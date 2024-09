Servette recrute un nouveau gardien ++ Man City perd Rodri

Genève-Servette recrute le gardien Antti Raanta Anti Raanta la saison dernière avec Carolina Hurricanes Image: KEYSTONE/FR7226 AP Genève-Servette a engagé jusqu'au terme de la saison le gardien finlandais Antti Raanta (35 ans). Ce portier expérimenté a disputé 301 matches de NHL depuis 2013. Raanta a remporté la Coupe Stanley en 2015 avec Chicago Blackhawks, mais il n'avait pas été aligné durant les play-off. Lors de la saison écoulée, le Finlandais a encore été aligné 24 fois en NHL avec Carolina Hurricanes. Les dirigeants du club genevois ont ainsi réagi à la blessure de Gauthier Descloux, indisponible pour une durée indéterminée. Raanta, septième étranger sous contrat aux Vernets, sera en concurrence avec Robert Mayer dans la cage servettienne. Par ailleurs, l'attaquant Christophe Cavalleri (22 ans) sera éloigné des patinoires durant cinq à six semaines. Il a dû être opéré après s'être cassé un os de la main.

Blessé à un genou, Rodri pourrait ne plus jouer cette saison Rodri s'est blessé lors d'un choc avec Thomas Partey Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Rodri, milieu de terrain international espagnol de Manchester City, pourrait manquer le reste de la saison. Il souffrirait d'une rupture du ligament croisé du genou droit, selon les médias espagnols. Selon le correspondant d'ESPN en Espagne et le quotidien sportif espagnol Marca, les examens effectués lundi par le joueur de 28 ans ont confirmé une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. Rodri s'est blessé lors de l'affiche du championnat d'Angleterre dimanche entre City et Arsenal (2-2). En grande souffrance et se tenant le genou, il a dû céder sa place au bout de vingt minutes de jeu. La perte de Rodri cette saison serait un coup dur pour le club mancunien en quête d'un cinquième titre consécutif en Premier League et d'une deuxième Ligue des champions, après celle remportée en 2023. L'ancien joueur de l'Atlético Madrid a été présenté comme un lauréat du Ballon d'Or cette année en raison de son rôle déterminant dans la conquête du dernier titre de champion de City et le succès de l'Espagne à l'Euro 2024.

Allemagne - Espagne: un penalty aurait dû être sifflé Les joueurs allemands avaient réclamé en vain après la main de Cucurella Image: KEYSTONE/EPA/GEORGI LICOVSKI Mieux vaut tard que jamais: l'UEFA a reconnu une erreur arbitrale lors du quart de finale de l'Euro 2024 entre l'Allemagne et l'Espagne. Les Allemands ont été privés à tort d'un penalty. L'erreur concerne une main non sanctionnée du défenseur espagnol Marc Cucurella, selon une information du média espagnol Relevo. Lors d'échanges qu'elle entretient régulièrement avec les arbitres européens, la Commission arbitrale de l'UEFA a jugé qu'un penalty aurait dû être sifflé lorsqu'en prolongation et alors que les deux équipes étaient à égalité 1-1, le défenseur espagnol s'est rendu coupable d'une main dans la surface sur une frappe de Musiala. Jugeant l'action licite, Anthony Taylor, l'arbitre de la rencontre, n'avait pas jugé nécessaire de faire appel à la vidéo sur cette action. La VAR ne s'était pas manifestée pour la revoir. Mikel Merino avait inscrit le second but espagnol quelques minutes plus tard, qualifiant la Roja pour la demi-finale de la compétition qu'elle avait finalement remportée face à l'Angleterre le 14 juillet (2-1).

