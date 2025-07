Lucerne: Jason Joseph égale son record de Suisse du 110 m haies Jason Joseph c閘鑒re sa victoire Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Jason Joseph a égalé son record de Suisse du 110 m haies lors du meeting de Lucerne. Le Bâlois âgé de 26 ans a couru pour la troisième fois de sa carrière en 13''07.

Le médaillé de bronze des Européens 2024 a remporté une course dont la participation était relevée. Il a passé les trois premières haies mieux que d'habitude et a pu aller cueillir un très beau succès.



Swiss Open: un petit tour et puis s'en va pour Wawrinka Une certaine détresse dans le regard de Stan Wawrinka Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Stan Wawrinka (ATP 156) a été éliminé dès le 1er tour du Swiss Open à Gstaad, comme l'an passé. Le vétéran vaudois a été battu 6-3 6-2 par le Kazakh Alexander Shevchenko (ATP 101).

Wawrinka n'a pas su enchaîner après ses résultats encourageants de la semaine dernière à Iasi, où il avait atteint le dernier carré. Il a été nettement dominé par son adversaire sur la terre battue de la station de l'Oberland bernois.

Le quadragénaire, qui ambitionne de retrouver le top 100 de la hiérarchie mondiale pour encore prolonger sa carrière, a manqué le coche en début de partie. Il a bénéficié de cinq balles de break lors des deux premiers jeux de service de Shevchenko, mais n'est pas parvenu à en convertir une seule.

Wawrinka a ensuite été breaké pour se retrouver mené 4-2 dans la manche initiale. Au deuxième set, il a perdu son service d'entrée à 2-0. Il n'est jamais arrivé à renverser la situation.

Le vétéran avait disputé à Gstaad la première finale de sa carrière, voici déjà vingt ans. Il reste le dernier Suisse à être allé si loin dans le tournoi depuis. Cette élimination précoce, comme déjà en 2024, constitue dès lors une cruelle désillusion.

Stan Wawrinka est ainsi le seul des trois Suisses à avoir reçu une invitation à ne pas s'être qualifié pour les 8es de finale. Tant Dominic Stricker que Jérôme Kym y sont parvenus.



Swiss Open à Gstaad: un premier succès sur le Tour ATP pour Kym Jérôme Kym s'est montré solide au service Image: KEYSTONE/EPA/PETER SCHNEIDER Jérôme Kym (ATP 154) a fêté le premier succès de sa carrière sur le Tour ATP. L'Argovien a passé le 1er tour du Swiss Open à Gstaad en battant le qualifié français Calvin Hemery (ATP 171) 7-5 4-6 7-5.

Kym (22 ans) avait échoué l'automne dernier aux Swiss Indoors à Bâle après avoir franchi les qualifications. Cette fois, sur la terre battue de la station de l'Oberland bernois, il a saisi sa chance au terme de 2h15 de match. Le jeune Suisse, qui a notamment construit sa victoire grâce à son service, a justifié le choix des organisateurs de lui avoir donné une invitation.

En 8e de finale, Jérôme Kym affrontera un autre qualifié, l'Italien Francesco Passaro (ATP 131).



Euro dames 2025: deux Suissesses dans le onze idéal du Kicker Géraldine Reuteler a jusqu'ici disputé un Euro de grande qualité Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Lia Wälti et Géraldine Reuteler figurent dans le onze idéal de la phase de groupes de l'Euro dames 2025. Les deux Suissesses ont été choisies dans la sélection faite par le magazine allemand Kicker.

Futur adversaire de la Suisse en quarts de finale, l'Espagne est pour sa part représentée par trois joueuses, à savoir Laia Aleixandri, Alexia Putellas et Esther Gonzalez. Le reste de ce onze théorique est composé par la Suédoise Kosovare Asllani, l'Allemande Klara Bühl, l'Anglaise Alessia Russo, la gardienne néerlandaise Daphne van Domselaar et les Françaises Thiniba Samoura et Selma Bacha.



Lamine Yamal fustigé pour avoir embauché des artistes nains Lamine Yamal et un anniversaire qui passe mal Image: KEYSTONE/EPA/ANNA SZILAGYI La star du Barça Lamine Yamal fait l'objet d'une demande d'enquête. Ceci pour avoir embauché des personnes atteintes de nanisme pour fêter ses 18 ans.

