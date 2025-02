Stricker déjà battu ++ Fähndrich 2e du sprint classique

Stricker battu en deux sets dans le match d'ouverture Dominic Stricker a été battu en deux sets par Pedro Martinez samedi Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX La Suisse est menée 1-0 par l'Espagne à Bienne au 1er tour des qualifications de la Coupe Davis. Dominic Stricker s'est incliné 6-4 7-6 (9/7) devant le no 1 ibère Pedro Martinez (ATP 44) samedi dans le match d'ouverture. Ce match avait pourtant démarré de manière idéale pour le Bernois Dominic Stricker (ATP 287). Le champion junior de Roland-Garros 2020 a ainsi signé le premier break pour mener 3-1, après avoir écarté trois balles de break dans un premier jeu long de 10'. Mais son manque de confiance s'est pleinement ressenti, notamment dans sa gestion des points les plus importants. Le gaucher de 22 ans a ainsi perdu quatre jeux d'affilée dont deux sur son propre service pour se retrouver mené 3-5 dans la manche initiale. Stricker a témoigné d'une plus grande résistance au deuxième set. Il a écarté une première balle de match à 5/6 au tie-break, claquant un ace, avant de bénéficier d'une balle de set à 7/6. Mais Pedro Martinez a remporté les trois derniers points du match, profitant d'une volée de revers manquée par son adversaire pour conclure. Le deuxième simple de cette rencontre va mettre aux prises le no 1 helvétique Jérôme Kym (ATP 136) et le no 2 espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 51). Les débats se poursuivront dimanche dès 12h30 avec un double, suivi des deux derniers simples.

Nadine Fähndrich 2e du sprint classique de Cogne Nadine Fähndrich a terminé 2e du sprint de Cogne Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Nadine Fähndrich a brillé samedi à Cogne. La Lucernoise a pris la 2e place du sprint en style classique dans la station du Val d'Aoste, décrochant son 11e podium individuel en Coupe du monde. Auteure du 4e temps de la qualification, Nadine Fähndrich s'est frayé un chemin jusqu'en finale en se classant 2e de sa série tant en quarts qu'en demi-finales. En finale, la gagnante de la 5e étape du dernier Tour de Ski n'a été devancée que par la Suédoise Maja Dahlqvist, pour 94 centièmes. Neuvième samedi, Alina Meier a quant à elle confirmé l'excellence de sa forme. La Davosienne, 10e du sprint en skating disputé en Engadine une semaine plus tôt, s'est à nouveau hissée en demi-finale. Elle a même échoué aux portes de la finale, manquant le deuxième ticket de "lucky loser" pour une poussière de secondes. Seuls Suisses ayant passé l'écueil des qualifications chez les messieurs, Valerio Grond et Janik Riebli ont été éliminés dès les quarts de finale, terminant respectivement 5e et 6e de la troisième série. Mais les deux hommes sont plus à l'aise en skating.

Les Suisses en retrait, Fanny Smith 7e Fanny Smith (ici à Arosa) a terminé 7e samedi à Veysonnaz Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les spécialistes suisses de skicross ont manqué leur affaire samedi dans la première des deux épreuves prévues à Veysonnaz. Fanny Smith a signé le meilleur résultat helvétique avec une 7e place. Quatrième de la qualification, Fanny Smith fut la seule représentante de Swiss-Ski à passer l'écueil des quarts de finale. La Vaudoise, qui restait sur deux 2es places à Reiteralm en Coupe du monde, a toutefois été stoppée au stade des demi-finales. Elle s'est ensuite classée 3e de la "petite finale". Seuls Helvètes en lice au stade des quarts de finale chez les messieurs, Tobias Baur et Alex Fiva se sont arrêtés là, échouant tous deux à la 4e place de leur série. Le Vaudois Romain Détraz, 8e de la qualification, a été quant à lui éliminé dès les 8es de finale.

