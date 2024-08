Shaqiri explique son retour ++ Maillot rouge pour Primoz Roglic

FC Bâle: Xherdan Shaqiri voulait "revenir à la maison" Xherdan Shaqiri très heureux de retrouver le FC Bâle Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le retour au FC Bâle est une affaire de coeur pour Xherdan Shaqiri. L'ancien international nourrit de grandes ambitions pour ce nouveau chapitre de sa carrière. Shaqiri (32 ans) s'est montré détendu et souriant lors de sa conférence de presse de présentation, n'hésitant pas à faire preuve d'humour. Il est conscient de ses qualités tout en étant resté humble. C'est aussi sans doute pourquoi il jouit d'une grande popularité en Suisse. Il a apprécié l'accueil que lui ont fait les supporters du FCB lundi soir devant le siège du club. "Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. C'était une belle soirée", a-t-il commenté. Affaire de coeur Le retour sur les bords du Rhin dans le club où il a débuté en tant que junior et qu'il a quitté en 2012 après trois titres de champion de Suisse et deux victoires en Coupe constituait vraiment une affaire de coeur pour le gaucher. Les dirigeants bâlois ont commencé à suivre la piste d'un retour durant l'Euro, quand Shaqiri a laissé entendre que son aventure en MLS avec Chicago Fire allait prendre fin au plus tard au terme de l'année. "Les discussions ont été d'emblée très positives", a expliqué le directeur sportif rotblau Daniel Stucki. "Quand on a défini le cadre, on a compris qu'il y avait une possibilité." A mi-août, le contrat entre Shaqiri et Chicago a été rompu. Dès lors, les évènements se sont précipités, même si plusieurs clubs étrangers ont manifesté de l'intérêt. L'homme aux 125 sélections aurait pu gagner bien plus d'argent ailleurs, mais il a tout bloqué car les négociations avec le FCB avaient déjà bien avancé. "Je voulais revenir à la maison", a-t-il déclaré."Nous avons trouvé une bonne solution. Au niveau financier, je savais dès le début qu'on trouverait un accord, parce que l'argent n'était pas au centre des préoccupations. C'est pourquoi j'ai été très détendu." Pas au centre des préoccupations Même si le retour de Shaqiri n'est pas qu'une bonne affaire sur la pelouse, Daniel Stucki souligne que son arrivée a été en premier lieu une décision sportive. "C'est un joli coup sur le marché des transferts. Il vaut de l'or pour nous, aussi sur le plan humain." Après avoir évolué à l'étranger durant 12 ans - et gagné la Ligue des champions avec le Bayern Munich et Liverpool -, Shaqiri bénéficie d'une sacrée expérience, "une longue liste" selon ses mots. Il se refuse à choisir la plus belle, mais garde en mémoire les moments plus négatifs. Maintenant, il aborde avec joie ce nouveau chapitre, a-t-il déclaré. Pour l'instant, il habite à nouveau chez ses parents. Le fait que son retour suscite de grandes attentes? Il prend ça de manière détendue, parce que lui aussi nourrit des ambitions certaines. "Il n'y a jamais de garanties dans la vie. Mais je suis toujours positif et je suis confiant de pouvoir aider l'équipe avec des buts et des assists", a-t-il martelé. Les pieds sur terre Shaqiri aimerait aussi insuffler sa mentalité de gagneur au sein de l'équipe. "Il y a beaucoup de jeunes au FC Bâle, qui peuvent encore se développer. C'est bien qu'il y ait un joueur expérimenté, cela donne une impulsion à l'équipe." Le gaucher ne cache pas avoir de grands objectifs, même s'il reste prudent après le 8e rang de la saison dernière. "Il faut rester les pieds sur terre et y aller pas à pas. C'est un processus par lequel on doit passer ensemble." Mais il ne s'est pas engagé pour trois ans sans avoir une vision claire. "A moyen terme, le club doit retrouver la place à laquelle il appartient." Pour Shaqiri, c'est clair: être le numéro 1 en Suisse.

