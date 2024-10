Stan Wawrinka a revu la lumière ++ Voici la liste de Murat Yakin

Un succès amplement mérité pour Stan Wawrinka Stan Wawrinka: une victoire qui fait du bien. Image: KEYSTONE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Stan Wawrinka a revu la lumière à Shanghaï. A la recherche d’une victoire depuis son 1er tour au tournoi olympique, il a peut-être trouvé dans le Masters 1000 chinois le déclic qu’il recherche. 236e mondial, Stan Wawrinka s’est imposé 7-6 (7/2) 7-6 (8/6) devant Giovanni Mpetshi Perricard (ATP 50), victorieux cette année du tournoi ATP 250 de Lyon et, surtout, huitième de finaliste à Wimbledon. Face à ce redoutable serveur de 21 ans, Stan Wawrinka a su témoigner d’une très grande maîtrise nerveuse. Il a, ainsi, écarté deux balles de premier set à 6-5 15/40 et une balle de second set à 6/5 au jeu décisif. Parfaitement protégé par son service avec ses 13 aces, il a signé un succès amplement mérité. Au deuxième tour samedi, Stan Wawrinka affrontera Flavio Cobolli (ATP 30). Il rencontrera pour la première fois ce tifoso de la Roma qui est l’une des belles révélations de l’année avec l’ambition de gagner, pour la première fois depuis treize mois, deux matches de suite. Histoire de célébrer de la plus belle des manières sa 125e participation dans un Masters 1000 !

Equipe de Suisse: un néophyte et six retours Christian Witzig: une première convocation en équipe de Suisse Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Les portes de l’équipe de Suisse demeurent plus que jamais ouvertes : tel est le message livré par Murat Yakin avant les deux rencontres d’octobre contre la Serbie et le Danemark. Le sélectionneur a, ainsi, intégré un néophyte dans sa liste des 24 joueurs appelés à défier la Serbie le 12 octobre à Leskovac et le Danemark trois jours plus tard à Saint-Gall. Il s’agit du demi offensif du FC Saint-Gall Christian Witzig. "Il mérite d’avoir sa chance. C’est un joueur qui percute et qui est dangereux devant la cage, souligne Murat Yakin. La Ligue des Nations doit nous permettre de lancer de tels joueurs." Mais après les deux défaites concédées au Danemark et face à l’Espagne dans des rencontres où la Suisse, selon son sélectionneur, "a dû faire face à bien des vents contraires", il y aura tout de même une exigence de résultats lors de ce rassemblement d’octobre. La Suisse doit cueillir les points nécessaires pour se maintenir en Ligue A et, surtout, pour conserver son rang de tête de série pour le tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe du monde 2026 qui aura lieu le 13 décembre à Zurich. "Je veux surtout que nous évoluions d’une manière plus disciplinée en défense", glisse Murat Yakin. Forme du moment Six joueurs font, par ailleurs, le retour en sélection. Philipp Köhn sera le troisième gardien derrière Gregor Kobel et Yvon Mvogo. Edimilson Fernandes, Ulisses Garcia Cédric Zesiger, Dan Ndoye et Andi Zeqiri ont également été retenus par Murat Yakin qui rappelle, avec les choix opérés dans cette liste, que la forme du moment est primordiale. Devant la presse, Murat Yakin a quelque peu baissé sa garde pour livrer deux enseignements précieux. Brillant avec l’AS Monaco, Denis Zakaria devrait évoluer en défense centrale aux côtés de Manuel Akanji et de Ricardo Rodriguez. "Ce poste peut aussi lui permettre de s’exprimer pleinement", souligne le sélectionneur qui avait déjà évoqué cette idée le mois dernier. Enfin, il reviendra à Zeki Amdouni de prendre la place de Ruben Vargas en attaque. "J’ai aimé sa performance contre l’Espagne, avoue-t-il. Il peut vraiment apporter beaucoup juste derrière l’attaquant de pointe."

