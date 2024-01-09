Steve Mandanda arrête sa carrière ++ L'étape de la Vuelta raccourcie

Steve Mandanda annonce la fin de sa carrière Steve Mandanda prend sa retraite Image: KEYSTONE/AP/FRANCOIS MORI Le gardien international Steve Mandanda, champion du monde avec l'équipe de France en 2018, a annoncé à 40 ans mettre un carrière à sa carrière. Il l'a fait dans un entretien accordé à "L'Equipe".

"J'ai eu besoin de prendre mon temps pour l'accepter, déjà, parce que ce n'est pas simple, mais oui j'arrête", a dit au quotidien l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille qui compte 35 sélections avec les Bleus.

"J'ai eu une grande période de réflexion parce que j'ai eu beaucoup d'appels (réd: des clubs du Havre, de Lorient, Guingamp, Brest, Montpellier selon L'Equipe) mais j'ai dit non à chaque fois", ajoute Mandanda, qui était libre depuis le 1er juillet et la fin de son contrat avec le Stade rennais.

Formé au Havre, où il s'était révélé en Ligue 2, Mandanda avait été recruté par l'Olympique de Marseille où il s'était imposé dès sa première saison dans l'élite en 2007-2008.

Le natif de Kinshasa a passé la majeure partie de sa carrière à l'OM, 14 saisons au total. Il y a remporté un titre de champion de France en 2010, trois Coupes de la Ligue consécutives (2010, 2011, 2012) et deux Trophées des champions (2010, 2011) sous la houlette de Didier Deschamps qui deviendra son sélectionneur en Bleus à partir de 2012.

Après avoir honoré sa première sélection en Bleu en mai 2008 sous les ordres de Raymond Domenech, Mandanda s'était imposé comme titulaire dans la cage française avant de perdre sa place en 2009 au profit de Hugo Lloris.

L'ancien gardien de l'OM est resté de nombreuses années la doublure de Lloris, participant aux plus grandes aventures des Bleus de Deschamps, de la finale de l'Euro 2016 à domicile, à la finale de Coupe du monde en 2022 au Qatar et était surtout dans le groupe lors du deuxième titre mondial décroché en 2018 en Russie.

Il avait annoncé la fin de sa carrière internationale en janvier 2023.



Le chrono de jeudi réduit à 12 km pour raisons de sécurité En raison des manifestations pro-palestiniennes, le chrono de jeudi sera réduit à un peu plus de 12 km Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Le contre-la-montre prévu jeudi sur 27,2 km à Valladolid sera réduit à 12,2 km. Ceci pour "des raisons de sécurité" liées aux manifestations pro-palestiniennes, annonce mercredi soir l'organisation.

"Dans le but d'assurer une meilleure protection de l'étape, l'organisation de la Vuelta, en coordination avec le Conseil municipal de Valladolid et après consultation du collège des commissaires, a décidé que l'étape contre-la-montre de demain se disputera sur un parcours de 12,2 km, avec le départ et l'arrivée aux lieux initialement prévus", selon un communiqué rendu public mercredi.

Cette étape est la 18e d'une Vuelta qui a été perturbée quasiment tous les jours par des manifestants pro-palestiniens hostiles notamment à la présence dans la course de l'équipe Israel-Premier Tech.

Mercredi, la plupart des militants s'étaient regroupés pacifiquement avant le pied de la dernière ascension, et le peloton a pu passer sans encombre, mais d'autres étapes avaient été raccourcies ou partiellement neutralisées en raison de la présence de manifestants sur la route ou à l'arrivée.



L'Allemagne élimine la Slovénie de Doncic Franz Wagner a eu raison de la Slov駭ie de Luka Doncic Image: KEYSTONE/EPA/TOMS KALNINS L'Allemagne est en demi-finale de l'Euro. A Riga, les Allemands ont éliminé la Slovénie de Luka Doncic 99-91.

La star des Los Angeles Lakers a porté son pays sur ses épaules avec 39 points, 10 rebonds et 7 assists, mais cela n'a pas suffi. Car de l'autre côté, Franz Wagner a prouvé qu'il faisait lui aussi partie d'une caste à part avec ses 23 points, 7 rebonds et 4 assists. L'ailier du Magic d'Orlando a surtout pu s'appuyer sur Dennis Schroeder (20 pts) et Daniel Theis (15 pts).

