La Suisse éliminée en quart de finale Les Suisses n'ont pas eu voix au chapitre face aux Etats-Unis. Image: KEYSTONE/AP/Sean Kilpatrick La Suisse a été éliminée en quart de finale du Championnat du monde M20 jeudi à Ottawa. Les jeunes hockeyeurs helvétiques ont été dominés par les Etats-Unis, vainqueurs 7-2. La messe était pratiquement dite après 11'35 de jeu et le troisième but étasunien. Un changement de gardien (Elijah Neuenschwander a remplacé Christian Kirsch) et la réduction du score des Suisses, signée Nils Rhyn à 4 contre 5 (16e), auraient pu relancer la partie, mais les Etats-Unis ont rapidement repris trois buts d'avance (17e), avant de frapper trois fois de plus dans le tiers médian. Andro Kaderli a ajouté un deuxième but pour la Suisse après le deuxième thé, en power-play (47e), mais la marche était trop haute pour les joueurs de Marcel Jenni. Ces derniers quittent donc le Canada avec une seule victoire en cinq matches, obtenue face au Kazakhstan lors du dernier match de la phase de groupes.

Sommer et l'Inter écoeurent l'Atalanta et filent en finale Denzel Dumfries a ouvert le score d'un retourné acrobatique. Image: KEYSTONE/AP/Altaf Qadri L'Inter Milan a dominé l'Atalanta Bergame 2-0 grâce à un doublé de Denzel Dumfries, jeudi à Ryad. Yann Sommer et ses coéquipiers décrochent ainsi leur billet pour la finale de la Supercoupe d'Italie. Le duel entre le champion d'Italie en titre et le leader de la Serie A, séparés d'un point en championnat, a longtemps été à sens unique, l'entraîneur de l'Atalanta Gian Piero Gasperini laissant étrangement sur le banc Ademola Lookman et Charles De Ketelaere. Quand les deux meilleurs joueurs de l'Atalanta ont fini par entrer, à la 56e minute, leur équipe était menée 1-0 après un retourné de Dumfries sur corner (49e). La défenseur néerlandais a doublé la mise d'une superbe frappe à la 61e. L'Inter, lauréat des trois dernières éditions de la "Supercoppa italiana", affrontera lundi en finale le vainqueur de la seconde demi-finale opposant vendredi la Juventus Turin, lauréate de la Coupe d'Italie 2024, à l'AC Milan, vice-champion d'Italie 2024 qui sera dirigé pour la première fois par Sergio Conceiçao. La compétition, délocalisée pour la cinquième fois en Arabie saoudite, oppose depuis 2023 quatre équipes.

Le choc a fonctionné pour Genève-Servette Les Grenat ont entamé l'année 2025 du bon patin. Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Quelques jours après le renvoi de son entraîneur Jan Cadieux, Genève-Servette a signé une précieuse victoire face à Bienne. Les Grenat se sont imposé 6-4 aux Vernets jeudi en National League. Sous la houlette de Yorick Treille, promu au poste d'entraîneur en chef en compagnie de Rikard Franzen - ce dernier est encore engagé auprès de la sélection suisse au Mondial M20 -, le GSHC a fait la différence en début de deuxième tiers-temps. Quatre buts inscrits en l'espace de quatre minutes ont eu raison des Seelandais, qui avaient pourtant rejoint les vestiaires en tête (2-1) grâce à un doublé de Fabio Hofer. Les joueurs suisses du bout du Léman, trop peu décisifs ces derniers temps ont profité des largesses de la défense biennoise. Simon Le Coultre, Roger Karrer, Tanner Richard et Vincent Praplan ont trompé chacun leur tour le portier du HCB Harri Säteri, qui est resté devant les filets. Le gardien finlandais est parvenu à stopper l'hémorragie et Bienne est revenu au score, d'abord par Aleksi Heponiemi (33e), puis par Lias Andersson (58e). Mais Praplan s'est offert un doublé dans la cage vide pour sceller le succès des Grenat, qui reviennent à la hauteur des Biennois, de Fribourg et de Lugano au classement. Les Tessinois se sont eux aussi relancés dans la course aux play-off grâce à une belle victoire obtenue sur la glace de Berne (4-1). A la 8e place, Rapperswil possède trois points d'avance sur cette meute après son succès 5-3 à Zoug (6e). Et Langnau (7e), vainqueur 2-1 à Ambri, en compte six.

