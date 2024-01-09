Tampa Bay poursuit sa série ++ Camille Rast ambitieuse

NHL: 10 victoires de suite pour Tampa Bay Nikita Kucherov porte le Lightning depuis 2013. Image: KEYSTONE/AP/Derik Hamilton On n'arrête plus le Tampa Bay Lightning, qui a remporté lundi un dixième match consécutif en NHL. L'équipe de Janis Moser s'est imposé 5-1 chez les Flyers de Philadelphie.

La franchise basée en Floride est la troisième équipe à réussir un tel exploit cette saison après Buffalo et Colorado. L'Avalanche, qui domine la ligue nord-américaine, y est même parvenu à deux reprises.

Tampa, qui s'était déjà imposé 7-2 face à ces mêmes Flyers en Pennsylvanie samedi, est toujours emmenée par un grand Nikita Kucherov. Le Russe a porté son total de points à 67 lors de son 40e match de l'exercice avec un but et un assist.

Janis Moser a quant à lui patiné 23 minutes et a terminé avec un bilan de +2. Aucun défenseur en NHL n'affiche un meilleur plus-minus que l'arrière seelandais (+37).

New Jersey se relance Les New Jersey Devils ont de leur côté stoppé l'hémorragie en s'imposant 5-2 à Saint-Paul, sur la glace du Minnesota Wild. Ils restaient sur une série de quatre défaites consécutives, dont une humiliation 9-0 subie face aux New York Islanders.

Nico Hischier s'est illustré avec deux assists, sur l'ouverture du score de Dawson Mercer et sur le 2-1 d'Ondrej Palat - sur lequel le défenseur zurichois Jonas Siegenthaler a également été crédité d'un point. Le centre valaisan des Devils a été désigné première étoile de cette partie, malgré les doublés de Palat et de Jesper Bratt.

Face à des Dallas Stars toujours privés du Soleurois Lian Bichsel, Los Angeles a signé un succès important dans la course aux play-off. Les Kings de Kevin Fiala (17'22/0 point) se sont imposés 3-1 devant leur public.



Camille Rast vise le podium sur le slalom de Flachau Camille Rast a une nouvelle occasion de briller en Coupe du monde de slalom. La Valaisanne est l'une des favorites à la victoire lors de l'épreuve nocturne de Flachau mardi (17h45/20h45).

Victorieuse des deux dernières épreuves techniques disputées à Kranjska Gora les 3-4 janvier (géant et slalom), la Valaisanne est dans une forme olympique à quelques semaines, justement, des Jeux de Milan-Cortina (6-22 février). En Slovénie, elle a enfin réussi à devancer la reine des piquets serrés, l'Américaine Mikaela Shiffrin.

Camille Rast sera donc logiquement l'une des favorites à la victoire dans la station autrichienne de Flachau, où elle avait décroché le 2e succès de sa carrière en Coupe du monde il y a un an. Elle y avait devancé Wendy Holdener pour un remarquable doublé suisse.



Xabi Alonso quitte le Real Madrid, Alvaro Arbeloa le remplace Xabi Alonso n'aura passé que huit mois à la tête du Real Madrid. Image: KEYSTONE/AP/Altaf Qadri Xabi Alonso n'est plus l'entraîneur du Real Madrid. Le club espagnol a annoncé lundi la résiliation du contrat de l'entraîneur de 44 ans, d'un commun accord. Il est remplacé par Alvaro Arbeloa.

"Le Real Madrid annonce que, d'un commun accord entre le club et Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première", a écrit le géant espagnol dans un bref communiqué.

L'ex-défenseur espagnol Alvaro Arbeloa, champion du monde en 2010 aux côtés de Xabi Alonso et jusqu'ici à la tête de l'équipe réserve, va le remplacer sur le banc, a annoncé le Real dans un second communiqué.

Cette double annonce intervient au lendemain de sa défaite en finale de Supercoupe d'Espagne face au grand rival Barcelone (3-2). Xabi Alonso quitte donc la capitale espagnole seulement huit mois après son arrivée en grande pompe en provenance du Bayer Leverkusen.



Aleksander Kilde fait l'impasse sur le Lauberhorn Aleksander Kilde n'est pas encore prêt à reskier sur le Lauberhorn (archives). Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Aleksander Kilde ne sera pas de la partie ce week-end à Wengen. Le Norvégien a annoncé lundi qu'il n'était pas encore prêt à skier là où il s'était gravement blessé il y a deux ans.

