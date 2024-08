Stricker sorti d'entrée ++ Albane Valenzuela réalise un rêve

Une défaite mortifiante pour Dominic Stricker Dominic Stricker: une défaite qu'il aurait dû éviter... Image: KEYSTONE/AP/Julia Nikhinson Rien ne va plus pour Dominic Stricker (ATP 169) ! Le Bernois a été sorti sans gloire au 1er tour de l’US Open, une année après un parcours magnifique qui l’avait emmené jusqu’en huitième de finale. Dominic Stricker s’est incliné en 4-6 6-3 7-6 (7/4) 6-3 devant l’Argentin Francisco Comesana (ATP 108), un joueur qui ne présentait pratiquement aucune référence sur les revêtements en dur. Trop inconstant et trahi par un service médiocre qui lui a coûté 10 doubles fautes, dont 3 dans le jeu qui a permis à son adversaire de signer le break au quatrième set, le gaucher a creusé sa propre tombe. Avec un soupçon de rigueur en plus, il n’aurait jamais dû perdre ce match. Il a, ainsi, mené 6-4 3-2 service à suivre avant de perdre quatre jeux d’affilée et offrir sur un plateau la possibilité à Francisco Comesna d’égaliser à une manche partout. Au troisième set, il a cette fois confirmé son break pour mener 4-1. Mais une fois de plus, il n’a pas su conclure pour perdre le contrôle du match malgré une balle de set en sa faveur qu’il perdait avec un retour trop faible sur un deuxième service bien "neutre". Cette défaite est vraiment mortifiante avec le gaucher. Comme il n’a pu défendre que 10 des 205 points qui avaient récompensé son huitième de finale de 2023, Dominic Stricker sera classé au-delà de la 320e place mondiale dans quinze jours. Autant dire que le Bernois devra reprendre tout à zéro. Sur le flanc lors des six premiers mois de l’année en raison de sa blessure au dos, il n’imaginait pas que son retour aux affaires épouse le scénario du pire.

Albane Valenzuela retenue pour la Solheim Cup Albane Valenzuela , ici aux JO de Paris, fera partie du Team Europe à la Solheim Cup Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Albane Valenzuela a reçu une prestigieuse invitation. La golfeuse genevoise fera en effet partie de la sélection européenne pour la Solheim Cup, le pendant féminin de la Ryder Cup à la mi-septembre. C'est à Gainesville en Virginie que la Genevoise de 26 ans représentera la Suisse au sein du Team Europe. Elle fait partie des quatre captain's picks de Suzann Pettersen. C'est la première fois qu'un golfeur ou une golfeuse helvétique est sélectionné pour la Solheim ou la Ryder Cup. "C’est un rêve d’enfant qui se réalise, a déclaré Albane Valenzuela dans un communiqué de la fédération suisse. Représenter l'Europe à la Solheim Cup ou à la Ryder Cup, c’est l'un des plus grands honneurs qui puissent exister pour une golfeuse ou un golfeur. A l'époque, quand j’avais disputé la Junior Solheim Cup, c’était clair: je voulais faire pareil chez les grandes. J’ai joué tous les Majeurs, les JO, et maintenant je vais participer à la Solheim Cup. C’est énorme!" A Gainesville, Albane Valenzuela et le Team Europe tenteront de conserver le trophée de la Solheim Cup, un an après avoir partagé l’enjeu face aux Etats-Unis en Andalousie (14-14).