Vuelta: Primoz Roglic gagne la 4e étape et prend le maillot rouge Primoz Roglic, toujours à l'aise sur la Vuelta Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) s'est adjugé la 4e étape du Tour d'Espagne au terme de la montée sur Pico Villuercas. Le Slovène, triple vainqueur de l'épreuve, a pris le maillot rouge de leader. Sept coureurs sont arrivés ensemble au sommet après la terrible ascension finale, qui proposait des pentes à 20%. Roglic a profité d'une erreur de jeunesse du Belge Lennert Van Eetvelt, qui a levé un bras en fêtant trop vite. Le Portugais Joao Almeida a pris la 3e place. Cette fin d'étape, la première de cette édition sur territoire espagnol, a vu plusieurs favoris perdre du terrain. Le vainqueur sortant, l'Américain Sepp Kuss, a limité les dégâts en arrivant à 28 secondes. L'Anglais Adam Yates a lui concédé 1'29, ce qui est déjà plus sérieux. Au général, Roglic prend le pouvoir avec 8 secondes d'avance sur Almeida et 32 sur l'Espagnol Enric Mas. Mercredi, la 5e étape emmènera le peloton de Fuente del Maestre à Séville sur 177 km. Les sprinters devraient pouvoir s'y exprimer.

Contrôle positif: Sinner s'en sort Jannik Sinner: des explications qui ont été entendues Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS Jannik Sinner (ATP 1) a été blanchi par un tribunal indépendant après avoir été testé positif au clostebol en mars 2024. Selon l'ITIA, l'Italien a été contaminé involontairement par la substance. Lors du Masters 1000 d'Indian Wells, Sinner a été testé positif à ce stéroïde anabolisant dérivé de la testostérone, interdit par l'Agence mondiale antidopage (AMA), "à faible taux" avant d'être à nouveau testé positif dix jours plus tard, a détaillé l'instance dans un communiqué. Ces tests positifs n'avaient pas été rendus publics le temps de l'enquête. A l'issue de l'investigation, un tribunal indépendant a conclu que Jannik Sinner "n'a commis aucune faute ou négligence", a expliqué l'Agence internationale de l'intégrité du tennis (ITIA). Sinner a expliqué "que la substance avait pénétré dans son organisme à la suite d'une contamination par un membre de son staff, qui avait appliqué sur sa propre main un spray en vente libre contenant du clostebol pour soigner une petite blessure", a ajouté l'agence. Ce membre du staff de Sinner lui a prodigué des massages pendant cette période, ce qui explique la contamination. "À la suite de cette enquête, l'ITIA a accepté l'explication du joueur quant à la provenance du clostebol et a reconnu que la présence de la substance n'était pas intentionnelle. Cela a également été accepté par le tribunal", a déclaré la directrice générale de l'ITIA Karen Moorhouse dans le communiqué. Points et gains retirés Si la version du joueur a été reconnue, ses points ATP ainsi que ses gains obtenus lors du Masters 1000 d'Indian Wells, le tournoi au cours duquel il a été contrôlé positif, lui ont été retirés conformément aux règles antidopage. "Je vais désormais mettre cet épisode difficile et regrettable derrière moi", a réagi Sinner dans un communiqué publié sur X peu après l'annonce de la décision. "Je vais continuer de faire tout ce que je peux pour m'assurer que je continue à respecter le programme antidopage de l'ITIA et que j'ai une équipe autour de moi qui est méticuleuse dans son respect des règles", a-t-il ajouté.

Marlen Reusser: une année 2024 à oublier Marlen Reusser: pas de JO et pas de Mondiaux non plus Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Marlen Reusser (32 ans) continue d'être freinée par des ennuis de santé. La Bernoise doit renoncer aux Mondiaux de Zurich le mois prochain, après avoir déjà déclaré forfait pour les JO de Paris. La vice-championne olympique du contre-la-montre de Tokyo 2021 souffre des suites d'un Covid long. Elle n'est dès lors pas en état de disputer des compétitions. Son année 2024 ne lui laissera pas des souvenirs impérissables, avec plusieurs infections des voies respiratoires au printemps ainsi qu'une grave chute lors du Tour des Flandres. "Cela me fait mal au coeur de devoir aussi renoncer aux championnats du monde. C'est vraiment un sentiment très amer, j'aurais tellement voulu vivre cet évènement dans mon pays", a-t-elle déclaré dans un communiqué publié par son management. La triple championne d'Europe du chrono ne pourra évidemment pas non plus défendre son titre, les championnats d'Europe étant prévus à mi-septembre.

