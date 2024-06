Swiatek en finale ++ Tudor s'en va déjà

L'adversaire de Swiatek en finale sera soit la Russe de 17 ans Mirra Andreeva, soit l'Italienne Jasmine Paolini (WTA 15). Comme l'une comme pour l'autre, cette qualification pour les demi-finales représente de loin leur plus grand succès en carrière.

Samedi, Swiatek peut s'emparer de sa quatrième couronne à Roland-Garros après celles de 2020, 2022 et 2023. Il s'agirait de son cinquième titre du Grand Chelem.

Dans un remake du quart de finale de l'an dernier, Gauff n'a pas pesé lourd face à la Polonaise. La gagnante de l'US Open a connu sa meilleure phase au début de la deuxième manche, lorsqu'elle a réalisé son seul break (à 3-1). Mais Swiatek a répliqué avec sang-froid et a remporté quatre jeux d'affilée. Après près de 100 minutes, la joueuse de 23 ans a finalement concrétisé sa quatrième balle de match. Il s'agissait de sa onzième victoire contre Gauff, son meilleur total face à une joueuse du circuit WTA.

Avec sa 20e victoire consécutive, Swiatek poursuit sa belle série à Roland-Garros et rejoint Steffi Graf. Il manque toutefois encore neuf victoires à la Polonaise pour atteindre le record de l'Américaine Chris Evert dans le Grand Chelem parisien.

C'est peut-être en raison de ces récentes déconvenues qu'Akanji choisit précisément ses mots lorsqu'il s'agit d'évaluer les chances de la Suisse à l'Euro. Il ne fixe logiquement pas d'objectifs trop élevés. "Je ne veux pas parler de quart de finale et perdre ensuite les deux premiers matches, explique-t-il. Il est important de prendre un bon départ. Nous verrons ensuite dans quelle direction nous irons."

Avec Manchester City, la saison s'est déroulée de manière exceptionnelle. Au cours de cette année, ils n'ont été battus que deux fois. Les deux défaites ont toutefois été particulièrement douloureuses, en quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid et en finale de la Coupe contre Manchester United.

Détendu et apparemment remis de sa longue saison avec Manchester City, Akanji a répondu aux questions des médias au camp de l'équipe de Suisse à Saint-Gall. Le défenseur central est l'un des quatre joueurs de l'équipe nationale, avec Granit Xhaka, Yann Sommer et Kwadwo Duah, qui ont commencé cette préparation en tant que vainqueur de son championnat.

Un peu plus de deux semaines avant le début de l'Euro, Manuel Akanji ne se risque pas à évaluer les possibilités de la Suisse. "Nous verrons dans quelle direction ça ira."

Hüberli/Brunner ont déjà obtenu leur ticket pour Paris 2024 et chaque pays n'a droit qu'à deux places.

Vergé-Dépré/Mäder doivent atteindre les demi-finales en Tchéquie si elles veulent encore distancer leurs compatriotes Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré au classement olympique et se rendre à Paris. Vendredi, les médaillées de bronze des JO de Tokyo devront remporter au moins un de leurs deux matches de groupe face aux Tchèques Barbora Hermannova/Marie-Sara Stochlova et au duo canadien Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson pour atteindre la phase à élimination directe.

Anouk Vergé-Dépré et Joana Mäder ne sont pas passées loin de l'exploit, mais elles ont finalement dû s'incliner 16-14 au set décisif face aux Néerlandaises Katja Stam/Raïsa Schoon. Les Suissesses ont manqué une balle de match contre les quatrièmes mondiales à 14-13.

Vendredi, Hüberli/Brunner disputeront leurs deux autres matches de groupe face au duo allemand Laura Ludwig/Louisa Lippmann et aux Chinoises Chen Xue/Xinyi Xia.

Hüberli/Brunner semblent avoir digéré leur amère défaite en finale à Espinho il y a deux semaines. Elles ont fait preuve d'une grande maîtrise et n'ont laissé aucune chance aux championnes du monde américaines.

Tanja Hüberli et Nina Brunner ont frappé un grand coup dès le début du tournoi Elite16 à Ostrava. Les championnes d'Europe ont battu les championnes du monde Sara Hughes/Kelly Cheng 21-16 21-11.