Cameron Puertas signe en Arabie saoudite Cameron Puertas va jouer en Arabie saoudite Image: KEYSTONE/EPA/OLIVIER MATTHYS Cameron Puertas va découvrir l'Arabie saoudite. Le Lausannois, vice-champion de Belgique avec l'Union Saint-Gilloise, a signé pour trois ans avec Al Qadsiah. Désigné meilleur joueur du dernier championnat de Belgique, auteur de 14 buts et de 23 passes décisives, le Vaudois de 26 ans était très demandé. Dans le club de la ville de Khobar, à un pont du Bahreïn, Puertas retrouvera des noms connus comme le défenseur espagnol Nacho ou encore l'attaquant gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

Le président du LHC Patrick de Preux se retire après 14 ans au club Patrick de Preux se retire de la présidence du LHC Image: KEYSTONE/PIERRE ALBOUY C'est une page qui se tourne à Lausanne. Après 14 années de présidence, Patrick de Preux a décidé de se retirer. Il n'est pas erroné de dire que le désormais ex-président a tout vécu. Arrivé alors que le club était encore en LNB (ex-Swiss League), le Vaudois de 69 ans a connu les joies de la promotion en 2013, une première participation aux play-off dans la foulée, trois patinoires avec l'ancien Malley, Malley 2.0 et la nouvelle enceinte inaugurée en 2019, le covid et enfin une finale de National League perdue au 7e match contre Zurich. C'est notamment grâce à lui que le propriétaire Gregory Finger a accepté de soutenir financièrement le club. "Avoir eu l’honneur d’être président du LHC a été un apprentissage de vie fantastique, confie-t-il dans le communiqué. J’ai eu énormément de plaisir à faire quelque chose qui, de mon point de vue, est réussi, même s’il reste encore un titre à aller chercher, et un équilibre financier à retrouver." Le nouveau président, qui prendra ses fonctions le 2 septembre, sera annoncé officiellement en fin de semaine. Il sera également présent à la conférence de presse d’avant-saison du LHC, qui se tiendra le mardi 3 septembre, précise le club dans son communiqué.

Retraite internationale pour Fabian Schär Fabian Schär a disputé son dernier match avec la Suisse contre l'Angleterre de Cole Palmer lors de l'Euro Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA Fabian Schär (32 ans) a annoncé sur Instagram prendre sa retraite internationale. Le défenseur de Newcastle a été sélectionné 86 fois en équipe de Suisse et inscrit 8 buts. Schär a donc imité ses coéquipiers Xherdan Shaqiri et Yann Sommer en refermant le chapitre de l'équipe nationale. Le défenseur central a indiqué vouloir se concentrer pleinement sur son club de Newcastle, dans lequel il évolue depuis 2018. "Après plus de dix ans et 86 matches avec la Suisse, le moment est venu de faire mes adieux. J'ai pu représenter mon pays lors de trois Coupes du monde et de trois Euros. Cela m'a rempli d'une grande fierté. Les émotions que j'ai pu vivre m'accompagneront toute ma vie", a notamment déclaré Fabian Schär. "Fabian a joué un rôle important dans notre équipe en tant que joueur, mais aussi comme personnalité. Même si c'est difficile pour moi en tant qu'entraîneur, je respecte sa décision et le remercie chaleureusement pour son engagement et ses performances", a réagi le sélectionneur Murat Yakin dans un communiqué de l'ASF.

Sven-Göran Eriksson a perdu son dernier match Sven-Göran Eriksson en mai dernier à Rome Image: KEYSTONE/EPA ANSA/FABIO FRUSTACI Sven-Göran Eriksson est décédé dans son pays des suites d'un cancer. L'ancien entraîneur était âgé de 76 ans. Il avait notamment dirigé l'AS Rome, Benfica Lisbonne, Lazio Rome et l'Angleterre. Eriksson avait annoncé en janvier être atteint d'un cancer incurable du pancréas. Les médecins lui donnaient au mieux un an à vivre. De 2001 à 2006, il avait été le premier sélectionneur étranger de l'Angleterre, qu'il avait mené en quarts de finale des Coupes du monde 2002 et 2006, ainsi qu'en quarts de finale de l'Euro 2004. Son palmarès comme technicien était impressionnant. Il avait ainsi remporté la Coupe des Coupes en 1999 avec la Lazio et celle de l'UEFA en 1982 avec IFK Göteborg, club avec lequel il s'est fait remarquer. Sven-Göran Eriksson a été champion dans trois pays différents. En Suède avec IFK Göteborg (1981, 1982), au Portugal avec le Benfica (1983, 1984, 1991) et en Italie avec la Lazio (2000). Il a aussi remporté la Coupe en Suède (1979, 1982) avec I`FK Göteborg, au Portugal avec Benfica (1983) et en Italie avec l'AS Rome (1986), la Sampdoria (1994) et la Lazio (1998, 2000).

