Servette tente d'oublier son élimination européenne ++ Un match à sens unique au Cornaredo

Servette à Lucerne pour oublier son élimination européenne La lutte pour le titre de champion de Suisse se poursuit avec un nouveau duel à distance entre Servette et Young Boys. Les deux prétendants sont en déplacement dimanche (16h30) en Super League. A Lucerne, Servette tentera d'oublier son élimination en 8es de finale de la Conference League. L'adversaire apparaît idéal pour se relancer, les Lucernois ayant essuyé un cuisant revers face à la lanterne rouge Stade Lausanne-Ouchy le week-end dernier (2-1). De son côté, Young Boys cherchera à confirmer son renouveau après son large succès acquis devant Bâle (5-1) avec son entraîneur intérimaire Joël Magnin. Le champion en titre se rend au stade de la Tuilière, où il s'était chichement imposé le 3 février dernier. Après avoir cédé contre Servette dimanche dernier, le LS doit donc affronter l'autre favori. Les Lausannois ne diraient pas non à un peu d'air supplémentaire, même s'ils conservent dix longueurs d'avance sur le SLO en queue de classement. Un SLO qui se déplacera à Zurich pour défier le FCZ à 14h15.

Un match presque à sens unique au Cornaredo Jonathan Sabbatini prend de vitesse Niklas Gunnarsson dans un match parfaitement maitrisé par le FC Lugano. Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Il n’y aura rien eu à faire pour Yverdon cette saison contre Lugano. Après deux lourdes défaites l’an dernier (6-1 et 5-0), les Vaudois sont tombés une troisième fois devant les Tessinois. Au Cornaredo, la formation d’Alessandro Mangiarratti s’est inclinée 2-0 devant un FC Lugano qui a cueilli une quatrième victoire de rang pour consolider plus que jamais sa troisième place. Toujours privée de son meilleur joueur Varol Tasar et de ses tauliers William Le Pogam et Anthony Sauthier, elle n’a pas vraiment existé dans une rencontre presque à sens unique. Après deux sauvetages de Paul Bernardoni devant Mattia Bottani, Lugano ouvrait logiquement le score à la 37e sur une frappe enroulée de Hadj Mahmoud. Buteur pour la cinquième fois cette saison en Super League, le Tunisien s’affirme de plus en plus comme l’un des cadres de l’équipe de Mattia Croci-Torti. Le 2-0 est tombé peu avant l’heure de jeu avec la réussite de Milton Valenzuela, plus prompt que Marley Aké. L’Argentin a bénéficié d’un service en or de Renato Steffen pour tromper Bernardoni. Auteur de sa onzième passe décisive de la saison, Renato Steffen a rappelé combien il pouvait peser sur le jeu du FC Lugano. Et que sa sélection en équipe de Suisse pour le prochain rassemblement n’est de loin pas usurpée.

Play-off: sans démériter, Bienne s'incline à Zurich Denis Malgin inscrit le 4-3 décisif pour Zurich Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Match très enthousiasmant à Zurich pour le début des quarts de finale des play-off. Les Lions ont dû s'employer pour prendre le meilleur sur Bienne 4-3. Il n'a pas manqué grand-chose aux Seelandais pour créer la surprise et surfer sur leur qualification pour les play-off après deux séries de play-in. Mais au final, le brio de Denis Malgin a sorti les Zurichois de la purée. Afin de pouvoir aligner six étrangers dans le jeu, Martin Steinegger avait décidé de titulariser Joren van Pottelberghe devant le filet et de réintégrer Jesper Olofsson. Le futur portier de Lugano n'a pas démérité, mais il n'a pas eu l'impact de Harri Säteri. La partie a vu Zurich ouvrir la marque en power-play par Grant (10e). Puis le tiers médian a permis aux Seelandais d'égaliser à deux reprises par Heponiemi et Rajala. Mieux, les Biennois ont surpris les premiers de la saison régulière à la 44e grâce à Luca Cunti. Vexés, les Lions ont égalisé 75 secondes plus tard par Denis Malgin. Le top scorer a offert la victoire aux siens en réussissant le 4-3 à la 48e.