Inter Miami et Messi assurés de la 1re place de la saison régulière Lionel Messi et Luis Suarez peuvent jubiler Image: KEYSTONE/AP/Jay LaPrete L'Inter Miami est assuré de terminer la saison régulière de MLS en tête. Grâce notamment à un doublé de Messi, le club s'est imposé 3-2 dans l'Ohio sur la pelouse du tenant du titre, Columbus Crew. L'Inter Miami remporte ainsi le "bouclier des supporters", nom du trophée décerné à l'équipe qui présente le meilleur bilan à l'issue du championnat. Mais ce sont les play-off qui décideront du champion à partir du 23 octobre. Sur la pelouse du champion en titre, Messi a marqué les deux premiers buts d'un match décousu, le deuxième d'un coup franc direct. L'Argentin âgé de 37 ans, revenu récemment d'une coupure de deux mois en raison d'une blessure, compile ainsi 17 buts et 15 passes décisives en 17 rencontres de championnat cette saison. Le Crew est revenu à 2-1 avant de voir immédiatement Luis Suarez redonner de l'air à Miami (3-1), précédant la réduction du score de Cucho Hernandez sur penalty. Le Colombien a tiré un nouveau penalty en fin de rencontre, arrêté celui-là par Drake Callender.

Conference League: Ca commence pour Lugano et St-Gall L'aventure européenne reprend jeudi pour Lugano et St-Gall, qui démarrent la saison régulière de la Conference League. Cette phase de ligue comporte six journées, soit deux de moins qu'en Ligue des champions. Elle se terminera le 19 décembre. Reversé dans cette compétition après son échec en barrage pour l'Europa League face au Besiktas Istanbul, Lugano accueille le HJK Helsinki (actuel 3e du championnat de Finlande) à Thoune jeudi à 21h. Les hommes de Mattia Croci-Torti sont en forme: ils partagent la 1re place du classement de Super League avec Zurich et Lucerne. Les Tessinois, qui avaient disputé la phase de poules de la Conference League en 2023/24 (dernière place du groupe D avec 4 points), ont été gâtés lors du tirage au sort. Ils devront aussi se mesurer à La Gantoise, au Legia Varsovie, aux Tchèques du Mlada Boleslav, aux Serbes du FK TSC et aux Chypriotes de Pafos. Bruges face à la Fiorentina La tâche de St-Gall, qui s'est qualifié en sortant Trabzonspor aux tirs au but lors des barrages à la fin août, s'annonce plus délicate. Et la troupe d'Enrico Maassen reste sur une défaite en Super League, sa troisième dans cet exercice 2024/25, samedi à Yverdon (1-0). Les Brodeurs se déplacent pour commencer en Belgique pour y affronter à 18h45 le Cercle Bruges, à la peine dans son championnat national (14e avec 8 points). Ils se frotteront ensuite à la Fiorentina, à Heidenheim, au Vitoria Guimarães, aux Nord-Irlandais de Larne et - hasard du tirage au sort - au FK TSC. Chaque équipe va jouer six matches durant cette phase de ligue. Les huit meilleures équipes du classement général se qualifieront directement pour les 8es de finale, alors que les 16 suivantes disputeront des barrages programmés en février. Le tirage au sort de ces barrages sera effectué le 20 décembre.

