Sohm à la Fiorentina ++ Djokovic pas à Cinci'

Sohm de Parme à la Fiorentina Simon Sohm passe de Parme à la Fiorentina Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le milieu de terrain helvétique Simon Sohm a été transféré de Parme à la Fiorentina. Les deux clubs l'ont annoncé lundi.

Sohm, 24 ans, est issu du centre de formation du FC Zurich et avait été transféré à Parme en 2020. En 2024, il avait signé un nouveau contrat de trois ans. Selon les médias, l'indemnité de transfert pour Parme s'élèverait à environ 15 millions d'euros.

Sohm a disputé son premier de ses deux matches internationaux en octobre 2020 contre la Croatie à 19 ans.



Djokovic absent à Cincinnati Novak Djokovic ne sera pas présent à Cincinnati Image: KEYSTONE/EPA/ADAM VAUGHAN Novak Djokovic ne disputera pas le Masters 1000 de Cincinnati qui débute en fin de semaine. Les organisateurs l'ont confirmé lundi à "The Athletic".

Déjà absent du Masters 1000 de Toronto qui se termine jeudi, le Serbe âgé de 38 ans se présentera ainsi à l'US Open (24 août - 7 septembre) sans avoir joué depuis sa défaite en demi-finale de Wimbledon en juillet face à Jannik Sinner.

Djokovic, légende aux 24 tournois du Grand Chelem, également sacré champion olympique il y a tout juste un an à Paris, avait remporté le Masters 1000 américain à trois reprises (2018, 2020, 2023).

Les deux premiers du classement mondial, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, ont eux aussi manqué le tournoi de Toronto, mais sont attendus à Cincinnati.



Jimmy Vesey signe à Genève Jimmy Vesey lorsqu'il 関oluait avec les Rangers Image: KEYSTONE/FR171481 AP Genève-Servette a de nouveau réussi à engager un joueur avec une solide expérience de la NHL. Les Aigles ont mis sous contrat pour deux ans l'attaquant américain Jimmy Vesey.

En neuf saisons de NHL, Vesey (32 ans) a disputé plus de 650 rencontres. C'est sous le maillot des New York Rangers que Vesey s'est montré le plus intéressant. Il a inscrit 16, 17 et 17 buts lors de ses trois premières saisons.

Cet ancien étudiant et capitaine à Harvard a joué avec Tyler Moy et Sean Malone, ancien joueur de Langnau.



Play-off de Ligue des champions: Malmö ou Copenhague pour le FCB Cap au nord pour Ludovic Magnin et le FC B稷e Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Bâle devra sortir Malmö ou le FC Copenhague en play-off de la Ligue des champions. Le tirage au sort effectué lundi à Nyon a donc réservé un adversaire du nord de l'Europe aux Rhénans.

Le match aller aura lieu au Parc Saint-Jacques le 19 ou le 20 août. Les champions de Suisses se déplaceront en Suède ou au Danemark la semaine suivante, soit le 26 ou le 27 août.

Ludovic Magnin a sans doute pris connaissance du résultat du tirage avec un sentiment mélangé. La tâche aurait pu être plus difficile si le FCB avait hérité par exemple des Ecossais du Celtic Glasgow ou des Norvégiens de Bodo/Glimt. Mais elle aurait aussi pu être a priori plus abordable avec les Bulgares de Ludogorets Razgrad ou les Hongrois du Ferencvaros Budapest.

Titré à 24 reprises champion de Suède, Malmö FF a comme principale référence internationale une finale perdue de Coupe d'Europe des clubs champions en 1979 contre Nottingham Forest (1-0). La saison dernière, les Suédois avaient échoué en play-off contre Sparta Prague sur le score total de 4-0.

Le FC Copenhague a pour sa part été champion du Danemark 16 fois. Lors de la saison écoulée, le club a disputé la Conference League. Il a été éliminé en 8es de finale par le futur vainqueur Chelsea (2-1 1-0).



Thomas Häberli limogé de son poste d'entraîneur de Servette Fin de parcours pour Thomas Häberli avec Servette Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Thomas Häberli (51 ans) a été limogé de son poste d'entraîneur du Servette qu'il occupait depuis juin 2024. Le technicien paie le mauvais début de saison du club genevois.

Servette a perdu ses deux premiers matches de Super League et a aussi échoué au 2e tour qualificatif de la Ligue des champions. Outre les résultats, la manière a aussi joué un rôle, l'équipe balbutiant son football.