Le Fire revient de nulle part Un but pour Maren Haile-Selassie. Image: KEYSTONE/AP/NAM Y. HUH Victoire miraculeuse pour Chicago devant Montréal ! Mené encore 3-1 à la 83e minute, le Fire s’est finalement imposé 4-3 sur un autogoal du gardien Jonathan Sirois à la 99e. Après un nul et deux défaites, ce succès improbable va peut-être enfin lancer la saison de Chicago et de ses trois Suisses. Face à Montréal, le plus brillant de ce trio fut Maren Haile-Seliassie qui a permis à Chicago de revenir à 2-1 juste avant la pause. Si Allan Arrigoni a disputé comme Haile-Seliassé l’intégralité de la rencontre, Xherdan Shaqiri n’a pas tenu la distance. Le Bâlois a été remplacé à la 69e alors que Montréal menait 2-1. Le fait qu’il ne reste pas sur le terrain plus longtemps renforce le sentiment qu’il marque le pas à 32 ans. On le sait, Murat Yakin songe à lui confier avant tout un rôle de joker pour l’Euro de juin prochain. Le début de saison de l'homme aux 119 sélections ne fait rien pour contrecarrer cette idée.

Manchester City en demi-finale de "sa" Cup Fabian Schär (au premier plan) regarde la frappe déviée de Bernardo Silva filer dans ses buts pour le 1-0. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Détenteur du trophée, Manchester City trace toujours sa route en FA Cup. Les Mancuniens se sont hissés dans le dernier carré à la faveur de leur succès 2-0 devant Newcastle. Appelés à se retrouver lundi sous le soleil de La Manga lors du rassemblement de l’équipe de Suisse, Manuel Akanji et Fabian Schär, tous deux titularisés, se sont livrés à un duel à distance dans cette rencontre jouée sous le déluge et dont l'issue fut sans doute trop vite scellée. Bernardo Silva a, en effet, signé un doublé (13e et 31e) en première période sur deux frappes contrées par des défenseurs qui n’ont laissé aucune chance au gardien Martin Dubravka. Si Manuel Akanji a livré une performance de choix, Fabian Schär s’est signalé par un tacle rageur à la 18e sur Erling Haaland qui lui a valu un carton jaune. Le St. Gallois n’a pas eu peur de "secouer" le cyborg norvégien. Il a contesté cet avertissement. Il estimait, en effet, être arrivé le premier sur la balle.

L'incroyable autogoal de Souleymane Diaby Souleymane Diaby (au premier plan): une bourde qui peut coûter cher. Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Un autogoal de Souleymane Diaby à la 85e minute a privé le FC Winterthour de sa première victoire face au FC Bâle depuis son retour dans l’élite. La bourde l’Ivoirien va sans doute tourner en boucle. Sur un centre adverse anodin, le gaucher a voulu remettre le ballon de la tête à son gardien. Mais les deux hommes ne se sont pas compris. Malgré le retour désespéré de Mavin Keller, le ballon a bien fini sa course derrière la ligne pour le 1-1. Ce nul n’arrange aucune des deux équipes dans la mesure où les Zurichois auraient pu, avec une victoire, consolider leur place dans le top 6. Quant aux Rhénans, ils ont sans doute laissé échapper leur dernière chance de monter dans le bon wagon au soir de la 33e journée. Fabio Celestini n’a donc pas fêté la reconduction de son contrat pour les deux prochaines saisons de la manière qu’il souhaitait. La faute en grande partie à la magnifique ouverture du score de Basil Stillahrt à la 40e dont la frappe dans la lucarne de Marwin Hitz est à montrer dans toutes les écoles. Le FCB a eu toutefois le mérite de ne jamais renoncer. La tête sur le poteau de Thiermo Barry à la 76e aurait pu leur permettre de revenir plus vite dans le match. Aussi malheureux soit-il, l’autogoal de Diaby répond à une certaine morale. Bâle ne méritait pas de perdre ce match. Au Letzigrund, on s’est également séparé sur ce score de 1-1 entre les Grasshoppers et le FC St. Gall. Largement dominés et menés au score après le but de Chadrac Akolo juste avant la pause, les Zurichois ont égalisé par Bradley Fink à la 80e. Avec ce point, ils laissent la place de barragiste au Lausanne-Sport qui reçoit les Young Boys ce dimanche.

