Shaqiri rejoint la Nati plus tôt que prévu ++ Dallas égalise

Capitaine de Chicago, Xherdan Shaqiri n'a pas inscrit le moindre but sur une action de jeu en MLS depuis le début de la saison, sa troisième - et sans doute dernière - en MLS. Il reste indispensable en équipe de Suisse, comme en témoigne son superbe but inscrit en Irlande où la troupe de Murat Yakin s'est imposée 1-0 en mars.

Auteur d'un but et d'un assist samedi, Jamie Benn avait ouvert la marque après 3'39''. Connor Brown avait toutefois pu égaliser 44 secondes plus tard pour les Oilers de Connor McDavid, qui auront l'avantage de la glace dans les matches 3 et 4 de cette série.

"Je crois que ma performance reflète mon entraînement, mon état d'esprit et ma foi, je continue de comprendre qui je suis et de me développer en tant que personne, en tant qu'athlète et en tant que femme", a conclu Richardson, qui a devancé la championne du monde du 60 m en salle sainte-lucienne Julien Alfred (2e en 10''93) et la Britannique Dina Asher-Smith (3e en 10''98).

"Bien sûr j'étais stressée pour ma rentrée (sur 100 m), mais comme mon coach me le demande j'ai utilisé ce stress comme motivation", a-t-elle expliqué, avant de résumer ses prochaines semaines avant les Trials: "m'affûter, me concentrer, progresser pour être prête".

L'Américaine, qui avait été privée des JO à Tokyo en 2021 à cause d'un contrôle positif au cannabis lors des sélections, a répondu aux interviews des diffuseurs TV avant de choisir ses interlocuteurs en zone mixte. Elle y a passé à peine plus de temps que sur la piste, suites d'une relation conflictuelle avec la presse.

Boston a pu compter sur 36 points de Jayson Tatum (également auteur de 10 rebonds et 8 assists) et 24 points de Jaylen Brown pour s'envoler dans la série. Al Horford a signé un probant 7/12 à 3 points, Holiday cumulant quant à lui 14 points, 9 rebonds et 3 interceptions.

Loin de s'emballer, Leclerc a cependant déjà prévenu: "je sais par expérience que les qualifications ne font pas tout et l'objectif, c'est la victoire". Et pour cause: à domicile, le Monégasque a toujours peiné à briller jusqu'à présent.

Dans le camp suisse, dix joueurs ont connu la finale perdue de 2018: Genoni, Berra, Josi, Fora, Kukan, Fiala, Niederreiter, Haas, Scherwey et Andrighetto. Etaient présents en 2013: Josi, Niederreiter et Berra. Côté tchèque, seul Roman Cervenka faisait partie de l'équipe championne du monde en 2010. Avantage d'expérience à la Suisse. Saura-t-elle en profiter?

La Suisse a battu les Tchèques 2-1 tab lors du tour préliminaire à l'occasion du premier match de Kevin Fiala. Mais depuis cette rencontre, la sélection de Radim Rulik a reçu le renfort de Martin Necas des Caroliona Hurricanes et de Pavel Zacha et David Pastrnak des Boston Bruins, éliminés en NHL. A 28 ans, Pastrnak est une superstar avec un salaire de 11,250 millions de dollars jusqu'en 2031. Ces deux dernières saisons, il a inscrit 113 et 110 points. En 2022/23, il avait marqué 61 buts en 82 matches.

Battus 5-1 en 2013, puis 3-2 tab en 2018, les Suisses vont-ils cette fois-ci franchir un palier et aller chercher ce qui serait la plus grande victoire du sport collectif du pays? La pression sera sur les Tchèques en dépit de la ferveur de toute la nation derrière eux. La sélection née en 1993 à la suite de la séparation avec la Slovaquie vise un septième titre mondial après ceux de 1996, 1999, 2000, 2001, 2005 et 2010. Elle n'a encore jamais été titrée sur son sol. La Tchécoslovaquie avait en revanche remporté l'or sur ses terres en 1947, 1972 et 1985.