Golubic et Stricker jouent leur 1er tour lundi à New York Viktorija Golubic (WTA 174) et Dominic Stricker (ATP 186) entreront en lice dès lundi à l'US Open. Stan Wawrinka (ATP 178) disputera en revanche son 1er tour mardi. Toujours en quête d'un premier succès dans le tableau principal à Flushing Meadows, Viktorija Golubic se frottera à l'ex-no 2 mondial Paula Badosa (no 26), titrée à Washington et finaliste à Cincinnati cet été. Ce duel, programmé sur le Grandstand, le troisième plus grand court new-yorkais, devrait commencer vers 19h30 heure suisse. Huitième de finaliste l'an dernier à New York, Dominic Stricker devra quant à lui se contenter du court no 4 pour son premier match. Son premier face-à-face avec l'Argentin Francisco Comesana (ATP 101) démarrera dès 11h (17h en Suisse). Les tenants du titre seront également sur le front dès lundi, dans le stade Arthur Ashe. Coco Gauff (no 3) affrontera la Française Varvara Gracheva aux alentours de 21h en Suisse, alors que le duel entre Novak Djokovic (no 2) et le Moldave Radu Albot conclura la "night session" vers 1h du matin heure suisse. Stan Wawrinka (ATP 178), qui n'a pas gagné deux matches d'affilée sur le circuit depuis son accession au 3e tour de l'US Open 2023, ne connaît pour sa part pas l'horaire de son affrontement avec le qualifié italien Mattia Bellucci (ATP 102). Ce match se disputera mardi, ni dans le stade Arthur Ashe ni dans le Louis Armstrong.

Yates remporte la 9e étape en solitaire, O'Connor toujours en rouge Adam Yates vainqueur à Grenade Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Adam Yates a réalisé un joli coup sur la Vuelta en s'imposant en solitaire lors de la 9e étape entre Motril et Grenade. Il se replace au général, toujours dominé par l'Australien Ben O'Connor. Seulement 27e à 9'27 du maillot rouge avant l'étape, le coureur d'UAE, devenu le seul leader de son équipe après l'abandon de Joao Almeida, positif au covid, a assumé son nouveau rôle en profitant de la première étape de montagne pour tenter sa chance dans une échappée. Parti avec 25 autres coureurs après seulement une vingtaine de kilomètres, et aidé dans un premier temps de ses coéquipiers Marc Soler et Jay Vine, Yates a pris le large dans l'ascension de l'Alto de Hazallanas, larguant le Français David Gaudu, le dernier à le suivre dans les pentes les plus ardues. Carapaz se replace Près de 58 kilomètres et une nouvelle ascension de l'Alto de Hazallanas plus tard, il a franchi la ligne d'arrivée en solitaire, avec 1'39 d'avance sur l'Equatorien Richard Carapaz, lui aussi auteur d'une sacrée étape après avoir remonté seul tous les échappés, hormis le Britannique. A présent 7e au général, à 5'30 du leader O'Connor, Yates se réaffirme comme un concurrent sérieux pour la victoire finale, à la veille d'une journée de repos bienvenue avant de nouvelles excursions en montagne. Dans une étape très animée avec trois ascensions au programme, l'Australien Ben O'Connor, qui avait perdu près d'une minute la veille sur Primoz Roglic, a tenu le choc, et conserve le maillot rouge en prenant la troisième place de l'étape. Le Slovène, triple vainqueur de la Vuelta (2019, 2020, 2021), a réussi à limiter la casse dans la descente vers Grenade, reprenant Enric Mas et David Gaudu, même s'il a perdu près de quatre minutes sur Yates et Carapaz, qui remonte lui à la 3e place au général.