Lausanne lance parfaitement l'année 2025 Avec 1 but et 3 assists, le top-scorer du LHC Antti Suomela a été décisif jeudi. Image: KEYSTONE/PostFinance Lausanne a parfaitement lancé son année 2025. Les Lions vaudois ont dominé Kloten 5-1 jeudi dans leur patinoire pour signer une cinquième victoire de rang en National League. Les Lausannois ne peuvent regretter qu'une seule chose de cette reprise réussie et marquée par le retour au jeu de leur capitaine Michael Raffl: la réduction du score des Aviateurs en fin de match, qui a empêché Kevin Pasche de signer un quatrième blanchissage de rang à domicile. Le gardien du LHC n'avait plus encaissé de but depuis le mois de novembre devant son public et une défaite contre Davos (6-2). Un but anecdotique, car les hommes de Geoff Ward avaient plié l'affaire lors du tiers médian en frappant quatre fois en un peu plus de dix minutes. Lukas Frick, Théo Rochette (à 5 contre 4), Ahti Oksanen et Antti Suomela (à 5 contre 4) ont trompé le portier zurichois Sandro Zurkirchen, remplacé par Ludovic Waeber après le deuxième thé. Le LHC a profité de son power-play parfaitement huilé pour ajouter deux buts supplémentaires dans le troisième tiers (Aksonen encore, puis Damien Riat). Et ainsi prendre trois points d'avance en tête du classement sur Zurich, qui se déplace vendredi chez le vainqueur de la Coupe Spengler, Fribourg.

Andrea Binotto succède à Christophe Caschili Andrea Binotto: cap vers une nouvelle aventure. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Andrea Binotto est le nouvel entraîneur du Stade Nyonnais indique la SFL. Le Vaudois succède à Christophe Caschili, limogé le mois dernier pour n’avoir pas consenti à une baisse de salaire. Agé de 54 ans, Andrea Binotto s’était révélé à la tête de Stade Lausanne-Ouchy qu’il a conduit de la 2e ligue inter jusqu’en Challenge League. Il a ensuite vécu deux expériences mitigées à Neuchâtel Xamax et au Servette FC où il a eu la responsabilité de la formation des M21. A Nyon, Andrea Binotto aura comme première mission d’assurer le maintien. Le club de la Côte a longtemps occupé la dernière place du classement avant de cueillir huit points lors de ses quatre derniers matches pour figurer actuellement au 8e rang.

La doyenne des championnes olympiques s'est éteinte à 103 ans Agnes Keteli en avril dernier au musée Tussaud de Budapest. Image: KEYSTONE/EPA/Robert Hegedus Agnes Keleti, la plus ancienne championne olympique au monde, est morte jeudi à l'âge de 103 ans. La vie de la Hongroise avait été marquée par le traumatisme de la Shoah. Agnes Keleti est décédée dans un hôpital de Budapest. Elle avait été hospitalisée la semaine dernière à cause d'une pneumonie à quelques jours de son 104e anniversaire. Quintuple médaillée d'or olympique au parcours exceptionnel, cette infatigable sportive née le 9 janvier 1921 a eu une vie extraordinaire. Elle a remporté au total dix médailles olympiques, dont cinq d'or aux JO d'Helsinki (1952) et de Melbourne (1956), toutes après l'âge de 30 ans. La Hongrie était alors derrière le rideau de fer, sous la coupe soviétique. "J'ai fait du sport non pas parce que cela me faisait du bien mais pour voir le monde", avait-elle déclaré en 2016 à l'AFP. Agnes Keleti voit le jour à Budapest sous le nom d'Agnes Klein, puis prend un patronyme à consonance hongroise. Appelée dans l'équipe nationale en 1939, la reine des enchaînements s'est vite vue interdire toute activité sportive en raison de ses origines juives. Après l'occupation de la Hongrie par le IIIe Reich en mars 1944, elle a échappé à la déportation en obtenant de faux documents et en prenant l'identité d'une jeune chrétienne, en échange de tous ses biens. Alors qu'elle se cachait à la campagne, elle travaillait comme domestique mais s'entraînait en secret sur les rives du Danube, lorsqu'elle avait un peu de temps libre. Son père et plusieurs membres de sa famille furent déportés et exterminés à Auschwitz, tandis que sa mère et sa soeur furent sauvées grâce au diplomate suédois Raoul Wallenberg. Comme de nombreux athlètes hongrois, Agnes Keleti n'était pas rentrée chez elle après les Jeux olympiques de Melbourne de 1956, qui se sont déroulés quelques semaines après l'échec du soulèvement antisoviétique en Hongrie, et s'est installée en Israël. Elle n'était revenue définitivement en Hongrie qu'en 2015.

