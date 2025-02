St-Gall renverse Zurich ++ Teichmann sacrée

Jean-Pierre Nsame égale le record de Marco Streller Jean-Pierre Nsame: un record égalé pour donner la victoire au FC St. Gall à Zurich. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Extraordinaire Jean-Pierre Nsame ! Le Camerounais a écrit une page d’histoire au Letzigrund. Auteur d’un doublé, il a tout simplement égalé le record des 111 buts en Super League de Marco Streller. Le joueur prêté par le Legia Varsovie a donné la victoire (2-1) au FC St. Gall face au FC Zurich. Introduit à la 65e, il a frappé à la 70e et à la 76e pour renverser la table. Et, surtout, pour gommer l’incroyable relance de son gardien Lawrence Zigi sur l’ouverture du score de Bledan Krasniqi à la 19e. Comme jeudi face à Lugano, les Saint-Gallois ont cueilli les trois points alors qu’ils avaient concédé le premier but. Comme si la rage de vaincre de Jean-Pierre Nsame avait déteint sur ses coéquipiers. Victorieux 3-2 du FC Winterthour grâce à un penalty de Kevin Spadanuda à la 89e, le FC Lucerne a, pour sa part, rejoint le FC Lugano à la deuxième place du classement, à un point du FC Bâle. A onze contre dix après l’expulsion de Tobias Schättin à la 38r, les Lucernois ont vraiment pris leur temps avant de concrétiser leur supériorité face à une "lanterne rouge* courageuse, mais bien malheureuse au final.

La Suisse fait le job et attend le verdict Les Suissesses ont rempli leur part du contrat dimanche à Aarau Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER L'équipe de Suisse dames a rempli sa part du contrat dimanche à Aarau dans les qualifications de l'Euro 2025. Victorieuse 87-39 de la Bosnie-Herzégovine dans la dernière journée du groupe H, elle doit patienter durant quelques heures avant de savoir si elle se qualifiera ou non pour la phase finale. Les protégées du coach français François Gomez, qui ne pouvaient plus prétendre à la 1re place de cette poule - et donc à la qualification directe -, ont fait tout juste dimanche. Elles devaient "simplement" s'imposer - et l'ont fait avec la manière. Mais leur sort dépend des autres résultats de la soirée. Les Suissesses espèrent décrocher le précieux sésame en faisant partie des quatre meilleurs deuxièmes. Stéphanie Martinez (20 points, 9 rebonds dimanche) et ses équipières ont coché une première case en terminant au 2e rang de leur poule, derrière le Monténégro qui a arraché la 1re place en écrasant le Luxembourg (3e) 86-53. L'équipe de Suisse, qui avait besoin d'un succès monténégrin avec au moins 24 points d'écart pour terminer 2e de ce groupe, aura en tout cas parfaitement redressé la barre après les deux défaites subies en ouverture de ces qualifications fin 2024. Elles se sont donné le droit de rêver sous la férule de leur nouveau coach François Gomez en gagnant leurs quatre dernières parties.

Le titre et le top 100 pour Jil Teichmann Jil Teichmann est de retour dans le top 100 du classement WTA Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Jil Teichmann (WTA 117) est - de justesse - de retour parmi les 100 meilleures joueuses du monde. La Seelandaise va grimper lundi au 100e rang grâce à son titre conquis dimanche dans le tournoi WTA 125 de Mumbai, équivalent d'un Challenger sur le circuit masculin. La gauchère de 27 ans, quart de finaliste du WTA 250 de Singapour une semaine plus tôt, a confirmé son regain de forme en Inde. Dimanche, elle s'est imposée 6-3 6-4 en finale face à la Thaïlandaise Mananchaya Sawangkaew (WTA 121). Jil Teichmann, qui avait atteint la 21e place mondiale en 2022 et pointait encore au 30e rang fin avril 2023, avait quitté le top 100 en juin 2023 après avoir perdu les points glanés en 2022 à Roland-Garros (8e de finale). Elle figurait encore au-delà de la 200e place en août dernier, juste avant de s'adjuger le WTA 125 de Ljubljana. Reste maintenant à confirmer sur le circuit principal.

