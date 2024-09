Sinner a un nouveau coach physique ++ Bonmati prolonge

Sinner recrute l'ancien préparateur physique de Djokovic Jannik Sinner a un nouveau préparateur physique Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Jannik Sinner a recruté Marco Panichi qui a longtemps travaillé avec Djokovic. Ceci afin de remplacer son préparateur physique, remercié après la retentissante affaire de dopage dont il a été blanchi. "Bienvenue dans l'équipe", a écrit lundi le joueur italien sur ses réseaux sociaux en légende d'une photo le montrant aux côtés de son compatriote Panichi et d'un nouveau physiothérapeute, Ulises Badio. Ils remplacent respectivement Umberto Ferrara et Giacomo Naldi, dont Sinner s'est séparé avant l'US Open qu'il a remporté, pour leur rôle dans les deux contrôles antidopage positifs dont Sinner a fait l'objet en mars. L'Italien avait expliqué à l'Agence internationale pour l'intégrité du tennis (Itia) que les quantités infimes de clostébol (anabolisant) retrouvées dans ses urines étaient dues à "une contamination par un membre de son staff (Naldi, NDLR), qui avait appliqué sur sa propre main un spray en vente libre contenant du clostébol pour soigner une petite blessure". L'Itia a accepté les explications de Sinner et l'a officiellement blanchi, ce qui a suscité des réactions outragées de certains joueurs, dont l'Australien Nick Kyrgios. Panichi a notamment travaillé avec son compatriote Fabio Fognini, l'Allemande Angelique Kerber et la Chinoise Li Na, avant de faire partie de l'équipe de Novak Djokovic de 2019 à cette année.

La Ballon d'Or Aitana Bonmatí prolonge au Barça jusqu'en 2028 Aitana Bonmati a prolongé au Barça Image: KEYSTONE/AP/LAURENT CIPRIANI La Ballon d'Or 2023 Aitana Bonmatí, en fin de contrat à la fin de la saison, a prolongé de 3 ans au FC Barcelone jusqu'en 2028. Elle évolue depuis l'âge de 11 ans au sein du club catalan. Un nouveau contrat qui devrait faire de la milieu de terrain espagnole de 26 ans la joueuse la mieux payée du monde, selon plusieurs médias spécialisés. Considérée comme la meilleure joueuse de la planète, Bonmati s'est imposée comme la nouvelle étoile du football féminin, glanant 23 titres dont trois Ligues des champions et cinq Ligas avec le Barça, son club formateur, ainsi que la Coupe du Monde et la Ligue des nations avec l'Espagne. Selon la presse catalane, le Barça a refusé plusieurs offres provenant de clubs anglais, dont Chelsea, pour conserver sa star et poursuivre son règne sur le football européen chez les femmes.

Sursis pour Alinghi Alinghi a su rester sur ses foils, contrairement à Britannia Image: KEYSTONE/EPA/Toni Albir L'aventure d'Alinghi dans la 37e Coupe de l'America va encore durer. Le défi suisse a marqué son premier point face à Britannia en demi-finale de la Coupe Louis Vuitton à Barcelone. Mais la situation demeure très compliquée pour Alinghi, mené 4-1. Dans cette cinquième régate, ce sont les Anglais qui ont offert la victoire aux Helvètes en se loupant lors de leur troisième bord. Incapable de remonter sur leurs foils, l'équipe du quadruple champion olympique Ben Ainsle a vu le défi suisse la dépasser et s'envoler vers la victoire. Seulement Alinghi a également connu des difficultés sur un plan d'eau avec très peu de vent. Dans leur dernier bord, Arnaud Psarofaghis et ses coéquipiers ont dû se battre à la recherche du moindre filet d'air. A tel point qu'à la fin de la régate, la question n'était plus de se battre face aux Britanniques mais bien face au chrono, puisqu'il fallait franchir la ligne dans le temps imparti de 45 minutes, sous peine de voir la manche annulée et reportée. La sixième régate pourrait avoir lieu plus tard dans la journée, si les conditions de vent le permettent.

