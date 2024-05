Swiatek fait craquer Osaka ++ Alcaraz passe au 3e tour

Le 2e tour de Golubic repoussé à jeudi La pluie a joué les trouble-fête mercredi à Roland-Garros Image: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BLUMBERG La pluie a encore joué les trouble-fête mercredi à Roland-Garros. Tous les matches prévus sur les courts dépourvus de toit ont été repoussés à jeudi. Cette décision concerne notamment le 2e tour entre la Zurichoise Viktorija Golubic (WTA 76) et la Russe Anastasia Potapova (WTA 41), qui doit démarrer jeudi à 11h. Si le temps le permet. Au total, neuf matches seulement ont pu se disputer mercredi, quatre sur le Court Philippe-Chatrier et cinq sur le Suzanne-Lenglen. Au départ, ce sont 32 rencontres de simple qui auraient dû se dérouler durant cette quatrième journée de compétition... Stan Wawrinka faisait partie des "chanceux". Son 2e tour face à Pavel Kotov a été déplacé sur le Court Suzanne-Lenglen afin que le vainqueur bénéficie du même repos que son prochain adversaire Jannik Sinner ou Richard Gasquet. Le duel entre l'Italien et le Français avait en effet été programmé en "night session" sur le central.

Swiatek à un point de la défaite face à Osaka Iga Swiatek est passée à un point de la défaite mercredi à Paris Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Double tenante du trophée, Iga Swiatek (WTA 1) a senti le vent du boulet mercredi à Roland-Garros. La Polonaise s'est retrouvée à un point de la défaite dans son 2e tour face à Naomi Osaka (WTA 134). Iga Swiatek s'est imposée 7-6 (7/1) 1-6 7-5 sous le toit du Court Philippe-Chatrier, après avoir effacé une balle de match à 5-3 dans la dernière manche sur le service adverse. Elle a su serrer sa garde dans le "money time", au moment où le bras de son adversaire commençait à se tendre. Naomi Osaka avait pourtant survolé les débats après la perte du premier set. La Japonaise - dont la dernière victoire face à une membre du top 10 remonte au mois de janvier 2020 ! - menait ainsi le plus logiquement du monde 5-2 dans la troisième manche. Et même 0/30 à la relance dans le huitième jeu de ce troisième set... Seulement, Naomi Osaka n'a pas su trouver le relâchement nécessaire au moment de conclure. L'ex-no 1 mondial a ainsi manqué un coup droit "penalty" à mi-court à 5-3 30/15 sur son engagement, quelques secondes avant de voir Iga Swiatek écarter une balle de match grâce à un superbe retour. Et Naomi Osaka a craqué une nouvelle fois sur son engagement à 5-5, offrant le break décisif à son adversaire en commettant une double faute. Iga Swiatek a, en revanche, su maîtriser ses nerfs au moment de porter l'estocade, convertissant sa première balle de match en poussant Naomi Osaka à la faute après 2h57' de lutte.

Roland-Garros: Alcaraz continue malgré une petite alerte Carlos Alcaraz a assuré l'essentiel Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Carlos Alcaraz (ATP 3) s'est qualifié pour le 3e tour de Roland-Garros. L'Espagnol a battu en quatre sets (6-3 6-3 2-6 6-2) le qualifié néerlandais Jesper de Jong. Candidat au trophée mais perturbé cette saison par une blessure à l'avant-bras droit, Alcaraz a surmonté un trou d'air au 3e set pour se qualifier. Sous le toit du court Central, Alcaraz, bras droit toujours enserré dans un manchon protecteur, a eu besoin d'un peu plus de trois heures pour venir à bout de son adversaire. L'Espagnol a réussi à garder le contrôle de la partie le temps des deux premiers sets. Mais un brutal trou d'air lui a coûté la troisième manche: il y a accumulé quinze fautes directes contre seulement six points gagnants. Le quatrième set a débuté avec la même dynamique: à deux reprises, le protégé de Juan Carlos Ferrero a accusé un break de retard, mais il l'a immédiatement comblé à chaque fois avant de se détacher.

