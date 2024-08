Suisse-Serbie à Zurich ++ Le calendrier moto évolue

La Suisse affrontera la Serbie à Zurich Granit Xhaka et la Suisse (ici en 2022 contre le Kosovo) joueront contre la Serbie, le 15 novembre à Zurich. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le lieu du troisième et dernier match à domicile de l'équipe de Suisse à l'occasion de la phase de groupes de la Ligue des Nations, cet automne, est désormais connu.phase de groupes de la Ligue des Nations, cet automne, est désormais connu. La formation de Murat Yakin affrontera la Serbie le vendredi 15 novembre au Letzigrund à Zurich. Précédemment, la Nati aura affronté l'Espagne, le 8 septembre à Genève et le Danemark, le 15 octobre à Saint-Gall.

Les trois coups des saisons 2025 et 2026 seront donnés en Thaïlande Jorge Martin (au premier plan) et les autres pilotes du championnat du monde entameront la saison 2025 en Thaïlande. Image: KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Les deux prochaines saisons du championnat du monde de motocyclisme s'ouvriront sur le circuit de Buriram, en Thaïlande. Depuis 2018, année où il a figuré pour la première fois au calendrier, le Grand Prix de Thaïlande s'était toujours déroulé en octobre. En 2025, la saison y sera lancée dès le 2 mars. "L'Asie du Sud-Est est l'un de nos marchés les plus importants - pour le sport, les entreprises impliquées et les sponsors", a déclaré Carmelo Ezpeleta, le PDG de Dorna Sports, le détenteur des droits du MotoGP, pour expliquer ce choix. Au cours des deux dernières décennies, le Qatar avait toujours accueilli le début de la saison.

La Suisse jouera d'emblée contre le champion du monde Battus en finale du Mondial 2024, Patrick Fischer et ses joueurs espèrent vivre un scénario différent lors leurs retrouvailles avec la République tchèque, en mai prochain. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Fédération internationale de hockey sur glace a dévoilé, ce mercredi, le calendrier des matches de poule du championnat du monde 2025 prévu au Danemark et en Suède. Présente dans le groupe d'Herning (DAN), la Suisse débutera la compétition par un remake de la dernière finale en affrontant la République tchèque, championne en titre, le 9 mai. Le lendemain, les hommes de Patrick Fischer affronteront le Danemark, puis les Etats-Unis, deux jours plus tard (12 mai). Le 15 mai, la Suisse croisera les cannes avec l'Allemagne et le 16 mai, elle en découdra avec la Norvège. La phase de poule se conclura par des rencontres contre la Hongrie (le 18 mai) et le Kazahstan (20 mai).

Manuel Zehnder rejoint Magdebourg, le champion d'Allemagne Manuel Zehnder (ici avec l'équipe de Suisse) a signé pour deux saisons à Magdebourg. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Elu handballeur suisse de la saison 2023-2024, Manuel Zehnder franchit une nouvelle étape dans sa carrière. L'Argovien rejoint le club de Magdebourg, champion d'Allemagne en titre et vainqueur de la Ligue des champions 2023. Le joueur de 24 ans a signé pour deux ans et sera désormais le coéquipier du gardien de but de l'équipe de Suisse, Nikola Portner. Zehnder avait fait sensation la saison dernière en devenant le meilleur buteur de la Bundesliga en inscrivant 277 buts en 34 matches (8,15 buts de moyenne) pour le néo-promu Eisenach.