Il s'agit d'un fait susceptible de porter atteinte à la dignité des personnes concernées, a appris l'AFP mardi auprès du gouvernement espagnol. Le ministère des Droits sociaux "a demandé au parquet d'enquêter pour voir si la loi a été enfreinte et, par conséquent, s'il y a eu une atteinte aux droits des personnes handicapées", a indiqué un porte-parole du ministère.

Cette demande suit un dépôt de plainte par une association de défense des personnes en situation de handicap, qui a accusé l'attaquant du FC Barcelone d'avoir embauché un groupe d'artistes atteints de nanisme pour fêter son anniversaire samedi soir, a-il précisé.

Plusieurs coéquipiers ont assisté à cette fête aux côtés de célébrités du monde de la musique, comme Bizarrap et Bad Gyal. Les invités n'étaient pas autorisés à filmer l'événement, mais une vidéo a émergé sur les réseaux sociaux qui montre des personnes atteintes de nanisme arrivant à la fête.

Dans un communiqué, l'Association des personnes atteintes de dysplasies squelettiques avec nanisme (ADEE) a "condamné" et "dénoncé publiquement l'embauche" de ce groupe de personnes, en promettant des "actions légales" pour défendre "la dignité des personnes en situation de handicap".

"Il est inacceptable qu'au 21e siècle, on continue d'utiliser des personnes atteintes de nanisme comme divertissement lors de fêtes privées, encore plus lorsque ces faits impliquent des figures publiques comme Lamine Yamal", a justifié la présidente de l'association, Carolina Puente.

Interrogé par la radio catalane RAC1, l'une des personnes embauchées pour cet anniversaire a dénoncé, sous le couvert de l'anonymat, la démarche de cette association, assurant que personne ne leur avait "manqué de respect" lors de cette soirée.

"Nous sommes des personnes normales qui se consacrent à ce qu'elles aiment faire de manière absolument légale", a-t-elle assuré, en précisant avoir été recrutée avec trois autres personnes souffrant de nanisme pour animer la soirée avec des danses et des tours de magie.

"Depuis quelques années, ces gens (l'ADEE) veulent nous nuire, ils veulent nous empêcher de faire ce que nous aimons, mais ils n'ont proposé ni travail ni formation aux personnes concernés (...) Tout ce bruit est uniquement dû au fait que c'était la fête de Lamine Yamal", a-t-elle ajouté.

Le rappeur dominicain Chimbala a publié une vidéo sur Instagram où on le voit chanter avec Lamine Yamal, tandis que ses coéquipiers du Barça Gavi et Alejandro Balde dansent en arrière-plan. "Le meilleur joueur du monde chantant ma chanson "Abusadora". Merci de m'avoir invité", a-t-il écrit.

Les représentants de l'international espagnol, candidat au Ballon d'Or, n'ont pas donné suite à une demande de réaction de l'AFP.



L'entraînement des dames tombe à l'eau L'entraînement de mardi annulé à cause de plusieurs joueuses enrhumées Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'entraînement de l'équipe de Suisse dames prévu mardi a été annulé. La raison invoquée par les responsables est que plusieurs joueuses sont enrhumées.

Actuellement, cinq joueuses sont concernées "avec des symptômes légers à modérés", a précisé le médecin de l'équipe Martin Schober à SRF. "Il est important de mentionner que seules les voies respiratoires supérieures sont touchées, explique-t-il. Personne ne souffre donc de fièvre ni de toux."

Les joueuses concernées ont désormais été isolées du reste de l'équipe afin d'éviter toute contagion. Schober espère que l'équipe pourra s'entraîner au complet mercredi, jour où les joueuses auraient initialement dû avoir congé. Vendredi, la Suisse affrontera à Berne l'Espagne en quarts de finale.



Niederhäuser gagne encore Yanic Konan Niederhäuser a remporté son 3e match en Summer League Image: KEYSTONE/EPA/SARAH YENESEL Pour son 3e match en Summer League, Yanic Konan Niederhäuser a connu la victoire pour la 3e fois. Le Fribourgeois et ses Clippers ont dominé les Lakers 67-58.