L'année commence mal pour les Devils Darcy Kuemper oppose son veto Nico Hischier. Image: KEYSTONE/AP/Ryan Sun New Jersey a entamé l’année comme il avait conclu la précédente : par une défaite à Los Angeles. Battus 3-2 par Anaheim le 31 décembre, le capitaine Nico Hischier et ses coéquipiers se sont inclinés 3-0 le 1er janvier devant les Kings pour concéder pour la première fois de la saison une troisième défaite de rang dans le temps réglementaire. Elle a été consommée sur des réussites d’Andre Lee, de Quinton Byfield et d’Adrian Kempe. Muets une sixième fois cette saison, les Devils se sont brisé les dents devant un Darcy Kuemper remarquable dans la cage des Kings. Le gardien de 34 ans a réussi 32 arrêts pour le 33e blanchissage de sa carrière. Si Kevin Fiala n’a comptabilisé aucun point dans ce 22e succès de Los Angeles, Nico Hischier et Timo Meier ont accusé un bilan de -1, celui de Jonas Siegenthaler fut neutre. Les Devils poursuivront leur série de 6 matches à l'extérieur avec le quatrième déplacement agendé samedi à San Jose.

Nikola Jokic trop fort pour Clint Capela et Atlanta Nikola Jokic déborde Clint Capela: le pivot serbe a livré une performance XXL face à Atlanta. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Fin de série pour Atlanta ! Après quatre victoires de rang, les Hawks se sont inclinés 139-120 à Denver. Clint Capela et ses coéquipiers ont été désarmés devant la verve de Nikola Jokic. Dans un grand soir, le pivot serbe a assuré très tôt dans le troisième quarter le... 144e triple double de sa carrière avec 23 points, 17 rebonds et 15 assists. Les 30 points de Trae Young n’ont pas suffi à Atlanta pour rivaliser avec l’efficience de Jokic. Crédité d’un temps de jeu limité à 20’, Clint Capela n’a pas traversé la soirée la plus simple de sa carrière face à Jokic. Le Genevois a inscrit 4 points et a capté 7 rebonds pour un différentiel de -13. Il espère sans doute livrer une performance plus aboutie vendredi à Los Angeles face aux Lakers de LeBron James. Ce 1er janvier fut bien plus souriant pour Kyshawn George. Washington a cueilli sa sixième victoire de la saison. Sur leur parquet, les Wizards ont battu 125-107 Chicago. Auteur de 9 points avec un différentiel de +8, Kyshawn George a apporté sa contribution dans ce succès, le plus large de la saison. Il a, en effet, sonné la charge dans le quatrième quarter avec un panier à 3 points suivi d’un dunk pour permettre à ses couleurs de mener 104-84. Il reste au Valaisan à régler la mire à 3 points. Son 1 sur 6 derrière la ligne fait tache.

Gregor Deschwanden deuxième du concours du Nouvel An Gregor Deschwanden a brillé devant le public allemand. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Gregor Deschwanden est monté sur le podium lors du concours du Nouvel An à Garmisch, la 2e étape de la Tournée des 4 Tremplins. Le Lucernois n'a été battu que par l'Autrichien Daniel Tschofenig. Troisième après la première manche et un saut à 138 mètres, Gregor Deschwanden a bien négocié une fin de concours perturbée par un vent capricieux. Il a réussi un deuxième bond mesuré à 140,5 mètres, mais a dû s'avouer vaincu face à Tschofenig, comme le 7 décembre à Wisla. L'Autrichien a réussi deux sauts au-delà de 140 mètres pour signer sa 7e victoire en Coupe du monde. Une victoire qui se refuse encore à Deschwanden, sur la boîte pour la quatrième fois de la saison et pour la première fois sur la prestigieuse Tournée des Quatre Tremplins. Sixième à Oberstdorf dimanche, le Lucernois de 33 ans fait vraiment preuve d'une constance remarquable cet hiver. Il pointe désormais à la quatrième place du classement de la Tournée avant les concours d'Innsbruck (4 janvier) et de Bischofshofen (6 janvier). Les trois premières places sont occupées par des Autrichiens: Daniel Tschofenig, Jan Hörl et Stefan Kraft. Killian Peier a lui aussi participé aux deux manches de ce concours du Nouvel An, mais a dû se contenter de la 30e place après avoir terminé 15e lors des qualifications mardi.