Pas de descente dimanche à Garmisch La descente de Garmisch a été annulée Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Les hommes ne pourront pas en découdre dimanche en descente à Garmisch-Partenkirchen. L'entraînement, nécessaire pour la tenue d'une épreuve de Coupe du monde dans la discipline, a dû être annulé samedi en raison d'un brouillard persistant. L'essai chronométré programmé vendredi n'ayant pas non plus pu se dérouler, les spécialistes masculins de la vitesse auront donc fait le déplacement en Bavière pour rien. Ils mettent le cap sur Saalbach, où les Mondiaux débuteront dès mardi. Le premier entraînement de descente est prévu dès mercredi, le second jeudi. Les hommes doivent disputer leur super-G jeudi.

Dionicio débarque à Bienne, Delémont file à Fribourg Rodwin Dionicio débarque à Bienne Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press L'espoir Rodwin Dionicio débarque à Bienne, a annoncé samedi le club seelandais. Le défenseur de 20 ans, qui possède les nationalités suisse et américaine, s'est engagé jusqu'au terme de la saison. Dionicio avait paraphé un contrat de trois ans il y a environ une année avec le HC Bienne, avant d'être drafté par les Anaheim Ducks et de rejoindre la AHL. Il a fait 24 apparitions dans l'antichambre de la NHL, avec les San Diego Gulls. Autre jeune défenseur, Noah Delémont (22 ans) quitte en revanche Bienne plus tôt que prévu. Il rejoint jusqu'au terme de la saison Fribourg-Gottéron, ont annoncé les deux clubs, alors qu'il a déjà signé pour les deux prochaines saisons à Kloten.

La fête continue pour Lian Bichsel Lian Bichsel: il est en passe de s'imposer dans l'une des meilleures équipes de la NHL. Image: KEYSTONE/AP/TONY GUTIERREZ Quatrième match et quatrième victoire pour Lian Bichsel depuis son retour en NHL ! Dallas s’est imposé 5-3 devant le Vancouver de Pius Suter. Sur leur glace, les Stars doivent leur succès à l’efficience de Jason Robertson et de Roope Hintz, tous deux auteurs d’un doublé et d’un assist. Crédité de 26 arrêts, Jake Oettinger a, pour sa part, fêté son 26e succès de la saison. Seul le portier de Winnipeg Connor Hellebuyck a gagné plus de matches cet hiver (32). Lian Bichsel a rendu un bilan de + 1 pour un temps de jeu de 19’06. Celui de Pius Suter fut de 16’50’’ pour un bilan de -2. La soirée de Roman Josi à Buffalo ne fut pas, comme celle de Pius Suter, la plus belle de la saison. Les Predators se sont inclinés 4-3 sur une réussite de Jiri Kulich à 2’04’’ de la sirène. Pour son... 955e match sous les couleurs de Nashville – il égalera le record de David Legwand ce samedi à Pittsburgh -, Roman Josi n’a comptabilisé aucun point pour rendre un bilan de -1.

