Servette tenu en échec ++ Gottéron écrase Ajoie

Tumler fête son premier succès à 35 ans en géant à Beaver Creek Thomas Tumler a remporté son premier succès à 35 ans lors du géant de Beaver Creek Image: KEYSTONE/AP/John Locher Epatant Thomas Tumler. Le Grison de 35 ans a remporté la première course de sa carrière en Coupe du monde lors du géant de Beaver Creek. Troisième succès suisse en trois jours dans le Colorado. Mais la surprise est de taille. Après Justin Murisier en descente vendredi et Marco Odermatt samedi soir en Super-G, c'est Thomas Tumler qui a porté haut les couleurs suisses en signant sa première victoire à 35 ans. Auteur d'une première manche époustouflante, Tumler a su faire fi de la pression pour s'imposer avec 0''12 d'avance sur Lucas Pinheiro Braathen et 0''58 sur Zan Kranjec. Lucas Pinheiro Braathen a d'ailleurs décroché le premier podium pour le Brésil. En conflit avec la fédération norvégienne, le talentueux Braathen a pu changer de nationalité sportive après une année blanche la saison dernière. Clin d'oeil de l'histoire, Thomas Tumler avait signé son premier podium en 2018 lors du géant de...Beaver Creek. Il avait alors mis fin à de nombreuses années sans podium dans la discipline pour les Suisses. Et la neige américaine semble bien lui convenir, puisqu'il s'était classé deux fois quatrième à Tahoe et à Aspen la saison passée. Odermatt se plante Les autres skieurs de Swiss-Ski n'ont pas été aussi heureux que le vainqueur du jour. Loïc Meillard n'a pris que la 13e place. Très agressif sur une porte en deuxième manche et alors qu'il avait complété le premier effort à la 5e place, le Valaisan d'origine neuchâteloise a perdu un bâton. Impossible dans ces conditions de réaliser des miracles. Et que dire de Marco Odermatt? Que se passe-t-il en géant pour le patron? Il y avait déjà quelque chose d'assez irréel de voir le Nidwaldien s'élancer en 8e position pour une deuxième manche en géant, mais alors imaginer que le maître de la discipline allait connaître l'élimination après quelques portes, cela tenait du scénario assez improbable. Le champion olympique et champion du monde de la spécialité donne le sentiment d'avoir une certaine réticence en géant. Cela fait la troisième sortie de piste de suite si l'on prend en compte son élimination lors des finales de Saalbach, puis en octobre à Sölden. Deux autres Helvètes ont marqué des points. Gino Caviezel s'est classé 17e, tandis que Fadri Janutin a pris la 21e place. Vainqueur de la descente puis 17e du Super-G, Justin Murisier a logiquement semblé fatigué. Le Bagnard ne s'est pas qualifié pour le deuxième effort en ne finissant que 32e de la première manche à 3''24.

Géant de Beaver Creek: Tumler écrase tout le monde, même Odermatt Thomas Tumler a réussi une première manche de très belle facture à Beaver Creek Image: KEYSTONE/AP/John Locher Thomas Tumler a réussi une première manche de rêve lors du géant de Beaver Creek. Le Grison a mis 0''56 à Zan Kranjec, alors que Marco Odermatt est 8e à 1''26. Un Suisse qui domine la concurrence en géant, mais pas celui que l'on attend. Car ce n'est pas Marco Odermatt qui a posé sa patte sur cette première manche du géant dans le Colorado, mais bien Thomas Tumler. Le Grison de 35 ans a été brillant, surtout sur la partie basse du parcours. Le seul coureur dans la même seconde que Tumler s'appelle Zan Kranjec. Car la troisième place d'Atle Lie McGrath se joue à 1''01 du Grison, juste devant Loïc Meillard (5e à 1''13). Et Marco Odermatt? Meilleur temps dans le deuxième secteur, on imaginait le Nidwaldien faire la différence sur la fin de la manche. Eh bien non, le patron du ski mondial doit se contenter de la 8e place à 1''26. Autant dire que le coureur d'Hergiswil se lancera dans son deuxième effort avec une sérieuse envie de bien faire. Odermatt n'est finalement qu'à 0''25 du podium. Mais après sa sortie de piste à Sölden, nul doute qu'il a à coeur d'aller chercher sa 39e victoire en Coupe du monde. Gino Caviezel a connu quelques soucis et pointe au 18e rang provisoire à 2''26. Fadri Janutin est 21e. Vainqueur de la descente puis 17e du Super-G, Justin Murisier a semblé logiquement fatigué. Le Bagnard est pour l'heure 26e à 3''24.

