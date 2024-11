Swiss Olympic tient sa nouvelle présidente ++ Les Pays-Bas en finale

Joël Genazzi: "On savait qu'on pouvait le faire" Joël Genazzi satisfait de la réaction lausannoise à Fribourg Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Lausanne a obtenu un précieux succès en allant s'imposer 3-2 ap à Fribourg. Les Vaudois ont su tenir grâce à leur jeu en infériorité numérique. Dans un match, il y a très souvent des moments qui décident de l'issue finale. Cela peut être un but en infériorité numérique, en power-play ou à la fin d'un tiers. Cela peut aussi être une pénalité habilement "tuée". Et c'est justement ce qui s'est passé à Fribourg à la mi-match. Lorsqu'Aurélien Marti a dû rejoindre les vestiaires après avoir écopé d'une pénalité de 5 minutes assortie d'une méconduite de match, Fribourg menait 2-1 et avait une chance en or de prendre définitivement les devants. En ne parvenant pas à marquer, les Dragons ont redonné du souffle aux Lions. "On a parlé de ça dans le vestiaire à la pause, raconte Joël Genazzi. Le fait de tuer cette pénalité, ça donne de la confiance, ça crée un momentum. On s'est encouragé en se disant qu'on pouvait le faire. On le savait. C'est un peu le "hockey spirit", si tu ne marques pas à 5 contre 3 ou lors d'une pénalité de 5 minutes, tu perds le match." Joël Genazzi parle d'expérience, comme s'il s'agissait d'une loi non écrite ou d'un scénario qui se joue de multiples fois. En tenant grâce à son box-play et un gardien qui n'a que peu relâché de pucks, le LHC a pu revenir dans le match et faire douter Fribourg. "Après avoir encaissé beaucoup de buts ces derniers temps, on avait envie de se concentrer sur la défense et là on se prend deux buts rapidement, grimace le défenseur lausannois qui rejoue en attaque cette saison. Mais on a très bien réagi, Pasche a très bien joué. On n'a pas produit grand-chose offensivement, mais le box-play a bien tenu. Je ne sais pas si on a volé la victoire, mais on est fier parce que ça fait toujours plaisir de gagner à Fribourg." Pour les Vaudois, la suite se joue dimanche à domicile face à Langnau devant des estrades combles. Genazzi et ses coéquipiers sont conscients qu'il faudra éviter les pénalités stupides. "On a eu un entraînement de box-play ce soir, tant mieux, ironise-t-il. Mais à nous d'être mieux structurés dimanche contre Langnau, d'aller devant le goal adverse pour aller chercher ces punitions et avoir des power-plays."

Harry Kane crucifie Augsbourg Harry Kane a inscrit son quatrième triplé de la saison. Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Le Bayern Munich a pris son temps pour se défaire d'Augsbourg, lors de la 11e journée de Bundesliga. Le leader a fini par asseoir sa position grâce à un triplé de Harry Kane en seconde période. L'attaquant anglais a profité de deux penalties, à la 63e puis dans le temps additionnel (90e + 3) pour assurer les trois points aux Bavarois, avant de compléter son coup du chapeau en toute fin de match (90e + 5). Il s'agit déjà du quatrième triplé de Kane cette saison pour le Bayern, qui prend provisoirement 8 points d'avance sur son dauphin, Leipzig.

Les Pays-Bas joueront leur première finale de Coupe Davis Botic Van De Zandschulp a ouvert la voie pour les Néerlandais Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Les Pays-Bas ont battu l'Allemagne 2-0 à Malaga pour s'offrir la première finale de leur histoire en Coupe Davis. Ils avaient déjà vaincu l'Espagne plus tôt dans la semaine. Les Néerlandais joueront dimanche pour le sacre contre l'Italie, tenante du titre emmenée par le no 1 mondial Jannik Sinner, ou contre l'Australie, finaliste des deux dernières éditions. Les deux équipes seront aux prises samedi. Classé 40e joueur mondial, le no 1 néerlandais Tallon Griekspoor s'est imposé 6-7 (4/7) 7-5 6-4 contre le chef de file allemand Jan-Lennard Struff (ATP 43) pour offrir le deuxième point décisif à son équipe. Plus tôt dans la soirée, Botic van de Zandschulp (ATP 80) était sorti vainqueur d'un match marathon de 2h40 contre Daniel Altmaier, finalement dominé 6-4 6-7 (12/14) 6-3. Triple lauréate de la Coupe Davis (1988, 1989, 1993), l'Allemagne a échoué dans sa quête d'atteindre sa première finale depuis 31 ans.