Coe et Lappartient rêvent de succéder à Bach Président de World Athletics, Sebastian Coe se verrait bien président du CIO Image: KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA 7 candidats, dont l'ancien champion olympique britannique Sebastian Coe et le Français David Lappartient, brigueront en mars 2025 la succession de Thomas Bach à la tête du CIO. L'instance l'a annoncé. Bach, qui dirige depuis 2013 l'instance internationale, a annoncé après les JO de Paris son intention de passer la main. Coe est le patron de World Athletics et avait été l'organisateur des JO de Londres 2012. Lappartient est pour sa part président de l'Union cycliste internationale (UCI) et du comité olympique français. Coe, double champion olympique du 1500 m, a pour lui son aura sportive, une surface médiatique renforcée par la puissance de la presse anglophone, ainsi qu'un long parcours de dirigeant. Il s'est cependant attiré des inimitiés dans le monde olympique en décidant d'attribuer des primes aux athlètes médaillés d'or des JO de Paris, sans consulter personne, alors que la plupart des fédérations internationales ne peuvent pas suivre financièrement. Ses positions sans concession, dont le bannissement pur et simple des athlètes russes depuis le début de la guerre en Ukraine, tranchent aussi avec la recherche du consensus de Thomas Bach. Les autres candidats à s'être officiellement déclaré sont, dans l'ordre alphabétique: Le prince jordanien Feisal al Hussein, l'ancienne championne de natation zimbabwéenne Kirsty Coventry, le Britannico-suédois Johan Eliash, patron de la Fédération internationale de ski, Juan Antonio Samaranch junior, fils de l'ancien patron emblématique du CIO et Morinari Watanabe, président de la Fédération internationale de gymnastique. "Les candidats, précise le CIO, présenteront leur programme par vidéo à l'ensemble des membres du CIO à l'occasion d'une réunion à Lausanne en janvier 2025." Encadrée par des règles drastiques, la campagne pour succéder à Thomas Bach s'annonce très feutrée. La commission d'éthique, outre des règles anticorruption, édicte des règles de discrétion très strictes. Pour "prévenir les excès", les prétendants doivent "éviter toute comparaison" avec leurs rivaux et "ne doivent participer à aucun débat public entre eux", selon ces directives. Non seulement les membres du CIO ne peuvent soutenir publiquement un candidat, mais cette neutralité s'applique à toute la famille olympique, notamment aux fédérations internationales et aux comités nationaux olympiques et à leur personnel: même un "j'aime" sur les réseaux sociaux leur est interdit.

La série noire continue pour Golubic Viktorija Golubic (ici à l'US Open) a été battue d'entrée à Hua Hin lundi Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO La série noire se poursuit pour Viktorija Golubic (WTA 96). La Zurichoise a été battue pour la sixième fois de suite dès son entrée en lice dans un tournoi WTA, lundi à Hua Hin. Viktorija Golubic s'est inclinée 7-5 6-1 au 1er tour en Thaïlande devant la Chinoise Wang Xiyu (WTA 64), qu'elle avait pourtant vaincue lors de leurs deux premiers duels. Qualifications et tournois ITF mis à part, elle n'a pas gagné le moindre match sur le circuit principal depuis le 17 juin à Birmingham. La vice-championne olympique 2021 de double a pourtant eu sa chance dans cette partie. Elle s'est ainsi procuré deux balles de première manche à 5-4 sur le service de Wang Xiyu. Mais elle n'est pas parvenue à conclure, laissant filer ce match en perdant sept jeux d'affilée pour se retrouver menée 7-5 4-0.

Zakaria dans le onze idéal de L'Equipe Zakaria a les honneurs du 11 id Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Denis Zakaria connaît pour la première fois de la saison les honneurs du onze idéal du quotidien L'Equipe. Le Genevois a obtenu la note de 8 pour sa prestation de samedi lors de la 4e journée. Le capitaine de l'ASM a sorti le grand jeu à Auxerre, où son équipe s'est imposée 3-0. Le capitaine s'est fendu d'une passe décisive sur le 2-0, signé Vanderson à la 25e, avant de sceller le score à la 89e pour sa deuxième réussite de la saison. Zakaria est l'un trois joueurs à avoir obtenu un 8, la meilleure note attribuée dans cette 4e journée, avec son coéquipier Tilo Kehrer et l'attaquant du PSG Ousmane Dembélé.

Alex Palou sacré champion d'IndyCar pour la 3e fois Alex Palou a conquis son 3e titre en IndyCar Image: KEYSTONE/AP/Mark Humphrey Alex Palou a remporté le championnat Indycar pour la troisième fois, la deuxième consécutive. Une 11e place a suffi au bonheur de l'Espagne dans l'ultime manche, le Grand Prix de Nashville, remporté dimanche par l'Américain Colton Herta. Palou comptait avant cette 17e et dernière course plus de 30 points d'avance sur son dauphin au général, l'Australien Will Power, et 50 sur le Néo-Zélandais Scott McLaughlin. S'élançant sur la grille en 15e position, il devait surtout se méfier de Power. Mais Power s'est arrêté dès le début de la course en raison d'un harnais de sécurité mal serré pour se retrouver à 4 tours du leader, perdant d'entrée quasiment toutes ses chances. Palou a alors décidé d'assurer et a terminé à la 11e place alors que Power a abandonné et que McLaughlin a fini 5e. A 27 ans, Palou a déjà été champion Indycar en 2021 et en 2023. Il a remporté cette année deux victoires, portant son total à onze depuis se débuts dans cette catégorie en 2020. Le pilote de l'écurie Chip Ganassi Racing a également couru en Europe au début de sa carrière et ne désespère pas de rejoindre un jour la Formule 1. Un même châssis Comptant au total 17 épreuves cette année, dont les célèbres 500 Miles d'Indianapolis, le championnat Indycar fait courir des voitures monoplaces partageant un même châssis mais équipées de moteurs différents, des Honda ou des Chevrolet. Les circuits sont tracés sur des circuits permanents, des ovales ou encore en ville.

