bâle, se sont compliqués la tâche après une minute de jeu en concédant un but gag. Le portier biennois Benjamin Roth a renvoyé un tir bâlois dans la tête de son défenseur Thoma Monney, qui n'a pas pu empêcher l'autogoal.

Pensionnaire de Promotion League, Bienne a ensuite pris l'eau en concédant trois autres buts avant la mi-temps. Moritz Borschinski (24e), Philip Otele (28e), Xherdan Shaqiri (41e) ont rapidement plié l'affaire pour les Rotblau.

Marin Soticek, d'une frappe à l'entrée de la surface (54e) a marqué le cinquième avant que Borschinski n'y aille de son doublé (64e). Uros Vasic a tout de même sauvé l'honneur biennois à la 74e.



Le Barça débute par une victoire 3-0 à Majorque Lamine Yamal a fait très mal à Majorque samedi lors de la 1ère journée de Liga. Image: KEYSTONE/EPA/MIQUEL A. BORRAS A 11 contre 9 dès la 39e minute de jeu, le FC Barcelone a parfaitement lancé sa saison sur la pelouse de Majorque. Les champions d'Espagne en titre se sont imposé 3-0 samedi en Liga.

Ultra-dominateurs, les Catalans ont ouvert le score dès la 7e minute grâce au Brésilien Raphinha, trouvé au second poteau par le prodige barcelonais Lamine Yamal (7e, 1-0) avant que l'attaquant espagnol Ferran Torres ne double la mise (24e, 2-0) sur une action polémique, où un joueur majorquin était au sol.

Yamal, intenable sur son aile droite, a creusé l'écart en toute fin de match en rentrant sur son pied gauche (90e+4, 3-0), permettant aux champions en titre de s'emparer provisoirement de la première place à la différence de buts.

Deux rouges en six minutes La rencontre a été marquée par des décisions arbitrales contestées, dont deux cartons rouges en six minutes pour deux joueurs locaux, le milieu espagnol Manu Morlanes (33e), contraint de faire faute pour stopper Yamal qui filait au but, et le buteur kosovar Vedat Muriqi (39e), pour un pied haut au niveau de la tempe du nouveau gardien blaugrana Joan Garcia.

L'ancien Rennais Raphinha, premier buteur du match, aurait lui aussi pu être exclu pour un tacle par derrière qui ne lui a valu qu'un jaune (45e+7).



Un premier succès pour Monaco, Embolo pas convoqué Embolo quittera-t-il l'AS Monaco d'ici la fin du mercato? Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'AS Monaco et son capitaine Denis Zakaria se sont imposés face au Havre samedi lors de la 1ère journée de Ligue 1 (3-1). Pas convoqué, Breel Embolo pourrait bien quitter la Principauté.

Les Monégasques ont fait la différence grâce à un autogoal de Gautier Lloris (32e), une réussite de leur recrue anglaise Eric Dier (61e) et un but de Magnes Akliouche (74e). Le HAC a réduit la marque via Rassoul Ndiaye (67e).

Breel Embolo, qui a disputé 89 matches avec l'AS Monaco depuis son arrivée en 2022, pourrait quant à lui quitter le Rocher d'ici la fin du mercato estival. Selon les informations de L'Equipe, l'attaquant bâlois, absent du groupe monégasque samedi, serait sur les tablettes de l'AS Rome et de l'AC Milan.



Les soeurs Vergé-Dépré galvaudent une balle de match Fin de parcours pour les soeurs Vergé-Dépré à Montréal (archives). Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Anouk et Zoé Vergé-Dépré ont été éliminées en 8es de finale du tournoi Elite16 de Montréal samedi. Les soeurs bernoises ont perdu contre les Brésiliennes Carol/Rebecca malgré une balle de match.

La team "Zouk" a perdu ce match très serré sur le score de 21-16 16-21 16-14. Après la perte de la première manche, les deux soeurs ont recollé aux Brésiliennes. Menées 13-9 dans le tie-break, les Suissesses ont aligné cinq points de suite pour s'offrir une balle de match, mais elles ont fini par craquer.

Anouk et Zoé Vergé-Dépré se concentrent désormais sur les championnats de Suisse, qui se dérouleront du 27 au 29 août sur la Place fédérale à Berne.



Diamond League: Thompson remporte son duel face à Lyles sur 100 m Kishane Thompson a pris l'ascendant sur Noah Lyles à un mois des Mondiaux. Image: KEYSTONE/AP/Rafal Oleksiewicz Le vice-champion olympique du 100 m Kishane Thompson a battu le champion olympique Noah Lyles pour leur première confrontation depuis les JO de Paris. Il s'est imposé en 9''87 devant Lyles (9''90).

A un mois des Mondiaux de Tokyo, le Jamaïcain Thompson a pris un départ canon et n'a jamais lâché la tête de course malgré une fin impressionnante de l'Américain Lyles, deuxième en 9''90. L'Américain Kenny Bednarek a pris la troisième place en 9''96.

Thompson et Lyles ne s'étaient plus retrouvés sur la même ligne de départ depuis la finale olympique du 100 mètres l'été dernier à Paris, où Lyles s'était imposé devant Thompson pour cinq millièmes de secondes.

800 m: Hodgkinson impressionne La Britannique Keely Hodgkinson a quant à elle impressionné sur 800 mètres. Elle s'est imposée en 1'54''74, soit la meilleure performance mondiale de la saison.

Ce chrono est d'autant plus remarquable que la championne olympique de la spécialité effectuait sa rentrée après une pause de plus d'un an sans compétition. Handicapée par des blessures pendant plusieurs mois, elle n'avait plus couru depuis la finale olympique en août 2024 à Paris où elle avait décroché l'or.

La Britannique a ainsi confirmé son statut d'immense favorite pour décrocher sa première médaille d'or mondiale au Japon.