Les Allemands retrouveront les Finlandais en demi-finale. Plus adroits à 3 points et maîtres de leurs nerfs, les Nordiques ont enlevé le duel des surprises de cet Euro contre la Géorgie (93-79) pour rallier le dernier carré pour la première fois de leur histoire. L'autre demi-finale mettra aux prises la Turquie à la Grèce.

La Finlande a pu compter sur sa star Lauri Markkanen (17 pts et 6 rebonds) pour résister au retour des Géorgiens, qui disputaient leur premier quart de finale après avoir éliminé la France au tour précédent (80-70).



Pellizzari pour une première, Vingegaard contrôle Giulio Pellizzari a signé sa plus belle victoire lors de la 17e étape de la Vuelta Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Giulio Pellizzari a remporté la 17e étape de la Vuelta mercredi entre O Barco de Valdeorras et Alto de El Morredero. Statu quo au général où Jonas Vingegaard reste en rouge.

C'est une première pour le jeune grimpeur italien de la formation Bora. Giulio Pellizzari a décroché à 21 ans sa plus belle victoire sur un grand Tour. Et le maillot blanc de cette Vuelta n'a pas eu la vie facile. Légèrement distancé avec Joao Almeida, le dauphin de Vingegaard au général, le Transalpin est revenu avant d'attaquer et de profiter que les favoris se regardent.

Pellizzari a compté jusqu'à 30 secondes d'avance. Il termine au final avec 16 secondes de bonus sur Tom Pidcock et 18 sur son coéquipier Jai Hindley.

Leader de la course et 4e de cette étape et donc aux portes des bonifications, Jonas Vingegaard a tout de même repris deux secondes à Joao Almeida. Le Danois dispose donc de 50 secondes de marge sur le Portugais avant l'étape de jeudi, un contre-la-montre individuel de 27,2 km à Valladolid.

Le Lusitanien est plutôt doué sur l'effort solitaire, mais il devra faire mieux que Vingegaard qui n'est clairement pas mauvais dans l'exercice.



Les Boliviens peuvent toujours rêver Miguelito: il n'a pas trembl Image: KEYSTONE/EPA/LUIS GANDARILLAS Le rêve de disputer la Coupe du monde après une attente de plus de trente ans est toujours possible pour la Bolivie. Son succès face au Brésil lui offre, en effet, une place de barragiste.

A El Alto dans un stade situé à plus de... 4000 m d'altitude, les Boliviens se sont imposés 1-0 grâce à une réussite de Miguelito lors de la 18e et dernière journée des éliminatoires de la zone AMSUD. Le joueur de l'América MIneiro a marqué sur penalty dans le temps additionnel de la première mi-temps.

La Bolivie prend ainsi la 7e place du classement devant le Vénézuéla, battu 6-3 par la Colombie après avoir pourtant mené à deux reprises au score. La Bolivie disputera les barrages en mars prochain qui réunira six équipes pour deux places à pourvoir. Sa dernière participation à une phase finale de la Coupe du monde remonte à 1994.

Sans Lionel Messi ménagé, l'Argentine s'est inclinée 1-0 en Equateur. Cette défaite ne remet pas en question sa première place dans ces éliminatoires devant l'Equateur justement, la Colombie, l'Uruguay, le Brésil et le Paraguay.



Murat Yakin n'a aucune raison de changer sa recette Julien Sprunger rêve d'offrir un premier titre à Gottéron avant de ranger ses patins Image: KEYSTONE/TIL BUERGY En trois jours, la Suisse a foudroyé le Kosovo (4-0) et la Slovénie (3-0) avec le même onze. Murat Yakin a trouvé sa formule pour les éliminatoires du Mondial 2026, et n'a aucune raison de la changer.

Après les expérimentations des matches amicaux du début d'année, place à la stabilité et à la cohérence. Lors de la tournée américaine de juin - un voyage qui semble vraiment avoir porté ses fruits -, Yakin avait indiqué vouloir trouver une base de 7-8 joueurs plutôt qu'un onze type. Mais les deux probants succès acquis à Bâle, à chaque fois en moins d'une mi-temps, l'ont bien montré: les contours de l'équipe de Suisse sont plus clairs que jamais.