Jan Christen en bronze sur le chrono des Mondiaux M23 Jan Christen a tout donné et a été récompensé par du bronze Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Jan Christen (20 ans) a obtenu la médaille de bronze lors du contre-la-montre M23 des championnats du monde à Zurich. L'Argovien a ainsi offert une troisième médaille à la Suisse lors de ces épreuves. Au terme des 29,9 km entre Gossau et Zurich, Christen n'a été devancé que par deux concurrents. L'or est revenu à l'Espagnol Ivan Romeo Abad avec 32 secondes d'avance sur le Suédois Jakob Söderqvist et 40 sur le Suisse, qui est professionnel dans l'équipe UAE. Le favori belge Alex Segaert s'est écroulé en fin de course et a dû se contenter du quatrième rang. L'autre Suisse en lice, Fabian Weiss, a terminé 19e à 1'59 du vainqueur.

No 4 mondial, Rybakina renonce à la tournée asiatique Elena Rybakina renonce à la tournée asiatique Image: KEYSTONE/EPA/SARAH YENESEL Elena Rybakina (WTA 4) a renoncé lundi à la tournée asiatique en raison d'une blessure au dos. La Kazakhe manquera ainsi les deux derniers gros tournois de la saison, les WTA 1000 de Pékin (25 septembre-6 octobre) et Wuhan (7-13 octobre). "J'ai travaillé dur pour récupérer, mais mon équipe médicale et moi avons décidé qu'il valait mieux pour le moment préserver ma santé", a précisé la championne de Wimbledon 2022 dans un communiqué relayé par la WTA. Troisième à la Race, le classement mondial en temps réel, Rybakina espère néanmoins être d'aplomb pour l'ultime rendez-vous de la saison, le Masters WTA qui réunira du 2 au 9 novembre à Ryad les huit meilleures joueuses de la saison. "La saison a été compliquée (...) avec mon équipe, nous allons travailler pour que je puisse être de retour sur le court pour le final de la saison", conclut la Kazakhe, qui a remporté trois WTA 500 en début de saison mais avait dû renoncer à défendre ses titres à Indian Wells et à Rome.

De longs mois d'absence pour ter Stegen Marc-André ter Stegen doit être opéré dès lundi Image: KEYSTONE/EPA/ANDREU ESTEBAN Le gardien du FC Barcelone et de l'Allemagne, Marc-Andre ter Stegen, sera absent des terrains pendant des mois. Victime d'une "déchirure complète" d'un tendon rotulien, il va être opéré lundi, a indiqué le club catalan. Sa saison pourrait même être terminée. "Lundi après-midi, (il) va subir une intervention chirurgicale" et plus d'informations seront ensuite fournies, a écrit dans un communiqué le Barça au sujet de son international allemand de 32 ans, qui s'est blessé la veille lors de la victoire (5-1) en championnat d'Espagne sur le terrain de Villarreal. Désormais no 1 dans les buts de l'Allemagne, Marc-André ter Stegen (42 sélections) devrait être remplacé par Oliver Baumann (Hoffenheim) ou Alexander Nübel (Stuttgart) dans la cage de la "Mannschaft", un retour de Manuel Neuer (38 ans) n'étant pas non plus fondamentalement exclu. Au Barça, le nouvel entraîneur Hansi Flick va miser sur Iñaki Peña (25 ans). Ter Stegen s'était posé sur la jambe droite lors d'une action défensive consécutive à un corner adverse peu avant la pause et était immédiatement tombé sur la pelouse. Le capitaine du FC Barcelone avait dû être évacué du terrain sur une civière, puis transporté à l'hôpital.

Ambri-Piotta: Maillet et Pezzullo au repos forcé Philippe Maillet est au repos forcé à la suite d'une commotion cérébrale Image: KEYSTONE/TI-PRESS Ambri-Piotta doit composer sans Philippe Maillet et Rocco Pezzullo, tous deux touchés vendredi sur la glace des Zurich Lions. Le centre canadien, qui souffre d'une commotion cérébrale, est absent pour une durée encore indéterminée selon un communiqué du club. Le défenseur tessinois, victime d'une luxation de l'épaule gauche, est quant à lui au repos forcé pour 4-6 semaines.