"Cette année, c'est encore un peu trop tôt, a expliqué Kilde dans une publication sur Instagram. "A ce stade de mon retour, consacrer une journée entière à une seule course, avec tout l'effort logistique que cela implique, n'est pas la meilleure utilisation du temps." Il préfère donc enchaîner les journées d'entraînement.

En janvier 2024, l'homme aux 21 victoires en Coupe du monde avait perdu le contrôle dans le virage précédant l'arrivée de la descente du Lauberhorn et avait violemment percuté les filets de sécurité. Il avait alors dû subir une opération au genou et à l'épaule, et une septicémie avait encore ralenti son processus de guérison.

Le Norvégien a fait son retour à la compétition en novembre dernier, lors du super-G de Copper Mountain. Il a ensuite pris une belle 11e place en descente à Beaver Creek, avant de rentrer dans le rang fin décembre lors des épreuves de vitesse de Val Gardena et Livigno.



Lausanne-Sport: Theo Bair blessé Absence forc閑 pour Theo Bair Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Coup dur pour le Lausanne-Sport à quelques jours de la reprise de Super League: son attaquant canadien Theo Bair (26 ans) sera absent de six à huit semaines. Il est blessé à une cheville.

Bair a dû quitter ses coéquipiers à la 79e minute lors d'un match amical le 8 janvier face à Neuchâtel Xamax. Il a été victime d’un traumatisme à la cheville touchant la syndesmose.

L'international canadien est le meilleur buteur du LS en Super League, avec six réussites.



France: Rolland Courbis est décédé à l'âge de 72 ans Rolland Courbis lors de son bref passage au FC Sion Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Figure bien connue du football français, Rolland Courbis est décédé à l'âge de 72 ans, ont annoncé sa famille et RMC. Cet ancien défenseur et entraîneur avait aussi brillé comme consultant.

Comme joueur, Courbis a fêté trois titres de champion de France avec Marseille (1972) et Monaco (1978, 1982), ainsi qu'un titre de champion de Grèce avec Olympiakos (1974). Il s'est ensuite lancé dans une longue carrière d'entraîneur et a notamment dirigé Toulon, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Montpellier. A l'étranger, il a aussi notamment entraîné très brièvement le FC Sion (deux matches en 2012).

Cet homme - qui avait une gouaille, un humour et une voix qui ont marqué les esprits - a longtemps aussi été une figure médiatique reconnue, notamment sur les antennes de la radio RMC. Il avait aussi sa part d'ombre, ayant été impliqué dans plusieurs affaires judiciaires qui lui ont valu plusieurs condamnations, dont de la prison ferme.



Le Canadien Milos Raonic met fin à sa carrière Milos Raonic a annoncé la fin de sa carrière Image: KEYSTONE/AP/MANU FERNANDEZ Le Canadien Milos Raonic, ancien no 3 mondial et finaliste à Wimbledon en 2016, a annoncé prendre sa retraite. Il compte à son palmarès huit titres sur le circuit ATP.

"C'est un moment qui doit arriver un jour, vous le savez mais étonnamment vous n'y êtes jamais prêt. J'y suis aussi prêt que je ne le serai jamais", a commenté le Canadien de 35 ans sur les réseaux sociaux. Il s'est dit "l'homme le plus chanceux qui a pu vivre et accomplir ses rêves".

Né à Podgorica au Monténégro, Raonic est devenu le premier Canadien à jouer une finale en Grand Chelem. Il n'est plus apparu en compétition depuis un an et demi et sa défaite au premier tour des Jeux olympiques de Paris sur la terre battue de Roland-Garros.

Gros serveur, il a connu son heure de gloire en 2016 quand il a battu Roger Federer en demi-finale à Wimbledon avant de perdre en finale contre Andy Murray. Cette même année, il a joué les demi-finales à l'Open d'Australie et les Masters de fin d'année, terminant la saison au 3e rang mondial.



NHL: Roman Josi a vécu une soirée à trois points Un grand match pour Roman Josi Image: KEYSTONE/AP/GEORGE WALKER IV Roman Josi a brillé dimanche soir en NHL. Le capitaine suisse des Nashville Predators a été déterminant dans la victoire de son équipe 3-2 contre les Washington Capitals.

Josi a été crédité d'un assist sur les deux premiers buts des Predators, avant d'inscrire le troisième en power-play. Le Bernois en est désormais à six buts et quinze assists cette saison. Nashville ne compte plus que deux points de retard sur la dernière place qualificative pour les play-off.

Les New Jersey Devils ont quant à eux subi une quatrième défaite consécutive, et une huitième en dix rencontres. Ils ont perdu 4-3 sur la glace des Winnipeg Jets.