Qualifications: pas de carton plein pour les Suisses Alexander Ritschard: une défaite au 1er tour des qualifications de l'US Open. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Les Suisses n’ont pas fait le carton plein lundi lors des qualifications de l’US Open. Alexander Ritschard (ATP 137) a perdu contrairement à Jil Teichmann (WTA 203) et à Simona Waltert (WTA 210). Tête de série no 31 du tableau, le Zurichois s’est incliné 5-7 6-3 6-3 devant l’Italien Francesco Passaro (ATP 150). Les... 25'000 dollars alloués aux perdants de ce 1er tour lui permettront d’oublier très vite ce revers. Si Simona Waltert a signé un succès 6-4 6-4 sans histoire devant l’Américaine Emina Betkas (WTA 116), Jil Teichman est restée près de trois heures sur le court pour battre 3-6 7-6 (7/5) 6-4 l’Américaine Maria Mateas (WTA 194) qui a servi pour le gain de la rencontre à 5-4 au deuxième set. Ce mardi, quatre joueurs suisses entreront en lice : Célne Naef (WTA 181), Leandro Riedi (ATP 131), Marc-Andrea Hüsler (ATP 164) et Jérôme Kym (ATP 183), pour lequel il s’agira d’une grande première dans un tournoi du Grand Chelem.

Le plein de confiance pour Jannik Sinner Jannik Sinner: le seul joueur à avoir enlevé deux Masters 1000 cette année. Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS No 1 mondial et Champion d’Australie, Jannik Sinner abordera le prochain US Open en pleine confiance. L’Italien a imposé sa loi au Masters 1000 de Miami pour cueillir le 15e titre de sa carrière. Dans l’Ohio, Jannik Sinner s’est imposé 7-6 (7-4) 6-2 en finale face à Frances Tiafoe (ATP 20). Victorieux d’Andrey Rublev et d’Alexander Zverev lors des tours précédents, il est devenu le seul joueur à remporter deux Masters 1000 en 2024. Avant Cincinnati, il avait gagné à Miami. Malgré une gêne à la hanche, il a fait parler sa puissance face à l’Américain, qui avait écarté deux balles de match la veille en demi-finale devant Holger Rune. "Ce fut une semaine compliquée avec des hauts et des bas, avoue l’Italien. Mais j’ai su gérer les moments importants de mes matches." Forfait pour le tournoi olympique de Paris et éliminé en quart de finale à Montréal par Rublev, Jannik Sinner s’avance bien sûr comme l’un des trois grands favoris de l’US Open. Il sera sur la même ligne que les deux derniers vainqueurs à Flushing Meadows, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic.

ATP: Stricker gagne son premier match de l'année Un succès bienvenu pour Dominic Stricker Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker (ATP 182) a enfin renoué avec la victoire sur le tour principal ATP. A Winston-Salem, le Bernois a battu l'Argentin Federico Coria (ATP 78) en deux sets, 7-5 6-2. C'est un succès important pour Stricker: le gaucher a tout simplement gagné pour la première fois de l'année un match à ce niveau, après avoir connu de sérieux problèmes dorsaux. Au prochain tour de ce tournoi ATP 250, le Suisse affrontera l'Italien Lorenzo Sonego (ATP 58).

La Berne politique fête les hockeyeurs médaillés d'argent mondiaux Viola Amherd et Eric Nussbaumer avec les hockeyeurs suisses Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER L'équipe de Suisse a été fêtée au Palais fédéral à Berne. Les autorités politiques ont ainsi voulu honorer la médaille d'argent conquise par l'équipe nationale en mai lors des Mondiaux en Tchéquie. L'invitation avait été lancée par la présidente de la Confédération, Viola Amherd, et le président du conseil national, Eric Nussbaumer. Après une photo de groupe, les hockeyeurs ont visité les salles dans lesquelles siègent le conseil national et celui des Etats. Lors de l'apéro, Viola Amherd a remercié l'équipe et le sélectionneur Patrick Fischer pour les émotions et les bons souvenirs. "Vous avez gagné l'argent, et pas perdu l'or. Je me réjouis déjà des prochains Mondiaux", a dit la Valaisanne.

Allemagne: retraite internationale pour Ilkay Gündogan Ilkay Gündogan: le chapitre équipe nationale se referme Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Ilkay Gündogan (33 ans) a annoncé sa retraite internationale. Le milieu de terrain du FC Barcelone a honoré 82 sélections avec l'Allemagne depuis 2011. Il était même capitaine lors du récent Euro. "Après quelques semaines de réflexion, je suis arrivé à la décision qu'il était temps de mettre fin à ma carrière en équipe nationale", a écrit Gündogan sur les réseaux sociaux. "Je regarde mon parcours avec mon pays natal avec beaucoup de fierté, je n'aurais jamais pensé vivre cela quand j'ai reçu ma première sélection en 2011", a-t-il expliqué. Gündogan, qui a longtemps joué à Manchester City, a ajouté que le point d'orgue de sa carrière avec la Mannschaft était "l'immense honneur de pouvoir disputer l'Euro à domicile en tant que capitaine." Il regrettera par contre sans doute la blessure qui l'avait empêché de participer à la Coupe du monde 2014 au Brésil, remportée par les Allemands.