Les combats professionnels de retour à Cuba après 60 ans Champion olympique à Paris, Erislandy Alvarez Borges disputera son premier combat professionnel, mardi prochain sur sol cubain. Image: KEYSTONE/AP/Ariana Cubillos La boxe professionnelle va faire son retour à Cuba, mardi 27 août, après plus de 60 ans d'absence, à l'occasion de la Nuit des champions organisée par la Fédération internationale de boxe (IBA), Six combats seront proposés à La Havane par une organisation, bannie par le Comité international olympique et au coeur de la controverse lors des JO de Paris sur le genre des championnes olympiques algérienne Imane Khelif et taïwanaise Lin Yu-ting. Les stars cubaines Julio Cesar La Cruz (92 kg) et Arlen Lopez (80 kg), sacrés aux Jeux de Rio et Tokyo, combattront pour les titres IBA de leurs catégories. Erislandy Alvarez Borges (63,5 kg), titré récemment à Paris sera également à l'affiche, tout comme Roniel Iglesias (63,5 kg), champion olympique 2012 et 2020. Le régime communiste a aboli le sport professionnel en 1961 et l'a partiellement réinstallé en 2013, mais jusqu'à présent aucun combat professionnel n'avait eu lieu sur l'île. Depuis 2022, les boxeurs cubains ont commencé à participer à des combats professionnels en dehors du pays.

Leandro Riedi face à Jérôme Kym pour une place au dernier tour Un derby pour Leandro Riedi ce mercredi à New York. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le deuxième tour des qualifications de l’US Open offrira un derby suisse ce mercredi à New York. Leandro Riedi (ATP 131) et Jérôme Kym (ATP 183) se battront pour une place au dernier tour. Le Zurichois et l’Argovien n’ont pas fait le détail lors de leur entrée en lice à Flushing Meadows face à des Américains. Leandro Riedi s’est imposé 6-1 6-3 devant Moreno De Alboran (ATP 142), Jérôme Kym 6-2 6-2 face à Bruno Kuzuhara (ATP 396) pour sa grande première en Grand Chelem. En revanche, c’est déjà terminé par Marc-Andrea Hüsler (ATP 164), battu 7-6 (7/5) 6-4 par le Kazakh Beibit Zhukayev (ATP 220) trois jours seulement après son succès en finale du Challenger de Grodzik Mazowiecki. Dans le simple dames, Céline Naef (WTA 181) a rejoint Jil Teichmann (WTA 203) et Simona Waltert (WTRA 210) au deuxième tour. La Schwytzoise a battu 6-3 3-6 6-4 la Canadienne Marina Stakusic (WTA 140).

Deux Suisses en souffrance Des temps difficiles pour Dominic Stricker. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker (ATP 181) et Viktorija Golubic aborderont l’US Open avec des ambitions limitées. Le Bernois et la Zurichoise ont concédé la défaite à Winston Salem et à Cleveland. En Caroline du Nord, Dominic Stricker s’est incliné 6-4 6-1 devant Lorenzo Sonego (ATP 58). Incapable de convertir l’une des huit balles de break en sa faveur, le Bernois a payé face à l’Italien son manque de repères. Revenu il y a deux mois aux affaires après sa blessure au dos, il ne possède pas encore la confiance et le coffre pour évoluer au niveau qui lui avait permis l’an dernier de se hisser en huitième de finale de l’US Open grâce notamment à un succès sur Stefanos Tsitsipas. Dans l’Ohio, Viktorija Golubic a, quant à elle, vécu bien des tourments face à la tête de série no 1 Beatriz Haddad Maia qui l’a battue 6-3 7-5. Issue des qualifications, la Zurichoise a, en effet, réussi "l’exploit" de perdre une seconde manche 7-5 après avoir pourtant mené... 5-0 devant la Brésilienne et bénéficié de six balles pour revenir à un set partout, deux à 5-2 et quatre à 5-4.