Lienhard remplace Voisard pour la course en ligne Yannis Voisard doit renoncer à la course en ligne des Mondiaux Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Malade, Yannis Voisard (26 ans) doit renoncer à la course en ligne des Mondiaux sur route de Zurich, a annoncé Swiss Cycling. Le Jurassien de l'équipe Tudor sera remplacé par le Zurichois Fabian Lienhard dimanche prochain au sein de l'équipe de Suisse. Deux changements interviennent par ailleurs dans l'équipe mixte du contre-la-montre. Fabian Weiss et la vice-championne du monde M23 Jasmin Liechti seront alignées mercredi à la place de Silvan Dillier et Elena Hartmann. Ils seront associés respectivement à Stefan Bissegger et Johan Jacobs ainsi qu'à Elise Chabbey et Noemi Rüegg.

Carapaz forfait pour la course en ligne Richard Carapaz ne disputera pas la course en ligne des Mondiaux Image: KEYSTONE/AP/Paul White Richard Carapaz a annoncé qu'il ne participerait pas à la course en ligne des Mondiaux, dimanche prochain à Zurich. L'Equatorien a pris cette décision à la suite d'une "urgence familiale". Le champion olympique de Tokyo 2021 a indiqué sur ses réseaux sociaux avoir dû se rendre en Equateur au chevet de sa fille, "opérée en urgence". "L'intervention s'est bien passée" mais son état de santé "nécessite un suivi", a-t-il précisé. Carapaz, 31 ans, a expliqué n'avoir pas pu s'entraîner normalement ces derniers jours. Il estime que sa condition physique et mentale est incompatible avec une participation aux Mondiaux. "Représenter l'Equateur est une de mes plus hautes obligations en tant que sportif. Mais nous sommes tous des humains... et la santé de mes proches est ma priorité", a encore commenté le vainqueur du Giro en 2019. Vainqueur d'étape et meilleur grimpeur lors du dernier Tour de France, Carapaz pouvait espérer viser une place sur le podium sur le circuit vallonné de cette édition 2024, avec plus de 4000 m de dénivelé positif sur les 273,9 km du parcours.

Tony Popovic nommé sélectionneur de l'Australie Tony Popovic est le nouveau sélectionneur de l'Australie Image: KEYSTONE/AP/Lee Jin-man L'ancien international Tony Popovic, notamment vainqueur d'une Ligue des champions asiatique, a été nommé lundi sélectionneur de l'Australie. L'ancien défenseur et capitaine de Crystal Palace (2001-2006), en Angleterre, remplace Graham Arnold, démis de ses fonctions en raison des mauvais résultats des Socceroos dans la course au Mondial 2026. Agé de 51 ans, Popovic aura ainsi pour mission de redresser la situation dans le groupe C des qualifications à la Coupe du monde: l'Australie est 5e et avant-dernière après deux journées. Les Socceroos se sont en effet inclinés à domicile (1-0) face à Bahreïn ce mois avant de concéder un nul (0-0) en Indonésie. Seules les deux premières places du groupe sont qualificatives pour le Mondial nord-américain. Pour ses prochaines échéances, l'Australie recevra la Chine le 10 octobre avant un déplacement cinq jours plus tard au Japon. Avec Graham Arnold, les Socceroos ont atteint les 8e de finale du dernier Mondial, fin 2022 au Qatar, battus par le futur champion argentin (2-1).