Tour d'Espagne: Wout van Aert vainqueur au sprint de la 3e étape Un nouveau maillot rouge pour Wout van Aert Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Wout van Aert (Visma-Lease a bike) a gagné au sprint la 3e étape du Tour d'Espagne entre Lousa et Castelo Blanco. Le Belge a ainsi renforcé son maillot rouge de leader. Au terme des 191 km de l'étape, van Aert s'est montré le plus rapide dans l'emballage final. Il a devancé l'Australien Kaden Groves, le vainqueur de la veille, et l'Espagnol Jon Aberasturi. Au général, grâce aux bonifications, Wout van Aert dispose désormais d'une avance de 13 secondes sur l'Américain Brandon McNulty et de 15 secondes sur le Tchèque Mathias Vacek. Le Thurgovien Stefan Küng est 4e à 19 secondes et le Zurichois Mauro Schmid 6e à 29 secondes. Mardi lors de la 4e étape, les coureurs rentreront en Espagne après trois jours au Portugal. Ils auront surtout un premier contact avec la montagne entre Plasencia et Pico Villuercas. Après un col de 2e catégorie et un de 1re en début d'étape, ils finiront par la montée finale, elle aussi classée en 1re catégorie. Autant dire que le maillot rouge risque de changer d'épaules.

Thierry Henry quitte son poste de sélectionneur de la France M21 Thierry Henry quitte son poste de sélectionneur de la France M21 Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Thierry Henry a décidé de quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France Espoirs. Ceci après avoir atteint la finale des JO de Paris, a annoncé lundi la Fédération française de football. L'ex-champion du monde 1998 (47 ans), qui avait été nommé l'été dernier et était sous contrat jusqu'en juin 2025, a pris cette décision "pour des raisons qui lui sont personnelles", a précisé la FFF. Malgré la défection d'une bonne partie des joueurs susceptibles d'intégrer cette équipe et le refus de leurs clubs de les libérer, les Jeux ne faisant pas partie du calendrier FIFA, Henry a réussi une jolie campagne en se qualifiant pour la finale des JO, une première pour la France depuis la médaille d'or glanée en 1984. "Je tiens à remercier la FFF et le président Philippe Diallo, qui m'ont offert cette incroyable opportunité, a déclaré Thierry Henry dans le communiqué de la FFF. Obtenir la médaille d'argent aux JO pour mon pays restera l'une des plus grandes fiertés de ma vie. Je suis incroyablement reconnaissant envers la fédération, les joueurs, le staff et les supporters qui m'ont permis de vivre une expérience magique." La FFF va désormais devoir trouver rapidement un remplaçant à Henry à la tête des Espoirs, qui doivent disputer en septembre deux rencontres qualificatives pour l'Euro 2025 contre la Slovénie et la Bosnie.

Lukas Frick à Davos dès l'an prochain Buteur contre Davos, Lukas Frick va rejoindre les Grisons en 2025 Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Lukas Frick quittera Lausanne l'été prochain pour rejoindre Davos. Le défenseur de 29 ans, originaire de Suisse orientale, a signé pour cinq saisons. Frick avait rejoint le club vaudois en 2017 en provenance de Kloten. Il a fait partie de l'équipe de Suisse en 2018 au Championnat du monde quand la Suisse a décroché l'argent. Il compte actuellement 405 matches sans interruption en National League, une série qui dure depuis 2017.