Granlund permet à Genève de revenir de loin Markus Granlund (à g.) a brillé avec un triplé. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI A Langnau, Genève-Servette a cueilli un succès inespéré. Les Aigles sont revenus de nulle part pour l'emporter 4-5 ap. Ajoie a aussi jubilé contre Zurich, pendant que Bienne trébuchait contre Zoug. Complètement dominé au cours du tiers initial, Genève a sans doute béni sa bonne étoile de ne pas rentrer au vestiaire avec un déficit impossible, en ayant encaissé l'ouverture du score après seulement 1'26''. Par la suite, Langnau a en effet touché les montants à deux reprises, en plus de se heurter à un Robert Mayer salvateur. Et Granlund a pu égaliser peu après la reprise (23e) pour relancer les affaires. Mais la joie a été courte. La passe lumineuse de Meier à travers la défense grenat a trouvé Saarela tout seul (28e). Baltisberger a même douché les Genevois d'un parfait tir du poignet en pleine lucarne (39e). Seule une réduction du score improbable de Praplan, l'homme en forme du moment, dans la dernière seconde de la période, leur a redonné de l'espoir. Appliqué, Langnau pensait s'être mis à l'abri en marquant le 4-2 (43e), puis avoir fait le break avec un but finalement annulé pour hors-jeu (47e), mais c'est Genève qui a fini par avoir le dernier mot. Berni (54e), puis Granlund encore, qui a profité d'une erreur monumentale de Charlin à 40'' de la sirène finale, ont pu offrir une prolongation aux visiteurs. Granlund a parachevé son oeuvre en surgissant pour inscrire le but de la victoire après 16'' de jeu additionnel. Ajoie se paie le leader De son côté, Ajoie a réussi un match de prestige contre les ZSC Lions. Face au leader, la lanterne rouge a enregistré son cinquième succès de la saison, 2-1. Nättinen a marqué en power-play dans le tiers médian pour lancer les siens (24e) jusqu'à l'égalisation d'Andrighetto (37e). C'est finalement Devos qui a libéré les Ajoulots dans le troisième tiers (47e). Dans un match très accroché, Bienne a fini par courber l'échine devant Zoug en prolongation (1-2 ap). Müller était parvenu à répondre au premier but zougois (21e), mais Martschini a pu forcer la différence pour les visiteurs juste avant la fin du temps supplémentaire (65e). Sur les autres patinoires, Lugano s'est offert le derby tessinois contre Ambri (3-1), Davos a dominé Berne 6-3 dans la capitale et Kloten s'est imposé 2-1 à Rapperswil.