Faut-il déjà s'inquiéter à Fribourg? La crise n'est pas loin à Fribourg Image: KEYSTONE/TIL BUERGY Douzième de National League avec 8 points en sept matches et deux victoires seulement, Fribourg connaît un début de saison poussif. S'il n'est clairement pas le moment de parler de crise, les Dragons doivent se réveiller. Il y a la réalité des chiffres. Il y a les statistiques normales et les statistiques avancées. Et puis il y a ce qui se passe sur la glace. Lors du premier tiers face à Genève par exemple, Fribourg a tiré 14 fois au but contre six lancers pour les Aigles. Pourtant, en termes de buts escomptés, ce sont les joueurs de Jan Cadieux qui étaient en tête. Il faut dire que Michael Spacek a manqué une cage vide en allumant le poteau. De quoi rappeler que tirer ne signifie pas toujours gagner. "On a eu des soucis au niveau de la gestion du puck, analysait le coach fribourgeois Pat Emond mardi soir. Les gars sont parfois revenus en zone de défense au lieu d'aller de l'avant et je ne me l'explique pas." Marquer plus En marquant le 2-1 à la 40e juste avant la deuxième pause, Fribourg avait pourtant un joli avantage psychologique au moment d'entamer le troisième tiers. Seulement Gottéron a laissé son adversaire revenir à hauteur, puis passer l'épaule presque naturellement. "Les cannes sont lourdes, image Emond. Il faut être régulier sur 60 minutes. Les goals sont difficiles à acheter. C'est comme ça depuis le début. Cela fait six matches où l'on n'est pas capable de marquer plus de deux buts, ce qui fait que c'est assez difficile d'espérer en gagner beaucoup. Défensivement on se comporte bien, mais offensivement il faut qu'on trouve une solution. On met beaucoup de pression sur la défense adverse, mais avec de pareils scores on n'a aucune marge de manoeuvre." Il est clair que la concrétisation pose problème dans les rangs des Dragons et que ce n'est pas du côté des Suédois qu'il faut chercher les causes du mal. Marcus Sörensen remplit parfaitement son rôle de topscorer avec 4 buts et 7 points. Constat similaire pour ses deux compatriotes Jacob de la Rose (4 points dont 3 buts) et Lukas Wallmark (4 points dont 2 buts). Où sont les Suisses? Non, le souci en attaque à Fribourg vient des armes offensives made in Switzerland. Deux réussites pour Julien Sprunger et pour Nathan Marchon, un but pour Sandro Schmid et... c'est tout. Buteur patenté, Killian Mottet (2 assists) n'est pas en veine alors qu'il évolue avec Wallmark et Sörensen. Quant à Christoph Bertschy (3 assists), il doit lui aussi amener beaucoup plus. Défenseur offensif et important transfert de l'intersaison, Yannick Rathgeb n'a distillé qu'une maigre passe décisive en sept rencontres. Le derby des Zähringen qui arrive vendredi à Berne va peut-être réveiller les Helvètes. Surtout que samedi, Fribourg recevra un Davos qui débarquera reposé. Non, il serait vraiment opportun de réaliser un gros week-end avant de jouer en Coupe d'Europe.

Ligue des champions: les clubs anglais font le plein Mohamed Salah a encore été décisif Image: KEYSTONE/AP/Ian Hodgson Liverpool a conquis un deuxième succès en autant de matches en Ligue des champions. A domicile, les Reds ont battu Bologne 2-0 après leur victoire inaugurale sur la pelouse de l'AC Milan. Servi par Salah, MacAllister a marqué dès la 11e. Mais ensuite, Liverpool n'a pas vraiment montré son meilleur visage, les Anglais étant parfois mis en danger par les visiteurs. Mais l'inévitable Salah a calmé les nerfs des fans rouges (75e). Deux des Suisses de Bologne étaient titulaires à Anfield Road. Le capitaine Remo Freuler a évolué en précieuse sentinelle devant sa défense, alors que Dan Ndoye a occupé le flanc gauche de l'attaque, se mettant plusieurs fois en évidence. Il a ainsi tiré sur le poteau à la 32e. Michel Aebischer est lui entré à la 62e. Monaco, avec son trio suisse Philipp Köhn - Denis Zakaria - Breel Embolo (sorti à la pause), a failli retomber de haut après sa victoire contre Barcelone lors de la 1re journée. En Croatie, le club de la Principauté a arraché in extremis le nul 2-2 contre Dinamo Zagreb grâce à un penalty de Zakaria à la 89e. Le Dinamo a ainsi un peu réagi après sa lourde défaite contre le Bayern Munich (9-2)... Le Bayern et le Real chutent Les Bavarois, pour leur part, ont eu la vie moins facile à Birmingham où Aston Villa l'a emporté 1-0. Duran a marqué le but décisif (79e) sous les yeux du prince William. Les Anglais comptent par conséquent 6 points. Tenant du trophée, le Real Madrid a été surpris au nord de la France. Les merengue, décevants en l'occurrence, ont perdu 1-0 contre Lille sur un penalty de David (45e). Le LOSC a réalisé un véritable exploit. Exploit de la Juve Même réduite à dix après l'expulsion de son gardien à la 59e, la Juventus a trouvé les ressources pour aller s'imposer 3-2 à Leipzig. Conceicao a donné la victoire aux Italiens à la 83e. Sesko et Vlahovic avaient auparavant chacun signé un doublé. Benfica Lisbonne, avec Zeki Amdouni dès l'heure de jeu, s'est imposé 4-0 contre l'Atlético Madrid. Jordan Lotomba, remplacé à la 82e, a participé au succès du Feyenoord Rotterdam 3-2 à Gérone. Enfin, Ardon Jashari a lui aussi fêté une victoire, le Club Bruges ayant gagné 1-0 à Graz.