Nico Hischier a inscrit son treizième but de la saison (20e/1-1), mais en vain. Timo Meier et Jonas Siegenthaler sont restés muets. En face, Nino Niederreiter a été signé son onzième assist de l'exercice sur l'ouverture du score.



United Cup: "Une semaine incroyable" pour Stan Wawrinka Stan Wawrinka a vécu "une semaine incroyable" avec la Suisse à l'United Cup, malgré la défaite en finale contre la Pologne dimanche. Le Vaudois de 40 ans a idéalement entamé son ultime saison.

"Je ne pouvais pas rêver mieux que de commencer ma dernière année sur le tour de cette façon, avec une telle équipe une telle ambiance une telle énergie", a déclaré l'ex-no 3 mondial au micro de Swiss Tennis. "Bien sûr, on est très déçus d'avoir perdu, mais c'est très positif d'aller jusqu'en finale. Et c'est grâce à Belinda, grâce à "Kubi" (réd: Jakub Paul), qui nous ont qualifiés jusqu'au bout."

Même s'il n'a remporté qu'un match sur les cinq simples qu'il a disputés, Stan Wawrinka a eu l'occasion de se frotter à plusieurs joueurs du top 50, contre lesquels il a toujours semblé en mesure de rivaliser. "Dans l'ensemble, j'ai eu énormément de temps sur le terrain et ça, c'est parfait", a-t-il apprécié. "Vivre ces émotions, voir tous ces fans, jouer à Perth pour la première fois et rejouer à Sydney. C'était vraiment génial."

Une 20e fois à Melbourne Ses bonnes performances lui ont également permis de recevoir une invitation pour l'Open d'Australie, qui débutera le 18 janvier. Il sera en lice pour la 20e et dernière fois dans le premier tournoi du Grand Chelem de l'année, qu'il a remporté en 2014.

Pour espérer passer un tour, ce qu'il n'a pas réussi à faire dans un Majeur depuis Wimbledon 2024, Stan Wawrinka devra gérer un peu mieux les échanges clés. "Il me manque un petit peu de confiance sur ces points", a-t-il concédé à propos de sa défaite face au Polonais Hubert Hurkacz (6-3 3-6 6-3). "J'hésite un peu trop sur mes opportunités, que ce soit quand j'ai des balles de break ou quand je dois les sauver. C'est un peu ce qui manque pour l'instant."



Serie A: Inter Milan et Naples ont fait 2-2 dans le choc McTominay marque son premier but malgré Akanji Image: KEYSTONE/EPA/MATTEO BAZZI L'Inter Milan et Naples ont fait 2-2 dans le choc au sommet de la 20e journée de Serie A. L'équipe de Yann Sommer et Manuel Akanji a ainsi manqué l'occasion de s'échapper en tête du classement.

Les nerazzurri ont marqué par Dimarco (9e) et Calhanoglu (73e/penalty). Mais le tenant du titre a égalisé deux fois grâce à McTominay (26e/81e). L'Inter compte 43 points, soit trois de plus que l'AC Milan. Naples et l'AS Rome et Naples sont à quatre longueurs.

L'AC Milan a pour sa part arraché le nul 1-1 sur la pelouse de la Fiorentina grâce à Nkunku (90e). Pour la première fois de la saison, Ardon Jashari était titulaire chez les rossoneri. Il a été remplacé après une heure de jeu.



Supercoupe d'Espagne: succès du FC Barcelone Raphinha, auteur d'un doublé, a été décisif pour le Barça Image: KEYSTONE/AP/Altaf Qadri Le FC Barcelone a remporté la supercoupe d'Espagne pour la 16e fois. A Jeddah, les Catalans ont battu le Real Madrid 3-2 au terme d'un affrontement spectaculaire et électrique.

Les arrêts de jeu de la première période ont notamment été incroyables. Alors que Barcelone menait depuis la 36e et une réussite de Raphinha, les Madrilènes ont égalisé par Vinicius après un magnifique raid solitaire (45e+2).

Dans la foulée, Lewandowski a redonné l'avantage aux blaugrana (45e+4), mais le Real a encore eu le temps de revenir à 2-2 par Gonzalo Garcia (45e+6)!

La seconde période a été moins prolifique. Seul Raphinha a trouvé la faille (73e), sur une frappe déviée. Le Barça a fini à dix après l'expulsion de Frenkie de Jong pour une semelle sur Mbappé, qui était entré à la 76e. Les merengue n'ont cependant pas réussi à égaliser, malgré deux énormes occasions dans les arrêts de jeu.