La magistrale réponse de Dereck Kutesa L'immense joie de Dereck Kutesa après son but. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Poussé vers la sortie avec un manque d’élégance qui ne colle pas aux valeurs de l’institution, Dereck Kutesa a apporté une réponse magistrale. Il a donné la victoire au Servette FC devant Bâle (2-1). Sur le banc au coup d’envoi comme mardi dernier à Sion sans qu’aucune raison sportive ne justifie ce choix dicté plutôt par le ressentiment de le voir partir sans indemnité de transfert cet été, Dereck Kutesa a été introduit à la pause pour dessiner deux actions qui ont scellé le sort de ce match. A la 50e, il adressait un centre parfait pour la tête d’Alexis Antunes dont la déviation ne laissait aucune chance à Mirko Salvi, appelé à remplacer Marwin Hitz blessé. A la 61e, il était à la conclusion d'une rupture pour son 13e but de la saison en Super League. Un immense ouf de soulagement La performance XXL de Dereck Kutesa a peut-être sauvé la tête de son entraîneur qui a dû tourner sept fois sa langue dans sa bouche pour expliquer la non-titularisation de son ailier. Oui, Thomas Häberli peut pousser un immense ouf de soulagement. Personne ne peut affirmer que le Lucernois aurait "survécu" à une défaite qui serait venue après quatre partages des points lors des quatre premiers matches de l’année. Et qui aurait, surtout, fait basculer le club du mauvais côté de la barre. Malgré cette défaite, le FC Bâle demeure sur le fauteuil de leader d’une Super League plus indécise que jamais. Au Stade de Genève, les Rhénans n’ont pas été en veine avec un but d’Anton Kade annulé à la 34e minute par la VAR. Le passage à une défense à trois entre les deux buts servettiens a sans doute permis au FCB d’accroitre son emprise sur le match. Mais son unique butin fut la réduction du score de Philip Otele à la 73e minute.

Monney avait "des bombes aux pieds" Franjo von Allmen et Alexis Monney: un dimanche inoubliable Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI Médaillé de bronze de la descente des Championnats du monde de Saalbach, Alexis Monney a su se transcender le jour J. Il a répondu présent dans le "money time". "C'est une journée assez folle, a raconté le bronzé du jour. Je me suis fait plaisir sur les skis, j'avais des bombes aux pieds, c'est un truc de fou. Quand j'ai franchi la ligne, je ne pensais pas être devant parce que j'avais fait une faute avant la traverse. Alors de voir une seconde d'avance, ça faisait pas mal d'émotions." A la question de savoir si cette médaille représentait le sommet de sa carrière, le skieur des Paccots a hésité: "C'est presque au même niveau que Kitzbühel. Ce n'était pas si facile parce qu'on était assez attendu cette semaine. On a tous fait un super travail au sein de l'équipe. On sera cinq en Super-G et cinq en descente à Crans dans deux ans donc ça sera une super fête." Mettre les gaz Alors que la neige a changé par rapport aux entraînements, qu'il a fait plus chaud, le Fribourgeois de 25 ans a su s'adapter pour terminer sur la boîte avec son compagnon de chambre Franjo von Allmen, champion du monde. "C'est la première fois qu'on partage la chambre avec Franjo, alors ça marche plutôt bien, conclut-il. C'est un super gars avec qui on peut toujours rigoler. Après le Super-G, on était les deux un peu déçus de ce qu'on avait fait. Alors on s'est dit qu'on devait mettre les gaz dimanche pour voir ce que ça donne et ça a plutôt bien fonctionné."