Servette perd deux points, Bâle en gagne un Un dimanche à oublier pour Steve Rouiller et le Servette FC. Image: KEYSTONE/VALENTIN FLAURAUD Impardonnable Srevette FC ! Malgré une ouverture du score de Dereck Kutesa à la 9e minute déjà, les Grenat se sont pris les pieds dans le tapis face au FC Winterthour. Devant leur public, les Genevois ont dû se contenter du nul (1-1) sans que ce résultat ne les lèse vraiment. Au fil des minutes, les Zurichois sont, en effet, parvenus à sortir la tête de l’eau pour exploiter toutes les largesses concédées par un adversaire privé de son maître à jouer Timothé Cognat suspendu. Et qui le sera encore dimanche prochain à Berne contre les Young Boys,,, Winterthour a égalisé juste avant l’heure de jeu par Antoine Baroin. Le Français a conclu magistralement une rupture après un corner servettien. Une égalisation à l’image du match qui a vu le Servette FC jouer à l’envers du bon sens et égarer deux précieux points dans la lutte pour le titre. Au classement, le Servette FC accuse désormais deux points de retard sur Lugano, victorieux 4-1 à Lucerne samedi, et un sur le FC Bâle. Même si leur nul à St. Gall leur coûte le fauteuil de leader, les Rhénans peuvent avoir le sourire après cette 17e journée. L’égalisation à onze contre dix de l’Allemand Anton Kade à la 85e témoigne de la force de caractère du onze de Fabio Celestini. Et de l’efficience d’un joueur de 20 ans qui s’affirme avec Xherdan Shaqiri, passeur sur cette action du 1-1, comme l’un des atouts majeurs du FCB.

Fribourg se joue d'Ajoie, Genève bat Rappi de peu Killian Mottet et les Fribourgeois ravis de leur belle victoire Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Pour les derniers matches de National League avant la pause des équipes nationales, Fribourg a battu Ajoie 5-0. De son côté, Genève a eu besoin des tirs au but pour disposer de Rapperswil 3-2. Un blanchissage pour Loïc Galley et un but pour Killian Mottet, soit un dimanche réjouissant pour les supporters de Fribourg. Après avoir aidé son club à remporter le derby des Zähringen la veille, le Fribourgeois de 22 ans, prêté à Thurgovie, a répondu en jouant les murs face aux Jurassiens. Car depuis l'arrivée de Greg Ireland, Ajoie ne joue pas les victimes expiatoires. Les Jurassiens se battent lors de chaque rencontre et peuvent compter sur un power-play très au point. Seulement l'accumulation des efforts ne parle pas en faveur des Ajoulots. Des joueurs comme Bellemare et Nättinen ont griffé la glace plus de 25 minutes lors de la victoire 4-3 ap contre Lausanne, alors que dans les rangs fribourgeois De la Rose a été le plus utilisé contre Berne avec 19'28. Ajoie a tenu jusqu'à la 20e et un raid solitaire de Linden Vey qui a pu servir Lilja pour l'ouverture du score. Puis à la 24e, Lucas Wallmark a transformé un penalty relativement généreux pour une faute de Minder. Le 3-0 de Schmid à la 37e a eu raison des espoirs jurassiens. Le numéro 73 des Dragons a signé un doublé à la 45e. Autre sujet de satisfaction dans les rangs de Gottéron, le premier but de la saison de Killian Mottet. Attendu depuis des semaines, il est enfin tombé sur le 5-0. Tous ses coéquipiers sont venus féliciter le Fribourgeois. Genève s'impose aux tirs au but Pour Genève, il s'agissait de digérer la défaite subie vendredi à Kloten et de se méfier de Rapperswil après le changement d'entraîneur et le limogeage de Stefan Hedlund. Pour remplacer le Suédois, le directeur sportif Janick Steinmann a pris place sur le banc avec les assistants Gunnarson et Lundskog, ancien coach principal de Berne. Les Saint-Gallois ont été assez indisciplinés, mais ils ont inscrit leurs deux buts lors de phases de supériorité numérique genevoises. Si les Aigles ont pu se relever de l'ouverture du score de Wetter à la 6e, grâce à des buts en power-play de Lennström (31e) et Jooris (47e), le 2-2 de Fabian Maier à la 54e fait tache. Les Servettiens ont eu plusieurs chances de boucler l'affaire en 60 minutes et dans le temps supplémentaire. Ils ont dû finalement aller chercher le deuxième point lors d'une longue séance de tirs au but. Genève est 11e, mais la 7e place de Bienne est totalement jouable. Dans le troisième match de la journée, le leader Davos a pris le meilleur sur Lugano 2-1 ap. C'est Julius Honka qui a inscrit le but de la victoire.