Le club grenat a indiqué sur son site que l'intérim à la tête du groupe sera assuré par Alexandre Alphonse et Bojan Dimic jusqu'à la nomination d'un nouvel entraîneur.



Lyles et Jefferson-Wooden brillent aux sélections américaines Noah Lyles a remporté le 200 m des sélections américaines de Eugene en vue des Mondiaux devant Kenny Bednarek dans une course très serrée. Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Noah Lyles a envoyé un message fort en vue des Mondiaux de Tokyo. Il a remporté une victoire éclatante sur 200 m aux sélections américaines à Eugene (Oregon).

Lors de la dernière journée de qualification des athlètes américains pour le rendez-vous de Tokyo (13-21 septembre), Lyles a fini par s'imposer dans une course acharnée contre Kenny Bednarek. En 19"63, il a signé la meilleure performance de l'année sur 200 m devant son concurrent (19"67).

Avec son doublé 100 m-200 m, Jefferson-Wooden a elle montré qu'elle sera la femme à battre à Tokyo, ayant remporté dimanche le demi-tour de piste en 21"84, devant Anavia Battle (22"12) et la championne olympique en titre Gabby Thomas (22"20).

Le retour de Brazier Plus tôt dans les sélections, Sha'Carri Richardson n'avait pas réussi à se hisser en finale du 200 m, après une semaine mouvementée au cours de laquelle elle a été arrêtée pour une altercation avec son conjoint, le sprinter Christian Coleman. Elle sera néanmoins présente à Tokyo sur 100 m en tant que championne du monde en titre.

Dans les autres courses de la journée, le champion olympique du 400 m haies Rai Benjamin a remporté la distance en 46"89, assurant ainsi sa place pour Tokyo. Dalilah Muhammad, 35 ans, championne olympique en 2016, s'est imposée en 52"65 chez les femmes.

L'ancien champion du monde du 800 m Donavan Brazier a quant à lui réussi son retour, lui qui n'a repris la compétition que cette saison après trois ans d'absence. Il s'est imposé en 1'42"16 devant le prodige de 16 ans Cooper Lutkenhaus, qui a battu le record du monde des moins de 18 ans en 1'42"27.



Blessure musculaire pour Lionel Messi Lionel Messi sera absent des terrains ces prochains temps Image: KEYSTONE/EPA Lionel Messi (38 ans) sera absent pour une durée indéterminée. Il souffre d'une "blessure musculaire mineure à la jambe droite", a indiqué son club de l'Inter Miami.

Le meneur de jeu argentin s'est blessé samedi en début de match face au club mexicain de Necaxa, à Fort Lauderdale (Floride), lors d'une rencontre comptant pour la Leagues Cup, une compétition mêlant équipes de MLS et mexicaines. Messi "a subi des examens médicaux afin d'évaluer l'étendue de la gêne musculaire qu'il a ressentie" pendant le match et qui l'a contraint à quitter le terrain, explique l'Inter Miami dans son communiqué.

"Les résultats ont confirmé une blessure musculaire mineure à la jambe droite. Son retour sur le terrain dépendra de son évolution clinique et de sa réponse au traitement", ajoute le communiqué.

Le retour de la vedette argentine n'est donc pas prévu pour l'instant. C'est un coup dur pour Miami dans la Leagues Cup, que le club avait remportée en 2023 juste après l'arrivée de Messi en Floride. L'Argentin a marqué 18 buts et offert 9 passes décisives en 18 matches de MLS cette saison.



3e après 2 tours, Chiara Tamburlini finit 13e du Womens' Open Chiara Tamburlini a fini 13e du Women's Open Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Chiara Tamburlini a manqué de peu le top 10 dans le Women's Open, l'un des cinq Majeurs du circuit féminin.

La St-Galloise a terminé au 13e rang, à deux coups de la 8e place, dans un tournoi remporté par la Japonaise Miyu Yamashita (24 ans).

Brillante 3e après deux des quatre tours, Chiara Tamburlini a souffert lors des deux dernières journées sur le parcours du Royal Porthcawl au Pays de Galles. Elle est restée dans le par (72) samedi, reculant au 8e rang, avant de rendre une carte de 74 dimanche pour terminer à 2 coups en dessous du par.