Les Américaines l'emportent, Valenzuela fait match nul Nelly Korda avec la Solheim Cup Image: KEYSTONE/AP/Matt York L'équipe des Etats-Unis a remporté la Solheim Cup, pendant féminin de la Ryder Cup. Ceci en battant une coriace formation européenne, dimanche sur le parcours de Gainesville. Lilia Vu a apporté le demi-point nécessaire à l'équipe des Etats-Unis, en terminant son parcours à égalité avec la Genevoise Albane Valenzuela, débutante dans la compétition, grâce à deux birdies sur les deux derniers trous du parcours. "C'était un rêve personnel, et je suis tellement heureuse de l'avoir réalisé", a déclaré Vu qui, après son match nul, a permis aux Etats-Unis de mener 14,5 à 11,5 et de s'assurer la victoire, ne pouvant plus être rejoints alors qu'il restait trois simples à disputer. Le dernier succès des Américaines dans cette épreuve biennale entre équipes des deux continents remontait à 2017, et l'Europe avait remporté les trois précédentes éditions. "Cela a été un weekend incroyable, nous avons été très solidaires", a déclaré de son côté la no 1 mondiale Nelly Korda, qui n'avait encore jamais remporté la Solheim Cup. Les douze joueuses de chaque équipe s'affrontaient en simples au cours de cette dernière journée. L'équipe d'Europe n'a pas démérité, ne s'avouant vaincue qu'à trois simples de la fin.

Quatre chocs de Super League en huitièmes de finale Qualifié par les poils à Nyon, Bâle recevra Sion en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les 8es de finale de la Coupe proposeront quatre duels de Super League. Après sa victoire à la der à Nyon, Bâle recevra Sion avec l'intention de se qualifier pour les quarts comme l'an dernier. Yverdon n'aura pas la partie facile face à Lugano, finaliste de la Coupe ces trois dernières années. Lausanne se déplacera pour sa part à Winterthour. Le quatrième duel de Super League sera un derby zurichois entre GC et Zurich. Le FCZ a remporté les deux dernières rencontres en Coupe. Saint-Gall et YB sont a priori tombés sur des adversaires plus abordables. Les Brodeurs se rendront au Tessin pour affronter Bellinzone, pensionnaire de Challenge League, tandis que les Bernois iront à Schaffhouse, là aussi club de deuxième division. Aarau accueillera Etoile Carouge, et enfin Langenthal, club de 1re ligue, affrontera Bienne, issu de Promotion League. Les huitièmes de finale se dérouleront du mardi 3 au jeudi 5 décembre.

Le Barça poursuit son sans faute en Liga Lamine Yamal a signé un doublé pour le Barça dimanche Image: KEYSTONE/EPA/DAVID BORRAT Le FC Barcelone poursuit son sans faute en championnat d'Espagne. Porté par ses champions d'Europe espagnols Lamine Yama, Dani Olmo et Pedri, le Barça a signé dimanche une cinquième victoire en cinq journées en allant battre largement Gérone (4-1) dans le derby catalan. Le club blaugrana, qui a marqué 17 buts en cinq rencontres de Liga, se déplacera jeudi à Monaco en pleine confiance pour la première journée de la Ligue des champions. Gérone (7e avec 7 points) ira pour sa part à Paris mercredi sans certitude pour ses grands débuts en Coupe d'Europe. Le prodige Lamine Yamal (17 ans) a parfaitement lancé les siens avec un doublé en sept minutes (30e, 37e). Ses coéquipiers en sélection Dani Olmo et Pedri ont creusé l'écart en seconde période (47e, 64e) pour couronner une nouvelle prestation collective convaincante des hommes d'Hansi Flick. Gérone a sauvé l'honneur à la 80e.

Lucerne battu à Aarau Les joueurs d'Aarau jubilent après avoir sorti Lucerne en Coupe de Suisse Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lucerne a été sorti en seizièmes de finale de la Coupe de Suisse. A Aarau, les joueurs de Mario Frick ont fini à dix, battus 1-0 par les Argoviens. Le troisième de Super League a donc cédé au Brügglifeld face au 9e de Challenge League. Comme les Servettiens, les Lucernois ont vu un de leurs joueurs rentré au vestiaire avant les autres. A la 70e, Donat Rrudhani a reçu un deuxième carton jaune et a été expulsé. Les Argoviens en ont profité à la 82e grâce à Yannick Touré, auteur de l'unique but. Le FC Aarau a également terminé la rencontre à dix, puisque Linus Obexer a également été expulsé à la 96e. Face au club de 2e ligue interrégionale Gambarogno-Contone, Bellinzone a eu chaud mais a tout de même pu passer l'épaule 2-1.