Yann Sommer: "Ce fut un très beau voyage" Yann Sommer prend sa retraite internationale Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Non, il ne nourrit aucun regret. Le temps de dire adieu à l’équipe de Suisse était tout simplement venu: tel est le message délivré par Yann Sommer le premier jour du reste de sa vie. Après vingt ans de bons et loyaux services, le portier bâlois ne défendra plus les couleurs de l’équipe de Suisse. "Je ne voulais pas songer à mon avenir en sélection durant l’Euro. Après le tournoi, j’ai longuement réfléchi pour arriver à la conclusion que c’était le moment de dire stop, explique Yann Sommer devant la presse qu’il avait conviée à Zurich. J’ai eu ensuite une discussion à Milan avec Patrick Foletti (réd: l’entraîneur des gardiens de l’équipe de Suisse). Elle m’a conforté dans ce choix." Une relation délétère Yann Sommer assure que sa décision a été prise il y a deux semaines. "Il m’a été précisé que mon statut de no 1 ne pouvait plus être assuré. Mais cela je le savais très bien. Cela fait partie du business, précise Yann Sommer. Cette incertitude n’a pas guidé mon choix." Mais l’idée de vivre une nouvelle cohabitation avec Gregor Kobel, avec lequel il précise n'avoir "aucun contact", a certainement dû l’insupporter. Sa relation avec son no 2 n’était pas la même que celle qu’il avait pu tisser pendant deux ans avec son prédécesseur Diego Benaglio. La qualifier de délétère n'a rien d'excessif. Yann Sommer assure que cette retraite internationale ne sonne pas sa fin de carrière. "Le football a encore beaucoup à me donner, lance-t-il. Je pourrai désormais me consacrer davantage à mon club. Je nourris de grandes ambitions cette saison à l’Inter. Jouer dans un tel club est un immense bonheur. Quand j’entre sur la pelouse de San Siro avec ses 85'000 tifosi, j’ai à chaque fois la chair de poule!" A l’heure du bilan, Yann Sommer retient, bien sûr, son arrêt sur le penalty de Kylian Mbappé lors de la séance des tirs au but du huitième de finale de l’Euro 2021. "L'un de mes plus beaux souvenirs. Ce soir-là, nous avons éliminé la France pour démontrer que nous pouvions, nous aussi, réussir de grandes choses. Je n’oublierai jamais les émotions que nous avons partagées dans les vestiaires après ce match. Et aussi celles suscitées par tous ces fans dans les rues de toute la Suisse réunis pour célébrer cette victoire." "All-in sur chaque match" Les défaites ont également fait partie du quotidien de Yann Sommer en équipe nationale. "Elles font mal sur le moment, dit-il. Elles font partie du jeu. Mais comme je suis quelqu’un qui donne vraiment tout, qui fait all-in sur chaque match, je ne peux pas être déçu. J’ai toujours tout donné. Lors de l’Euro 2024, il y a bien sûr la déception de cette élimination contre l’Angleterre. Mais je veux retenir surtout que tout a parfaitement fonctionné durant tout l’Euro, avec une préparation réussie et une ambiance parfaite au sein du groupe. Oui, ces douze ans en équipe de Suisse furent un très beau voyage." Le natif de Morges sait qu’il est comme Xherdan Shaqiri un joueur adulé de Genève à Romanshorn et de Bâle à Chiasso. "Je suis toujours resté le même. Toujours le même Yann, lâche-t-il. C’est les gens qui décident de t’aimer. Oui, je crois n’avoir jamais changé."

Julian Alaphilippe rejoint Tudor Julian Alaphilippe rejoint Tudor Image: KEYSTONE/AP LaPresse Tudor annonce une nouvelle recrue de poids. Après Marc Hirschi, l'équipe de Fabian Cancellara a engagé Julian Alaphilippe jusqu'en 2027. Agé de 32 ans, le Français a signé un bail similaire à celui d'Hirschi en ce qui concerne la longueur. Le Français fait partie des coureurs les plus performants et les plus spectaculaires des dix dernières années. Il compte deux titres de champion du monde - en 2021 dans les Flandres et en 2020 à Imola, où le Bernois Hirschi avait décroché le bronze. S'y ajoutent des victoires sur les classiques Milan - Sanremo (2019), la Flèche Wallonne (2018, 2019 et 2021), la Clasica San Sebastian (2018) et les Strade Bianche (2019). Alaphilippe a également brillé sur les grands tours. Il a remporté des étapes sur les trois Grands Tours avec notamment six succès sur le Tour de France. En 2019, il avait porté le maillot jaune pendant deux semaines avant de le perdre au profit du futur vainqueur Egan Bernal. Après dix ans au sein de l'équipe belge Quick Step, devenue Soudal Quick-Step en 2023, Alaphilippe avait besoin d'un nouveau défi: "Le projet de Tudor m'a plu dès le début, a déclaré le Français. Je veux être un leader et guider les jeunes, même si je ne me sens pas encore si vieux." L'équipe de Fabian Cancellara ne fait pas encore partie des 18 équipes du World Tour, mais elle a obtenu de jolis succès depuis 2023 sur le Pro Tour en deuxième division. Avec le binôme Alaphilippe/Hirschi, Tudor a de bonnes chances de pouvoir participer au Tour de France, au moins au bénéfice d'une wild card.