A Bâle, Yverdon égale un record sans victoire Yverdon a assisté impuissant au retour de Xherdan Shaqiri (au centre). Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Yverdon-Sport a courbé l'échine sur le terrain de Bâle, dimanche en Super League (2-0). Les Nord-Vaudois pointent ainsi toujours à l'avant-dernière place du classement. Le FC Bâle est une équipe qui ne convient pas aux Yverdonnois. Dans l'histoire de leurs confrontations directes, le club rhénan s'est désormais imposé douze fois, pour un nul et trois succès des "vert et blanc", dont le dernier remonte au 24 septembre dernier. Pire encore, Yverdon s'est déplacé à Saint-Jacques en n'ayant plus gagné à l'extérieur en Super League depuis plus d'un an. Le dernier succès date du 6 août 2023, avec une victoire 2-1 dans le derby vaudois contre le LS. En encaissant des buts d'Albian Ajeti dès la 8e minute et de Bradley Fink à la 55e, et en n'ayant pu armer que deux tirs cadrés de tout le match, les Vaudois n'ont pas pu corriger le tir. Ils ont même égalé un peu enviable record négatif en première division. Comme Aarau (entre 2014 et 2015) et Vaduz (de 2008 à 2014), ils ont disputé une série de 20 matches sans victoire (5 nuls, 15 défaites). De quoi rester collés en fond de classement, à égalité de points avec Young Boys au terme de cette 5e journée. Côté bâlois, le match a été marqué par l'entrée en jeu de Xherdan Shaqiri à la 66e. Le néo-retraité international a ainsi disputé son 93e match de Super League, le premier depuis plus de 12 ans. Le 23 mai 2012, il avait été l'unique buteur d'un FCB déjà assuré d'être champion, dans une défaite 2-1 contre YB. La victoire des hommes de Fabio Celestini leur permet de remonter à la 3e place du classement, derrière Zurich et Lucerne.

Marc Hirschi remporte la Bretagne Classic Mard Hirschi s'est imposé sur la Bretagne Classic Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marc Hirschi a remporté la Bretagne Classic. Le Bernois de 26 ans s'est imposé après 259,8 km avec une seconde d'avance sur le Français Paul Magnier et le Danois Magnus Cort. Hirschi était considéré comme l'un des favoris de cette course de 259,8 km entre Plouay et Plouay et il a parfaitement justifié cette étiquette. Le futur coureur de chez Tudor a attaqué à quatre kilomètres de l'arrivée et a conservé une seconde d'avance sur la ligne d'arrivée. Hirschi avait déjà triomphé deux semaines plus tôt lors de la classique d'un jour à San Sebastian.

Jakob Ingebrigtsen pulvérise le record du monde du 3000 m Jakob Ingebrigtsen a battu le record du monde du 3000 m à Chorzow en Pologne Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Incroyable Jakob Ingebrigtsen lors de l'étape Diamond League de Silesia! Le Norvégien est allé chercher à Chorzow en Pologne le record du monde du 3000 m. Ingebrigtsen a couvert la distance en 7'17''55, soit plus de trois secondes de mieux que la marque réussie par le Kényan Daniel Komen à Rieti en 1997 en 7'20''67. L'exploit est retentissant car de l'avis des spécialistes, ce record de Komen était l'un des plus difficiles à aller chercher. Il faut dire que la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps était jusque-là propriété d'Hicham El Guerrouj en 7'23''09. Juste derrière, on retrouvait Ingebrigtsen en 7'23''63. C'est dire que le Norvégien a retranché six secondes à son meilleur chrono!