Ligue des champions: YB veut faire un pas vers la qualification Les Young Boys vont jouer gros ce soir (21h00) dans un Wankdorf à guichets fermés. Les Bernois y accueilleront Galatasaray en play-off aller de la Ligue des champions. Il s'agira donc pour Patrick Rahmen et ses joueurs de prendre l'avantage avant le match retour en Turquie, où les clubs suisses ont historiquement toujours des difficultés: sur 18 matches de Coupes d'Europe dans ce pays, ils n'ont gagné que deux fois... Mais le début de saison des Bernois est loin de répondre aux attentes. En cinq matches de Super League, ils n'ont pas encore gagné, enchaînant trois défaites d'entrée puis deux nuls. Certes, ils ont enfin fêté un succès ce week-end, 10-0 en Coupe contre un club de 2e Ligue, mais cela n'a pas gommé les incertitudes et le manque de confiance consécutifs à cette entame ratée. En face, Galatasaray est bien mieux rentré dans son championnat, avec deux victoires 2-1 à domicile contre Hatyaspor puis en déplacement à Konysapor. "Notre but est évidemment de jouer à nouveau la Ligue des champions. Mais nous nous préparons à une double confrontation difficile", a déclaré l'entraîneur Okan Buruk (50 ans), qui ne pourra pas diriger son équipe au bord du terrain. Il est en effet suspendu pour deux matches par l'UEFA pour comportement antisportif.

FC Bâle: Xherdan Shaqiri voulait "revenir à la maison" Xherdan Shaqiri très heureux de retrouver le FC Bâle Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le retour au FC Bâle est une affaire de coeur pour Xherdan Shaqiri. L'ancien international nourrit de grandes ambitions pour ce nouveau chapitre de sa carrière. Shaqiri (32 ans) s'est montré détendu et souriant lors de sa conférence de presse de présentation, n'hésitant pas à faire preuve d'humour. Il est conscient de ses qualités tout en étant resté humble. C'est aussi sans doute pourquoi il jouit d'une grande popularité en Suisse. Il a apprécié l'accueil que lui ont fait les supporters du FCB lundi soir devant le siège du club. "Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. C'était une belle soirée", a-t-il commenté. Affaire de coeur Le retour sur les bords du Rhin dans le club où il a débuté en tant que junior et qu'il a quitté en 2012 après trois titres de champion de Suisse et deux victoires en Coupe constituait vraiment une affaire de coeur pour le gaucher. Les dirigeants bâlois ont commencé à suivre la piste d'un retour durant l'Euro, quand Shaqiri a laissé entendre que son aventure en MLS avec Chicago Fire allait prendre fin au plus tard au terme de l'année. "Les discussions ont été d'emblée très positives", a expliqué le directeur sportif rotblau Daniel Stucki. "Quand on a défini le cadre, on a compris qu'il y avait une possibilité." A mi-août, le contrat entre Shaqiri et Chicago a été rompu. Dès lors, les évènements se sont précipités, même si plusieurs clubs étrangers ont manifesté de l'intérêt. L'homme aux 125 sélections aurait pu gagner bien plus d'argent ailleurs, mais il a tout bloqué car les négociations avec le FCB avaient déjà bien avancé. "Je voulais revenir à la maison", a-t-il déclaré."Nous avons trouvé une bonne solution. Au niveau financier, je savais dès le début qu'on trouverait un accord, parce que l'argent n'était pas au centre des préoccupations. C'est pourquoi j'ai été très détendu." Pas au centre des préoccupations Même si le retour de Shaqiri n'est pas qu'une bonne affaire sur la pelouse, Daniel Stucki souligne que son arrivée a été en premier lieu une décision sportive. "C'est un joli coup sur le marché des transferts. Il vaut de l'or pour nous, aussi sur le plan humain." Après avoir évolué à l'étranger durant 12 ans - et gagné la Ligue des champions avec le Bayern Munich et Liverpool -, Shaqiri bénéficie d'une sacrée expérience, "une longue liste" selon ses mots. Il se refuse à choisir la plus belle, mais garde en mémoire les moments plus négatifs. Maintenant, il aborde avec joie ce nouveau chapitre, a-t-il déclaré. Pour l'instant, il habite à nouveau chez ses parents. Le fait que son retour suscite de grandes attentes? Il prend ça de manière détendue, parce que lui aussi nourrit des ambitions certaines. "Il n'y a jamais de garanties dans la vie. Mais je suis toujours positif et je suis confiant de pouvoir aider l'équipe avec des buts et des assists", a-t-il martelé. Les pieds sur terre Shaqiri aimerait aussi insuffler sa mentalité de gagneur au sein de l'équipe. "Il y a beaucoup de jeunes au FC Bâle, qui peuvent encore se développer. C'est bien qu'il y ait un joueur expérimenté, cela donne une impulsion à l'équipe." Le gaucher ne cache pas avoir de grands objectifs, même s'il reste prudent après le 8e rang de la saison dernière. "Il faut rester les pieds sur terre et y aller pas à pas. C'est un processus par lequel on doit passer ensemble." Mais il ne s'est pas engagé pour trois ans sans avoir une vision claire. "A moyen terme, le club doit retrouver la place à laquelle il appartient." Pour Shaqiri, c'est clair: être le numéro 1 en Suisse.