Face à Bronny James, fils de LeBron et auteur de 17 points, l'intérieur fribourgeois a à nouveau passé 23 minutes sur le parquet. Avec 10 points, 2 rebonds et 2 interceptions avec un différentiel de -9, "YKN" a été correct.

Le prochain match des Clippers aura lieu dans la nuit de jeudi à vendredi face à Denver.



Waltert rejoint Teichmann en huitièmes Simona Waltert est qualifiée pour les huitièmes de finale à Iasi Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Simona Waltert est en huitièmes de finale du tournoi WTA 250 de Iasi. La Grisonne de 24 ans a battu la Lettone Anastasija Sevastova 6-3 6-3 au 1er tour.

Lors de sa première confrontation avec Sevastova (WTA 384), de onze ans son aînée, Waltert (WTA 127) a fait preuve d'une grande maîtrise. Elle a surtout convaincu avec ses retours et a réalisé cinq breaks contre l'ancienne numéro 11 mondiale (2018).

Comme sa compatriote Jil Teichmann, Waltert se qualifie donc pour les huitièmes de finale du tournoi roumain. La Grisonne affrontera à coup sûr une Espagnole. Ce sera soit Nuria Parrizas-Diaz (WTA 101), tête de série numéro 4, soit la qualifiée Irene Burillo Escorihuela (WTA 251).



Suisse - Espagne: les derniers affrontements Vendredi, les Suissesses affronteront l'Espagne pour une place dans le dernier carré de l'Euro. Retour sur les cinq dernières confrontations avec les championnes du monde.

La dernière victoire 16 juin 2012. Qualifications pour l'Euro 2013, victoire 4-3. Seuls 760 spectateurs ont assisté à la dernière victoire en date de la Suisse face à l'Espagne, à Aarau. A l'époque, les Ibériques sont encore loin d'être une grande puissance comme aujourd'hui. Dans le camp suisse, la jeune Lia Wälti (19 ans) évolue en défense centrale, Lara Dickenmann occupe le flanc gauche et le duo Bachmann-Crnogorcevic mène l'attaque. Les joueuses entraînées alors par l'Allemande Martina Voss-Tecklenburg renversent le match dans les dix dernières minutes grâce à deux buts de Ramona Bachmann et Selina Zumbühl. La Suisse s'impose pour la première fois depuis 22 ans face à l'Espagne sur un score spectaculaire (4-3). Cela n'empêche pas l'Espagne de se qualifier pour l'Euro, tandis que la Suisse, quatrième du groupe, devra encore patienter quatre ans pour découvrir la grande compétition européenne.

Pour une 7e place 6 mars 2019. Algarve Cup, défaite 2-0. Sept ans après leur dernière confrontation, la Suisse et l'Espagne se rencontrent à nouveau dans le cadre de cette compétition amicale internationale. Les Espagnoles ont certes déjà des joueuses de grande classe dans leurs rangs, mais ne sont pas encore au sommet de la hiérarchie mondiale. Dans ce match pour la 7e place, la Suisse, alors entraînée par Nils Nielsen, s'incline 2-0, sur un but de Jennifer Hermoso et un autogoal de Melanie Müller.

Le bateau prend l'eau 5 août 2023. Huitièmes de finale de la Coupe du monde, défaite 5-1. La Suisse d'Inka Grings subit une cuisante défaite à Auckland face aux futures championnes du monde. Après une phase de groupes solide mais lors de laquelle elles ont peiné à marquer des buts, les Suissesses abordent avec une certaine confiance ce huitième de finale, d'autant plus que l'Espagne vient de perdre son dernier match sur le score de 4-0 face au Japon. Menée dès la 5e minute, la Suisse égalise rapidement sur un but contre son camp. Mais les Espagnoles sont bien les plus fortes et font couler la défense helvétique, jusqu'alors imperméable en Nouvelle-Zélande. Score final: 5-1. Les Suissesses sont éliminées, les Espagnoles filent vers leur premier sacre mondial.