Bayern Munich: Vincent Kompany sur le banc jusqu'en 2027 Vincent Kompany est le nouvel entraîneur du Bayern Munich Image: KEYSTONE/EPA/PETER POWELL Vincent Kompany (38 ans) est le nouvel entraîneur du Bayern Munich. L'ancien international belge, qui quitte ainsi Burnley, s'est engagé jusqu'à fin juin 2027 avec le club allemand. Kompany, qui prend ainsi la succession de Thomas Tuchel, n'était pas le premier choix des dirigeants bavarois. Ils ont essuyé plusieurs refus pour occuper ce poste très exposé. Entraîneur depuis l'été 2019, d'abord à Anderlecht puis à Burnley, Vincent Kompany se voit confier, pour son premier club d'envergure, la mission de reconquérir le titre de champion d'Allemagne, cédé par le Bayern pour la première fois depuis 2013, au Bayer Leverkusen. Avec Burnley, le technicien belge reste sur un bilan contrasté. Il y a deux saisons, il a fait monter le club en Premier League. Mais les Clarets ont été relégués immédiatement au terme de la saison écoulée.

Hansi Flick nouvel entraîneur du FC Barcelone Hansi Flick est le nouveau coach du Barça Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Hansi Flick est le nouvel entraîneur du FC Barcelone. L'ex-sélectionneur allemand s'est engagé pour les deux prochaines années en remplacement de Xavi Hernandez, limogé au terme d'une saison décevante sans trophée remporté. "Le FC Barcelone et Hansi Flick ont trouvé un accord pour que l'Allemand soit l'entraîneur de l'équipe première masculine jusqu'au 30 juin 2026", a écrit le club catalan dans un communiqué, après avoir annoncé en premier lieu la résiliation du contrat de Xavi. Homme de l'historique sextuplé de 2020 avec le Bayern Munich, Flick (59 ans) était sans contrat depuis la fin brutale de son aventure à la tête de la Mannschaft en septembre 2023. Il était annoncé depuis plusieurs mois comme le successeur potentiel de Xavi Hernandez. Ce dernier avait fini par être licencié vendredi dernier quelques semaines après avoir été conforté à son poste pour la dernière année de son contrat, alors qu'il avait en premier lieu annoncé sa démission au terme de la saison fin janvier. Echec avec la Mannschaft Ancien adjoint fidèle et discret de Joachim Löw, Hansi Flick avait échoué dans sa mission de succéder à l'emblématique sélectionneur allemand et n'a pas su relever une sélection en perdition depuis 2018. C'est également en tant qu'adjoint de Niko Kovac que l'ancien milieu de terrain avait fait son retour au Bayern Munich, club où il avait remporté quatre fois la Bundesliga. Il l'a ensuite emmené vers un impensable sextuplé en 2020 (Championnat, Coupe d'Allemagne, Ligue des champions, Supercoupe d'Allemagne, Supercoupe d'Europe, Coupe du monde des clubs).

Un ticket olympique pour Alexis Bayard Alexis Bayard ira finalement aux Jeux de Paris Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Alexis Bayard disputera finalement les Jeux olympiques de Paris cet été. L'épéiste valaisan a obtenu une place de quota directe par la Fédération internationale (FIE), a annoncé Swiss Fencing. Cette place a pu être réattribuée parce que la nation hôte, la France, n'a pas utilisé toutes les invitations disponibles, souligne la fédération suisse. Cette dernière wildcard revient à l'escrimeur le mieux classé à l'issue de la phase de qualification, Alexis Bayard en l'occurrence. Le Valaisan de 27 ans avait échoué en quart de finale du tournoi de qualification olympique organisé fin avril au Luxembourg. Il est le deuxième Helvète à décrocher un ticket pour ces Jeux après la Chaux-de-Fonnière Pauline Brunner, qui était quant à elle parvenue à s'imposer lors de ce tournoi de zone.