National League: Lausanne s'impose chez les Dragons Les joueurs du LHC fêtent leur succès Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lausanne a signé un important succès en National League. A Fribourg, les Vaudois ont remporté le derby romand 3-2 ap grâce à Suomela. De la résilience, voilà de quoi le LHC a su faire preuve à la BCF Arena. Parce que les Vaudois, menés rapidement 2-0, n'ont pas paniqué et ont su passer l'épaule durant le temps supplémentaire. Une victoire loin d'être imméritée, parce que Fribourg a trop ronronné. Les Dragons avaient donc pris les devants très tôt dans cette rencontre et alors que les deux équipes étaient à 4 contre 4. Sur une passe savamment dosée Gunderson a pu trouver Wallmark qui a ouvert le score à la 5e. Moins de deux minutes plus tard et alors que Fribourg bénéficiait d'un tout petit moment en supériorité numérique, Marcus Sörensen a démontré ses talents de joueur de baseball. Le top scorer suédois n'a pas hésité à frapper de volée un puck dans les airs pour battre une deuxième fois Kevin Pasche. Lausanne a mis du temps à sortir la tête de l'eau. A la 14e, Fuchs s'est présenté seul face à Berra, mais c'est le portier fribourgeois qui a eu le dernier mot. A la 18e, le LHC a tout de même pu réduire le score par l'entremise de Bozon, qui a profité d'une glace bien ouverte après que Diaz s'est emmêlé les crayons à mi-glace. Le vétéran avait pourtant eu une belle occasion quelques instants plus tôt, comme Sörensen en toute fin de période, mais Pasche a su se montrer inflexible. Un LHC pas très discipliné Le dernier rempart des Lions a dû se démultiplier à la 30e lorsqu'Aurélien Marti a été prié de regagner les vestiaires pour un cross-check. D'ailleurs en règle générale les Vaudois n'ont pas été très disciplinés, au contraire des Dragons. Cela n'a toutefois pas empêché les Lausannois d'égaliser à la 42e par Kuokkanen, un ancien de la maison fribourgeoise, d'une habile déviation. Les hommes de Pat Emond ont eu chaud à la 54e lorsque Lukas Frick a attrapé la transversale sur une belle action du LHC. Sans Théo Rochette, blessé au bas du corps et absent dimanche contre Langnau, les Vaudois ont parfois manqué de créativité, mais pas d'abnégation. Et durant la prolongation, c'est leur top scorer qui a pu leur donner ce deuxième point qui fait la différence et permet de rentrer à la maison avec le sourire. Quant à Fribourg, il a de nouveau manqué cet instinct de "tueur" alors qu'il avait le match en mains. A corriger.

L'Ultimate Championship va "changer la donne" assure Coe Sebastian Coe et World Athletics ont dévoilé vendredi une nouvelle compétition Image: KEYSTONE/EPA/GEORGI LICOVSKI L'Ultimate Championship va "changer la donne" pour l'athlétisme, a assuré le président de World Athletics Sebastian Coe. Cette nouvelle compétition a été dévoilée vendredi par la Fédération. "La nouvelle compétition Ultimate Championship en 2026 sera le summum de l'excellence dans une année où il n'y aura pas de Championnats du monde ou de Jeux olympiques (...) et sera un tremplin pour l'innovation" dans ce sport, a déclaré Coe lors d'une conférence de presse à Budapest. La première édition de cette compétition se tiendra du 11 au 13 septembre 2026 dans la capitale hongroise. Elle sera ensuite organisée tous les deux ans pour répondre à l'ambition de World Athletics d'avoir un événement tous les ans. L'instance annonce une dotation "record" de 10 millions de dollars, soit "la plus importante jamais offerte dans le domaine de l'athlétisme" car chaque vainqueur devrait recevoir 150'000 dollars. Près de 400 athlètes s'affronteront pour devenir les "champions ultimes", avec des épreuves telles que le 100 m, le 800 m, le saut à la perche, la hauteur et un nouveau relais mixte de 4x100 m. L'Ultimate Championship aura lieu après les finales de la Ligue de diamant. "Même s'il y a moins d'épreuves, il y en aura quand même 26 individuelles qui se dérouleront en l'espace de trois nuits seulement - le rythme sera effréné", a commenté le double champion olympique de perche Armand Duplantis. Individuellement et par équipes Les athlètes participeront individuellement ainsi que par équipes nationales. "Nous voulons offrir à nos fans un athlétisme comme ils n'ont jamais vu auparavant avec les meilleurs s'affrontant dans un festival de sport passionné et plein d'entrain, avec du son, de la lumière et de l'innovation", a ajouté Coe. L'annonce de cette nouvelle compétition intervient après que l'ancien sprinter américain Michael Johnson a révélé les détails de son Grand Slam Track, une série de quatre meetings à Kingston, Miami, Philadelphie et Los Angeles, qui débutera l'an prochain et qui pourrait faire de l'ombre à la Ligue de diamant.