Vuelta: Primoz Roglic gagne la 4e étape et prend le maillot rouge Primoz Roglic, toujours à l'aise sur la Vuelta Image: KEYSTONE/EPA/Javier Lizon Primoz Roglic (Bora-Hansgrohe) s'est adjugé la 4e étape du Tour d'Espagne au terme de la montée sur Pico Villuercas. Le Slovène, triple vainqueur de l'épreuve, a pris le maillot rouge de leader. Sept coureurs sont arrivés ensemble au sommet après la terrible ascension finale, qui proposait des pentes à 20%. Roglic a profité d'une erreur de jeunesse du Belge Lennert Van Eetvelt, qui a levé un bras en fêtant trop vite. Le Portugais Joao Almeida a pris la 3e place. Cette fin d'étape, la première de cette édition sur territoire espagnol, a vu plusieurs favoris perdre du terrain. Le vainqueur sortant, l'Américain Sepp Kuss, a limité les dégâts en arrivant à 28 secondes. L'Anglais Adam Yates a lui concédé 1'29, ce qui est déjà plus sérieux. Au général, Roglic prend le pouvoir avec 8 secondes d'avance sur Almeida et 32 sur l'Espagnol Enric Mas. Mercredi, la 5e étape emmènera le peloton de Fuente del Maestre à Séville sur 177 km. Les sprinters devraient pouvoir s'y exprimer.

Contrôle positif: Sinner s'en sort Jannik Sinner: des explications qui ont été entendues Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS Jannik Sinner (ATP 1) a été blanchi par un tribunal indépendant après avoir été testé positif au clostebol en mars 2024. Selon l'ITIA, l'Italien a été contaminé involontairement par la substance. Lors du Masters 1000 d'Indian Wells, Sinner a été testé positif à ce stéroïde anabolisant dérivé de la testostérone, interdit par l'Agence mondiale antidopage (AMA), "à faible taux" avant d'être à nouveau testé positif dix jours plus tard, a détaillé l'instance dans un communiqué. Ces tests positifs n'avaient pas été rendus publics le temps de l'enquête. A l'issue de l'investigation, un tribunal indépendant a conclu que Jannik Sinner "n'a commis aucune faute ou négligence", a expliqué l'Agence internationale de l'intégrité du tennis (ITIA). Sinner a expliqué "que la substance avait pénétré dans son organisme à la suite d'une contamination par un membre de son staff, qui avait appliqué sur sa propre main un spray en vente libre contenant du clostebol pour soigner une petite blessure", a ajouté l'agence. Ce membre du staff de Sinner lui a prodigué des massages pendant cette période, ce qui explique la contamination. "À la suite de cette enquête, l'ITIA a accepté l'explication du joueur quant à la provenance du clostebol et a reconnu que la présence de la substance n'était pas intentionnelle. Cela a également été accepté par le tribunal", a déclaré la directrice générale de l'ITIA Karen Moorhouse dans le communiqué. Points et gains retirés Si la version du joueur a été reconnue, ses points ATP ainsi que ses gains obtenus lors du Masters 1000 d'Indian Wells, le tournoi au cours duquel il a été contrôlé positif, lui ont été retirés conformément aux règles antidopage. "Je vais désormais mettre cet épisode difficile et regrettable derrière moi", a réagi Sinner dans un communiqué publié sur X peu après l'annonce de la décision. "Je vais continuer de faire tout ce que je peux pour m'assurer que je continue à respecter le programme antidopage de l'ITIA et que j'ai une équipe autour de moi qui est méticuleuse dans son respect des règles", a-t-il ajouté.

