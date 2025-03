Sion gagne, Bâle cale ++ Pas de médaille suisse sur 800 m à Apeldoorn

Le FC Lugano a concédé sa cinquième défaite de rang toutes compétitions confondues. Désormais à 6 points de la première place, les Tessinois joueront une grande partie de leur saison jeudi à Thoune face à Celje lors de son huitième de finale retour de la Conference League. Une élimination face aux Slovènes, qui ont remporté 1-0 le match aller, acterait une réelle situation de crise. La reprise sur le poteau d’Antonios Papadopoulos à la 92e minute renforce encore le dépit que peuvent ressentir Mattia Croci-Torti et ses joueurs.

Même si elle a traversé des moments difficiles, notamment en première période, la formation de Didier Tholo n’a rien volé. Elle a forcé la décision à la 63d minute sur une tête rageuse de Gora Diouf. Le but du défenseur burkinabé est tombé quelques secondes seulement après un penalty raté du capitaine Ali Kabacalman. Cette séquence souligne bien que le FC Sion, malgré son début d’année laborieux, conserve cette force de caractère qui peut lui permettre de surmonter bien des aléas.

Favorite de cette finale, Audrey Werro (21 ans le 27 mars prochain) n'a pas pu masquer ses larmes à l'issue d'une course dans laquelle elle a une nouvelle fois failli sur le plan tactique. La Fribourgeoise est restée trop longtemps en retrait avant de jouer son va-tout. "Coincée" à la corde, Rachel Pellaud a quant à elle échoué à 1''35 du podium.

Audrey Werro et Rachel Pellaud ont manqué le coche en finale du 800 m aux Européens en salle d'Apeldoorn.

La série continue pour le Servette FC

Steve Rouiller (à droite) s'interpose devant Stefan Zuber. Image: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Et de cinq pour le Servette FC ! Victorieux 3-1 du FC Zurich au Letzigrund, il a cueilli un cinquième succès de rang pour se porter seul en tête du classement avant le match de Bâle à St. Gall.

Après une première mi-temps très bien maîtrisée et embellie par les réussites de Miroslav Stevanovic (8e) et d’Enzo Crivelli (43e), les Genevois ont souffert le martyr. Mais au final, c’est eux qui ont levé les bras malgré l’emprise totale du FCZ et la réduction du score tombée très tôt dans cette seconde période par Damenius Reverson à la 50e.

Trois minutes plus tard, la VAR annulait un but de Rodrigo Conceiçao au grand soulagement des Grenat qui étaient alors vraiment dans les cordes. Au bout du temps additionnel, Alioune Ndoye signait le 3-1 pour sceller l’issue de la rencontre. L’honnêteté commande de parler d’un petit hold-up

Seule équipe toujours invaincue cette année, le Servette FC s’avance peut-être comme le candidat no 1 au titre. On a le sentiment que l’équipe peut encore bien élever le curseur. On a aussi la conviction qu’elle possède en la personne de Steve Rouiller d’un très grand leader.

Déjà remarquable huit jours plus tôt à Lausanne, le défenseur a encore sorti le grand jeu. Cette fois sous les yeux de Murat Yakin qui peut désormais s’interroger sur le bien-fondé d’une sélection du Servettien pour le prochain rassemblement de mars. Si attentif aux critères de performance, le sélectionneur ne peut plus vraiment tourner le dos au meilleur défenseur de la Super League.