Le Kazakhstan remplace l'Inde L'Inde n'accueillera pas de GP en 2024 Image: KEYSTONE/AP/MANISH SWARUP Le Grand Prix d'Inde de MotoGP, qui devait se tenir du 20 au 22 septembre 2024, a été annulé. Il sera remplacé par celui du Kazakhstan, ont annoncé mercredi la Fédération internationale (FIM) et la Dorna, promoteur du MotoGP. La manche kazakhe, prévue du 14 au 16 juin mais qui avait été reportée à une date ultérieure en raison des intempéries touchant la région, "se déroulera désormais du 20 au 22 septembre", ont indiqué les deux instances dans un communiqué. Annulée en 2023 en raison de travaux d'homologation, l'épreuve du Kazakhstan figure pour la première fois au calendrier du MotoGP cette année sur le circuit de Sokol près de la ville d'Almaty. Elle remplacera la manche indienne, annulée "pour des raisons opérationnelles". Le championnat du monde reviendra sur le circuit indien de Buddh en mars 2025, "lorsque les conditions météorologiques devraient être optimales pour les spectateurs et les pilotes", ont expliqué mercredi la FIM et la Dorna. Pour la première édition du GP d'Inde en septembre 2023, la chaleur écrasante avait mis les organismes à rude épreuve, avec un ressenti bien supérieur à 40 degrés. Avec l'annulation du GP d'Argentine début avril, le calendrier MotoGP compte actuellement 20 épreuves confirmées dont six ont déjà eu lieu.

Noah nouveau capitaine de l'équipe Europe en 2025 Yannick Noah reprend du service comme capitaine Image: KEYSTONE/AP Yannick Noah remplacera à partir de 2025 le Suédois Björn Borg comme capitaine de l'équipe Europe de Laver Cup, ont annoncé les organisateurs mardi. Cette compétition initiée par Roger Federer oppose chaque année une sélection de joueurs européens à une autre de joueurs du reste du monde. Noah, ancien no 3 mondial et dernier vainqueur français de Roland-Garros chez les hommes (1983), a remporté trois fois la Coupe Davis avec la France en tant que capitaine, notamment en 1991 lorsque les Bleus emmenés par Henri Leconte et Guy Forget avaient battu en finale les Etats-Unis de Pete Sampras et Andre Agassi. Le capitaine de l'équipe américaine de Coupe Davis était alors John McEnroe, qui sera lui-même remplacé à la tête de l'équipe Monde de Laver Cup à partir de 2025 par Agassi. "Je suis très honoré qu'on m'ait demandé d'être le capitaine de l'équipe Europe de Laver Cup", déclare Noah dans le communiqué de l'organisation. "Cela fait quelque temps que je ne suis plus dans le jeu, que je fais ma musique, mais je suis très heureux de cette nouvelle aventure. J'adore les compétitions par équipes, les émotions qu'elles créent, apprendre à connaître les gars, comment ils sont, en tant que personne sur et hors du court." McEnroe et Borg étaient capitaines en Laver Cup depuis la création en 2017 de cette compétition de tennis. L'édition 2024 de la Laver Cup, la dernière pour Borg et McEnroe, est programmée du 20 au 22 septembre à Berlin. L'édition 2025 se déroulera à San Francisco.