La Vaudoise Morgane Métraux a quant à elle obtenu la 23e place au Pays de Galles, terminant dans le par au terme des quatre tours (288 coups). La Genevoise Albane Valenzuela n'avait quant à elle pas passé le cut vendredi soir.



Michel Aebischer prêté à Pise, néo-promu en Serie A Michel Aebischer change d'air et rejoint Pise Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Michel Aebischer découvrira un nouveau club de Serie A.

Le Fribourgeois de 28 ans a été prêté au promu Pise par Bologne, a annoncé le club bolognais dimanche. Ce prêt porte sur une saison et s'accompagne d'une obligation d'achat.

Aebischer évoluait depuis 2022 à Bologne, avec qui il a remporté la Coupe d'Italie ce printemps en compagnie notamment de Dan Ndoye (parti à Nottingham cet été) et de Remo Freuler. Le milieu international a cependant très peu joué durant l'exercice 2024/25.

Victime notamment d'une blessure aux adducteurs, Michel Aebischer n'a fait que 14 apparitions en Serie A la saison passée. Il espère se relancer à Pise où il retrouvera un autre joueur suisse, Daniel Denoon.



Ferrand-Prévot triomphe, Chabbey gagne le maillot à pois Pauline Ferrand-Prévot a gagné le Tour de France dès sa première participation Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Pauline Ferrand-Prévot (Visma) a gagné le Tour de France dès sa première participation, parachevant son oeuvre en remportant la 9e et dernière étape à Châtel.

La Genevoise Elise Chabbey s'adjuge quant à elle le classement de la meilleure grimpeuse, après avoir pourtant très vite lâché prise dimanche.

Déjà victorieuse la veille au sommet du Col de la Madeleine avec 1'45 d'avance sur sa première poursuivante, Pauline Ferrand-Prévot a conservé sans difficulté le maillot jaune au cours d'une ultime étape montagneuse. La championne olympique 2024 de VTT a même attaqué à 6 km de l'arrivée pour triompher en solitaire.

"PFP", pour qui ce Tour constituait un défi plus qu'un objectif, s'est imposée au final avec 3'42 d'avance sur sa dauphine au général Demi Vollering (2e de l'étape à 20''). Deuxième du général samedi soir, l'Australienne Sarah Gigante a craqué et est même éjectée du podium final. C'est Katarzyna Niewiadoma qui a terminé 3e.

Chabbey craque vite, mais garde son maillot Distancée dès la côte d'Arâches-la-Frasse, première des trois difficultés répertoriées de la journée, Elise Chabbey a rallié l'arrivée avec 23'45 de retard dimanche, mais a conservé un maillot à pois qu'elle avait endossé dès la 1re étape. Elle a notamment profité du travail à l'avant de sa leader chez FDJ Demi Vollering.

Sa dauphine, Maëva Squiban, est revenue à 8 points de la Genevoise en passant en 2e position au sommet de la côte d'Arâches-la-Frasse. Mais la Française, victorieuse de deux étapes, en est restée là. Demi Vollering a récolté de précieux points pour "protéger" Chabbey, remontant même au 2e rang final de ce classement annexe.



Sion s'impose sans trembler et prend la tête du championnat Chouaref et le FC Sion sont en t黎e du championnat Image: KEYSTONE/Valentin Flauraud Le FC Sion a étrillé Lugano 4-0 pour son premier match de la saison de Super League à Tourbillon dimanche. Les Valaisans se retrouvent ainsi en tête du championnat.

Alors que la victoire face au FC Zurich s'était dessinée dans les derniers instants lors de la 1ere journée, les Sédunois n'ont pas fait dans la dentelle face au FC Lugano. L'équipe de Didier Tholot a rapidement ouvert le score, dès la 6e minute grâce à Lukembila, malgré un contrôle de l'épaule à la limite de la faute. Chouaref est venu doubler la mise juste avant la pause (42e).

Au retour des vestiaires, Lugano a pressé sans parvenir à tromper le portier sédunois Anthony Racioppi. En revanche, Kololi a profité d'une défense luganaise bien laxiste pour inscrire le 3-0 à la 60e. Nivokazi est venu conclure ce feu d'artifice offensif à la 80e.

Sion, qui occupait déjà la tête du classement au terme de la 2e journée il y a un an, se rendra au Wankdorf dimanche prochain (16h30) pour tenter de poursuivre face à Young Boys sa belle série victorieuse.