Un Allemagne-Italie en quart en Ligue des Nations L'Allemagne de Julian Nagelsmann affrontera l'Italie en quart de la Ligue des Nations Image: KEYSTONE/EPA/Zsolt Szigetvary Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Nations 2024/25 a donné lieu à des duels passionnants. L'Allemagne affrontera ainsi l'Italie. La main innocente de Johan Djourou a donc tiré un "remake" de l'inoubliable demi-finale de la Coupe du monde 2006. L'Italie s'était alors imposée 2-0 et avait ensuite été sacrée championne du monde. Le vainqueur de ce quart de finale affrontera le gagnant de la rencontre entre le Danemark et le Portugal. Les quarts de finale verront également s'affronter les Pays-Bas et l'Espagne d'une part, ainsi que la Croatie et la France d'autre part. Des duels qui ont constitué des affiches de finales de Coupe du monde, en 2010 lorsque l'Espagne a battu les Pays-Bas, et en 2018 lorsque la France s'est imposée face à la Croatie. Les quarts de finale se dérouleront en matches aller-retour les 20 et 23 mars, les demi-finales en matches à élimination directe les 4 et 5 juin. La finale est programmée le 8 juin.

La FFF rejette la requête du PSG qui doit 55 millions à Mbappé Mbappé pourrait bien toucher 55 millions d'impayés de la part du PSG Image: KEYSTONE/EPA/Daniel Gonzalez Nouveau revers pour le PSG. La Fédération française (FFF) a rejeté la requête du Paris St-Germain de réexaminer l'injonction de la Ligue de football professionnel (LFP) à payer 55 millions d'euros de salaires et primes impayés à son ancien joueur Kylian Mbappé. L'AFP l'a appris de source proche du dossier vendredi. La demande auprès du Comité exécutif de la FFF a été transmise un jour trop tard par le PSG, selon la même source, alors que le club disposait de 10 jours pour l'effectuer à compter de la décision de la commission paritaire d'appel de la LFP en faveur du joueur, le 25 octobre. Le PSG, qui a été notifié de cette décision vendredi matin, ne s'attendait pas à une issue en sa faveur auprès du ComEx. Il y avait peu de chances que ce dernier désavoue une décision motivée par deux commissions juridiques successives de la LFP. Mais ce rejet pour une raison de forme constitue une surprise. Saisie par Kylian Mbappé, qui réclame 55 millions d'euros de salaires impayés et autres primes au club de la capitale, la commission juridique de la LFP avait préconisé en septembre une médiation. Mais, face au refus du joueur, elle s'était résolue dans la foulée à demander au PSG de payer cette somme sous huitaine. Le PSG avait alors interjeté un appel, rejeté, avant de se tourner vers le Comité exécutif de la FFF. Un recours de principe puisque la direction du club a confié à plusieurs reprises en privé, ces dernières semaines, que le conflit devrait probablement se terminer devant les prud'hommes, si Kylian Mbappé décidait de les saisir. En attendant, le club a théoriquement à sa disposition des recours devant le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) et devant un tribunal administratif. Sollicité par l'AFP vendredi midi, le PSG n'a pas dévoilé ses intentions. Mais jusque-là, il a cherché à aller au bout des procédures. Mis à l'écart Le conflit trouve son origine dans le statut d'un accord passé au coeur du mois d'août 2023 entre l'attaquant et la direction du club. Le capitaine de l'Equipe de France était alors mis à l'écart du groupe pour avoir refusé de prolonger au PSG. Cette prolongation aurait garanti au club de toucher l'argent d'un transfert alors que Mbappé s'est finalement engagé libre cet été avec le Real Madrid. Dans cet accord, le joueur s'engageait à renoncer à 55 millions de primes diverses s'il venait à partir libre en fin de saison. Mais la validité de cet accord, que le joueur lui-même avait évoqué publiquement face aux journalistes en janvier, est contestée par le camp de la star.