Une étape-reine avec un point d'interrogation Directeur du Tour de Suisse, Olivier Senn devra peut-être changer son fusil d'épaule concernant certaines étapes en raison de la neige Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Une semaine et demie avant le départ du Tour de Suisse, les organisateurs ont présenté en conférence de presse le peloton qui sera mené par le vainqueur de l'an dernier Mattias Skjelmose. La neige abondante sur les cols est par ailleurs source d'inquiétude. Outre Skjelmose, deux autres anciens vainqueurs du Tour de Suisse ont annoncé leur participation: le champion olympique Richard Carapaz et l'ancien vainqueur du Tour de France Egan Bernal. Deux autres noms prestigieux figurent sur la liste de départ provisoire de la 79e édition: la star du sprint Mark Cavendish et le champion olympique de VTT Tom Pidcock. Mais ce sont bien entendu les meilleurs coureurs suisses qui seront au centre de l'attention du 9 au 16 juin, avec à leur tête Marc Hirschi et les deux spécialistes du contre-la-montre Stefan Bissegger et Stefan Küng. Les organisateurs ont également annoncé la participation de Mauro Schmid, Johan Jacobs et Fabian Lienhard, qui auront le plaisir de rouler véritablement à domicile avec le départ de la 3e étape le 11 juin à Steinmaur. L'étape-reine sur la sellette Le Tour de Suisse se terminera par un contre-la-montre en montagne de 15 km entre Aigle et Villars-sur-Ollon, qui clôturera un tour taillé sur mesure pour les grimpeurs de haut niveau, avec près de 19'000 mètres de dénivelé répartis sur 950 km. Un point d'interrogation subsiste néanmoins quant au franchissement des cols en raison de l'abondance de neige en altitude. Les travaux de déblaiement avancent certes comme prévu, mais le plus gros problème pourrait survenir en cas de risque d'avalanche dû à la chaleur. Dans ce cas, les routes risquent d'être fermées malgré leur déblaiement, comme cela a été le cas récemment lors du Giro d'Italia. C'est surtout l'étape-reine, entre Locarno et Blatten-Belalp en Valais via le col du Nufenen, qui incite le plus à la prudence. L'arrivée en côté au col du Gothard à la fin de la 4e étape devrait moins poser problème. Prix spécial en l'honneur de Gino Mäder Le col du Nufenen, situé à 2421 m d'altitude, sera le point culminant du Tour de cette année. En mémoire de Gino Mäder, décédé lors du Tour national l'année dernière, ce passage sera désormais doté d'un prix spécial. Ce prix sera attribué au premier qui franchira le toit du Tour, appelé à partir de cette année "Prix de la montagne #rideforgino". Le jour de la mort du grimpeur, accidenté au col de l'Albula le 16 juin, l'association #rideforgino organisera en outre une sortie d'Aigle à Villars en mémoire de Gino. A cet effet, le dossard 44 porté par Gino Mäder l'année dernière sera retiré pour de bon. Nouveau créneau pour les femmes La quatrième édition du Tour de Suisse féminin, qui débute le dernier week-end du Tour masculin, verra également la gagnante de l'année dernière, Marlen Reusser, prendre le départ. Pour la Bernoise, il s'agira d'une bonne occasion, à moins d'un mois et demi du début des Jeux olympiques à Paris, de tester sa forme lors de ce tour de quatre jours à domicile (du 15 au 18 juin). Chez les femmes, le terrain de jeu se limite à la Suisse romande. Un changement devrait par ailleurs intervenir en vue de 2025. "Nous partons du principe que l'année prochaine, le Tour de Suisse féminin aura lieu avant celui des hommes", a déclaré le directeur du TdS Olivier Senn. La confirmation du calendrier par l'Union internationale des cyclistes (UCI) se fait toutefois attendre.