Un set de trop pour Belinda Bencic Une finale perdue pour Belinda Bencic à Angers. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Il y a eu un set de trop pour Belinda Bencic (WTA 913), La Championne olympique de Tokyo n’a pas tenu la distance lors de la finale du tournoi WTA 125 d’Angers. Après quatre victoires expéditives, Belinda Bencic s’est inclinée 7-6 (7/4) 3-6 6-0 devant l’Américaine Alycia Parks (WTA 80) après 2h.22’ de jeu. La Saint-Galloise peut regretter l’issue du premier set. Elle avait, en effet, servi à 5-4 pour le gain de cette manche initiale avant de s’incliner 7/4 au jeu décisif. Son parcours à Angers lui permet de réussir un bond de près de 430 rangs au classement mondial. Son année n’est toutefois pas terminée dans la mesure où elle s’alignera dès mardi ou mercredi à Limoges dans un autre tournoi WTA 125. Viktorija Golubic, Jil Teichmann et Céline Naef seront également de la partie au Palais des Sports de Beaublanc qui fut longtemps le temple du basket français.

Deschwanden 8e dimanche à Wisla Gregor Deschwanden a terminé 8e dimanche à Wisla Image: KEYSTONE/EPA/Grzegorz Momot Gregor Deschwanden n'a pas réédité son exploit de la veille en Coupe du monde de saut à Wisla. Le Lucernois, 2e samedi, doit se contenter d'une 8e place dans le deuxième concours organisé sur le tremplin polonais. Il signe néanmoins son cinquième top 10 en six épreuves disputées cette saison. Le Vaudois Killian Peier, 20e d'un concours gagné par le leader de la Coupe du monde Pius Paschke, a quant à lui marqué ses premiers points de l'hiver. Simon Ammann a, en revanche, échoué en première manche (41e). Burgener 10e Pat Burgener est le seul "rider" suisse à s'être hissé en finale du premier concours de half-pipe de l'hiver en Coupe du monde de snowboard, dimanche à Secret Garden en Chine. Il n'a toutefois pas brillé dans cette finale, qu'il a conclue au 10e et dernier rang. Chez les dames, l'Argovienne Berenice Wicki a terminé 13e. Les fondeurs suisses ont souffert dans le skiathlon de Coupe du monde de Lillehammer (10 km en classique+10 km en skating). Beda Klee a terminé 22e, à plus d'une minute du vainqueur Harald Oestberg Amundsen, alors que Cyril Fähndrich s'est classé 45e. La Norvège, qui a signé un quadruplé chez les messieurs, a réussi un doublé chez les dames. La "revenante" Therese Johaug a survolé les débats pour devancer de 42''6 sa dauphine Heidi Weng. L'Argovienne Melanie Hasler et sa pousseuse Nadja Pasternack ont quant à elles connu une excellente entame de saison en bob à deux dimanche en Coupe du monde à Altenberg. Le duo helvétique a pris la 4e place, derrière trois équipages allemands. Burkhalter 30e et dernier Seul biathlète suisse engagé dans la mass-start masculine de Kontiolahti, Joscha Burkhalter a manqué son affaire. Le Bernois, auteur de quatre fautes au tir, n'a pas pu éviter la 30e et dernière place d'une épreuve réservée au top 30 de la Coupe du monde.