"J'ai peu d'arguments pour changer les choses quand nous jouons de cette manière", a déclaré le sélectionneur devant la presse lundi soir, peu après la facile victoire de ses joueurs face à la Slovénie. "Nous avons bien travaillé ces derniers temps, je dirais même extrêmement bien travaillé", s'est-il réjoui dans un large sourire.

Le renouveau d'Elvedi L'une des principales satisfactions du premier rassemblement de la saison concerne la défense, le principal chantier du début de l'année. Si les performances de Ricardo Rodriguez, toujours aussi fiable, et de Manuel Akanji, à nouveau impérial, étaient attendues, celles de Nico Elvedi et Silvan Widmer l'étaient moins.

Après l'Euro 2024, Elvedi n'avait pas réussi à pallier le retrait inattendu de Fabian Schär. Murat Yakin l'avait même laissé de côté en mars pour tester d'autres candidats, mais le Zurichois a repris confiance tant à Mönchengladbach qu'avec la Suisse. Il a rarement semblé aussi sûr de lui que face à l'attaquant slovène Benjamin Sesko lundi, et son but de la tête est venu couronner ses deux performances de choix. Son duo avec Akanji en défense centrale est plus que jamais installé.

Menacé par les convocations de Lucas Blondel et d'Isaac Schmidt, en difficulté à Mayence, Widmer voyait lui son avenir s'assombrir sur le côté droit de la défense suisse. Mais Yakin a préféré faire confiance à l'expérience de l'Argovien (32 ans) pour ces deux premiers matches. Désormais, seule une situation critique en club pourrait déloger Widmer du poste de latéral droit ces prochains mois.

Zakaria relégué Dans l'entrejeu, Fabian Rieder s'avance comme le grand gagnant. Le milieu offensif bernois a pleinement profité du 4-3-3 de Yakin pour s'affirmer en soutien du trio offensif. Placé un cran plus haut que les deux "tauliers" Granit Xhaka et Remo Freuler, Rieder a rendu deux copies très intéressantes. Le nouveau joueur d'Augsbourg est très apprécié du sélectionneur, mais sa patte gauche parviendra-t-elle à faire oublier celle de Xherdan Shaqiri?

Denis Zakaria doit quant à lui ronger son frein. Le milieu de terrain genevois, l'un des meilleurs joueurs du championnat de France, ne peut pas prétendre à un poste de titulaire. "Malheureusement, avec le système actuel il ne peut pas dépasser Granit et Remo", a regretté Yakin, qui s'est dit sincèrement "désolé" de cette situation: "J'en ai longuement discuté avec Denis. Il a compris et a accepté, mais cela me cause beaucoup de soucis".

Embolo, mieux que Frei? Breel Embolo n'a, pour sa part, aucun souci à se faire. Le buteur bâlois a poursuivi sa série en marquant un doublé contre le Kosovo et le 2-0 face à Slovénie. Le 10 octobre à Solna, dans la banlieue de Stockholm, il aura l'occasion d'égaler un record vieux de 91 ans. Il faut en effet remonter à 1934 pour retrouver la trace d'un international helvétique ayant marqué lors de six matches de suite (Leopold Kielholz). Même Alex Frei, le recordman de buts en sélection, s'était arrêté à cinq en 2005.

Avec ses incontournables ailiers que sont Dan Ndoye et Ruben Vargas, Embolo aura la lourde tâche de maintenir l'étonnante efficacité de l'équipe de Suisse en octobre. En Suède et en Slovénie, deux déplacements bien plus piégeux que cette entrée en matière à domicile, la troupe de Yakin devra confirmer. Selon des circonstances plus ou moins improbables - qui aurait prédit que la Suède s'inclinerait au Kosovo ? -, elle pourrait même valider son billet pour la prochaine Coupe du monde bien plus tôt que prévu.



La France souffre mais bat l'Islande Mbappé a réussi un but et une passe décisive face à l'Islande Image: KEYSTONE/EPA La France a souffert pour battre l'Islande (2-1) mardi au Parc des Princes.