Opposés dans le même temps, le FC Lucerne et le FC Zurich se sont quittés sur un nul 1-1. Il a fallu attendre les vingt dernières minutes de jeu pour voir le premier tir cadré de la rencontre, et Lucerne a transformé le deuxième avec Grbic (72e). Emmanuel est cependant venu chercher rageusement l'égalisation à la 78e.



Nouveau doublé des McLaren, Norris devant Piastri Lando Norris (1er) et Oscar Piastri (2e) ont offert un nouveau doublé à McLaren Image: KEYSTONE/AP/Anna Szilagyi Lando Norris (McLaren) a remporté dimanche le Grand Prix de Hongrie de Formule 1.

Le Britannique a devancé de 0''698 son coéquipier australien Oscar Piastri, qui reste ainsi en tête du championnat du monde à l'heure de la pause estivale.

Ce doublé est le septième de la saison en quatorze Grands Prix dominicaux pour McLaren, le quatrième d'affilée après ceux réalisés en Autriche (Norris 1er), en Grande-Bretagne (Norris 1er) et en Belgique (Piastri 1er). Dimanche, les deux hommes ont devancé de plus de 20 secondes George Russell (Mercedes), 3e.

Lando Norris a ainsi offert à l'écurie McLaren son 200e succès dans la catégorie-reine du sport automobile, décrochant au passage sa 9e victoire personnelle. Au classement des pilotes, le Britannique revient à 9 points d'Oscar Piastri. Celui-ci a pris tous les risques dans l'avant-dernier tour pour dépasser son coéquipier, au grand dam de son équipe qui l'a rappelé à l'ordre à la radio.

Brillant 7e des qualifications samedi, le "rookie" de l'écurie Kick-Sauber Gabriel Bortoleto a confirmé ses excellentes dispositions en allant chercher la 6e place. Le Brésilien de 20 ans signe son meilleur résultat en F1, inscrivant pour la troisième fois des points après Spielberg (8e) et Spa-Francorchamps (9e). Son coéquipier allemand Nico Hülkenberg est resté en retrait (16e).



Lausanne-Sport pris à froid à Thoune La joie des joueurs de Thoune, qui ont battu Lausanne dimanche Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Victorieux lors de la 1re journée de Super League puis face au Vardar Skopje jeudi en Conference League, Lausanne-Sport est retombé sur terre en championnat. Les Vaudois se sont inclinés 2-1 à Thoune.

Alors qu'ils restaient sur une victoire fleuve (5-0) jeudi, les Lausannois se sont fait surprendre dès l'entame du match dimanche. Le promu Thoune a imprimé le rythme de la rencontre en marquant dès la 10e minute avec Christopher Ibayi, puis au retour des vestiaires avec Genis Montolio (47e) sur ses deux premiers tirs cadrés.

Malgré une nervosité palpable, Lausanne a réussi à réduire le score à la 71e minute grâce à Kaly Sène. Dès lors, le LS a tout tenté mais n'est pas parvenu à renverser la vapeur malgré sept tirs cadrés sur la rencontre. Les hommes de Peter Zeidler devront retrouver leur sang-froid avant d'affronter Astana jeudi à La Tuilière à l'occasion du match aller du 3e tour qualificatif de Conference League.



Summer McIntosh triomphe sur 400 m 4 nages Summer McIntosh a cueilli dimanche un 4e titre dans ces Mondiaux 2025 Image: KEYSTONE/AP/Vincent Thian Summer McIntosh a conclu en beauté ses Championnats du monde à Singapour.

La "teenager" canadienne de 18 ans a survolé les débats sur 400 m 4 nages, s'imposant en 4'25'78 (3e chrono de l'histoire) pour décrocher son quatrième titre dans ces joutes. Elle s'était déjà imposée dans le 200 m 4 nages, mais aussi sur 400 m libre et le 200 m papillon.

McIntosh a écrasé la concurrence en s'imposant avec une marge de plus de sept secondes sur les deux médaillées d'argent Jenna Forrester et Mio Narita. Elle a donc parfaitement digéré son échec de samedi, lorsqu'elle avait dû se contenter du bronze sur 800 m libre alors qu'elle rêvait de faire tomber la reine Katie Ledecky. A noter que la prodige chinoise Yu Zidi (12 ans) a terminé 4e à seulement 0''5 du podium.