La fête continue pour Kevin Mbabu et Ruben Vargas Plus rien n'arrête Ruben Vargas (à gauche) et Augsbourg. Image: KEYSTONE/DPA/SVEN HOPPE Kevin Mbabu, Ruben Vargas et Augsbourg traversent un mois de mars magnifique. Victorieux 3-1 à Wolfsburg, les Bavarois ont cueilli un quatrième succès de rang. Cette victoire leur permet d’approcher de 5 points une place européenne. Les deux internationaux de Murat Yakin ont contribué à ce succès. Ruben Vargas a offert une passe décisive pour le 1-1 d’Arne Maier dans le temps additionnel de la première période. Quelques instants plus tôt, Kevin Mbabu avait provoqué l’expulsion de Patrick Wimmer pour le grand tournant du match. A Darmstadt, le Bayern Munich s’est imposé 5-2 devant la "lanterne rouge" pour revenir à 7 points du Bayer Leverkusen. Granit Xhaka et ses coéquipiers se déplaceront dimanche à Fribourg.

Jasper Philipsen peut dire merci à Mathieu van der Poel Jasper Philipsen le plus rapide sur la ligne à San Remo. Image: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BETTINI Jasper Philipsen a surpris les deux grands favoris, Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel, pour remporter son premier Milan – San Remo. Le Belge s’est imposé d’un souffle au sprint. Jasper Philipsen a devancé l'Australien Michael Matthews et Pogacar pour succéder à son coéquipier Van der Poel, 10e cette année, au palmarès de l'une des cinq classiques les plus prestigieuses du calendrier.Il doit sa victoire à l’esprit de sacrifice de son leader qui a contré la seconde attaque de Pogacar dans le Poggio. Van der Poel a empêché le Slovène de partir seul dans la descente sur San Remo. Agé de 26 ans, Jasper Philipsen s’affirme comme le meilleur sprinter du peloton. Son palmarès s’orne de 6 victoires d’étapes sur le Tour de France, dont il fut le maillot vert l'an dernier, et de 3 sur le Tour d’Espagne. Cette année, il avait enlevé la 2e étape de Tirreno – Adriatico.

2e à Veysonnaz, Fiva prend la tête du général Alex Fiva a fêté un beau podium à Veysonnaz Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Alex Fiva est monté sur le podium pour la cinquième fois de la saison. Le Grison a pris la 2e place lors de l'épreuve de Coupe du monde à Veysonnaz et la tête du général. En décembre 2022, Fiva s'est déchiré le ligament croisé. Quinze mois plus tard, le Grison de 38 ans a de bonnes chances de remporter le général de la Coupe du monde de skicross pour la deuxième fois après 2013. Grâce aux 80 points glanés, il a délogé Reece Howden, éliminé dès les 8es de finale, de la tête du général. Avec encore deux courses à disputer, l'avance de Fiva sur le Canadien est de 47 points. Le Suédois David Mobärg, qui a fêté sa neuvième victoire en Coupe du monde à Veysonnaz, suit à un point. Fiva est monté pour la 34e fois sur le podium, mais il n'a pas réussi à décrocher son premier succès de l'hiver, terminant deuxième pour la troisième fois. Il s'agit toutefois d'une première pour les Suisses à Veysonnaz, puisqu'aucun athlète masculin n'avait encore réussi à se hisser parmi les trois premiers depuis 2019, date de la première en Valais. Les autres Suisses ont déçu. Hormis Fiva, seul Marc Bischofberger a passé un tour à élimination directe, tandis que quatre autres ont échoué en huitièmes de finale. Le champion olympique Ryan Regez s'est lui arrêté dès les qualifications. Chez les dames, cinq Suissesses ont certes atteint les quarts de finale, mais aucune n'est allée plus loin. C'est la Canadienne Marielle Thompson, leader du classement général, qui s'est imposée devant ses compatriotes Brittany Phelan et India Sherret. C'est la cinquième fois que Thompson s'impose cet hiver. Les finales de Coupe du monde aura lieu le week-end prochain à Idre Fjäll en Suède.