Une 100e réussie pour Ludovic Magnin Koba Koindredi ouvre le score pour Lausanne. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La 100e de Ludovic Magnin à la tête du Lausanne-Sport fut une réussite totale. Les Vaudois se sont imposés 3-0 devant le FC Zurich pour cueillir un 6e succès de rang dans leur antre de la Tuilière. Comme Yverdon, Winterthour, Grasshoppers, Servette et Sion, le FC Zurich a été dépassé par la verve des Lausannois, Emmenés par leur joyau Alvyn Sanchez, ils ont très logiquement concrétisé une supériorité écrasante grâce aux réussites de Koba Koindredi (15e) et d’Alban Ajdini (64e et 73e). Avec cette victoire de plus, Lausanne s’avance vraiment comme une équipe du top-6, l’objectif assigné par Ludovic Magnin et son directeur sportif Stéphane Henchoz. Mais les deux hommes sont en train de réaliser qu’ils peuvent aller chercher davantage. Surtout si Lausanne négocie parfaitement son dernier match de l’année qui l’opposera au FC Lugano au Tessin dimanche prochain. Avec ce cinquième match de rang sans victoire en championnat, le FC Zurich est en passe de retomber brutalement sur terre. Le pari de miser en premier lieu sur l'impact physique ne résiste apparemment pas aux premiers frimas de l'hiver.

Lobalu gagne sa 2e Course de l'Escalade, Abraham 11e Dominic Lobalu a remporté pour la 2e fois la Course de l'Escalade Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Dominic Lobalu a remporté pour la deuxième fois la Course de l'Escalade, disputée dimanche en Vieille-Ville de Genève. Le champion d'Europe 2024 du 10'000 m sur piste a devancé d'un souffle (0''1) son dauphin et dernier rival, le Français Jimmy Gressier. Lobalu, qui a pu représenter la Suisse aux derniers Européens à Rome mais pas aux JO de Paris, s'est imposé en 20'37''7. Il est ainsi resté à 13 secondes du record du parcours qu'il avait établi en 2022. Le podium est complété par le Néerlandais Mike Foppen, qui a concédé 9''8. Le Genevois Tadesse Abraham n'a donc pas signé d'exploit pour sa dernière Course de l'Escalade, comme on pouvait s'y attendre une semaine après son record de Suisse du marathon (2h04'40). Le double vainqueur de l'épreuve s'est classé 11e, à 48''6. Vainqueur quant à lui à trois reprises à domicile, Julien Wanders a terminé 25e. Chez les dames, la victoire est revenue à la Néerlandaise Diane Van Es. La vice-championne d'Europe 2024 du 10'000 m sur piste s'est imposée en solitaire, devançant de 23''8 la Genevoise Helen Bekele (2e). Deuxième meilleure Suissesse, la Valaisanne Oria Liaci termine au pied du podium au terme des 7,323 km du parcours.

Norris gagne, McLaren sacré chez les constructeurs Lando Norris a triomphé à Abou Dhabi, offrant le titre des constructeurs à McLaren Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Lando Norris a conclu en beauté la saison de Formule 1. Vainqueur du 24e et dernier Grand Prix dimanche à Abou Dhabi, le Britannique offre à McLaren son premier titre mondial des constructeurs depuis 1998. Parti en pole position, Lando Norris a survolé les débats aux Emirats arabes unis. Le vice-champion du monde 2024 a devancé l'Espagnol Carlos Sainz (2e à 5''832) et le Monégasque Charles Leclerc (3e à 31''928), qui ne sont donc pas parvenus à hisser la Scuderia Ferrari au 1er rang du classement des constructeurs. Quadruple champion du monde en titre des pilotes, Max Verstappen (Red Bull) a pris la 6e place, à près de 50 secondes du vainqueur. Lewis Hamilton, qui disputait son dernier GP au volant d'une Mercedes avant de rejoindre Ferrari, a pour sa part arraché le 4e rang à son coéquipier George Russell (5e). Les monoplaces Sauber-Ferrari n'ont en revanche pas marqué de point, pour la 23e fois en 24 week-ends de course. Le Chinois Zhou Guanyu, qui a offert à l'écurie basée à Hinwil ses quatre seuls points de la saison en se classant 8e au Qatar une semaine plus tôt, a terminé 13e. Son coéquipier Valtteri Bottas a lui abandonné.