Harald Amundsen remporte la poursuite mais perd du temps Harald Amundsen a signé une deuxième victoire sur le Tour de Ski (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Au lendemain de sa victoire sur le 20 km libre du Tour de Ski, Harald Amundsen a remporté la poursuite sur 15 km classique mercredi. Son compatriote norvégien Johannes Klaebo reste toutefois leader. Parti avec 21'' de marge sur son premier poursuivant, Amundsen a assuré l'essentiel en franchissant la ligne devant le Suédois Edvin Anger (+2''). Troisième à 5'', Klaebo a rattrapé une partie de son retard concédé la veille pour consolider sa place de leader du Tour de Ski. Il compte désormais 36'' d'avance sur Anger et 57'' sur Amundsen après quatre des sept étapes. Dans le camp suisse, la meilleure performance est venue de Beda Klee (30e, +2'13). Cinquième du classement général l'année dernière, Klee n'est pas au meilleur de sa forme à la suite d'un Covid contracté avant Noël. Cyril Fähndrich a lui pris la 34e place (+2'19).

La défaite aux rendez-vous pour les Suisses Un 20e point mais une défaite pour Nino Niederreiter (au premier plan) pour ce 31 décembre. Image: KEYSTONE/AP/David Zalubowski Le dernier jour de l’année 2024 n’a pas souri aux Suisses sur les rinks de la NHL. Les six en lice ont tous connu l’infortune de la défaite. A Anaheim, New Jersey s’est incliné 3-2 devant les Ducks malgré un 2e but pour Jonas Siegenthaler et un 14e pour Timo Meier. Les Devils du capitaine Nico Hischier ont été crucifiés par une réussite de Ryan Strome à 3’24’’ de la sirène. Muet depuis trois matches, Nino Niederreiter a comptabilisé son 20e point de la saison avec un assist lors de la défaite 5-2 de Winnipeg à Denver face à Colorado. Même s’ils n’ont pas pu enchaîner une cinquième victoire de rang, El Nino et les Jets ont basculé dans la nouvelle année à la première place de la Ligue avec leurs 55 points en 39 matches. Si Pius Suter a patiné en ce 31 décembre avec Vancouver qui s’est incliné 3-1 à Calgary, Philipp Kurashev et Lian Bichsel peuvent avoir le masque. L’attaquant bernois a été relégué dans les tribunes de Wrigley Field, l’antre des Chicago Cubs, pour le Winter Classic suivi par 40'933 spectateurs qui a vu une défaite de plus des Blackhawks, battu 6-2 par St. Louis. Quant au défenseur soleurois, il a été renvoyé par Dallas en AHL après une pige pourtant convaincante de 8 rencontres. Les Stars se sont imposés 4-2 sur leur glace devant Buffalo.