Après l'athlétisme, la boxe promet des primes à ses médaillés Les médaillés de la boxe auront droit à des primes Image: KEYSTONE/AP/FRANK FRANKLIN II La fédération internationale de boxe IBA, pourtant exclue du mouvement olympique, a promis mercredi des primes aux médaillés des Jeux de Paris (26 juillet-11 août). Elle est la première instance à imiter la démarche controversée de World Athletics. Présidée par le Russe Umar Kremlev et notamment financée par le géant gazier Gazprom, l'IBA va encore plus loin que la fédération d'athlétisme, qui avait promis en avril des primes de 50'000 dollars à chaque futur champion olympique: elle va récompenser chaque médaillé, son entraîneur et sa fédération, ainsi que les quarts de finaliste. Dans le détail, l'instance compte respectivement doter chaque médaille d'or, d'argent et de bronze de 100'000 dollars, 50'000 dollars et 25'000 dollars. Dans les trois cas, le boxeur percevra la moitié de cette somme et l'entraîneur et la fédération nationale se partageront à égalité l'autre moitié. "Par ailleurs, les athlètes défaits en quarts de finale et qui ont fini cinquièmes toucheront chacun 10'000 dollars, ce qui porte l'enveloppe globale à 3,1 millions de dollars distribués à plus de 100 boxeurs", ajoute Umar Kremlev dans un communiqué. Non seulement ce montant dépasse la dotation globale de World Athletics - 2,4 millions de dollars -, mais surtout l'IBA n'est même pas organisatrice du tournoi olympique de Paris, tout comme elle avait été privée de celui des JO 2020 de Tokyo par décision du Comité international olympique. Le CIO avait suspendu en juin 2019 la reconnaissance olympique de l'IBA, en raison de scandales d'arbitrage à répétition, d'une dette abyssale et de problèmes de gouvernance - notamment en raison d'un ex-dirigeant considéré par les Etats-Unis comme "l'un des leaders du crime organisé ouzbek". Après quatre ans de bras de fer et des réformes jugées insuffisantes, l'instance olympique a "retiré" cette reconnaissance en juin 2023, laissant en suspens l'avenir olympique de la boxe à compter des JO 2028 de Los Angeles. La toute jeune instance World Boxing, lancée sur initiative américaine, peine toujours à séduire massivement les fédérations nationales et a entamé en mai dernier des discussions avec le CIO pour espérer reprendre, à terme, le rôle de l'IBA.

Florida égalise à 2-2 face aux Rangers La joie des Panthers, qui ont égalisé à 2-2 face aux Rangers Image: KEYSTONE/AP/Wilfredo Lee Florida a stoppé l'hémorragie face aux Rangers. Battus en prolongation dans les actes II et III, les Panthers ont égalisé à 2-2 face à New York en finale de la Conférence Est de NHL en forçant la décision en "overtime" mardi. La franchise floridienne s'est imposée 3-2 à domicile, grâce à une réussite de Sam Reinhart après seulement 72 secondes de jeu dans la première période supplémentaire. Elle évoluait depuis 13 secondes à 5 contre 4 après que le "revenant" Blake Wheeler - qui jouait son premier match depuis la mi-février - avait écopé de 2' de pénalité. Les Panthers, qui visent une deuxième finale de Coupe Stanley consécutive après celle perdue 4-1 face à Vegas douze mois plus tôt, ont à nouveau dominé les débats mardi avec 40 tirs cadrés contre 23 pour leurs adversaires. Les Rangers ont en outre bloqué pas moins de 28 tirs adverses. La franchise new-yorkaise, qui retrouvera sa glace jeudi pour le match no 5, a ouvert la marque en supériorité numérique à la 9e minute. Les Panthers ont renversé la vapeur en marquant deux fois au deuxième tiers (dont une sur un "powerplay"), concédant l'égalisation à la 44e. Mais ils n'ont pas craqué en prolongation.

Minnesota arrache un succès à Dallas Towns et les Wolves ne sont plus menés que 3-1 par les Mavericks Image: KEYSTONE/AP/Julio Cortez Minnesota a finalement réussi à battre Dallas, 105-100 mardi au Texas. Les Timberwolves ont ainsi obtenu un sursis dans la finale de la Conférence Ouest de NBA, où les Mavericks mènent 3-1. Il ne manque donc toujours qu'un succès à Dallas pour rejoindre en finale NBA les Boston Celtics, qualifiés depuis lundi après avoir balayé les Indiana Pacers. Les Timberwolves se sont battus jusqu'aux derniers instants d'une partie étouffante pour arracher un succès qui leur permet d'éviter l'humiliation d'un "sweep" (coup de balai), et entretenir un mince espoir de qualification: jamais une équipe NBA n'a réussi à renverser une série de play-off après avoir été menée 3-0. Les Wolves, qui joueront le match 5 à domicile jeudi, ont pu compter sur le réveil de Karl-Anthony Towns (25 points, dont 20 en 2e mi-temps, à 4/5 à 3 points). Souvent maladroit et auteur de 6 pertes de balle, le jeune leader de Minnesota Anthony Edwards (22 ans) a tout de même compilé 29 points, 10 rebonds et 9 passes décisives. Luka Doncic a encore été omniprésent pour Dallas, avec un triple double (28 points, 15 rebonds, 10 assists). Mais le Slovène et son compère Kyrie Irving (16 points) ont cumulé un insuffisant 13 sur 39 au tir. Si l'on ajoute le 2/9 de P.J. Washington à 3 points, le manque d'adresse fut d'ailleurs rédhibitoire pour les Mavs.