Rapperswil-Jona se sépare de Stefan Hedlund Stefan Hedlund prend la porte à Rappi Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Les Rapperswil-Jona Lakers libèrent leur entraîneur Stefan Hedlund de ses fonctions avec effet immédiat. Ils annoncent confier l'intérim à Johan Lundskog, Fabian Gunnarsson et Janick Steinmann. Stefan Hedlund avait rejoint les Lakers il y a plus de trois ans. Le Suédois de 49 ans avait conduit le club dans le groupe de tête de la National League et deux fois en Champions Hockey League lors de ses deux premières saisons. Mais la situation est compliquée depuis plusieurs semaines: seules trois victoires ont été enregistrées lors des 15 derniers matches. Et dimanche soir, sur la glace de Genève-Servette, les Saint-Gallois, avant-derniers du classement, tenteront d'éviter une huitième défaite consécutive.

Zogg 3e du slalom parallèle de Yanqing, Baetschi 4e Julie Zogg a terminé 3e du slalom parallèle de Yanqing dimanche Image: KEYSTONE/EPA PAP/LUKASZ GAGULSKI Le slalom parallèle de Yanqing a été le théâtre d'une "petite finale" 100% helvétique chez les dames. L'aînée Julie Zogg (32 ans) a pris le meilleur sur la cadette Flurina Neva Baetschi (21 ans) pour décrocher la 3e place dimanche en Chine. Double championne du monde de la discipline (2019, 2023), Julie Zogg a battu sa compatriote de trois centièmes seulement pour arracher son 35e podium individuel en Coupe du monde. La St-Galloise avait terminé au même rang une semaine plus tôt à Mylin pour le premier slalom de la saison. Flurina Neva Baetschi devrait rapidement oublier ce cruel échec. La Grisonne, 14e à Mylin dans la discipline, affichait jusqu'ici un 11e rang - en janvier 2023 à Bad Gastein - comme meilleur résultat en Coupe du monde. Elle a désormais son ticket pour les Mondiaux prévus en mars prochain en Engadine en poche. La victoire est revenue à Tsubaki Miki. La Japonaise, tombeuse pour 0''01 de Julie Zogg en demi-finale, a battu en finale l'éternelle Claudia Riegler (51 ans !). Chez les hommes, l'Italie a signé un doublé, Daniele Bagozza battant Gabriel Messner en finale.

Un 6e titre pour le LA Galaxy Le LA Galaxy a Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN Le Los Angeles Galaxy a conquis samedi un sixième titre record en MLS. La franchise californienne a battu les New York Red Bulls 2-1 lors de la finale du championnat nord-américain, à Los Angeles. Deux buts tombés très rapidement de Joseph Paintsil (9e) et Dejan Joveljic (13e) face à une réalisation de Sean Nealis (28e) ont offert au Galaxy son premier titre depuis 2014, résultat d'une transformation spectaculaire. L'an dernier, le Galaxy avait terminé avant-dernier de la Conférence Ouest et été privé de play-off. Face au boycott des fans et à un certain déclin local avec la montée en puissance du Los Angeles FC, le Galaxy avait entamé son rebond en nommant un nouveau manager, Will Kuntz, en mai 2023. Alors qu'il avait souvent accueilli des stars en déclin (Beckham, Gerrard, Ibrahimovic), le Galaxy a commencé la partie sans joueur de renom sur la pelouse, avant la rentrée de Marco Reus à la 75e minute. L'entraîneur Greg Vanney a ainsi conquis son premier titre après avoir perdu trois finales avec le Galaxy en tant que joueur (1996, 1999, 2001). Son club avait pris la 2e place de la Conférence Ouest en saison régulière, avant de battre Colorado, Minnesota et les Seattle Sounders de Stefan Frei au fil des tours.