Le Belge Tim Merlier sacré champion d'Europe La course en ligne des Européens s'est jouée au sprint Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Tim Merlier est devenu champion d'Europe sur route, dimanche à Hasselt dans le Limbourg belge. Le Belge a devancé au terme d'un sprint massif le Néerlandais Olav Kooij et l'Estonien Madis Mihkels. Meilleur Suisse, Fabian Lienhard a terminé 15e. Vainqueur pour la 14e fois cette saison, Tim Merlier succède au palmarès au Français Christophe Laporte, seulement 9e dimanche. Deuxième sprinter belge présent dans le final, Jasper Philipsen a échoué au pied du podium après avoir lancé son sprint de trop loin. Leader de l'équipe italienne, Jonathan Milan n'a quant à lui pu faire mieux qu'une 13e place. Ses coéquipiers avaient pourtant beaucoup travaillé pour annihiler les tentatives d'échappées, notamment celles du remuant Mathieu van der Poel (30e). Les Suisses n'ont pas pesé sur cette course, même si quatre d'entre eux faisaient partie du premier peloton de 31 coureurs classés dans le même temps que le vainqueur. Derrière Lienhard, Tom Bohli s'est classé 17e, Simon Pellaud 22e et Stefan Bissegger 26e.

Tenant du titre, Servette tombe à Schaffhouse Schaffhouse est parvenu à sortir Servette en Coupe de Suisse Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Réduit à dix à la 61e, Servette n'a pas passé le cap des seizièmes de finale de la Coupe de Suisse. Le tenant du titre a été battu 2-1 par Schaffhouse, pensionnaire de Challenge League. Le camouflet est rude pour les Genevois. Se faire sortir à ce stade de la compétition par un club de deuxième division, cela ne passe pas bien. Tout avait pourtant bien commencé pour les Servettiens. Une contre-attaque rapide emmenée par Kutesa, un service sur un plateau pour Guillemenot et voilà les Genevois devant après 11 minutes. Seulement c'est en deuxième mi-temps que les choses se sont gâtées. Tout d'abord à la 48e, lorsque Yoan Severin n'a pu éviter un autogoal en déviant malencontreusement un centre schaffhousois dans les buts de Joël Mall. Le défenseur français aurait pu se racheter à la 53e sur un très joli corner, mais son coup de tête a permis au gardien De Nitti de s'offrir une fantastique parade. Les affaires des hommes de Thomas Häberli se sont compliquées à la 61e lorsque Guillemenot a été prié de rentrer au vestiaire après avoir écopé d'un deuxième carton jaune. L'attaquant du SFC s'est laissé tomber trop facilement dans la surface de réparation. L'arbitre a sanctionné cette simulation et les Grenat ont dû finir la partie avec un homme de moins. Même en infériorité numérique, les Servettiens ont eu leur chance à la 78e sur un nouveau débordement de Kutesa, mais Alexis Antunes a trouvé un Schaffhousois sur sa route. Et à la 84e, ce sont les Alémaniques qui ont porté l'estocade. Marc Giger a pu dévier de la tête un bon centre venu de la droite pour offrir la qualification à ses couleurs.

Mené 4-0, Alinghi est au bord du précipice Alinghi est mené 4-0 par Britannia Image: KEYSTONE/EPA/Toni Albir Alinghi Red Bull Racing n'a plus le droit à l'erreur en demi-finale de la Coupe Louis Vuitton à Barcelone. Le défi suisse est mené 4-0 par Britannia après les deux premières journées, alors que cinq victoires suffisent pour passer en finale des Challengers. Certes, Alinghi a offert une plus nette résistance dans le quatrième duel, livré dimanche en fin d'après-midi. Mais le barreur Arnaud Psarofaghis et ses coéquipiers n'ont toujours pas trouvé le moyen de gêner le vainqueur du Round Robin Britannia et son quadruple champion olympique Ben Ainsle. Battu de 2'20 dans le premier match disputé dimanche, largement dominé dans les deux régates de samedi, Alinghi s'est incliné pour 48'' en conclusion du programme dominical. Le match no 3 avait été joué avant même la ligne de départ, Alinghi perdant tout espoir en manquant une manoeuvre après avoir évité de peu la collision. L'autre demi-finale semble également pliée. Les Italiens de Luna Rossa, qui avaient perdu la 1re place du Round Robin lors de l'ultime journée de la phase préliminaire lundi, ont eux aussi gagné leurs quatre régates du week-end. Battu de 2'' seulement dans le match no 4, American Magic a néanmoins les moyens de réagir.