L'Olympiakos pour une première grecque L'Olympiakos est en quête d'un premier trophée continental historique pour le football grec en finale de la Conference League. Il se frotte à la Fiorentina, qui rêve d'offrir mercredi à Athènes un deuxième titre cette saison à l'Italie après la victoire de l'Atalanta en Europa League. Dans le stade du rival de l'AEK Athènes, le club du Pirée pourra compter sur le soutien de ses bouillants supporters. Un atout non négligeable contre la "Viola", sevrée de lauriers depuis 23 ans (un succès en Coupe d'Italie) et qui vise un deuxième sacre dans une compétition européenne, 63 ans après avoir soulevé la Coupe des coupes en 1961. Finaliste malheureuse l'an dernier face aux Anglais de West Ham, l'équipe de Florence pourrait ainsi sauver un exercice bien terne. Elle navigue ainsi à une piteuse 8e place en Serie A avant son dernier match, le 2 juin face à l'Atalanta. "Nous sommes fiers et heureux d'avoir atteint pour la deuxième année consécutive la finale, c'est un motif de joie, le résultat de trois années de travail merveilleuses. On est de retour en finale, cela n'a pas été facile, mais on va donner notre maximum, car la Fiorentina n'a plus remporté de trophée depuis quelques années déjà", a déclaré l'entraîneur Vincenzo Italiano qui quittera le club en fin de saison. Stabilité retrouvée Auteur d'un début de championnat raté, l'Olympiakos a de son côté changé à trois reprises de technicien, sept fois au total sur les deux dernières saisons. Mais le club a retrouvé de la stabilité et des résultats depuis l'arrivée sur le banc de José Luis Mendilibar en février, finissant à la troisième place de la Super League grecque. L'entraîneur espagnol, vainqueur de l'Europa League avec Séville en 2023, a transformé le visage de l'équipe. "J'ai étudié les joueurs et, jour après jour, j'ai commencé à croire que nous pouvions faire quelque chose de grand. Et puis deux d'entre nous y ont cru, puis quatre, puis six...", a-t-il expliqué. Ils sont désormais des centaines de milliers à y croire à travers le pays, prêts à soutenir le club le plus populaire de Grèce. La formation du Pirée comptera notamment sur son attaquant marocain Ayoub El Kaabi. Ce dernier a particulièrement brillé en demi-finales avec cinq buts sur les six marqués au total contre Aston Villa (4-2, 2-0). Sécurité Dans un pays marqué par les affrontements récurrents entre hooligans, l'organisation d'un tel événement revêt par ailleurs un enjeu sécuritaire important pour la Grèce. En août 2023, un supporter grec avait été tué au stade de l'AEK dans l'attaque de hooligans croates du Dinamo Zagreb.

Novak Djokovic: une victoire en trois sets pour lancer son tournoi Un Novak Djokovic toujours aussi "élastique". Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMMED BADRA Quatre jours après son élimination au Geneva Open devant Tomas Machac, Novak Djokovic a entamé la défense de son titre à Paris de bon pied. Sans convaincre pleinement toutefois. Le no 1 mondial s’est imposé 6-4 7-6 (7/5) 6-4 devant le Jurassien d’adoption Pierre-Hughes Herbert (ATP 142). Même s’il ne fut jamais réellement en danger, Novak Djokovic aurait sans doute aimé forcer la décision bien plus tôt dans les deux derniers sets. Après ce match en "night session", une programmation que les ténors n'apprécient vraiment pas à Paris , Novak Djokovic espère retrouver le soleil et aussi la lumière jeudi. Il rencontrera au 2e tour l’Espagnol Roberto Carballes Baena (ATP 63).