Le maillot jaune belge Remco Evenepoel et son dauphin slovène Primoz Roglic ont été pris dans la chute, mais contrairement aux autres, ils s'en sont apparemment sortis sans blessure majeure. Les Néerlandais Dylan van Baarle et Steven Kruijswijk ont en revanche dû être évacués en ambulance.

En raison du nombre important de coureurs ayant chuté, les organisateurs n'ont pas pu garantir qu'un nombre suffisant d'ambulances continuerait à accompagner la course. Le jury a donc décidé de neutraliser l'étape, qui était partie d'Amplepuis pour rejoindre Saint-Priest.

La 5e étape du Critérium du Dauphiné s'est terminée sans vainqueur jeudi. Après une chute massive d'environ 30 coureurs, la course a été neutralisée à 20 km de l'arrivée.

La Zurichoise Julie Derron (27 ans), les Vaudois Cathia Schär (22 ans) Adrien Briffod (29 ans) et le Soleurois Max Studer (28 ans) sont les quatre triathlètes qui représenteront la Suisse à Paris. Ils seront alignés en individuel et aussi lors du relais mixte.

Swiss Olympic a annoncé jeudi les noms de six nouveaux athlètes rejoignant la sélection helvétique pour les Jeux olympiques de Paris. Il s'agit de quatre triathlètes et deux escrimeurs.

Le technicien fribourgeois de 32 ans a une bonne expérience du basketball suisse puisqu'il a entraîné le BBC Monthey durant quatre saisons, entre 2019 et 2023, avant de tout rafler avec Olympic la saison dernière. Il officie également comme assistant coach de l'équipe nationale.

Sous la direction du technicien croate, arrivé mi-mars en remplacement de Maurizio Sarri, la Lazio n'a connu qu'une seule défaite en championnat pour cinq victoires et trois nuls. Elle a terminé à la 7e place de la Serie A et a décroché la dernière place qualificative pour l'Europe.

Selon la presse italienne qui avait annoncé dès mercredi le départ de Tudor, l'ancien joueur de la Juventus était en désaccord avec ses dirigeants sur la composition de son effectif et les cibles pour le renforcer.

Mirra Andreeva pourrait d'ailleurs retrouver la no 3 mondiale en finale, puisque Gauff jouera jeudi la première demi-finale du tournoi face à l'archifavorite Iga Swiatek. L'Américaine de 20 ans, battue par la Polonaise sur la terre battue parisienne lors des deux dernières éditions (en finale en 2022, en quart en 2023), retrouve la meilleure joueuse du monde, toujours en qualité d'outsider, mais la maturité en plus.

Paolini défie Mirra Andreeva (WTA 38) pour une place en finale. La prodige russe (17 ans) a, elle aussi, créé la surprise mercredi en battant la no 2 mondiale Aryna Sabalenka.

Après avoir éliminé Rybakina (WTA 4) mercredi, Jasmine Paolini (WTA 15), joue jeudi sa première demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem. Cette semaine à Paris, la joueuse de 28 ans, qui avait brisé son plafond de verre à l'Open d'Australie en atteignant les 8es de finale, a fait plus que confirmer son éclosion tardive

La logique aurait voulu qu'Elena Rybakina et Aryna Sabalenka se retrouvent en demi-finale de Roland-Garros. Mais ce sont bien les novices Jasmine Paolini et Mirra Andreeva, qui s'affrontent jeudi.

Remco Evenepoel remporte le chrono et prend le maillot jaune

Remco Evenepoel frappe fort. Le Belge a remporté mercredi à Neulise la 4e étape du Critérium du Dauphiné, un contre-la-montre de 34,4 km, et s'est emparé de la tête du classement général.

Le coureur de l'équipe Soudal-Quick Step a devancé le Britannique Josh Tarling et le Slovène Primoz Roglic de respectivement 17 et 39 secondes sur un parcours exigeant dans le département de la Loire. De quoi largement rassurer le champion du monde du chrono en titre qui dispute cette semaine sa première course depuis sa grave chute au Tour du Pays basque début avril.

Le Canadien Derek Gee, qui s'était emparé de la tunique de leader mardi, a terminé sixième, à 1'24'' d'Evenepoel. Au général, le Belge compte 33'' d'avance sur Roglic et 1'04'' sur l'Américain Matteo Jorgenson, 4e mercredi.