Coupe Louis Vuitton: les Anglais tout près du but Le bateau anglais est tout près de se qualifier pour la Coupe de l'America Image: KEYSTONE/EPA/Quique Garcia La situation s'est enfin décantée en finale de la Coupe Louis Vuitton à Barcelone. Team Britannia a remporté les deux régates de mercredi contre Luna Rossa et mène ainsi désormais 6-4. Les Anglais n'ont plus besoin que d'une victoire pour obtenir le droit de défier Team New Zealand en finale de la Coupe de l'America dès le 12 octobre. Alors que les quatre premières journées de ce duel entre challengers avaient à chaque fois vu chaque bateau gagner et perdre une fois, Team Britannia a fait le break pour s'offrir deux balles de match. Les Italiens n'auront plus le droit à l'erreur vendredi lors des deux prochaines régates. Ils devront s'imposer à chaque course pour repousser la décision à samedi.

Szczesny sort de sa retraite et signe au FC Barcelone Wojciech Szczesny était présent à Barcelone pour le match face à Young Boys Image: KEYSTONE/EPA/ALEJANDRO GARCIA Le gardien polonais Wojciech Szczesny (34 ans) s'est engagé avec le FC Barcelone jusqu'à la fin de la saison, a annoncé le club catalan mercredi. Son arrivée doit pallier l'absence de l'Allemand Marc-André ter Stegen, gravement blessé à un genou. L'ex-portier de la Juventus, qui avait pris sa retraite cet été après sept saisons à Turin, s'est engagé jusqu'en juin 2025 avec le Barça. Le club blaugrana recherchait un gardien expérimenté libre pour suppléer le jeune Inaki Peña. "Bien que le nouveau gardien arrive dans une situation très particulière, il est indéniable que son CV offre toutes les garanties possibles", se félicite le Barça, évoquant sa riche carrière. Passé par Arsenal, l'AS Rome et la Juve, l'international polonais (84 sélections) devrait rapidement devenir titulaire dans les buts barcelonais en l'absence du capitaine Marc-André ter Stegen, indisponible plusieurs mois après sa rupture du tendon rotulien du genou droit.

Mark Cavendish fait chevalier Mark Cavendish a été fait chevalier mercredi Image: KEYSTONE/EPA Mark Cavendish a reçu mercredi le plus grand honneur du royaume britannique. L'héritier du trône, le prince William, a anobli le sprinter britannique de 39 ans au château de Windsor pour ses grands mérites dans le cyclisme et son engagement en faveur d'œuvres caritatives. Le coureur de l'île de Man porte désormais le titre de Knight Commander of the British Empire. En juillet, Sir Mark était devenu le seul détenteur du record de victoires sur le Tour de France en remportant sa 35e étape. Il avait ensuite laissé entendre qu'il pourrait mettre un terme à sa carrière en fin de saison.

Plusieurs semaines d'absence pour Ruben Vargas Ruben Vargas s'est blessé mardi à l'entraînement Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Ruben Vargas est au repos forcé "pendant plusieurs semaines", selon son entraîneur à Augsbourg Jess Thorup. L'international suisse s'est blessé aux ligaments d'une cheville mardi à l'entraînement. Vargas ne devra pas être opéré, mais il devra porter une attelle spéciale pendant environ deux semaines, a précisé Jess Thorup. Ce n'est qu'ensuite qu'il pourra reprendre l'entraînement. Ruben Vargas manquera donc également les deux prochains matches de l'équipe de Suisse en Ligue des Nations, le 12 octobre en Serbie et trois jours plus tard à Saint-Gall contre le Danemark.