Les hommes de Didier Deschamps ont néanmoins assuré l'essentiel et se retrouvent seuls en tête de la poule D des qualifications après deux journées, avec 3 points de plus que leurs adversaires du jour.

Menés au score à la 21e, les Bleus ont renversé la vapeur grâce à Mbappé, auteur du penalty du 1-1 (45e) puis de l'assist sur le 2-1 de Bercola (62e). Réduite à dix après l'expulsion de Tchouameni (68e), la France a cru concéder l'égalisation à la 88e. Mais la réussite de Haraldsson a été annulée par la VAR pour une faute.

Le Portugal a également décroché dans la douleur sa deuxième victoire en deux matches dans la poule F, en battant la Hongrie 3-2 à Budapest grâce à une réussite de João Cancelo tombée à la 86e soit deux minutes après le 2-2. Cristiano Ronaldo a inscrit mardi son 141e but en sélection grâce à un penalty transformé à la 58e.

L'Angleterre poursuit elle aussi son sans faute dans le groupe K. Les "Three Lions" sont allés s'imposer 5-0 en Serbie pour signer leur cinquième succès en cinq sorties. Ils possèdent 7 points d'avance sur l'Albanie, qui a battu la Lettonie 1-0 mardi, et 8 sur les Serbes qui comptent toutefois un match en moins.

La Norvège s'éclate A noter aussi l'écrasante victoire de la Norvège, qui a surclassé la Moldavie 11-1 avec un quintuplé d'Erling Haaland. Les Norvégiens sont vraiment bien partis dans le groupe I: ils ont 6 points d'avance sur l'Italie (avec certes un match en plus), et surtout une différence de buts très largement favorable: +21, contre +5 pour la Squadra Azzurra...



Le LHC battu, Fribourg et Genève s'imposent Filip Zadina inscrit le 3-0 Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La National League a repris ses droits mardi soir. Lausanne s'est incliné à Davos (4-1), alors que Fribourg (3-2 ap) contre Lugano et Genève (4-1) face à Ajoie ont bien débuté.

C'est sans Antti Suomela que le LHC a commencé sa saison. Mais avec sept étrangers sous contrat, les Vaudois doivent pouvoir gérer ce genre de désagréments. Seulement privé de son centre finlandais, Geoff Ward a choisi de bousculer son alignement. Le nouveau capitaine Damien Riat a pris place aux côtés de Czarnik et Caggiula, alors que Rochette a joué sur l'aile, comme Fuchs, de Dominik Kahun. Oksanen a lui pris place sur l'aile de Ken Jäger.

Ken Jäger, justement, s'est signalé dans ce match contre son futur club. Coupable d'une charge jugée à la tête de Julian Parrée, le centre international a pu rentrer au vestiaire plus tôt que ses camarades.

En avantage numérique pendant cinq minutes, les Grisons n'ont pas laissé passer leur chance. Et qui d'autre que Matej Stransky pour débloquer la situation dans les montagnes? Le buteur tchèque a eu un but ouvert car Asplund a très bien su masquer la vue de Kevin Pasche. Les joueurs de Josh Holden ont doublé la mise à la 43e sur un joli but de Ryfors.

De leur côté, les Vaudois ont été trop maladroits. Czarnik a trouvé le poteau au tiers médian sur un power-play. Globalement, les Lausannois ont mal géré ces situations spéciales, même si leur unique but est venu d'une supériorité numérique grâce à Zehnder (59e).

Les ex-Zougois sauvent Fribourg La première de Roger Rönnberg s'est finalement bien terminée. Fribourg a fini par s'imposer 3-2 ap, grâce à une réussite de Biasca (63e). Et avant ce but décisif de l'ancien Zougois, c'est l'autre renfort arrivé de Suisse centrale qui a permis à Gottéron d'y croire. Ludvig Johnson, jeune défenseur prometteur, a égalisé à la 54e. L'arrière aux racines suédoises a répondu à un but de Thürkauf un peu moins de trois minutes avant.

Et comme à Davos, cette reprise fut le théâtre d'un geste qui va faire parler. Jesper Peltonen s'est rendu coupable d'un coup de coude sur Yannick Rathgeb lors de cette rencontre. A voir s'il va se faire rattraper par la patrouille.