Mondiaux de Saalbach: Franjo von Allmen, un talent précoce Franjo von Allmen: une superbe course et un titre mondial Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT En devenant champion du monde de descente à 23 ans, Franjo von Allmen a fait mieux que Marco Odermatt et que Beat Feuz. Le skieur du Simmental est un talent précoce. On ne va pas dire que Franjo von Allmen marche sur les traces de Pirmin Zurbriggen, champion du monde de descente à 22 ans, mais décrocher une médaille d'or dans la discipline en n'ayant peu d'expérience tient de l'exception. Depuis les années 90, aucun "rookie" n'avait réussi pareil exploit. Comme l'a suggéré Maxence Muzaton, "la Suisse a quelques belles années devant elle avec un tel coureur". Secrétaire général de la FIS, le Français Michel Vion a été impressionné par la manche du Bernois. "Si on lui demande de refaire la course, il ne la termine pas tellement il était à la limite", a-t-il lâché. Fête prévue en soirée Là où von Allmen a imité Odermatt en revanche, c'est en s'imposant pour la première fois en descente lors des Championnats du monde, comme le Nidwaldien il y a deux ans à Courchevel. "Je ne m'y attendais pas du tout, a-t-il expliqué. Au final, ça s'est super bien passé et je suis extrêmement heureux. Je vais savourer l'instant et fêter ça ce soir." Celui qui a perdu son père alors qu'il n'avait que 17 ans, qui a récolté 16'000 francs d'un crowdfunding grâce à la générosité des gens du Simmental et de son village de Boltigen, copie Beat Feuz, champion du monde à St-Moritz en 2017. Et en plus, il partage cela avec son compagnon de chambre, Alexis Monney (3e), sur le podium. "C'est génial, un jour c'est Odermatt, après c'est un autre Suisse et en plus avec Alexis sur le podium, c'est absolument incroyable", confie-t-il. Le ski masculin helvétique se porte particulièrement bien en ce moment, de quoi espérer pour les JO à Bormio l'an prochain et pour les Mondiaux de Crans-Montana en 2027. "On espère, mais ça peut changer rapidement, relativise le héros du jour. On verra l'année prochaine et même déjà avec les courses à venir."

Le triomphe de Franjo von Allmen Les héros suisses du jour, Franjo von Allmen (à gauche) et Alexis Monney, affichent un sourire qui en dit long Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT C'est "incroyable", a lâché le nouveau champion du monde de descente Franjo von Allmen, presque incrédule après son sacre de Saalbach. Auteur d'une course extrêmement solide, Franjo von Allmen a confirmé tout son potentiel. Interrogé sur sa course et sur le fait qu'il avait réussi ou non la manche parfaite, le Bernois a eu la lucidité et l'honnêteté de se montrer plus réservé: "Parfait...c'est un bien grand mot, ce ne fut pas parfait, mais j'ai pu skier à la limite et tout a bien fonctionné finalement." Ce qui ne souffre en revanche aucune discussion, c'est bien sa progression météorique. Car le skieur du Simmental n'est en Coupe du monde que depuis treize mois! Hormis une première expérience à Aspen en mars 2023, ce n'est qu'en décembre de cette même année que le Bernois a pu vraiment poser ses valises avec les grands. Médaillé de bronze, Alexis Monney affichait lui aussi un large sourire. "C'est une journée assez folle, a raconté le Fribourgeois. Je me suis fait plaisir sur les skis, j'avais des bombes aux pieds, c'est un truc de fou. Quand j'ai franchi la ligne, je ne pensais pas être devant parce que j'avais fait une faute avant la traverse. Alors de voir une seconde d'avance, ça faisait pas mal d'émotions." Odermatt: "La déception est là" Quant à Marco Odermatt, sa réaction au moment de couper la ligne valait toutes les explications. Le tenant du titre, 5e à 0''66, s'est frappé le casque, comme pour s'invectiver. "Au départ, je savais que je devais prendre des risques parce que Franjo, Vincent et Alexis avaient fait des super chronos", a-t-il lâché. "J'ai pris des risques, mais j'ai fait deux ou trois fautes, notamment après le dévers où il est essentiel de garder le tempo pour la deuxième partie de course. La déception est là, mais avec deux Suisses sur le podium et ma médaille (d'or) en Super-G, ça va", a-t-il poursuivi.