Alcaraz mate Sinner en 3h21 et s'offre un 16e titre Alcaraz a maté Sinner après 3h21 de lutte Image: KEYSTONE/EPA Carlos Alcaraz (ATP 3) a conquis de haute lutte son quatrième titre de l'année mercredi à Pékin, le 16e au total sur l'ATP Tour. L'Espagnol de 21 ans s'est imposé 6-7 (6/8) 6-4 7-6 (7/3) en finale face au no 1 mondial Jannik Sinner, après 3h21' de lutte. Alcaraz a ainsi infligé à l'Italien (23 ans) sa première défaite de l'année dans une finale. Celui qui était devenu le plus jeune no 1 mondial de l'histoire en remportant l'US Open 2022 en est d'ailleurs à trois victoires pour zéro défaite en 2024 face à Sinner, qui avait gagné ses six premières finales de l'année. Tenant du titre dans la capitale chinoise, Jannik Sinner est pourtant passé à deux points de la victoire à 5-4 dans la manche décisive sur le service adverse. Il venait alors de remporter trois jeux de suite, après avoir écarté deux balles de double break à 1-3. L'Italien a ensuite mené 3/0 dans le second jeu décisif. Mais Alcaraz n'a alors rien lâché après avoir perdu deux points consécutifs sur son service. Le dernier vainqueur de Roland-Garros et de Wimbledon a remporté les sept derniers points d'une finale complètement folle pour revenir à égalité parfaite avec Sinner: les deux rivaux en sont tous deux à 16 titres pour 5 finales perdues! Carlos Alcaraz aurait d'ailleurs même pu s'imposer en deux sets. Il a ainsi mené 5-2 dans la première manche, manquant une première balle de set à 6-5 à la relance puis deux autres à 6/4 dans un tie-break dont il a perdu les quatre derniers points. Mais son abnégation a fini par payer.

Athletissima et Weltklasse auront lieu fin août en 2025 Le meeting d'Athletissima se disputera à la fin août en 2025 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les deux meetings suisses de la Ligue de diamant, Athletissima Lausanne et Weltklasse Zurich, auront lieu fin août en 2025. Le calendrier définitif de la catégorie la plus élevée des meetings, qui comprend 15 étapes, a été dévoilé mercredi. Sur le sol suisse, les meilleurs athlètes du monde prendront d'abord le départ le mercredi 20 août à la Pontaise de Lausanne. Une semaine plus tard, les mercredi 27 et jeudi 28 août, le Letzigrund de Zurich - et la Sechseläutenplatz - accueilleront les finales des 32 disciplines de la Diamond League. La saison estivale débutera par deux meetings en Chine (26 avril et 3 mai) et sera ponctuée par les championnats du monde à Tokyo à partir du 13 septembre.

Stefan Bissegger rejoint Décathlon AG2R Stefan Bissegger roulera pour une équipe française dès la saison 2025 Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Stefan Bissegger a trouvé un nouvel employeur. A partir de la saison prochaine, le Thurgovien de 26 ans roulera, comme son homonyme Stefan Küng, pour une équipe française. Il rejoindra Décathlon AG2R La Mondiale. On savait depuis longtemps que Bissegger quitterait EF Education-EasyPost à la fin de la saison, mais le champion d'Europe 2022 du contre-la-montre a annoncé sur Instagram le nom de sa nouvelle équipe. Il a signé un contrat valable jusqu'à fin 2026 avec Decathlon AG2R La Mondiale. Stefan Bissegger espère que ce changement d'équipe lui donnera un nouvel élan dans sa discipline de prédilection, le contre-la-montre, dans laquelle il n'a récemment pas pu s'illustrer. "L'équipe a beaucoup travaillé sur le contre-la-montre et les résultats sont là. Je me réjouis de travailler avec eux", a déclaré le sixième du chrono des JO de Paris, cité dans un communiqué de l'équipe.

Stricker contraint à l'abandon en Californie Dominic Stricker joue de malchance cette année Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Dominic Stricker subit un nouveau coup du sort, deux semaines et demie avant le début des Swiss Indoors à Bâle. Le Bernois de 22 ans a été contraint à l'abandon dans le Challenger de Tiburon mardi. Stricker, qui ne pointe plus qu'au 328e rang mondial, menait 5-3 dans le premier set de son 1er tour face à J.J. Wolf lorsqu'il a décidé de jeter l'éponge. Il a quitté le court californien en larmes, la raison de son abandon n'étant dans l'immédiat pas connue. Huitième de finaliste de l'US Open en 2023, Dominic Stricker vit un exercice 2024 cauchemardesque. L'ancien champion junior de Roland-Garros n'a joué son premier match de l'année qu'au début du mois de juin en raison de douleurs dorsales.