Un 97e succès pour Shiffrin, Rast 8e Mikaela Shiffrin a conclu sa saison en beauté Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Mikaela Shiffrin a remporté samedi le slalom des finales de Saalbach. L'Américaine décroche ainsi son 97e succès en Coupe du monde pour sa dernière course de la saison. Meilleure Suissesse, Camille Rast s'est classée 8e, Michelle Gisin terminant pour sa part 10e. Deuxième de la première manche à 0''11 d'Anna Swenn Larsson, Mikaela Shiffrin s'est pourtant contentée d'assurer sur le second parcours. Elle a ainsi pris les commandes avec 0''54 d'avance seulement sur Mina Fuerst Holtmann (2e samedi), alors que sa marge sur la Norvègienne était de 1''76 au moment de s'élancer. Mais Anna Swenn Larsson n'a pas tenu le choc, terminant 3e de ce slalom. Mikaela Shiffrin a ainsi décroché son 60e succès dans un slalom de Coupe du monde, le 7e en 10 slaloms disputés par l'Américaine cette saison et le 9e dans cet exercice 2023/24. Elle repasse aussi au 2e rang du général. Gisin 4e du classement de la discipline Huitième de ce slalom à 0''44 du podium, Camille Rast aura marqué des points à 10 reprises en 11 slaloms organisés durant cet exercice 2023/24, avec cinq top 10 à la clé dont deux 4es places (à Kranjska Gora et à Jasna). Cette constance vaut à la Valaisanne de 24 ans un 9e rang au classement de la discipline. Dixième samedi, Michelle Gisin se classe quant à elle 4e de la Coupe du monde de slalom. L'Obwaldienne, qui restait sur quatre top 6 d'affilée dans la spécialité avec notamment une 3e place à Are, n'a pas trouvé la solution samedi. Mais elle ne s'attendait pas à se montrer performante dans la spécialité à l'entame de cette saison. Meillard éliminée Mélanie Meillard, qui disputait sa dernière course de la saison sur le front de la Coupe du monde, a quant à elle connu l'élimination sur le second parcours. La skieuse d'Hérémence, 17e de la première manche, avait terminé les 10 premiers slaloms de la saison dans le top 20. Elle finit 14e du classement de la discipline. Sans skier, Lara Gut-Behrami s'est par ailleurs rapprochée un peu plus de son deuxième sacre au classement général. Federica Brignone a déclaré forfait pour ce slalom et reste à 282 points de la Tessinoise au classement général, alors qu'elle ne peut plus espérer conquérir que 300 points jusqu'au terme de la saison.

Meillard s'impose en géant, Odermatt part à la faute Loïc Meillard (de face) est félicité par Thomas Tumler (3e) après sa victoire en géant Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marco Odermatt n'est pas invincible en géant. Le Nidwaldien est parti à la faute en deuxième manche à Saalbach, où la victoire est revenue à un Loïc Meillard euphorique en cette fin de saison. L'impensable s'est donc produit dans ces finales. Vainqueur des 12 derniers géants disputés en Coupe du monde, leader après la première manche, Marco Odermatt n'est pas parvenu à se ressaisir après que son ski intérieur avait accroché dans une neige molle. Il préférait d'ailleurs en rire. Deuxième des deux géants d'Aspen à moins de 0''4 de Marco Odermatt et victorieux en slalom dans le Colorado, Loïc Meillard a logiquement profité des malheurs de son chef de file. Le skieur d'Hérémence, 2e après la manche initiale, a signé son deuxième succès consécutif, la quatrième au total sur le Cirque blanc. Loïc Meillard, qui en est à quatre podiums consécutifs, a devancé de 0''71 le surprenant Andorran Joan Verdu et de 0''79 le Grison Thomas Tumler. Il termine au 2e rang de la Coupe du monde 2023/24 de géant derrière Marco Odermatt, et grimpe en outre à la 2e place du général avec une marge de 71 points sur Manuel Feller. Thomas Tumler a donc conclu en beauté sa meilleure saison sur le Cirque blanc avec cette 3e place, synonyme de 7e rang au classement de la discipline. Le Grison de 34 ans s'est offert son troisième podium à ce niveau, le premier depuis février 2020. Gino Caviezel a quant à lui terminé 6e.