Genève se fait un peu peur Avec un effectif rempli d'expérience, Genève-Servette n'est pas tombé dans le piège à la réception d'Ajoie. Les Grenat l'ont emporté 5-3. Et ce malgré l'ouverture du score de Louis Robin à la 6e. Les Genevois ont mis un peu de temps avant de réussir l'égalisation par Pouliot à la 27e. Mais Vesey a pu donner l'avantage à ses couleurs à la 29e et alors qu'Ajoie avait un homme de plus sur la glace. Granlund (41e) et Pouliot une fois encore (48e en PP) ont donné au score une allure plus conforme au volume de tirs, puisque les Aigles ont bombardé Ciaccio 42 fois.

Mais mené 4-1, Ajoie n'a pas abdiqué et grâce à Nättinen et Devos, les Jurassiens ont fait trembler les Aigles.

Cruel pour Bienne et Kloten Bienne se disait certainement qu'il allait ramener quelque chose de son déplacement à Zurich, surtout après le 2-3 de Kneubühler à la 51e. Mais Balcers et surtout Yannick Weber à une seconde de la fin (!) ont permis au doucble champion en titre de s'en sortir 4-3. A noter le retour au jeu de Gaëtan Haas côté seelandais.

Ambri a lui aussi commencé ce championnat par une victoire "à la der". Les Léventins ont battu Kloten 2-1 en inscrivant le but de la victoire à huit secondes de la fin du troisième tiers grâce à Tim Heed.

Sous la conduite de Michael Liniger, Zoug a battu Berne 3-0. Leonardo Genoni a poursuivi sur sa lancée du dernier Mondial en s'offrant un blanchissage. Et enfin Rapperswil s'est défait de Langnau 5-1.



Turquie-Grèce en demi-finale de l'Euro Giannis Antetokounmpo et la Grèce se frotteront à la Turquie en demi-finale de l'Euro Image: KEYSTONE/AP/Sergei Grits La première demi-finale de l'Eurobasket messieurs s'annonce particulièrement chaude. Elle mettra aux prises la Turquie et la Grèce vendredi à Riga.

Les Turcs se sont imposés 91-77 mardi face à la Pologne dans le premier quart de finale. Ils ont pu compter sur un Alperen Sengun particulièrement en verve: l'intérieur des Houston Rockets a compilé 19 points, 12 rebonds, 10 passes décisives et 3 interceptions.

Son duel avec Giannis Antetokounmpo vendredi promet beaucoup. La superstar grecque a également brillé dans un quart de finale remporté - face à la Lituanie: le "Greek Freak" a inscrit 29 points, ajoutant 6 rebonds et 4 interceptions. Jonas Valanciunas (24 points, 15 rebonds) a pourtant sorti le grand jeu côté lituanien.

Les deux autres quarts de finale se dérouleront mercredi. Ils mettront aux prises d'une part la Finlande et la Géorgie, et d'autre part l'Allemagne et la Slovénie.



La gagnante du dernier Sierre-Zinal disqualifiée et suspendue Gagnante du dernier Sierre-Zinal, Joyline Chepngeno est disqualifi閑 et suspendue deux ans pour dopage Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Lauréate de l'édition 2025 de Sierre-Zinal, Joyline Chepngeno a été disqualifiée à la suite d'un contrôle antidopage positif, ont annoncé les organisateurs de l'épreuve mardi.

La Kényane a reconnu s’être injectée une substance interdite, souligne le communiqué.

L'Unité d'intégrité de l'athlétisme (AIU) a suspendu Joyline Chepngeno pour deux ans. Tous ses résultats obtenus depuis le 9 août 2025 (date de sa deuxième victoire consécutive dans cette épreuve) sont annulés, avec perte des titres, médailles et primes associés, précise encore le communiqué.

Les organisateurs de Sierre-Zinal sanctionnent également son coach genevois Julien Lyon. "Ce cas de dopage intervient pour la deuxième fois en trois éditions sous la responsabilité du coach Julien Lyon et de son équipe Milimani Runners", explique le communiqué, qui se réfère à Mark Kangogo, vainqueur dopé de l'édition 2022.