Le "10" rentre à la maison Neymar: à Santos pour préparer la Coupe du monde 2026. Image: KEYSTONE/AP/Andre Penner Bravant la pluie, des milliers de supporters ont acclamé Neymar pour son retour au Santos. La star retrouve le club qui l'a formé, près de douze ans après son départ pour le football européen. "C'est un jour très spécial pour moi (...) je m'en souviendrai toute ma vie", a lancé, ému, le meilleur buteur de l'histoire de la "Seleção", quelques jours après la résiliation de son contrat par le club saoudien Al-Hilal. "C'est un sauvetage pour moi, un bonheur, un sauvetage footballistique, car cela fait longtemps que je n'ai pas joué, cela fait longtemps que je ne fais pas ce que j'aime le plus au monde, qui est jouer au football", a-t-il déclaré par la suite lors d'une conférence de presse. Après avoir annoncé la veille son retour dans l'équipe de São Paulo où il a évolué entre 2009 et 2013, le Brésilien de 32 ans a signé vendredi un contrat de six mois. Sous la pluie, une quinzaine d'artistes, dont le célèbre rappeur brésilien Mano Brown, ont animé l'attente de la "torcida" (les supporteurs) dans le stade Vila Belmiro (16'000 places) plein à craquer. Un maillot géant déployé sur le terrain rappelait la phrase écrite par l'attaquant dans le vestiaire du centre d'entraînement avant son départ pour le FC Barcelone en 2013: "Je pars, mais... je reviens". L'idole des foules a tenu parole vendredi soir, effectuant une entrée triomphale sur la pelouse du Vila Belmiro. Auparavant, plusieurs autres stars du ballon rond - Luis Suárez, Marta, Vinícius Jr, Rodrygo - lui avaient souhaité bonne chance dans des vidéos diffusées sur les écrans du stade. "Olé, olé, ola, Neymar", a scandé la "torcida", toute vêtue de blanc et de noir. Neymar portera le maillot numéro 10, immortalisé par Pelé, la légende du club, et qui n'a pas été utilisé pendant que les Paulistes étaient en deuxième division, l'année dernière. Lors de son premier passage, l'attaquant a remporté les dernières grandes victoires du Santos avec le maillot "11": Coupe du Brésil en 2010, Copa Libertadores en 2011 et Coupe des coupes sud-américaine en 2012. Il n'est pas exclu que Neymar fasse ses débuts mercredi, le jour de ses 33 ans, lorsque le Santos recevra le Botafogo pour la sixième journée du tournoi de l'Etat de São Paulo.

Le LS, Sion et Servette en quête de succès Battu à Saint-Gall lors de la dernière journée, Lausanne a l'occasion de décrocher une première victoire en 2025. Les hommes de Ludovic Magnin accueillent Young Boys samedi à la Tuilière (18h00). Avec un seul point obtenu en deux matches depuis la reprise de la Super League, le LS doit réagir s'il entend rester à portée de la tête du classement. Il fait face à des Bernois qui n'ont pas inscrit le moindre but lors des quatre derniers matches (deux 0-0 en championnat, deux défaites 1-0 en Ligue des champions). Le FC Sion aura lui pour objectif d'éviter une troisième défaite de rang. Mais la tâche s'annonce ardue sur la pelouse du leader Lugano (18h00), qui s'avance comme le favori de cette deuxième partie de saison. Après deux matches nul, Servette doit aussi retrouver la victoire. Les Grenat tâcheront de faire de craquer une équipe de Grasshopper invaincue depuis six matches en championnat, samedi soir à Genève (20h30).

Suisse-Espagne: Stricker - Martinez en ouverture Dominic Stricker ouvrira les feux samedi à Bienne, théâtre du 1er tour des qualifications de la Coupe Davis entre la Suisse et l'Espagne. Le gaucher bernois affrontera dès 13h Pedro Martinez. Incapable de gagner le moindre set dans les quatre premiers matches qu'il a disputés cette saison, Stricker (ATP 287) a donc été préféré à Marc-Andrea Hüsler (ATP 170) pour la place de no 2 en simple. Il se mesurera pour la première fois au no 1 ibère Pedro Martinez (ATP 44), qui a quant à lui passé un tour à l'Open d'Australie. Le deuxième match prévu samedi mettra aux prises Jérôme Kym (21 ans), no 1 de la formation helvétique en l'absence d'Alexander Ritschard (ATP 123), et Roberto Carballes Baena (ATP 51), qui comme Pedro Martinez est plus à l'aise sur terre battue que sur dur en indoor. Il s'agira là aussi d'un premier face-à-face. Les débats se poursuivront dimanche, dès 12h30, avec tout d'abord un double qui devrait opposer le duo Hüsler/Stricker à la paire Pedro Martinez/Jaume Munar. Le quatrième match du week-end devrait voir Kym se frotter à Martinez, le cinquième Stricker à Carballes Baena. A noter que le vainqueur de cette confrontation se mesurera à la Serbie ou au Danemark au 2e tour de ces qualifications, en septembre. La Serbie doit composer sans Novak Djokovic au 1er tour, alors que le Danemark peut compter sur le no 12 mondial Holger Rune pour cette rencontre qui se dispute à Copenhague.