Gremaud battue en slopestyle pour la première fois de l'hiver Mathilde Gremaud a terminé 2e en slopestyle à Tignes Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Mathilde Gremaud n'est pas parvenue à signer son quatrième succès en quatre concours de slopestyle en cette Coupe du monde 2023/24. La Fribourgeoise de 24 ans a dû se contenter du 2e rang en finale samedi à Tignes, où elle a été devancée par Tess Ledeux. Victorieuse en Big Air vendredi soir dans la station française, Mathilde Gremaud en reste donc à six victoires cet hiver, en huit épreuves disputées. Elle a remporté trois concours sur quatre tant en Big Air qu'en slopestyle, de quoi lui assurer les deux petits Globes ainsi que celui du général "Park&Pipe". La championne olympique et championne du monde en titre de slopestyle a été créditée de 75,56 points samedi pour son deuxième "run", la Française Tess Ledeux s'imposant avec 80,43 points obtenus là aussi sur son second passage. Deuxième Suissesse en lice dans cette finale, la Genevoise Sarah Höfflin s'est classée 4e. Mathilde Gremaud était assurée de s'adjuger la Coupe du monde de slopestyle en se qualifiant pour cette finale (top 8), sa dauphine Jay Riccomini ayant échoué en qualification. Elle tentera de devenir la première skieuse freestyle de l'histoire à obtenir sept victoires au cours d'un même hiver dimanche prochain à Silvaplana, théâtre du dernier concours de slopestyle de la saison.

1re manche du slalom: Swenn Larsson en tête devant Shiffrin Anna Swenn Larsson est en tête du slalom de Saalbach après la 1re manche Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Anna Swenn Larsson a signé le meilleur temps de la première manche de l'ultime slalom de la saison samedi à Saalbach, devant Mikaela Shiffrin (2e). Meilleure Suissesse, Camille Rast est 12e. Gagnante du seul slalom pour lequel Mikaela Shiffrin a dû déclarer pendant sa pause forcée, Anna Swenn Larsson devance l'Américaine de 0''11 à l'issue de ce premier parcours. Seules trois autres skieuses ont perdu moins d'une seconde sur la Suédoise, la Croate Zrinka Ljutic pointant au 3e rang à 0''67. Les Suissesses ont manqué leur affaire sur ce premier tracé. Quatrième de la Coupe du monde de slalom avant cette course, Michelle Gisin a concédé 2''27 pour se retrouver 15e. Elle pourrait être dépassée par Anna Swenn Larsson au classement de la discipline. Camille Rast est la meilleure Helvète avec sa 12e place. La Valaisanne a terminé à 2''14 de Mikaela Shiffrin, lâchant 0''72 sur les 13 dernières secondes de course. Mélanie Meillard a quant à elle réalisé le 17e temps, à 2''41. A noter le forfait de Federica Brignone pour ce slalom. L'Italienne reste donc à 282 points de Lara Gut-Behrami au classement général, alors qu'elle ne peut plus espérer conquérir que 300 points jusqu'au terme de la saison.

1re manche du géant: Odermatt 1er, Meillard 2e à 0''40 Marco Odermatt est idéalement placé pour cuelllir son 13e succès de suite en géant Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Marco Odermatt a signé le meilleur temps de la première manche du dernier géant de l'hiver samedi à Sölden. Seul Loïc Meillard a concédé moins d'une seconde au Nidwaldien, lequel vise un 13e succès consécutif dans la discipline en Coupe du monde. Parti avec le dossard 2, Marco Odermatt a amélioré de 0''40 le chrono établi par son compère pour prendre les commandes. Le triple vainqueur du gros Globe de cristal a, comme souvent, forcé la décision sur le bas d'un très long parcours (1'17''): il a repris 0''41 au skieur d'Hérémence sur les 17 dernières secondes de course. Deux fois deuxième en géant à Aspen où il avait triomphé en slalom il y a 13 jours, Loïc Meillard est bien le seul géantiste capable de résister à son chef de file. Troisième de cette première manche, le Norvégien Alexander Steen Olsen a ainsi lâché 1''39. Sixième, Atle Lie McGrath pointe déjà à plus de 2''! Troisième meilleur Suisse sur ce premier parcours, Gino Caviezel a signé le 7e chrono, à 2''17. Il devance de 0''02 un autre Grison, Thomas Tumler (8e), qui espère conclure en beauté sa meilleure saison sur le Cirque blanc.