En panne d'efficacité, la Suisse s'incline face à la Tchéquie La Tchéquie a battu la Suisse 3-0 à Stockholm Image: KEYSTONE/EPA/Christine Olsson L'équipe de Suisse n'est pas parvenue à enchaîner un deuxième succès en 24 heures dans l'étape suédoise du Euro Hockey Tour. Les hommes de Patrick Fischer ont été battus 3-0 par la Tchéquie dimanche à Stokcholm, moins de 24 heures après avoir vaincu la Suède en prolongation. Le succès tchèque ne souffre aucune discussion, même si les deux derniers buts ont été marqués alors que Sandro Aeschlimann avait quitté sa cage. Cette Suisse "expérimentale", privée de nombreux joueurs malades ou blessés, n'a certes pas démérité durant cette semaine. Battue 1-0 après les tirs au but par la Finlande jeudi à Langnau, elle a cueilli au forceps un succès de prestige samedi, renversant la Suède (2-1) en étant encore menée au score à sept minutes de la fin. Mais le "rush" final de samedi, ponctué par des buts signés Nicolas Bächler (54e) et Calvin Thürkauf (64e, grâce à un superbe travail préparatoire du Fribourgeois Christoph Bertschy), ne saurait masquer une terrible réalité: la Suisse manque cruellement d'efficacité devant le but adverse. La sélection helvétique n'a ainsi marqué que quatre buts en six matches disputés dans les deux derniers tournois du Euro Hockey Tour. Comme à Fribourg en décembre - et comme en novembre à Helsinki -, elle doit se contenter d'une victoire à Stockholm dans ce prestigieux rendez-vous. Dimanche, les joueurs suisses n'ont qui plus est pas affiché la même rage de vaincre que la veille. Le portier tchèque Josef Korenar a ainsi dû faire face à 12 tirs cadrés seulement, dont 7 dans un troisième tiers où ses coéquipiers se sont contentés d'attendre alors qu'ils ne menaient que 1-0. Les Helvètes, qui ont pourtant pu y croire jusqu'au bout, n'ont que très rarement mis l'arrière-garde tchèque en danger. Même lors des deux supériorités numériques dont ils ont bénéficié. Simon Knak (37e) et Fabian Ritzmann (40e) ont eu le 1-1 au bout de leur crosse, mais ils ont manqué de précision dans le dernier geste. Un "box-play" efficace Le point positif du week-end est l'efficacité du "box-play" helvétique. Samedi, le portier du LHC Kevin Pasche a gardé sa cage inviolée pendant les quelque six minutes de supériorité numérique dont la Suède a bénéficié au troisième tiers à 1-0. Et dimanche, les Tchèques sont restés "muets" malgré quatre jeux de puissance. Mais les champions du monde ont fait la différence à 5 contre 5. A la 28e, soit moins de deux minutes après que la Suisse avait "tué" une quatrième pénalité, Lubos Horky a logiquement ouvert la marque d'un tir précis du poignet. Cette réussite s'est avérée suffisante, les deux derniers buts étant inscrits dans une cage vide.

Regez et Smith terminent au 3e rang dimanche à Val di Fassa Ryan Regez s'est classé 3e dimanche à Val di Fassa Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Suisses sont rentrés dans le rang dimanche à Val di Fassa. Vainqueur devant son compatriote Alex Fiva samedi, le Bernois Ryan Regez a dû se contenter d'un 3e rang. Fanny Smith s'est également classée 3e pour obtenir son 78e podium en Coupe du monde de skicross. Ryan Regez, qui avait décroché la veille son premier succès depuis son sacre olympique de Pékin 2022, a maîtrisé son sujet dans les trois premiers tours de la phase à élimination directe dimanche. Mais il a dû s'avouer vaincu en finale, terminant à 0''26 du vainqueur Reece Howden et à 0''11 de Simone Deromedis (2e). Le vice-champion olympique Alex Fiva a en revanche manqué son affaire dimanche en passant à la trappe dès les 8es de finale. Le Vaudois Romain Détraz, 14e samedi, a connu le même sort. Sorti en 8es de finale samedi, Tobias Baur s'est quant à lui bien repris (8e). Stoppée pour sa part au stade des demi-finales samedi (5e), Fanny Smith a fait mieux dimanche. Mais la Vaudoise n'a rien pu faire face à l'Italienne Jole Galli (1re) et à la Française Marielle Berger Sabbatel (2e) en finale. Battue pour 0''39, elle se contentera d'un cinquième podium dans cet exercice 2024/25. Son 31e et dernier succès à ce niveau remonte à mars 2023.

Mondiaux: von Allmen sacré en descente, Monney en bronze Franjo von Allmen a très vite compris que sa course valait de l'or Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Suisses peuvent bomber le torse après la descente des Mondiaux de Saalbach, malgré l'échec de leur leader Marco Odermatt (5e). Le Bernois Franjo von Allmen (23 ans) s'est paré d'or et le Fribourgeois Alexis Monney (25 ans) de bronze. Vincent Kriechmayr est venu gâcher la fête helvétique en prenant la 2e place. Parti avec le dossard 8, Alexis Monney a brandi le poing en constatant qu'il avait pris les commandes avec une marge de 1''03 sur le Français Nils Allègre, leader provisoirement et finalement 10e de cette course. Mais le vainqueur de la dernière descente de Bormio savait qu'il y avait mieux à faire. A la limite dans la traverse située à mi-parcours, Alexis Monney a en effet perdu de précieux centièmes dans ce passage-clé. Son chrono n'a d'ailleurs pas tenu longtemps, Vincent Kriechmayer venant lui souffler la 1re place pour 0''07 en concédant 0''14 sur le champion du monde junior 2020 sur les 10 dernières secondes de course. Mais la joie du public autrichien fut également de courte durée. La "faute" à Franjo von Allmen qui, sans avoir pu signer le meilleur temps dans le moindre secteur, s'est montré le plus constant tout au long du parcours. Le Bernois, triple médaillé d'argent des Mondiaux juniors 2022, a pris la tête avec 0''24 d'avance sur Kriechmayr. Odermatt à 0''35 du podium Le héros des dernières courses du Lauberhorn (1er du super-G et 2e de la descente à Wengen en janvier) pouvait alors laisser éclater sa joie. Personne n'allait approcher son temps. Pas même le tenant du titre et champion du monde de super-G Marco Odermatt, pas suffisamment rapide dans les secteurs de glisse. Le Nidwaldien, qui a encore un titre à défendre (en géant vendredi prochain), a échoué à 0''35 de son compère Alexis Monney. Sa 5e place restera anecdotique, tout comme la 8e de Justin Murisier et la 12e de Stefan Rogentin. Tous sauront partager le bonheur des deux médaillés du jour.

Deux records du monde tombent Grant Fisher (ici aux JO de Paris) a battu le record du monde du 3000 m en salle samedi Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Les traditionnels Millrose Games ont été le théâtre de deux records du monde samedi à New York. Grant Fisher a battu celui du 3000 m et Yared Nuguse celui du mile en salle. Lors d'un final époustouflant, Grant Fisher a établi un nouveau record du monde du 3000 m en salle en 7'22''91. L'Américain, double médaillé de bronze aux JO de Paris (5000, 10'000) a tenu l'allure de Cole Hocker jusqu'au bout pour placer une accélération dévastatrice dans le dernier virage et le sprint final, dans une ambiance de feu. Le public a tout juste eu le temps de reprendre son souffle que l'Américain Yared Nuguse, médaillé de bronze à Paris sur le 1500 m, a fait tomber le record du monde du mile en 3'46''63. "C'est incroyable", a-t-il dit au micro de NBC. "Je n'avais jamais remporté de record du monde dans ma carrière, je le voulais vraiment".