Genève-Servette: la descente aux enfers se poursuit Le dépit de Simon Le Coultre: Genève-Servette est bien en train de couler. Image: KEYSTONE/MANUEL GEISSER La descente aux enfers se poursuit pour Genève-Servette ! Battus 4-1 à Zurich, les Genevois ont concédé une sixième défaite de rang pour se diriger de plus en plus vers le play-out. Le champion de 2023 n’a pas existé devant le champion de 2024. Après l’exploit personnel de Denis Malgin sur l’ouverture du score à la 10e, Genève a lâché prise juste après la mi-match avec le 2-0 de Jesper Fröden à la 31e et le 3-0 de Willy Riedi à la 33e. La seule bonne nouvelle de la soirée pour la formation de Yorick Treille est venue de la défaite 7-4 de Lugano à Zoug. Les Tessinois menaient pourtant 4-2 à l'appel de l'ultime période. Mais malgré ce revers de Lugano qui possède une autre dynamique, on voit mal comment les Genevois vont pouvoir désormais échapper à cette série de tous les dangers contre Ajoie, leur " bourreau" de mardi dernier lors de l’entame de cette semaine noire qui s’achèvera dimanche aux Vernets avec la réception du Lausanne HC. Lausanne et Kevin Pasche à la fête Un Lausanne HC qui a, lui, le vent dans le dos. Victorieux 3-0 sur leur glace de Davos, les Vaudois ont cueilli un sixième succès de rang pour suivre le rythme imposé cette semaine par Zurich dans le duel qui désignera le vainqueur de la saison régulière. Face à des Grisons qui avaient joué la veille contre Genève-Servette, Lausanne a su tisser sa toile avec patience pour frapper par Damien Riat à la 24e et par Gavin Bayreuther à la 45e avant le but dans la cage vide de Raphaël Prassl. Devant ses filets, Kevin Pasche a signé son neuvième blanchissage de l'exercice pour marquer encore plus les esprits avant de participer à son premier rassemblement avec l’équipe nationale. Fribourg-Gottéron dans le top-6 Fribourg-Gottéron possède aussi un gardien talentueux en la personne de Loïc Galley. Le remplaçant de Reto Berra a également réussi un blanchissage à Kloten où les Fribourgeois se sont imposés 2-0 pour figurer enfin dans le top-6. Marcus Sörensen, à 21’’ de la sirène du premier tiers, et Julien Sprunger, à 39’’ cette fois de celle du deuxième, ont permis à Gottéron de passer l’épaule et de prolonger une série vertueuse: 13 matches sans la moindre défaite dans le temps réglementaire. Pour Fribourg, les play-off arrivent ! Pour Bienne, ils ne sont presque plus qu'un mirage. Les Seelandais ont été battus 4-3 sur leur glace par un Ajoie de plus en plus admirable. Les Jurassiens ont arraché l’égalisation à 6 contre par T.J. Brennan avant de forcer la décision après 77’’ en prolongation par ce même T. J. Brennan. Avec cette défaite, Bienne cède la dixième place à Ambri qui s’est imposé 4-3 à Rapperswil grâce à un but d’Eric Landry après 3’01’’ de jeu dans la prolongation.

Carouge et Xamax perdent des plumes L'entraîneur d'Etoile Carouge, Adrian Ursea, a vécu une soirée frustrante à Lausanne. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Thoune a conforté sa position de leader de la Challenge League, vendredi à Schaffhouse. Tandis qu'Etoile Carouge et Neuchâtel Xamax se sont inclinés devant Stade-Lausanne-Ouchy (1-0) et Wil (2-0). A la Pontaise, Warren Caddy a marqué l'unique but de la partie pour SLO après une demi-heure, stoppant les Carougeois dans leur reconquête de la 2e place du classement. Les Stadistes reviennent à deux points de Xamax, 6e, qui n'a pas trouvé de solution pour répondre aux deux buts inscrits par Wil. Ces derniers prennent une marge de 4 points sur les Neuchâtelois. L'écart est également confortable en tête pour Thoune. Son premier poursuivant, Aarau, invaincu depuis début novembre, compte sept points de retard et reçoit Bellinzone samedi.