Niederreiter marque, les Jets gagnent Nino Niederreiter (au centre) est félicité par ses coéquipiers après avoir inscrit le but de l'égalisation à 2-2 face à Chicago Image: KEYSTONE/AP/Charles Rex Arbogast Nino Niederreiter a signé son 10e but de la saison samedi en NHL, au cours d'un match remporté 4-2 par Winnipeg sur la glace des Chicago Blackhawks de Philipp Kurashev. Les Jets sont la première équipe à atteindre les 20 succès dans cet exercice 2024/25. Menés 2-1 à l'issue du premier tiers, les Jets ont égalisé à 2-2 à la 34e grâce à un joli tir du revers de Nino Niederreiter. L'attaquant grison, qui en est à 16 points au total dans ce championnat, n'avait pas marqué dans ses cinq dernières sorties. Winnipeg a pris pour la première fois l'avantage à la 51e, le 4-2 tombant dans une cage vide. Les Jets enchaînent ainsi un deuxième succès consécutif, après avoir concédé quatre défaites d'affilée pour céder la 1re place de la Ligue au Minnesota Wild. Chicago, qui évoluait pour la première fois sous la houlette de son nouveau coach Anders Sorensen, affiche pour sa part le pire bilan de la NHL avec 18 points en 27 matches. Battus pour la cinquième fois d'affilée, les Blackhawks restent toutefois à deux longueurs des Predators de Roman Josi, qui évoluent dans la même Division. Un assist pour Fiala Nashville a en effet subi samedi un septième revers d'affilée, le 21e au total en 28 matches. Les Preds se sont inclinés 3-1 sur la glace d'Ottawa, qui a pu compter sur les 37 arrêts de Linus Ullmark pour faire la différence. Roman Josi affichait un bilan de -2 au terme de ce match. Il en est à -20 sur l'ensemble de la saison... La soirée fut plus belle pour Kevin Fiala et les Kings, qui ont décroché face à Minnesota un cinquième succès consécutif (4-1). L'attaquant saint-gallois a réussi son 17e point de la saison, signant un assist sur le 2-0 inscrit en supériorité numérique par Alex Laferriere à la 28e minute.

Les Wizards renouent avec la victoire 56 points de Nikola Jokic (15) n'ont pas suffi à Denver pour battre Washington samedi Image: KEYSTONE/AP/John McDonnell Les Wizards ont enfin renoué avec la victoire samedi en NBA, après une série de 16 défaites. Toujours privée du Valaisan Kyshawn George (touché à la cheville gauche), la franchise de Washington a battu122-113 une équipe de Denver pourtant portée par un Nikola Jokic XXL. Le pivot serbe a en effet inscrit 56 points, son record en NBA, ajoutant 16 rebonds et 8 passes décisives. Mais "j'ai forcé mes shoots à la fin", a-t-il admis au terme d'un match dans lequel il a tenté 38 tirs - là aussi son record - pour un taux de réussite de 57,9% (22/38, avec un 3/5 à 3 points). C'est sur le plan défensif que les Nuggets ont péché face aux Wizards, dont le dernier succès remontait au 30 octobre et à une deuxième victoire de suite face aux Hawks de Clint Capela. Les Wizards en restent à 16 défaites d'affilée, comme la saison dernière lorsqu'ils avaient égalé la pire série de l'histoire de la franchise. Washington a pu compter sur un grand Jordan Poole pour forcer la décision et cueillir son 3e succès de la saison en 21 sorties. L'arrière a inscrit 39 points, convertissant notamment 9 tirs primés (son record). Nikola Jokic fut quant à lui bien trop seul dans le camp des Nuggets, qui ont dû composer sans trois joueurs majeurs blessés dont leur meneur Jamal Murray.