Marlen Reusser: une année 2024 à oublier Marlen Reusser: pas de JO et pas de Mondiaux non plus Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Marlen Reusser (32 ans) continue d'être freinée par des ennuis de santé. La Bernoise doit renoncer aux Mondiaux de Zurich le mois prochain, après avoir déjà déclaré forfait pour les JO de Paris. La vice-championne olympique du contre-la-montre de Tokyo 2021 souffre des suites d'un Covid long. Elle n'est dès lors pas en état de disputer des compétitions. Son année 2024 ne lui laissera pas des souvenirs impérissables, avec plusieurs infections des voies respiratoires au printemps ainsi qu'une grave chute lors du Tour des Flandres. "Cela me fait mal au coeur de devoir aussi renoncer aux championnats du monde. C'est vraiment un sentiment très amer, j'aurais tellement voulu vivre cet évènement dans mon pays", a-t-elle déclaré dans un communiqué publié par son management. La triple championne d'Europe du chrono ne pourra évidemment pas non plus défendre son titre, les championnats d'Europe étant prévus à mi-septembre.

Qualifications: pas de carton plein pour les Suisses Alexander Ritschard: une défaite au 1er tour des qualifications de l'US Open. Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Les Suisses n’ont pas fait le carton plein lundi lors des qualifications de l’US Open. Alexander Ritschard (ATP 137) a perdu contrairement à Jil Teichmann (WTA 203) et à Simona Waltert (WTA 210). Tête de série no 31 du tableau, le Zurichois s’est incliné 5-7 6-3 6-3 devant l’Italien Francesco Passaro (ATP 150). Les... 25'000 dollars alloués aux perdants de ce 1er tour lui permettront d’oublier très vite ce revers. Si Simona Waltert a signé un succès 6-4 6-4 sans histoire devant l’Américaine Emina Betkas (WTA 116), Jil Teichman est restée près de trois heures sur le court pour battre 3-6 7-6 (7/5) 6-4 l’Américaine Maria Mateas (WTA 194) qui a servi pour le gain de la rencontre à 5-4 au deuxième set. Ce mardi, quatre joueurs suisses entreront en lice : Célne Naef (WTA 181), Leandro Riedi (ATP 131), Marc-Andrea Hüsler (ATP 164) et Jérôme Kym (ATP 183), pour lequel il s’agira d’une grande première dans un tournoi du Grand Chelem.

Le plein de confiance pour Jannik Sinner Jannik Sinner: le seul joueur à avoir enlevé deux Masters 1000 cette année. Image: KEYSTONE/EPA/MARK LYONS No 1 mondial et Champion d’Australie, Jannik Sinner abordera le prochain US Open en pleine confiance. L’Italien a imposé sa loi au Masters 1000 de Miami pour cueillir le 15e titre de sa carrière. Dans l’Ohio, Jannik Sinner s’est imposé 7-6 (7-4) 6-2 en finale face à Frances Tiafoe (ATP 20). Victorieux d’Andrey Rublev et d’Alexander Zverev lors des tours précédents, il est devenu le seul joueur à remporter deux Masters 1000 en 2024. Avant Cincinnati, il avait gagné à Miami. Malgré une gêne à la hanche, il a fait parler sa puissance face à l’Américain, qui avait écarté deux balles de match la veille en demi-finale devant Holger Rune. "Ce fut une semaine compliquée avec des hauts et des bas, avoue l’Italien. Mais j’ai su gérer les moments importants de mes matches." Forfait pour le tournoi olympique de Paris et éliminé en quart de finale à Montréal par Rublev, Jannik Sinner s’avance bien sûr comme l’un des trois grands favoris de l’US Open. Il sera sur la même ligne que les deux derniers vainqueurs à Flushing Meadows, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic.