Shaqiri et Chicago coulent ++ Edmonton égalise

Chicago perd encore Une soirée de plus à oublier pour Xherdan Shaqiri. Image: KEYSTONE/AP/NAM Y. HUH Xherdan Shaqiri et Chicago poursuivent leur descente aux enfers. Battu 3-1 à domicile par Columbus, le Fire a concédé une quatrième défaite de rang. Xherdan Shaqiri n’est sorti du banc qu’à la 67e minute. Le Bâlois n’est plus apparemment dans les petits papiers de l’entraîneur Frank Klopas malgré son statut et le poids de son salaire, l’un des dix plus élevés de la MLS. Il a toutefois eu le temps de botter le corner qui a permis à Carlos Teran de sauver l’honneur à la 85e minute. Avant-derniers de la Conférence Est avec un bilan de 2 victoires contre 4 nuls et 8 défaites, Chicago et Xherdan Shaqiri devraient traverser une troisième saison sans voir les play-off. L’aventure américaine du joueur suisse le plus efficient de l’histoire dans les phases finales des grands tournois s’apparente à un joli fiasco.

Une première balle de match galvaudée par Vancouver Une défaite presque sans appel pour Pius Suter (à droite) et Vancouver samedi à Edmonton. Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Pius Suter et Vancouver ont galvaudé une première balle de match. Battus 5-1 à Edmonton, les Canucks devront livrer un 7e match lundi sur leur glace pour se hisser en finale de la Conférence Ouest. Crédité d’un bilan de -2 pour un temps de jeu de 13’18’’, Pius Suter a traversé une soirée bien difficile. Les Canucks ont été désarmés devant la verve de Connor McDavid, auteur de trois assists, et de l’efficience d’Evan Bouchard et de Ryan Nugent-Hopkins qui ont tous les deux signé un doublé. L’Acte VII aura lieu lundi soir. Vancouver ne s’est plus hissé en finale de Conférence depuis treize ans. Le vainqueur de cette série affrontera Dallas.

Dalls en finale de la Conférence Ouest Luka Doncic plus fort que jamais. Image: KEYSTONE/EPA/ADAM DAVIS Dallas disputera la finale de la Conférence Ouest. Sur leur parquet, les Mavericks ont battu Oklahoma City 117-116 pour remporter cette série 117-116. P.J. Washington Jr a donné la victoire à Dallas sur deux lancers francs inscrits à 2’’5 du buzzer. Cette victoire tient presque du miracle dans la mesure où Dallas a été mené de 17 points (58-75) au début du troisième quarter et 7encore de 9 (83-92) après 1’06’’ de jeu dans le quatrième. Auteur de son quatrième triple double de ces séries finales avec ses 29 points, ses 10 rebonds et ses 10 passes décisives, Luka Doncic a, une fois de plus, illuminé le jeu de Dallas qui accède pour la deuxième fois en trois ans en finale de Conférence. L’adversaire de Dallas sera le vainqueur de l’Acte VII entre Denver et Minnesota.

Une quatrième couronne pour Oleksandr Usyk Oleksandr Usyk (à gauche) a infligé à Tyson Fury une première défaite. Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Le combat "d'une génération" a tenu ses promesses: Oleksandr Usyk est devenu à Ryad le nouveau champion incontesté des lourds, une première en 25 ans, grâce à sa victoire aux points contre Tyson Fury. La catégorie reine a enfin un nouveau roi ! En ajoutant le titre WBC de son adversaire du jour à ses trophées WBA, WBO et IBF, l'Ukrainien, désigné vainqueur par décision partagée, a unifié les quatre ceintures poids lourds. Deux juges ont donné Usyk gagnant 115-112 et 114-113, le troisième prenant le parti de Fury, à 114-113. Usyk est le premier champion incontesté de la catégorie depuis Lennox Lewis, qui avait atteint le Graal en 1999 à Las Vegas à l'issue de sa victoire face à Evander Holyfield. Seulement, il n'existait à cette époque que trois ceintures. L'exploit d'Usyk est donc inédit. "C'est un grand moment, un grand jour", a savouré l'Ukrainien de 37 ans, se disant "prêt pour une revanche". Le grand moustachu de Simferopol, qui rend malgré tout une quinzaine de centimètres à Fury (2,06 mètres) a attaqué le premier et progressivement pris le contrôle du combat, résistant aux sursauts du "Gypsy King". A mi-combat, il comptait le double de coups portés par rapport au rusé Fury, auteur de quelques mauvais gestes. Fury sauvé par la cloche Galvanisé par des chants "Usyk! Usyk!" et sous les yeux du footballeur Cristiano Ronaldo ou encore d'Anthony Joshua, autre top boxeur des lourds, l'Ukrainien a envoyé un premier sérieux avertissement dans le huitième round au Britannique Fury, qui a continué le combat avec un gros coquard sous l'oeil droit. A la reprise suivante, Usyk est tout simplement passé à quelques secondes d'éteindre la lumière. Sur un enchaînement dévastateur au visage, il a envoyé Fury, titubant, dans un coin du ring. Le "Gypsy King" a été sauvé par la cloche, alors que l'arbitre avait commencé le décompte. Usyk a collecté une 22e victoire en autant de combats, tandis que Fury a subi sa première défaite (34 victoires, un nul). Le Britannique de 35 ans a décrit un "combat fantastique avec Oleksandr", estimant toutefois qu'il méritait de gagner à la place d'Usyk, et que la décision avait pu être influencée par le contexte géopolitique et la guerre en Ukraine.

Djokovic en guest-star, Ruud en favori Le Geneva Open peut compter sur un plateau cinq étoiles. Avec Novak Djokovic, Casper Ruud et Andy Murray, de nombreux regards seront braqués sur les Eaux-Vives, à une semaine de Roland-Garros. Si le numéro un mondial peut légitimement nourrir des ambitions, sa présence au bout du Léman est surtout destinée à se rassurer après un début de saison loin de ses standards. Eliminé piteusement en 16e de finale aux Masters 1000 de Rome, le Serbe veut se remettre en confiance en vue du deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année. Des potentielles retrouvailles avec Murray Guest-star inattendue, "Nole" n'a joué qu'une seule fois la semaine précédant le tournoi parisien. C'était en 2021, lorsqu'il s'était imposé à domicile à Belgrade avant de soulever la Coupe des Mousquetaires. A Genève, le tirage au sort lui a réservé de potentielles retrouvailles avec Andy Murray, invité lui aussi par les organisateurs, pour son premier match. Les deux hommes ne se sont plus affrontés depuis 2017. Mais c'est peut-être davantage vers Casper Ruud (ATP 7) qu'il faut se tourner pour trouver un favori désigné du tournoi. Le Norvégien, spécialiste de la terre battue, a triomphé deux fois aux Eaux-Vives en 2021 et 2022. Cette saison, il a été battu en finale à Monte-Carlo et a remporté l'ATP 500 de Barcelone, à chaque fois contre Stefanos Tsitsipas. Deux Américains feront en outre office d'outsiders aux Eaux-Vives: le longiligne Taylor Fritz (ATP 13), dans la moitié de tableau de Djokovic, et le fougueux Ben Shelton (ATP 14) dans celle de Ruud. Sans le tenant du titre Le Chilien Nicolas Jarry (ATP 24) a par ailleurs renoncé à venir défendre le titre conquis l'an dernier après s'être hissé dans le dernier carré du Masters 1000 de Rome. Son adversaire en demi-finale à Rome, l'Américain Tommy Paul (ATP 16), ne viendra d'ailleurs finalement pas non plus à Genève. Enfin, les organisateurs ont distribué vendredi leur deuxième invitation disponible pour les qualifications, dont les premiers matches sont prévus samedi matin. Le bénéficiaire en est le Neuchâtelois Damien Wenger. La première wild card pour ce tableau avait été donnée au gaucher genevois Antoine Bellier.

La Suisse joue la première place du groupe La Suisse doit s'imposer en soixante minutes contre le Canada pour rester à Prague pour les quarts et s'assurer l'une des deux premières places de son groupe Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Pour son sixième match du Championnat du monde à Prague, la Suisse affronte le Canada dimanche soir (20h20). Avec un but: terminer première de son groupe. Après avoir accumulé 14 points grâce à cinq succès en autant de parties et s'être d'ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale, la Suisse a l'occasion de s'offrir la première (ou la deuxième) place de son groupe et de s'assurer de rester à Prague pour les matches à élimination directe. Mais pour cela, il faut battre le Canada en soixante minutes. Pour terminer à la première place, il faudrait ensuite faire encore un point contre les Finlandais mardi soir. Avec le prodige Connor Bedard, les Canadiens ont réussi le même parcours que la Suisse avec cinq succès et 14 points, égarant une unité lors d'un match fou face à l'Autriche où ils menaient 6-1 après deux tiers pour finalement voir les joueurs de Roger Bader revenir à 6-6. John Tavares avait offert le deuxième point aux Canadiens après 15 secondes de prolongation. La Suisse n'a pas que de mauvais souvenirs face à la nation à la feuille d'érable, puisqu'elle a enlevé les quatre derniers duels en phase de poule (2017, 2018, 2022 et 2023). L'unique défaite (3-2 ap) durant cette période remonte au quart de finale à Kosice en 2019. Les Helvètes seront bien évidemment très motivés dans une patinoire où de nombreux Suisses devraient prendre place. Détail amusant, cela fait depuis le but de Stransky dans le deuxième tiers face à la Tchéquie que la Suisse n'a plus encaissé de but. Elle a battu la Grande-Bretagne 3-0 puis le Danemark 8-0.

Serie A: enfin un but pour Ricardo Rodriguez Ricardo Rodriguez: un but bienvenu Image: KEYSTONE/AP LaPresse Ricardo Rodriguez a retrouvé le chemin des filets en Serie A après une longue attente. Le défenseur suisse de Turino a marqué le troisième but de son équipe lors du succès 3-1 contre l'AC Milan. Rodriguez (31 ans) n'avait plus fêté la moindre réussite en Serie A depuis le 20 septembre 2017, alors qu'il évoluait à l'AC Milan. Outre son but, inscrit d'une belle frappe du gauche, il avait auparavant donné la passe décisive sur l'ouverture du score de Zapata. Le défenseur a donc largement gagné le duel suisse de ce match de la 37e journée contre Noah Okafor, titularisé mais qui n'a pas pu se mettre en évidence et qui a été remplacé après une heure de jeu. Rodriguez a aussi cédé son poste au même moment.

Super League: tout est dit dans le Relegation Group Kaly Sène a inscrit les deux premiers buts du LS Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le Lausanne-Sport évoluera toujours en Super League la saison prochaine. Il a acquis ce droit en remportant facilement le derby contre le Stade Lausanne-Ouchy 4-0 samedi à la Pontaise. Face à son rival local, déjà condamné à la relégation en Challenge League, le LS a fait le travail avant même le repos. Sène (26e/35e) et Sanches (42e) ont mis à nu les grosses lacunes de la défense du SLO, qui a désormais encaissé 76 buts depuis le début de la saison après la quatrième réussite des hommes de Ludovic Magnin inscrite par Diabaté (79e)! Yverdon est aussi désormais certain de jouer encore dans l'élite lors du prochain championnat. Les joueurs du nord vaudois, qui avaient besoin d'un point, en ont récolté trois en s'imposant 3-1 face à Lucerne grâce à des réussites d'Aké (45e), Rodrigues (46e) et Carlos (54e). Ces deux résultats signifient que Grasshopper n'échappera pas à la place de barragiste. Les Zurichois, qui n'avaient plus le contrôle de leur destin, ont perdu 1-0 à domicile contre le FC Bâle lors de cette 37e journée, sur un but de Frei à la 94e. Ils joueront leur place en Super League dans un barrage aller/retour de tous les dangers, probablement contre Thoune.

Ehammer pointe en tête à mi-parcours du décathlon Simon Ehammer se trouve à 60 points de son record de Suisse après cinq disciplines. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Après la première des deux journées du décathlon de Götzis (AUT), Simon Ehammer pointe à 60 points de son record national. Il en a totalisé 4601. Par rapport à son record de Suisse (8468 points), établi lors des championnats d'Europe de Munich en 2020, lorsqu'il avait obtenu la médaille d'argent, Ehammer accuse un retard de 60 points. Après un départ en fanfare avec un meilleur temps personnel sur 100 m en 10''34 et 8,25 m au saut en longueur, l'Appenzellois n'a pas réussi à tenir la cadence. Il a dû se contenter de 14,08 m au lancer du poids, de 2,03 m au saut en hauteur et d'un temps de 48''22 sur 400 m. Ses espoirs de battre sa meilleure performance demeurent toutefois plausibles, A Munich, il s'était montré dans un mauvais jour tant au disque, au javelot que sur le 1500 mètres, trois disciplines qu'il devra encore aborder lors de la seconde journée des épreuves.

Rome: Iga Swiatek sans rivale Iga Swiatek: irrésistible à Rome Image: KEYSTONE/AP/Andrew Medichini La no 1 mondiale Iga Swiatek a remporté pour la troisième fois le tournoi WTA 1000 de Rome. La Polonaise a battu sa dauphine au classement WTA, la Bélarusse Aryna Sabalenka, 6-2 6-3. À huit jours de Roland-Garros (26 mai-9 juin) qu'elle abordera en grande favorite, Swiatek (22 ans) a obtenu le 21e titre de sa carrière, son quatrième cette année après Doha, Indian Wells et Madrid. La Polonaise est la première joueuse depuis l'Américaine Serena Williams en 2013 à réaliser le doublé sur terre battue Madrid - Rome la même année. Elle a signé face à sa grande rivale bélarusse sa huitième victoire en onze confrontations, la troisième consécutive. Si leur précédent duel, en finale à Madrid, avait été indécis jusqu'au bout avec trois balles de match en faveur de Sabalenka qui s'était finalement inclinée 7-5 4-6 7-6 (9/7), leur affrontement romain n'a jamais atteint la même intensité.

Face à la Finlande, le Canada confirme sa valeur Dylan Cozens a inscrit le premier des cinq buts canadiens contre la Finlande (ici son gardien Harri Sateri). Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Le Canada a obtenu un cinquième succès en autant de rencontres en battant la Finlande dans le groupe A du championnat du monde, celui de la Suisse. Il a battu la Finlande 5-3. Ce duel a été de toute beauté, très intense et riche en rebondissements. Bien décidés à réagir après leur défaite concédée à l'ultime seconde contre l'Autriche, les Finnois ont pris le match à bras-le-corps. Markus Granlund et consorts ont mené 2-0 dès la 4e minute, puis 3-2 à la 37e, via un second but de Jesse Puljujarvi. Sans jamais s'affoler, les Canadiens sont revenus par deux fois à la hauteur de leurs adversaires (2-2 puis 3-3), avant de s'imposer au terme d'une action lumineuse de leur premier bloc, conclu par Brandon Hagl (52e). Dawson Mercer a même inscrit un dernier but dans une cage désertée par Harri Sateri. Le Canada (dimanche soir) et la Finlande (mardi soir) seront les deux derniers adversaires de la Suisse dans le tour préliminaire.