Hischier réussit 2 points en entame de pré-saison Hischier a brillé dimanche en ouverture de la pré-saison de NHL Image: KEYSTONE/FR51951 AP NY Nico Hischier tient déjà la forme. Le capitaine des Devils, lesquels affronteront Buffalo à Prague en ouverture de la saison régulière de NHL, a réussi 2 points dimanche pour entamer la pré-saison. Le centre valaisan s'est fait l'auteur d'un but et d'un assist, ce qui lui a valu la deuxième étoile d'un match perdu 4-2 par New Jersey face aux New York Islanders à Newark. Il a ouvert la marque en supériorité numérique après 2'18 en supériorité numérique, avant de signer la passe décisive sur le 2-1 de Jesper Brett à la 29e. Le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a également été aligné dans le camp des Devils, qui ont sept matches de pré-saison au programme avant leur double affrontement avec les Sabres de Buffalo à Prague (vendredi 4 et samedi 5 octobre). Timo Meier est en revanche resté au repos, tout comme la superstar Jack Hughes.

Première défaite en championnat pour l'Inter cette saison Matteo Gabbia a battu Yann Sommer d'une tête parfaite Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno L'AC Milan a fait tomber l'Inter de Yann Sommer pour la première fois cette saison. Les Rossoneri ont remporté le derby de la Madonnina 2-1. Avec cette victoire contre le rival de la ville, Milan rejoint l'Inter avec huit points. Les deux clubs comptent ainsi trois points de retard sur le leader Torino. A la 89e, c'est Matteo Gabbia qui a marqué le but d'une victoire méritée de la tête à la suite d'un coup franc. Les deux premiers buts ont été marqués très tôt. Christian Pulisic a donné l'avantage au Milan après un solo remarquable à la 10e, puis le latéral Federico Dimarco a égalisé un quart d'heure plus tard. Après la pause surtout, les "visiteurs" ont poussé pour marquer le but de la victoire, et à partir de la 78e avec Noah Okafor.

Alcaraz assure le succès de l'Europe Carlos Alcaraz a offert la victoire à l'Europe Image: KEYSTONE/AP/Ebrahim Noroozi L'équipe européenne a récupéré la Laver Cup. A Berlin, les Européens ont remporté la compétition de tennis des équipes continentales 13-11 contre l'équipe mondiale au terme d'un finish dramatique. Dans les deux derniers simples, Alexander Zverev et Carlos Alcaraz ont renversé la vapeur. Il a fallu aller jusqu'au dernier match pour connaître le vainqueur. Une ultime partie remportée par Alcaraz contre Taylor Fritz 6-2 7-5. L'Europe a remporté pour la cinquième fois en sept éditions cette compétition initiée entre autres par Roger Federer, mais pour la première fois depuis 2021. L'année prochaine, la Laver Cup aura lieu à San Francisco.

Le Barça signe une 6e victoire consécutive mais perd Ter Stegen Raphinha jubile après son goal Image: KEYSTONE/AP/Alberto Saiz Porté par ses hommes forts Robert Lewandowski, Lamine Yamal et Raphinha, Barcelone a signé dimanche sa 6e victoire en six journées de Liga. Un 5-1 sur la pelouse de Villarreal. Battu jeudi à Monaco pour ses débuts en Ligue des champions (2-1), le club catalan poursuit son sans-faute en championnat et conforte sa première place avec 18 points et 22 buts marqués en six rencontres, avec toujours quatre longueurs d'avance sur le Real Madrid (2e, 14 points) Le buteur polonais Robert Lewandowski, auteur d'un doublé (19e, 35e), a parfaitement lancé les siens dans la partie en inscrivant ses cinquième et sixième buts de la saison, avant la réduction du score plutôt méritée du champion d'Europe Ayoze Pérez (38e). En tête à quelques secondes de la pause, le Barça a perdu son portier allemand et capitaine Marc-André Ter Stegen, sorti sur civière visiblement touché au genou droit dans les arrêts de jeu, puis fait la différence au retour des vestiaires par le jeune milieu Pablo Torre (58e) et un doublé tardif du Brésilien Raphinha (75e, 83e). Malheureux avec trois buts refusés pour hors-jeu (8e, 50e, 68e) et une tête sur la barre de l'international espagnol Yeremy Pino (52e), le "sous-marin jaune", emmené par un très bon Nicolas Pépé, concède lui sa première défaite de la saison.