Le CC Genève devra lutter pour le bronze à Lohja L'équipe de Suisse masculine doit se contenter de la "petite finale" à Lohja Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA L'équipe de Suisse masculine devra se contenter de lutter pour le bronze aux Européens de Lohja. Le CC Genève s'est incliné 10-8 devant l'Ecosse après un end supplémentaire vendredi matin en demi-finale. La formation du skip Yannick Schwaller affrontera la Norvège dès 18h dans le match pour la 3e place. Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Yannick Schwaller et Benoît Schwarz-Van Berkel n'ont pas grand-chose à se reprocher à l'issue de cette partie. Dominés pendant neuf ends et demi, ils ont profité d'une avant-dernière pierre manquée par le skip écossais Bruce Mouat pour arracher une manche supplémentaire. Benoît Schwarz-Van Berkel n'a pas tremblé au moment de lâcher sa deuxième pierre dans ce dixième end, permettant à son équipe d'inscrire trois points inespérés pour égaliser à 8-8. Il n'avait pas non plus tremblé au terme du sixième end, réussissant alors un coup de deux pour permettre à la Suisse de revenir à 4-4. Mais l'Ecosse a parfaitement négocié l'end supplémentaire, dans lequel elle bénéficiait de l'avantage de la dernière pierre. Benoît Schwarz-Van Berkel a pris provisoirement le point grâce à une ultime pierre bien maîtrisée, mais Bruce Mouat n'a pas manqué le double take-out de la victoire. L'équipe de Suisse n'a que quelques heures pour rebondir avant le match pour la 3e place, dont elle partira largement favorite face à la Norvège. Le quatuor du CC Genève vise un troisième podium consécutif sur la scène européenne après l'argent de 2022 et le bronze de 2023.

4-6 semaines d'absence pour Ovechkin Alex Ovechkin est au repos forcé pour 4-6 semaines Image: KEYSTONE/AP/John Locher Coup dur pour Alex Ovchkin et les Capitals. Co-meilleur buteur de la NHL cette saison avec 15 réussites, le capitaine de Washington sera absent quatre à six semaines à cause d'une fracture du péroné gauche, a annoncé son équipe. Le Russe de 39 ans s'est blessé lundi lors d'un choc avec Jack McBain (Utah) dans un match remporté 6-2 par les Capitals qui ont communiqué jeudi sur la gravité de la blessure de leur ailier gauche. Il a signé un doublé dans cette partie. Ovechkin, qui s'était fait l'auteur d'un triplé un jour plus tôt face aux Vegas Golden Knights, n'est plus qu'à 26 réalisations du record détenu par le légendaire Wayne Gretzky (894 buts en saison régulière). Il pourrait être de retour au plus tôt le 20 décembre pour la réception des Hurricanes de Caroline, ou plus vraisemblablement le 2 janvier pour celle du Minnesota Wild.

Une défaite rageante pour le Lighting Zach Werenski (8) fut le "bourreau" de Tampa Bay jeudi Image: KEYSTONE/AP/Paul Vernon Janis Moser et le Lightning ont subi une défaite rageante jeudi en NHL. Tampa Bay s'est en effet incliné 7-6 en prolongation à Columbus après avoir pourtant mené 3-0 puis 4-3. Les Blue Jackets, qui accusaient trois longueurs de retard après seulement 11'52, ont recollé à 3-3 dès la 22e minute après avoir marqué deux fois en l'espace de 87 secondes à l'entame du deuxième tiers. Janis Moser purgeait d'ailleurs une pénalité lorsque Columbus a marqué le 3-3 en supériorité numérique. Le défenseur seelandais s'est racheté en réussissant un assist sur le 6-6, inscrit à la 52e par Conor Geekie en "power-play". Tampa Bay, qui avait déjà pu recoller à 5-5 dans ce match débridé, a cédé sur une réussite du défenseur Zach Werenski (2 buts et 3 assists jeudi) après 1'26 en "overtime". Kurashev en tribunes Le trio suisse des Devils (Nico Hischier, Timo Meier, Jonas Siegenthaler) est par ailleurs resté "muet" jeudi dans une rencontre gagnée 4-2 par New Jersey face à Carolina. L'homme du match fut l'ailier suédois Jesper Bratt (2 buts et 1 assist), qui a permis aux Devils de cueillir un 8e succès dans leurs 11 derniers matches. La soirée fut en revanche bien compliquée pour Philipp Kurashev. L'attaquant bernois a assisté des tribunes à la victoire de Chicago face au champion en titre Florida (3-1). Il a besoin d'un "nouveau départ" et doit "montrer plus d'intensité", selon les propos du coach des Blackhawks Luke Richardson.