Un 31 décembre bien terne pour les Suisses Le traditionnel "Winter Classic" a vu s'affronter Chicago et St. Louis. Image: KEYSTONE/AP/Erin Hooley L'année 2024 s'est terminée sans victoire suisse en NHL mardi. Les New Jersey Devils ont notamment concédé une deuxième défaite de rang en s'inclinant 3-2 à Anaheim malgré deux réussites helvétiques. Le deuxième but de la saison de Jonas Siegenthaler et le quatorzième de Timo Meier, qui ont permis aux Devils de revenir à 2-2 après les deux premières réussites des Ducks, n'ont pas suffi à faire pencher la balance. Ryan Strome a marqué le 3-2 décisif pour les Californiens à la 37e minute avant un dernier tiers-temps sans but. Roman Josi et Nashville ont eux cédé dans le Minnesota (5-3) alors qu'ils menaient 2-1 après les 20 premières minutes. Trois buts encaissés dans le tiers médian ont été fatals aux Predators, battus pour la troisième fois de suite (27 défaites en 38 matches désormais). Toujours leader de la division Centrale, Winnipeg s'est pour sa part incliné dans le Colorado (5-2) malgré un assist de Nino Niederreiter - son 10e de l'exercice - sur le 2-2 des Jets peu avant la deuxième sirène. L'équipe du Manitoba a ensuite concédé le but décisif à la 47e minute (Mittelstadt) avant que l'Avalanche n'inscrive deux réussites supplémentaires dans la cage vide. Bichsel retourne en AHL Avec un Pius Suter "muet", les Canucks de Vancouvert sont revenus bredouilles de leur déplacement à travers les Rocheuses à Calgary (défaite 3-1). Quant à Philipp Kurashev, il n'a pas pris part au "Winter Classic" organisé dans le stade de baseball des Chicago Cubs contre St. Louis (défaite des Blackhawks 6-2). Enfin, Dallas s'est bien imposé devant son public face à Buffalo (4-2), mais Lian Bichsel n'a pas pris part à la fête. Après 8 matches de NHL (2 buts), le défenseur soleurois a été renvoyé en AHL avec l'équipe ferme des Texas Stars.

La Suisse en quart de finale Ludvig Johnson (à droite) buteur contre le Kazakhstan. Image: KEYSTONE/AP/Spencer Colby Contrat rempli pour la Suisse au Championnat du monde M20 d’Ottawa ! Après trois défaites, elle a remporté le match qu’elle devait gagner pour se hisser en quart de finale. Battue par la République tchèque, par la Slovaquie et par la Suède, la Suisse s’est imposée 3-1 devant le Kazakhstan. Elle livrera son quart de finale jeudi contre un adversaire qui reste encore à déterminer. La formation de Marcel Jenni a marqué à deux reprises à cinq contre quatre, par Simon Meier à la 2e pour le 1-0 et par Ludvig Johnson à la 49e pour le 3-1. Cette efficience dans les situations spéciale fut l’une des clés du succès. Un succès amplement mérité dans la mesure où le Kazakhstan, qui avait poussé la Slovaquie en prolongation dans le dernier match, a été très largement dominé dans cette rencontre capitale. Les Suisses ont ainsi adressé 35 tirs vers la cage adverse alors que le portier Christian Kirsch n'a été sollicité qu'à 12 reprises.

Le cavalier seul de Fribourg-Gottéron Jacob De la Rose ouvre le score après 27'' pour Fribourg-Gottéron. Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE La Coupe Spengler reste en mains suisses. Après Ambri-Piotta en 2022 et Davos en 2023, Fribourg-Gottéron a enlevé le prestigieux tournoi davosien. En finale, la formation de Lars Leuenberger a battu 7-2 les Straubing Tigers après avoir livré un véritable cavalier seul. Face à des Bavarois qui livraient leur cinquième match en l’espace de 88 heures seulement, elle a réussi le K.O. d’entrée de jeu. Jacob De La Rose a, en effet, inscrit le 1-0 après 27’’, Jajob Lilja le 2-0 après 92’’. Avec leur brio enfin retrouvé, les Fribourgeois ont joué au chat et à la souris avec leurs adversaires. Jamais dans l’histoire du tournoi, une finale n’avait été aussi déséquilibrée. Et même si la cause fut entendue très vite, Fribourg-Gottéron n’a, à aucun moment, relâché la pression, sans doute pour remercier son public en or qui n’a pas ménagé sa peine depuis jeudi dernier. Avec cette victoire, le HC Fribourg-Gottéron a conclu de la plus belle des manières une année mouvementée, marquée notamment par le renvoi de deux entraîneurs, Christian Dubé en mai et Pat Edmond le 22 décembre. Avec Lars Leuenberger, les Fribourgeois ont, semble-t-il, retrouvé une paix intérieure sans laquelle rien n’est possible. La manière avec laquelle ils ont renversé la situation lundi soir en demi-finale face à Davos témoigne d’une réelle force de caractère. La Coupe Spengler est le premier trophée remporté par un club jusqu’à présent souvent placé mais jamais gagnant. Le peuple fribourgeois espère maintenant que cette Coupe Spengler est bien la porte d’entrée vers le chemin de la gloire. Comme elle le fut pour le Genève-Servette HC, victorieux à Davos une première fois en 2013 avant de remporter le titre de Champion de Suisse dix ans plus tard.