Deux assists pour Bichsel Lian Bichsel a brillé samedi à San Jose Image: KEYSTONE/AP/TONY GUTIERREZ Lian Bichsel a participé activement au festival offensif de Dallas samedi en NHL. Le défenseur soleurois de 20 ans a réussi deux assists dans un match gagné 8-3 par les Stars à San Jose, terminant par ailleurs cette partie avec un bilan de +4! Dallas, qui restait sur deux défaites d'affilée, s'est pourtant retrouvé mené 2-0 par les Sharks après 2'46 de jeu seulement. Mais la franchise texane a rapidement renversé la situation: les Stars menaient déjà 3-2 à la 14e minute, et 5-2 à la 36e. Aligné durant près de 20 minutes, Lian Bichsel a été crédit d'un assist sur le 2-2 signé Jason Robertson à la 11e et sur le 8-3 marqué par Jamie Benn à la 54e. Il affiche désormais 5 points à son compteur personnel (en 16 matches joués en NHL), dont 3 depuis qu'il a été rappelé à la fin janvier. Timo Meier a par ailleurs signé un assist pour les Devils, qui sont allés s'imposer 4-0 à Montréal samedi. New Jersey évolue toujours sans Nico Hischier ni Jonas Siegenthaler, blessés. Auteur de 6 points dans ses trois matches précédents, Kevin Fiala est quant à lui resté "muet" dans un match perdu 2-1 aux tirs au but par ses Los Angeles Kings sur la glace d'Anaheim.

Washington-Atlanta sans George ni Capela Touché à une cheville, Kyshawn George n'a pas été aligné par Washington samedi Image: KEYSTONE/AP/Erin Hooley Le "derby" suisse programmé samedi en NBA n'en fut pas un. Clint Capela a manqué un septième match consécutif chez les Hawks alors que Kyshawn George, qui restait sur deux matches de suite à 17 points, n'a pas été aligné par les Wizards en raison d'une douleur à la cheville droite. Clint Capela semblait sur le point de faire son retour dans l'alignement d'Atlanta, qui est allé s'imposer 125-111 sur le parquet de Washington pour cueillir une troisième victoire dans ses quatre derniers matches. Mais l'intérieur genevois, qui a récemment souffert du dos, n'a finalement pas joué. Les Los Angeles Lakers doivent par ailleurs regretter de ne pas avoir jeté leur dévolu sur le Meyrinois pour remplacer Anthony Davis par le biais d'un "trade". Le transfert de dernière minute de Mark Williams a en effet été annulé après que le pivot des Charlotte Hornets a échoué lors de sa visite médicale à Los Angeles...

Super League: Bâle en visite au stade de Genève cet après-midi Leader avant la 23e journée de Super League, le FC Bâle arrive cet après-midi (14h15) à Genève avec le vent en poupe. Les Rhénans viennent affronter un Servette qui aligne les nuls depuis la reprise. Le FCB de Fabio Celestini a empoché dix points sur douze en 2025, ce qui lui a permis jeudi soir de prendre la tête après son succès contre Lucerne. La forme de Xherdan Shaqiri s'avère précieuse pour les Bâlois. Pour sa part, Servette attend un succès depuis la 16e journée. Les Grenat ont fait quatre nuls consécutifs cette année et accusent désormais sept points de retard sur le leader. Deux autres matches se dérouleront dès 16h30. Lucerne recevra la lanterne rouge Winterthour alors Saint-Gall se déplacera au Letzigrund pour y affronter le FC Zurich.