Toujours rien à faire 26 septembre 2023. Ligue des nations, défaite 5-0. Moins de deux mois après leur précédent affrontement en Coupe du monde, les deux sélections se retrouvent en Ligue des nations. Pour leur premier match au pays depuis leur sacre, les Espagnoles étrillent à nouveau l'équipe de Suisse. Les joueuses d'Inka Grings tiennent toutefois le choc un peu plus longtemps, mais finissent par craquer à Cordoue, devant 14'300 spectateurs. Un record pour un match de la Roja sur sol espagnol.

Une troisième claque 31 octobre 2023. Ligue des nations, défaite 7-1. A Zurich, devant 8515 spectateurs, la Suisse encaisse une troisième défaite en trois mois face à l'Espagne. La sélection helvétique monte une fois de plus ses limites face à une Roja beaucoup trop facile. Après onze minutes seulement et des buts d'Oihane Hernandez et d'Alexia Putellas, les Espagnoles mènent 2-0. En deuxième mi-temps, les championnes du monde ajoutent cinq buts pour précipiter la fin du mandat d'Inka Grings, qui quittera son poste d'un commun accord deux semaines plus tard.



Laia Ballesté, l'espionne de luxe Néo-internationale helvétique, Laia Ballesté est née et a grandi en Espagne. Elle connaît forcément mieux que quiconque les adversaires des Suissesses vendredi en quart de finale de l'Euro.

Sélectionnée à la dernière minute à la suite du forfait de Luana Bühler, la joueuse de l'Espanyol Barcelone vit un rêve éveillé depuis que Pia Sundhage l'a appelée pour la convoquer. "J'avais dû dire à ma mère de se taire pour que j'entende ce que Pia disait", raconte Ballesté en riant. "Mais elle faisait déjà des sauts de joie en apprenant que je pourrais quand même être de la partie."

Même si la défenseuse centrale joue un rôle secondaire sur le plan sportif au sein de la formation helvétique, elle veut apporter sa contribution avant le match le plus important de l'histoire de l'équipe de Suisse dames.

Des débuts ratés Régulièrement convoquée depuis que les responsables de l'ASF l'ont en quelque sorte sortie de leur chapeau, Laia Ballesté n'a jusqu'ici pas brillé sous le maillot à croix blanche. Pour sa seule apparition en Ligue des Nations, en avril, elle avait dû plaider coupable sur deux des trois buts encaissés face à l'Islande (3-3).

La Catalane - dont la mère est suisse - est bien consciente que ses débuts auraient pu être plus convaincants. Elle sait également qu'il est peu probable que Pia Sundhage procède à des changements dans sa défense à trois - composée de Noelle Maritz, Julia Stierli et Viola Calligaris - pour ce quart de finale historique.

Néanmoins, la double nationale hispano-suisse veut elle aussi apporter sa contribution aux succès de l'équipe, et se tient prête à rentrer sur le terrain si on a besoin d'elle. "Chaque joueuse connaît parfaitement son rôle. Je veux soutenir l'équipe, que je joue ou non", glisse-t-elle.

Elle aurait préféré l'Italie Vendredi, les Suissesses se sont rendues au Wankdorf pour assister au match entre l'Espagne et l'Italie (3-1). Laia Ballesté ne veut pas révéler ce qui l'a frappée, car ses déclarations pourraient bien finir par être entendues dans le camp espagnol - où elle a de nombreuses connaissances - à Lausanne...

La défenseuse centrale dit avoir vibré avec l'Italie, et avoir surtout espéré que la Squadra Azzurra serait l'adversaire de la Suisse en quarts de finale. "Après tout, nous savons tous de quelles qualités dispose l'Espagne", concède-t-elle. Mais "si les Espagnoles sont dans un mauvais jour, il y aura aussi quelque chose à espérer pour nous. Car nous avons aussi beaucoup de potentiel", poursuit celle qui endosse le costume d'espionne avant ce quart de finale.

Laia Ballesté prendra souvent la parole dans le vestiaire ces prochains jours pour partager ses connaissances et ses observations. Même si elle n'a pas de formule magique pour vaincre la Roja. Et même si "je ne pense pas qu'elles fassent attention à moi au sein de l'équipe d'Espagne et que je les fasse trembler", rigole-t-elle.

Mais elle enchaîne en soulignant à juste titre, comme l'attaquante du FC Barcelone Sydney Schertenleib l'avait déjà fait, que "l'Espagne a aussi ses faiblesses, comme toutes les équipes. Nous devons simplement être prêtes et saisir les opportunités qui se présenteront à nous. Pourquoi ne gagnerions-nous pas" ?