Le Barça a donc conservé le trophée. L'an dernier, il avait déjà dominé le Real en finale, mais sur le score de 5-2.



National League: les Zurich Lions gagnent le derby contre Kloten Un derby peu riche en buts dimanche Image: KEYSTONE/ANDREAS BECKER Les Zurich Lions ont remporté le derby contre Kloten dimanche en National League. Les tenants du titre se sont imposés 1-0 au terme d'une partie pauvre sur le plan offensif.

Il a fallu attendre la 48e pour que les Lions prennent l'avantage grâce à Weber, servi par Andrighetto. Kloten a sorti son gardien Waeber en fin de rencontre, mais les Aviateurs ne sont pas parvenus à arracher la prolongation.

Au classement, Zurich occupe le 6e rang - directement qualificatif pour les quarts de finale des play-off - avec quatre points d'avance sur Rapperswil. Kloten est 12e à cinq longueurs de Berne (10e), dernier club pour l'instant qualifié pour les play-in.



CHI de Bâle: succès de l'Allemand Richard Vogel Richard Vogel a été le meilleur dimanche à Bâle Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS L'Allemand Richard Vogel, champion d'Europe en titre, a remporté sur United Touch le saut Coupe du monde lors du CHI de Bâle. Meilleur Suisse, Martin Fuchs s'est classé quatrième sur Lorde.

Le Zurichois s'est ainsi bien relancé dans la course à une participation à la finale de la Coupe du monde en avril à Fort Worth, au Texas. Fuchs semble avoir encore trouvé une nouvelle monture lui permet de viser de très bons résultats.

Gaëtan Joliat a été l'un des sept cavaliers, dont deux Suisses, à atteindre le barrage. Le jeune Jurassien (20 ans) a fini septième et ainsi marqué des points pour la troisième fois en trois participations à une épreuve de Coupe du monde.

Le Français Julien Epaillard a manqué le hat-trick sur les bords du Rhin. Victorieux sur Donatello en janvier 2025 et aussi en avril lors de la finale de la Coupe du monde, il était en route pour un nouveau succès, mais une erreur l'a fait devoir se contenter du cinquième rang.



Slalom: Nef 8e et meilleur Suisse, Rassat victorieux Tanguy Nef fut le meilleur Suisse dimanche en slalom à Adelboden avec son 8e rang Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Les Suisses n'ont pas signé d'exploit dimanche dans le slalom de Coupe du monde d'Adelboden, remporté par le Français Paco Rassat.

Le meilleur d'entre eux, Tanguy Nef, s'est classé 8e, alors que Loïc Meillard a enfourché sur le second tracé.

Le bouillant public attendait beaucoup de "ses" skieurs au lendemain du succès de Marco Odermatt en géant. Mais il a dû déchanter. En embuscade après le premier parcours (5e à 0''38 de la tête), Loïc Meillard est parti à la faute en finale alors qu'il semblait en mesure d'aller chercher la 1re place provisoire.

C'est donc Tanguy Nef qui a signé la meilleure performance helvétique, s'offrant ainsi son quatrième top 10 de la saison en six slaloms disputés. Sa régularité est remarquable. Mais le Genevois, pas suffisamment performant sur le haut de la piste Chuenisbärgli, visait plus haut.

Toujours en quête d'un premier podium en Coupe du monde, Tanguy Nef a concédé 0''70 à Paco Rassat. Troisième le matin, Rassat a brillé sur le second tracé pour s'offrir à 27 ans sa deuxième victoire sur le Cirque blanc après Gurgl en novembre. Les Norvégiens Atle Lie McGrath et Henrik Kristoffersen complètent le podium.

Zenhäusern dans le top 15 Ramon Zenhäusern a quant à lui profité du soleil d'Adelboden pour se refaire une santé. Le Haut-Valaisan, 26e sur le premier tracé, a livré une deuxième manche très propre pour remonter au 15e rang. Le vice-champion olympique 2018 de la spécialité affichait jusqu'ici une 25e place comme meilleur résultat de l'hiver.

Deux autres Suisses ont fini parmi les 30 premiers. Marc Rochat a enfin cueilli ses premiers points dans cet exercice 2025/26. Le Vaudois, excellent 17e le matin avec son dossard 37, espérait cependant mieux que son 24e rang final.

Daniel Yule n'a pas non plus su totalement se libérer. Le Valaisan a manqué son affaire sur le second tracé, perdant cinq places pour terminer 26e. Sa 11e place de Gurgl en novembre demeure son seul résultat probant de la saison, et elle ne "vaut" qu'un demi-ticket olympique.