Après 2013 à Stockholm et 2018 à Copenhague, les deux fois contre la Suède, la sélection helvétique va jouer pour l'or mondial face à la nation hôte. On peut même dire qu'elle jouera à l'extérieur pour la troisième fois puisqu'au Danemark, les Suédois n'avaient qu'un pont à prendre pour passer de leur pays à la capitale danoise.

Un but d'Ousmane Dembélé de la tête (22e) et une réussite en deux temps de Fabian Ruiz (34e) ont mis les Parisiens sur les bons rails au stade Pierre-Mauroy. Mais une tête rageuse de Jake O'Brien sur corner a permis à Lyon de réduire le score peu après le retour des vestiaires (55e).

Romain Loeffel vraiment fier de faire partie de cette équipe

La Suisse célèbre sa qualification pour la finale Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Pour atteindre la 3e finale du Championnat du monde de son histoire, la Suisse a livré une performance de groupe très solide. Et Romain Loeffel est évidemment fier de faire partie de cette épopée.

On entend quelques cris provenant du couloir menant à la zone mixte, mais pas d'euphorie. Les joueurs suisses passent devant la presse avec le sourire, mais sans le sentiment du devoir accompli. Parce qu'il reste encore une marche. La dernière, dimanche face à la Tchéquie sur son sol dans une O2 Arena acquise à la cause des locaux.

Mais avant de penser à la finale, les joueurs ont tout de même savouré cette qualification obtenue aux tirs au but, un exercice qui n'a pas forcément convenu aux Suisses par le passé. "On est à 60 minutes de ce qu'on veut depuis toujours, lance Romain Loeffel. C'est magnifique, on a mis tout en oeuvre pour que cela nous arrive. Six ans plus tard, on est de nouveau en finale, maintenant il nous reste le match pour lequel on était venu dès le début. Le chemin actuel est vraiment beau et on va faire en sorte qu'il soit magnifique."

Genoni a été majestueux

La recette de ce succès acquis dans une ambiance irrespirable depuis l'égalisation canadienne de la 58e? "Tout le monde a bloqué des tirs, analyse le Neuchâtelois. Leo (réd: Genoni) a été majestueux, je ne sais pas d'où il sort ce match!" Et quand il faut jouer à 3 contre 4 pendant la prolongation, comment fait-on pour s'en sortir? "Tu croises les doigts, tu bloques les shoots, tu mets la tête s'il faut, tu mets les dents s'il faut", répond le défenseur du CP Berne.

Et ce qui remplit de joie le numéro 55 de cette équipe de Suisse, c'est de partager cette joie avec ceux qu'il aime: "On ne peut pas rêver mieux avec nos familles qui sont là. Ma femme et mes enfants sont là, mon père est là, mon frère est là, les beaux-frères aussi. De pouvoir faire ça devant eux en sachant qu'ils te regardent, c'est magnifique. On remercie aussi tous ces Suisses qui sont revenus ce week-end alors qu'on sait que le prix des billets n'est pas donné."

La différence? Le coeur, selon Fischer

Arrivé devant la presse écrite 50 minutes après la fin de la rencontre, Patrick Fischer affichait un sourire malicieux. Sans doute pensait-il aux articles réclamant sa tête après des matches de préparation manqués. "Ce qui a fait la différence? Notre coeur, assène le sélectionneur. On a travaillé très très dur. On a su marquer au bon moment et on a réagi avec calme dans les moments difficiles. Je le dis toujours, le plus dur c'est de jouer sous pression et là il y avait un peu de pression (il sourit)."

Pour aborder cette finale dimanche soir, Patrick Fischer pourra s'appuyer sur huit joueurs présents en 2018 à Copenhague et sur son gardien Leonardo Genoni. Un vrai plus? "Oui, ça aide. Je pense que les Tchèques n'en ont pas beaucoup." Cela fera au moins un avantage pour la Suisse, car cette finale s'annonce particulièrement ardue face à une patinoire entièrement dévouée à la cause tchèque.