Julien Lyon est suspendu de toute activité dans le cadre de Sierre-Zinal, et les athlètes liés à son nom ou à sa structure d'entraînement ont l'interdiction de participer à la mythique course. Les organisateurs se réservent en outre le droit de demander une indemnisation pour atteinte à l'image de l'épreuve.



Wawrinka commence bien Stan Wawrinka a bien commenc Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Stan Wawrinka (ATP 149) a maîtrisé son sujet pour son entrée en lice dans le Challenger de Rennes. Le Vaudois de 40 ans s’est imposé 6-4 6-4 face au Français Kenny De Schepper (ATP 636).

Tête de série no 2 du tableau, Stan Wawrinka a eu besoin de moins de 80 minutes pour vaincre son cadet de deux ans, qui a disputé les Interclubs cet été avec Nyon. Un break dans chaque set lui a suffi pour faire la différence.

Stan Wawrinka, qui reste sur une demi-finale dans le Challenger de Cancun à la mi-septembre, affrontera à nouveau un Français en 8e de finale. Il se frottera à Mae Malige (ATP 496), un invité de 19 ans, ou à Dan Added (ATP 274, 26 ans).



Linda Indergand annonce sa retraite Médaillée de bronze à Tokyo en 2021, Linda Indergand dit stop à 32 ans Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Linda Indergand prendra sa retraite à la fin de la saison. L'Uranaise de 32 ans a fait cette annonce après la course de short-track des Mondiaux de VTT en Valais.

"En 2011, j'ai disputé mes premiers Championnats du monde à domicile, ici en Valais. Ces 14e Championnats du monde seront mes derniers. La boucle est bouclée", a déclaré Linda Indergand au micro de SRF.

En 2011, Indergand avait été sacrée championne du monde juniors lors des Mondiaux de Champéry. Le plus grand succès de sa carrière demeure la médaille de bronze remportée aux JO de Tokyo en 2021, où elle avait complété un triplé historique avec Jolanda Neff et Sina Frei.

A cela s'ajoutent une médaille d'argent aux Championnats d'Europe en 2017, des places sur le podium en Coupe du monde, une médaille d'or aux Championnats du monde par équipe en 2023 et de nombreux succès aux Championnats du monde dans la discipline Eliminator.



Alessandra Keller titrée en short-track Alessandra Keller titrée aux Mondiaux de short-track à Zermatt Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Alessandra Keller est la nouvelle championne du monde de VTT short-track. A Zermatt, la Nidwaldienne de 29 ans a devancé la Suédoise Jenny Rissveds et la Canadienne Jennifer Jackson.

Dire qu'elle voulait ce titre est un euphémisme. Alessandra Keller savait qu'elle avait deux chances de médaille lors de ces Mondiaux à domicile et elle n'a pas attendu sa deuxième opportunité pour décrocher le plus beau des métaux.

Neuf tours d'un kilomètre, un effort violent qui convient parfaitement à la morphologie de la Nidwaldienne. Au final, seule Jenny Rissveds a pu suivre la cadence de Keller. Sauf à la fin lorsqu'elle a accéléré une dernière fois pour se détacher et couper la ligne en levant les bras.

Vice-championne du monde de la discipline en 2022, Alessandra Keller avait remporté le général de la Coupe du monde de short-track cette même année.

Les Suissesses n'ont pas manqué ce rendez-vous. L'Appenzelloise de 24 ans Ronja Blöchlinger s'est classée 4e. Nicole Keller a pris le 7e rang et Linda Indergand le 9e.



Diakité prend 4 matches Expulsé contre St-Gall, Gaoussou Diakité a pris finalement 4 matches Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le LS devra se passer de Gaoussou Diakité lors des 4 prochains matches. Initialement suspendu pour trois parties, la commission disciplinaire de la SFL a alourdi la sanction après l'appel des Vaudois.

"Le joueur a agi en dehors du jeu et pendant une interruption, a justifié la SFL. Son coup a été porté avec une intention directe et sans provocation préalable. De plus, il s'était déjà fait remarquer de manière négative avant cet incident." Le verdict est définitif pour les instances de la Swiss Football League.

Le joueur de 19 ans, prêté par le RB Salzbourg, a reçu un carton rouge pour violence lors du match de la 5e journée de Super League contre Saint-Gall.

