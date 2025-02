Simon Ammann aux Mondiaux ++ Neymar buteur

Dimanche, en plus de son but, le Pauliste a délivré une passe décisive, autre première sur les quatre matches qu'il a disputés depuis son arrivée au Brésil. Son équipe l'a emporté 3-1.

L'aventure de Neymar dans le Golfe a été jalonnée de nombreuses blessures qui l'ont largement empêché de fouler les terrains. Le meilleur buteur de la sélection brésilienne n'a participé qu'à sept matches avec Al-Hilal en plus d'un an et demi. Son retour au Santos, bien qu'acclamé, suscite des inquiétudes quant à sa forme physique et à son niveau footballistique actuel.

Toujours très loin de son meilleur niveau, Neymar a ouvert le score à la 14e minute en prenant le gardien d'Agua Santa à contrepied, avec son habituelle course d'élan saccadée. Il a ainsi signé sa 139e réalisation en 234 rencontres sous les couleurs du Santos, qu'il avait quitté en 2013 pour rejoindre l'Europe et le FC Barcelone.

A la faveur de ce succès, le Servette FC revient à 3 points du leader Lugano et à 2 du FC Bâle, tenu en échec au Parc St. Jacques par le Lausanne-Sport (1-1). La formation de Ludovic Magnin n’a rien volé même si elle a souffert face au pied gauche de Xherdan Shaqiri et la puissance de Kevin Carlos. L'ancien buteur d'Yverdon a ouvert la marque à la 3e minute sur une action qui dit tout ce qu'il va apporter au FCB.

Mené au score après un penalty de Tsiy Ndenge à la 28e, le Servette FC a renversé la table en l’espace de trois minutes grâce à une frappe croisée de Miroslav Stevanovic (76e) et une tête de Steve Rouiller (79). Orphelins de Timothé Cognat, suspendu, mais aussi d’Alex Antunes et de Dereck Kutesa blessés en cours de match, les Grenat n’avaient pas esquissé un seul véritable mouvement avant que leurs deux grognards ne les sauvent.

A la pause, Liverpool semblait parti vers un succès aisé après des buts de Diaz (14e) et Salah (37e/pen). Mais les Wolves ont dominé ensuite et sont revenus grâce à une superbe réussite de l'ancien Sédunois Cunha (67e), qui réalise une excellente saison. Les visiteurs ne sont néanmoins pas parvenus à arracher un point qu'ils auraient sans doute mérité.

Loïc Meillard roi du slalom à Saalbach

Une belle moisson de médailles pour Loïc Meillard à Saalbach Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI

Loïc Meillard tient sa médaille d'or en individuel. Le Valaisan d'origine neuchâteloise a raflé le plus beau des métaux lors du slalom des Mondiaux de Saalbach.

L'apothéose! Pour clore ces Championnats du monde, Loïc Meillard est allé chercher la 13e médaille suisse de ces joutes, le meilleur total depuis Crans-Montana en 1987 (14). Sur une piste qu'il affectionne, le champion du monde du combiné par équipe a encore fait tout juste. Comme en 2018 lors de son premier podium. Comme en 2024 à l'occasion des finales où il avait gagné le géant et avait terminé 3e du Super-G.

Saalbach peut sans autre demander un jumelage avec Hérémence, tant Loïc Meillard est impressionnant dans la station autrichienne. "Effectivement, on pourrait, c'est une bonne idée a souri le vainqueur du jour à cette proposition. Mais alors je vous laisse remplir la paperasse." Meillard a devancé le Norvégien Atle Lie McGrath et l'Allemand Linus Strasser.

75 ans que la Suisse attendait un titre en slalom depuis Georg Schneider. Il fallait en effet remonter à 1950 et les Mondiaux d'Aspen pour trouver trace du dernier Helvète doré sur le virage court. "C'est absolument fou, a réagi le nouveau champion du monde de slalom. D'avoir le titre dans la spécialité chez les femmes et chez les hommes pour la Suisse, c'est exceptionnel."

Déjà six médailles mondiales

Mine de rien, Meillard continue de jouer les détecteurs de métaux avec cette sixième médaille dans des Mondiaux, la troisième cette année en Autriche, après l'or du combiné par équipe et le bronze en géant. Le skieur d'Hérémence a aussi bénéficié du cadeau de Noël. En tête de la première manche, le champion olympique n'a pas résisté à la pression et a enfourché, offrant à Meillard la plus belle de ses victoires.

Pudique et réservé, l'athlète de 28 ans n'a pourtant pas voulu décrire ce titre comme le plus beau jour de sa vie. "Ce n'est pas forcément la plus belle, non, a honnêtement répondu Meillard. Chaque médaille à ses souvenirs et ses particularités. A la fin, est-ce que c'est plus beau que mon premier podium? Est-ce que c'est plus beau que d'être sur le podium à Adelboden? Je ne sais pas. C'est un moment parmi tant d'autres qui est exceptionnel et j'en profite pleinement."

Meillard a avoué avoir skié de façon à ne pas avoir de regrets: "En coupant la ligne, j'étais déjà heureux d'avoir une troisième médaille. Il a fallu éviter les trous. Les Mondiaux, c'est un événement où j'ai toujours su performer et faire abstraction de ce qu'il y a autour pour montrer mon meilleur ski. Mais c'est surtout l'équipe de Suisse qui va rester dans les mémoires avec toutes ces émotions."

Thierry Meynet fier de son poulain

Coach des slalomeurs, Thierry Meynet rayonnait en évoquant la réussite de son poulain. "C'est un athlète fantastique à coacher, explique-t-il. Il possède beaucoup plus de lucidité dans l'approche de la course. Ce titre va le faire décoller à moyen terme. J'ai toujours dit que Loïc arriverait à maturité un peu plus tard que les autres. Ca va le pousser dans ses derniers retranchements. C'est pour ça que je ne suis pas prêt à ficher le camp. Je n'avais jamais vécu un titre dans la discipline. J'étais très confiant avant la course parce qu'il adore Saalbach."

Après avoir placé ses médailles "au même endroit que les autres pour qu'elles prennent la poussière ensemble", Loïc Meillard sera au départ du Super-G de Crans-Montana le week-end prochain. "On fêtera si je fais un bon résultat", conclut-il.

Septième à l'issue du premier tracé, Tanguy Nef a perdu deux rangs pour échouer à la 9e place. Marc Rochat a fini 16e. Dernier Helvète en lice, Daniel Yule n'a pas confirmé son 12e rang du parcours matinal en sortant lors de la deuxième manche.