Deux chutes privent Kimmy Repond de médaille Les chutes ont co Image: KEYSTONE/AP/Sergei Grits Kimmy Repond a terminé au pied du podium aux Championnats d'Europe de Tallinn, au terme du programme libre. La Bâloise de 18 ans, 3e après le court, a chuté et été privée d'une nouvelle médaille. Paraissant crispée, peut-être en raison de chutes déjà survenues lors de son échauffement, Repond n'est pas parvenue à se libérer. Une première culbute due au manque de rotation a d'abord sanctionné son triple lutz. Quelques instants plus tard, elle a même récidivé au même endroit lors de son exécution du triple flip. Ces pénalités placent la Bâloise à une décevante 4e place avec 186,64 points, à 4,8 longueurs de la troisième marche du podium, qu'elle avait justement atteinte deux ans plus tôt en Finlande. La médaille d'or est revenue à l'Estonienne Niina Petrokina, transcendée devant son public, qui a réalisé une performance primée de 208,18 points. La nouvelle championne continentale a devancé la Géorgienne Anastasiia Gubanova (198,61) et la Belge Nina Pinzarrone (191,44). Cette épreuve s'annonçait très ouverte en l'absence des patineuses russes, toujours privées de compétitions.

Grond et Riebli 6es du sprint par équipes Valerio Grond et son coéquipier Janik Riebli ont dû se contenter du 6e rang vendredi à Cogne (archives). Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Valerio Grond et Janik Riebli n'ont pas réussi à monter sur le podium de Coupe du monde à Cogne, en Italie. Le Grison et l'Obwaldien ont pris la 6e place du sprint classique par équipes vendredi. Dans le Val d'Aoste, les deux fondeurs suisses ont terminé à 3''02 des deux Norvégiens Even Northug et Erik Valnes, vainqueurs devant des duos français et suédois. Deuxièmes à Davos en décembre, Grond et Riebli avaient pourtant réalisé le meilleur temps lors des qualifications. Chez les femmes, à trois semaines du début des Mondiaux de Trondheim, la paire suisse Anja Weber/Alina Meier s'est classée 8e. Et pour la première fois depuis près de quatre ans, la victoire en sprint par équipes n'est pas revenue à des Suédoises, Johanna Hagström/Maja Dahlqvist ayant été battues par les Finlandaises Kerttu Niskanen/Jasmi Joensuu dans la dernière ligne droite.

Jil Teichmann cède après un beau combat Jil Teichmann a livré un beau combat à Singapour (archives). Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Jil Teichmann n'a pas tenu la distance avec la Chinoise Wang Xinyu en quart de finale du tournoi WTA 250 de Singapour vendredi. La Biennoise de 27 ans s'est inclinée en trois sets. Issue des qualifications dans la cité-Etat asiatique, Jil Teichmann (WTA 128) n'est pas passée loin de la victoire face à la 35e mondiale. Elle a finalement cédé après plus de trois heures de jeu, 6-7 (5/7) 7-6 (7/5) 6-4. La Suissesse avait pourtant remporté de haute lutte le premier set au jeu décisif, alors qu'aucune des deux joueuses n'avait réussi à faire le break. Dans la deuxième manche, la gauchère a manqué trois occasions de s'emparer du service de la Chinoise, à 1-1 puis à 3-3. Elle a dû ensuite s'employer pour conserver le sien, sauvant plusieurs balles de set, avant de concéder la manche lors d'un deuxième tie-break décousu. La perte de sa mise en jeu dès l'entame du troisième set lui a coûté cher. Malgré cinq nouvelles balles de break, elle n'a pas réussi à revenir à la hauteur de Wang, qui a conclu l'affaire sur sa première balle de match. La bonne semaine de Jil Teichmann à Singapour va toutefois lui permettre de gagner une dizaine de places au classement WTA. Elle se rapproche ainsi du top 100, qu'elle avait quitté en juin 2023.