Norris remporte facilement le GP des Pays-Bas devant Verstappen Derrière Max Verstappen au début, Lando Norris a finalement devancé le Néerlandais pour l'emporter aux Pays-Bas Image: KEYSTONE/EPA/SEM VAN DER WAL Lando Norris (McLaren) a remporté dimanche le Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1. Il a mis fin à l'invincibilité sur ses terres de Max Verstappen (Red Bull), 2e sur le circuit de Zandvoort. Malgré un départ manqué, le Britannique, qui remporte sa deuxième victoire en carrière, a repassé le Néerlandais au quart de la course et a ensuite fait parler la supériorité de sa monoplace pour s'imposer avec une large avance. Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) a pris une inattendue troisième place.

Alinghi termine sur une autre défaite Une erreur a privé Alinghi de son deuxième succès à Barcelone. Image: KEYSTONE/EPA/Siu Wu La régate préliminaire de la Coupe de l'America n'a pas souri à Alinghi Red Bull Racing, dimanche à Barcelone. Le bateau suisse a été battu par les Italiens de Luna Rossa. L'équipage suisse n'a pas réussi à cueillir un deuxième succès dans cette dernière répétition générale avant la Coupe Louis Vuitton, du 29 août au 7 octobre, dont le vainqueur sera désigné challenger de Team New Zealand pour la Coupe de l'America, du 12 au 27 octobre. Le bateau barré par Arnaud Psarofaghis et Maxime Bachelin avait pourtant réussi un départ parfait, poussant Luna Rossa au-delà de la ligne de départ avant l'heure et obligeant les Italiens à retourner en arrière pour purger une pénalité. Cette dernière n'ayant pas été exécutée correctement, le scénario est devenu encore plus favorable à Alinghi. Mais une grosse erreur de navigation quelques instants plus tard a complètement planté "Boat One" au milieu du parcours, permettant à l'équipage italien de refaire tout son retard. Le sort a tout de même provisoirement préservé les Suisses, puisque Luna Rossa a écopé d'une nouvelle pénalité au moment du croisement. Cela n'a hélas pas suffi pour Alinghi, incapable de rester devant les Italiens, emmenés par un Jimmy Spithill encore plus déterminé à la suite de ses imprécisions. L'équipage suisse a néanmoins pu observer de nettes améliorations durant cette dernière course. Seule équipe à n'avoir gagné qu'une fois dans cette régate préliminaire avec les Français d'Orient Express, Alinghi termine à la 5e et avant-dernière place du classement. Les compteurs seront toutefois remis à zéro pour la Coupe Louis Vuitton. La finale de l'épreuve opposera les deux équipes les mieux classées au terme de ces quatre journées de régate, Luna Rossa et Team New Zealand.

La Suisse stoppée en demi-finale La Suisse jouera pour le bronze à l'Europe Cup. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse ne se battra pas pour l'or à l'Europe Cup, championnat continental de 3x3, dimanche à Vienne. Elle a été battue en demi-finale par la Serbie (21-10). Jonathan Dubas, Natan Jurkovitz, Jonathan Kazadi et Marco Lehmann n'ont pas réussi à passer le cap du dernier carré dans la capitale autrichienne, dimanche. Face aux Serbes, 5es du dernier tournoi olympique et tombeurs à Vienne des médaillés d'or néerlandais en quarts, les Suisses ont couru après le score dès le départ. Après trois minutes de jeu, celui-ci était déjà passé à 6-1 en faveur de la Serbie. La formation helvétique s'est néanmoins relancée en parvenant à réduire l'écart à deux points (8-6) quelques instants plus tard. Mais un nouveau coup d'accélérateur de l'adversaire dès la mi-match a suffi à décrocher la Suisse. Strahinja Stojacic (8 points) et ses coéquipiers n'ont pas eu à forcer pour contrôler la partie. Ils se sont finalement imposés 21-10 et affronteront l'Autriche sur ses terres en finale à 19h30. Le quatuor helvétique reste pour sa part toujours en course pour offrir au 3x3 suisse sa première médaille européenne dans l'élite. Il jouera pour la médaille de bronze contre la Lituanie à 18h15.