Stades pleins et buts à profusion: l'Euro dames est un succès Les Anglaises ont marqué beaucoup de buts dans cet Euro Image: KEYSTONE/EPA/GIAN EHRENZELLER L'Euro dames 2025 en Suisse bat des records. Des stades pleins et une kyrielle de buts contribuent à faire de l'évènement une véritable fête du football.

Selon un communiqué de l'UEFA publié lundi, la phase de groupes a attiré 461'582 spectateurs dans les stades, avec 22 des 24 rencontres à guichets fermés. Jamais encore les affluences n'avaient été si élevées. Il y a trois ans en Angleterre, il y avait eu 357'993 spectateurs au même stade de la compétition.

La moyenne par match cet été s'élève à 19'233 spectateurs. La rencontre la plus fréquentée a été Allemagne - Danemark, qui a rassemblé 34'165 personnes.

Le public a pu apprécier aussi un record de buts. Il y en a eu 89 lors de la phase de groupes, avec une moyenne de 3,7 buts par match. C'est davantage qu'en Angleterre en 2022 (3,46) et qu'aux Pays-Bas en 2017 (2,1).



Swiss Open: Stricker se qualifie pour les 8es de finale Belle performance de Dominic Stricker à Gstaad lundi Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominic Stricker (ATP 229) s'est qualifié pour la troisième fois pour les 8es de finale du Swiss Open à Gstaad. Le Bernois a battu le Français Pierre-Hugues Herbert (ATP 144) 4-6 6-4 6-2.

Au bénéfice d'une invitation, Stricker a justifié le choix des organisateurs. Il a aussi mis fin à une longue période de disette, puisqu'il a remporté son premier match sur le tour ATP depuis octobre dernier à Bâle. Son prochain adversaire dans l'Oberland bernois sera le Norvégien Casper Ruud, tête de série no 1.

Stricker a perdu la manche initiale, avant de bien rectifier le tir. Il a fait le break pour mener 3-2 au 2e set. Le Bernois a encore pris le service de son adversaire dès l'entame de la manche décisive avant de convertir sa deuxième balle de match.

Dominic Stricker avait déjà disputé les 8es de finale à Gstaad en 2022 et 2023.



WTA 250 à Iasi: Jil Teichmann passe le 1er tour Un succès bienvenu pour Jil Teichmann Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Jil Teichmann (WTA 102) a passé le 1er tour du tournoi WTA 250 de Iasi. La Seelandaise a eu besoin de 2h19 pour l'emporter face à la Roumaine Miriam Bulguru (WTA 195) en trois sets, 1-6 7-6 (7/2) 6-1.

Après une manche initiale catastrophique, la Suissesse, tête de série no 6, a eu le mérite de rectifier le tir. Elle a nettement dominé le tie-break du deuxième set avant de dérouler dans la manche finale.

Jil Teichmann a ainsi fêté un rare succès cette année. Depuis fin janvier, elle n'avait gagné qu'un match, au 1er tour de Roland-Garros.



Tour de France: Simon Yates gagne la 10e étape, Ben Healy en jaune La joie de Simon Yates à l'arrivée Image: KEYSTONE/AP/Mosa'ab Elshamy L'Anglais Simon Yates a gagné en solitaire la 10e étape du Tour de France au Mont-Dore Puy de Sancy. L'Irlandais Ben Healy s'est emparé du maillot jaune à la veille du premier jour de repos.

Un mois et demi après avoir remporté le Giro, le grimpeur anglais de 32 ans s'est isolé dans la montée finale de cette étape de 165 km courue dans le Massif central et parsemée de côtes et de cols pour décrocher au sommet sa troisième victoire d'étape dans la Grande Boucle. Il a devancé le Néerlandais Thymen Arensman de 9 secondes et Healy de 31 secondes.

Près de cinq minutes plus tard, Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard ont passé la ligne d'arrivée ensemble. Le Slovène a cédé le maillot jaune à Ben Healy pour 29 secondes. Le Belge Remco Evenepoel occupe le troisième rang provisoire à 1'29.