Filippo Ganna, digne roi du contre-la-montre Filippo Ganna a devancé Tadej Pogacar de 29''. Image: KEYSTONE/EPA/LUCA ZENNARO Filippo Ganna a remporté la 14e étape du Tour d'Italie, un contre-la-montre de 31,2 km entre Castiglione delle Stiviere et Desenzano del Garda. Respectivement triple et double vainqueur sur les contre-la-montre du Tour d'Italie, en 2020 et 2021, Filippo Ganna a ajouté un nouveau succès à son palmarès. L'Italien l'a emporté à la moyenne de 53,434 km/h. Deuxième à 29'', le Slovène Tadej Pogacar a conforté son maillot rose de leader. Le double champion du monde de la spécialité n'a été accroché que par le leader du général, auteur d'un début de course en mode fusée. Pogacar possédait en effet 4''d'avance au premier temps intermédiaire. Dès la mi-course, Ganna, plus constant, est parvenu à faire la différence. Outre Ganna, Tymen Arensman (3e à 1'07'') et Geraint Thomas (4e à 1'14'') ont permis à l'équipe Ineos-Grenadier de signer tir groupé qui aurait pu être encore plus impressionnant si Magnus Sheffield (11e à 1'35'') n'avait pas chuté dans un virage. Au général, Pogacar compte désormais plus de 3 minutes d'avance sur son nouveau dauphin, Geraint Thomas (2e à 3'41'') et sur le Colombien Daniel Martinez (3e à 3'56'').

Bundesliga: le champion finit invaincu Xabi Alonso: l'entraîneur du Bayer Leverkusen a réussi une saison extraordinaire Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Le Bayer Leverkusen a bouclé la saison de Bundesliga sans avoir connu la défaite. Le nouveau champion a battu Augsburg 2-1 lors de la 34e et dernière journée. Pour la première fois de l'exercice, Granit Xhaka avait pris place sur le banc, de même que plusieurs autres titulaires. Cela n'a pas empêché le Bayer de rapidement prendre les devants grâce à des buts de Boniface (12e) et Andrich (27e). Les visiteurs ont répliqué par Komur (62e). Xhaka est entré en jeu à la 70e. L'équipe de Xabi Alonso a ainsi porté sa série d'invincibilité à 51 matches cette saison, toutes compétitions confondues. Il lui reste deux rencontres à jouer: mercredi à Dublin en finale d'Europa League contre Atalanta, puis samedi prochain à Berlin en finale de la Coupe d'Allemagne contre Kaiserslautern, club de 2e Bundesliga. L'ère Thomas Tuchel au Bayern Munich a pris fin sur une nouvelle déception. Les Bavarois ont perdu 4-2 à Hoffenheim, alors qu'ils menaient 2-0 après des buts de Tel (4e) et Davies (6e). Kramaric, auteur de la passe sur la réussite de Beier (8e), a ensuite marqué trois fois après la pause (68e/85e/87e). Borussia Dortmund, avec Gregor Kobel, a réussi sa répétition générale avant la finale de la Ligue des champions. A domicile, le BVB a dominé Darmstadt 4-0.

GP d'Emilie-Romagne: Verstappen en pole position Max Verstappen: une nouvelle pole position à son actif Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Max Verstappen (Red Bull-Honda) s'est adjugé la 39e pole position de sa carrière en formule 1. Le Néerlandais a été le plus rapide lors des qualifications du GP d'Emilie-Romagne à Imola. Le triple champion du monde a tourné en 1'14''746 pour signer sa septième pole de la saison. Il a devancé de peu les McLaren-Mercedes de l'Australien Oscar Piastri (à 0''074) et du Britannique Lando Norris (à 0''091). Devant leur public, les Ferrari ont dû se contenter des 4e et 5e rangs avec le Monégasque Charles Leclerc (à 0''224) et l'Espagnol Carlos Sainz (à 0''487). Ces qualifications ont une fois encore été difficiles pour l'écurie suisse Sauber, dont les bolides n'ont pas pu s'extraire de Q1. Le Finlandais Valtteri Bottas a signé le 16e chrono, deux places devant son coéquipier chinois Guanyu Zhou.