Un long hiver sans une vraie pause La Coupe du monde de saut à ski commence ce week-end à Lillehammer. Une saison dense, avec des Mondiaux à Trondheim, la Tournée des 4 Tremplins et les finales en mars à Planica. Gregor Deschwanden sera le leader de l'équipe de Suisse en Norvège. Le Lucernois est actuellement le numéro 1 devant le Vaudois Killian Peier. La relève s'appelle Felix Trunz, un jeune Saint-Gallois, et il y aura aussi l'éternel Simon Ammann qui a réussi à se qualifier après des sélections internes. Gregor Deschwanden espère toujours remporter sa première victoire en Coupe du monde. Il n'est pas passé loin l'hiver dernier avec neuf places dans le top 10, et surtout une 2e et une 3e place à Klingenthal et Willingen. Peier, 3e des Championnats du monde 2019, est à nouveau sur les talons de Deschwanden, dit-on au sein de l'équipe. Trunz et Ammann pourront être satisfaits s'ils obtiennent des points en Coupe du monde. Le calendrier est bien rempli jusqu'à la fin mars lors de la finale à Planica, avec des étapes aux Etats-Unis et au Japon. Engelberg accueillera hommes et femmes le week-end précédant Noël. Les champions du monde seront désignés cet hiver à Trondheim. La FIS a également décidé d'être plus stricte en ce qui concerne les combinaisons, désormais équipées d'une puce de contrôle. Il ne sera donc plus possible d'utiliser autant de combinaisons que l'on veut, mais seulement dix. Un aspect plus durable, mais aussi plus équitable. Chaque combinaison sera mesurée à la taille et il ne sera plus possible de spéculer sur le fait de ne pas être contrôlé. En matière de contrôle plus strict, le télémark sera revalorisé. Les réceptions avec les deux skis à plat seront plus durement sanctionnées. Trois points pourront être déduits au lieu de deux. Un sauteur pourra ainsi perdre jusqu'à neuf points sur un saut, contre six aujourd'hui. En ce qui concerne les favoris, on retrouve bien entendu Stefan Kraft, vainqueur du général la saison passée, et Ryoyu Kobayashi le gagnant de la Tournée. Le Slovène Timi Zajc sur le grand tremplin et le Polonais Piotr Zyla sur le tremplin normal auront en revanche de la peine à défendre leur titre acquis mondial acquis en 2023.

L'Italie et l'Australie dans le dernier carré de la Coupe Davis Jannik Sinner, l'homme fort des Italiens Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez L'Italie et l'Australie ont décroché leur billet pour les demi-finales de la Coupe Davis à Malaga. lls ont respectivement battu l'Argentine et les Etats-Unis, sur le même score de 2-1. Tenante du titre, l'Italie a été menée après la défaite de Lorenzo Musetti contre Francisco Cerundolo. Mais Jannik Sinner a vite fait de remettre les siens à égalité en laminant Sebastian Baez 6-2 6-1. Tout s'est décidé dans le double, qui a vu Sinner et Matteo Berrettini prendre le dessus sur Maximo Gonzalez/Andres Molteni en deux sets, 6-4 7-5. Les Italiens affronteront l'Australie dans le dernier carré. Là aussi, le double s'est avéré décisif. La paire composée de Matthew Ebden et Jordan Thompson a dominé 6-4 6-4 les Américains Tommy Paul/Ben Shelton pour offrir le point décisif et une place dans le dernier carré à la sélection vert et or, 28 fois lauréate en Coupe Davis. Seuls les Etats-Unis ont fait mieux avec 32 sacres.

Qualification de la Coupe du monde: nouveau succès suisse Jonathan Kazadi en action à Muri Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La Suisse n'a pas connu le moindre problème pour empocher un troisième succès consécutif en qualification de la Coupe du monde 2027. A Muri, près de Berne, elle a dominé le Kosovo 75-41 (36-18 Le match a débuté avec plus d'une heure de retard en raison des conditions météo qui ont terriblement compliqué l'accès à la salle. Cela n'a pas empêché les Suisses de prendre d'emblée les devants et de régulièrement creuser leur avance pour aller cueillir une nette victoire. Pour son dernier match avec le maillot de l'équipe nationale, Jonathan Kazadi s'est fait l'auteur de 14 points. Dans son équipe, seul Boris Mbala a fait mieux (15).